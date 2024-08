8 mejores alternativas de Tome AI para sus presentaciones

¿Te estás preparando para la presentación de tu vida? O tal vez está cansado de pasar horas diseñando presentaciones y simplemente necesita una plataforma mejor.

La solución: inteligencia artificial (IA) herramienta de presentación s.

Lo mires por donde lo mires, Herramientas de IA ahorran mucho tiempo a la hora de crear presentaciones visualmente atractivas, y no es de extrañar que muchas de ellas produzcan diapositivas asombrosas y de calidad profesional en cuestión de minutos. ✨

Tome IA es una opción popular para plantillas de presentación basadas en IA, pero no es adecuada para todo el mundo. En esta guía, te mostraremos cómo descubrir las mejores alternativas a Tome IA, además de una lista de nuestras alternativas favoritas a Tome IA.

¿Qué es Tome IA y cómo funciona la IA de presentaciones?

Tome IA es más que un software de presentaciones PowerPoint (PPT) común y corriente. Se anuncia como una alternativa a "cubiertas, documentos y páginas de presentación" Piense en ella como una plataforma multimedia que se puede compartir y que aprovecha la IA para generar presentaciones atractivas y profesionales.

Aunque Tome IA es una solución popular, no es la única opción del mercado. Hay muchas plataformas que aprovechan la IA de las presentaciones:

Automatizar la creación de diapositivas: Basta con dar unas cuantas indicaciones a la IA para que sugiera los diseños y elementos visuales que mejor se adapten a las metas de la presentación

Basta con dar unas cuantas indicaciones a la IA para que sugiera los diseños y elementos visuales que mejor se adapten a las metas de la presentación Generación creativa: ¿Quién tiene tiempo para crear gráficos personalizados? Herramientas visuales de IA crear imágenes personalizadas de alta calidad en segundos (con las indicaciones de IA adecuadaspor supuesto)

¿Quién tiene tiempo para crear gráficos personalizados? Herramientas visuales de IA crear imágenes personalizadas de alta calidad en segundos (con las indicaciones de IA adecuadaspor supuesto) Optimizar el contenido: Si ya tienes una presentación de diapositivas, algunas herramientas de IA la analizarán y te ofrecerán sugerencias para mejorarla aún más (¡esa es la magia de los modelos de código y lenguaje!)

Si ya tienes una presentación de diapositivas, algunas herramientas de IA la analizarán y te ofrecerán sugerencias para mejorarla aún más (¡esa es la magia de los modelos de código y lenguaje!) Adaptarse al público y al tono: ¿No está seguro de si su presentación tiene el tono adecuado? Las herramientas de IA analizan el diseño y el contenido de tu presentación para sugerirte los ajustes que mejor se adapten a tu público

Si no le convence Tome IA, no se preocupe: hay docenas de alternativas a Tome IA entre las que elegir. 🛠️

Cómo elegir entre las mejores alternativas a Tome IA para tus presentaciones

La IA está en todas partes. ¿Cómo elegir la alternativa correcta a Tome IA para crear presentaciones profesionales? Y, ¿cuál de ellas es la mejor creador de presentaciones de IA para crear presentaciones asombrosas?

Eres libre de elegir el que más te guste, pero asegúrate de elegir una herramienta de presentación que, como mínimo, cumpla estos requisitos:

Automatización y diseño: Lleva mucho tiempo elegir el diseño de la presentación, las diapositivas y la fuente perfecta. Las mejores alternativas a Tome automatizarán el diseño de cada diapositiva

y diseño: Lleva mucho tiempo elegir el diseño de la presentación, las diapositivas y la fuente perfecta. Las mejores alternativas a Tome automatizarán el diseño de cada diapositiva Creación de gráficos: Herramientas de IA comoMidjourney generan imágenes a partir de simples indicaciones para chatear. Otras herramientas incluso crean infografías y animaciones. Normalmente se tarda mucho tiempo en crearlas, así que cuanto mejor sea la herramienta de IA para manejar los elementos visuales, más tiempo ahorrarás ⏱️

Herramientas de IA comoMidjourney generan imágenes a partir de simples indicaciones para chatear. Otras herramientas incluso crean infografías y animaciones. Normalmente se tarda mucho tiempo en crearlas, así que cuanto mejor sea la herramienta de IA para manejar los elementos visuales, más tiempo ahorrarás ⏱️ Creación de contenido: Sabemos que eres un escritor experto, perocreación de contenidos requiere tiempo, y eso es algo que escasea. Busque una herramienta de presentación de IA que le ayude a esbozar, redactar y optimizar el texto de la presentación en cuestión de minutos

Sabemos que eres un escritor experto, perocreación de contenidos requiere tiempo, y eso es algo que escasea. Busque una herramienta de presentación de IA que le ayude a esbozar, redactar y optimizar el texto de la presentación en cuestión de minutos Integraciones: ¿La IA no debería facilitarle la vida? Busca una solución que se integre con la pila tecnológica que ya utilizas para agilizar tu flujo de trabajo y adelantar por fin tu lista de tareas pendientes ✅

8 Mejores Alternativas a la IA de Tome en 2024

Buscas alternativas a Tome IA? Estas son nuestras ocho mejores selecciones -más un inesperado contendiente extra- para crear presentaciones que destaquen. 🎈

1. Gamma App

Vía Gamma Gamma se presenta como un tipo diferente de IA de presentación. Usted no tiene que hacer ningún trabajo de formato o de diseño, basta con indicar a la IA y Gamma se encarga del resto.

Si necesitas un poco de inspiración, echa un vistazo a las plantillas de Gamma. Solo hay 20 disponibles, pero deberían darte un punto de partida lo suficientemente bueno como para indicar a la herramienta de IA y crear una presentación con todas las de la ley. ⭐

Las mejores funciones de Gamma:

Gamma ofrece una plataforma única que funciona por chat y con manos libres

Genera documentos, pitch decks e incluso páginas de aterrizaje

Cambia el estilo de todo un proyecto con un solo clic

Límites de gamma:

Algunos usuarios dicen que les gustaría tener más temas

Otras personas dicen que las indicaciones de sólo texto no están del todo ahí, por lo que todavía tenían que hacer un poco de trabajo de diseño manual

Precios de gamma:

Gratis

Plus: $8/mes por usuario, facturado anualmente

$8/mes por usuario, facturado anualmente Pro: 16 $/mes por usuario, facturados anualmente

Valoraciones y reseñas de Gamma:

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

2. Beautiful.ai

A través de Beautiful.ai Beautiful.ai es una plataforma de IA generativa especializada en presentaciones y pitch decks. Incluye un montón de plantillas de gráficos, listas, diapositivas y elementos visuales para que puedas crear una presentación de IA personalizada en cuestión de minutos.

Esta alternativa a Tome IA ofrece opciones para usuarios individuales y equipos, por lo que es ideal tanto para startups como para pequeñas empresas con varios empleados.

las mejores funciones de #### Beautiful.ai:

Construir diapositivas, lluvia de ideasgenerar texto e imágenes con DesignerBot

Adjuntar documentos de texto para dar más contexto a DesignerBot

Resumir transcripciones largas en unas viñetas en un instante

Límites de Beautiful.ai:

Algunas personas tuvieron problemas para cancelar sus pruebas gratuitas y se les cobró de todos modos

Otros usuarios desearían que hubiera una forma de importar diapositivas de PowerPoint o presentaciones completas de Google Slides a Beautiful.ai

Precios de Beautiful.ai:

Pro: $12/mes, facturado anualmente

$12/mes, facturado anualmente Teams: $40/mes por usuario, facturado anualmente

$40/mes por usuario, facturado anualmente Enterprise: Contactar para precios

Valoraciones y reseñas de Beautiful.ai:

G2: 4.7/5 (160+ opiniones)

4.7/5 (160+ opiniones) Capterra: 4.6/5 (70+ opiniones)

3. Simplificado

A través de Simplified Simplified es una sólida herramienta de presentación de IA que crea presentaciones profesionales en cuestión de minutos. Pero nos encanta esta alternativa de Tome porque ofrece mucho más que diapositivas de presentación.

Esta plataforma de IA incluye gráficos herramientas de diseño un redactor de contenidos con IA, un editor y animador de vídeo e incluso una herramienta de gestión de redes sociales.

Tiene un poco de todo, así que si eso es lo que buscas, simplifícalo todo con Simplified.

Las mejores funciones de Simplified:

Cree páginas de comercio electrónico, presentaciones, publicaciones en redes sociales y mucho más con el poder de la IA

Genere presentaciones con imágenes, textos y diseños en cuestión de segundos

Personaliza la fuente, el color, las imágenes y el audio a tu gusto

Límites simplificados:

Algunas herramientas de Simplified tienen un límite estricto de caracteres

Algunos usuarios desearían que Simplified tuviera más plantillas

Precios de Simplified:

Diseño Free

Design Pro: 6 $/mes por un asiento

6 $/mes por un asiento Design Business: 10 $/mes para cinco asientos

10 $/mes para cinco asientos Enterprise: Consultar precios

Valoraciones y reseñas simplificadas:

G2: 4,6/5 (1.800+ opiniones)

4,6/5 (1.800+ opiniones) Capterra: 4,7/5 (más de 160 opiniones)

4. DiapositivasAI

A través de SlidesAI ¿Utilizas Google Slides? Si es así, te alegrará saber que SlidesAI se integra perfectamente con él. Eso significa que es pan comido generar diapositivas con IA en segundos sin salir de tu cuenta de Google.

Y no os preocupéis, usuarios de PowerPoint. SlidesAI pronto estará disponible para Microsoft 🙌

Las mejores funciones de SlidesAI:

Generar presentaciones con una simple indicación de texto

Algunos usuarios de la versión beta tienen acceso a la función "Tema a presentación", en la que basta con proporcionar un tema y SlidesAI se encarga del resto

Crea presentaciones en inglés y otros 100 idiomas

Límites de SlidesAI:

SlidesAI es actualmente sólo para Google Slides

Algunos usuarios dicen que SlidesAI tiene problemas para generar imágenes de calidad

Precios de SlidesAI:

Básico: Gratis/a

Gratis/a **Profesional:$10/mes

Premium: $20/mes

Valoraciones y reseñas de SlidesAI:

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

5. Canva

A través de Canva Canva es una herramienta de diseño gráfico que apenas necesita presentación. Pero ¿sabías que esta popular plataforma es también una inteligente alternativa a IA?

La función beta Magic Design de Canva es una herramienta de IA gratuita que se inspira en plantillas inteligentes y las personaliza en función de tus indicaciones.

Empieza con una presentación en blanco o sube tus propios archivos multimedia, introduce una indicación y listo. 🏃

Las mejores funciones de Canva:

Crea tus propias plantillas para usarlas una y otra vez

El generador de imágenes de IA de Canva crea imágenes únicas para tu presentación

Escribe una idea de contenido y Magic Design utilizará IA para rellenar las diapositivas con imágenes y texto

límites de Canva:

Magic Design es actualmente una función beta

Algunas de las imágenes generadas por Canva son "combustible de pesadilla", así que examina todas las imágenes con cuidado

Precios de Canva:

Gratis

Pro: 119,99 $/usuario al año

119,99 $/usuario al año Teams: $300/año por equipo de cinco personas

Valoraciones y reseñas de Canva:

G2: 4,7/5 (4.200+ opiniones)

4,7/5 (4.200+ opiniones) Capterra: 4,7/5 (11.380+ opiniones)

6. Decktopus

A través de Decktopus La adorable herramienta Decktopus es una alternativa a Tome que puede generar una presentación con sólo un título. Por supuesto, es posible que desee ofrecer más contexto. Pero Decktopus puede trabajar con tanto o tan poco como estés dispuesto a echarle. 🐙

Las mejores funciones de Decktopus:

Personaliza las presentaciones con temas, fuentes y colores que se adapten a tu marca

Busca imágenes al instante en la herramienta de búsqueda de imágenes e iconos de Decktopus

Seguimiento de todas las notas de la presentación en la herramienta de creación de notas de diapositivas

Límites de Decktopus:

Algunas funciones son exclusivas del plan Pro y no están disponibles en el plan Business

Algunos usuarios dicen que desearían que Decktopus ofreciera más diseños

Precios de Decktopus:

Pro IA: 7,99 $/mes por usuario

7,99 $/mes por usuario Business IA: $29.99/mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Decktopus:

G2: 4.7/5 (50+ opiniones)

4.7/5 (50+ opiniones) Capterra: 4.7/5 (50+ opiniones)

7. ChatGPT

A través de ChatGPT ChatGPT de OpenAI puso el mundo patas arriba en 2022, dando lugar a la adopción generalizada de herramientas de IA. Hoy en día, puedes utilizar GPT-3 gratis/a para generar ideas y textos para tus presentaciones.

Ahora bien, ¿ChatGPT generará imágenes y diapositivas por ti? No.

Pero puede ayudarte a crear esquemas, títulos de presentaciones y temas de conversación.

Si te parece bien utilizar una plantilla de otro sitio web y necesitas ayuda con la esencia de lo que quieres decir, ChatGPT es una gran opción.

Las mejores funciones de ChatGPT:

Genera títulos de diapositivas, esquemas, temas de conversación y mucho más con la sencilla interfaz de chatbot

Pídele consejo sobre tu ropa de presentación: hemos oído que ChatGPT tiene un sentido del estilo asombrosamente bueno para ser un robot 🤖

Evalúa la fuerza SEO de tu texto

Límites de ChatGPT:

Tienes que crear tus propios elementos visuales y presentaciones de diapositivas

ChatGPT se bloquea ocasionalmente y experimenta retrasos

Precios de ChatGPT:

Gratis

Más: $20/mes por usuario

Valoraciones y reseñas de ChatGPT:

G2: 4.7/5 (330+ opiniones)

4.7/5 (330+ opiniones) Capterra: 4.5/5 (20+ opiniones)

8. Más IA

A través de Plus AI Plus IA es un creador de presentaciones de Google Slides que funciona como complemento de tu cuenta de Google Slides. Dile a Plus IA qué tipo de presentación quieres hacer, añade el contexto y el algoritmo se encargará de todo por ti.

Como siempre, asegúrate de editar el texto, las imágenes y los diseños antes de presentarlos al mundo.

Las mejores funciones de Plus IA:

Inserta fácilmente diferentes tipos de diapositivas

Remezcla diseños existentes para crear algo nuevo

Reescribe el texto, cambia el tono y resúmelo con un clic

Más límites de IA:

Plus IA no tiene muchas reseñas

Algunos usuarios dicen que el redactor de IA no es muy avanzado

Precios de Plus IA:

Gratis

Diapositivas IA: $10/mes por usuario

$10/mes por usuario Pro: 25 $/mes por usuario

25 $/mes por usuario Enterprise: Consultar precios

Valoraciones y reseñas de Plus IA:

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Otras herramientas de IA

Mientras Tome IA y otros plataformas de presentación generarán sin duda presentaciones atractivas en sólo unos minutos, herramientas de creación de contenidos como ClickUp ofrecen funciones de IA más avanzadas para crear contenidos impactantes que cierren tratos. 🙌

Utilice ClickUp AI para escribir más rápido y pulir sus textos, respuestas de correo electrónico y mucho más

¿Es ClickUp un competidor puro de Tome AI? No. Pero escúchenos.

Aunque no producimos presentaciones, nos ocupamos de mucho más que eso. Cuando necesite generar presentaciones sustanciosas y valiosas que llamen la atención, opte por ClickUp. ClickUp AI es una herramienta todo en uno para la gestión de tareas, la creación de contenidos y la colaboración. Sólo tiene que conectar su caso de uso y ClickUp generará copia específicamente adaptada a su caso de uso. 📈 ✍️

ClickUp Pizarras es su hub centralizado y visual para convertir de forma colaborativa las ideas del equipo en acciones coordinadas

Pero sólo estamos calentando motores. Documentos de ClickUp integra tus tareas de proyecto, chats y escritor de IA en un solo lugar. Pizarras ClickUp son ideales para intercambiar ideas sobre tu próximo gran proyecto con tu equipo en tiempo real, ya sea en persona o virtualmente.

Cuando esté satisfecho con la Pizarra, conviértala en un Tablero Kanban ClickUp para seguir el progreso de su equipo.

Ah, y no empiece con las plantillas. ClickUp tiene cientos de plantillas. Eche un vistazo a la sección Plantilla de presentación de ClickUp para obtener un plan de inicio rápido que puede utilizar para su próxima presentación brillante.

Con un solo clic, dispondrá de una plantilla adecuada que se ajustará exactamente a sus necesidades.

Combine sus plantillas con ClickUp AI para superar el bloqueo del escritor y compartir sin esfuerzo sus grandes ideas con el mundo. 💡

Las mejores funciones de ClickUp:

ClickUp AI genera contenido específico para el trabajo de soporte al cliente, ventas, marketing, ingeniería, gestión de proyectos y mucho más

Realiza primero una lluvia de ideas en una Pizarra y conviértelas en una presentación o proyecto en unos pocos clics

Enlaza documentos a tus presentaciones para añadir contexto a cada diapositiva

Limitaciones de ClickUp:

ClickUp AI sólo está disponible en planes de pago

A veces, los nuevos usuarios se sienten abrumados por las funciones de ClickUp

Precios de ClickUp:

Free Forever (gratis para siempre)

(gratis para siempre) Ilimitado: 7 $/mes por usuario

7 $/mes por usuario Business: 12 $/mes por usuario

12 $/mes por usuario Business Plus: 19 $/mes por usuario

19 $/mes por usuario Empresa: Contactar para precios

Contactar para precios ClickUp AI está disponible en todos los planes de pago por 5 $ por miembro del entorno de trabajo al mes

Valoraciones y reseñas de ClickUp:

G2: 4,7/5 (8.300+ opiniones)

4,7/5 (8.300+ opiniones) Captura: 4,7/5 (3.700+ opiniones)

ClickUp: La mejor alternativa de IA de Tome para profesionales ocupados

La inteligencia artificial es el futuro de las presentaciones. Desde estilos de imagen con IA hasta sugerencias inteligentes de contenido, las alternativas a Tome IA que aparecen en esta lista prometen generar mejores presentaciones en un abrir y cerrar de ojos.

Si bien Tome IA podría ser un jugador de poder, hay tantas herramientas de diseño de diapositivas de IA por ahí para hacer que sus diapositivas deslumbren. 🤩

ClickUp es una plataforma de trabajo todo en uno basada en la nube que gestiona tus documentos, pizarras, plantillas y mucho más. Si te gusta diseñar presentaciones y solo necesitas ayuda con las palabras (léase: ¡la parte más importante de una presentación!), te tenemos.

Vea el poder de la IA en acción: Pruebe ClickUp AI ahora.