10 meilleurs logiciels de budgétisation pour petites entreprises en 2024

Les petites entreprises sont souvent confrontées à des budgets serrés et ressources limitées ce qui rend chaque décision financière cruciale. Si les méthodes traditionnelles de budgétisation sont utiles, elles sont lentes, sujettes aux erreurs et nécessitent plus de flexibilité.

Si vous envisagez de passer de la comptabilité traditionnelle à un logiciel de budgétisation spécialisé, vous êtes sur la bonne voie.

Un outil de budgétisation d'entreprise vous permettra de réduire les dépenses inutiles et d'atteindre plus rapidement la rentabilité. Il vous aidera à planifier le budget de votre petite entreprise afin de déterminer le volume de ventes nécessaire pour atteindre le seuil de rentabilité, les réserves que vous devez constituer et le moment où vous devez embaucher du personnel.

Nous avons dressé la liste des 10 meilleurs logiciels de budgétisation pour petites entreprises du moment, avec leurs caractéristiques, leurs prix et leurs évaluations.

**Qu'est-ce que vous devriez rechercher dans un logiciel de budgétisation pour petites entreprises ?

Examinons les principales caractéristiques à rechercher dans un logiciel de budgétisation pour les petites entreprises. Ces caractéristiques garantissent que l'outil répondra à vos besoins actuels et futurs, à mesure que votre entreprise se développe :

Facilité d'utilisation: Recherchez un logiciel convivial, facile à configurer et à utiliser. Démarrage la cartographie des processus existants visuellement pour faciliter la gestion de vos finances sans aucun problème dès le départ

**Choisissez un logiciel capable de gérer plus d'utilisateurs, de suivre de nouvelles dépenses et de gérer des finances complexes au fur et à mesure que votre entreprise se développe

Capacités d'intégration: Assurez-vous que le logiciel s'intègre harmonieusement à votre logiciel de comptabilité existant et à votre système d'information outils de gestion de projet pour assurer la cohérence des données financières

**Les rapports financiers et l'analyse : Optez pour un logiciel qui offre des fonctions de reporting et d'analysedes rapports détaillésdes tableaux de bord personnalisables et des outils de visualisation des données pour identifier les tendances et analyser les dépenses

Sécurité et conformité: Vérifiez si le logiciel respecte les normes industrielles en matière de sécurité des données et s'il est conforme aux réglementations visant à protéger les informations financières sensibles

Les 10 meilleurs logiciels de budgétisation pour petites entreprises à utiliser en 2024

Maintenant que vous connaissez les caractéristiques et les fonctionnalités à rechercher dans un logiciel de budgétisation d'entreprise, voici la liste des 10 meilleurs logiciels de budgétisation pour petites entreprises.

1. ClickUp

Exemple d'un espace de travail ClickUp de gestion de projet pour un cabinet d'expertise comptable

ClickUp réunit toutes les fonctions de votre entreprise en une seule plateforme. Visualisez toutes les tâches connexes sur un seul tableau de bord : marketing, finances, gestion de projet ou RH, et apportez des modifications en temps réel.

Gagnez du temps grâce aux tâches pilotées par l'IA et à l'automatisation pour vous concentrer sur l'essentiel. Logiciel de gestion de projets comptables et financiers ClickUp se distingue en tant que logiciel de budgétisation de premier plan qui vous permet d'effectuer des calculs financiers complexes et une planification efficace. La solution logicielle surveille vos objectifs financiers, supervise vos comptes et calcule vos bénéfices.

Modèle de budget d'entreprise de ClickUp est conçu pour vous aider à suivre les dépenses et les revenus de votre entreprise dans un endroit centralisé. Modèles de ClickUp pour la finance et la comptabilité le logiciel de gestion budgétaire, le suivi des dépenses en temps réel et le logiciel de gestion budgétaire collaboratif sont quelques-unes de ses fonctions de budgétisation robustes. Il intègre des fonctions de gestion de projet polyvalentes et des outils de budgétisation complets.

Passez d'une vue à l'autre de ClickUp pour organiser vos factures en quelques secondes

Les entreprises qui gèrent plusieurs projets préfèrent ClickUp pour garantir des processus de budgétisation organisés et efficaces.

Gérez votre projet de petite entreprise à chaque étape grâce à des modèles, des fonctions de collaboration et plus de 15 vues de projet à l'aide de ClickUp

Les meilleures caractéristiques de ClickUp

Personnalisez les tableaux de bord pour obtenir des rapports sur les budgets, les dépenses et les bénéfices

Faites le point sur les chiffres rapidement avecChamps de formule de ClickUp pour les calculs* Restez organisé avec des rappels pour les tâches et les factures récurrentes

Obtenez une visibilité sur vos finances grâce à des champs personnalisés pour les montants budgétés, les dépenses, les informations sur les fournisseurs et les dates de paiement

Suivez vos revenus et dépenses mensuels et annuels sans effort grâce àLes modèles de budget simples de ClickUp Limites de ClickUp

Les nouveaux utilisateurs ont signalé une courbe d'apprentissage lors de l'utilisation des fonctions avancées

Le temps de réponse de l'assistance est parfois plus long

Prix de ClickUp

**Gratuit pour toujours

Illimité: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Entreprise : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Entreprise : Tarification personnalisée

: Tarification personnalisée ClickUp Brain: Disponible sur tous les plans payants pour 5 $/membre de l'espace de travail/mois

G2 : 4.7/5 (9000+ commentaires)

: 4.7/5 (9000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (3900+ commentaires)

2. Budgyt

via Budgyt Budgyt simplifie la planification financière tout en conservant les détails granulaires de vos données.

Cette application de budgétisation basée sur le cloud vous permet de rationaliser vos processus de budgétisation grâce à une interface intuitive, d'automatiser la catégorisation des dépenses et d'obtenir des rapports financiers perspicaces.

Elle facilite la manipulation des données grâce à la fonctionnalité "glisser-déposer". L'API de Budgyt permet l'intégration avec les logiciels de comptabilité financière les plus courants. Il prend actuellement en charge Quickbooks, Xero et ConnectWise.

Les meilleures caractéristiques de Budgyt

Accès aux données historiques par le biais des données du grand livre au niveau transactionnel

Calcul des pertes et profits par centre de coût et par période, comparaison des budgets et autres rapports personnalisés

Simplification de la budgétisation des pertes et profits multiples grâce à divers filtres

Suivi des modifications et journal d'activité filtrable

S'étendre à l'échelle mondiale grâce à la capacité multidevise

Limitations de Budgyt

Courbe d'apprentissage abrupte pour l'utilisation des formules

Les organisations à but non lucratif ont besoin d'une configuration plus détaillée

Prix de Budgyt

Facile : Tarification personnalisée

: Tarification personnalisée Plus : Tarification personnalisée

: Tarification personnalisée Pro : Tarification personnalisée

: Tarification personnalisée Entreprise plan : Tarification personnalisée

: Tarification personnalisée Non-profit : Tarification personnalisée pour les quatre plans

**Prix des modules complémentaires

Évaluation de la budgétisation: 699 $ à 2 999

699 $ à 2 999 Développement d'une présentation: 1 500 $ - 3 500

G2 : 4.8/5 (50+ commentaires)

: 4.8/5 (50+ commentaires) Capterra : 4.8/5 (50+ commentaires)

3. BudgetPulse

via BudgetPulse BudgetPulse propose un logiciel de comptabilité gratuit et basé sur le cloud, adapté à un usage personnel.

BudgetPulse offre des fonctionnalités de base pour la gestion des finances personnelles. Les utilisateurs importent manuellement leurs transactions dans des tableaux, rapports et graphiques imprimables afin de mieux comprendre leurs dépenses. Le logiciel aide également les utilisateurs à fixer des objectifs et à suivre les progrès réalisés dans la gestion efficace de leur argent.

Les meilleures fonctionnalités de BudgetPulse

Gérez votre budget à l'aide d'un outil simple

Importez vos relevés bancaires et exportez vos données vers un outil de planification financière en quelques étapes

Mettre en place une collecte de fonds en ligne avec des objectifs et accepter des fonds via PayPal et Amazon

Limites de BudgetPulse

Aucune capacité d'automatisation ou d'analyse des données

Toutes les données doivent être importées ou saisies manuellement

Pas d'intégration avec d'autres outils logiciels de budgétisation ou d'autres banques

Prix de BudgetPulse

**Gratuit

BudgetPulse ratings and reviews

G2 : Non listé

: Non listé Capterra : Non listé

4. FreshBooks

via FreshBooks FreshBooks propose des factures et des notes de frais illimitées, automatisées et personnalisables. Il accepte les paiements par carte de crédit en ligne et les virements bancaires ACH. Il accepte les paiements par carte de crédit en ligne et les virements bancaires ACH modèles de budget de projet permettent aux indépendants et aux petites entreprises d'économiser du temps et de l'argent.

Avec plus de 100 applications intégrées, FreshBooks simplifie la facturation et la gestion des dépenses.

Un avantage notable de son plan Plus est qu'il réduit les erreurs de comptabilité grâce à la fonction de rapports comptables en partie double.

Les meilleures fonctionnalités de FreshBooks

Simplifie le suivi des coûts et la création d'états financiers

Bénéficier de fonctions avancées de reporting par projet et de suivi du temps de travail

Limites de FreshBooks

Nécessite plus d'assistance pour l'utilisation initiale

Impossibilité d'évoluer efficacement

Prix de FreshBooks

Lite : 204 $/an

: 204 $/an Plus : 360 $/an

: 360 $/an Premium : 660 $/an

: 660 $/an Select : Tarification personnalisée

G2 : 4.5/5 (670+ commentaires)

: 4.5/5 (670+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (4300+ commentaires)

5. QuickBooks

via QuickBooks QuickBooks offre une installation guidée gratuite avec chaque plan QuickBooks Online. Il vous permet de rationaliser vos processus, y compris les dépenses, les factures, les paiements, la saisie des reçus et les rapports.

Les utilisateurs tirent parti de ses fonctionnalités basées sur le cloud et pilotées par l'IA pour suivre et gérer tout ce qui concerne le temps et les coûts, les salaires et les avantages sociaux.

Il prend en charge plus de 700 applications tierces disponibles sur le QuickBooks App Store.

Les meilleures fonctionnalités de QuickBooks

Bénéficier d'un outil unique pour la comptabilité et la gestion du personnel

Gagnez du temps, de l'argent et de l'énergie en utilisant les fonctionnalités de collaboration

Créez des propositions budgétaires personnalisées à partir de modèles de propositions budgétaires* Gérez vos factures grâce à la catégorisation automatique des transactions bancaires

Limites de QuickBooks

Difficile pour les utilisateurs qui n'ont pas de connaissances en finance

La version Mac OS n'est disponible qu'aux États-Unis

Prix de QuickBooks

Essai gratuit pendant 30 jours

pendant 30 jours Simple Start : 30 $/mois

: 30 $/mois Les essentiels : 60 $/mois

: 60 $/mois Plus : 90 $/mois

: 90 $/mois Avancé : 200 $/mois

G2 : 4.0/5 (3170+ commentaires)

: 4.0/5 (3170+ commentaires) Capterra : 4.3/5 (6390+ commentaires)

6. Xero

via Xero Conçu dès le départ pour répondre aux besoins en temps réel des entreprises dépendantes du cloud, Xero est une solution de comptabilité avec des fonctionnalités de paie, de gestion des effectifs et de gestion des dépenses.

Elle favorise la collaboration, en interne et en externe, avec un nombre illimité de connexions pour chaque niveau d'abonnement.

Les 800 applications connectées de Xero (dont Square, Constant Contact et ADP) aident les petites entreprises à effectuer leurs opérations commerciales et leur gestion financière en toute transparence.

Les meilleures caractéristiques de Xero

Utilisez la réconciliation automatisée des comptes en obtenant des données de plus de 21 000 banques dans le monde entier

Acceptez les paiements de vos factures en utilisant des fournisseurs de traitement des paiements de confiance

Accédez à plus de 160 devises et apprenez comment les taux de change et les marchés des devises étrangères affectent vos flux de trésorerie ou vos bénéfices

Limitations de Xero

Modèles et conceptions limités pour la génération de rapports ou de factures

Nécessité d'un logiciel distinct pour préparer les déclarations de taxe sur les ventes

Prix de Xero

Démarrage : 29 $/mois

: 29 $/mois Standard : 46 $/mois

: 46 $/mois Premium : 62 $/mois

G2 : 4.3/5 (600+ commentaires)

: 4.3/5 (600+ commentaires) Capterra : 4.4/5 (2800+ commentaires)

7. Zoho Books

via Zoho Books Avec son interface intuitive, Zoho Books l'automatisation des ventes et compatible avec iOS, Android et Windows, Zoho Books vous permet de rationaliser vos transactions, de suivre vos flux de trésorerie et d'automatiser vos processus d'affaires.

Vous pourrez également connecter vos systèmes existants de CRM, d'inventaire et d'abonnement et générer des devis et des factures sur le pouce.

Zoho Books se connecte à votre banque et vous permet de récupérer les transactions quotidiennes en temps réel, de mettre en place des rappels de paiement, de planifier des rapports et de déclencher des flux de travail. Zoho Books vous aide à créer des outils de gestion de la réussite des clients études de cas .

Les meilleures caractéristiques de Zoho Books

Laissez vos clients approuver les devis, payer les factures et donner leur avis

Calculez automatiquement les déclarations de taxe de vente et les 1099 pour une saison des impôts sans souci

Obtenez des prévisions de trésorerie en récupérant en toute sécurité les transactions de vos comptes et en les triant automatiquement

Limitations de Zoho Books

Capacités de personnalisation limitées

Options de rapports de base

Intégrations limitées avec des logiciels tiers

Prix de Zoho Books

Gratuit : pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 50 000 USD par an

: pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 50 000 USD par an Standard : 10$/organisation par mois

: 10$/organisation par mois Professionnel : 20$/organisation par mois

: 20$/organisation par mois Premium : 30$/organisation par mois

: 30$/organisation par mois Élite : 100$/organisation par mois

: 100$/organisation par mois Ultime : 200$/organisation par mois

G2 : 4.5/5 (200+ commentaires)

: 4.5/5 (200+ commentaires) Capterra : 4.4/5 (600+ commentaires)

8. Scoro

via Scoro Les ventilations budgétaires détaillées de Scoro, le suivi des coûts des projets et les capacités d'analyse de la rentabilité permettent d'améliorer la productivité et de livrer les projets dans les délais. Les informations et les analyses basées sur les données de Scoro vous aident à stimuler la croissance en identifiant les domaines d'amélioration.

Scoro est spécialisé dans les entreprises de services qui gèrent un grand nombre de systèmes déconnectés et de charges de travail changeantes qui réduisent les marges bénéficiaires.

Scoro élimine le besoin de passer d'un outil à l'autre et vous aide à gérer les projets, la facturation et les rapports à partir d'une solution unique.

Les meilleures caractéristiques de Scoro

Acceptez les paiements depuis n'importe où grâce à l'intégration native de Stripe

Conversion automatique des offres en factures ou en factures partielles basées sur l'état d'avancement pour vos clients

Gérez et suivez vos budget du projetvous pouvez gérer les coûts, les commandes et l'allocation du budget à partir d'une seule plateforme

Intégration d'outils tels que Paypal, Salesforce, Trello et QuickBooks

Limitations de Scoro

Les fonctions de recherche et de tri doivent être optimisées

Les modèles PDF personnalisés limitent l'information contenue dans un devis, une commande ou une facture

Prix de Scoro

Essentiel: $26/utilisateur par mois

$26/utilisateur par mois Standard: $37/utilisateur par mois

$37/utilisateur par mois Pro: $63/utilisateur par mois

$63/utilisateur par mois Ultimate: Tarification personnalisée

**Tarification de l'intégration

Self-Onboarding: Gratuit

Gratuit Light: 1,699

1,699 **Premium : 3 999

Personnalisé: Tarification personnalisée

G2 : 4.5/5 (390+ commentaires)

: 4.5/5 (390+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (230+ commentaires)

9. Spendesk

via Spendesk Spendesk est une plateforme de gestion des dépenses qui offre une visibilité complète sur les dépenses de votre entreprise.

Elle améliore la visibilité de vos dépenses en temps réel, met en œuvre des contrôles budgétaires et automatise l'approbation des dépenses, ce qui permet d'économiser du temps et de l'argent sur l'ensemble du cycle de dépenses. Spendesk combine et contrôle tous les flux de trésorerie et les processus de plusieurs outils à partir d'une source unique. Il vous permet de contrôler toutes les dépenses non salariales.

Les meilleures caractéristiques de Spendesk

Automatisez la détection des fraudes et utilisez des cartes virtuelles intelligentes pour ajouter plusieurs niveaux de sécurité

Associez les paiements aux comptes de dépenses, validez-les à tout moment et générez desdes notes de frais à partir de modèles automatiquement

Contrôler les centres de coûts, les approbateurs et définir les règles de dépenses

Limites de Spendesk

Les utilisateurs signalent des problèmes techniques avec les validations de paiement

Impossible de télécharger des documents au format Word

Prix de Spendesk

Gratuit : Pour quatre utilisateurs, dont un approbateur

: Pour quatre utilisateurs, dont un approbateur Essentiel s : Tarification personnalisée

s : Tarification personnalisée Echelle : Tarification personnalisée

: Tarification personnalisée Prime : Tarification personnalisée

G2 : 4.7/5 (390+ commentaires)

: 4.7/5 (390+ commentaires) Capterra : 4.8/5 (200+ avis)

10. Float

via Flottant Float est un logiciel de prévision de trésorerie spécialement conçu pour les entreprises basées sur des projets. Il vous aide à garder une longueur d'avance sur les éventuels manques ou excédents de trésorerie, à planifier facilement des scénarios et à gagner un temps précieux en suivant les flux de trésorerie entre les projets.

L'intégration en temps réel de Float avec Xero, Quickbooks Online et FreeAgent permet d'établir des prévisions de trésorerie quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles.

Les meilleures caractéristiques de Float

Obtenez une vue d'ensemble des flux de trésorerie en temps réel

Élaborer des stratégies grâce à des prévisions visuelles instantanées des flux de trésorerie

Suivez les projets et identifiez ceux qui épuisent les réserves de trésorerie

Créez des scénarios pour répondre à vos questions et prendre des décisions éclairées

Limitations du flottant

Vues personnalisées limitées pour les scénarios

Ne prend pas en charge les comptes multidevises

Prix de Float

Essentiel : 59 $/mois

: 59 $/mois Premium : 99 $/mois

: 99 $/mois Entreprise : 199 $/mois

G2 : 4.4/5 (40+ commentaires)

: 4.4/5 (40+ commentaires) Capterra : 4.8/5 (50+ commentaires)

Laissez vos profits s'envoler avec le bon outil de budgétisation

Pour choisir le meilleur logiciel de budgétisation, il est essentiel de répondre aux besoins et aux préférences spécifiques des propriétaires de petites entreprises. Bien qu'il soit essentiel d'opter pour des fonctionnalités qui facilitent l'établissement du budget, il vaut la peine d'investir dans un outil qui offre bien plus que cela.

ClickUp prend en charge tous vos besoins en matière de budgétisation et constitue une solution tout-en-un qui répond aux multiples défis que vous rencontrez au fur et à mesure que votre entreprise se développe.

ClickUp aide les équipes à travailler plus efficacement et à collaborer grâce à ses flux de travail connectés, ses documents intuitifs, ses tableaux de bord en temps réel et d'autres fonctionnalités. Cette plateforme unifiée aide les équipes à avancer plus rapidement, à travailler plus intelligemment et à gagner un temps précieux.

Utilisateurs avec Plan Free Forever de ClickUp permet d'accéder à de nombreux modèles, vues et options de personnalisation. Prêt à l'essayer ? S'inscrire à ClickUp dès maintenant !