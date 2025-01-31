10 Meilleures Alternatives à OpenAI Playground en 2025 (Critiques et Prix)

Open IA Playground est un outil de langage prédictif dont l'IA est entraînée à répondre comme le ferait un humain à une invite ou à une question, mais uniquement avec sa vaste étendue de connaissances.

Comme son nom l'indique, vous pouvez jouer avec des invitations et des questions et mener des expériences.

OpenAI Playground a des limites - il manque de fonctionnalités, donne des résultats peu fiables, soulève des problèmes de confidentialité et a des temps de réponse lents. Ces limites peuvent sérieusement ralentir l'exploration de votre modèle de langage, freinant votre recherche et votre développement.

Vous êtes au bon endroit si vous cherchez une alternative à OpenAI Playground pour réaliser des expériences linguistiques plus avancées.

Nous allons partager les 10 meilleures alternatives à OpenAI Playground qui ont plus de fonctionnalités, une meilleure personnalisation et mettent l'accent sur la confidentialité des données afin que vous puissiez obtenir de meilleurs résultats avec vos expériences.

Que devriez-vous rechercher dans les alternatives à OpenAI Playground ?

Une bonne alternative à OpenAI Playground devrait vous aider à apprendre, à expérimenter et à être créatif. Lorsque vous comparez les options, recherchez ces fonctionnalités :

Interface intuitive : Recherchez des plateformes qui vous offrent une interaction en temps réel et une expérience conviviale. Elles vous permettent d'obtenir un retour d'information instantané pendant que vous expérimentez des modèles

Options de personnalisation: Voyez si l'alternative permet de personnaliser les paramètres. Cela vous aidera à configurer l'environnement en fonction des exigences de votre expérience et à affiner les modèles

Évolutivité: Vérifiez si l'outil IA (Intelligence Artificielle) peut gérer l'échelle de vos projets et prendre en charge une variété de tâches, allant de simples bouts de code à des expériences plus complexes

Assistance pour plusieurs langages de programmation: Recherchez des alternatives qui prennent en charge divers langages de programmation, ce qui vous permet d'expérimenter différentes technologies et outils d'IA

Communauté et assistance: Évaluez la disponibilité d'une communauté ou d'un système d'assistance où vous pouvez chercher de l'aide, poser des questions et partager des connaissances avec d'autres utilisateurs. Une communauté solide est précieuse pour la collaboration et le dépannage

Les 10 meilleures alternatives au terrain de jeu OpenAI à utiliser en 2024

1. ClickUp

ClickUp est une plateforme de productivité tout-en-un qui rassemble de manière transparente toutes vos tâches, vos documents et votre travail d'équipe en un seul endroit, pour que tout soit facile et pratique pour vous.

L'amélioration de ses capacités IA est.. ClickUp IA -un assistant personnalisé alimenté par l'IA méticuleusement conçu pour répondre à vos besoins spécifiques. Rationalisez votre gestion de projet avec plus de 100 outils d'IA conçus à la main et basés sur la recherche qui conviennent à chaque rôle.

Ce modèle propose plus de 190 invites IA pour générer des idées et du contenu pour la gestion du projet Six Sigma

Affichages personnalisés: Visualisez votre travail comme vous l'entendez en choisissant parmi plus de 15 Affichages personnalisables ClickUp comme Gantt, Liste, Calendrier IA, Cartes mentales, et plus encore

Gérez votre projet de petite entreprise à chaque étape grâce à des modèles, des fonctionnalités de collaboration et plus de 15 affichages de projet avec ClickUp

Build docs: Créez et organisez différents types de documents avec ClickUp Documents . Vous pouvez accéder aux fonctionnalités de ClickUp AI en utilisant les commandes /Slash et générer du contenu de qualité dans les documents

Utilisez ClickUp Docs pour gérer des documents importants et favoriser la collaboration au sein de l'équipe

Limites de ClickUp

Cela peut prendre un certain temps avant de comprendre pleinement le potentiel des fonctionnalités étendues offertes par ClickUp

L'application mobile peut ne pas être aussi transparente que la version bureau

Prix de ClickUp

Free Forever : Version de démonstration gratuite

: Version de démonstration gratuite Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contacter pour connaître les tarifs

: Contacter pour connaître les tarifs ClickUp Brain: Disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $/mois/membre de l'espace de travail

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (2,000+ reviews)

4.7/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (2,000+ reviews)

2. Promptsandbox.io

via Promptsandbox.io Promptsandbox.io est une plateforme accessible pour tester et affiner rapidement vos modèles - pas besoin de transpirer sur l'infrastructure ou l'installation. Jouez avec des modèles GPT pré-entraînés, et ajustez et perfectionnez vos créations IA sans effort.

Utilisez Promptsandbox.io pour expérimenter des modèles GPT, affiner vos projets d'IA ou collaborer avec leur forum communautaire.

Les meilleures fonctionnalités de Promptsandbox.io

Effortless Prototyping: Prototypez instantanément vos propres modèles IA sans avoir à vous soucier de l'infrastructure ou des problèmes d'installation

Prototypez instantanément vos propres modèles IA sans avoir à vous soucier de l'infrastructure ou des problèmes d'installation Modèles GPT pré-entraînés: Accédez et expérimentez des modèles GPT pré-entraînés pour diverses applications et scénarios de test

Accédez et expérimentez des modèles GPT pré-entraînés pour diverses applications et scénarios de test Outils d'affinage: Affinez et perfectionnez vos modèles d'IA au sein de la plateforme, en rationalisant le processus de développement

Affinez et perfectionnez vos modèles d'IA au sein de la plateforme, en rationalisant le processus de développement Forum communautaire: Participez à un forum communautaire dynamique, collaborez avec d'autres utilisateurs, partagez vos idées et bénéficiez d'une assistance précieuse

Limites de Promptsandbox.io

Vous pouvez être confronté à des défis lorsque vous travaillez hors ligne, car la plate-forme s'appuie fortement sur Internet pour l'exécution des modèles

Il se peut qu'elle ne fournisse pas d'options étendues pour que vous puissiez former des modèles à partir de zéro

Prix de Promptsandbox.io

Les prix ne sont pas disponibles publiquement sur leur site web

Évaluations et critiques de Promptsandbox.io

G2 : Pas assez d'évaluations

: Pas assez d'évaluations Capterra : Pas assez d'évaluations

3. ChatGPT

via ChatGPT ChatGPT est un modèle de langage / chatbot IA développé par OpenAI, spécifiquement peaufiné pour être performant dans des contextes d'IA conversationnelle. Il est extrêmement personnalisé et dispose d'une extension Chrome gratuite, bien qu'il ne dispose pas de caractères IA comme Chatsonic ou Character IA.

Il fonctionne sur l'architecture GPT (Generative Pre-trained Transformer), plus précisément la version gpt-3.5-turbo, pour produire des réponses qui ressemblent à s'y méprendre à des humains en fonction des données qu'il reçoit.

ChatGPT meilleures fonctionnalités

Connaissances approfondies: Bénéficiez de l'extension de l'entraînement du modèle sur divers textes, vous fournissant une mine d'informations (un peu comme un moteur de recherche intelligent) et de nuances de langage

Bénéficiez de l'extension de l'entraînement du modèle sur divers textes, vous fournissant une mine d'informations (un peu comme un moteur de recherche intelligent) et de nuances de langage Interaction sur mesure: Personnalisez votre expérience en essayant différentes invitations, afin de choisir des réponses qui correspondent parfaitement à vos préférences

Personnalisez votre expérience en essayant différentes invitations, afin de choisir des réponses qui correspondent parfaitement à vos préférences Intégration transparente: Intégrez les éléments suivantsChatGPT sans effort dans vos applications à l'aide du fournisseur, l'API fournie, vous permettant d'exploiter ses pouvoirs de génération de langage de manière programmatique

Limites de ChatGPT

Si vous ne fournissez pas des données précises, ChatGPT peut générer des informations incorrectes

Le modèle IA pourrait présenter des variations, car il est sensible aux changements dans la formulation de l'entrée

Prix de ChatGPT

modèle GPT 3.5 : Free Forever pour toujours

: Free Forever pour toujours Modèle GPT 4: 20$/mois

G2: 4.7/5 (400+ commentaires)

4.7/5 (400+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (32+ avis)

4. Sudowrite

via Sudowrite Sudowrite est un logiciel de rédaction d'articles de presse alimenté par l'IA assistant d'écriture conçu pour améliorer et rationaliser le processus d'écriture. Contrairement à ChatGPT, il vous fournit des idées, du contenu généré par l'IA et diverses autres fonctionnalités pour rédiger des projets et améliorer la qualité de votre travail.

Les meilleures fonctionnalités de Sudowrite

Fonctionnalités d'aide à la rédaction : Intégrez Sudowrite dans vos applications, sites web ou projets de recherche pour tirer parti de ses fonctionnalités d'aide à la rédaction. Générer du texte etles grandes lignes pour votre site web,Contenu SEOoumédias sociauxde recevoir des commentaires et d'accéder à d'autres fonctions utiles

Intégrez Sudowrite dans vos applications, sites web ou projets de recherche pour tirer parti de ses fonctionnalités d'aide à la rédaction. Générer du texte etles grandes lignes pour votre site web,Contenu SEOoumédias sociauxde recevoir des commentaires et d'accéder à d'autres fonctions utiles Brainstorm : Utilisez cette fonctionnalité pour susciter des idées créatives pour des travaux de recherche, innover de nouvelles fonctionnalités pour votre produit, et bien plus encore

Limites de Sudowrite

L'ensemble des paramètres peut être écrasant et peut perturber votre flux de travail

Il n'y a pas de vérificateur de plagiat intégré

À ne fait pas de crédit gratuit

Prix de Sudowrite

Hobby & student: 10$/mois (30,000 mots IA/mois)

10$/mois (30,000 mots IA/mois) Professionnel : 25$/mois (90,0000 mots IA/mois)

: 25$/mois (90,0000 mots IA/mois) Max: 100$/mois (300,000 mots IA/mois)

G2: Pas assez d'évaluations

Pas assez d'évaluations Capterra: Pas assez d'évaluations

5. Liner.IA

via Liner Liner est un puissant outil IA qui vous permet d'entraîner des modèles d'apprentissage automatique (ML) sans effort, en éliminant le besoin de codage ou d'expertise en ML.

Il exploite vos données d'entraînement pour créer un modèle d'apprentissage automatique facile à intégrer et prêt à l'emploi.

Liner.ai meilleures fonctionnalités

Variété de cas d'utilisation: Explorez divers modèles de projet couvrant l'image, le texte, l'audio et la vidéo, et la classification de pose pour un large intervalle de tâches d'apprentissage automatique

Explorez divers modèles de projet couvrant l'image, le texte, l'audio et la vidéo, et la classification de pose pour un large intervalle de tâches d'apprentissage automatique Aucun GPU requis: Obtenez des résultats rapides sans avoir besoin de matériel haut de gamme - cette plateforme s'entraîne à la fois sur les CPU et les GPU de manière transparente

Obtenez des résultats rapides sans avoir besoin de matériel haut de gamme - cette plateforme s'entraîne à la fois sur les CPU et les GPU de manière transparente Optimisation de la périphérie: Intégrez les modèles formés aux appareils mobiles et de périphérie, en assistant plusieurs plateformes pour un déploiement flexible

Limites de Liner.IA

Engagement limité de la communauté et ressources d'assistance

Prix de Liner.ai

Free Forever pour toujours

Liner.ai évaluations et critiques

G2: Pas assez d'évaluations

Pas assez d'évaluations Capterra: Pas assez d'évaluations

6. Automatisation intelligente du contenu de Doxis

via Ser Doxis intelligent content automatisation de SERgroup est une plateforme de gestion de contenu d'entreprise.

Cet outil alimenté par l'IA connecte et automatise le contenu dans l'ensemble de votre écosystème organisationnel, ce qui résulte en une vue complète à 360 degrés de votre entreprise.

Doxis Intelligent Content automatisation meilleures fonctionnalités

Intégration Business: Connectez-vous à un intervalle diversifié d'applications d'entreprise de premier plan, comme SAP, Salesforce, Microsoft, etc. pour favoriser l'interopérabilité et l'intégration en douceur

Connectez-vous à un intervalle diversifié d'applications d'entreprise de premier plan, comme SAP, Salesforce, Microsoft, etc. pour favoriser l'interopérabilité et l'intégration en douceur Suites de solutions: Partagez des informations précieuses entre les différentes facettes de l'organisation grâce aux ensembles de solutions natives du cloud stratégiquement conçues

Partagez des informations précieuses entre les différentes facettes de l'organisation grâce aux ensembles de solutions natives du cloud stratégiquement conçues EGC de nouvelle génération: Améliorez l'efficacité de votre flux de travail grâce à l'automatisation de bout en bout et gérez votre contenu sans effort avec les systèmes les plus performants

Limites de l'automatisation intelligente du contenu de Doxis

La personnalisation limitée dans la version mobile entrave l'utilisation du logiciel à son plein potentiel

Prix de l'automatisation intelligente du contenu de Doxis

La tarification n'est pas mentionnée sur le site

G2: Pas assez d'évaluations

Pas assez d'évaluations Capterra: Pas assez d'évaluations

7. Laboratoire

via Laboratoire Colaboratory, ou Colab, est une plateforme interactive qui a été développée par Google. Elle permet aux utilisateurs d'écrire et d'exécuter du code Python directement dans le navigateur web.

Elle offre plusieurs fonctionnalités qui rendent le code, l'analyse de données et les tâches d'apprentissage automatique plus accessibles et plus collaboratives.

Les meilleures fonctionnalités de Colaboratory

Tutoriels interactifs: Participez à des tutoriels interactifs conçus pour faciliter votre parcours dans l'apprentissage automatique et les réseaux neuronaux

Participez à des tutoriels interactifs conçus pour faciliter votre parcours dans l'apprentissage automatique et les réseaux neuronaux Services cloud gratuits: Accédez à un service cloud gratuit qui comprend des GPU et des TPU, vous permettant de disposer de ressources de calcul robustes

Accédez à un service cloud gratuit qui comprend des GPU et des TPU, vous permettant de disposer de ressources de calcul robustes Interaction avec GitHub: Importez ou publiez des Notebooks directement depuis et vers GitHub, en améliorant votre capacité à collaborer et à partager votre travail sans effort

Limites de Colaboratory

La plateforme offre certaines limitations communesOutils d'IAmais ils peuvent ne pas être adaptés à des tâches spécialisées

Vous devrez opérer dans un environnement restreint et n'exécuter que les paquets Python qui y sont pré-inclus

Prix du laboratoire

Free Forever: Gratuit, avec des restrictions sur certaines fonctionnalités

Gratuit, avec des restrictions sur certaines fonctionnalités Colab pro: 11,79 $/mois (100 unités de calcul/mois)

11,79 $/mois (100 unités de calcul/mois) Colab pro+: $58.99/mois (500 unités de calcul/mois)

$58.99/mois (500 unités de calcul/mois) Colab enterprise: Payez pour ce que vous utilisez

G2: Pas assez d'évaluations

Pas assez d'évaluations Capterra: Pas assez d'évaluations

8. Jupyter

via JupyterLab Jupyter est un logiciel open-source qui fournit une plateforme informatique interactive basée sur le web. Il permet de créer et de partager des documents qui contiennent du code en direct, des équations, des visualisations et du texte narratif.

Les meilleures fonctionnalités de Jupyter

**Assistance pour plus de 40 langages de programmation, ce qui vous permet d'utiliser votre langage favori, qu'il s'agisse de Python, de Julia ou de R

Collaboration et partage: Partagez facilement vos carnets de notes avec d'autres personnes de manière reproductible par e-mail, Dropbox, GitHub et d'autres plates-formes

Partagez facilement vos carnets de notes avec d'autres personnes de manière reproductible par e-mail, Dropbox, GitHub et d'autres plates-formes Sortie interactive: Regardez votre documentation de code prendre vie avec une sortie interactive riche, y compris HTML, images, vidéos, LaTeX et types MIME personnalisés

Limites de Jupyter

Les débutants peuvent trouver un peu de courbe d'apprentissage en s'adaptant à la nature cellulaire des carnets Jupyter

Prix de Jupyter

Free Forever pour toujours

Jupyter notes et évaluations

G2: 4.6/5 (220+ commentaires)

4.6/5 (220+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (70+ commentaires)

9. Rapide.IA

via IA.rapide Fast.IA est une bibliothèque d'apprentissage profond conçue pour les utilisateurs ayant une expérience du code, offrant des composants de haut niveau pour obtenir des résultats de premier ordre dans les domaines courants de l'apprentissage profond.

Elle permet également aux chercheurs d'utiliser des composants de bas niveau pour créer des méthodes innovantes et exploiter la dynamique de Python avec la bibliothèque PyTorch.

Les meilleures fonctionnalités de Fast.IA

Système de rappel bidirectionnel: Facilite les changements dynamiques à n'importe quelle étape de la formation en utilisant le système de rappel bidirectionnel innovant, permettant d'accéder à n'importe quelle partie des données, du modèle ou de l'optimiseur

Facilite les changements dynamiques à n'importe quelle étape de la formation en utilisant le système de rappel bidirectionnel innovant, permettant d'accéder à n'importe quelle partie des données, du modèle ou de l'optimiseur Optimiseur avancé: Rationalisez vos tâches d'optimisation sans effort et mettez en œuvre des algorithmes d'optimisation en seulement 4-5 lignes de code

Limites de Fast.IA

Cet outil d'IA ne fait pas l'assistance de Mac OS et nécessite Linux ou Windows pour les installations

Prix de Fast.ai

Free Forever pour toujours

G2: Pas assez d'évaluations

Pas assez d'évaluations Capterra: Pas assez d'évaluations

10. Transformers par Hugging Face

via Transformateurs Transformers, une bibliothèque open-source de Hugging Face, offre un large intervalle de modèles pré-entraînés et d'outils pour les tâches de NLP et d'apprentissage automatique. Hugging Face est spécialisé dans les technologies d'apprentissage automatique et de traitement du langage naturel (NLP).

L'utilisation de ces modèles pré-entraînés permet de réduire les coûts informatiques, de diminuer l'empreinte carbone et d'économiser du temps et de l'argent ressources . Il permet d'éviter de devoir former des modèles entièrement à partir de zéro.

Les meilleures fonctionnalités de Transformers

Modèles pré-entraînés: Explorez un tableau étendu de modèles pré-entraînés pour diverses tâches de NLP telles que la modélisation du langage, la traduction, la classification de textes et d'images, et bien d'autres encore

Explorez un tableau étendu de modèles pré-entraînés pour diverses tâches de NLP telles que la modélisation du langage, la traduction, la classification de textes et d'images, et bien d'autres encore Interopérabilité des frameworks: Passez d'un framework à l'autre tout au long du cycle de vie d'un modèle. Intégrez des frameworks d'apprentissage tels que PyTorch, TensorFlow et JAX

Passez d'un framework à l'autre tout au long du cycle de vie d'un modèle. Intégrez des frameworks d'apprentissage tels que PyTorch, TensorFlow et JAX Tokénisation rapide: Améliorez la vitesse par rapport aux méthodes de tokenisation traditionnelles en utilisant des jetons swift pris en charge par la bibliothèque Tokenizers

Limites des transformateurs

Le réglage fin des modèles et le travail avec de grands modèles de langage (LLM) comme GPT-3.5 peuvent être gourmands en ressources

Certains fichiers sont trop volumineux à charger, ce qui peut nuire à l'expérience de l'utilisateur

Prix de Transformers

Hugging Face hub: Free Forever pour toujours

Free Forever pour toujours Pro: 9 $/mois

9 $/mois Enterprise: 20$/mois

G2: 4.8/5 (19+ reviews)

4.8/5 (19+ reviews) Capterra: Pas assez d'évaluations

Choisissez la meilleure alternative OpenAI Playground pour vos besoins

Les utilisations de l'IA sont infinies - plus vous expérimentez, plus vous êtes susceptible de trouver de nouveaux cas d'utilisation ou des applications pour votre entreprise.

Alors que vous vous aventurez au-delà des limites d'OpenAI Playground, ces dix alternatives servent de grandes opportunités, apportant simplicité et diversité pour transformer votre apprentissage automatique et votre application de l'IA

Et si vous souhaitez une assistant personnel IA pour un flux de travail sans effort, découvrez ClickUp IA -le premier assistant IA basé sur les rôles.