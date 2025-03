10 meilleurs outils de sensibilisation par e-mail en 2025 (avis & ; prix)

Les e-mails sont partout !

La boîte de réception moyenne est inondée d'e-mails chaque jour. Mais vous savez ce qui est surprenant ? Seulement environ 23.9 % des e-mails de vente sont ouverts.

C'est pourquoi la connexion avec les prospects, les leads et les influenceurs est un défi partagé dans le monde des entreprises. Les équipes commerciales, les spécialistes du marketing et les propriétaires d'entreprise s'efforcent tous d'établir des connexions significatives par le biais de la sensibilisation.

Même si vous avez un produit ou un service remarquable, il n'est pas facile d'atteindre votre cible. Étant donné que le taux d'ouverture moyen des e-mails est en constante diminution, vous avez besoin d'un logiciel de prospection par e-mail avancé pour créer des messages personnalisés et ciblés.

Nous avons fait le tour de la question et dévoilé les meilleurs logiciels de prospection par e-mail qui vous aideront à établir des connexions et des relations solides avec votre public, un e-mail à la fois.

Que faut-il rechercher dans les outils de prospection par e-mail ?

Bien que les outils de prospection par e-mail disposent de diverses fonctionnalités permettant d'améliorer vos campagnes d'e-mail, le choix de l'outil correspondant aux besoins de votre entreprise et à vos objets de communication est crucial pour une prospection réussie.

Tenez compte des fonctionnalités suivantes lors du choix de votre outil de sensibilisation par e-mail :

Interface conviviale: Recherchez un outil de prospection par e-mail qui vous permette de naviguer facilement dans ses fonctionnalités, de paramétrer des campagnes d'e-mails et d'analyser les résultats sans avoir à suivre une courbe d'apprentissage trop prononcée

Recherchez un outil de prospection par e-mail qui vous permette de naviguer facilement dans ses fonctionnalités, de paramétrer des campagnes d'e-mails et d'analyser les résultats sans avoir à suivre une courbe d'apprentissage trop prononcée Automatisation et planification: Restez organisé grâce aux fonctionnalités d'automatisation, qui vous aideront à gérer vos campagnes d'emailinggagner du temps et vous permet de programmer des e-mails, des abonnements et des tâches de sensibilisation

Restez organisé grâce aux fonctionnalités d'automatisation, qui vous aideront à gérer vos campagnes d'emailinggagner du temps et vous permet de programmer des e-mails, des abonnements et des tâches de sensibilisation Tests A/B: Optimisez les performances de vos e-mails grâce à cette fonctionnalité qui vous permet d'expérimenter différents éléments, tels que les lignes d'objet et le contenu, afin de déterminer ce qui a le plus d'impact sur votre public

Optimisez les performances de vos e-mails grâce à cette fonctionnalité qui vous permet d'expérimenter différents éléments, tels que les lignes d'objet et le contenu, afin de déterminer ce qui a le plus d'impact sur votre public Modèles d'e-mails: Choisissez un outil qui offre une assistance et des modèles personnalisables pour créer rapidement des e-mails d'aspect professionnel tout en veillant à ce que votre message reste fidèle à votre marque

Choisissez un outil qui offre une assistance et des modèles personnalisables pour créer rapidement des e-mails d'aspect professionnel tout en veillant à ce que votre message reste fidèle à votre marque **Suivi et analyse : suivez et analysez vos campagnes grâce à des informations précieuses telles que les taux d'ouverture et d'autres indicateurs afin de prendre des décisions fondées sur des données et d'améliorer vos campagnes de sensibilisation

Les 10 meilleurs logiciels et outils de sensibilisation à utiliser en 2024

Pour vous aider à assurer la réussite de vos campagnes d'e-mailing, nous vous présentons les 10 meilleurs outils d'e-mailing conçus pour rationaliser vos efforts de communication.

Plongeons dans ces solutions.

1. ClickUp - Le meilleur pour la gestion de la sensibilisation

Gérez vos e-mails et votre travail en un seul endroit : envoyez et recevez des e-mails n'importe où dans ClickUp, créez des tâches à partir d'e-mails, mettez en place des automatisations, joignez des e-mails à n'importe quelle tâche, etc

ClickUp est une plateforme de gestion de projet et de productivité tout-en-un conçue pour aider les équipes et les individus à gérer les tâches, les projets et la collaboration dans un environnement de travail unifié.

Si vous utilisez déjà un logiciel CRM (Customer Relationship Management) pour gérer vos prospects, vos contacts et vos clients, voici ce qu'il en est : le CRM d'aujourd'hui n'est pas un simple gestionnaire ; c'est une base de données polyvalente dotée de toutes les fonctionnalités essentielles !

Pensez à l'élégance modèles avec un suivi automatique et des rapports détaillés, il est temps de dire adieu à l'ère des feuilles de calcul ennuyeuses et des fils d'e-mails interminables. ClickUp CRM Logiciel de gestion de projet va encore plus loin avec des champs personnalisables et une hiérarchie flexible, vous permettant de mélanger CRM et gestion de projet en une plateforme unifiée.

Tirer parti Le modèle de CRM simple de ClickUp pour organiser les données des clients, gérer la communication avec les prospects, et automatiser les tâches. Intégrez ClickUp à LinkedIn Sales Navigator à l'aide d'outils comme Zapier pour construire vos listes d'e-mails grâce aux contacts de prospection et d'exportation de LinkedIn.

Améliorez vos stratégies de gestion de la relation client avec le modèle de gestion de la relation client simple de ClickUp

Avec Gestion de projet e-mail de ClickUp vous pouvez créer des projets illimités pour suivre la productivité de l'équipe, envoyer et recevoir des e-mails directement depuis ClickUp Tasks sans changer d'onglet, et paramétrer le système de gestion de projet de ClickUp pour qu'il soit plus efficace ClickUp Automatisations pour les campagnes d'e-mailing périodiques.

Celles-ci vous permettent de gagner du temps, d'organiser les communications et de maintenir la transparence dans les discussions.

Envoyez des e-mails sans changer d'onglet.

Voyons quelles sont les autres fonctionnalités clés de ClickUp qui en font un solide outil de sensibilisation par e-mail.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp:

Visualisation du cycle commercial: Accélérerla croissance des clients en visualisant et en gérant vos équipes commerciales à l'aide de plus de 10 affichages CRM flexibles

Accélérerla croissance des clients en visualisant et en gérant vos équipes commerciales à l'aide de plus de 10 affichages CRM flexibles Data-Driven Insights: Analysez les données pour obtenir des informations sur les clients à l'aide de plus de 50 widgets de tableau de bord pour surveiller la valeur à vie des clients et la taille des affaires

Analysez les données pour obtenir des informations sur les clients à l'aide de plus de 50 widgets de tableau de bord pour surveiller la valeur à vie des clients et la taille des affaires Système d'approche par e-mail: Centralisez l'approche des clients en intégrant les e-mails à ClickUp, ce qui facilite la communication et la collaboration

Centralisez l'approche des clients en intégrant les e-mails à ClickUp, ce qui facilite la communication et la collaboration Intégrations significatives: Intégrez Gmail, Outlook, Office 365 ou IMAP pour un flux de travail fluide

Intégrez Gmail, Outlook, Office 365 ou IMAP pour un flux de travail fluide Automatisation:Utilisez 50+automatisations pour créer des solutions personnalisables Tâches ClickUp pour améliorer les efforts de sensibilisation

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/image.gif ClickUp Email Marketing /$$img/

L'e-mail marketing en toute simplicité avec ClickUp AI

Powerful generative IA: Rédigez un contenu convaincant avec ClickUp AI et communiquez avec vos prospects avec cohérence et clarté

Essayez ClickUp IA

Limites de ClickUp:

Les nouveaux utilisateurs peuvent avoir besoin de temps pour explorer toutes les fonctionnalités

Tarifs de ClickUp:

Free Forever

Unlimited: $7 par mois par utilisateur

$7 par mois par utilisateur Business: 12 $ par mois et par utilisateur

12 $ par mois et par utilisateur Enterprise: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée ClickUp AI est également disponible dans les forfaits payants au prix de 5 $ par environnement de travail

Évaluations et critiques de ClickUp:

G2: 4.7/5 (2,000+ reviews)

4.7/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (2,000+ reviews)

2. Outreach.io - Meilleur pour l'automatisation de l'engagement commercial

via Outreach.io Outreach.io est l'un des meilleurs outils d'approche conçus pour rationaliser et optimiser les processus d'approche commerciale. Il offre des solutions pour les équipes commerciales, les propriétaires d'entreprises, les générateurs de leads, les blogueurs et les gestionnaires d'influence.

Identifiez les prospects, créez des prospects engageants et débarrassez-vous des tâches répétitives, le tout grâce au pouvoir de l'IA.

Les meilleures fonctionnalités d'Outreach.io:

Smart follow-up: Permettez un engagement client ciblé avec le Always-on-assistant soutenu par l'IA et le ML pour obtenir des mises à jour en temps réel sur vos clients, même lorsqu'ils ne sont pas disponibles

Permettez un engagement client ciblé avec le Always-on-assistant soutenu par l'IA et le ML pour obtenir des mises à jour en temps réel sur vos clients, même lorsqu'ils ne sont pas disponibles Barre latérale globale d'outreach: Accédez à toutes vos tâches quotidiennes essentielles, de la réponse aux commentaires des clients à la planification des réunions, avec l'aide d'un hub central - la barre latérale globale d'outreach

Accédez à toutes vos tâches quotidiennes essentielles, de la réponse aux commentaires des clients à la planification des réunions, avec l'aide d'un hub central - la barre latérale globale d'outreach Intégration étendue: Obtenez une synchronisation bidirectionnelle fiable avec l'intégration Salesforce ainsi que plus de 90 intégrations avec d'autres plateformes CRM

Limites d'outreach.io

La modification en cours peut être maladroite car elle nécessite que les séquences soient modifiées une par une

Les prix sont plus élevés que ceux des autres outils de cette liste

Tarifs de Outreach.io:

Prix personnalisé

Outreach.io évaluations et critiques:

G2: 4.3/5 (3,550+ reviews)

4.3/5 (3,550+ reviews) Capterra: 4.4/5 (290+ commentaires)

3. Mailshake - Meilleur pour la gestion des leads

via Mailshake Mailshake est un outil de sensibilisation par e-mail qui facilite les campagnes d'e-mail personnalisées, les abonnements et le suivi afin d'améliorer la communication et la relation avec vos clients potentiels.

Contactez vos équipes commerciales simultanément par le biais de campagnes et d'abonnements automatisés grâce aux fonctionnalités d'automatisation de Mailshake.

Les meilleures fonctionnalités de Mailshake:

Analyse de la campagne: Gardez le pouls de votre campagne grâce à des évaluations telles que les taux d'ouverture, de clics et de réponses pour chaque e-mail. Les moteurs de leads de Mailshake aident à identifier les leads de valeur, et les tests A/B améliorent les performances au fil du temps

Gardez le pouls de votre campagne grâce à des évaluations telles que les taux d'ouverture, de clics et de réponses pour chaque e-mail. Les moteurs de leads de Mailshake aident à identifier les leads de valeur, et les tests A/B améliorent les performances au fil du temps L'intégration avec un système de gestion de la relation client (CRM) : envoyez automatiquement les données de vos prospects à votre système de gestion de la relation client (CRM)Système CRM grâce à des intégrations tierces avec des plateformes telles que Hubspot, Pipedrive et Salesforce. Améliorez les interactions avec les clients en structurant desla gestion des e-mails etautomatisation des processus reproductibles* List Cleaning: Améliorer la délivrabilité avec les outils de nettoyage de liste, qui suppriment efficacement les adresses e-mail fausses ou inactives

Les limites de MailShake:

Options de personnalisation limitées pour les e-mails

Assistance client médiocre

Prix de Mailshake:

Email outreach pour les marketeurs et les fondateurs: $58 par mois par utilisateur (facturé annuellement)

$58 par mois par utilisateur (facturé annuellement) Teams pour l'équipe commerciale: 83 $ par mois et par utilisateur (facturation annuelle)

Évaluations et critiques de Mailshake:

G2: 4.7/5 (240+ commentaires)

4.7/5 (240+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (100+ avis)

4. Salesblink - Le meilleur pour la planification des e-mails

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/blinkgpt-sales-sequences-1400x833.jpeg salesblink /$$$img/

via Lien de vente Salesblink est un site de outil d'automatisation des ventes qui combine la sensibilisation pilotée par l'IA, l'amélioration de la délivrabilité des e-mails, les calendriers de réunion et les ressources pédagogiques pour aider l'ensemble de votre équipe commerciale à atteindre ses cibles plus efficacement.

Cet outil de sensibilisation sert de plateforme de sensibilisation à froid tout-en-un et full-stack.

Les meilleures fonctionnalités de Salesblink:

BlinkGPT sales IA: E-mails de vente et créez des séquences personnalisées avec l'aide de BlinkGPT. Terminé en quelques secondes grâce aux capacités de l'IA

E-mails de vente et créez des séquences personnalisées avec l'aide de BlinkGPT. Terminé en quelques secondes grâce aux capacités de l'IA **Améliorez la réputation de votre e-mail et de votre domaine sans effort, en veillant à ce que vos messages atterrissent toujours là où ils comptent, car il déplace automatiquement tout message susceptible d'atterrir dans le dossier spam vers le dossier de la boîte de réception

Planificateur de réunions: Donnez à vos prospects la liberté de réserver des réunions à leur convenance avec BlinkGPT. Ne manquez jamais un rendez-vous, qu'il soit en ligne ou physique, grâce à des rappels pratiques pour vous et votre client

Limites de Salesblink:

La recherche d'entreprises B2B manque de filtres pour les sous-niches, ce qui peut limiter la précision dans la cible des industries spécifiques

L'interface utilisateur peut sembler un peu désuète

Prix de Salesblink:

Croissance: 25 $ par mois (facturé annuellement) - 6000 e-mails par mois

25 $ par mois (facturé annuellement) - 6000 e-mails par mois Échelle: 79 $ par mois (facturé annuellement) - 100 000 e-mails par mois

79 $ par mois (facturé annuellement) - 100 000 e-mails par mois Business: 149 $ par mois (facturation annuelle) - 200 000 e-mails par mois

Évaluations et critiques de Salesblink:

G2: 4.5/5 (120+ commentaires)

4.5/5 (120+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (110+ commentaires)

5. Salesloft - Le meilleur pour l'engagement commercial grâce à l'IA

via Vol de vente Salesloft est l'outil de référence pour les efforts de prospection commerciale - un outil puissant qui intègre de manière transparente la prospection, les analyses approfondies et les cadences. C'est un outil qui facilite la transition entre les tâches pour les dirigeants et les équipes commerciales.

Les meilleures fonctionnalités de Salesloft:

Gestion des cadences de vente: Créez et gérez les cadences de vente, qui sont des séquences structurées conçues pour engager les prospects et les faire avancer dans l'entonnoir des ventes

Créez et gérez les cadences de vente, qui sont des séquences structurées conçues pour engager les prospects et les faire avancer dans l'entonnoir des ventes Gestion du pipeline: Transformez les données de votre CRM en actions, construisez un pipeline de confiance en agissant sur l'engagement en temps réel, et restez au courant de la progression des affaires avec l'aide de la synchronisation automatique du CRM

Transformez les données de votre CRM en actions, construisez un pipeline de confiance en agissant sur l'engagement en temps réel, et restez au courant de la progression des affaires avec l'aide de la synchronisation automatique du CRM Prévisibilité: Favorisez les ventes en ajoutant de la prévisibilité à votre processus de vente à l'aide de cadres de qualification tels que MEDDICC ou ICED. Utilisez ces informations pour renforcer vos efforts de génération et de conversion de prospects

Les limites de Salesloft:

Les problèmes d'intégration avec HubSpot peuvent conduire à des ruptures constantes et à la création de doublons

Des retards dans l'enregistrement des appels peuvent causer des désagréments

Tarifs de Salesloft:

Prix personnalisé

G2: 4.5/5 (3800+ commentaires)

4.5/5 (3800+ commentaires) Capterra: 4.3/5 (200+ commentaires)

6. Reply - Le meilleur pour les abonnements automatisés

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/reply-1400x728.jpg réponse /$$$img/

via Réponse Reply est votre allié alimenté par l'IA pour l'engagement commercial, révolutionnant la façon dont vous créez des opportunités d'affaires évolutives.

Reply assure une communication améliorée et une conclusion efficace des affaires en automatisant et en rationalisant les différents aspects de la processus de vente .

Répondre aux meilleures fonctionnalités:

Multichannel sales outreach: Combinez et personnalisez les messages par e-mail, téléphone, SMS et LinkedIn sans effort au sein d'une seule campagne de sensibilisation par e-mail pour une communication efficace

Combinez et personnalisez les messages par e-mail, téléphone, SMS et LinkedIn sans effort au sein d'une seule campagne de sensibilisation par e-mail pour une communication efficace Outil d'emailing Jason IA: Simplifiez la création d'e-mails initiaux convaincants avec Jason IA, un outil d'automatisation alimenté par ChatGPToutil de rédaction. Accédez à plus de 40 modèles d'e-mails préconçus pour approcher vos prospects sans effort

Simplifiez la création d'e-mails initiaux convaincants avec Jason IA, un outil d'automatisation alimenté par ChatGPToutil de rédaction. Accédez à plus de 40 modèles d'e-mails préconçus pour approcher vos prospects sans effort Base de données étendue: Accédez à une base de données de contacts et d'entreprises B2B avec des options de filtrage avancées qui garantissent que vos messages atteignent la bonne personne en vous permettant de construire une liste de prospects ciblée

Limites des réponses:

L'interface utilisateur de qualité inférieure peut affecter la vitesse de navigation et le flux de travail

Les notifications inadéquates dans la boîte de réception peuvent résulter en des réponses retardées

L'extension Chrome fonctionne mal pendant l'analyse des e-mails

Reply pricing:

**Forfait Free : 20 crédits de données par mois

Plan de démarrage : 60 $ par mois (1 boîte aux lettres)

: 60 $ par mois (1 boîte aux lettres) Professionnel: $90 par mois (2 boîtes aux lettres)

$90 par mois (2 boîtes aux lettres) Tarification personnalisée (4 boîtes aux lettres)

G2: 4.6/5 (1170+ commentaires)

4.6/5 (1170+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (90+ commentaires)

7. Smartreach - Le meilleur pour la personnalisation des e-mails

via Snov Snov est l'un des outils complets d'approche commerciale et une plateforme CRM conçus pour vous aider à développer et à engager des prospects de manière efficace.

Rationalisez l'ensemble du processus de sensibilisation par e-mail avec son ensemble diversifié d'outils de sensibilisation tels que l'intégration CRM, l'e-mail alimenté par IA, la vérification des e-mails, et plus encore.

Les meilleures fonctionnalités de Snov:

Flexible automation builder: Permettez des campagnes d'e-mails multi-flux très flexibles avec une disposition visuelle conviviale et un constructeur d'automatisation intuitif par glisser-déposer. Contrôlez précisément les parties de votre campagne d'e-mail que vous souhaitez automatiser et comment

Permettez des campagnes d'e-mails multi-flux très flexibles avec une disposition visuelle conviviale et un constructeur d'automatisation intuitif par glisser-déposer. Contrôlez précisément les parties de votre campagne d'e-mail que vous souhaitez automatiser et comment Extensions de recherche d'e-mails: Générez des prospects en déplacement grâce aux extensions de suivi d'e-mails par clic et collecte. Cette fonctionnalité permet également la recherche de prospects sur LinkedIn, la recherche d'e-mails sur les pages de recherche et l'ajout direct de prospects aux campagnes

Générez des prospects en déplacement grâce aux extensions de suivi d'e-mails par clic et collecte. Cette fonctionnalité permet également la recherche de prospects sur LinkedIn, la recherche d'e-mails sur les pages de recherche et l'ajout direct de prospects aux campagnes Vérificateur d'e-mail: Réduisez les taux de rebond et maintenez une base de données propre grâce à une fonctionnalité de vérification d'e-mail à 7 niveaux qui offre un contournement des listes grises, une précision de 98% et une API de vérification d'e-mail

Limites de Nov:

Options limitées de collaboration entre les membres de l'équipe

Résultats de recherche incohérents pour les contacts et les e-mails

Prix innovant:

Essai: 0 $ par mois (50 crédits, 100 destinataires d'e-mails, une boîte de réception)

0 $ par mois (50 crédits, 100 destinataires d'e-mails, une boîte de réception) Démarrage: 30 $ par mois (1 000 crédits, 5 000 destinataires d'e-mails, trois réchauffements de boîtes aux lettres)

30 $ par mois (1 000 crédits, 5 000 destinataires d'e-mails, trois réchauffements de boîtes aux lettres) Pro: 75$ par mois (5,000 crédits, 10,000 destinataires d'e-mails, Unlimited mailbox warm-ups)

75$ par mois (5,000 crédits, 10,000 destinataires d'e-mails, Unlimited mailbox warm-ups) Service géré: À partir de 3 999 $ par mois

Évaluations et critiques novatrices:

G2: 4.5/5 (300+ commentaires)

4.5/5 (300+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (200+ avis)

9. Growbots - Le meilleur pour l'automatisation de l'envoi d'e-mails

via Les robots de culture Growbots est une plateforme d'engagement des ventes sortantes tout-en-un qui aide les équipes commerciales avec la génération automatique de prospects, des campagnes de goutte-à-goutte par e-mail transparentes et l'intégration CRM.

Filtrez les prospects idéaux et envoyez des e-mails personnalisés grâce à sa vaste base de données de plus de 180 millions de contacts.

Les meilleures fonctionnalités de Growbots:

Qualité des prospects: Ciblez vos prospects avec précision grâce à des campagnes personnalisables et des tests A/B. Utilisez ces tests pour déterminer le style et la substance que vos consommateurs préfèrent dans leurs e-mails.

Ciblez vos prospects avec précision grâce à des campagnes personnalisables et des tests A/B. Utilisez ces tests pour déterminer le style et la substance que vos consommateurs préfèrent dans leurs e-mails. Convivialité: Les créations de campagnes en toute transparence et l'onboarding facile avec des conseils d'experts rendent l'ensemble de l'expérience très intuitive

Les créations de campagnes en toute transparence et l'onboarding facile avec des conseils d'experts rendent l'ensemble de l'expérience très intuitive Campagnes d'approche: Automatisez vos campagnes d'approche et créez des e-mails attrayants qui captivent vos prospects. Utilisez des modèles prédéfinis pour structurer des séquences d'e-mails complexes et personnalisez vos messages à l'aide de champs personnalisés basés sur des données

Les limites de Growbots:

La dépendance à l'égard de composeurs tiers peut être un inconvénient pour les utilisateurs qui n'y ont pas accès

Limite de transfert de 100 prospects à la fois

Prix de Growthbots:

**49$ par mois pour un utilisateur (49$ pour chaque utilisateur supplémentaire)

Tout-en-un: 199$ par mois pour un utilisateur (49$ pour chaque utilisateur supplémentaire)

199$ par mois pour un utilisateur (49$ pour chaque utilisateur supplémentaire) Pro:Tarification personnalisée

G2: 4.5/5 (130+ commentaires)

4.5/5 (130+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (50+ avis)

10. Woodpecker - Meilleur pour l'envoi d'e-mails à froid

via Pic Woodpecker est un logiciel conçu pour la prospection par e-mail à froid et la génération de leads pour les entreprises B2B.

Il vous aide à établir une connexion avec des clients et partenaires potentiels en créant des séquences d'e-mails personnalisés qui arrivent directement dans leur boîte de réception principale.

Les meilleures fonctionnalités de Woodpecker:

Séquence d'e-mails automatisés: Paramétrez 11 suivis automatisés à envoyer à des paramètres fixes après un message initial. Ajoutez une règle conditionnelle par campagne pour créer des messages de suivi alternatifs basés sur des conditions spécifiques

Paramétrez 11 suivis automatisés à envoyer à des paramètres fixes après un message initial. Ajoutez une règle conditionnelle par campagne pour créer des messages de suivi alternatifs basés sur des conditions spécifiques Outils de délivrabilité: Améliorez les taux de délivrabilité des e-mails grâce à des campagnes d'accueil faciles à créer et à une personnalisation à grande échelle

Améliorez les taux de délivrabilité des e-mails grâce à des campagnes d'accueil faciles à créer et à une personnalisation à grande échelle Woodpecker Scale: Exploitez la puissance de l'IA pour générer des publicités vidéo engageantes et personnalisées pour chacun de vos prospects dans le cadre de votre campagne d'e-mails

Limites de Woodpecker:

Les utilisateurs éprouvent des difficultés à obtenir la résolution de leurs problèmes en raison d'une assistance client de qualité inférieure

Il manque la création automatique de liens lors de l'intégration avec d'autres canaux

Tarifs de Woodpecker:

A partir de 29 $ par mois (500 prospects contactés)

Prix personnalisé

G2: 4.1/5 (40+ commentaires)

4.1/5 (40+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (30+ commentaires)

Transformer l'e-mail de prospection en connexions sans effort avec ClickUp

Au fil des ans, de nombreux experts ont prédit la mort de l'e-mail en tant que canal, mais ils se sont trompés à maintes reprises. Il s'agit d'un canal de média détenu qui continue à produire des résultats pour ceux qui l'utilisent pour fournir de la valeur, offrir une expertise et établir la confiance.

Bien que l'envoi d'e-mails à froid soit mal vu, il s'agit d'un moyen éprouvé d'entrer en contact avec votre public. À une époque où les marques du monde entier se battent pour attirer l'attention de leur public, en tant qu'entreprise en pleine croissance, vous devriez profiter de toutes les victoires.

Le choix de l'outil de prospection par e-mail adapté à votre entreprise peut sembler difficile, mais nous sommes convaincus qu'il existe un outil parfaitement adapté à vos besoins et à votre stratégie de prospection.

Chez ClickUp, nos équipes de gestion de projet et d'assistance technique sont à votre disposition pour répondre à vos besoins CRM simplifient la prospection et la rendent plus puissante. Avec des visuels facilement déchiffrables, un système de sensibilisation par e-mail dédié et unifié, et une IA générative très intelligente, vous verrez une amélioration notable de votre campagne de sensibilisation et convertirez facilement des leads.

Inscrivez-vous pour un compte gratuit et découvrez la puissance d'une solution tout-en-un avec le meilleur outil d'outreach commercial.

Essayez ClickUp gratuitement maintenant !