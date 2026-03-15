Cómo realizar el asesoramiento académico utilizando la IA

Un asesor académico medio gestiona 296 estudiantes, y en las grandes instituciones el número asciende a 600. Un agente de IA integrado en una plataforma de gestión de proyectos puede automatizar la programación de citas, el seguimiento de la auditoría de titulaciones, la resolución de retenciones de matriculación y la identificación de estudiantes en riesgo, devolviendo a los asesores el tiempo que necesitan para las conversaciones que realmente marcan la diferencia en los resultados de los estudiantes.

A continuación encontrarás una plantilla lista para copiar que puedes pegar en ClickUp para crear un entorno de trabajo completo para las operaciones de orientación en cuestión de minutos. Pero antes de usarla, conviene analizar la sobrecarga operativa que este tipo de sistema está diseñado para resolver. Para la mayoría de los centros de orientación, el problema no es que los orientadores no sepan lo que necesitan los estudiantes. Es que los casos, las retenciones, la divulgación y la documentación se encuentran dispersos en demasiadas herramientas inconexas como para que el equipo pueda trabajar de forma proactiva.

¿Quién debería utilizar esta configuración de asesoramiento académico? Esta configuración está diseñada para directores de centros de orientación, orientadores académicos, equipos de éxito estudiantil, personal de retención, equipos de soporte a la matriculación y administradores responsables de coordinar la orientación, la divulgación y el seguimiento de los estudiantes. Resulta especialmente útil para instituciones que ya cuentan con sistemas de gestión de estudiantes, pero que siguen dependiendo de la coordinación manual para gestionar casos, retenciones, intervenciones y documentación de orientación.

El problema: tu centro de orientación está clasificando casos en lugar de orientar

Si gestionas un centro de orientación, las cifras juegan en tu contra. Una encuesta nacional de la NACADA reveló que la carga de trabajo media de un orientador profesional a tiempo completo es de 296 estudiantes, y las instituciones más grandes realizan la elaboración de informes con medias de 600. Con esas proporciones, las citas individuales se convierten en un lujo. La mayoría de las interacciones se reducen a transacciones: eliminar la retención, aprobar la excepción, responder por tercera vez hoy a la misma pregunta sobre los requisitos previos.

El coste derivado es cuantificable. Una encuesta de Inside Higher Ed/College Pulse reveló que casi la mitad de los estudiantes no ha recibido orientación sobre las asignaturas y secuencias necesarias para graduarse, y solo el 52 % afirma haber recibido algún tipo de orientación sobre el progreso de su titulación. Esa brecha no se debe a que a los asesores no les importe. Se debe a que los asesores están abrumados por procesos manuales: copiar planes de estudios en hojas de cálculo, enviar por correo electrónico recordatorios de matriculación, documentar notas de asesoramiento en tres sistemas diferentes y perseguir a los estudiantes que no acudieron a sus citas.

Cuando la orientación es reactiva, los estudiantes se quedan atrás. Los estudiantes sin especialidad definida se desorientan. Los créditos transferidos quedan sin evaluar. Los estudiantes de primera generación, que son los que más orientación necesitan, son los que menos reciben, ya que son los menos propensos a concertar una cita de forma proactiva.

Cómo lo solucionó la Universidad de Miami: La Universidad de Miami consolidó las operaciones fragmentadas de atención al estudiante en ClickUp, sustituyendo las herramientas inconexas por una plataforma centralizada que se convirtió en el repositorio de conocimientos para el seguimiento de 19 107 interacciones con los estudiantes. ero. Michael Turner, director adjunto: ClickUp es una herramienta fantástica que utilizamos para mantenernos organizados y al día. La plataforma nos ha proporcionado un repositorio de conocimientos. ClickUp es una herramienta fantástica que utilizamos para mantenernos organizados y al día. La plataforma nos ha proporcionado un repositorio de conocimientos.

Esa es la oportunidad que se presenta aquí. No se trata de sustituir los sistemas de orientación, sino de crear una capa operativa visible en torno a los flujos de trabajo de apoyo al estudiante. La forma más rápida de probar ese modelo es generar una configuración operativa de orientación dentro de tu plataforma de gestión de proyectos.

¿Quieres probar un modelo similar en tu propio centro de orientación? Empieza con la indicación que aparece a continuación y adáptala a tu modelo de orientación, al tamaño del volumen de casos y a las prioridades de apoyo a los estudiantes.

¿Quieres probar un modelo similar en tu propio centro de orientación? Empieza con la indicación que aparece a continuación y adáptala a tu modelo de orientación, al tamaño del volumen de casos y a las prioridades de soporte a los estudiantes.

¿Quieres probar un modelo similar en tu propio centro de orientación? Empieza con la indicación que aparece a continuación y adáptala a tu modelo de orientación, al tamaño del volumen de casos y a las prioridades de apoyo a los estudiantes.

¿Quieres probar un modelo similar en tu propio centro de orientación? Empieza con la indicación que aparece a continuación y adáptala a tu modelo de orientación, al tamaño del volumen de casos y a las prioridades de apoyo a los estudiantes.

La indicación: crea tu entorno de trabajo para operaciones de orientación con IA

Copia esta indicación, pega ella en ClickUp Brain para crear tu propio Superagente de ClickUp, rellena los datos de tu institución y obtendrás un entorno de trabajo completo para las operaciones de orientación con paneles de control de casos, seguimiento de titulaciones, flujos de trabajo de citas y todo lo demás.

El resultado debería proporcionarte un primer borrador sólido de tu estructura operativa, que incluya jerarquías de tareas, lógica de divulgación, puntos de control de riesgos y flujos de trabajo de orientación. A continuación, tu equipo podrá personalizarlo para adaptarlo a tu modelo de orientación, a tu población estudiantil y a tu capacidad de personal.

El resultado debería proporcionarte un primer borrador sólido de tu estructura operativa, que incluya jerarquías de tareas, lógica de divulgación, puntos de control de riesgos y flujos de trabajo de orientación. A continuación, tu equipo podrá personalizarlo para adaptarlo a tu modelo de orientación, a tu población estudiantil y a tu capacidad de personal.

Superagente de orientación académica

Indicación:

→ ¿Listo para crear tu primer Superagente de gestión de subvenciones? Abre ClickUp Brain y pega la indicación anterior para crear un Super Agent personalizado para tu entorno de trabajo.

Cómo configurarlo en ClickUp (4 pasos)

Antes de configurar tu Espacio, recopila los datos de orientación que tu equipo ya utiliza en relación con los casos, las citas, el progreso de los títulos, las retenciones de matriculación y los flujos de trabajo de intervención. Esto suele incluir la clasificación de los estudiantes, su especialidad o si aún no la han declarado, el asesor asignado, el promedio de notas (GPA), los créditos completados, la información de auditoría de títulos, las retenciones de matriculación y el historial reciente de contactos de orientación. Empezar con datos limpios hace que tus automatizaciones, paneles y flujos de trabajo de divulgación sean mucho más fiables.

Crea la estructura de tu entorno de trabajo Configura un espacio específico llamado «Orientación académica». Añade carpetas que reflejen tu flujo de trabajo de orientación: «Casos activos» para listas de estudiantes por orientador o por facultad; «Citas y divulgación» para citas programadas, visitas sin cita previa, orientación en grupo y campañas de divulgación proactivas; «Inscripción y retenciones» para la resolución de retenciones, solicitudes de anulación y preparación para la inscripción; «Exploración de especialidades» para estudiantes sin especialidad declarada y flujos de trabajo de declaración; e «Intervenciones» para estudiantes en riesgo, apoyo durante el periodo de prueba y planes de seguimiento. Configura campos personalizados en cada tarea de estudiante Añade campos personalizados a tus plantillas de tareas de estudiante para que cada expediente de los alumnos incluya los datos clave que tu equipo necesita para asesorar de forma proactiva y realizar un seguimiento del progreso. Incluye campos para el número de identificación del estudiante, la clasificación, la especialidad o la asignatura secundaria, el asesor asignado, la nota media acumulada, los créditos completados, el nivel de riesgo, la fecha del último contacto de asesoramiento, las retenciones de matriculación y la próxima cita. Esta estructura coherente hace que los paneles, las automatizaciones y la gestión de casos sean mucho más fiables. Pega la indicación en ClickUp Brain. Abre ClickUp Brain en tu nuevo espacio y pega la indicación anterior. Rellena las variables, incluyendo el nombre de la institución, el tipo de institución, el modelo de orientación, el número de orientadores, el volumen medio de casos y las herramientas actuales. Utiliza el resultado generado para crear un primer borrador de tus paneles de control de casos, flujos de trabajo de citas, sistema de gestión de retenciones y procesos de intervención, y luego perfecciónalo para tu modelo de orientación. Configura automatizaciones para la gestión continua Crea automatizaciones para que el trabajo de orientación siga adelante sin necesidad de un seguimiento manual constante. Utiliza reglas para desencadenar la divulgación proactiva, escalar las retenciones de matrícula sin resolver, marcar a los estudiantes sin especialidad que se acercan a los límites de créditos, proporcionar indicaciones sobre la documentación tras las citas y detectar a los estudiantes en riesgo antes de que desaparezcan de la vista.

Configura un espacio específico llamado «Orientación académica». Añade carpetas que reflejen tu flujo de trabajo de orientación: «Casos activos» para listas de estudiantes por asesor o por facultad; «Citas y divulgación» para citas programadas, visitas sin cita previa, orientación en grupo y campañas de divulgación proactivas; «Inscripción y retenciones» para la resolución de retenciones, solicitudes de exención y preparación para la inscripción; «Exploración de especialidades» para estudiantes sin especialidad declarada y flujos de trabajo de declaración; e «Intervenciones» para estudiantes en situación de riesgo, apoyo durante el periodo de prueba y planes de seguimiento.

Añade campos personalizados a tus plantillas de tareas de los estudiantes para que cada expediente de los alumnos incluya los datos clave que tu equipo necesita para asesorar de forma proactiva y realizar un seguimiento del progreso. Incluye campos para el número de identificación del estudiante, la clasificación, la especialidad o la asignatura secundaria, el asesor asignado, el promedio acumulado (GPA), los créditos completados, el nivel de riesgo, la fecha del último contacto de asesoramiento, las retenciones de matriculación y la próxima cita. Esta estructura coherente hace que los paneles, las automatizaciones y la gestión de casos sean mucho más fiables.

Abre ClickUp Brain en tu nuevo espacio y pega la indicación anterior. Rellena tus variables, incluyendo el nombre de la institución, el tipo de institución, el modelo de orientación, el número de orientadores, el volumen medio de casos y las herramientas actuales. Utiliza el resultado generado para crear un primer borrador de tus paneles de control de casos, flujos de trabajo de citas, sistema de gestión de retenciones y procesos de intervención, y luego perfecciónalo para tu modelo de orientación.

Crea automatizaciones para que el trabajo de orientación siga su curso sin necesidad de un seguimiento manual constante. Utiliza reglas como desencadenantes para activar la divulgación proactiva, escalar las retenciones de matrícula sin resolver, señalar a los estudiantes sin especialidad que se acercan a los límites de créditos, proporcionar indicaciones sobre la documentación tras las citas y detectar a los estudiantes en riesgo antes de que desaparezcan de la vista.

¿Listo para convertir estos flujos de trabajo en un sistema repetible? Crea tu entorno de trabajo de gestión de subvenciones en ClickUp.

💡 Consejo profesional: Empieza con un solo flujo de trabajo, como las retenciones de matriculación, la divulgación para estudiantes en riesgo o el seguimiento de citas, antes de implementar el sistema en todo el proceso de orientación. Una prueba piloto a pequeña escala ayuda a tu equipo a perfeccionar las plantillas, los traspasos y las reglas de automatización antes de ampliarlo.

Campos personalizados recomendados para tareas de orientación académica

Estos campos crean un registro operativo coherente que abarca los casos de los estudiantes, las citas, la planificación de titulaciones, la resolución de retenciones y los flujos de trabajo de intervención.

Campo Tipo Objetivo ID de estudiante Texto breve Identificador único del estudiante Clasificación Menú desplegable Estudiantes de primer año, segundo año, tercer año, cuarto año, posgrado y transferidos Especialidad/Secundaria Menú desplegable Estado del programa académico o de exploración del estudiante Asesor asignado Personas Asesor principal responsable del estudiante Promedio acumulado Número Resumen de la situación académica Créditos completados Número Progreso hacia la finalización de los estudios Nivel de riesgo Menú desplegable Verde, amarillo, rojo Último contacto de orientación Fecha Interacción más reciente entre estudiante y asesor Retenciones de matriculación Rótulos o desplegables Retención por asesoramiento, retención financiera, retención por vacunación, retención por conducta, se requiere anulación Próxima cita Fecha Próxima reunión de orientación Estado del progreso académico Menú desplegable En buen seguimiento, Necesita revisión, En riesgo, Revisión de graduación Estado sin declarar Menú desplegable Declarado, Explorando, Opciones reducidas, Intención de declarar

📘 Lee también: Consulta todos los tipos de campos personalizados para decidir qué campos se adaptan mejor a tu flujo de trabajo de becas.

Ejemplos de automatización básica para la orientación académica

Una vez configurados los Campos personalizados, crea automatizaciones que mantengan en marcha los flujos de trabajo de casos, divulgación, retenciones e intervenciones sin necesidad de un seguimiento manual repetitivo.

Cuándo… A continuación… Un estudiante lleva 60 días sin contacto con su asesor Crea una tarea de divulgación proactiva y asígnasela al asesor Una nota de mitad de semestre baja de C en una asignatura troncal Marca al estudiante como riesgo amarillo y crea una tarea de cita de seguimiento Un estudiante tiene una retención de asesoramiento antes de que se abra el plazo de matriculación Crea una tarea para resolver las retenciones y prioriza la divulgación por clasificación Un estudiante sin especialidad definida alcanza los 45 créditos sin haberla declarado Desencadena la lista de control para la exploración de especialidades y avisa al asesor Un estudiante ha sido marcado como riesgo rojo Crea una tarea del plan de intervención con puntos de control de seguimiento a las 2 y a las 6 semanas Una cita se marca como «Completada» Indica al asesor que registre notas, tareas pendientes, derivaciones y la próxima fecha de seguimiento

📘 Lee también: Descubre cómo funcionan los campos personalizados en las automatizaciones

Qué abarca el agente a lo largo del ciclo de vida del asesoramiento

Un agente de IA para el asesoramiento académico no es un chatbot que responde a preguntas sobre los catálogos de cursos. Es un sistema que se ejecuta dentro de tu entorno de trabajo de gestión de proyectos y realiza el trabajo estructurado y repetitivo que tu equipo hace actualmente a mano: seguimiento de casos, identificación de estudiantes en riesgo, gestión de retenciones y documentación de las interacciones de asesoramiento.

Fase del ciclo de vida Qué hace el agente A qué sustituye Admisión y asignación Asigna automáticamente a los nuevos estudiantes a sus asesores en función de la especialidad, la clasificación y la capacidad de carga de trabajo; genera listas de control previas a la orientación. Equilibrio manual de la carga de trabajo mediante hojas de cálculo y presentaciones por correo electrónico Planificación de titulaciones Realiza un seguimiento de los requisitos de titulación, la secuencia de cursos y el progreso de créditos; señala a los estudiantes que no van por buen camino para graduarse en cuatro años El asesor compara manualmente DegreeWorks y las hojas de cálculo cada semestre Divulgación proactiva Activa la comunicación cuando los estudiantes no cumplen los hitos: sin contacto en 60 días, sin especialidad elegida tras superar los 45 créditos, alertas de notas de mitad de curso Modelo reactivo en el que los estudiantes deben identificarse por sí mismos y reservar citas Soporte para la inscripción Gestiona las colas de resolución de retenciones, procesa por lotes las autorizaciones de asesoramiento antes de los periodos de matriculación y realiza el seguimiento de las solicitudes de exención. Cadenas de correos electrónicos, colas de espera y prisas de última hora para matricularse Exploración de especialidades Realiza un seguimiento del progreso de los estudiantes sin especialidad definida a través de actividades de exploración, evaluaciones profesionales y reuniones con el profesorado con el objetivo de que elijan una especialidad. Consultas informales sin documentación ni rendición de cuentas Intervención y traspaso Identifica a los estudiantes en situación de riesgo mediante una puntuación de riesgo, crea planes de intervención con calendarios de seguimiento y transfiere el historial completo durante los traspasos entre asesores. Se pierde el conocimiento colectivo cuando los asesores se marchan o los estudiantes cambian de especialidad

¿Quieres ver cómo funcionan los Super Agents en un entorno real de ClickUp? Mira el tutorial a continuación para ver cómo se combinan en la práctica los flujos de trabajo, las tareas y las automatizaciones generadas por IA.

Variaciones para diferentes tipos de instituciones

La indicación anterior funciona en todas las instituciones de educación superior que utilizan ClickUp. Adapta la indicación a tu institución:

Tipo de institución Ajustes clave Universidad de investigación de categoría R1 (más de 600 estudiantes por asesor) Utiliza la indicación completa tal cual. Añade una capa de coordinación de asesores departamentales. Incluye itinerarios de orientación para estudiantes de posgrado. Integra el traspaso de la orientación centralizada y departamental en el momento de la declaración de especialidad. Universidad R2 (300-500 estudiantes por asesor) Simplifica la puntuación de riesgo a dos niveles (en el buen camino / necesita atención). Reduce el flujo de trabajo de exploración de especialidades para centrarte en los estudiantes sin especialidad que hayan superado los 30 créditos. Añade la evaluación de estudiantes transferidos como flujo de trabajo con prioridad. Institución dedicada principalmente a la formación de grado (entre 100 y 250 estudiantes por asesor) Haga hincapié en la documentación de la orientación basada en las relaciones. Añada la coordinación de los tutores académicos, ya que muchas instituciones de educación superior utilizan modelos con uso compartido. Incluya una plantilla de plan de cuatro años creada conjuntamente con cada estudiante durante la orientación. Centro de formación profesional (más de 400 estudiantes por orientador) Céntrate en las trayectorias guiadas y la exploración de meta-especialidades. Sustituye el seguimiento de los títulos de cuatro años por el seguimiento de los títulos de técnico superior y las vías de transferencia. Añade la matriculación simultánea y la supervisión de créditos dobles. Da prioridad al seguimiento de la ayuda financiera SAP Escuela de formación profesional (varía mucho) Sustituye el seguimiento del plan de estudios por el seguimiento de la finalización del programa. Añade el seguimiento de hitos de credenciales y certificaciones. Céntrate en el proceso de inserción laboral y en la coordinación de colaboraciones con empresas. Incluye los cronogramas de preparación para los exámenes de habilitación profesional.

Gestiona el asesoramiento académico en un solo lugar

El asesoramiento académico se complica cuando los casos, el progreso de los títulos, las notas de las citas, las retenciones de matriculación y los planes de intervención se encuentran en sistemas separados sin una vista operativa compartida. Con ClickUp Brain, los campos personalizados y las automatizaciones, tu institución puede convertir las operaciones de asesoramiento en un único sistema repetible que permite gestionar los casos, realizar el seguimiento de los títulos, resolver las retenciones y llevar a cabo una divulgación proactiva entre los estudiantes, todo en un solo lugar.

La meta no es sustituir tu SIS, tu plataforma de auditoría de titulaciones o tu plataforma de orientación. Se trata de reducir el trabajo de coordinación que estas tareas implican, mejorar la visibilidad a lo largo de todo el ciclo de vida del estudiante y dar a los orientadores más tiempo para las conversaciones que realmente marcan la diferencia. Empieza con la indicación anterior, adáptala a tu modelo de orientación y a tu población estudiantil, y crea una configuración que tu equipo pueda utilizar realmente cada semestre.

Empieza gratis con ClickUp.

Preguntas frecuentes sobre el asesoramiento académico mediante IA

No. Los agentes de IA automatizan el trabajo administrativo que impide a los orientadores dedicarse a la orientación: el seguimiento de los casos, la gestión de las retenciones, la documentación de notas y la identificación de estudiantes en situación de riesgo. La orientación relacional y de desarrollo que cambia los resultados de los estudiantes (ayudar a un estudiante de primera generación a explorar las especialidades, acompañar a un estudiante con dificultades durante el periodo de prueba académica) sigue requiriendo un orientador humano. El agente proporciona a los orientadores más tiempo para esas conversaciones.

El entorno de trabajo del agente de IA funciona en combinación con tus sistemas actuales de información de estudiantes y de auditoría de titulaciones. Los datos sobre el progreso académico procedentes de tu SIS (Banner, PeopleSoft, Colleague) y de las herramientas de auditoría (DegreeWorks, uAchieve) se sincronizan con campos personalizados en cada tarea de estudiante. El agente no sustituye a tu sistema de registro. Se convierte en la capa operativa donde tu equipo de orientación realiza el seguimiento de las tareas, la divulgación y la colaboración sobre la base de esos datos de los estudiantes.

ClickUp cuenta con las certificaciones SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 e ISO 42001, y tiene compatibilidad con el SSO, permisos basados en roles y cifrado tanto en reposo como en tránsito. Los permisos a nivel de asesor garantizan que cada asesor solo vea a los estudiantes que le han sido asignados. No se utilizan datos para entrenar modelos de IA. Todos los detalles en la página de seguridad.

Cada interacción de orientación se documenta en el historial de tareas del estudiante: notas, acciones pendientes, derivaciones, planes de intervención y calendarios de seguimiento. Cuando un estudiante cambia de orientador (debido a un cambio de especialidad, la salida del orientador o un reequilibrio de la carga de trabajo), todo el historial de orientación se transfiere junto con la tarea. No se pierde ningún conocimiento institucional, lo cual es la queja más habitual durante la rotación de orientadores.

No. La indicación incluye variables para el tipo de institución y el modelo de orientación. Una pequeña universidad de artes liberales con 150 estudiantes por orientador se beneficia de la documentación, el traspaso de casos y las automatizaciones de divulgación proactiva tanto como una universidad de categoría R1 con 600 estudiantes por orientador. Descubre también cómo los agentes de IA pueden ayudar con la gestión de subvenciones y la investigación institucional en todo tu campus.