10 meilleures alternatives à Citrix pour le travail à distance en 2024

À mesure que les organisations dépendent davantage de la technologie, il devient plus complexe de garder une trace de tout. La nécessité de maintenir un accès transparent aux outils a donné naissance aux bureaux et applications virtuels qui facilitent le déploiement rapide des changements. C'est d'autant plus vrai que les entreprises cherchent à maintenir la productivité et l'engagement des travailleurs à distance .

Citrix est depuis longtemps l'un des leaders dans ce champ, mais toutes les entreprises ne pensent pas que c'est le bon choix. Nous avons élaboré ce guide à l'intention des entreprises à la recherche d'alternatives Citrix rentables. Nous explorerons les alternatives et discuterons des éléments à prendre en compte pour faire votre choix !

Citrix est l'un des plus grands fournisseurs, prestataires d'applications et de bureaux virtuels. Ses outils permettent aux utilisateurs d'accéder aux ressources de travail depuis n'importe quel emplacement, ce qui les place parmi les meilleurs outils de travail télétravail disponibles.

Citrix utilise une infrastructure de bureau virtuel (VDI) qui héberge un système d'exploitation de bureau dans le cloud. Avec une VDI, les services informatiques peuvent fournir un accès distant sécurisé aux applications et aux données afin que les utilisateurs finaux puissent travailler à partir de n'importe quel appareil sans compromettre la sécurité du système. Ce type d'infrastructure est parfois appelé desktop as a service (DaaS).

Que faut-il rechercher dans les alternatives à Citrix ?

L'alternative Citrix que vous choisissez doit soit présenter des fonctionnalités qui égalent ou dépassent celles que Citrix propose elle-même, soit constituer une alternative plus rentable sans coûts cachés. Voici quelques fonctionnalités à garder à l'esprit lors de vos recherches :

Accès à distance sécurisé: L'un des principaux avantages des services de bureau à distance est l'accès à distance sécurisé qu'ils permettent. Recherchez une authentification à deux facteurs, un cryptage de bout en bout et des mises à jour de sécurité régulières

L'un des principaux avantages des services de bureau à distance est l'accès à distance sécurisé qu'ils permettent. Recherchez une authentification à deux facteurs, un cryptage de bout en bout et des mises à jour de sécurité régulières Flexibilité du déploiement: Que vous souhaitiez une solution basée sur le cloud, une installation sur site ou un mélange des deux, le logiciel que vous choisissez doit être suffisamment flexible pour s'adapter à l'évolution des besoins de votre organisation

Que vous souhaitiez une solution basée sur le cloud, une installation sur site ou un mélange des deux, le logiciel que vous choisissez doit être suffisamment flexible pour s'adapter à l'évolution des besoins de votre organisation Compatibilité et intégration: La meilleure alternative Citrix assistera plusieurs systèmes d'exploitation, y compris les bureaux Windows et les applications Linux. Elle devrait aussi idéalement s'intégrer à d'autres outils et plates-formes utilisés par votre infrastructure informatique

La meilleure alternative Citrix assistera plusieurs systèmes d'exploitation, y compris les bureaux Windows et les applications Linux. Elle devrait aussi idéalement s'intégrer à d'autres outils et plates-formes utilisés par votre infrastructure informatique Expérience utilisateur: Les employés doivent pouvoir accéder facilement à leurs applications et bureaux virtuels sans avoir à suivre une formation longue et coûteuse. Le choix d'une solution facile à utiliser, même pour ceux qui ne sont pas férus de technologie, garantit une prise en main rapide du nouveau système

Les employés doivent pouvoir accéder facilement à leurs applications et bureaux virtuels sans avoir à suivre une formation longue et coûteuse. Le choix d'une solution facile à utiliser, même pour ceux qui ne sont pas férus de technologie, garantit une prise en main rapide du nouveau système Performances: Des performances médiocres réduisent la productivité. Recherchez un logiciel doté de connexions à haut débit et d'un système efficace d'équilibrage de la charge pour vous assurer qu'il peut gérer plusieurs utilisateurs simultanés sans baisse de performance

10 Meilleures alternatives à Citrix en 2024

Si votre organisation fait partie des nombreuses personnes à la recherche d'alternatives aux applications et bureaux virtuels Citrix, la liste ci-dessous vous aidera à démarrer.

Affichez plus de 15 vues dans ClickUp pour personnaliser votre travail en fonction de vos besoins

ClickUp est un logiciel tout-en-un de gestion de projets et de gestion des tâches avec des fonctionnalités permettant de remplacer un grand nombre d'applications dédiées à votre entreprise, y compris Citrix. Par exemple, les intégrations de ClickUp se connectent à plus de 1 000 outils, y compris certains des fournisseurs cloud les plus populaires. Grâce à ces intégrations étroites, ClickUp peut devenir un hub centralisé et sécurisé pour toutes les informations liées au travail télétravail.

Il y a même une fonction Modèle de plan de travail à distance ClickUp qui aide les entreprises à gérer plus efficacement leurs travail télétravail environnement. Votre personnel, où qu'il se trouve dans le monde, peut télécharger ClickUp pour tous les principaux systèmes d'exploitation et travailler à partir de n'importe quel appareil qu'ils possèdent. Grâce aux fonctionnalités de collaboration de ClickUp, plusieurs utilisateurs peuvent travailler sur un projet plus facilement que jamais.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Mon travail est un hub centralisé pour de nombreuses tâches liées au travail

Offreune collaboration en temps réelpermettant à plus d'un utilisateur simultané de modifier des documents à la fois

Livré avec une vaste collection de modèles gratuits, permettant à ClickUp de remplacer d'autres applications

Offre un large éventail d'intégrations permettant d'apporter des données d'autres fournisseurs, prestataires

Limites de ClickUp

Pas de véritable expérience de bureau virtuel comme Citrix, mais cela peut être inutile pour la plupart des utilisateurs en raison des outils de collaboration à distance de ClickUp

L'application mobile n'a pas autant de fonctionnalités que la version bureau

Prix de ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

: Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp IA : Disponible à l'achat sur tous les forfaits payants au prix de 5 $ par membre de l'espace de travail et invité interne par mois

G2 : 4.7/5 (2,000+ reviews)

Capterra : 4.7/5 (2,000+ commentaires)

2. VMware Horizon

Via VMware VMWare est un autre fournisseur prestataire de premier plan sur le marché des logiciels de virtualisation des bureaux. Horizon permet aux utilisateurs de déployer, de gérer et de faire évoluer les bureaux et les applications sur diverses infrastructures cloud. Le produit est réputé pour ses solides fonctionnalités de sécurité. Il garantit que les ressources de l'entreprise sont disponibles depuis n'importe quel appareil tout en offrant un accès à distance sécurisé.

L'évolutivité d'Horizon en fait une excellente alternative économique pour les organisations de toutes tailles.

Les meilleures fonctionnalités de VMware Horizon

Déployer des bureaux virtuels et des applications pour le travail privé,le travail hybrideou une infrastructure multi-cloud

Bénéficiez d'une tranquillité d'esprit lorsque vous travaillez avec des données sensibles grâce à l'accent mis sur la sécurité

Débloquez l'évolutivité et la résilience face à l'évolution des conditions grâce à des options de déploiement flexibles

Bénéficiez d'une excellente expérience utilisateur avec des graphismes 2D et 3D riches et une voix et une vidéo optimisées

Limites de VMware Horizon

Certaines fonctionnalités peuvent nécessiter une formation spécialisée

Les conditions de licence et de tarification peuvent être complexes pour les besoins importants

Prix de VMware Horizon

Applications standard : 4,67 $/mois par utilisateur

Applications universelles : 6,00 $/mois par utilisateur

Standard Plus : 5,79 $/mois par utilisateur

Enterprise Plus : 10,71 $/mois par utilisateur

Universal : 12,50 $/mois par utilisateur

G2 : 4.2/5 (100+ avis)

Capterra : 4.3/5 (25 avis)

3. AnyDesk

Via AnyDesk Cet outil d'accès à distance offre souplesse et personnalisation. Il travaille avec les applications Linux aussi bien qu'avec les applications Windows, de sorte que votre choix de système d'exploitation n'affecte pas la facilité d'utilisation.

Les utilisateurs peuvent accéder aux bureaux, aux serveurs et à d'autres appareils et les contrôler à partir d'ordinateurs de bureau, de smartphones ou de tablettes. Les entreprises peuvent choisir de déployer leurs applications publiées sous la forme d'un service cloud ou d'une installation sur site.

Les meilleures fonctionnalités de AnyDesk

Exécutez vos environnements virtuels dans le cloud ou à partir d'un serveur sur site

Profitez de machines virtuelles intercompatibles et indépendantes des plateformes avec une assistance mobile complète

Bénéficiez d'options hautement flexibles et personnalisables pour faire correspondre l'expérience utilisateur à l'image de marque de l'entreprise

Préservez la sécurité des données grâce à un logiciel rapide et sécurisé, réputé pour apporter rapidité et sécurité à l'accès à distance

Limites d'AnyDesk

En de rares occasions, la connexion s'interrompt sans explication

Lenteur de la connexion lors du transfert de fichiers volumineux

Prix d'AnyDesk

Solo : 14,90

Standard : $29.90

Avancé : 79,90

Ultime : Contactez l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

G2 : 4.5/5 (950+ commentaires)

Capterra : 4.6/5 (1,500+ commentaires)

4. V2 Cloud

Via V2 Cloud V2 Cloud est un fournisseur, hébergé dans le cloud, de bureaux virtuels Windows. Il met fortement l'accent sur la simplicité et la rentabilité et offre un service de bureau virtuel en nuage à la fois rapide et évolutif. Des centres de données répartis dans le monde entier offrent aux utilisateurs, quel que soit leur emplacement, un accès rapide aux PC dans le nuage. Parmi les autres fonctionnalités, citons l'accès à distance sécurisé, les sauvegardes quotidiennes et la surveillance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

V2 Cloud meilleures fonctionnalités

L'installation simple nécessite moins de 10 clics pour déployer une instance de bureau virtuel

Un intervalle de solutions couvre tout le monde, des fournisseurs de logiciels indépendants aux fournisseurs de services gérés

Les centres de données mondiaux offrent un accès rapide à tous les utilisateurs, où qu'ils se trouvent dans le monde

Un service entièrement intégré apporte une solution de bureau virtuel complète et riche en fonctionnalités aux organisations de toutes tailles et de tous niveaux de compétences

V2 Limites du cloud

Il y a un léger décalage lors de la saisie et du défilement

Le logiciel déconnecte parfois certains utilisateurs sans raison

Prix de V2 Cloud

Basic : à partir de 40 $/mois

Business : À partir de 60 $/mois

V2 Cloud évaluations et critiques

G2 : 4.8/5 (150+ avis)

Capterra : 4.7/5 (19 commentaires)

5. TeamViewer à distance

Via TeamViewer Les entreprises du monde entier reconnaissent cette solution d'accès, de contrôle et d'assistance à distance avec une compatibilité multiplateforme. Les utilisateurs peuvent se connecter à une machine distante sur TeamViewer à partir de divers appareils et systèmes d'exploitation.

Les fonctionnalités de sécurité, telles que l'authentification à deux facteurs, apportent de la sécurité aux connexions à distance, tandis que le code optimisé se concentre sur la haute performance. TeamViewer utilise un réseau mondial afin que chacun puisse accéder à des vitesses de transfert rapides et à des visuels de haute qualité pour une expérience de télétravail plus agréable.

Meilleures fonctionnalités de TeamViewer Remote

La plateforme récemment mise à jour permet une prise en main plus rapide et un processus de connexion amélioré

De solides fonctionnalités de sécurité protègent les données sensibles contre les intrus potentiels

La fonction multiplateforme couvre un intervalle d'appareils mobiles, de systèmes d'exploitation et d'appareils intégrés

Le réseau mondial de TeamViewer apporte rapidité et fiabilité aux utilisateurs du monde entier

Limites de TeamViewer Remote

Certains utilisateurs signalent des problèmes occasionnels de connexion ou des sessions interrompues

La licence peut être coûteuse pour un usage commercial

Prix de TeamViewer Remote

Accès à distance : 24,90 $/mois

Business : $50.90/mois

Premium : $112.90/mois

Entreprise : 229,90 $/mois

G2 : 4.4/5 (3,000+ commentaires)

Capterra : 4.6/5 (11k+ avis)

6. Environnements de travail Amazon

Via Environnements de travail Amazon Cette solution de bureau virtuel entièrement gérée s'adresse aux travailleurs hybrides et distants. Soutenu par Amazon, l'un des géants du cloud computing, environnements de travail dispose d'un intervalle diversifié de solutions qui permet à chaque organisation de trouver celle qui correspond à ses besoins.

Comme beaucoup d'autres produits Amazon Web Services, environnements de travail utilise un modèle de tarification rentable où les organisations ne paient que pour ce qu'elles utilisent, et il n'y a pas de frais cachés. Son infrastructure fiable, performante et distribuée à l'échelle mondiale stimule la productivité du travail télétravail et réduit les coûts.

Les meilleures fonctionnalités d'Amazon environnements de travail

Les bureaux virtuels entièrement gérés offrent un service complet et permanent à votre entreprise

L'évaluation à taux fixe et l'absence de coûts initiaux font des environnements de travail une solution rentable

Les environnements de travail sur mesure répondent aux besoins de différents types de travailleurs

L'intégration facile avec d'autres services AWS permet d'étendre les fonctions sans trop de difficultés

Les limites d'Amazon WorkSpaces

L'intégration avec des services autres qu'AWS peut s'avérer difficile

Certains clients trouvent la structure tarifaire déroutante

Prix des environnements de travail Amazon

La tarification dépend des ressources utilisées

G2 : 4.1/5 (97 commentaires)

Capterra : 4.2/5 (29 commentaires)

7. Nutanix Cloud Infrastructure (NCI)

Via Nutanix L'ICN offre une base pour les solutions de cloud hybride. Elle vise à fournir des applications et des données à n'importe quelle échelle, sur n'importe quel cloud. Elle se concentre principalement sur les solutions d'entreprise modernes.

En tant que tel, NCI vise à simplifier l'approvisionnement, le déploiement et la gestion des services informatiques. La nature adaptable de la plateforme aide les organisations à déployer rapidement, à mettre à l'échelle et à faire le pont avec les clouds publics, ce qui en fait une excellente alternative à l'infrastructure informatique traditionnelle.

Les meilleures fonctionnalités de Nutanix Cloud Infrastructure

Répondre aux besoins de votre organisation avec des services informatiques alimentés par des technologies cloud avancées

Concentrer les ressources sur les activités à forte valeur ajoutée pour réduire les coûts et la dispersion des technologies

Bénéficiez d'une protection contre les défaillances matérielles, les catastrophes et les attaquants avec une garantie de fiabilité

La nature hautement adaptable de l'infrastructure garantit qu'elle évolue avec votre organisation

Limites de Nutanix Cloud Infrastructure

La courbe d'apprentissage initiale peut être très raide

Les licences et les prix peuvent être complexes pour les grands déploiements

Tarification de Nutanix Cloud Infrastructure

Contacter l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

Nutanix Cloud Infrastructure évaluations et critiques

G2 : 4.6/5 (250+ commentaires)

8. Point de travail

Via Point de travail Mon travail est une plateforme VDI cloud-native conçue pour apporter des bureaux virtuels et des applications aux utilisateurs travaillant depuis n'importe où. Elle offre aux organisations un point centralisé pour gérer les applications sur différents fournisseurs cloud, tels qu'Azure, Amazon Web Services et Google Cloud. Grâce à son intelligence d'entreprise intégrée, Workspot permet de résoudre les problèmes en temps réel et d'ajuster les performances pour une fiabilité accrue.

L'entreprise vise à fournir une plateforme rentable mais performante, ce qui en fait une solution de bureau virtuel attrayante.

Meilleures fonctionnalités de Workspot

Toutes les solutions sont entièrement construites sur une infrastructure de cloud public provenant des meilleurs fournisseurs, prestataires du monde entier

L'installation et le déploiement des bureaux virtuels sont rapides et faciles, de sorte que moins d'expertise et de temps sont nécessaires

La plateforme permet aux machines virtuelles d'évoluer facilement vers le haut ou vers le bas en fonction de la dépendance

Les données restent dans le cloud, ce qui minimise les risques de violation de données

Limites de Workspot

Limites potentielles de la personnalisation et de l'adaptation

L'intégration avec des plateformes ou des services non assistés peut s'avérer difficile

Prix de Workspot

Contactez l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

G2 : 4.8/5 (19 commentaires)

Capterra : 4.7/5 (13 commentaires)

9. Parallels RAS

Via Parallèles Parallels est un autre grand nom du champ de la virtualisation. Son offre RAS propose des solutions VDI qui font le lien entre les déploiements sur site et dans le cloud. Le produit offre une expérience sans faille avec un accès à l'univers, permettant aux utilisateurs d'y accéder à partir de n'importe quel appareil.

Les fonctionnalités de sécurité incluent l'authentification multifactorielle pour sécuriser et protéger vos données. RAS propose des solutions de déploiement flexibles pour répondre à un intervalle de besoins.

Meilleures fonctionnalités de Parallels RAS

Assiste les déploiements sur site, hybrides et dans les clouds, y compris Microsoft Azure et Amazon Web Services

Permet aux utilisateurs d'offrir des applications à tout périphérique, où qu'il soit, sans avoir besoin de tout le bureau

Suffisamment flexible pour travailler avec des solutions RDS, VDI et de bureau en tant que service

Offre un portail web permettant aux utilisateurs d'accéder à leurs applications et à leurs bureaux

Limites de Parallels RAS

L'interface n'est pas aussi intuitive que celle de certains de ses concurrents

Le licensing peut être complexe pour certains cas d'utilisation

Prix de Parallels RAS

120 $/an

G2 : 4.2/5 (67 commentaires)

Capterra : 5/5 (1 avis)

10. Cameyo

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Private-Server\Capture d'écran_édité-TW-1400x671.png Cameyo comme alternative à Citrix /$$img/

Via Cameyo Cette plateforme sécurisée de livraison d'applications offre aux entreprises un environnement de travail numérique dans le cloud. Vous pouvez diffuser les applications critiques de votre entreprise sur n'importe quel appareil par le biais d'un onglet de navigateur web, ce qui lui permet de travailler sur n'importe quelle plateforme.

La plateforme VDI native dans le cloud réduit les coûts et la complexité des VDI. Grâce à son modèle de sécurité Zero Trust, l'application virtuelle de Cameyo travaille sans VPN ni ports de pare-feu ouverts, ce qui facilite grandement l'installation. La licence simple offre des options pour les petites organisations comme pour les grandes entreprises.

Les meilleures fonctionnalités de Cameyo

Utilisez la fonctionnalité de virtualisation des applications pour transformer les applications Windows en applications Web

Accédez aux applications à partir de n'importe quel appareil via un navigateur sans VPN

Hébergez le logiciel dans n'importe quel environnement, y compris dans le cloud public, le cloud privé ou sur site

Bénéficier de fonctionnalités supplémentaires, telles que HTTPS, l'authentification unique et les contrôles d'accès intégrés basés sur les rôles

Limites de Cameyo

Certains utilisateurs ont rencontré des problèmes de compatibilité des applications

N'est pas aussi riche en fonctionnalités que Citrix et de nombreuses autres solutions Citrix

Prix de Cameyo

Contactez l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

G2 : 4.8/5 (30 commentaires)

Capterra : 4.9/5 (14 commentaires)

Améliorez votre environnement de travail télétravail avec ClickUp

Il existe de nombreuses alternatives à Citrix, dont certaines vous permettent d'exécuter votre pile technologique existante à distance à partir d'un serveur hébergé dans le cloud ou sur site. Mais peu de ces concurrents de Citrix remplacent réellement le cas d'utilisation de Citrix tout en permettant un travail et une collaboration à distance plus efficaces et plus productifs.

ClickUp fait tout cela, et bien plus encore. Avec ClickUp, vous pouvez remplacer bon nombre de vos produits de travail à distance par une solution tout-en-un axée sur la gestion de projet et la collaboration. Essayez ClickUp dès aujourd'hui et commencez à explorer ses paramètres avancés gratuitement !