Cómo realizar investigaciones institucionales utilizando IA

Las oficinas de investigación institucional dedican más de la mitad de su tiempo a la elaboración de informes de cumplimiento, pero solo el 39 % de los responsables de investigación institucional afirma que su plantilla es adecuada. Un agente de IA integrado en una plataforma de gestión de proyectos puede automatizar el seguimiento de envíos a IPEDS, la gestión de solicitudes de datos, la administración de encuestas, el apoyo a la acreditación y los flujos de trabajo de comparativas con otras instituciones, lo que libera a tu equipo de investigación institucional para que se centre en el análisis estratégico que realmente necesita tu dirección.

A continuación encontrarás una plantilla lista para copiar que puedes pegar en ClickUp para crear un entorno de trabajo completo de investigación institucional en cuestión de minutos. Pero antes de usarla, conviene analizar la sobrecarga operativa que este tipo de sistema pretende resolver. Para la mayoría de las oficinas de investigación institucional, el problema no es la falta de conocimientos sobre datos. Es que los ciclos de cumplimiento, las solicitudes puntuales, los cronogramas de las encuestas y el apoyo a la acreditación compiten por la atención en flujos de trabajo inconexos.

¿Quién debería utilizar esta configuración de investigación institucional? Esta configuración está diseñada para directores de investigación institucional, analistas, equipos de eficacia institucional, administradores de encuestas, personal de apoyo a la acreditación y oficinas de apoyo a la toma de decisiones responsables de la elaboración de informes, el análisis y la coordinación del cumplimiento normativo. Resulta especialmente útil para instituciones que ya cuentan con herramientas de generación de informes y de inteligencia empresarial, pero que siguen dependiendo de la coordinación manual para gestionar plazos, solicitudes de datos, encuestas y ciclos de generación de informes recurrentes.

El problema: tu oficina de investigación institucional es una fábrica de elaboración de informes cuando debería ser un activo estratégico

Si diriges una oficina de investigación institucional, ya conoces el ciclo: los envíos al IPEDS te llevan meses enteros, las solicitudes de datos puntuales se acumulan más rápido de lo que puedes procesarlas, los autoestudios de acreditación exigen datos históricos que tienes que reconstruir desde cero y el rector quiere las previsiones de matriculación para el viernes.

Las cifras lo confirman. Una encuesta de AIR de 2021 reveló que la mayoría de las oficinas de investigación institucional dedican más de la mitad de su tiempo a la elaboración de informes, desde el cumplimiento de la normativa federal hasta los envíos exigidos por los estados, pasando por los análisis internos de apoyo a la toma de decisiones. Por otra parte, una encuesta de capacidad de AIR de 2023 reveló que el 53 % de los profesionales de investigación institucional afirman que el tamaño de su plantilla es insuficiente para hacer frente a la carga de trabajo actual, y solo el 39 % de los responsables de investigación institucional consideran que su dotación de personal es adecuada. El NCES estima que la elaboración de informes IPEDS requiere entre 157 y 193 horas por institución al año, y las ampliaciones federales propuestas podrían añadir más de 740 000 horas de carga de trabajo en todo el sector.

El resultado: las oficinas de investigación institucional se convierten en fábricas de elaboración de informes reactivas en lugar de los socios de análisis estratégico que sus instituciones necesitan. El profesorado espera semanas para recibir las respuestas a sus solicitudes de datos. Los paneles de matriculación solo se actualizan cuando alguien tiene tiempo. La preparación para la acreditación se convierte en una carrera de última hora. Y el conocimiento institucional que lo une todo reside en la mente de una sola persona.

Cómo lo solucionó CU Anschutz: El campus CU Anschutz de la Universidad de Colorado sustituyó cinco sistemas heredados por ClickUp para más de 170 usuarios de su equipo de TI centralizado. La elaboración manual de informes se redujo a cero. Anna Alex, directora de Servicios Tecnológicos del Campus: La moral del equipo mejoró porque la gente quiere resolver problemas, no crear tablas dinámicas. Esa es la oportunidad que se presenta aquí. No se trata de sustituir tus herramientas de análisis, sino de crear una capa operativa con visibilidad en torno a los plazos, las solicitudes y el trabajo de elaboración de informes que los rodea. La forma más rápida de probar ese modelo es generar una configuración de investigación institucional operativa dentro de tu plataforma de gestión de proyectos. ¿Quiere probar un modelo similar en su propia oficina de investigación institucional? Empiece con la indicación que aparece a continuación y adáptela a sus obligaciones en materia de elaboración de informes, al tamaño de su plantilla y a los puntos críticos de su flujo de trabajo.

Cómo lo solucionó CU Anschutz: El campus CU Anschutz de la Universidad de Colorado sustituyó cinco sistemas heredados por ClickUp para más de 170 usuarios de su equipo de TI centralizado. La elaboración manual de informes se redujo a cero. Anna Alex, directora de Servicios Tecnológicos del Campus: La moral del equipo mejoró porque la gente quiere resolver problemas, no crear tablas dinámicas. La moral del equipo mejoró porque la gente quiere resolver problemas, no crear tablas dinámicas.

Esa es la oportunidad que se presenta aquí. No se trata de sustituir tus herramientas de análisis, sino de crear una capa operativa con visibilidad en torno a los plazos, las solicitudes y el trabajo de elaboración de informes que los rodea. La forma más rápida de probar ese modelo es generar una configuración de investigación institucional operativa dentro de tu plataforma de gestión de proyectos. ¿Quiere probar un modelo similar en su propia oficina de investigación institucional? Empiece con la indicación que aparece a continuación y adáptela a sus obligaciones (de elaboración de) informes, al tamaño de su plantilla y a los puntos críticos de su flujo de trabajo.

Esa es la oportunidad que se presenta aquí. No se trata de sustituir tus herramientas de análisis, sino de crear una capa operativa con visibilidad en torno a los plazos, las solicitudes y el trabajo de elaboración de informes que los rodea. La forma más rápida de probar ese modelo es generar una configuración de investigación institucional operativa dentro de tu plataforma de gestión de proyectos.

¿Quiere probar un modelo similar en su propia oficina de investigación institucional? Empiece con la indicación que aparece a continuación y adáptela a sus obligaciones (de elaboración de) informes, al tamaño de su plantilla y a los puntos críticos de su flujo de trabajo.

¿Quiere probar un modelo similar en su propia oficina de investigación institucional? Empiece con la indicación que aparece a continuación y adáptela a sus obligaciones en materia de elaboración de informes, al tamaño de su plantilla y a los puntos críticos de su flujo de trabajo.

La indicación: Crea tu entorno de trabajo de investigación institucional con IA

Copia esta indicación, pega ella en ClickUp Brain para crear tu propio «Superagente» de ClickUp, rellena los datos de tu institución y obtendrás un entorno de trabajo completo para operaciones de investigación institucional con seguimiento de IPEDS, gestión de solicitudes de datos, flujos de trabajo de encuestas y todo lo demás.

El resultado debería proporcionarle un sólido borrador inicial de su estructura operativa, que incluya jerarquías de tareas, plazos internos, traspasos de propiedad y puntos de control de la elaboración de informes. A continuación, su equipo podrá personalizarlo para adaptarlo al tipo de su institución, a las obligaciones de elaboración de informes y a la capacidad del personal.

El resultado debería proporcionarle un sólido borrador inicial de su estructura operativa, que incluya jerarquías de tareas, plazos internos, traspasos de responsabilidades y puntos de control en la elaboración de informes. A continuación, su equipo podrá personalizarlo para adaptarlo al tipo de su institución, a las obligaciones en materia de elaboración de informes y a la capacidad del personal.

Superagente de investigación institucional

Indicación:

→ ¿Listo para crear tu primer Superagente de gestión de subvenciones? Abre ClickUp Brain y pega la indicación anterior para crear un Super Agent personalizado para tu entorno de trabajo de ClickUp.

Cómo realizar el ajuste en ClickUp (4 pasos)

Paso 1: Crea la estructura de tu entorno de trabajo

Crea un espacio específico llamado «Investigación institucional» con carpetas que se correlacionen con tus funciones principales:

IPEDS e informes federales: listas para cada periodo de recopilación (otoño, invierno, primavera), con tareas por componente de la encuesta

Solicitudes de datos: listas para la cola de entrada, en curso, en revisión, entregadas y un archivo de la base de conocimientos

Encuestas y evaluaciones: listas de encuestas activas, calendario de encuestas, encuestas completadas con archivo de resultados

Acreditación: listas por organismo acreditador o por ciclo de acreditación, con sublistas para cada norma

Análisis y paneles de control: listas para el seguimiento de matrículas, análisis de retención, comparativas con otras instituciones, indicadores clave de rendimiento (KPI) del plan estratégico y actualizaciones del libro de datos.

Paso 2: Configura campos personalizados en cada tarea de investigación institucional

Añade estos campos a tu plantilla de tareas de investigación institucional para que cada proyecto tenga sus datos clave a simple vista ( ver todos los tipos de campos personalizados ):

Campo Tipo Objetivo Nombre del informe/componente Texto breve Componente IPEDS, nombre de la encuesta o título de la solicitud Ventana de recopilación Menú desplegable Otoño, invierno, primavera, ad hoc Responsable Personas Persona principal responsable del envío de datos Fuente de datos Menú desplegable Tira, PeopleSoft, Almacén de datos, Manual, Externo Plazo federal Fecha Fecha límite de envío al NCES/organismo de acreditación Plazo interno Fecha Establezca un plazo de 10 días hábiles antes de la fecha límite federal Prioridad Menú desplegable Urgente, Estándar, Baja Solicitante Texto breve Persona o departamento que solicita los datos

Paso 3: Pega la indicación en ClickUp Brain

Generador de investigación institucional

Abre ClickUp Brain en tu nuevo espacio y pega la indicación de arriba. Rellena tus variables (nombre de la institución, tipo, número de alumnos matriculados, número de empleados, obligaciones en materia de elaboración de informes, herramientas actuales). Brain crea la estructura de tareas, los calendarios de IPEDS, los flujos de trabajo de solicitud de datos y las reglas de automatización como tareas y subtareas que puedes utilizar de inmediato. (¿Eres nuevo en Super Agents? Descubre cómo crear tu primera tarea paso a paso.)

Paso 4: Configura automatizaciones para la gestión continua

Automatización de la investigación institucional

Configura estas automatizaciones básicas para que el sistema funcione de forma autónoma ( descubre cómo funcionan los Campos personalizados en las automatizaciones ):

Cuando… A continuación… Se abre el plazo de recopilación de datos del IPEDS (por fecha) Crea tareas para cada componente de la encuesta, asigna responsables y establece plazos internos. Solicitud de datos enviada a través del formulario de admisión Asigna automáticamente a un analista según el tema y establece la fecha estimada de finalización según la prioridad La tasa de respuesta a la encuesta cae por debajo del objetivo al alcanzar el umbral de recordatorio Elevar el asunto al director de investigación institucional y hacer que se desencadene una nueva ronda de recordatorios Faltan 5 días para la fecha límite interna y el estado de la tarea no es «En revisión». Envía una alerta al responsable y al director de investigación institucional Quedan 30 días para la fecha límite del autoestudio de acreditación Crea una lista de control para la entrega de datos y notifica al personal de investigación institucional asignado a cada estándar

Qué abarca el agente a lo largo del ciclo de vida de la investigación institucional

Un agente de IA para la investigación institucional no es una herramienta de elaboración de informes ni un panel de BI. Es un sistema que se ejecuta dentro de tu entorno de trabajo de gestión de proyectos y realiza el trabajo de coordinación estructurado y con plazos fijos que tu equipo lleva a cabo actualmente de forma manual: gestionar los cronogramas de IPEDS, distribuir las solicitudes de datos, realizar el seguimiento de las campañas de encuestas y organizar la documentación de acreditación.

Fase del ciclo de vida Qué hace el agente A qué sustituye Elaboración de informes federales Realiza un seguimiento de los 12 componentes de IPEDS a lo largo de tres ventanas de recopilación con asignaciones de responsables, comprobaciones de coherencia entre componentes y confirmaciones de envío. Seguimiento manual del calendario, coordinación de responsables mediante correo electrónico, conciliación de datos de última hora Solicitudes de datos Deriva las solicitudes entrantes a los analistas por tema, realiza el seguimiento de los tiempos de respuesta y crea una base de conocimientos consultable del trabajo completado Recepción de datos por correo electrónico, colas en hojas de cálculo, recreación de análisis terminados hace dos años Gestión de encuestas Gestiona todo el ciclo de vida de las encuestas, desde la selección de los instrumentos hasta la difusión; realiza el seguimiento de las tasas de respuesta con recordatorios automáticos y compara los resultados con los de otras entidades similares. Gestión de encuestas aislada, correos electrónicos de recordatorio manuales, resultados guardados en carpetas que nadie lee Soporte en materia de acreditación Asigna los requisitos de datos a las normas de acreditación, realiza el seguimiento de la recopilación de pruebas y gestiona el flujo de datos de autoevaluación con control de versiones. Recopilación de datos a toda prisa, documentos sin versiones, pruebas dispersas por unidades con uso compartido Análisis y elaboración de informes Mantiene paneles de control sobre matriculación, retención y graduación con automatización de la actualización de datos y comparativas con otras instituciones similares Actualizaciones manuales anuales de los libros de datos, comparativas puntuales con otras instituciones y paneles obsoletos Gestión del conocimiento Conserva el conocimiento institucional en historiales de tareas estructurados, archivos de solicitudes de datos y metodologías documentadas Pérdida de conocimientos críticos cuando cambia el personal de investigación institucional, inconsistencias metodológicas entre los analistas

¿Quieres ver cómo funcionan los Super Agents en un entorno real de ClickUp? Mira el tutorial a continuación para ver cómo se combinan en la práctica los flujos de trabajo, las tareas y las automatizaciones generadas por IA.

Variaciones para diferentes tipos de instituciones

La indicación anterior funciona en todas las instituciones de educación superior que utilizan ClickUp. Adapta la indicación a tu institución:

Tipo de institución Ajustes clave Universidad de investigación de categoría R1 (oficina de investigación institucional grande, más de 5 empleados) Utilice la indicación completa tal cual. Añada el seguimiento de los gastos en investigación (encuesta HERD). Añada análisis de posgrado (tiempo hasta la obtención del título, paquetes de financiación, resultados de inserción laboral). Prepárese para una gestión compleja de grupos de referencia con conjuntos de referencia aspiracionales y reales. Universidad R2 (oficina de investigación institucional de tamaño medio, 3-5 empleados) Simplifica la gestión de encuestas para NSSE y 1-2 encuestas institucionales. Centra la evaluación comparativa con otras instituciones en los competidores regionales. Añade un flujo de trabajo de soporte de datos de programas patrocinados si el departamento de investigación institucional gestiona los datos de la elaboración de informes de subvenciones Institución dedicada principalmente a la formación de grado (oficina de investigación institucional pequeña, de 1 a 3 empleados) Consolida el seguimiento de IPEDS y las solicitudes de datos en un único flujo de trabajo, ya que una sola persona puede encargarse de ambos. Haz hincapié en la base de conocimientos, ya que las oficinas pequeñas son las más vulnerables a la pérdida de conocimientos provocada por la rotación de personal. Añade análisis de la eficacia docente. Centro de formación profesional (oficina conjunta de investigación institucional y evaluación institucional, 1-4 empleados) Sustituya NSSE por CCSSE. Añada Perkins V y métricas de financiación basadas en el rendimiento estatal. Céntrese en los resultados de la educación para el desarrollo, las tasas de transferencia y las métricas de desarrollo de la fuerza laboral. Añada el seguimiento de la eficacia de las vías guiadas. Escuela de formación profesional (investigación institucional mínima, 1-2 empleados) Simplifica la elaboración de informes IPEDS, la divulgación de información sobre empleo remunerado y los requisitos de datos de las entidades acreditadoras. Céntrate en las tasas de finalización, las tasas de inserción laboral y las tasas de aprobados en los exámenes de licenciatura. Añade el seguimiento del cumplimiento de las normas de seguridad en el campus si el departamento de investigación institucional se encarga de los informes Clery.

Preguntas frecuentes

¿Puede la IA ayudar realmente en la elaboración de informes IPEDS?

Sí. Los agentes de IA no rellenan las encuestas del IPEDS por ti. Gestionan el flujo de trabajo relacionado con el IPEDS: realizan el seguimiento de los componentes que vencen, asignan responsables, hacen cumplir los plazos internos, ejecutan comprobaciones de coherencia entre componentes y documentan las revisiones. La experiencia en datos sigue recayendo en tu equipo de investigación institucional. La carga administrativa de la gestión de proyectos se automatiza.

¿Cómo gestiona esto las solicitudes de datos puntuales que se reciben constantemente?

El sistema de gestión de solicitudes de datos crea un proceso estructurado de recepción, clasificación por prioridades y cola que sustituye al modelo actual de «quien envía primero un correo electrónico al departamento de investigación institucional, recibe respuesta primero». Las solicitudes se etiquetan por tema, se asignan a analistas y se archivan en una base de conocimientos con función de búsqueda. Cuando alguien plantee la misma pregunta el año que viene, el análisis anterior se podrá encontrar en cuestión de segundos.

¿Qué hay de la seguridad de los datos y el cumplimiento de la FERPA?

ClickUp cuenta con las certificaciones SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 e ISO 42001, y tiene compatibilidad con el SSO, permisos basados en roles y cifrado tanto en reposo como en tránsito. Los permisos del entorno de trabajo de investigación institucional pueden restringir el acceso por roles, de modo que solo los analistas autorizados accedan a los datos de los estudiantes. No se utilizan datos para entrenar modelos de IA. Todos los detalles en la página de seguridad.

¿Es esto un sustituto de Tableau o Power BI?

No. ClickUp, con un agente de IA, gestiona el flujo de trabajo y la coordinación de proyectos en torno a tu labor de análisis. Tableau, Power BI y R/Python se encargan de la visualización y el análisis estadístico. El agente realiza el seguimiento de cuándo hay que actualizar los paneles, remite las solicitudes de datos a los analistas y gestiona los cronogramas de IPEDS. Cada uno cumple una función diferente y funcionan mejor juntos.

¿Cómo ayuda esto a las pequeñas oficinas de investigación institucional que solo cuentan con una o dos personas?

Las oficinas pequeñas son las que más se benefician. Cuando una sola persona se encarga de IPEDS, las solicitudes de datos, las encuestas y la acreditación, el riesgo de que se produzcan fallos es mayor. El agente garantiza el cumplimiento de los plazos, mantiene una base de conocimientos (fundamental cuando esa persona se marcha) y proporciona una estructura que permite que 1 o 2 personas funcionen como un equipo de cinco. Descubre también cómo los agentes de IA pueden ayudar a tus oficinas de orientación académica y de ayudas económicas.