Cómo gestionar las instalaciones mediante IA

La educación superior en EE. UU. se enfrenta a un retraso en el mantenimiento acumulado que supera los 76 000 millones de dólares, y el informe de Gordian para 2025 muestra que las necesidades de renovación de capital han aumentado a más de 140 dólares por pie cuadrado bruto, con un déficit de financiación del 32,5 %. Un agente de IA integrado en una plataforma de gestión de proyectos puede automatizar el seguimiento de órdenes de trabajo, la programación del mantenimiento preventivo, el análisis de la utilización del espacio, la gestión de proyectos de inversión y las auditorías de cumplimiento, proporcionando a los equipos de instalaciones un sistema que detecta los problemas antes de que se conviertan en emergencias.

A continuación encontrarás una plantilla lista para copiar que puedes pegar en ClickUp para crear un entorno de trabajo completo de gestión de instalaciones en cuestión de minutos. Pero antes de usarla, conviene analizar los problemas operativos que este tipo de sistema pretende resolver. Para la mayoría de los equipos de instalaciones de campus, el problema no es la falta de tareas. Es que las órdenes de trabajo, las inspecciones, los calendarios de mantenimiento preventivo y las actualizaciones de capital se encuentran repartidos en demasiados sistemas inconexos como para que alguien pueda tener una visión clara del panorama general.

¿Quién debería utilizar esta configuración de gestión de instalaciones? Esta configuración está diseñada para directores de instalaciones, supervisores de mantenimiento, planificadores de campus, gerentes de operaciones, equipos de sostenibilidad, líderes de proyectos de inversión y personal de cumplimiento normativo responsable de coordinar el trabajo entre edificios, sistemas y equipos de servicio. Resulta especialmente útil para instituciones que ya cuentan con un sistema de gestión de mantenimiento (CMMS) o de activos, pero que siguen dependiendo de la coordinación manual para gestionar las órdenes de trabajo, el mantenimiento preventivo, las inspecciones y la visibilidad de los proyectos.

El problema: tu equipo de instalaciones está desbordado por las órdenes de trabajo reactivas, mientras que el trabajo atrasado no deja de crecer

Si diriges un departamento de instalaciones en una facultad o universidad, ya conoces el ciclo. Se rompe una tubería en una residencia, falla una unidad de climatización en un aula a mitad de semestre, un miembro del profesorado envía una orden de trabajo por un proyector averiado y, para cuando tu equipo se ocupa de las emergencias, el calendario de mantenimiento preventivo planificado se ha retrasado otro mes. El trabajo atrasado aumenta. Los edificios envejecen. El presupuesto, no.

Los números son contundentes. Moody’s Ratings dio una advertencia sobre la necesidad de entre 750 000 y 950 000 millones de dólares en gastos durante la próxima década solo para que sus aproximadamente 500 instituciones con valoración lograran avances significativos en el mantenimiento diferido, las mejoras de las instalaciones y las nuevas construcciones. Mientras tanto, el trabajador medio del sector del mantenimiento se encarga ahora de casi 106 000 pies cuadrados brutos, lo que supone un aumento del 25 % desde 2007, ya que los campus funcionan con menos personal que se encarga de mantener más espacio.

El resultado es previsible: las órdenes de trabajo se acumulan en un sistema de gestión de mantenimiento (CMMS) obsoleto, el mantenimiento preventivo se aplaza a la columna de «mantenimiento diferido», las decisiones sobre la utilización del espacio se toman basándose en corazonadas en lugar de datos, y los proyectos de inversión se salen del cronograma y del presupuesto porque nadie tiene visibilidad en tiempo real de lo que está sucediendo en toda la cartera.

Cómo lo solucionó CU Anschutz: El campus CU Anschutz de la Universidad de Colorado sustituyó cinco sistemas heredados por ClickUp para más de 170 usuarios de su equipo de TI centralizado. La elaboración manual de informes se redujo a cero. Anna Alex, directora de Servicios Tecnológicos del Campus: La moral del equipo mejoró porque la gente quiere resolver problemas, no crear tablas dinámicas. Ahí radica la oportunidad. No se trata de sustituir los sistemas de instalaciones, sino de crear una capa operativa de visibilidad en torno al trabajo que se lleva a cabo en todas ellas. La forma más rápida de probar ese modelo es generar una configuración de gestión de instalaciones operativa dentro de tu plataforma de gestión de proyectos. ¿Quieres probar un modelo similar en la gestión de tus propias instalaciones? Empieza con las indicaciones que aparecen a continuación y adáptalas al tamaño de tu campus, al volumen de trabajo pendiente y a las prioridades de servicio.

Cómo lo solucionó CU Anschutz: El campus CU Anschutz de la Universidad de Colorado sustituyó cinco sistemas heredados por ClickUp para más de 170 usuarios de su equipo de TI centralizado. La elaboración manual de informes se redujo a cero. Anna Alex, directora de Servicios Tecnológicos del Campus: La moral del equipo mejoró porque la gente quiere resolver problemas, no crear tablas dinámicas. La moral del equipo mejoró porque la gente quiere resolver problemas, no crear tablas dinámicas.

Ahí radica la oportunidad. No se trata de sustituir los sistemas de instalaciones, sino de crear una capa operativa con visibilidad en torno al trabajo que se lleva a cabo en todas ellas. La forma más rápida de probar ese modelo es generar una configuración de gestión de instalaciones operativa dentro de tu plataforma de gestión de proyectos.

¿Quieres probar un modelo similar en la gestión de tus propias instalaciones? Empieza con las indicaciones que aparecen a continuación y adáptalas al tamaño de tu campus, al volumen de trabajo pendiente y a las prioridades de servicio.

La indicación: crea tu entorno de trabajo de gestión de instalaciones con IA

Copia esta indicación, pega ella en ClickUp Brain para crear tu propio Superagente de ClickUp, introduce los datos de tu institución y obtendrás un entorno de trabajo completo para la gestión de instalaciones con seguimiento de órdenes de trabajo, calendarios de mantenimiento preventivo, paneles de control de utilización del espacio y supervisión de proyectos de inversión.

El resultado debería proporcionarte un sólido borrador inicial de tu estructura operativa, que incluya jerarquías de tareas, lógica de escalado, calendarios de inspección y puntos de control del proyecto. A continuación, tu equipo podrá personalizarlo para adaptarlo a la superficie de tu campus, tu modelo de dotación de personal y tus prioridades de mantenimiento.

El resultado debería proporcionarte un sólido borrador inicial de tu estructura operativa, que incluya jerarquías de tareas, lógica de escalado, calendarios de inspección y puntos de control del proyecto. A continuación, tu equipo podrá personalizarlo para adaptarlo a la superficie de tu campus, tu modelo de dotación de personal y tus prioridades de mantenimiento.

Superagente de gestión de instalaciones

Indicación:

→ ¿Listo para crear tu primer Superagente de gestión de subvenciones? Abre ClickUp Brain y pega la indicación anterior para crear un Super Agent personalizado para tu entorno de trabajo.

Cómo configurarlo en ClickUp (4 pasos)

Paso 1: Crea la estructura de tu entorno de trabajo

Configura un espacio específico llamado «Instalaciones del campus» con cinco carpetas:

Órdenes de trabajo: listas de órdenes de trabajo de emergencia/urgentes, rutinarias y completadas

Mantenimiento preventivo: listas organizadas por tipo de sistema (climatización, electricidad, fontanería, seguridad contra incendios y protección de la vida, ascensores, zonas exteriores)

Gestión del espacio: listas para el inventario de salas, el seguimiento de la utilización y las actualizaciones tecnológicas de las aulas

Proyectos de inversión: listas organizadas por fase del proyecto (planificación, diseño, construcción, cierre)

Cumplimiento normativo y sostenibilidad: listas para auditorías de la ADA, inspecciones de seguridad contra incendios y de protección de la vida, cumplimiento de la normativa medioambiental y seguimiento del consumo energético

Paso 2: Configura campos personalizados en cada orden de trabajo y tarea del proyecto

Añade estos campos a tus plantillas de tareas para que cada elemento cuente con sus datos clave ( ver todos los tipos de campos personalizados ):

Campo Tipo Objetivo Edificio Menú desplegable Nombre del edificio según el inventario del campus Sala/ubicación Texto breve Número de sala o área específicos Tipo de actividad Menú desplegable Climatización, fontanería, electricidad, estructuras, limpieza, jardinería, etc. Prioridad Menú desplegable Emergencia, Urgente, Rutina, Programado Técnico asignado Personas Responsable de personal especializado Coste estimado Moneda Presupuesto de piezas y mano de obra Coste real Moneda Coste final tras la completación ID de activo Texto breve Identificador de equipo o sistema Fecha límite del mantenimiento preventivo Fecha Próximo mantenimiento preventivo programado

Paso 3: Pega la indicación en ClickUp Brain

Generador de superagentes de gestión de instalaciones

Abre ClickUp Brain en tu nuevo Espacio y pega la indicación anterior. Rellena tus variables (nombre de la institución, superficie total del campus, número de edificios, número de empleados, presupuesto operativo, trabajo atrasado diferido). Brain crea la estructura de tareas, los calendarios de mantenimiento preventivo, las listas de control de cumplimiento y las reglas de automatización como tareas y subtareas que puedes utilizar de inmediato. (¿Eres nuevo en Super Agents? Descubre cómo crear tu primera tarea paso a paso.)

Paso 4: Configura automatizaciones para la gestión continua

Automatización de la gestión de instalaciones

Configura estas automatizaciones básicas para que el sistema funcione de forma autónoma ( descubre cómo funcionan los Campos personalizados en las automatizaciones ):

Cuando… A continuación… Se ha creado un nuevo pedido de trabajo con prioridad = Emergencia Notifica inmediatamente al director de instalaciones y al técnico de guardia Orden de trabajo no confirmada en un plazo de 30 minutos (emergencia) o 4 horas (urgente) Escale el asunto al director de instalaciones con el enlace de la tarea enlazada Faltan 14 días para la fecha límite del mantenimiento preventivo Crea una orden de trabajo de mantenimiento preventivo a partir de una plantilla y asígnala al técnico designado La tasa de finalización del mantenimiento preventivo cae por debajo del 90 % en todos los tipos de sistemas este mes Notifica al supervisor de mantenimiento con un resumen El gasto en proyectos de inversión supera el 85 % del presupuesto Cambia el nivel de riesgo a Alto, notifica al director de gestión de proyectos y al vicepresidente de instalaciones

Qué abarca el agente a lo largo del ciclo de vida de la gestión de instalaciones

Un agente de IA para la gestión de instalaciones no es un chatbot que responde a preguntas sobre las normas de la APPA. Es un sistema que se ejecuta dentro de tu entorno de trabajo de gestión de proyectos y realiza el trabajo estructurado y repetitivo que tu equipo de instalaciones hace actualmente a mano: clasificar órdenes de trabajo, programar el mantenimiento preventivo, realizar el seguimiento de los proyectos de inversión y señalar las deficiencias de cumplimiento.

Fase del ciclo de vida Qué hace el agente A qué sustituye Recepción de pedidos de trabajo Clasifica las solicitudes entrantes por especialidad, prioridad y edificio, las asigna al técnico adecuado en función del tipo de especialidad y la carga de trabajo, y pone en marcha el reloj de tiempo de respuesta Llamadas telefónicas, correos electrónicos y visitas sin cita previa registradas en papel o en un sistema CMMS obsoleto Mantenimiento preventivo Genera automáticamente órdenes de trabajo de mantenimiento preventivo según el calendario, realiza el seguimiento de los índices de finalización por tipo de sistema y avisa cuando un equipo supera su vida útil prevista. Planificaciones de mantenimiento preventivo basadas en hojas de cálculo que nadie actualiza después de febrero Gestión del espacio Realiza un seguimiento de los índices de utilización de las aulas, señala los espacios infrautilizados y con exceso de reservas, supervisa el estado de la tecnología de las aulas y el cumplimiento de la ADA en cada una de ellas. Auditorías anuales de espacios que quedan obsoletas antes de publicarse Proyectos de inversión Realiza un seguimiento de los hitos del proyecto, el presupuesto, las órdenes de cambio y el calendario de todos los proyectos activos en un único panel de control, y señala automáticamente los sobrecostes. Actualizaciones semanales por correo electrónico del arquitecto y una hoja de cálculo que mantiene el vicepresidente Sostenibilidad Supervisa el consumo energético a nivel de edificio, señala anomalías en el uso y realiza el seguimiento del progreso de los proyectos de rehabilitación en relación con las metas de sostenibilidad del campus. Las facturas de servicios públicos se revisan trimestralmente, si alguien se encarga de ello. Cumplimiento normativo Gestiona los calendarios de inspección para requisitos de seguridad contra incendios y de protección de la vida, la ADA, medioambientales y normativos, con escalado automático para los elementos vencidos. Recordatorios del calendario y memoria institucional del personal directivo

¿Quieres ver cómo funcionan los Super Agents en un entorno real de ClickUp? Mira el tutorial a continuación para ver cómo se combinan en la práctica los flujos de trabajo, las tareas y las automatizaciones generadas por IA.

Variaciones para diferentes tipos de instituciones

La indicación anterior es válida para todas las instituciones de educación superior que utilizan ClickUp. Adapta la indicación a tu institución:

Tipo de institución Ajustes clave Universidad de investigación de categoría R1 (más de 5 millones de metros cuadrados de superficie construida, más de 200 edificios) Utilice la indicación completa tal cual. Añada requisitos de cumplimiento específicos de los laboratorios de investigación (cabinas de bioseguridad, campanas extractoras, salas blancas). Añada la gestión de instalaciones de bioterrarios. Incluya la coordinación entre varios campus, si procede. Prevea más de 10 000 pedidos al año. Universidad R2 (1-5 millones de metros cuadrados, 50-200 edificios) Simplifica la sección de proyectos de inversión para centrarte en tus 10 proyectos activos más importantes. Reduce las categorías de cumplimiento a los requisitos específicos de tu estado. Consolida el seguimiento de la sostenibilidad a nivel de campus en lugar de a nivel de edificio. Institución dedicada principalmente a la formación de grado (entre 500 000 y 2 millones de pies cuadrados de superficie construida, entre 20 y 75 edificios) Céntrate en el mantenimiento de las residencias universitarias como categoría de prioridad (es la que genera más órdenes de trabajo). Simplifica el registro de equipos para que incluya solo los sistemas principales. Añade un formulario de solicitud de órdenes de trabajo para estudiantes con enrutamiento automático. Centro de formación profesional (200 000–1 000 000 m² de superficie construida, 5–30 edificios) Céntrate en el mantenimiento de aulas y laboratorios, ya que esos espacios impulsan la matriculación. Añade el enrutamiento de órdenes de trabajo entre varios campus, si procede. Simplifica los calendarios de mantenimiento preventivo a ciclos trimestrales. Sustituye el seguimiento de proyectos de inversión por una lista de prioridades de mantenimiento diferido. Escuela de formación profesional (50 000–500 000 m² de superficie construida, 1–10 edificios) Céntrate en el mantenimiento de equipos especializados (talleres, laboratorios, espacios de simulación). Simplifica la gestión de espacios para que se limite únicamente a la programación de salas. Añade requisitos de cumplimiento específicos del sector (por ejemplo, OSHA para talleres de soldadura, códigos sanitarios para laboratorios culinarios).

Gestiona las instalaciones desde un solo lugar

La gestión de instalaciones se complica cuando las órdenes de trabajo, los calendarios de mantenimiento preventivo, los datos de espacio, los proyectos de inversión y los registros de cumplimiento se encuentran en sistemas separados sin una vista operativa compartida. Con ClickUp Brain, los Campos personalizados y las Automatizaciones, tu institución puede convertir las operaciones de las instalaciones en un único sistema repetible que permite una respuesta más rápida a las órdenes de trabajo, un mantenimiento preventivo más coherente, un seguimiento más riguroso del cumplimiento y una mayor visibilidad de todo el conjunto de instalaciones del campus.

La meta no es sustituir tu CMMS ni tus sistemas de gestión de activos. Se trata de reducir el trabajo de coordinación que estos implican, mejorar la visibilidad de lo que requiere atención prioritaria y ayudar a tu equipo a adelantarse al mantenimiento diferido en lugar de reaccionar constantemente ante él. Empieza con la indicación anterior, adáptala al tamaño de tu campus y a las prioridades de tus instalaciones, y crea una configuración que tu equipo pueda utilizar realmente a diario.

Empieza gratis con ClickUp.

Preguntas frecuentes

¿Puede un agente de IA sustituir realmente a nuestro CMMS, como SchoolDude o TMA?

El agente de IA no sustituye a tu sistema CMMS de registro. Se convierte en la capa operativa que se superpone a este. Los datos de las órdenes de trabajo de tu CMMS se pueden sincronizar con los campos personalizados de ClickUp, mientras que el agente se encarga de la asignación de tareas, la escalación, la programación de mantenimiento preventivo y la generación de informes, tareas que la mayoría de las herramientas CMMS heredadas realizan de forma deficiente. Muchos equipos de instalaciones de campus utilizan ClickUp como capa de flujo de trabajo, al tiempo que mantienen su CMMS para los registros de activos. También puedes ver cómo los campus utilizan este mismo enfoque para la gestión de subvenciones y la planificación de recursos.

¿Cómo nos ayuda esto con nuestro retraso en el mantenimiento aplazado?

El agente realiza el seguimiento de cada elemento aplazado indicando el coste estimado, el nivel de prioridad, el impacto en el edificio y el riesgo para la seguridad. Genera un panel de control con el backlog priorizado que los responsables de instalaciones pueden presentar a la administración y a los administradores con datos reales, no estimaciones. Cuando los fondos de capital están disponibles, el backlog ya está clasificado y listo para la toma de decisiones.

¿Qué hay de la seguridad de los datos de las instalaciones y los edificios?

ClickUp cuenta con las certificaciones SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 e ISO 42001, y tiene compatibilidad con el SSO, permisos basados en roles y cifrado tanto en reposo como en tránsito. Los datos de los edificios, los planos de planta y los registros de cumplimiento normativo permanecen dentro de tu entorno de trabajo gracias a los controles de permisos. No se utilizan datos para entrenar modelos de IA.

¿Pueden nuestros técnicos de mantenimiento utilizar esto en el campo?

Sí. La aplicación móvil de ClickUp permite a los técnicos ver las órdenes de trabajo asignadas, actualizar el estado, registrar el tiempo y añadir fotos desde su teléfono o tableta. No necesitan volver al taller para actualizar un CMMS de escritorio. Los supervisores ven el estado en tiempo real sin tener que perseguir a la gente para obtener actualizaciones.

¿Esto solo es útil para grandes universidades con equipos de mantenimiento de instalaciones numerosos?

No. La indicación incluye variables para el tamaño del campus, el número de edificios y el número de empleados. Un centro de formación profesional con 5 edificios y 8 empleados de mantenimiento se beneficia de la misma automatización de la programación de mantenimiento preventivo y del seguimiento de órdenes de trabajo que una universidad de investigación con 200 edificios y 150 empleados. El sistema se adapta a tu cartera de instalaciones. Las instituciones más pequeñas suelen notar el mayor impacto, ya que cuentan con menos personal para gestionar el mismo tipo de tareas.