Cómo realizar el seguimiento de los servicios de orientación profesional mediante la IA

El centro de orientación profesional medio atiende a 1.381 estudiantes por cada miembro del personal especializado, pero solo el 43 % de los estudiantes valora positivamente la experiencia con los servicios de orientación. Los centros de orientación profesional se ven desbordados por la gestión de citas, el seguimiento de las empresas y la recopilación de datos de las encuestas sobre el primer empleo, mientras que la orientación profesional propiamente dicha se ve descuidada. Un agente de IA integrado en una plataforma de gestión de proyectos puede automatizar el seguimiento de citas, la gestión de las relaciones con las empresas, la coordinación de ferias de empleo y la elaboración de informes de resultados, lo que permite al personal centrarse en los estudiantes.

A continuación encontrarás una plantilla lista para copiar que puedes pegar en ClickUp para crear un espacio de trabajo completo de orientación profesional en cuestión de minutos. Pero antes de usarla, conviene analizar los problemas de coordinación que este tipo de sistema pretende resolver. Para la mayoría de los centros de orientación profesional, el problema no es la falta de demanda por parte de los estudiantes ni la falta de actividad de las empresas. El problema es que las citas, la captación de empresas, los eventos y la elaboración de informes se gestionan a través de demasiadas herramientas inconexas como para que el equipo pueda gestionarlas de forma eficiente.

¿A quién va dirigida esta configuración de servicios de orientación profesional? Esta configuración está diseñada para directores de centros de orientación profesional, equipos de relaciones con las empresas, orientadores profesionales, personal de aprendizaje experiencial, responsables de encuestas sobre el primer empleo y responsables de éxito estudiantil encargados de coordinar el apoyo a los estudiantes, la colaboración con las empresas y la elaboración de informes. Resulta especialmente útil para aquellas instituciones que ya utilizan una plataforma de servicios de orientación profesional, pero que siguen dependiendo de la coordinación manual para gestionar citas, eventos, seguimientos y la elaboración de informes.

El problema: tu centro de orientación profesional realiza el seguimiento de 10 000 interacciones con los estudiantes a través de una hoja de cálculo, Handshake y el correo electrónico

Si diriges un centro de orientación profesional universitario, ya conoces esta tensión. Eres responsable de ayudar a todos los estudiantes del campus a encontrar su camino tras la graduación, demostrar tus resultados a los organismos de acreditación, gestionar docenas de relaciones con empresas, organizar ferias de empleo y, de alguna manera, encontrar tiempo para ofrecer asesoramiento profesional individualizado. Se espera que tu equipo, compuesto por entre 5 y 15 personas, atienda a una población estudiantil que se cuenta por miles.

La realidad operativa es cruda: la programación de citas se gestiona en un sistema, los contactos con las empresas en otro, los datos de la encuesta sobre el primer destino laboral en un tercero y la coordinación de eventos en hilos de correo electrónico. El 59,3 % del personal de los centros de orientación profesional utiliza actualmente la IA de alguna forma, pero sobre todo para tareas puntuales y no para la automatización sistemática de los flujos de trabajo. Mientras tanto, la encuesta sobre el primer destino de NACE muestra una tasa de conocimiento de solo el 55 % para los titulados de grado, lo que significa que casi la mitad de los resultados de tus titulados siguen siendo desconocidos. Eso no es un problema de datos. Es un problema de flujo de trabajo.

El centro de orientación profesional es uno de los indicadores más visibles del valor de la institución. Las entidades acreditadoras quieren conocer las tasas de inserción laboral. Los padres quieren ver resultados. Los estudiantes quieren encontrar trabajo. Y tu equipo se ve obligado a dedicar su tiempo a conciliar datos en lugar de ofrecer resultados.

Cómo lo solucionó la Universidad de Miami: El Centro de Orientación Profesional y Éxito Académico de la Universidad de Miami (con un equipo de 25 miembros) utilizó ClickUp para gestionar más de 200 eventos estudiantiles al año, con una tasa de éxito del 98 % y una participación de 19 107 estudiantes. Michael Turner, director adjunto: Estamos en camino de convertirnos en uno de los principales centros de orientación profesional de Estados Unidos. ClickUp es fundamental para garantizar que contemos con un plan de acción que nos lleve al éxito. Estamos en camino de convertirnos en uno de los principales centros de orientación profesional de Estados Unidos. ClickUp es fundamental para garantizar que contemos con un plan de acción que nos lleve al éxito.

Ahí radica la oportunidad. No se trata de sustituir tu plataforma de orientación profesional, sino de crear una capa operativa visible que aglutine las interacciones entre estudiantes, empresas, eventos y la elaboración de informes. La forma más rápida de poner a prueba ese modelo es crear una configuración funcional de orientación profesional dentro de tu plataforma de gestión de proyectos. ¿Quieres probar un modelo similar en tu propio centro de orientación profesional? Empieza con la siguiente indicación y adáptala a tu población estudiantil, a tu red de empresas y a tus metas de resultados.

Ahí radica la oportunidad. No se trata de sustituir tu plataforma de orientación profesional, sino de crear una capa operativa visible que aglutine las interacciones entre estudiantes, empresas, eventos y la elaboración de informes. La forma más rápida de poner a prueba ese modelo es crear una configuración funcional de orientación profesional dentro de tu plataforma de gestión de proyectos.

¿Quieres probar un modelo similar en tu propio centro de orientación profesional? Empieza con la siguiente indicación y adáptala a tu población estudiantil, a tu red de empresas y a tus metas de resultados.

¿Quieres probar un modelo similar en tu propio centro de orientación profesional? Empieza con la siguiente indicación y adáptala a tu población estudiantil, a tu red de empresas y a tus metas de resultados.

La indicación: crea tu entorno de trabajo para el seguimiento de los servicios de orientación profesional con IA

Copia esta indicación, pega ella en ClickUp Brain para crear tu propio «Superagente» de ClickUp, introduce los datos de tu institución y obtendrás un entorno de trabajo completo para servicios de orientación profesional con seguimiento de citas, CRM para empresas, gestión de ferias de empleo y elaboración de informes.

El resultado debería proporcionarte un primer borrador sólido de tu estructura operativa, que incluya jerarquías de tareas, lógica de divulgación, puntos de control para la elaboración de informes y flujos de trabajo de seguimiento. A continuación, tu equipo podrá personalizarlo según la capacidad de tu personal, la composición de los empleadores y las prioridades en materia de participación de los estudiantes.

El resultado debería proporcionarte un primer borrador sólido de tu estructura operativa, que incluya jerarquías de tareas, lógica de divulgación, puntos de control para la elaboración de informes y flujos de trabajo de seguimiento personalizados. A continuación, tu equipo podrá adaptarlo a la capacidad de tu personal, la composición de los empleadores y las prioridades en materia de participación de los estudiantes.

Superagente de seguimiento de servicios de orientación profesional

Indicación:

→ ¿Listo para crear tu primer «Superagente» de gestión de subvenciones? Abre ClickUp Brain y pega la indicación anterior para crear un Super Agent personalizado para tu entorno de trabajo.

Cómo realizar el ajuste en ClickUp (4 pasos)

Antes de configurar tu Space, recopila los datos de los servicios de orientación profesional que tu equipo ya utiliza en relación con las citas, la colaboración con las empresas, los eventos y la elaboración de informes de resultados. Por lo general, esto incluye los tipos de citas, los segmentos de estudiantes, los contactos de las empresas, los calendarios de eventos, los cronogramas de las encuestas sobre el primer empleo y los datos de seguimiento de las prácticas. Partir de datos limpios hace que tus automatizaciones, paneles y flujos de trabajo de seguimiento sean mucho más fiables.

Crea la estructura de tu entorno de trabajo. Configura un espacio específico llamado «Servicios de orientación profesional». Añade cuatro carpetas para organizar el trabajo a lo largo del ciclo de vida del estudiante y del empleador: «Participación de los estudiantes» para citas, visitas sin cita previa, casos de orientación y seguimiento de competencias; «Relaciones con los empleadores» para perfiles de empleadores, actividades de reclutamiento y gestión de colaboraciones; «Eventos y ferias de empleo» para ferias, eventos de networking, sesiones informativas y logística de eventos; y «Resultados e elaboración de informes» para encuestas sobre el primer destino laboral, seguimiento de la tasa de conocimiento, informes de acreditación y revisiones anuales de datos. Configura campos personalizados en cada tarea. Añade campos personalizados a tus plantillas de servicios de orientación profesional para que cada interacción con los estudiantes, relación con las empresas, evento y registro de resultados incluya los datos clave que tu equipo necesita para realizar un seguimiento del progreso y comunicar los resultados. Incluye campos para el número de identificación del estudiante, el curso académico, la especialidad, el número de visitas, la condición de estudiante de primera generación, el estado de los resultados, el nivel de colaboración con las empresas y el índice de conocimientos. Esta estructura coherente hace que los paneles, las automatizaciones y los informes entre equipos sean mucho más fiables. Pega la indicación en ClickUp Brain. Abre ClickUp Brain en tu nuevo espacio y pega la indicación que aparece arriba. Rellena las variables, incluyendo el nombre de la institución, la población de estudiantes, el número de empleados, las herramientas actuales, el número de empresas, el número de ferias de empleo, la tasa de conocimientos y la tasa de resultados. Utiliza el resultado generado para crear un primer borrador de tu sistema de citas, el CRM para empresas, los flujos de trabajo de eventos y los paneles de resultados, y luego perfecciónalo para adaptarlo a las operaciones de tu centro. Configurar automatizaciones para la gestión continua: Crea automatizaciones para que el trabajo de los servicios de orientación profesional siga su curso sin necesidad de un seguimiento manual constante. Utiliza reglas como desencadenantes para activar el contacto con los estudiantes que no han participado, gestionar las tareas de cuenta atrás para las ferias de empleo, lanzar oleadas de seguimiento de la encuesta sobre el primer empleo, señalar a las empresas colaboradoras inactivas y realizar un seguimiento de las conversiones de prácticas a lo largo del tiempo.

Crea un espacio específico denominado «Servicios de orientación profesional». Añade cuatro carpetas para organizar el trabajo a lo largo del ciclo de vida tanto de los estudiantes como de las empresas: «Participación de los estudiantes» para citas, visitas sin cita previa, casos de orientación y seguimiento de competencias; «Relaciones con las empresas» para perfiles de empresas, actividades de selección de personal y gestión de colaboraciones; «Eventos y ferias de empleo» para ferias, eventos de networking, sesiones informativas y logística de eventos; y «Resultados e informes» para encuestas sobre el primer empleo, seguimiento de la tasa de empleo, informes de acreditación y revisiones anuales de datos.

Añade campos personalizados a tus plantillas de servicios de orientación profesional para que cada registro de interacción con los estudiantes, relación con las empresas, evento y resultado incluya los datos clave que tu equipo necesita para hacer un seguimiento del progreso y comunicar los resultados. Incluye campos para el número de identificación del estudiante, el curso, la especialidad, el número de visitas, la condición de estudiante de primera generación, el estado de los resultados, el nivel de colaboración con las empresas y el índice de conocimiento. Esta estructura coherente hace que los paneles, las automatizaciones y la elaboración de informes entre equipos sean mucho más fiables.

Abre ClickUp Brain en tu nuevo espacio y pega la indicación de más arriba. Rellena las variables, incluyendo el nombre de la institución, la población de estudiantes, el número de empleados, las herramientas actuales, el número de empresas, el número de ferias de empleo, la tasa de conocimientos y la tasa de resultados. Utiliza el resultado generado para crear un primer borrador de tu sistema de citas, el CRM para empresas, los flujos de trabajo de eventos y los paneles de resultados, y luego perfecciónalo para adaptarlo al funcionamiento de tu centro.

Crea automatizaciones para que los servicios de orientación profesional sigan funcionando sin necesidad de un seguimiento manual constante. Utiliza reglas como desencadenantes del contacto con los estudiantes que no han participado, para gestionar las tareas de cuenta atrás para las ferias de empleo, para lanzar oleadas de seguimiento de la encuesta sobre el primer empleo, para señalar a las empresas colaboradoras inactivas y para realizar un seguimiento de las conversiones de prácticas a lo largo del tiempo.

¿Estás listo para convertir estos flujos de trabajo en un sistema repetible? Crea tu entorno de trabajo para la gestión de subvenciones en ClickUp.

💡 Consejo de experto: Empieza con un único flujo de trabajo, como las encuestas sobre el primer destino laboral, el seguimiento de citas o el seguimiento de empresas, antes de implantar el sistema en todo el centro de empleo. Una prueba piloto a pequeña escala ayuda a tu equipo a perfeccionar las plantillas, las reglas de propiedad y las vistas de elaboración de informes antes de ampliar el sistema.

Campos personalizados recomendados para el seguimiento de los servicios de orientación profesional

Estos campos permiten mantener un registro operativo coherente de las citas de los estudiantes, la colaboración con las empresas, los eventos, la elaboración de informes sobre resultados y la coordinación de las prácticas.

Campo Tipo Objetivo ID de estudiante Texto breve Identificador único de estudiante Curso Menú desplegable Estudiantes de primer año, de segundo año, de tercer año, de cuarto año, de posgrado, antiguos alumnos Grado Menú desplegable Programa académico para estudiantes Número de visitas Número Número de interacciones con el centro de orientación profesional Estado de estudiante de primera generación Menú desplegable De primera generación, No de primera generación, Desconocido Estado del resultado Menú desplegable Empleado a tiempo completo, Empleado a tiempo parcial, Formación continua, Servicio militar/servicio público, En busca de empleo, En busca de formación, No busca, Desconocido Nivel de empresa colaboradora Menú desplegable Cliente potencial, Cliente comprometido, Socio activo, Socio estratégico, Cliente inactivo Índice de conocimientos Número (%) Porcentaje de resultados conocidos de los titulados Tipo de evento Menú desplegable Feria de empleo, sesión de información, evento de networking, mesa redonda, taller Competencia en preparación para la vida laboral Rótulos Comunicación, Pensamiento crítico, Trabajo en equipo, Tecnología, Equidad e inclusión, Profesionalidad, Desarrollo profesional y personal, Liderazgo

📘 Lee también: Consulta todos los tipos de campos personalizados para decidir cuáles se adaptan mejor a tu flujo de trabajo de gestión de subvenciones.

Ejemplos básicos de automatización para el seguimiento de los servicios de orientación profesional

Una vez configurados tus Campos personalizados, crea automatizaciones que mantengan al día las citas, la interacción con las empresas, las ferias y la elaboración de informes de resultados sin necesidad de realizar un seguimiento manual repetitivo.

Cuando… Entonces… Un estudiante llega al tercer curso sin haber acudido al servicio de orientación profesional Crea una tarea de seguimiento y asígnala a un orientador o al responsable de éxito estudiantil Un titulado sigue sin tener un empleo a los 30, 60, 90 o 120 días tras su graduación Desencadenar la siguiente ronda de encuestas sobre el primer destino y registrar el intento Un empleador no ha contratado a nadie en los últimos 12 meses Crea una tarea de reactivación y asígnala al propietario de la relación Quedan 14 días para la feria de empleo Elabora la lista de control logística definitiva y asigna las subtareas relacionadas con el stand, el marketing y el personal La cita de un estudiante aparece como «Completada» Establecer medidas de seguimiento y registrar las competencias abordadas Vence la fecha de finalización de las prácticas Crea una tarea de seguimiento de la conversión y da una indicación al estudiante o al empleador para que facilite datos sobre el resultado de la colocación

📘 Lee también: Descubre cómo funcionan los campos personalizados en las automatizaciones

Qué abarca el agente a lo largo del ciclo de vida de los servicios de orientación profesional

Un agente de IA para servicios de orientación profesional no es un algoritmo de búsqueda de empleo. Es un sistema que se ejecuta dentro de tu entorno de trabajo de gestión de proyectos y se encarga de la infraestructura operativa que necesita tu centro de orientación profesional: programación, seguimiento, control y elaboración de informes. El asesoramiento profesional sigue estando a cargo de personas. La logística se automatiza.

Fase del ciclo de vida Qué hace el agente A qué sustituye Admisión de estudiantes Registra las primeras visitas, identifica a las poblaciones desatendidas y asigna a los orientadores en función de su especialidad y del equilibrio en el número de casos Registro presencial y seguimiento mediante hojas de cálculo manuales Orientación profesional Registra los resultados de las citas, realiza el seguimiento del desarrollo de las competencias y actúa como desencadenante de tareas de seguimiento tras cada sesión Notas en papel y resúmenes de citas inconexos Compromiso de las empresas Gestiona el proceso de captación de empresas, desde la fase inicial hasta la conversión en socios estratégicos, y realiza un seguimiento de las visitas a los campus y los resultados de contratación Contactos dispersos entre Handshake, el correo electrónico y las agendas de contactos personales Ferias de empleo Coordina la logística desde la inscripción hasta el seguimiento posterior a la feria y realiza un seguimiento del coste por interacción con los estudiantes Organización de eventos a través de hilos de correo electrónico sin una lista de control centralizada Seguimiento de resultados Realiza la recopilación de datos de fuentes de datos múltiples y de destino, realiza el seguimiento de la tasa de conocimiento con oleadas de escalado y genera informes por categorías principales El seguimiento manual de las encuestas y la carrera de última hora para recopilar datos a final de año Elaboración de informes de acreditación Agrega los resultados por grupo demográfico, especialidad y programa para la elaboración de informes listos para su presentación ante el organismo de acreditación Semanas de recopilación manual de datos antes de las visitas in situ

¿Quieres ver cómo funcionan los Super Agents en un entorno real de ClickUp? Echa un vistazo al tutorial que aparece a continuación para ver cómo se combinan en la práctica los flujos de trabajo, las tareas y las automatizaciones generadas por IA.

Variaciones según el tipo de institución

La indicación anterior sirve para todas las instituciones de educación superior que utilizan ClickUp. Adapta la indicación a tu institución:

Tipo de institución Ajustes clave Universidad de investigación de categoría R1 (entre 20 000 y 50 000 estudiantes) Utilice la indicación completa tal cual. Añada centros de orientación profesional específicos para cada facultad (ingeniería, Business, artes y ciencias). Amplíe la base de datos de empresas (CRM) a más de 500 empresas. Incorpore el seguimiento profesional de estudiantes de posgrado y posdoctorados. Integre el sistema con los flujos de trabajo de relaciones con antiguos alumnos Universidad de categoría R2 (entre 10 000 y 20 000 estudiantes) Simplificar el sistema adoptando un modelo de centro de orientación profesional centralizado. Reducir los niveles de empresas a tres (potenciales, activas y estratégicas). Centrar el seguimiento de los primeros destinos laborales en las 10 titulaciones con mayor número de matriculados, en aras de la eficiencia. Institución dedicada principalmente a la formación de grado (entre 2 000 y 5 000 estudiantes) Dar prioridad al modelo de relación de orientación profesional individualizada frente a la organización de numerosos eventos. Potenciar la participación del profesorado en las actividades de orientación profesional. Reducir la frecuencia de las ferias de empleo, pero mejorar el seguimiento de la calidad de las empresas participantes. Centro de formación profesional (entre 5 000 y 20 000 alumnos) Sustituir el modelo tradicional de ferias de empleo por consejos asesores de empresas y eventos de contratación. Incorporar el seguimiento del desarrollo de la mano de obra y los programas de formación profesional. Centrar los resultados en las vías de acceso al empleo a través de la obtención de titulaciones. Adaptarse a la elaboración de informes según la Ley Perkins V. Centro de formación profesional (entre 500 y 5 000 alumnos) Centrarse en el seguimiento de la tasa de inserción laboral como métrica principal (requisito de acreditación). Sustituir el CRM para empresas por la gestión de centros clínicos y de prácticas externas. Añadir el seguimiento de la tasa de aprobados en los exámenes de habilitación profesional. Simplificar a tres categorías de resultados: empleo en el campo, empleo fuera del campo y formación continua.

Gestiona el seguimiento de los servicios de orientación profesional desde un único lugar

El seguimiento de los servicios de orientación profesional se ve afectado cuando las citas de los estudiantes, las relaciones con las empresas, los eventos, las encuestas y los datos de resultados se almacenan en sistemas independientes sin una vista operativa compartida. Con ClickUp Brain, Campos personalizados y Automatizaciones, tu institución puede convertir el seguimiento de citas, la interacción con las empresas, la coordinación de ferias de empleo y la elaboración de informes sobre el primer destino laboral en un único sistema operativo repetible.

El objetivo no es sustituir tu plataforma de orientación profesional ni tus sistemas de información sobre los estudiantes. Se trata de reducir el trabajo de coordinación que estos implican, mejorar la visibilidad de los flujos de trabajo tanto de los estudiantes como de las empresas, y liberar a tu personal para que pueda dedicar más tiempo a orientar a los estudiantes en lugar de perderlo buscando datos. Empieza con la indicación anterior, adáptala a tu población de estudiantes y a tu base de empresas, y crea una configuración que tu equipo pueda utilizar realmente cada semestre. Empieza gratis con ClickUp.

Preguntas frecuentes sobre el seguimiento de los servicios de orientación profesional mediante IA

Los agentes de IA no realizan encuestas a los graduados. Automatizan las campañas de contacto en varias fases que aumentan las tasas de respuesta. El agente crea tareas de encuesta en el momento de la graduación, activa el envío de correos electrónicos, mensajes de texto y comunicaciones al profesorado a los 30, 60, 90 y 120 días, realiza un seguimiento de los graduados de los que aún no se tiene constancia y escala el problema cuando la tasa de respuesta se estanca. La NACE establece un objetivo de tasa de respuesta del 65 %. El seguimiento sistemático es la clave para alcanzarlo.

El entorno de trabajo del agente de IA funciona en combinación con tu plataforma actual de gestión de servicios de orientación profesional. Los datos de las empresas, el historial de citas y las ofertas de empleo procedentes de Handshake o Symplicity se sincronizan con campos personalizados en las tareas. El agente no sustituye a tu gestor de servicios de orientación profesional (CSM). Se convierte en la capa de coordinación en la que tu equipo gestiona los flujos de trabajo, realiza un seguimiento de los resultados y organiza ferias de empleo a partir de esos datos.

ClickUp cuenta con las certificaciones SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 e ISO 42001, y tiene compatibilidad con el SSO, permisos basados en roles y cifrado tanto en reposo como en tránsito. Los permisos del centro de orientación profesional garantizan que los orientadores solo vean a los alumnos que se les han asignado. No se utilizan datos para entrenar modelos de IA. Encontrarás toda la información en la página de seguridad.

Handshake pone en contacto a los estudiantes con las empresas y las ofertas de empleo. Es un mercado. ClickUp, con un agente de IA, es la capa operativa en la que tu centro de orientación profesional gestiona los flujos de trabajo internos: la logística de las citas, la carga de trabajo del personal, la planificación de ferias de empleo, el seguimiento de resultados y la elaboración de informes de acreditación. Cada uno tiene una función distinta y funcionan mejor juntos.

Especialmente para un equipo pequeño. Cuando tres personas atienden a 5.000 estudiantes, cada proceso manual que se puede automatizar libera tiempo para dedicarlo a lo que más importa: la orientación profesional. El agente se encarga del seguimiento de citas, las tareas de seguimiento y la distribución de encuestas, para que tu personal pueda centrarse en los estudiantes en lugar de en las hojas de cálculo.