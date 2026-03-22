Cómo realizar operaciones de secretaría académica utilizando IA

El 62 % de las instituciones ha experimentado un aumento en el volumen de solicitudes de expedientes académicos en los últimos cinco años, mientras que se prevé que el 40 % de los actuales responsables de matriculación se jubilen en los próximos 5-10 años. La oficina de matriculación está en contacto con todos los estudiantes y todos los departamentos académicos, pero funciona con sistemas heredados que apenas se comunican entre sí. Un agente de IA integrado en una plataforma de gestión de proyectos puede automatizar los flujos de trabajo de programación de cursos, la gestión de excepciones en la matriculación, el procesamiento de expedientes académicos, las auditorías de titulaciones y el seguimiento del cumplimiento de la FERPA.

A continuación encontrarás una plantilla lista para copiar que puedes pegar en ClickUp para crear un entorno de trabajo completo para las operaciones de secretaría en cuestión de minutos. Pero antes de usarla, conviene analizar la carga operativa que este tipo de sistema está diseñado para resolver. Para la mayoría de las secretarías, el problema no es que el trabajo no esté claro, sino que está repartido entre tantos sistemas, plazos y aprobaciones que nadie puede ver el proceso completo con claridad.

¿Quién debería utilizar esta configuración de operaciones de secretaría? Esta configuración está diseñada para secretarios académicos, secretarios adjuntos, equipos de programación, personal de registros, administradores de auditorías de títulos, evaluadores de créditos transferidos, coordinadores de graduaciones y personal de cumplimiento normativo responsable de gestionar el trabajo de la secretaría académica a través de múltiples sistemas y plazos. Resulta especialmente útil para instituciones que ya cuentan con un SIS (sistema de información académica), pero que aún dependen de la coordinación manual para gestionar excepciones, aprobaciones, flujos de trabajo de registros y procesos basados en políticas.

El problema: la secretaría es la columna vertebral de la institución y se mantiene a flote gracias a las tiras y a un poco de cinta adhesiva.

Si tienes un trabajo en la secretaría, sabes algo que el resto del campus no valora del todo: tu oficina está involucrada en casi todos los puntos de contacto con los estudiantes, desde la matriculación hasta la graduación. Programación de cursos, matriculación, calificaciones, expedientes académicos, auditorías de titulaciones, convalidación de créditos, cumplimiento de la FERPA, gestión del catálogo, tramitación de la graduación. Y, de alguna manera, todo esto se gestiona mediante una combinación de un SIS de hace 20 años, el correo electrónico y un sistema de archivo que solo dos personas de tu personal entienden.

La presión operativa es implacable. Un estudio de la GAO reveló que, de media, se perdía el 43 % de los créditos obtenidos en la institución de origen durante la transferencia, y la evaluación de créditos transferidos es uno de los procesos que más trabajo manual requiere en la oficina. A esto hay que añadir: excepciones de matriculación que requieren modificaciones manuales, solicitudes de expedientes académicos que se disparan al final de cada semestre, auditorías de titulaciones que deben conciliar catálogos académicos de hace una década, y la formación sobre la FERPA que todo nuevo empleado necesita y que todos los empleados que regresan olvidan.

La secretaría es el lugar donde la política institucional se convierte en realidad operativa. Cuando los comités de planes de estudios aprueban cambios, la secretaría los incorpora al catálogo. Cuando el profesorado modifica las escalas de calificación, la secretaría recodifica el sistema. Cuando los estudiantes necesitan sus expedientes, la secretaría es la encargada de custodiarlos. Es la oficina administrativa del campus con mayor carga normativa y más procesos, y adolece de una falta crónica de personal.

Cómo lo solucionó CU Anschutz: El campus CU Anschutz de la Universidad de Colorado sustituyó cinco sistemas heredados por ClickUp para más de 170 usuarios de su equipo de TI centralizado. La elaboración manual de informes se redujo a cero. Anna Alex, directora de Servicios Tecnológicos del Campus: La moral del equipo mejoró porque la gente quiere resolver problemas, no crear tablas dinámicas. La moral del equipo mejoró porque la gente quiere resolver problemas, no crear tablas dinámicas.

Ahí radica la oportunidad. No se trata de sustituir el SIS, sino de crear una capa operativa con visibilidad en torno al trabajo que se lleva a cabo entre los sistemas, el personal y las aprobaciones. La forma más rápida de probar ese modelo es generar una configuración operativa de la secretaría académica dentro de tu plataforma de gestión de proyectos.

Ahí radica la oportunidad. No se trata de sustituir el SIS, sino de crear una capa operativa con visibilidad en torno al trabajo que se lleva a cabo entre los sistemas, el personal y las aprobaciones. La forma más rápida de probar ese modelo es generar una configuración operativa de la secretaría académica dentro de tu plataforma de gestión de proyectos.

¿Quieres probar un modelo similar en tu propio departamento de secretaría? Empieza con la indicación que aparece a continuación y adáptala a tu SIS, volumen de registros y cuellos de botella en el flujo de trabajo.

¿Quieres probar un modelo similar en tu propio departamento de secretaría? Empieza con la indicación que aparece a continuación y adáptala a tu SIS, volumen de registros y cuellos de botella en el flujo de trabajo.

La indicación: crea tu entorno de trabajo para operaciones de secretaría con IA

Copia esta indicación, pega ella en ClickUp Brain para crear tu propio Superagente de ClickUp, rellena los datos de tu institución y obtendrás un entorno de trabajo completo para las operaciones de secretaría con flujos de trabajo de programación, seguimiento de excepciones, gestión de expedientes académicos y supervisión del cumplimiento normativo.

El resultado debería proporcionarte un primer borrador sólido de tu estructura operativa, que incluya jerarquías de tareas, lógica de enrutamiento, puntos de control de nivel de servicio y flujos de trabajo de aprobación. A continuación, tu equipo podrá personalizarlo para adaptarlo al tipo de tu institución, la configuración del SIS y la carga de trabajo de la secretaría.

El resultado debería proporcionarte un primer borrador sólido de tu estructura operativa, que incluya jerarquías de tareas, lógica de enrutamiento, puntos de control de nivel de servicio y flujos de trabajo de aprobación. A continuación, tu equipo podrá personalizarlo para adaptarlo al tipo de tu institución, la configuración del SIS y la carga de trabajo de la secretaría.

→ ¿Listo para crear tu primer Superagente? Abre ClickUp Brain y pega la indicación anterior para crear un Super Agent personalizado para tu entorno de trabajo.

Cómo realizar el ajuste en ClickUp (4 pasos)

Paso 1: Crea la estructura de tu entorno de trabajo

Crea un espacio específico llamado «Operaciones de secretaría» con cuatro carpetas:

Programación y matriculación: listas para la elaboración de horarios de cursos, gestión de secciones, excepciones de matriculación y seguimiento de inscripciones

Expedientes y expedientes académicos: listas para solicitudes de expedientes académicos, auditorías de titulaciones, autorización de graduación y evaluaciones de créditos transferidos

Cumplimiento normativo y políticas: listas para el seguimiento de la formación sobre la FERPA, registros de divulgación, actualizaciones del catálogo y la implementación de cambios en el plan de estudios

Graduaciones y ceremonias: listas para solicitudes de graduación, logística de la ceremonia, tramitación de títulos y verificación de honores

Paso 2: Configura campos personalizados en cada tarea

Añade estos campos a tus plantillas de tareas de secretaría ( ver todos los tipos de campos personalizados ):

Campo Escribir Objetivo Número de ID de estudiante Texto breve Identificador de estudiante para el enlazado de registros Tipo de solicitud Menú desplegable Expediente académico, Excepciones, Auditoría, Evaluación de transferencias, FERPA, Otros Prioridad Menú desplegable Estándar, Urgente, Acelerado, Emergencia Año del catálogo Texto breve Año académico de referencia del estudiante para la auditoría de titulaciones Estado en espera Menú desplegable Ninguna, Financiera, Académica, Disciplinaria, Múltiple Procesamiento del SLA Fecha Objetivo de finalización según el tipo de solicitud Cadena de aprobación Personas Asesor, departamento y secretario asignados a esta solicitud Indicador FERPA Casilla de selección Indica que la tarea implica registros protegidos por la FERPA

Paso 3: Pega la indicación en ClickUp Brain

Generador de superagentes para operaciones de secretaría

Abre ClickUp Brain en tu nuevo Espacio y pega la indicación anterior. Rellena tus variables (nombre de la institución, población estudiantil, SIS, volumen de expedientes académicos, número de empleados). Brain crea los flujos de trabajo de programación, el enrutamiento de excepciones, los procesos de expedientes académicos y el seguimiento del cumplimiento normativo como tareas y subtareas que puedes utilizar de inmediato. (¿Eres nuevo en Super Agents? Descubre cómo crear tu primer Super Agent paso a paso.)

Paso 4: Configura automatizaciones para la gestión continua

Automatización de Super Agent

Configura estas automatizaciones básicas para que el sistema funcione de forma autónoma ( descubre cómo funcionan los Campos personalizados en las automatizaciones ):

Cuando… A continuación… Solicitud de expediente académico recibida con estado de retención ≠ Ninguno Detener el procesamiento, notificar al estudiante el tipo de retención y crear una tarea para resolver la retención Excepción de matriculación no procesada en un plazo de 48 horas Elevar el asunto al supervisor de la secretaría y notificar al estudiante del retraso La fecha límite para la formación sobre la FERPA es dentro de 30 días para todos los empleados Crea una tarea de recordatorio de formación y notifica al supervisor si no está completada antes de la fecha límite Solicitud de graduación enviada Realiza comprobaciones automatizadas de los requisitos de titulación, señala los requisitos pendientes y crea tareas de revisión manual para los casos más complejos. Evaluación de créditos transferidos recibida Consulte la base de datos de equivalencias para obtener una evaluación previa del mismo curso o institución; se rellenará automáticamente si se encuentra una coincidencia.

Qué abarca el agente a lo largo del ciclo de vida de las operaciones de secretaría

Un agente de IA para operaciones de secretaría no sustituye al SIS. Es un sistema que se ejecuta dentro de tu entorno de trabajo de gestión de proyectos y gestiona la complejidad del flujo de trabajo para la que tu SIS no fue diseñado: tramitar aprobaciones, realizar el seguimiento de las excepciones, hacer cumplir los SLA y coordinar entre departamentos. El SIS almacena los datos. El agente se encarga del trabajo.

Fase del ciclo de vida Qué hace el agente A qué sustituye Creación de horarios Gestiona el flujo de trabajo de varios pasos, desde las solicitudes de los departamentos hasta la resolución de conflictos y la carga final en el SIS, y realiza un seguimiento de la utilización de las aulas y los índices de ocupación. Programación basada en hojas de cálculo con resolución de conflictos por correo electrónico Matrícula Deriva las solicitudes de excepción a través de cadenas de aprobación según el tipo, hace cumplir los plazos y realiza el seguimiento de los tiempos de respuesta Formularios en papel y cadenas de correos electrónicos para exenciones de requisitos previos y excepciones de capacidad Tramitación de expedientes académicos Gestiona el proceso desde la solicitud hasta la entrega con comprobaciones de retención, seguimiento de los acuerdos de nivel de servicio (SLA) y alertas de dotación de personal para picos de volumen Gestión manual de colas sin visibilidad de los cuellos de botella en el procesamiento Auditorías de titulaciones Realiza un seguimiento de las solicitudes de sustitución, los flujos de trabajo de autorización de graduación y la conciliación del año académico en los cambios de programa Revisiones de auditoría individuales con conocimiento tribal sobre qué excepciones se aprobaron Cumplimiento de la FERPA Realiza un seguimiento de la finalización de la formación, registra las divulgaciones, gestiona las investigaciones de incidencias y supervisa los acuerdos con terceros. Correos electrónicos de formación anual que quedan sin revisar y registros de divulgación en carpetas Transferencia de créditos Mantiene bases de datos de equivalencias, canaliza las consultas de los departamentos, realiza el seguimiento de las tasas de admisión y gestiona los acuerdos de convalidación. Evaluación curso por curso desde cero cada vez, incluso para cursos evaluados anteriormente

¿Quieres ver cómo funcionan los Super Agents en un entorno real de ClickUp? Mira el tutorial a continuación para ver cómo se combinan en la práctica los flujos de trabajo, las tareas y las automatizaciones generadas por IA.

Variaciones para diferentes tipos de instituciones

La indicación anterior es válida para todas las instituciones de educación superior que utilizan ClickUp. Adapta la indicación a tu institución:

Tipo de institución Ajustes clave Universidad de investigación de categoría R1 (más de 30 000 estudiantes) Utilice la indicación completa tal cual. Añada la complejidad de los programas de posgrado y profesionales (créditos de tesis, seguimiento de exámenes completos, requisitos de residencia). Amplíe la evaluación de créditos transferidos para los cursos de posgrado. Integre con flujos de trabajo de gestión de becas para la inscripción en ayudantías de investigación. Universidad R2 (entre 10 000 y 30 000 estudiantes) Simplifica la programación con un modelo centralizado. Reduce la complejidad de la evaluación de créditos transferidos centrándote en las 20 principales instituciones de origen. Añade flujos de trabajo de coordinación entre departamentos para la gestión de cambios en el plan de estudios. Institución principalmente de grado (entre 2000 y 5000 estudiantes) Haga hincapié en el trato personalizado en la gestión de excepciones (menos solicitudes, pero cada una es más importante). Simplifique el seguimiento de la FERPA para equipos reducidos. Incorpore una mayor integración de los asesores en las revisiones de auditoría de titulaciones, ya que la proporción de asesores por estudiante es menor. Centros de formación profesional (entre 5 000 y 20 000 alumnos) Céntrate principalmente en la evaluación de créditos transferidos y la gestión de acuerdos de articulación (este es el principal reto). Añade el seguimiento de la matrícula doble o simultánea. Simplifica la auditoría de títulos para adaptarla a los requisitos de certificados y títulos de técnico superior. Alinéate con los marcos estatales de transferencia. Escuela de formación profesional (500-5000 alumnos) Céntrate en el seguimiento de la finalización de programas y la emisión de credenciales (certificados, diplomas). Sustituye el procesamiento tradicional de expedientes académicos por flujos de trabajo de verificación de credenciales. Añade el seguimiento de la elegibilidad para la obtención de licencias como componente de la auditoría de títulos. Simplifica los requisitos de los programas específicos del sector.

Gestiona las operaciones de secretaría en un solo lugar

Las operaciones de secretaría se ven obstaculizadas cuando la programación, las excepciones, los expedientes académicos, las auditorías, las evaluaciones de transferencias y el seguimiento del cumplimiento se gestionan en sistemas separados sin una vista operativa compartida. Con ClickUp Brain, los Campos personalizados y las Automatizaciones, tu institución puede convertir las operaciones de secretaría en un único sistema repetible que permite un enrutamiento más rápido, una mejor visibilidad de los cuellos de botella, traspasos más fluidos y un seguimiento más riguroso del cumplimiento.

La meta no es sustituir a tu proveedor de SIS o de expedientes académicos. Se trata de reducir el trabajo de coordinación que estos implican, mejorar la visibilidad de los plazos y las aprobaciones, y ayudar a tu oficina a gestionar un volumen elevado de trabajo con muchas políticas sin depender de la búsqueda exhaustiva en el correo electrónico ni de la memoria de cada uno. Empieza con la indicación anterior, adáptala al tipo de tu institución y al entorno de SIS, y crea una configuración que tu equipo de secretaría pueda utilizar realmente cada trimestre. Empieza gratis con ClickUp.

Preguntas frecuentes

¿Puede la IA gestionar la complejidad de la programación de cursos con conflictos de aulas y limitaciones de los profesores?

Los agentes de IA no resuelven problemas de optimización NP-difíciles. Gestionan el flujo de trabajo relacionado con la programación: recopilan las solicitudes de los departamentos, realizan el seguimiento de las infracciones de restricciones, distribuyen las tareas de resolución de conflictos y registran los cambios una vez publicada la programación. El secretario sigue tomando las decisiones de programación, pero el agente se asegura de que no se pase por alto ningún detalle entre la solicitud y la programación final.

¿Funciona esto con Banner, Colleague o PeopleSoft?

El entorno de trabajo del agente de IA funciona en paralelo con su SIS actual. No lee ni escribe directamente en su SIS. En su lugar, gestiona los flujos de trabajo operativos (aprobaciones, excepciones, seguimiento del cumplimiento) que rodean las transacciones del SIS. Piense en ello como la capa de gestión de proyectos sobre su sistema de registro, de forma similar a cómo CU Anschutz consolidó cinco sistemas heredados en una sola capa operativa.

¿Qué hay del cumplimiento de la FERPA en lo que respecta a los expedientes de los estudiantes en los entornos de trabajo?

ClickUp cuenta con las certificaciones SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 e ISO 42001, y tiene compatibilidad con el SSO, permisos basados en roles y cifrado en reposo y en tránsito. El entorno de trabajo está configurado con niveles de permiso que se ajustan a tus controles de acceso de la FERPA. El personal solo ve las tareas relevantes para su rol. No se utilizan datos para entrenar modelos de IA. Todos los detalles en la página de seguridad.

¿Cómo gestiona esto las solicitudes de expedientes académicos durante los periodos de mayor volumen?

La automatización realiza un seguimiento del volumen de expedientes académicos por semana y lo compara con patrones históricos. Cuando el volumen supera el umbral de capacidad de personal, se activan alertas para la contratación de personal temporal o la autorización de horas extras. El seguimiento del SLA garantiza que se dé prioridad a las solicitudes urgentes y aceleradas, y la automatización de la comprobación de retenciones evita la pérdida de tiempo de procesamiento en solicitudes que serán bloqueadas.

¿Puede esto ayudar a hacer frente a la ola de jubilaciones en las secretarías?

Sí, pero no sustituyendo a los responsables de matriculación. El agente captura el conocimiento institucional en flujos de trabajo estructurados: procesos de aprobación documentados, bases de datos de equivalencias, precedentes de excepciones y procedimientos de cumplimiento. Cuando los responsables de matriculación con experiencia se jubilan, el conocimiento operativo permanece en el sistema en lugar de desaparecer con la persona.