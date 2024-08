las 10 mejores herramientas de presentación para crear presentaciones atractivas en 2024

El software para presentaciones ha evolucionado desde los primeros días de dominio de PowerPoint. Hay docenas de apps, aplicaciones y herramientas de presentación en línea, y cada una promete ser la clave definitiva para crear presentaciones atractivas e interactivas.

Pero aquí está el truco.

No todos los programas de presentación son iguales. Algunos deslumbran con plantillas de prueba de concepto unlimited presentations, and seamless integration with tools like Google Slides and Apple Keynote, while others offer the ability to embed vídeo, audio, and even interactive content to keep your audience hooked.

Sin embargo, en medio de este vasto mar de opciones, encontrar el mejor software de presentación para sus necesidades únicas puede ser un reto formidable.

Este artículo se adentra en el mundo de las herramientas de presentación, analizando las buenas, las buenas y las que cambian las reglas del juego.

Empecemos por el principio.

¿Qué debe buscar en las herramientas de presentación?

Estas son las principales funciones que debe buscar en sus soluciones de software para presentaciones:

Integración multimedia: Busque la posibilidad de incrustar vídeo, audio y otros contenidos interactivos para mantener al público interesado

Busque la posibilidad de incrustar vídeo, audio y otros contenidos interactivos para mantener al público interesado Variedad de plantillas: Un amplio intervalo de plantillas diseñadas profesionalmente puede ayudar a crear presentaciones visualmente atractivas

Un amplio intervalo de plantillas diseñadas profesionalmente puede ayudar a crear presentaciones visualmente atractivas Opciones de personalización: El mejor software de presentación debe permitirle personalizar los diseños de diapositivas y los elementos de diseño de la presentación para satisfacer sus necesidades

El mejor software de presentación debe permitirle personalizar los diseños de diapositivas y los elementos de diseño de la presentación para satisfacer sus necesidades Acceso basado en la nube: Busque soluciones de software de presentación basadas en la nube para facilitar el acceso y la colaboración

Las 10 mejores herramientas de presentación para usar en 2024

1. ClickUp

ClickUp destaca como herramienta versátil para elaborar presentaciones atractivas y creativas. Utilizando Plantillas de presentación de ClickUp de ClickUp, los usuarios pueden construir sin esfuerzo narrativas convincentes para cualquier audiencia. Además, Pizarra de ClickUp es un espacio de trabajo colaborativo único, que permite a los usuarios incorporar imágenes, dibujos, diagramas de flujo y otros elementos visuales a sus presentaciones, fomentando la creatividad y el impacto visual.

Cree presentaciones dinámicas con la pizarra interactiva de ClickUp ClickUp AI actúa como su Asistente de escritura con IA . Puede generar textos claros y atractivos y ahorrarte tiempo en el formato. También puede actuar como tu compañero de lluvia de ideas, ayudándote a desarrollar contenidos atractivos y rompedores para tu presentación.

Las mejores funciones de ClickUp

Cree presentaciones de forma rápida y eficaz con las plantillas personalizables de ClickUp adaptadas a diferentes estilos y propósitos de presentación

Utiliza Pizarras como lienzo dinámico parasesiones de lluvia de ideas y planificación visual

Genere contenido enriquecido aprovechando la IA de ClickUp para la lluvia de ideas, la redacción y la edición

avanzado de ClickUp herramientas de IA para la visualización de proyectos sin fisuras_

Genere esquemas de presentación visual y contextualmente ricos conGenerador avanzado de esquemas de presentación de IA de ClickUp* Colabore sin problemas con sus compañeros de equipo en las presentaciones, comparta ideas y proporcione comentarios al instante, todo dentro de la misma plataforma

Trabajar sin problemas con todas sus otras herramientas sin tener que cambiar entre aplicaciones, debido a la integración sin problemas de ClickUp con otras herramientas y plataformas

Limitaciones de ClickUp

Algunos usuarios encuentran la interfaz inicialmente abrumadora debido a las numerosas funciones

Precios de ClickUp

Free Forever : gratis, gratuito/a

: gratis, gratuito/a Ilimitado : 7 $/mes por usuario

: 7 $/mes por usuario Empresa : 12 $/mes por usuario

: 12 $/mes por usuario Empresa : Contactar para precios

: Contactar para precios ClickUp Brain: Disponible en todos los planes de pago por 5 $/miembro de ClickUp/mes

Valoraciones y valoraciones de ClickUp

G2 : 4.7/5 (2,000+ reseñas)

: 4.7/5 (2,000+ reseñas) Capterra: 4.7/5 (2.000+ reseñas)

2. Prezi

elige entre las plantillas Prezi para crear presentaciones cautivadoras_ vía G2 Prezi revoluciona el mundo del software de presentaciones ofreciendo una experiencia única y atractiva. Gracias a su estilo de presentación no lineal, Prezi permite a los creadores ir más allá de los confines de los formatos tradicionales de presentación diapositiva a diapositiva, como PowerPoint, para hacerla interactiva y cautivadora para el público.

Las mejores funciones de Prezi

Aléjate de la presentación lineal para pasar a una más fluida con el lienzo abierto dePrezi

Cree presentaciones muy visuales y atractivas, manteniendo la atención de la audiencia con transiciones de zoom y un viaje espacial a través del contenido

Elija entre más de 100 plantillas de diseño profesional para empezar a crear presentaciones cautivadoras fácilmente

Enriquece tus presentaciones con acceso a más de un millón de recursos como imágenes, GIF y vídeos

Prezi limitaciones

Depende en gran medida de una conexión (a internet) estable, lo que puede suponer un límite en zonas con mala conexión

Algunos usuarios afirman que puede ser muy exigente con los recursos informáticos, especialmente en el caso de presentaciones complejas

Precios de Prezi

Plus: 12 $/mes

12 $/mes Premium : 16 $/mes

: 16 $/mes Teams: 20 $/mes por usuario (facturación anual)

Valoraciones y reseñas de Prezi

G2: 4.2/5 (5100+ opiniones)

4.2/5 (5100+ opiniones) Capterra: 4.6/5 (2100+ opiniones)

3. Powtoon

Powtoon ofrece un amplio intervalo de plantillas vía G2 Powtoon es una plataforma innovadora que utiliza el poder de la animación y la narración visual para crear presentaciones impactantes. Ampliamente utilizado en diversos sectores como el marketing, la formación, las comunicaciones internas y la educación, Powtoon destaca por su capacidad para simplificar mensajes complejos en cautivadoras narraciones visuales.

Las mejores funciones de Powtoon

Elija entre una amplia matriz de personajes animados y escenarios para hacer presentaciones animadas memorables

Crea contenidos visuales impactantes con facilidad gracias a su diseño de presentación fácil de usar

Elige entre una variada biblioteca de plantillas para crear presentaciones de forma rápida y eficaz

Personalice las animaciones, integre audio y vídeo y añada toques personales a las presentaciones

Limitaciones de los dibujos animados

El plan Free tiene límites en cuanto a funciones y acceso a los recursos

Precios de Powtoon

Plan Lite : 50 dólares al mes

: 50 dólares al mes Plan profesional : 190 $ al mes

: 190 $ al mes Plan Business: 1500 $ (facturados anualmente)

Valoraciones y reseñas de Powtoon

G2: 4,4 sobre 5 (230+ opiniones)

4,4 sobre 5 (230+ opiniones) Capterra: 4,5 sobre 5 (más de 390 opiniones)

4. Pitch

la creación intuitiva y las potentes herramientas de marca de Pitch_ via G2 Pitch es uno de los mejores programas de presentación de 2024. Redefine la creación de presentaciones combinando eficacia, creatividad y colaboración. No es sólo una gran herramienta para crear diapositivas; es una plataforma que capacita a los equipos para producir impresionantes presentaciones que ofrecen resultados. Gracias a su enfoque basado en IA y a sus funciones dinámicas, Pitch se está convirtiendo rápidamente en la solución preferida de empresas y particulares.

Las mejores funciones de Pitch

Empieza con un borrador de IA para generar rápidamente una presentación, ahorrando tiempo y estimulando la creatividad

Accede a una rica biblioteca con 100 plantillas creadas por expertos

Adapte fácilmente las diapositivas a su marca con fuentes y colores personalizados, mejorando el aspecto profesional de sus presentaciones

Disfrute de rápidos añadidos de texto e imágenes, elegantes animaciones ycolaboración en tiempo real para una edición fluida

Límites de paso

Al ser una herramienta basada en la nube, es necesaria una conexión (a internet) estable para un uso ininterrumpido

Precios de Pitch

Gratis

**Profesional:20 $ al mes

Business: 80 $ al mes

80 $ al mes Empresa: Contactar para precios

Valoraciones y reseñas de Pitch

G2: 4,4 sobre 5 (más de 40 opiniones)

4,4 sobre 5 (más de 40 opiniones) Capterra: 4,8/5 (30+ opiniones)

5. Genialmente

crea tus propias presentaciones con De Genially elementos interactivos

Genially es una plataforma innovadora para crear presentaciones y contenidos interactivos y ricos en medios. Está diseñada para cualquiera que desee atraer a su público con experiencias dinámicas en las que se puede hacer clic sin necesidad de conocimientos de código. Genially destaca especialmente por sus funciones de ludificación y su amplio intervalo de elementos interactivos, que lo convierten en uno de los favoritos de educadores, profesionales del marketing y empresas.

Las mejores funciones de Genially

Transformar contenidos estáticos en experiencias interactivas, mejorando el compromiso de la audiencia

Emplear funciones de ludificación para aumentar significativamente los resultados del aprendizaje y el interés de la audiencia

Incorpore audio, vídeo y visualizaciones de datos interactivas para ofrecer una experiencia multimedia enriquecida

Diseñe presentaciones fácilmente con un editor de arrastrar y soltar intuitivo y fácil de usar

Añada fácilmente elementos interactivos como zonas activas, ventanas emergentes y rótulos que pasan el ratón por encima, para mejorar la interactividad de las presentaciones

Limitaciones geniales

Las presentaciones muy interactivas o ricas en contenido multimedia pueden consumir muchos recursos

Precios generales

Gratuito

Pro : 7,49 $/mes facturados anualmente

: 7,49 $/mes facturados anualmente Maestro: 20,82 $/miembro/mes facturados anualmente

20,82 $/miembro/mes facturados anualmente Equipo: 70,79 $ por 5 miembros Master/mes facturados anualmente

Genialmente valoraciones y reseñas

G2: 4.6/5 (50+ opiniones)

4.6/5 (50+ opiniones) Capterra: 4.5/5 (80+ opiniones)

6. Microsoft PowerPoint

diseñar presentaciones con PowerPoint vía G2 PowerPoint sigue siendo una piedra angular en el mundo del software de presentaciones, evolucionando continuamente para reunirse con las demandas modernas. Con sus actualizaciones de 2023, PowerPoint se ha convertido en un herramienta con capacidades avanzadas de IA mejorando la forma de crear y realizar presentaciones. Conocido por su fiabilidad y su completo conjunto de funciones, PowerPoint es la opción preferida de profesionales y educadores.

Las mejores funciones de PowerPoint

Utilice Copilot para transformar documentos de Word en presentaciones y generar nuevas diapositivas a partir de indicaciones o esquemas, mejorando la narración de historias

Inserte objetos y animaciones en 3D directamente en las presentaciones para disfrutar de una experiencia visual más dinámica

Utilice la voz, el tacto y la tinta para interactuar de forma natural con sus presentaciones, incluida la conversión de notas manuscritas en texto

Obtenga ayuda de la inteligencia artificial para practicar la oratoria, con comentarios sobre el ritmo, la elección de palabras, etc

Limitaciones de PowerPoint

Puede consumir muchos recursos, especialmente cuando se utilizan funciones avanzadas como objetos 3D

Más caro que otras herramientas

Precios de PowerPoint

Microsoft 365 personal: 6,99 $/mes, incluye PowerPoint y otras aplicaciones de Office con funciones premium

6,99 $/mes, incluye PowerPoint y otras aplicaciones de Office con funciones premium Microsoft 365 familiar: 9,99 $/mes, igual que Personal, pero para hasta seis personas y más almacenamiento en la nube

9,99 $/mes, igual que Personal, pero para hasta seis personas y más almacenamiento en la nube La versión Free está disponible con funcionalidades básicas, ideal para usuarios ocasionales

está disponible con funcionalidades básicas, ideal para usuarios ocasionales Sólo PowerPoint (1 año de licencia): $159.99

Valoraciones y reseñas de PowerPoint

G2 : 4.6 sobre 5 (4.100+ opiniones)

: 4.6 sobre 5 (4.100+ opiniones) Capterra: 4,7 sobre 5 (más de 20.500 opiniones)

7. SlideCamp

gestiona y crea presentaciones con SlideCamp SlideCamp es una solución innovadora para que los equipos de ventas y marketing gestionen y creen presentaciones de PowerPoint. Al ofrecer una plataforma centralizada para almacenar, compartir y reutilizar diapositivas de presentaciones, garantiza que los equipos puedan acceder al contenido más actualizado y eficaz.

Las mejores funciones de SlideCamp

Almacenar todo el material de ventas y marketing en una biblioteca centralizada, lo que facilita la gestión y actualización de las presentaciones

Facilite la igualdad de condiciones para los representantes compartiendo de forma segura presentaciones y otros materiales con el equipo y garantizando un fácil acceso a las últimas versiones de las diapositivas

Ahorrar tiempo encontrando y reutilizando fácilmente el contenido de presentaciones antiguas en lugar de empezar desde cero

Obtenga información sobre el rendimiento de las presentaciones mediante la (elaboración de) informes y análisis

Limitaciones de SlideCamp

Principalmente diseñado para usuarios de PowerPoint, y por lo tanto no puede atender a los que utilizan otro software de presentación

Aunque permite reutilizar diapositivas existentes, las opciones de personalización pueden ser limitadas en comparación con la creación de diapositivas desde cero

Precios de SlideCamp

Plan para equipos : 99 $ al mes

: 99 $ al mes Plan Unlimited: 499 $ al año

Valoraciones y críticas de SlideCamp

G2 : No hay suficientes reseñas

: No hay suficientes reseñas Capterra: No disponible

8. VideoScribe

crea presentaciones atractivas con la creación de vídeos animados con VideoScribe_ vía G2 VideoScribe ofrece un enfoque único para la realización de presentaciones a través de la creación de vídeos animados. Es una herramienta de animación fácil de usar, perfecta para vendedores, educadores y pequeñas empresas que buscan mejorar sus comunicaciones con cautivadores vídeos animados. Con una interfaz intuitiva y potentes funciones, VideoScribe facilita a usuarios de todos los niveles la creación de atractivas presentaciones.

Las mejores funciones de VideoScribe

Cree impresionantes vídeos animados sin necesidad de conocimientos previos de diseño de presentaciones gracias a sus herramientas fáciles de usar

Utilice varios estilos de animación y 'manos dibujantes' para dar un toque único a cada vídeo

Añade pistas de audio y graba voces en off para complementar el contenido visual

Comparte y exporta vídeos en múltiples formatos para adaptarlos a diversas plataformas y necesidades

Limitaciones de VideoScribe

Requiere una conexión (a internet) estable para acceder a los recursos y plantillas basados en la nube

Precios de VideoScribe

Plan mensual : 25,96 $/mes

: 25,96 $/mes Plan anual: 10,62 $/mes (facturación anual)

10,62 $/mes (facturación anual) Planes para equipos: Opciones personalizables disponibles para equipos, con descuentos en suscripciones múltiples

VideoScribe valoraciones y reseñas

G2: 4.1/5 (60+ opiniones)

4.1/5 (60+ opiniones) Capterra: 4.2/5 (50+ opiniones)

9. Baraja Haiku

interfaz sin desorden de Haiku Deck_ vía G2 Haiku Deck se distingue por su sencillez, claridad y diseño profesional. Es la herramienta perfecta para cualquiera que busque crear hermosas presentaciones fácilmente, ya sea en la web, iPad o iPhone. La interfaz fácil de usar de Haiku Deck y su amplia matriz de plantillas hacen que sea una opción popular entre profesores, vendedores y profesionales de empresas.

Las mejores funciones de Haiku Deck

Disfruta de una interfaz sencilla y despejada que puede mejorar el flujo creativo

Utiliza elementos de diseño profesionales como fuentes elegantes, diseños y filtros de imagen

Accede a miles de plantillas para la creación rápida y fácil de presentaciones visualmente atractivas

Acceda a más de 40 millones de imágenes Creative Commons gratuitas/a

Comparta y acceda fácilmente a cualquier dispositivo conectado

Limitaciones de Haiku Deck

Puede que no ofrezca tantas opciones para incrustar vídeo o contenido interactivo como otras herramientas

Precios de Haiku Deck

**Pro:19,99 $/mes

Premium: 29,99 $/mes (facturación anual)

Valoraciones y críticas de Haiku Deck

**G2: 4,5/5 (más de 30 opiniones)

Capterra: 4.3/5 (10+ opiniones)

10. Zoho Show

colaborar en tiempo real con Zoho Show vía G2 Zoho Show es un software de presentaciones colaborativas diseñado para equipos modernos. Ofrece una combinación de funciones profesionales de diseño de diapositivas, colaboración en equipo funciones, y soporte y compatibilidad entre dispositivos. Por lo tanto, es una opción ideal para empresas y educadores que requieren flexibilidad y potencia en sus herramientas de presentación.

Las mejores funciones de Zoho Show

Mantente sincronizado con tu equipo gracias a la colaboración en tiempo real, los comentarios contextuales y las notificaciones instantáneas

Incrusta audio y vídeo, crea animaciones y utiliza infografías para hacer más atractivas las diapositivas basadas en datos

Transmita presentaciones en televisores inteligentes a través de smartphones o smartwatches

Importe archivos de PowerPoint sin perder el formato ni el contenido

Limitaciones de Zoho Show

Algunos usuarios podrían necesitar tiempo para utilizar plenamente sus amplias funciones

Al estar basado principalmente en la nube, requiere una conexión (a internet) constante para una función óptima

La abundancia de funciones puede resultar abrumadora para los usuarios que prefieren una herramienta más sencilla

Precios de Zoho Show

Plan Gratuito

Profesional: A partir de 2,2 $ por usuario/mes (facturación anual)

Valoraciones y reseñas de Zoho Show:

G2: 4.4/5 (60+ opiniones)

4.4/5 (60+ opiniones) Capterra: 4.6/5 (20+ opiniones)

Navega por el futuro de las presentaciones con las mejores herramientas de 2024

Las herramientas de presentación evolucionadas de hoy en día, por ejemplo, Google Slides, PowerPoint, etc., no se limitan a crear diapositivas, sino que tratan de contar historias y dar vida a las ideas de manera que resuenen profundamente en el público.

Las herramientas de presentación de ClickUp se encuentran entre los mejores software de presentación a la vanguardia de esta revolución. Con funciones innovadoras como la creación de contenidos basada en IA y las pizarras colaborativas, ClickUp le ayuda a dar rienda suelta a su creatividad. Prueba ClickUp hoy mismo.