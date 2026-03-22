Cómo gestionar eventos en el campus utilizando la IA

Las universidades que hacen un seguimiento de la participación de los estudiantes en los eventos observan que las tasas de retención aumentan del 78 % al 92 % en el caso de los estudiantes más comprometidos. Un agente de IA integrado en una plataforma de gestión de proyectos puede automatizar los flujos de trabajo de planificación de eventos, la reserva de recintos, la coordinación de proveedores, el seguimiento del presupuesto y el análisis posterior a los eventos en cientos de eventos al año.

A continuación encontrarás una plantilla lista para copiar que puedes pegar en ClickUp para crear un entorno de trabajo completo de gestión de eventos en el campus en cuestión de minutos. Pero antes de usarla, conviene analizar la brecha de coordinación que este tipo de sistema pretende solucionar. Para la mayoría de los equipos de eventos del campus, el problema no es la falta de ideas o de actividad. Es que la planificación, las aprobaciones, los proveedores y la elaboración de informes están repartidos entre demasiadas herramientas como para que alguien pueda tener una visión clara del panorama general.

¿Quién debería utilizar esta configuración para la gestión de eventos en el campus? Esta configuración está diseñada para equipos de asuntos estudiantiles, oficinas de eventos del campus, centros de orientación profesional, equipos de antiguos alumnos, departamentos académicos y personal de operaciones responsable de planear, promocionar y evaluar eventos en todo el campus. Resulta especialmente útil para instituciones que ya utilizan herramientas de reserva de salas o calendarios, pero que siguen dependiendo de la coordinación manual para gestionar proveedores, presupuestos, cronogramas y el seguimiento posterior a los eventos.

El problema: tu equipo de eventos organiza más de 200 eventos al año a través de hilos de correo electrónico y unidades compartidas

Si gestionas eventos en el campus, ya sea a través de asuntos estudiantiles, un centro de orientación profesional, relaciones con antiguos alumnos o una oficina departamental, ya conoces los quebraderos de cabeza que supone la coordinación. Solo la semana de orientación implica docenas de recintos, pedidos de catering, configuraciones audiovisuales, evaluaciones de riesgos y cronogramas de marketing. Multiplica eso por la fiesta de bienvenida, la graduación, las conferencias de invitados, las ferias de empleo, los eventos de las organizaciones estudiantiles y las docenas de programas más pequeños que tienen lugar cada semana.

La mayoría de los equipos siguen coordinándose mediante una combinación de Documentos de Google, cadenas de correo electrónico, hojas de cálculo y sistemas heredados de reserva de salas. El resultado: reservas duplicadas de recintos, plazos de proveedores incumplidos, sobrecostes presupuestarios que nadie detecta hasta que llega el extracto de la tarjeta de crédito y ninguna forma estandarizada de medir si un evento ha funcionado realmente. La Universidad del Sur de Georgia hizo un seguimiento de más de 1162 eventos y 79 408 asistentes en un solo semestre de otoño, y sus datos mostraron que los estudiantes que asistieron al menos a un evento se mantuvieron en un 79,4 %, en comparación con el 72 % general. Los eventos son importantes, pero la infraestructura para llevarlos a cabo a gran escala rara vez está a la altura.

El problema de coordinación se agrava a medida que las instituciones intentan medir el impacto. Datos de la Universidad de Houston revelaron que los estudiantes con cuatro o más actividades en el campus tenían una tasa de retención del 92 %, frente al 78 % de los estudiantes sin ningún evento. Todo el mundo está de acuerdo en que los eventos fomentan la retención, pero pocos campus cuentan con los sistemas operativos necesarios para planificarlos, ejecutarlos y analizarlos sin agotar a su equipo.

Cómo lo solucionó la Universidad de Miami: El Centro para la Exploración y el Éxito Profesional de la Universidad de Miami gestiona más de 200 eventos estudiantiles al año con una tasa de éxito del 98 %, en los que participan 19 107 estudiantes. Antes de ClickUp, dependían del correo electrónico, Documentos de Google y reuniones presenciales, sin procesos estandarizados. Michael Turner, director adjunto: ClickUp es una herramienta fantástica que utilizamos para mantenernos organizados y al día con los eventos. La plataforma nos ha proporcionado un repositorio de conocimientos. Añadió: «Estamos en camino de convertirnos en uno de los principales centros de orientación profesional de Estados Unidos. ClickUp es esencial para garantizar que contamos con un plan de éxito. ClickUp es una herramienta fantástica que utilizamos para mantenernos organizados y al día con los eventos. La plataforma nos ha proporcionado un repositorio de conocimientos. Añadió: «Estamos en camino de convertirnos en uno de los principales centros de orientación profesional de Estados Unidos. ClickUp es esencial para garantizar que contamos con un plan de acción para el éxito.

Ahí radica la oportunidad. No se trata de sustituir la experiencia en eventos, sino de crear una capa operativa de visibilidad en torno al trabajo que se lleva a cabo entre recintos, proveedores, presupuestos y equipos. La forma más rápida de probar ese modelo es generar una configuración funcional de gestión de eventos en el campus dentro de tu plataforma de gestión de proyectos. ¿Quieres probar un modelo similar en la gestión de tus propios eventos? Empieza con la indicación que aparece a continuación y adáptala a tus recintos, tipo de eventos y modelo de personal.

Ahí radica la oportunidad. No se trata de sustituir la experiencia en eventos, sino de crear una capa operativa de visibilidad en torno al trabajo que se lleva a cabo entre recintos, proveedores, presupuestos y equipos. La forma más rápida de probar ese modelo es generar una configuración funcional de gestión de eventos en el campus dentro de tu plataforma de gestión de proyectos.

¿Quieres probar un modelo similar en la gestión de tus propios eventos? Empieza con la indicación que aparece a continuación y adáptala a tus recintos, tipo de eventos y modelo de personal.

¿Quieres probar un modelo similar en la gestión de tus propios eventos? Empieza con las indicaciones que aparecen a continuación y adáptalas a tus recintos, tipo de eventos y modelo de personal.

La indicación: crea tu entorno de trabajo para la gestión de eventos en el campus con IA

Copia esta indicación, pega ella en ClickUp Brain para crear tu propio Superagente de ClickUp, rellena los datos de tu institución y obtendrás un entorno de trabajo completo para la gestión de eventos con plantillas de planificación, herramientas de seguimiento presupuestario, flujos de trabajo para la coordinación de proveedores y análisis posteriores al evento.

El resultado debería proporcionarte un sólido primer borrador de tu estructura operativa, que incluya plantillas de cronogramas, traspasos de responsabilidades, puntos de control presupuestarios y flujos de trabajo para la elaboración de informes. A continuación, tu equipo podrá personalizarlo para adaptarlo al volumen de eventos, el tamaño del campus y las necesidades operativas.

El resultado debería proporcionarte un sólido primer borrador de tu estructura operativa, que incluya plantillas de cronogramas, traspasos de propiedad, puntos de control presupuestarios y flujos de trabajo para la elaboración de informes. A continuación, tu equipo podrá personalizarlo para adaptarlo al volumen de eventos, el tamaño del campus y las necesidades operativas.

Superagente de gestión de eventos en el campus

→ ¿Listo para crear tu primer Superagente? Abre ClickUp Brain y pega la indicación anterior para crear un Super Agent personalizado para tu entorno de trabajo de ClickUp.

Cómo realizar el ajuste en ClickUp (4 pasos)

Paso 1: Crea la estructura de tu entorno de trabajo

Crea un espacio específico llamado «Eventos del campus» con cuatro carpetas (o empieza con una plantilla de planificación de eventos y personalízala a partir de ahí):

Pipeline de eventos: listas para propuestas de eventos, eventos aprobados/en planificación y eventos rechazados/aplazados

Eventos activos: listas organizadas por tipo de evento (orientación, ferias de empleo, vida estudiantil, antiguos alumnos, actividades académicas/conferencias, deportes)

Gestión de proveedores y recintos: listas para el calendario de recintos, el registro de proveedores y el seguimiento de contratos

Post-evento y archivos: listas de eventos en fase de cierre y un archivo de eventos pasados con función de búsqueda, que incluye plantillas y lecciones aprendidas

Paso 2: Configura campos personalizados en cada tarea del evento

Añade estos campos a tu plantilla de tareas para eventos, de modo que cada evento cuente con sus datos clave ( ver todos los tipos de campos personalizados ):

Campo Tipo Objetivo Fecha del evento Fecha Cuando se celebre el evento Espacio Menú desplegable Centro de estudiantes, centro de artes escénicas, estadio, patio, etc. Asistencia prevista Número Número de personas previsto para la planificación Asistencia real Número Recuento de asistentes tras el evento Presupuesto total Moneda Presupuesto aprobado para el evento Gasto real Moneda Total acumulado de gastos Tipo de evento Menú desplegable Orientación, feria de empleo, conferencia de invitados, reunión de antiguos alumnos, organizaciones estudiantiles, antiguos alumnos Nivel de riesgo Menú desplegable Bajo, medio, alto (en función del tamaño del evento, consumo de alcohol, celebración al aire libre, etc.)

Paso 3: Pega la indicación en ClickUp Brain

Generador de superagentes para la gestión de eventos en el campus

Abre ClickUp Brain en tu nuevo Espacio y pega la indicación anterior. Rellena tus variables (nombre de la institución, población estudiantil, tamaño del equipo, número de eventos anuales, recintos, presupuesto). Brain crea la estructura de tareas, las plantillas de planificación, los registros de proveedores y las reglas de automatización como tareas y subtareas que puedes utilizar de inmediato. (¿Eres nuevo en Super Agents? Descubre cómo crear tu primera tarea paso a paso.)

Paso 4: Configura automatizaciones para la gestión continua

Automatización del desencadenante «Superagente» para la gestión de eventos en el campus

Configura estas automatizaciones básicas para que el sistema funcione de forma autónoma ( descubre cómo funcionan los Campos personalizados en las automatizaciones ):

Cuando… A continuación… Faltan 8 semanas para la fecha del evento Crea una lista de control de planificación a partir de una plantilla y asigna un responsable del evento Quedan 6 semanas para la fecha del evento Crea tareas de promoción: calendario de redes sociales, campaña de correo electrónico, solicitudes de señalización El gasto real supera el 90 % del presupuesto total Cambia el nivel de riesgo a Alto, notifica al responsable del evento y al jefe de departamento El estado del evento cambia a «Completada» Crea tareas posteriores al evento: distribución de encuestas, conciliación de presupuestos, reunión de balance Tarea de encuesta posterior al evento no completada en un plazo de 14 días Escalar: Día 7 → recordatorio, Día 14 → director

Qué abarca el agente a lo largo del ciclo de vida de la gestión de eventos

Un agente de IA para la gestión de eventos en el campus no es un chatbot que responde a preguntas sobre la planificación de eventos. Es un sistema que se ejecuta dentro de tu entorno de trabajo de gestión de proyectos y realiza el trabajo estructurado y repetitivo que tu equipo de eventos hace actualmente a mano: crear listas de control, hacer el seguimiento de los proveedores, señalar los excesos presupuestarios y recopilar datos tras el evento.

Fase del ciclo de vida Qué hace el agente A qué sustituye Concepto y aprobación Genera tareas de propuestas de eventos con pasos de aprobación, comprueba la disponibilidad de los recintos con el Calendario maestro y envía la preaprobación del presupuesto al departamento correspondiente. Hilos de correo electrónico, aprobaciones verbales, comprobaciones manuales del Calendario Planificación Crea una lista de control de planificación completa a partir de una plantilla, asigna tareas a los miembros del equipo con plazos en función de la fecha del evento y realiza el seguimiento de los presupuestos y contratos de los proveedores. Copiar el documento de Google de año pasado y esperar que no se haya pasado nada por alto promoción Crea un cronograma de marketing con tareas específicas para cada canal (redes sociales, correo electrónico, señalización, sitio web), realiza el seguimiento del número de confirmaciones de asistencia y señala los casos de baja inscripción en relación con los objetivos. Recordatorios dispersos y publicaciones de última hora en redes sociales Ejecución Crea un cronograma para el día del evento con los horarios de llegada de los proveedores, las tareas asignadas a los voluntarios y los contactos de emergencia, todo en un solo lugar. Carpetas impresas con el programa del evento y textos grupales Después del evento Activa automáticamente la distribución de encuestas, la conciliación de presupuestos y la creación de reuniones de balance tras la completación del evento El seguimiento manual que a menudo no se lleva a cabo Análisis de cartera Recopila datos sobre asistencia, gasto, satisfacción y retención de todos los eventos para la elaboración de informes semestrales y anuales Ajetreo de fin de año para extraer datos de cinco sistemas diferentes

¿Quieres ver cómo funcionan los Super Agents en un entorno real de ClickUp? Mira el tutorial a continuación para ver cómo se combinan en la práctica los flujos de trabajo, las tareas y las automatizaciones generadas por IA.

Variaciones para diferentes tipos de instituciones

La indicación anterior es válida para todas las instituciones de educación superior que utilizan ClickUp. Adapta la indicación a tu institución:

Tipo de institución Ajustes clave Universidad de investigación de categoría R1 (más de 500 eventos al año) Utiliza la indicación completa tal cual. Agrega resúmenes presupuestarios a nivel de departamento. Agrega plantillas para simposios de investigación y conferencias. Incluye el seguimiento del cumplimiento normativo de los eventos patrocinados para los socios del sector. Universidad de nivel R2 (200-500 eventos al año) Simplifica la gestión de proveedores mediante una lista de proveedores preferentes, en lugar de un seguimiento completo de las solicitudes de oferta. Reduce la evaluación de riesgos a dos niveles (estándar/elevado). Centra los análisis en los 20 eventos de mayor impacto. Institución dedicada principalmente a la formación de grado (100-200 eventos al año) Prioriza el soporte para los eventos de las organizaciones estudiantiles con flujos de trabajo de aprobación simplificados. Añade pasos de aprobación por parte de los asesores. Centra la promoción en Instagram y en los canales del campus, en lugar de en LinkedIn. Centros de formación profesional (50-150 eventos al año) Céntrate en ferias de empleo, jornadas de transferencia y eventos de colaboración con la comunidad. Añade la coordinación de recintos en varios campus, si procede. Simplifica el seguimiento del presupuesto hasta las asignaciones a nivel de departamento. Escuelas de formación profesional (20-75 eventos al año) Céntrate en eventos de networking con empresas, ceremonias de certificación y jornadas de puertas abiertas. Añade un seguimiento de las relaciones con las empresas. Sustituye las plantillas de eventos para antiguos alumnos por plantillas de eventos para socios del sector.

Gestiona los eventos del campus desde un solo lugar

La gestión de eventos en el campus se complica cuando las listas de control de planificación, las reservas de recintos, el seguimiento de proveedores, el seguimiento del presupuesto y la elaboración de informes posteriores al evento se gestionan en sistemas independientes sin una vista operativa compartida. Con ClickUp Brain, campos personalizados y automatizaciones, tu institución puede convertir las operaciones de eventos del campus en un único sistema repetible que permite una mejor planificación, menos fallos en los traspasos de responsabilidades, una mayor visibilidad del presupuesto y unos informes más claros sobre el impacto de los eventos.

La meta no es sustituir tus herramientas de reserva de salas ni tus sistemas de almacenamiento de archivos. Se trata de reducir el trabajo de coordinación que conllevan, mejorar la visibilidad a lo largo de todo el ciclo de vida del evento y ayudar a tu equipo a organizar más eventos sin agotarse. Empieza con la indicación anterior, adáptala al tamaño de tu campus y a tu cartera de eventos, y crea una configuración que tu equipo pueda utilizar realmente durante todo el año.

Empieza gratis con ClickUp.

Preguntas frecuentes

¿Puede la IA gestionar realmente la complejidad de grandes eventos en el campus, como una ceremonia de graduación?

Sí. El agente de IA no toma decisiones sobre el diseño del evento. Se encarga de aplicar el flujo de trabajo de planificación: crear listas de control a partir de plantillas, asignar tareas con plazos en función de la fecha del evento, realizar el seguimiento de las confirmaciones de los proveedores y escalar los elementos vencidos. Para una ceremonia de graduación con más de 50 subtareas, esa estructura es precisamente lo que evita que se pasen por alto detalles importantes.

¿Cómo se gestionan los eventos que abarcan varios departamentos y presupuestos?

Cada tarea del evento incluye campos personalizados para el departamento, la fuente de financiación y la asignación presupuestaria. El agente realiza el seguimiento del gasto a nivel del evento y lo agrupa en los paneles de control de los departamentos y de la cartera. Cuando los departamentos de asuntos estudiantiles y académicos copatrocinan un evento, ambos ven su parte del presupuesto y las tareas en un solo lugar, en lugar de en hojas de cálculo separadas.

¿Qué hay de la seguridad de los datos de los eventos estudiantiles?

ClickUp cuenta con las certificaciones SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 e ISO 42001, y tiene compatibilidad con el SSO, permisos basados en roles y cifrado tanto en reposo como en tránsito. Los datos de asistencia de los estudiantes permanecen dentro de tu entorno de trabajo con controles de permisos. No se utilizan datos para entrenar modelos de IA.

¿Se puede integrar esto con nuestro sistema de reserva de salas actual, como 25Live o EMS?

El espacio de trabajo del agente de IA funciona en combinación con tus herramientas de programación existentes. Los datos de disponibilidad de los recintos procedentes de 25Live o EMS pueden alimentar los campos personalizados de cada tarea del evento. El agente no sustituye a tu sistema oficial de reserva de salas. Se convierte en la capa operativa en la que tu equipo planifica, coordina y elabora informes sobre los eventos organizados en torno a esas reservas. También puedes conectar sistemas a través de las integraciones y la API de ClickUp.

¿En qué se diferencia esto de utilizar simplemente un Google Drive con uso compartido para la planificación de eventos?

Una unidad compartida almacena archivos. No asigna tareas, no realiza un seguimiento de los plazos, no escala los elementos vencidos, no calcula las desviaciones presupuestarias ni genera informes posteriores al evento. ClickUp, con un agente de IA, es la capa operativa que convierte tu proceso de planificación de eventos en un sistema automatizado y rastreable. Los documentos de planificación pueden seguir almacenándose en ClickUp Docs, pero ahora están conectados a tareas, cronogramas y automatizaciones. También puedes explorar cómo otros campus gestionan las subvenciones y la planificación de recursos con el mismo enfoque.