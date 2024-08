Anyword vs. Jasper : Quel est le meilleur assistant d'écriture IA ?

Anyword et Jasper sont tous deux des outils de copywriting alimentés par l'IA, mais quelle est la meilleure option dans une confrontation entre Anyword et Jasper ?

Dans ce guide, nous allons comparer les deux pour savoir lequel se classe en tête lorsqu'il s'agit de génération de contenu, de voix de marque et de campagnes marketing. Découvrez quel est le meilleur rédacteur IA et outil marketing pour vous - ou si notre suggestion bonus est plutôt votre match idéal. 🎉

Qu'est-ce qu'Anyword ?

Anyword est une plateforme de rédaction à la performance de l'IA qui est conçue avec les leaders du marketing et les agences à l'esprit. L'outil s'appuie fortement sur le concept d'amélioration des campagnes marketing grâce à l'intelligence artificielle - qu'il s'agisse de création de contenu ou de Révision.

Via Tout mot Cet outil de création de contenu est un excellent choix pour les équipes qui souhaitent se concentrer sur la génération de leads, le marketing de contenu ou l'optimisation des moteurs de recherche (SEO). 🔍

Fonctionnalités d'Anyword

La pile de fonctionnalités d'Anyword comprend un éditeur de blog intuitif, comme on peut s'y attendre d'un outil de création de contenu Outil d'écriture IA . Au-delà de cela, la plateforme dispose également d'un éditeur axé sur les données qui aide à la conception de publicités numériques, d'un outil de copie de site Web et d'un outil d'intelligence de copie qui vous donne des sorties plus adaptées et plus pertinentes pour la marque.

Examinons de plus près les éléments marquants d'Anyword, afin de les comparer à l'offre de Jasper.

1. Génération de contenu IA

Anyword a beaucoup à offrir aux équipes marketing et aux entreprises SaaS en matière de génération de contenu IA.

Utilisez la fonctionnalité d'éditeur axée sur les données d'Anyword pour utiliser vos objectifs et vos données marketing afin d'élaborer des textes marketing plus percutants. Obtenez des scores de performance prédictifs pour votre publicité Facebook, votre page d'atterrissage et votre copie de légende Instagram, puis utilisez les suggestions alimentées par l'IA pour les rendre plus attrayantes pour votre cible.

Créer du contenu avec la suite d'outils d'IA d'Anyword

Pour les équipes qui veulent créer des blogs, il y a un outil dédié pour cela. Utilisez l'assistant de blog pour non seulement générer le contenu lui-même, mais aussi pour paramétrer vos propres mots-clés afin d'optimiser le texte et obtenir des suggestions de titres. Un vérificateur de plagiat est également intégré, vous n'avez donc pas à vous soucier des droits d'auteur.

2. La voix de la marque

Anyword est capable d'analyser et d'évaluer votre contenu par rapport à vos objectifs, ce qui vous permet d'atteindre plus facilement vos objectifs et de maintenir votre image de marque de manière cohérente.

Adaptez votre contenu en fonction des personas de vos cibles

Vous pouvez définir vos propres paramètres de marque et les termes interdits dans Anyword, qui surveillera le ton du contenu dans un hub de marque central. Utilisez la fonctionnalité intégrée d'audience cible pour identifier vos personas d'audience et adapter votre contenu à eux, à chaque fois.

3. Campagnes de marketing

Grâce à l'intelligence artificielle intégrée à la plateforme, vous pouvez créer, optimiser et développer vos campagnes marketing.

Anyword notera votre contenu afin que vous sachiez lequel est susceptible d'être le plus performant

Au lieu de procéder manuellement à des tests A/B sur des centaines de textes, utilisez l'intelligence artificielle d'Anyword pour évaluer et recommander le contenu susceptible d'obtenir les meilleurs résultats lors de vos tests. Voyez d'un seul coup d'œil comment votre texte publicitaire se classe, afin de prendre des décisions plus intelligentes lors de la conception et du déploiement de vos campagnes de marketing.

Utilisez Anyword pour optimiser vos campagnes au-delà du contenu des médias sociaux. Générez des textes pour des campagnes de marketing de contenu, optimisez les lignes d'objet des e-mails et rédigez des pages de renvoi ciblées par persona.

Prix d'Anyword

Starter: 39$/mois pour un utilisateur

39$/mois pour un utilisateur Data-Driven : 79 $/mois pour un maximum de trois utilisateurs

79 $/mois pour un maximum de trois utilisateurs Business: À partir de 349 $/mois pour un maximum de trois utilisateurs

À partir de 349 $/mois pour un maximum de trois utilisateurs Enterprise: Contact pour les prix

Qu'est-ce que Jasper IA ? Jasper (parfois connu sous le nom de Jasper IA et précédemment appelé Jarvis) se décrit comme un "copilote IA pour les équipes d'entreprise" et s'est développé au-delà d'une..

Outil d'IA pour la rédaction de textes publicitaires en une plateforme de marketing de bout en bout.

Jasper IA comprend désormais Outils d'IA pour la création de contenu , l'intelligence des données et l'accélération des campagnes marketing. 📊

Les fonctionnalités de Jasper IA

À l'instar d'Anyword, Jasper IA est conçu pour les équipes axées sur les données. Il s'agit d'une plateforme qui peut être utilisée non seulement pour générer de la copie en quelques clics, mais aussi pour élaborer des messages qui s'alignent sur vos objectifs et la voix de votre marque.

Voici la forme que prend Jasper IA dans ces domaines clés de la performance.

1. Génération de contenu IA

Jasper IA a d'abord été un outil de rédaction de blog et de contenu, et ces fonctionnalités restent un élément important de la trousse de l'outil. Mais il s'est transformé en un outil idéal pour la rédaction de contenus de haute qualité et de contenus longs.

Créez tous les types de contenu avec Jasper - des articles de blog et des e-mails de promotion aux légendes Instagram

Les équipes peuvent utiliser Jasper pour produire du contenu et de la copie pour un intervalle d'utilisations, y compris la copie de site Web, le contenu de blog et les légendes ou la copie de médias sociaux. Utilisez l'éditeur de documents intégré pour inviter, rédiger et modifier des textes.

Analysez votre contenu long formulaire par rapport à vos concurrents grâce à l'intégration optionnelle de SurferSEO, et utilisez le vérificateur de plagiat pour vous assurer que votre copie n'est pas trop similaire à celle de quelqu'un d'autre.

Jasper IA est également un excellent outil pour créer du contenu pour d'autres canaux. La plupart des outils d'écriture IA sont livrés avec des modèles limités. Cependant, cet outil vous permet de choisir parmi plus de 50 modèles pour créer du contenu pour vos e-mails marketing, vos campagnes publicitaires Google, vos posts sur les médias sociaux et vos pages de destination.

Utilisez l'éditeur de rédaction en un clic pour ajuster le ton de vos écrits et apporter des améliorations au fur et à mesure que vous écrivez.

2. La voix de la marque

La maintenance de votre style et de la personnalité de votre marque dans vos textes est cruciale, et Jasper Brand Voice peut simplifier ce processus.

Maintenez une base de connaissances dans Jasper pour l'aider à apprendre la voix de votre marque

Présentez l'IA de Jasper à votre guide de style, à votre identité de marque, à votre base de données de produits et au site Web de votre entreprise pour générer des textes encore plus personnalisés. La plateforme utilisera ces données non seulement pour adapter la génération de contenu de l'IA, mais aussi pour vérifier les incohérences dans l'ensemble de votre contenu.

3. Campagnes de marketing

L'approche de Jasper en matière de campagnes marketing vous permet de créer des collections entières de contenu à partir d'un seul brief.

Téléchargez un dossier et laissez Jasper générer le contenu de votre campagne

Rédigez un briefing dans Jasper IA ou téléchargez-en un existant, et utilisez-le pour alimenter le contenu de votre campagne sur plusieurs canaux. La fonctionnalité Instant Magic vous permet de générer des textes pour différents actifs en quelques instants, qu'il s'agisse de communiqués de presse, d'études de cas, de scripts TikTok ou de descriptions de produits de commerce électronique.

Collaborez avec les membres de l'équipe pendant que vous travaillez sur les campagnes grâce au partage de documents et aux libellés de statut. Partagez également vos idées de campagne avec les parties prenantes, afin d'obtenir leur approbation sur les ressources clés avant de les déployer.

Prix de Jasper IA

Creator: 39 $/mois pour un utilisateur

39 $/mois pour un utilisateur Teams: 99 $/mois pour un maximum de trois utilisateurs

99 $/mois pour un maximum de trois utilisateurs Business: Contacter pour les tarifs

Anyword vs. Jasper IA : Comparaison des fonctionnalités

Anyword et Jasper IA sont tous deux des outils logiciels de rédaction IA utiles pour les propriétaires d'entreprises et les rédacteurs de contenu qui souhaitent générer des idées, du contenu de haute qualité et des textes optimisés pour les sites Web et les campagnes de marketing.

Les deux outils livrent bien sur ce point, mais y a-t-il un gagnant clair quand il s'agit de ces fonctionnalités clés ? 🏆

1. Génération de contenu IA

Anyword et Jasper gèrent tous deux bien la création de contenu IA. Ils disposent d'outils dédiés à la rédaction et à la modification en cours du contenu, avec des outils conçus à cet effet des modèles de rédaction de contenu qui facilitent la création de textes pour des actifs spécifiques.

La modification en cours du contenu généré par l'IA est fluide sur les deux plateformes, de sorte que vous pouvez personnaliser le texte avant de le publier. Grâce aux vérificateurs de plagiat intégrés, vous n'avez pas besoin de payer un outil supplémentaire pour vous assurer que votre contenu ne pose aucun problème.

2. La voix de la marque

Bien qu'Anyword et Jasper se concentrent tous deux sur la maintenance de la voix de la marque, cette fonctionnalité semble plus développée dans Jasper.

L'intelligence de la marque de Jasper semble intégrée à tous les niveaux, et la possibilité de télécharger les directives de votre marque et le catalogue des produits de votre entreprise vous donne un avantage lorsqu'il s'agit d'utiliser l'IA pour générer des textes axés sur la marque.

3. Campagnes de marketing

Anyword et Jasper IA disposent tous deux de fonctionnalités conçues pour faciliter la création et le déploiement de campagnes marketing.

Anyword excelle dans l'utilisation des données pour déterminer les meilleures stratégies et les meilleurs textes à utiliser, tandis que la magie instantanée de Jasper permet aux équipes de créer rapidement du contenu à partir d'un seul brief. Les équipes qui souhaitent une approche plus analytique de leur stratégie de campagne préféreront peut-être Anyword, tandis que les équipes qui privilégient la rapidité trouveront peut-être que Jasper leur convient mieux lorsqu'on compare les outils de rédaction IA.

Anyword vs. Jasper sur Reddit

Souvent, la meilleure façon de trouver l'outil logiciel qui vous convient est d'écouter les commentaires d'autres utilisateurs, et l'endroit par excellence pour cela est Reddit. À faire donc, ce que les utilisateurs de Reddit font d'Anyword vs. Jasper ? 🤖

Il s'avère qu'il n'y a pas beaucoup de bavardages comparant ces deux logiciels de marketing et de gestion de contenu outils d'IA pour les médias sociaux entre eux. À fait, nous avons trouvé une fil sur les alternatives à Jasper qui présente les deux applications sous un jour favorable et met en avant l'optimiseur de contenu intégré d'Anyword.

Vous pouvez obtenir un résultat similaire avec Jasper, mais vous aurez besoin du plugin SurferSEO.

Rencontre avec ClickUp : la meilleure alternative à Anyword et Jasper

Entre Jasper et Anyword, il n'y a pas de vainqueur incontestable. À nous de vous présenter une alternative intéressante : ClickUp.

Nous pensons que ClickUp est un concurrent hors pair lorsqu'il s'agit de classer les meilleurs outils de contenu IA. Avec des fonctionnalités telles que ClickUp AI, ClickUp Docs et ClickUp Tasks, il est facile de comprendre pourquoi tant d'équipes de marketing et d'entreprises choisissent ClickUp pour propulser leurs campagnes.

1. ClickUp IA

Bien qu'elle soit relativement récente, ClickUp AI fait déjà des vagues dans le monde des outils d'écriture IA. 🌊

ClickUp AI agit comme votre assistant alimenté par l'IA, le premier du genre. Utilisez cet outil d'intelligence artificielle pour rationaliser vos flux de travail, simplifier les processus et générer du contenu à la vitesse et à l'échelle.

Utilisez l'IA de ClickUp pour écrire plus rapidement et peaufiner votre copie, vos réponses aux e-mails, et plus encore

ClickUp AI vous permet de travailler plus rapidement. Une tâche qui vous prenait 30 minutes peut désormais vous prendre moins d'une minute. Analysez le contenu long format pour créer un résumé précis pour vos rapports marketing, modifiez et améliorez votre copie avec l'éditeur intégré et mettez parfaitement en forme votre contenu en quelques clics.

Demandez à ClickUp IA de vous assister dans vos tâches marketing pour non seulement vous faire gagner du temps, mais aussi injecter un peu de créativité supplémentaire dans le processus. Générez des idées de stratégie de campagne de haute qualité, nommez les fonctionnalités des produits, planifiez des évènements marketing, créez des sondages auprès des utilisateurs et trouvez des slogans marketing engageants en quelques instants.

Comme l'IA de ClickUp existe au sein de l'écosystème ClickUp, elle peut transformer votre façon de travailler. Construisez des campagnes marketing à la vitesse de l'éclair, rédigez des e-mails promotionnels, créez des rapports de campagne marketing et produisez des briefs de contenu en quelques instants. Au-delà du marketing, ClickUp IA peut dynamiser votre journée de travail dans toutes les fonctions, de la gestion de projet à la planification des ressources.

2. Documents ClickUp

ClickUp n'est pas seulement un assistant de rédaction IA convivial. C'est une plateforme aux fonctionnalités complètes qui vous apporte un seul endroit pour stocker des idées, rédiger du contenu et collaborer avec d'autres personnes grâce à.. ClickUp Documents . 📝

Utilisez ClickUp Docs pour chaque étape du processus de marketing. Créez des agendas pour vos réunions de campagne, planifiez votre travail à l'aide d'un modèle de calendrier de contenu partager les rapports de marketing avec les parties prenantes et créer un wiki interne ou une bibliothèque de ressources pour tout ce qui concerne le contenu.

Affichez rapidement toutes vos sous-pages et relations connectées sur ClickUp Docs pour rester organisé et garder le travail connecté

Travaillez en temps réel avec les membres de votre équipe et les freelances, et étiquetez-les pour attirer leur attention. Laissez des commentaires, attribuez des éléments d'action et transformez les lignes de texte en tâches exploitables que vous pouvez suivre au fil du temps.

Intégrez ClickUp Documents à votre flux de travail et rationalisez l'ensemble de votre processus marketing. Rédigez du contenu, stockez des idées, collaborez avec d'autres personnes et organisez tous vos actifs en un seul endroit.

3. Tâches ClickUp

Au-delà de l'organisation de vos actifs et de l'utilisation de l'IA pour créer un contenu gagnant, ClickUp est excellent pour permettre à votre équipe de rester sur la bonne voie. Utiliser Tâches ClickUp pour responsabiliser tout le monde et faciliter l'atteinte des objectifs de votre campagne. ✅

ClickUp Tasks vous permet de rester organisé sans effort. Planifiez, organisez et collaborez à tous les projets avec notre système de gestion des tâches logiciel de gestion des tâches qui peut être personnalisé pour répondre parfaitement à vos besoins. Utilisez notre Modèles GTD et les astuces de productivité pour rester organisé et travailler plus efficacement.

Ajoutez des assignés multiples, déléguez des commentaires et créez des calculs à l'aide de champs personnalisés, le tout à partir de vos tâches ClickUp

Rendez la gestion des tâches collaborative avec des fils de commentaires intégrés et des assignés multiples. Transformez les commentaires en éléments d'action et évitez toute confusion en ajoutant des enregistrements d'écran partageables que les membres de l'équipe peuvent regarder.

Transformez les grandes tâches de votre campagne marketing en tâches plus petites et plus réalisables, à cocher au fur et à mesure de votre progression. Créez des tâches et des sous-tâches, et utilisez les dépendances pour favoriser la structure et l'efficacité de votre travail travailler plus rapidement au sein de votre projet. Ajoutez des tâches récurrentes pour des actions répétables, et utilisez l'ensemble du système pour rationaliser la façon dont vous travaillez en tant qu'équipe marketing.

Préparez et diffusez des campagnes marketing avec les meilleurs outils d'écriture IA

Il n'est pas facile d'évaluer Jasper par rapport à Anyword. Les deux outils de création de contenu ont quelque chose à offrir aux équipes qui veulent mettre à l'échelle leurs efforts de marketing, avec des données et de l'intelligence au cœur. Anyword a des fonctionnalités légèrement plus axées sur les données, tandis que les fonctionnalités de Jasper facilitent la création et le déploiement d'actifs en quelques instants.

Compte tenu du grand nombre d'outils logiciels disponibles, il ne s'agit pas simplement d'opposer Anyword à Jasper. Il est peut-être temps de considérer l'un des meilleurs concurrents alimentés par l'IA de ces deux outils de création de contenu, ClickUp.

Avec des fonctionnalités telles que ClickUp IA et tous les outils de gestion de projet et de campagne dont vous pourriez avoir besoin, c'est peut-être exactement la plateforme que vous recherchez. Essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui pour découvrir comment il pourrait devenir votre moteur alimenté par l'IA. ✨