10 modèles de proposition de subvention gratuits pour une rédaction de subvention de qualité

Vous êtes à la recherche d'une subvention ?

Que vous ayez besoin d'un financement pour un programme éducatif ou que vous soyez prêt à créer une organisation à but non lucratif, s'aventurer dans le monde de la rédaction de demandes de subvention n'est pas pour les âmes sensibles. Mais vous êtes ici pour faire la différence, et c'est pourquoi vous avez besoin d'une proposition solide et bien structurée pour obtenir le financement dont vous avez besoin.

Une proposition de subvention bien conçue persuade les bénéficiaires potentiels de la viabilité de votre projet. Peut-être êtes-vous assis devant votre ordinateur, essayant d'entamer le processus de rédaction d'une demande de subvention, mais vous avez un sérieux problème d'écriture.

Il se peut que vous ne sachiez pas comment formuler une proposition de subvention du début à la fin. Où que vous en soyez, il existe un modèle de proposition de subvention pour vous aider.

Dans ce guide, nous verrons comment fonctionnent les demandes de subvention, nous expliquerons ce que vous devez rechercher dans les modèles de rédaction de demande de subvention et nous partagerons nos 10 meilleurs modèles à utiliser. ✨

Qu'est-ce qu'une proposition de subvention ?

Une proposition de subvention est un document formel décrivant une demande de financement. Elle est généralement soumise à une agence gouvernementale, à une société ou à toute autre organisation offrant des subventions ou des opportunités budgétaires.

Les propositions de subvention réussies communiquent des informations sur le projet proposé d'une manière convaincante. Non seulement vous devez communiquer des informations pertinentes sur votre projet, mais vous devez également expliquer de façon convaincante pourquoi vous méritez ce financement, surtout si vous demandez beaucoup d'argent.

Chaque projet est différent, mais la rédaction d'une proposition de subvention comprend généralement les éléments suivants

Une brève introduction qui donne un aperçu de la raison pour laquelle vous demandez un financement et de votre éligibilité à cette subvention de recherche

**Un résumé : un paragraphe concis détaillant le problème, la solution, le montant de la subvention demandée et les résultats escomptés

Énoncé des besoins : Il s'agit d'une explication détaillée du problème que le projet doit résoudre

Il s'agit d'une explication détaillée du problème que le projet doit résoudre Description du projet : cette description donne aux examinateurs des subventions un aperçu du projet une vue d'ensemble du projet lui-même, en détaillant un calendrier et des méthodes

: cette description donne aux examinateurs des subventions un aperçu du projet une vue d'ensemble du projet lui-même, en détaillant un calendrier et des méthodes Budget de la subvention : Créez un plan financier détaillé indiquant le montant dont vous avez besoin, pour quoi faire et pourquoi

: Créez un plan financier détaillé indiquant le montant dont vous avez besoin, pour quoi faire et pourquoi Informations sur l'organisation: Cette section explique brièvement qui vous êtes, vos antécédents et pourquoi vous êtes en mesure de mener à bien ce projet

Sans vouloir vous effrayer, sachez que la rédaction de demandes de subvention est très compétitive. C'est pourquoi il est préférable d'utiliser un modèle de proposition de subvention pour exposer vos idées de la manière la plus claire et la plus convaincante possible. 📚

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de proposition de subvention ? 3 conseils à retenir

Les modèles peuvent faire gagner beaucoup de temps, mais tous ne sont pas utiles. Si vous êtes à la recherche d'un modèle qui vous fera gagner du temps, suivez ces conseils pour trouver la meilleure option pour votre projet :

Optez pour un modèle Outil de rédaction de propositions d'IA : Vous avez le syndrome de la page blanche ? Les outils d'IA comme ClickUp AI prennent les détails de votre projet et remplissent votre modèle comme par magie. Vous devez toujours revoir cette copie, bien sûr, mais l'IA vous permettra de rester sur la bonne voie Une structure solide: Les propositions de subventions peuvent devenir assez longues et arides si vous n'y prenez pas garde, c'est pourquoi vous devez rechercher des modèles avec une organisation intégrée. Ils doivent comporter une table des matières et de nombreux titres pour découper le texte Collaboration: Vous ne rédigez probablement pas une proposition en solo. Recherchez des modèles qui permettent aux collaborateurs, au personnel clé et aux parties prenantes de visualiser et de modifier la proposition en même temps

10 modèles de proposition de subvention gratuits pour obtenir plus de subventions

Bien sûr, vous pouvez créer votre propre proposition de subvention. Mais pourquoi passer des heures à rédiger votre propre proposition alors qu'il existe de nombreux modèles de grande qualité ?

Si vous avez besoin d'un financement rapide, utilisez ces 10 modèles de demande de subvention pour présenter votre dossier en moins de temps et avec moins d'efforts.

1. Modèle de proposition de subvention ClickUp

Télécharger ce modèle

Vous avez besoin d'un modèle qui organise non seulement votre proposition, mais aussi le processus de demande lui-même ? Ne cherchez pas plus loin que le

Modèle de proposition de subvention ClickUp

.

Ce modèle gratuit comporte de nombreuses fonctionnalités utiles, notamment des statuts personnalisés, tels que Ouvert et Complet, qui permettent de suivre chaque élément de la proposition de subvention. Si vous rédigez des propositions en équipe et que vous avez besoin de savoir quelles parties sont terminées et lesquelles nécessitent encore votre attention, ce modèle vous fera gagner beaucoup de temps.

Vous pouvez basculer entre quatre vues différentes pour afficher votre demande de subvention sous différents formats. Ce modèle s'intègre également à

Les outils de gestion de projet ClickUp

il est donc parfait pour structurer le processus de proposition.

Ajoutez des commentaires et des réactions, suivez le temps que vous passez à travailler sur la proposition de subvention et marquez les membres du personnel en quelques clics. Tirez parti de

Plus de 100 automatisations de ClickUp

pour faire avancer votre processus de proposition de subvention et transmettre les tâches entre les membres de l'équipe à la vitesse de la lumière. ⚡

Télécharger ce modèle

2. Modèle de cahier des charges pour la rédaction de subventions ClickUp

Télécharger ce modèle

Le cahier des charges d'un projet doit décrire le projet lui-même, ses objectifs, ses activités et ses résultats finaux. Les bailleurs de fonds potentiels souhaitent également y trouver des calendriers, des étapes et le montant du financement.

Si cela vous semble beaucoup d'informations à rassembler par vous-même, nous avons tout prévu.

Le modèle ClickUp de cahier des charges pour la rédaction d'une demande de subvention

fournit un cadre étape par étape pour vous permettre de rédiger un cahier des charges solide et organisé.

Ce modèle vous aide à inclure toutes les informations nécessaires pour rédiger des cahiers des charges solides. Il comporte des statuts tels que Draft, In review et Finalized afin que vous puissiez facilement suivre l'évolution du projet de rédaction de la subvention lui-même.

Ajoutez des champs personnalisés tels que le nom de la subvention, l'organisme de financement, la date limite de candidature et l'allocation budgétaire pour suivre les détails de plusieurs programmes de subvention sans vous embrouiller.

Enfin, ce modèle est 100 % personnalisable. Vous êtes libre d'utiliser la structure, les couleurs et les polices prédéfinies, mais il est préférable d'intégrer votre propre marque pour faire bonne impression auprès de l'organisme de financement.

Télécharger ce modèle

3. ClickUp ChatGPT Prompts for Grant Writing Template (en anglais)

Télécharger ce modèle

Nous ne disons pas que vous devez laisser ChatGPT gérer tous les aspects de vos subventions, mais vous pouvez certainement l'utiliser pour accélérer le processus de rédaction. L'astuce de l'IA

outils de rédaction

comme ChatGPT est de savoir comment guider l'IA pour obtenir des réponses de qualité, et c'est là que l'outil

ClickUp ChatGPT Prompts for Grant Writing Template (Modèle d'incitation à la rédaction de demandes de subvention)

est très utile.

Ce guide comprend des tonnes de

de conseils utiles

pour alimenter ChatGPT et générer des textes de haute qualité pour vos subventions, vos lettres de motivation, etc. Si vous luttez contre le syndrome de la page blanche et que vous avez besoin de rédiger cette proposition, genre hier, ce modèle vous aidera à tout écrire à la vitesse de la lumière grâce à l'IA.

Tant que vous remplissez les variables avec vos informations, tout va bien. Le modèle comprend des questions telles que :

"Je cherche des conseils sur la manière de rédiger une proposition de subvention réussie qui convaincra l'organisme subventionnaire de financer notre objectif

"Je dois créer un récit qui souligne la nécessité de notre [projet ou initiative] et explique pourquoi il devrait être financé par l'[organisme subventionnaire]

"Je cherche des stratégies pour faire en sorte que notre proposition de subvention se démarque de la concurrence et qu'elle soit choisie pour être financée

Si vous ne voulez pas perdre de temps à alterner entre ClickUp et ChatGPT, simplifiez les choses en utilisant

ClickUp AI

pour écrire votre modèle en un clin d'œil.

Télécharger ce modèle

4. Modèle d'énoncé de travail pour une subvention NIH ClickUp

Télécharger ce modèle

La subvention des National Institutes of Health (NIH) est la plus importante des subventions. Si vous avez besoin d'une subvention de recherche ou si vous travaillez pour une organisation liée à la santé, cette subvention spécifique est indispensable.

Les subventions des NIH ont leurs spécificités, c'est pourquoi nous avons créé la rubrique

Modèle de déclaration de travail pour les subventions NIH ClickUp

. Vous aurez probablement besoin d'autres modèles pour les autres parties de votre demande de subvention, mais si vous cherchez de l'aide pour votre énoncé des travaux (SOW), vous êtes au bon endroit.

Ce modèle de cahier des charges :

Définit les objectifs du projet, les produits à livrer et les objectifs de l'action le calendrier du projet

Définit les grandes lignes de votre stratégie

Définit les responsabilités de tous les membres de l'équipe

Il comprend des statuts, des champs personnalisés et différentes vues qui permettent de personnaliser ce modèle.

Télécharger ce modèle

5. ClickUp Modèle de proposition de projet pour une organisation à but non lucratif

Télécharger ce modèle

En tant qu'organisation à but non lucratif, vous savez à quel point il est important d'obtenir des fonds pour soutenir votre mission. Rédigez des propositions de subvention plus efficaces grâce au

Modèle de proposition de projet d'organisation à but non lucratif ClickUp

.

Il est adapté aux besoins des subventions des organisations à but non lucratif et comprend :

Les objectifs du projet

Une section budgétaire

Des échéanciers

Des visualisations de l'impact social

Un plan d'action pour la mise en œuvre

Cet exemple de proposition de subvention comporte des statuts et des champs personnalisés, mais nous sommes très fiers de la vue Tableau blanc. Utilisez la vue Proposition de projet pour réfléchir à des idées de projet et suivez la vue Guide de démarrage pour donner le coup d'envoi à votre proposition de subvention.

Télécharger ce modèle

6. ClickUp Modèle de structure de répartition du travail d'une organisation à but non lucratif

Télécharger ce modèle

Nous savons à quel point les propositions peuvent être accaparantes. Mais il est important de ne pas perdre de vue l'objectif à atteindre, même lorsque vous êtes en train de rédiger une proposition rédiger une proposition de projet . Assurez-vous d'avoir mis en place la structure nécessaire pour gérer les projets une fois que vous aurez obtenu le financement - vous ne savez jamais quand ce sera le moment de passer à l'action !

Les

Modèle de structure de répartition du travail d'une organisation à but non lucratif ClickUp

ce modèle permet de décomposer les tâches les plus complexes d'une organisation à but non lucratif en tâches plus faciles à gérer. Utilisez ce modèle pour créer des tâches et les assigner à votre équipe.

Il vous permettra même de suivre vos progrès,

gérer le budget de votre projet

et suivre les dépenses dans le même tableau de bord. Si vous êtes une organisation à but non lucratif qui essaie de faire plus avec peu de ressources, ce modèle tout-en-un est indispensable pour les descriptions de projets, les projets de recherche et bien d'autres choses encore.

Télécharger ce modèle

7. Modèle de proposition de projet pour le programme d'assistance communautaire ClickUp

Télécharger ce modèle

Un programme d'aide communautaire (PAC) apporte un soutien aux membres d'une communauté spécifique. Les PAC fournissent une aide financière, de la nourriture, des ressources éducatives, une aide au logement, des groupes de soutien et bien d'autres choses encore.

Vous souhaitez lancer un programme d'aide communautaire ?

Le modèle de proposition de projet de programme d'aide communautaire ClickUp

est le modèle qu'il vous faut. 🌻

Utilisez la vue de la proposition de projet pour décrire vos objectifs spécifiques et les principaux éléments de votre projet

livrables

en un seul endroit. ClickUp facilite la collaboration avec votre équipe et le brainstorming au sein du projet afin de créer une proposition de subvention efficace qui vous permettra d'obtenir un financement.

Télécharger ce modèle

8. Modèle de proposition de subvention PDF par Signaturely

Via Signaturely

Vous avez besoin de quelque chose de moins compliqué ? Le modèle de proposition de subvention PDF de Signaturely peut être téléchargé gratuitement au format Word Doc ou PDF.

Ce modèle générique de proposition de subvention comprend le formatage, les en-têtes et les sections, bien qu'il n'ait pas les jolies couleurs, les visuels et les fonctions de collaboration que vous trouverez dans les autres modèles de cette liste. Malgré cela, il s'agit d'une option parfaite pour tous ceux qui souhaitent un modèle de proposition plus simple ne comportant que l'essentiel.

Télécharger ce modèle

Bonus : Outils de gestion des propositions

9. Modèle de proposition de subvention Word par Wise

Via Wise

Le modèle de proposition de subvention Word de Wise est un modèle de document Word qui contient tout ce dont vous avez besoin pour obtenir un financement, y compris :

Un résumé

Vue d'ensemble du projet

L'étendue des travaux

Conditions générales d'utilisation

Accord

Il s'agit toutefois d'un modèle générique de proposition de subvention très simple, pour lequel vous devrez fournir la quasi-totalité du texte

modèle de proposition commerciale

. Nous recommandons l'utilisation d'un outil tel que

ClickUp AI

pour rédiger un contenu pertinent pour ce modèle gratuit. Veillez toutefois à vérifier le texte avant de l'envoyer aux bailleurs de fonds.

Télécharger ce modèle

10. Modèle de proposition de subvention par PandaDoc

Via PandaDoc

PandaDoc a créé un superbe modèle de proposition avec des invites de formatage et de contenu. Avec plus de 10 000 utilisations, ce modèle est une option populaire pour créer des propositions qui font tourner les têtes.

Ce modèle fonctionne comme Mad Libs, où vous remplissez les espaces vides avec vos coordonnées. Si vous ne disposez pas de ces informations ou si vous ne savez pas trop quoi dire, vous pouvez toujours vous inspirer des outils de rédaction de propositions de subventions dotés d'une IA.

Veillez simplement à personnaliser cette proposition de subvention en y apportant votre touche personnelle. Le document est livré avec des polices de caractères et une palette de couleurs, mais n'hésitez pas à le personnaliser pour qu'il ait l'air de provenir de votre organisation.

Télécharger ce modèle

Obtenir des subventions et gérer des projets sur une seule plateforme

Si c'est la première fois que vous rédigez une demande de subvention, vous pouvez avoir l'impression d'avoir du pain sur la planche. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas seulement de présenter des faits : C'est l'occasion de communiquer votre vision et votre histoire. 🔮

Concentrez-vous sur la substance de votre message et laissez ces modèles faire le gros du travail à votre place. Les 10 modèles de ce guide vous permettront de rationaliser votre message, de gagner du temps et de simplifier la collecte de fonds.

Mais que faire une fois que vous avez obtenu des fonds ?

Après une célébration bien méritée et une sieste, insérez vos communications, tâches, échéances, modèles et notes de réunion dans ClickUp.

Vous verrez la différence de vos propres yeux :

Créez un compte ClickUp gratuit en quelques secondes

.