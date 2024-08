Dites adieu au chaos : 10 modèles gratuits de tableau des corvées pour une maison bien organisée

Vivre sous le même toit qu'une famille très active, surtout avec des enfants, peut rapidement transformer votre maison en un tourbillon d'activités. Au lieu de harceler constamment vos proches au sujet de leurs responsabilités, il existe un moyen de garder tout sous contrôle : un diagramme de corvées rapidement accessible.

C'est précisément la raison d'être des modèles de diagrammes de corvées ! Ces outils pratiques vous aident à rationaliser les tâches ménagères. Ils comportent des champs et des paramètres prédéfinis pour l'établissement du calendrier, la gestion du temps et l'attribution des tâches, tout en étant totalement adaptable à votre dynamique familiale unique. 👨‍👩‍👧‍👦

Pour vous faciliter la vie, nous avons dressé une liste des meilleurs modèles de diagrammes de corvées que vous pouvez vous procurer gratuitement. Voyons ce qui les rend si géniaux !

Qu'est-ce qu'un modèle de diagramme des corvées ?

Un modèle de diagramme des corvées est un document préconçu et personnalisable qui vous aide à organiser et à suivre les corvées quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles, ainsi que chacune d'entre elles responsabilités de chaque membre . Il est généralement utilisé dans les familles, les ménages partagés ou les paramètres de la salle de classe pour répartir les corvées et s'assurer que toutes les personnes impliquées contribuent à l'achèvement harmonieux des tâches. ✅

Ces modèles se mettent en forme comme des feuilles imprimées, des documents numériques ou spécialisés applications de liste à faire . L'utilisation d'un diagramme de corvées peut promouvoir le travail d'équipe et la gestion du temps, ainsi que d'enseigner la responsabilité aux individus, en particulier aux enfants.

Les éléments communs que l'on retrouve dans les modèles de diagrammes de corvées sont les suivants :

Liste de corvées : L'intervalle entre les tâches quotidiennes simples, comme faire la vaisselle, et les responsabilités plus rares, comme tondre la pelouse ou nettoyer le garage Assignés : Chaque tâche est généralement assignée à une personne spécifique afin de clarifier qui est responsable de quoi Calendrier : Indique la fréquence à laquelle une tâche particulière doit être effectuée Suivi : Des coches et des autocollants vous aident à marquer les corvées que vous achevez Récompenses ou pénalités : Il peut s'agir de privilèges et d'allocations pour les tâches achevées ou de pénalités pour les tâches non achevées

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de diagramme des corvées ?

Voici quelques caractéristiques clés qui rendent un modèle de diagramme de corvées efficace :

Clarité et simplicité : Le modèle doit être facile à comprendre et contenir une liste claire des tâches et de l'horaire des corvées

: Le modèle doit être facile à comprendre et contenir une liste claire des tâches et de l'horaire des corvées Attrait visuel : il doit être visuellement attrayant et comporter des éléments tels qu'un code couleur et des autocollants pour le rendre plus attrayant

: il doit être visuellement attrayant et comporter des éléments tels qu'un code couleur et des autocollants pour le rendre plus attrayant Personnalisation : Un bon modèle doit pouvoir être personnalisé en fonction des besoins spécifiques de votre foyer. Cela inclut l'ajout ou la suppression de tâches, le changement d'assignés et l'ajustement des horaires

: Un bon modèle doit pouvoir être personnalisé en fonction des besoins spécifiques de votre foyer. Cela inclut l'ajout ou la suppression de tâches, le changement d'assignés et l'ajustement des horaires Éléments de suivi : le modèle doit comporter un espace permettant de suivre et de récompenser les réalisations afin de maintenir la motivation de tous les participants

: le modèle doit comporter un espace permettant de suivre et de récompenser les réalisations afin de maintenir la motivation de tous les participants Accessibilité:Un diagramme de corvées approprié doit être accessible à toute la famille. Un modèle numérique est particulièrement pratique pour un accès partagé et des mises à jour

10 modèles de diagrammes de corvées à utiliser en 2024

Dites adieu au chaos des tâches ménagères et bonjour à un espace de vie plus organisé et harmonieux ! Nous avons trié sur le volet 10 modèles de diagrammes de corvées gratuits en Canva, PDF et ClickUp pour vous faciliter la vie et vous motiver tout au long de votre parcours. Plongeons dans les fonctionnalités pratiques que ces modèles ont à offrir ! 🏊

1. Modèle de diagramme des corvées ClickUp

Veillez à ce que toutes les tâches personnelles ou familiales soient terminées en temps voulu grâce au modèle de diagramme des tâches ménagères ClickUp

Vous cherchez un moyen simple de contrôler vos tâches ménagères ? Terminez votre recherche avec le modèle de tableau des tâches ménagères ClickUp Modèle de diagramme des tâches ménagères ClickUp ! Il est livré avec des espaces pré-faits pour vos tâches, leurs créneaux horaires désignés, les individus qui en sont responsables, des notes pour noter les détails importants, et même des récompenses pour avoir achevé les corvées. 🎁

Organisez efficacement les tâches ménagères avec :

Diagramme des tâches quotidiennes : Divisé en sections du matin et de l'après-midi, classées par heures Diagramme des tâches hebdomadaires : Organisé par jours de la semaine Diagramme des tâches mensuelles : Classé par semaines, chacune comprenant un tableau avec des colonnes pour chaque jour de la semaine

Le modèle comprend des tableaux de corvées personnels pour vous aider à conquérir votre journée, votre semaine ou votre mois et des tableaux de corvées familiaux pour que tout soit synchronisé dans la maison. Les deux types de tableaux ont la même structure, avec des espaces dédiés aux tâches et aux notes. Toutefois, les diagrammes de corvées familiales comportent une colonne pratique dans laquelle vous pouvez ajouter le nom de chaque membre de la famille aux tâches qui lui sont assignées.

Cette colonne permet d'ajouter le nom de chaque membre de la famille aux tâches qui lui sont assignées Modèle de document est entièrement personnalisable en fonction de vos besoins. Vous pouvez donc inclure ou exclure n'importe quelle section de votre choix. De plus, les familles peuvent accorder un accès à leurs membres, ce qui permet à chacun d'entre eux de modifier le modèle. Ils peuvent marquer les tâches achevées ou en ajouter de nouvelles à la liste, ce qui rend le modèle très interactif et convivial.

2. Modèle de liste à faire quotidienne ClickUp

Organisez et suivez les tâches quotidiennes en les divisant en tâches du matin, de l'après-midi et du soir grâce au modèle de liste à faire quotidienne de ClickUp

Vous en avez assez que votre routine quotidienne ressemble à un enchevêtrement de chaos ? Découvrez le modèle de liste de tâches quotidiennes ClickUp Modèle de liste quotidienne à faire de ClickUp ! Ce modèle de Tâche facile à utiliser est là pour vous aider à construire des habitudes et à vous y tenir avec succès en utilisant des sous-tâches imbriquées et des statuts personnalisables. Suivez vos activités quotidiennes avec les champs personnalisés suivants :

Où : Notez l'emplacement de la tâche, qu'il s'agisse de l'épicerie, de la maison d'un ami, de la salle de sport ou de votre restaurant favori

: Notez l'emplacement de la tâche, qu'il s'agisse de l'épicerie, de la maison d'un ami, de la salle de sport ou de votre restaurant favori Catégorie : Classez les tâches en fonction de votre carrière, de votre santé et de votre forme physique ou de vos tâches ménagères afin de savoir exactement à quoi vous consacrez votre temps

: Classez les tâches en fonction de votre carrière, de votre santé et de votre forme physique ou de vos tâches ménagères afin de savoir exactement à quoi vous consacrez votre temps Compteur de périodes d'inactivité : Suivez l'évolution de vos tâches ou de vos habitudes

: Suivez l'évolution de vos tâches ou de vos habitudes Notes : notez les rappels supplémentaires ou les raisons des éventuels forfaits

Pour une organisation plus efficace, divisez votre journée en Matin, Après-midi et Soirée. Ajoutez ensuite des tâches sous-tâches imbriquées pour chaque partie de la journée. Par exemple, vous pouvez créer une sous-tâche "Routine du soir" et la remplir de tâches telles que préparer le dîner, faire les soins de la peau et lire avant de se coucher. 🌛

3. ClickUp Modèle pour faire les choses terminées

Le modèle ClickUp Get Things Terminé, basé sur le système GTD de David Allen, vous aide à organiser vos projets en les divisant facilement en tâches réalisables

Le modèle Modèle ClickUp pour faire les choses Terminé (GTD) fait de la conquête des emplois du temps chargés un jeu d'enfant ! Basé sur le système GTD de David Allen, il met de l'ordre dans vos tâches, réduit le stress et.. augmente l'efficacité des processus grâce à une approche structurée de la gestion des responsabilités.

Ce modèle de dossier pratique est doté de listes et de vues qui garantissent une organisation claire. Utilisez la Liste de réception pour saisir et décrire toutes les tâches. Ensuite, estimez le temps qu'elles prendront, évaluez-les sur l'échelle d'effort de un à cinq et décidez si elles sont exploitables.

Vous préférez un forfait visuel ? Le modèle est doté d'une fonctionnalité de tableau blanc personnalisable avec un GTD Flowchart. Il est accompagné de questions directrices pour vous aider à passer au crible vos tâches et à décider si elles sont mûres pour l'action. 🎬

Vous pouvez trier vos tâches en appliquant des étiquettes telles que Accueil, Travail, ou en créant vos propres catégories personnalisées. Pour un tri plus précis, explorez des listes telles que

Planifié sur le Calendrier : Affiche un Calendrier pour vos tâches bloquées dans le temps

: Affiche un Calendrier pour vos tâches bloquées dans le temps Liste de projets : idéale pour décomposer les projets complexes et les tâches à accomplirhiérarchiser les tâches *Tickler/Someday Maybe:Pour les tâches que vous pourriez terminer à l'avenir

Personnalisez le modèle pour qu'il corresponde parfaitement à votre flux de travail GTD. Ajoutez vos champs personnalisés et ouvrez n'importe quelle liste dans la vue $$ Tableau$ pour voir les tâches proprement disposées comme des cartes sur un tableau Kanban par glisser-déposer. De cette façon, vous pouvez facilement faire des mises à jour au fur et à mesure. 📈

4. ClickUp Modèle d'auto-prise en charge à faire

Faites-vous plaisir en suivant vos habitudes de bien-être grâce au modèle ClickUp Self-Care To-Do

Au milieu de nos emplois du temps chargés, il est facile de laisser de côté les soins personnels. Heureusement, le Modèle ClickUp de tâches à faire pour prendre soin de soi est là pour vous aider à donner la priorité à votre bien-être grâce à une disposition préconçue qui fait du suivi de votre routine d'autosoins un véritable jeu d'enfant. 💆

Ce modèle est livré avec des champs personnalisés, un outil pratique de gestion de l'information liste de tâches un Tableau Kanban et un Calendrier - tout ce dont vous avez besoin pour vous assurer que votre bien-être est sur la bonne voie.

Dans l'affichage Self-Care, vos activités sont soigneusement organisées en fonction de leur type de bien-être, comme Mind, Body et Spirit. Vous pouvez suivre sans effort vos tâches quotidiennes ou hebdomadaires de soins personnels, en gardant l'onglet sur leur cours à l'aide des statuts personnalisés. De plus, vous pouvez établir des priorités et gérer les tâches qui pourraient être en cours de réalisation ou en attente.

Le Calendrier de soins personnels intervient pour vous aider à garder la maîtrise de votre emploi du temps. Il vous permet de suivre vos jalons, de programmer de nouvelles activités et d'ajouter des des mémos pour achever les tâches en temps voulu fermé, vous vous rapprochez un peu plus de vos objectifs de bien-être ! 🌼

5. Modèle de liste à faire pour les devoirs de classe ClickUp

ClickUp Class Assignments To-Do List Template est idéal pour les enseignants afin de garder une trace des devoirs de classe et de prioriser les tâches

L'enseignement comporte une lourde charge de responsabilités, allant de la préparation des cours et de la notation à la gestion d'interminables tâches administratives. Le modèle Modèle de devoirs de classe ClickUp intervient en aidant les enseignants à superviser leurs classes, à prendre des notes et à forfaiter leur parcours scolaire, le tout au sein d'un hub central bien organisé. 👩‍🏫

Le modèle comprend deux dossiers distincts pour les semestres de printemps et d'automne. Dans chacun de ces dossiers, vous trouverez des listes dédiées à des sujets spécifiques, vous permettant de classer les devoirs en fonction de leur statut : achevés, à faire ou en cours.

Vous pouvez également classer les devoirs par Type de devoir dans une liste séparée afin de suivre facilement le nombre d'examens, d'interrogations ou de travaux pour chaque semestre. Vous pouvez noter des détails importants tels que les dates d'échéance, les chapitres à achever et les durées estimées. Organisez votre forfait de cours et votre matériel d'étude de manière efficace grâce à deux Vues Document, l'une pour les notes de cours et l'autre pour les notes de lecture.

6. ClickUp Modèle de liste à faire pour les déménagements

Déménager est pénible, mais pas quand vous avez une liste détaillée à cocher pour préparer le grand jour

Qu'il s'agisse d'un simple déménagement ou d'une opération plus complexe, l'emballage et le forfait peuvent être une véritable source de stress. Mais ne vous inquiétez pas Modèle de liste à faire pour un déménagement ClickUp est votre fidèle allié dans la transition vers votre nouvel Accueil ! 🏠

Ce modèle pratique vous permet de créer une checklist des tâches à accomplir et de de garder une trace de ce qui a déjà été achevé . Lorsque vous ouvrez la Vue Liste des tâches, vous obtenez une image claire des tâches alignées à chaque étape du déménagement, soigneusement classées dans le champ déroulant Étape du déménagement.

Vous pouvez établir des priorités et fixer des paramètres pour chaque tâche ou désigner des personnes responsables de tâches spécifiques. De plus, une barre de progression vous aide à suivre votre parcours en toute simplicité.

L'affichage Étapes du déménagement présente un Tableau Kanban, où les tâches se transforment en cartes que vous pouvez mélanger en douceur sur les colonnes pour correspondre aux étapes de votre déménagement. Les tâches sont soigneusement regroupées en fonction de l'étape du déménagement, ce qui facilite leur organisation pendant la phase de préparation, le jour du déménagement ou pendant la période d'installation.

7. ClickUp Modèle de liste à faire pour la rénovation de l'Accueil

Gardez une trace de toutes les tâches critiques, des échéances, de l'inventaire et des coûts avec le modèle ClickUp de liste à faire pour la rénovation de l'Accueil

Une liste de tâches bien structurée gestion de projet bien structuré pour la rénovation de l'Accueil est la clé pour maîtriser les coûts et respecter votre budget pendant les travaux d'amélioration de l'habitat. Le système de gestion de projet Modèle de liste à faire pour la rénovation de l'Accueil ClickUp est votre solution pour créer des listes à faire pour les tâches préalables à la rénovation et les tâches de rénovation proprement dites. Contrôler efficacement les budgets, les échéanciers des projets et les coordonnées de l'entrepreneur. 👷

Incluez tous les matériaux nécessaires à vos projets de rénovation dans la Liste des matériaux. Ainsi, vous pouvez suivre la quantité de pinceaux, de peinture ou de ruban adhésif nécessaire, ainsi que le coût estimé et réel pour une gestion efficace du budget.

Ouvrez la Liste des projets pour rationaliser le processus de gestion de la rénovation avec des vues telles que :

Liste de tous les projets : Affiche tous vos projets de rénovation, fournissant des détails essentiels tels que les dates d'échéance, les éléments nécessaires, le coût de la main-d'œuvre, des matériaux et du projet dans son ensemble Tableau des étapes du projet : Vous aide àà classer les projets par ordre de priorité en fournissant un aperçu de tous vos projets de rénovation organisés et regroupés par étapes telles que "En cours" et "Achevé" Calendrier des projets de rénovation Accueil : Vous donne une vue d'ensemble de tous vos projets de rénovationafficher le calendrier de toutes les tâches de rénovation, ce qui simplifie le suivi des échéances et la reprogrammation

Donnez une touche personnelle au modèle en le personnalisant à l'aide de nouveaux champs personnalisés. Remplissez les listes avec les éléments dont vous avez besoin pour vous assurer que vous êtes bien organisé et d'avoir un parcours de rénovation rentable ! 🛠️

8. Canva Modèle de diagramme des tâches quotidiennes

Le modèle de diagramme des tâches quotidiennes de Canva fournit un moyen simple de planifier et de suivre vos tâches quotidiennes

Si vous êtes à la recherche d'une méthode simple mais efficace pour suivre vos tâches quotidiennes, le Modèle de diagramme des tâches quotidiennes de Canva devrait faire le travail terminé. Ce modèle d'une seule page propose des sections entièrement personnalisables pour de forfaiter vos tâches pour chaque jour de la semaine avec facilité. 📝

Le modèle prévoit des espaces vierges pour vous permettre de dresser la liste des tâches hebdomadaires que vous devez achever, et des cercles de couleur correspondent à chaque jour. Utilisez ces cercles pour marquer le calendrier pour chaque tâche spécifique .

Chaque élément est modifiable ou remplaçable, ce qui vous permet de de libérer votre créativité . Modifiez les couleurs, remplacez les cercles par une autre forme ou changez la police de caractère. Et si une seule page ne suffit pas pour votre longue liste de tâches, vous pouvez facilement ajouter une autre page et la compléter selon vos besoins.

Vous pouvez enregistrer ce modèle de diagramme des corvées au format PDF ou JPEG, l'imprimer et l'accrocher au mur, ou l'utiliser sous forme de formulaire numérique pour faciliter les mises à jour et le partage des liens.

9. PDF Modèle de diagramme des tâches quotidiennes pour les enfants par ThirtyHandMadeDays

Assurez-vous que vos enfants achèvent leurs tâches quotidiennes et hebdomadaires facilement avec le modèle PDF de diagramme des tâches quotidiennes pour les enfants de ThirtyHandMadeDays

Enseigner à vos enfants de bonnes habitudes et l'importance d'achever les tâches ménagères peut parfois ressembler à un cycle sans fin de rappels. Heureusement, le modèle de diagramme des corvées quotidiennes pour enfants en format PDF de ThirtyHandMadeDays est là pour vous sauver la mise.

Ce modèle comprend des espaces pour journaux quotidiens avec des cercles de différentes couleurs pour chaque jour de la semaine. Il est facile d'indiquer quand achever chaque tâche, qu'il s'agisse de se brosser les dents, de faire ses devoirs ou de sortir la poubelle. En outre, des emplacements sont prévus au bas du modèle pour les corvées hebdomadaires, parfaites pour les tâches récurrentes comme le ménage ou le tri du linge. 🧺

En guise de motivation supplémentaire, vos enfants peuvent s'attendre à une récompense spéciale lorsqu'ils auront rempli toutes les bulles à la fin de la semaine.

10. Modèle de diagramme de corvées pour enfants en PDF par PDFfiller

PDF Chore Chart For Kids Template by PDFfiller vous aide à organiser et à suivre efficacement les tâches quotidiennes et hebdomadaires de vos enfants

Le modèle de diagramme de corvées pour enfants de PDFfiller est un outil pratique pour créer des diagrammes de corvées personnalisés pour les enfants, afin que vous puissiez récupérer du temps gratuit tout en enseignant à vos enfants les responsabilités personnelles en assurant le suivi des corvées de base.

Voici comment cela fonctionne :

Sélectionnez des corvées adaptées à l'âge de votre enfant, comme faire le lit, mettre le tableau ou nourrir le chien

Attribuez à chaque enfant des tâches spécifiques en fonction de son âge et de ses capacités (s'il y a plusieurs enfants dans le foyer)

Établir un calendrier des tâches qu'il soit quotidien, hebdomadaire ou mensuel

Adaptez le modèle à vos besoins en modifiant le texte, en ajoutant de nouveaux éléments ou en réorganisant les pages

Veillez à afficher ce diagramme de corvées imprimable dans un endroit facilement visible, par exemple sur le réfrigérateur ou sur un mur de la maison tableau d'affichage afin qu'il serve de rappel quotidien à vos enfants. Pour s'assurer qu'ils respectent le calendrier, essayez d'utiliser des autocollants ou de donner de petites récompenses pour les tâches achevées régulièrement. 🏅

Ne perdez pas de vue vos corvées avec un modèle de diagramme des corvées imprimable et gratuit

C'est un fait que s'atteler à une corvée par jour permet d'éviter le chaos, mais s'assurer que ces tâches sont achevées dans les plus brefs délais permet de maintenir un sentiment de commande durable. Avec les meilleurs diagrammes de corvées imprimables gratuits, vous pouvez facilement forfaiter et suivre tous vos objectifs et de vos tâches, pour une harmonie domestique avec un minimum d'efforts !

Ne perdez jamais votre sens de l'organisation, quelle que soit la situation, grâce à l'accès à plus de 1 000 modèles dans la section Bibliothèque de modèles ClickUp ! Plongez dans un monde de modèles prêts à l'emploi listes à faire puissant outils de gestion de projet et modèles de hiérarchisation pour gérer les tâches comme un pro. 😎