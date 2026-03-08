Cómo planificar los recursos utilizando la IA

Los campus universitarios estadounidenses gastan aproximadamente 79 000 millones de dólares al año en espacio sin utilizar, al tiempo que se enfrentan a un retraso en el mantenimiento que Moody's estima entre 750 000 y 950 000 millones de dólares. Las oficinas presupuestarias siguen asignando recursos utilizando las hojas de cálculo del año anterior y ajustes incrementales. Un agente de IA integrado en una plataforma de gestión de proyectos puede automatizar el seguimiento del presupuesto, la modelización de la carga de trabajo del profesorado, la optimización de la programación de las aulas, la gestión del ciclo de vida de los equipos y los paneles de control de asignación estratégica de recursos, lo que proporciona a los planificadores una visibilidad en tiempo real de cómo se utiliza cada dólar y cada metro cuadrado.

A continuación, encontrará una indicación de agente de IA lista para copiar que puede pegar en ClickUp para crear un entorno de trabajo completo para la planificación de recursos en cuestión de minutos. Pero antes de utilizarlo, es útil analizar la desconexión que este tipo de sistema está diseñado para solucionar. Para la mayoría de las instituciones, el problema no es la falta de datos. El problema es que el presupuesto, las instalaciones, la programación, la dotación de personal y las señales de matriculación se encuentran en sistemas separados, por lo que las decisiones sobre los recursos se toman sin una vista unificada.

Quién debería utilizar esta configuración de planificación de recursos Esta configuración está diseñada para oficinas presupuestarias, equipos de planificación institucional, personal administrativo y financiero, responsables de operaciones académicas, planificadores de instalaciones y equipos financieros que necesitan una forma más conectada de planificar los recursos entre departamentos. Es especialmente útil para instituciones que ya cuentan con sistemas de registro, pero que aún dependen de la coordinación manual para conectar la planificación presupuestaria, las decisiones sobre la carga de trabajo, la utilización del espacio, la sustitución de activos y los ciclos de planificación anual.

El problema: su oficina de presupuestos está planificando el próximo año basándose en la hoja de cálculo del año pasado, no en la realidad de este año.

Si usted es responsable de la planificación de recursos en una universidad, ya conoce la desconexión que existe. Los departamentos académicos presentan solicitudes presupuestarias basadas en aumentos incrementales. La programación de las aulas se realiza en un sistema independiente de las previsiones de matriculación. Los cálculos de la carga de trabajo del profesorado se realizan en la oficina del rector, mientras que las decisiones de contratación se toman a nivel de decano. Y la gestión de las instalaciones realiza un seguimiento de la utilización del espacio en una base de datos a la que nadie de asuntos académicos tiene acceso.

Las cifras lo dicen todo. Un informe de Occuspace de 2026 reveló que la mayoría de las instituciones tienen como objetivo alcanzar tasas de utilización del espacio de al menos el 70 %, pero la utilización real está muy por debajo de ese umbral, lo que representa un gasto anual de 79 000 millones de dólares en espacio infrautilizado. Por su parte, Moody's Investors Service estima que las universidades necesitan entre 750 000 y 950 000 millones de dólares para hacer frente al mantenimiento diferido. Si a esto le sumamos la caída de las matriculaciones, con 38 estados que verán disminuir el número de graduados de secundaria hasta 2041, la necesidad de una asignación más inteligente de los recursos se convierte en algo existencial, no en una aspiración.

El problema principal es que los datos de planificación de recursos se encuentran aislados. El departamento financiero tiene el presupuesto, el secretario tiene el horario de clases, RR. HH. tiene la plantilla docente, el departamento de instalaciones tiene el inventario de espacios y TI tiene la base de datos de activos. Nadie tiene una vista unificada. Las decisiones se toman con información incompleta y, para cuando te das cuenta de que solo se utiliza el 30 % de un ala del edificio o que un departamento tiene exceso de personal en relación con la matrícula, el ciclo presupuestario ya ha fijado la asignación del año siguiente.

Cómo lo solucionó la Universidad de Wake Forest: La Universidad de Wake Forest unificó equipos de plataformas aisladas en un solo sistema utilizando los paneles de control de ClickUp, lo que le permitió realizar la elaboración de informes de datos en tiempo real y lograr la alineación entre departamentos. Morey Graham, director del proyecto de servicios para antiguos alumnos y donantes: «Ahora podemos colaborar dentro de un solo sistema y tener visibilidad de los datos críticos. Esto permite a nuestros distintos equipos informar sobre el progreso, identificar problemas de carga de trabajo y capacidad, y planificar de forma más precisa». Esa es la oportunidad que se nos presenta. No se trata de sustituir los sistemas institucionales, sino de crear una capa operativa compartida en torno a ellos. La forma más rápida de probar ese modelo es generar una configuración de planificación de recursos que funcione dentro de su plataforma de gestión de proyectos. ¿Quiere probar un modelo similar en su propia oficina de planificación? Empiece con la indicación de planificación de recursos que aparece a continuación y adáptela al modelo presupuestario, la estructura de personal y las instalaciones de su institución.

Esa es la oportunidad que se nos presenta. No se trata de sustituir los sistemas institucionales, sino de crear una capa operativa compartida en torno a ellos. La forma más rápida de probar ese modelo es generar una configuración de planificación de recursos que funcione dentro de su plataforma de gestión de proyectos. ¿Quiere probar un modelo similar en su propia oficina de planificación? Empiece con la indicación de planificación de recursos que aparece a continuación y adáptela al modelo presupuestario, la estructura de personal y las instalaciones de su institución.

¿Quiere probar un modelo similar en su propia oficina de planificación? Empiece con la indicación de planificación de recursos que aparece a continuación y adáptela al modelo presupuestario, la estructura de personal y las instalaciones de su institución.

La indicación: cree su entorno de trabajo para la planificación de recursos con IA.

Copie esta indicación, pegue la indicación en ClickUp Brain para crear su propio ClickUp Super Agent, rellene los datos de su institución y obtendrá un entorno de trabajo completo para la planificación de recursos con plantillas de presupuesto, paneles de control de asignación, reglas de automatización y mucho más.

El resultado debería proporcionarle un primer borrador sólido de su estructura operativa, que incluya jerarquías de tareas, flujos de aprobación, aportaciones para la planificación de escenarios y puntos de control de la planificación. A continuación, su equipo podrá personalizarlo para que se ajuste a su modelo presupuestario, calendario de planificación y prioridades institucionales.

Arquitecto del entorno de trabajo para la planificación de recursos universitarios

Indicación:

→ ¿Listo para crear su primer Superagente de gestión de subvenciones? Abra ClickUp Brain y pegue la indicación anterior para crear un Superagente personalizado para su entorno de trabajo.

Cómo configurarlo en ClickUp (4 pasos)

Antes de configurar su espacio, recopile la información de planificación que su institución ya utiliza en materia de finanzas, asuntos académicos, instalaciones y TI. Por lo general, esto incluye los presupuestos actuales y del año anterior, las asignaciones de carga de trabajo del profesorado, las previsiones de matriculación, los datos de inventario y utilización de las aulas, las listas de activos, los calendarios de sustitución y los plazos de planificación anual. Empezar con datos limpios hace que sus automatizaciones, paneles y decisiones de asignación sean mucho más fiables.

Crea la estructura de tu entorno de trabajo Configura un espacio dedicado llamado Planificación de recursos institucionales. Añade cinco carpetas para organizar el trabajo a lo largo del ciclo de planificación: Planificación presupuestaria para presupuestos operativos, solicitudes de capital y enmiendas, Carga de trabajo del profesorado para tareas docentes, tiempo libre y personal adjunto, Espacio y programación para el inventario de salas, el seguimiento de la utilización y los conflictos de programación, Activos y equipos para los activos de TI, los equipos de investigación, las licencias de software y la planificación de sustituciones, y Calendario de planificación para los hitos del ciclo presupuestario, el envío de documentos y los materiales del Tablero. Configure campos personalizados en cada tarea de recursos Añada campos personalizados a sus plantillas de presupuesto, carga de trabajo, espacio y activos para que cada registro incluya los datos clave que su equipo necesita para la planificación y la toma de decisiones. Incluya campos para la categoría presupuestaria, el departamento, el centro de costes, el año fiscal, la variación, la tasa de utilización, la antigüedad de los activos, la prioridad de sustitución y el estado de la planificación. Esta estructura coherente hace que los paneles, las automatizaciones y los informes interfuncionales sean mucho más fiables. Pega la indicación en ClickUp Brain Abre ClickUp Brain en tu nuevo espacio y pega la indicación anterior. Rellena las variables, incluyendo el nombre de la institución, el presupuesto operativo, el personal docente y administrativo a tiempo completo, el número de edificios, la superficie total y el modelo presupuestario. Utiliza el resultado generado para crear un primer borrador de tu estructura presupuestaria, plantillas de carga de trabajo, sistema de seguimiento del espacio y lógica de automatización, y luego perfecciónalo para tus flujos de trabajo de planificación. Configure automatizaciones para la gestión continua Cree automatizaciones para mantener el proceso de planificación en marcha sin necesidad de un seguimiento manual constante. Utilice reglas para señalar las variaciones presupuestarias, crear solicitudes de sustitución de activos obsoletos, identificar salas infrautilizadas, escalar los envíos retrasados y poner en marcha tareas para cada hito de la planificación anual antes de que se cumplan los plazos.

Configure un espacio dedicado llamado Planificación de recursos institucionales. Añada cinco carpetas para organizar el trabajo a lo largo del ciclo de planificación: Planificación presupuestaria para presupuestos operativos, solicitudes de capital y enmiendas, Carga de trabajo del profesorado para tareas docentes, tiempo libre y personal adjunto, Espacio y programación para el inventario de salas, el seguimiento de la utilización y los conflictos de programación, Activos y equipos para los activos de TI, los equipos de investigación, las licencias de software y la planificación de sustituciones, y Calendario de planificación para los hitos del ciclo presupuestario, el envío de documentos y los materiales del tablero.

Añada campos personalizados a sus plantillas de presupuesto, carga de trabajo, espacio y activos para que cada registro incluya los datos clave que su equipo necesita para la planificación y la toma de decisiones. Incluya campos para la categoría presupuestaria, el departamento, el centro de costes, el año fiscal, la variación, la tasa de utilización, la antigüedad de los activos, la prioridad de sustitución y el estado de la planificación. Esta estructura coherente hace que los paneles, las automatizaciones y la elaboración de informes interfuncionales sean mucho más fiables.

Abra ClickUp Brain en su nuevo espacio y pegue la indicación anterior. Rellene las variables, incluyendo el nombre de la institución, el presupuesto operativo, el personal docente y administrativo a tiempo completo, el número de edificios, la superficie total y el modelo presupuestario. Utilice los resultados generados para crear un primer borrador de su estructura presupuestaria, plantillas de carga de trabajo, sistema de seguimiento del espacio y lógica de automatización, y luego perfecciónelo para sus flujos de trabajo de planificación.

Cree automatizaciones para mantener el proceso de planificación en marcha sin necesidad de un seguimiento manual constante. Utilice reglas para señalar las variaciones presupuestarias, crear solicitudes de sustitución de activos obsoletos, identificar salas infrautilizadas, escalar los envíos retrasados y poner en marcha tareas para cada hito de la planificación anual antes de que se cumplan los plazos.

¿Está listo para convertir estos flujos de trabajo en un sistema repetible? Cree su entorno de trabajo para la gestión de subvenciones en ClickUp.

💡 Consejo profesional: Empieza con un área de planificación, como el seguimiento del presupuesto, la carga de trabajo del profesorado o la utilización del espacio, antes de implementar el sistema en toda la institución. Una prueba piloto más pequeña ayudará a tu equipo a perfeccionar las estructuras de tareas, las reglas de automatización y las vistas de elaboración de informes antes de ampliarlo.

Campos personalizados recomendados para tareas de planificación de recursos

Estos campos crean un registro operativo coherente en todos los presupuestos, cargas de trabajo, salas, activos y tareas del ciclo de planificación.

Campo Escriba Objetivo Categoría de presupuesto Menú desplegable Personal, operaciones, capital, ingresos Departamento Menú desplegable Unidad o departamento responsable de los recursos Centro de costes Texto breve Identificador de unidad presupuestaria o de cuenta Año fiscal Menú desplegable Año de planificación o elaboración de informes Variación Moneda o número (%) Diferencia entre el plan y lo real Tasa de utilización Número (%) Porcentaje de utilización de salas, activos o personal. Antigüedad de los activos Número Años desde la compra o implementación Prioridad de sustitución Menú desplegable Bajo, medio, alto, crítico Estado de la planificación Menú desplegable Borrador, En revisión, Aprobado, Implementado Solicitud relacionada Relación Vincule presupuestos enlazados, planes de carga de trabajo, tareas de sala o solicitudes de capital.

📘 Lea también: Vea todos los tipos de campos personalizados para decidir cuáles son los más adecuados para su flujo de trabajo de subvenciones.

Ejemplos básicos de automatización para la planificación de recursos

Una vez configurados los Campos personalizados, cree automatizaciones que mantengan los presupuestos, la planificación de la capacidad y los ciclos de revisión anual en marcha sin necesidad de realizar un seguimiento manual repetido.

Cuando... A continuación... Una partida presupuestaria supera el 90 % de la asignación anual antes del tercer trimestre. Cambie el estado a «En riesgo» y notifique al analista presupuestario y al jefe del departamento. Los ingresos caen más de un 5 % por debajo de las previsiones. Cree una tarea de revisión de variaciones y avise al decano o al vicepresidente responsable del área. Una sala cae por debajo del 40 % de utilización durante el trimestre. Marca la tarea para su revisión y asigna una tarea de optimización del espacio. Un activo alcanza el 80 % de su vida útil Cree una solicitud de planificación de sustitución y asígnela al propietario del departamento. El plazo de envío de los departamentos vence dentro de 7 días. Envíe un recordatorio y cree una tarea de seguimiento para el revisor asignado. Se alcanza el hito de la aprobación de la junta directiva Cree la lista de control de materiales para el tablero y asigne todas las subtareas de revisión final.

📘 Lea también: Descubra cómo funcionan los campos personalizados en las automatizaciones.

Qué cubre el agente en todo el ciclo de vida de la planificación de recursos

Un agente de IA para la planificación de recursos no es un chatbot que responde preguntas sobre modelos presupuestarios. Es un sistema que se ejecuta dentro de su entorno de trabajo de gestión de proyectos y realiza el trabajo estructurado y repetitivo que actualmente realiza a mano su oficina de planificación: agregar solicitudes presupuestarias, realizar el seguimiento de la utilización del espacio, supervisar los ciclos de vida de los activos y señalar las variaciones antes de que se conviertan en crisis.

Fase del ciclo de vida Qué hace el agente ¿A qué sustituye? Elaboración de presupuestos Crea plantillas presupuestarias con datos del año anterior, gestiona el flujo de trabajo de envío-revisión-aprobación y agrega las solicitudes de todos los departamentos en resúmenes divisionales e institucionales. Hojas de cálculo enviadas por correo electrónico entre departamentos, decanos y la oficina de presupuestos. Carga de trabajo del profesorado Realiza un seguimiento de la carga lectiva, el tiempo libre y la proporción de personal adjunto por departamento, señala los desequilibrios y modela escenarios para los cambios en la matriculación. Las hojas de cálculo de la oficina del rector se actualizan una vez por semestre. Optimización del espacio Supervisa las tasas de utilización de las aulas, identifica las salas infrautilizadas y con exceso de reservas, y señala los conflictos de programación o los problemas relacionados con la ADA. Exportación de datos del registro analizados manualmente al final del año. Gestión de activos Realiza un seguimiento del ciclo de vida de los equipos, genera solicitudes de sustitución cuando se alcanza el umbral, agrega las necesidades de capital en las solicitudes de presupuesto anual. Inventarios de equipos por departamento en archivos separados. Análisis estratégico Genera ratios de coste por crédito, coste por título y ingresos por estudiante con análisis de tendencias y marcadores de referencia comparativos. Informes anuales recopilados manualmente para presentaciones ante la junta directiva. Gestión de ciclos Automatiza el calendario de planificación anual con recordatorios de hitos, seguimiento de documentos y flujos de trabajo de aprobación, desde la convocatoria del presupuesto hasta la aprobación del tablero. Recordatorios del calendario y correos electrónicos de seguimiento manuales.

¿Quiere ver cómo funcionan los Super Agents en un entorno real de ClickUp? Vea el tutorial que aparece a continuación para descubrir cómo se combinan en la práctica los flujos de trabajo, las tareas y las automatizaciones generados por IA.

Variaciones para diferentes tipos de instituciones

La indicación anterior funciona en todas las instituciones de educación superior que utilizan ClickUp. Adapte la indicación a su institución:

Tipo de institución Ajustes clave Universidad de investigación R1 (presupuesto superior a 500 millones de dólares) Añada la atribución de ingresos RCM por facultad. Incluya el seguimiento de la recuperación de costes indirectos por departamento. Añada métricas de asignación de espacio para investigación y utilización de laboratorios. Elabore un plan de capital plurianual para la infraestructura de investigación. Universidad R2 (presupuesto de entre 100 y 500 millones de dólares) Combine elementos de RCM con un control presupuestario centralizado. Simplifique el seguimiento del espacio en categorías educativas y administrativas. Añada modelos de ajuste presupuestario basados en la matriculación para las unidades que dependen de las tasas académicas. Institución principalmente de grado (presupuesto de entre 50 y 100 millones de dólares) Céntrese en la rentabilidad de la enseñanza y en la proporción entre alumnos y profesores. Simplifique la planificación de capital para dar prioridad al mantenimiento diferido. Añada la supervisión de la tasa de disposición de fondos si depende de donaciones. Universidad comunitaria (presupuesto de entre 20 y 100 millones de dólares) Céntrese en las fórmulas de asignación de fondos estatales y en las métricas de financiación basadas en el rendimiento. Añada el seguimiento de los costes de los programas de mano de obra. Simplifique el espacio en categorías de aulas y laboratorios. Realice un seguimiento por separado de los ingresos por doble matriculación. Escuela profesional/de formación profesional (presupuesto de entre 5 y 50 millones de dólares) Céntrese en el seguimiento de las pérdidas y ganancias a nivel de programa. Añada los ingresos por formación financiados por el empleador. Realice un seguimiento de las tasas de colocación como dato para la asignación de recursos. Sustituya el modelo de carga de trabajo del profesorado por la utilización de los instructores por programa.

Realice la planificación de recursos en un solo lugar.

La planificación de recursos se ve afectada cuando los presupuestos, las cargas de trabajo, los espacios y los activos se gestionan en sistemas separados sin una vista operativa compartida. Con ClickUp Brain, los Campos personalizados y las Automatizaciones, su institución puede convertir la planificación presupuestaria, el modelado de la carga de trabajo del profesorado, el seguimiento del uso del espacio, la gestión del ciclo de vida de los activos y los plazos de planificación anual en un sistema operativo repetible.

El objetivo no es sustituir su ERP, su software de planificación o sus bases de datos de instalaciones. Se trata de reducir el trabajo de coordinación que estos implican, mejorar la visibilidad entre departamentos y ayudar a su equipo a tomar decisiones de asignación basadas en la realidad actual, en lugar de en las hojas de cálculo del año pasado. Comience con la indicación anterior, adáptela al modelo presupuestario y a las prioridades de planificación de su institución, y cree una configuración que su equipo pueda utilizar realmente todos los días.

Empiece a utilizar ClickUp de forma gratuita.

Preguntas frecuentes sobre la planificación de recursos mediante IA

Sí. El agente crea estructuras de seguimiento presupuestario independientes para cada centro de ingresos (facultad o escuela), incluyendo la atribución de matrículas, la recuperación de costes indirectos, los cálculos de subvenciones (impuestos) y las asignaciones de servicios en uso compartido. No sustituye los cálculos financieros de su ERP, pero ofrece a los decanos y jefes de departamento una visibilidad en tiempo real de la posición financiera de su centro sin tener que esperar los informes mensuales de la oficina de presupuestos.

La indicación incluye datos de modelización de escenarios que enlazan los cambios en la matriculación con el impacto presupuestario. Cuando cambian las previsiones de matriculación, el agente señala las partidas presupuestarias afectadas (personal adjunto, oferta de secciones, ingresos por matrículas) para que los planificadores puedan ajustar las asignaciones antes de que comience el año fiscal, en lugar de descubrir déficits a mitad de año.

ClickUp cuenta con las certificaciones SOC 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 e ISO 42001, y tiene compatibilidad con SSO, permisos basados en roles y cifrado en reposo y en tránsito. Los datos presupuestarios pueden restringirse para que los jefes de departamento solo vean sus unidades, mientras que los decanos ven sus divisiones. No se utilizan datos para entrenar modelos de IA.

Sí. Las herramientas de planificación empresarial se encargan de los complejos modelos financieros y los cálculos del sistema de registro. El agente de ClickUp se encarga de la parte operativa: gestionar el flujo de trabajo de envío, realizar el seguimiento de las aprobaciones, coordinar a las partes interesadas y proporcionar responsabilidad a nivel de tareas sobre quién es el responsable de cada decisión presupuestaria. Ambos trabajan juntos: Adaptive modela los números y ClickUp gestiona el proceso.

La planificación de recursos afecta a todas las áreas operativas. Las operaciones de matriculación alimentan las previsiones de matriculación que determinan los presupuestos de ingresos por matrículas. La gestión de subvenciones afecta a la recuperación de costes indirectos. La planificación del plan de estudios determina la demanda de aulas. Los campos de relaciones de ClickUp conectan las tareas de planificación de recursos con estos flujos de trabajo ascendentes y descendentes.