Desarrolladores de software, abogados y otras 11 profesiones que exigen resolver problemas con frecuencia.

Según la Oficina de Estadísticas Laborales, solo alrededor del 14 % de los trabajadores civiles tienen que resolver problemas a diario. Sin embargo, algunos trabajos se basan exclusivamente en la resolución de problemas.

Al examinar los datos de la BLS para 2022, ClickUp descubrió que los desarrolladores de software, los ejecutivos y los abogados se encuentran entre los 13 puestos de trabajo que más exigen la resolución frecuente de problemas. Las ocupaciones de la lista se clasifican según el porcentaje estimado de trabajadores de cada puesto que tuvieron que resolver problemas más de una vez al día.

En el análisis se revisaron más de 100 puestos de trabajo, y solo aquellos en los que más de la mitad de los trabajadores resolvían problemas varias veces al día entraron en la clasificación. Casi la mitad de los puestos de trabajo de la lista implican responsabilidades de gestión.

Las posiciones directivas conllevan muchos requisitos de resolución de problemas debido a la necesidad de supervisar a las personas y los procesos; definir metas y desglosarlas en tareas más pequeñas y asignables; y tomar decisiones de gestión de recursos basadas en la teoría y los datos.

Los empleadores valoran la capacidad de resolver problemas en el lugar de trabajo porque los trabajadores con estas habilidades son más capaces de superar retos de forma independiente, sugerir nuevas ideas y mejorar los procesos, además de ahorrar tiempo y dinero a la empresa y a sus clientes.

Centrarse en desarrollar habilidades avanzadas, matizadas y de reacción rápida para la resolución de problemas podría incluso ayudar, en cierta medida, a aislar a algunos profesionales del sector del conocimiento de los efectos más disruptivos de la inteligencia artificial y las tecnologías de automatización.

La revista MIT Sloan Management Review descubrió que las habilidades más susceptibles de ser automatizadas son aquellas que pueden «estandarizarse y codificarse». La investigación señaló que las tareas que requieren una resolución física o en tiempo real suelen tener índices de automatización más bajos. Esto se debe a que crear herramientas que puedan manejar la imprevisibilidad de esas tareas es demasiado caro, implica demasiado trabajo o puede que aún no sea tecnológicamente viable.

La resolución de problemas es una habilidad que se puede practicar y perfeccionar. Existe una amplia variedad de bibliografía y cursos disponibles para aprender métodos establecidos de resolución de problemas, con especialidades en temas como el pensamiento paralelo, la descomposición, la investigación y el análisis. Incluso practicar con rompecabezas de palabras y lógica como actividad de ocio puede ayudar a perfeccionar las habilidades de resolución de problemas.

GUÍA COMPLETA PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS Comprenda los entresijos de la asignación de recursos para maximizar la productividad y la eficiencia con esta práctica guía.

13. Ingenieros eléctricos

Canva

Porcentaje de trabajadores que resuelven problemas más de una vez al día : 51,7 %.

Empleo a nivel nacional: 186 020 (1,32 por cada 1000 puestos de trabajo)

Los ingenieros eléctricos diseñan, desarrollan, prueban y mantienen sistemas y componentes eléctricos. Pueden identificar problemas, diseñar circuitos y otras piezas, y crear prototipos para probar sus soluciones. Y pueden encontrarse con sorpresas.

Por ejemplo, en 1945, Percy Lebaron Spencer, ingeniero eléctrico de Raytheon, estaba trabajando en un equipo de radar y se dio cuenta de que una barra de chocolate que llevaba en el bolsillo se había derretido. Aplicando su pensamiento crítico y sus habilidades para resolver problemas, ideó una serie de pruebas, observaciones y experimentos que finalmente le llevaron a inventar el horno microondas.

La experiencia práctica y el desarrollo profesional ayudan a los ingenieros eléctricos a desarrollar sus habilidades analíticas y de pensamiento crítico. La participación en asociaciones profesionales también puede contribuir al desarrollo de sus habilidades de comunicación y trabajo en equipo, lo que les permite colaborar de manera eficaz con sus colegas y clientes.

12. Gerentes de transporte, almacenamiento y distribución

goodluz // Shutterstock

Porcentaje de trabajadores que resuelven problemas más de una vez al día : 52,6 %.

Empleo a nivel nacional: 144 640 (1,027 por cada 1000 puestos de trabajo)

Los gerentes de transporte, almacenamiento y distribución participan en la planificación, dirección y coordinación de las actividades de transporte, almacenamiento y distribución.

Estos profesionales de la logística deben organizar y gestionar el trabajo de sus subordinados, utilizar eficazmente el software analítico y de inventario, evaluar y actuar sobre los datos y los informes, y comunicarse y colaborar con otros departamentos.

La pandemia de COVID-19 ha supuesto una serie incesante de problemas que resolver para los responsables de transporte, almacenamiento y distribución, que han tenido que hacer frente a picos de demanda, escasez de conductores y costes de almacén disparados. Ahora, el aumento de la inflación y el enfriamiento de la demanda van a provocar una serie de problemas en sentido contrario.

Mantenerse al tanto de datos importantes, como los cambios en la normativa, el clima, las innovaciones en software y los aranceles, son algunos de los pasos que toman los responsables de transporte, almacenamiento y distribución para estar mejor preparados para resolver problemas. Obtener certificados y realizar cursos sobre gestión de la cadena de suministro y otros campos de estudio relacionados también es beneficioso para practicar y desarrollar habilidades clave para la resolución de problemas.

11. Gestores de sistemas informáticos y de información

Imágenes de archivo // Shutterstock

Porcentaje de trabajadores que resuelven problemas más de una vez al día : 54,0 %.

Empleo a nivel nacional: 485 190 (3,444 por cada 1000 puestos de trabajo)

Los responsables de sistemas informáticos y de información se encargan de planificar y coordinar las actividades relacionadas con la informática dentro de su organización. Para ser eficaces, deben poseer un alto nivel de conocimientos técnicos, así como habilidades para la gestión de personas.

Las funciones de los gestores de sistemas informáticos y de información pueden incluir la gestión de todo el personal de la organización relacionado con sus sistemas informáticos, así como el asesoramiento a los usuarios finales y a las partes interesadas para garantizar que los planes informáticos se ajusten a las metas de la organización.

Mantenerse al día con las últimas investigaciones y tecnologías es un paso importante en la preparación para convertirse en un mejor solucionador de problemas como administrador de sistemas informáticos y de información, de modo que esté al tanto de las buenas prácticas actuales cuando llegue el momento de tomar o aconsejar una decisión.

Otra forma de mejorar las habilidades para resolver problemas es celebrar reuniones rutinarias y solicitar comentarios al equipo como una forma de realizar el trabajo sobre las habilidades de comunicación y garantizar que las expectativas y los problemas se comprenden claramente y se actúa en consecuencia.

10. Directivos de arquitectura e ingeniería

Canva

Porcentaje de trabajadores que resuelven problemas más de una vez al día : 54,6 %.

Empleo a nivel nacional: 187 100 (1,328 por cada 1000 puestos de trabajo)

Los directores de arquitectura e ingeniería planifican, dirigen y coordinan actividades en los campos de la arquitectura y la ingeniería, según el Manual de Perspectivas Ocupacionales de la BLS. Por ejemplo, pueden supervisar un proyecto de construcción y renovación, desarrollar y presentar propuestas y ofertas de proyectos, y supervisar la contratación de personal para los equipos de diseño e ingeniería.

Los directores de arquitectura e ingeniería deben ser capaces de liderar e inspirar a sus equipos de forma eficaz. También deben cumplir estrictamente los plazos de los proyectos y demostrar unas habilidades de comunicación escrita y oral superiores, todo lo cual requiere una gran capacidad para resolver problemas.

Para estar mejor preparados como solucionadores de problemas, los directores de arquitectura e ingeniería asisten a exposiciones de diseño para examinar el trabajo de otros profesionales, aprovechan las oportunidades de formación continua y aprovechan las oportunidades para adquirir más experiencia en el campo.

Bonificación: software de gestión de proyectos para ingeniería

SOFTWARE PARA GESTIONAR TUS PROYECTOS DE ARQUITECTURADescubre el software de gestión de proyectos adecuado para arquitectos y garantiza el buen funcionamiento de tus proyectos.

9. Administradores de educación primaria y secundaria

Canva

Porcentaje de trabajadores que resuelven problemas más de una vez al día : 54,8 %.

Empleo a nivel nacional: 274 710 (1,95 por cada 1000 puestos de trabajo)

Los administradores de educación primaria y secundaria planifican, dirigen y coordinan las actividades académicas, administrativas o auxiliares de los centros de educación infantil, primaria y secundaria, según el Manual de Perspectivas Ocupacionales de la BLS.

Ya sea gestionando al personal docente, ayudando a los alumnos a superar los retos del plan de estudios o supervisando las mejoras de las instalaciones, los administradores de primaria se enfrentan constantemente a la resolución de problemas. Y se espera de ellos que creen «soluciones precisas, rápidas, eficaces y aceptadas», en función de sus visiones «y los programas de desarrollo escolar», según un estudio de 2010.

Para ser un administrador escolar eficaz es necesario practicar cómo establecer relaciones positivas, dar prioridad a los compañeros y las familias, y utilizar estrategias para resolver conflictos y situaciones estresantes.

Participar en oportunidades de investigación, asistir a seminarios y clases, y unirse a grupos educativos profesionales son formas de mantenerse al día con las últimas herramientas y tendencias en materia de resolución de problemas en el campo.

8. Directivos de ciencias naturales

VE. Studio // Shutterstock

Porcentaje de trabajadores que resuelven problemas más de una vez al día : 56,4 %.

Empleo a nivel nacional: 74 760 (0,531 por cada 1000 puestos de trabajo)

Los directores de ciencias naturales se encargan de supervisar el trabajo de científicos, incluidos químicos, físicos y biólogos, según el Manual de Perspectivas Ocupacionales de la BLS. Estos trabajadores se encargan de actividades relacionadas con la investigación y el desarrollo y coordinan las pruebas, el control de calidad y la producción.

Los directores de ciencias naturales deben utilizar sus habilidades altamente desarrolladas de investigación y observación científica, y aprovechar las de sus subordinados directos, para descubrir respuestas a problemas técnicos complejos.

Se espera que los trabajadores que desempeñan este rol realicen tareas como desarrollar estrategias y proyectos de investigación; entrevistar, contratar y dirigir a científicos, técnicos y personal de apoyo; y tareas administrativas.

Dado que la ciencia avanza tan rápidamente, los gestores de ciencias naturales deben leer constantemente y mantenerse al día de los últimos avances para disponer de los conocimientos y las buenas prácticas más recientes que aplicar a su trabajo. Asistir a ferias de salud, publicar artículos y trabajar con un mentor científico son algunas de las formas en que los gestores de ciencias naturales desarrollan las habilidades y los conocimientos necesarios para resolver problemas con éxito.

7. Desarrolladores de software

Roman Samborskyi // Shutterstock

Porcentaje de trabajadores que resuelven problemas más de una vez al día : 58,4 %.

Empleo a nivel nacional: 1 364 180 (9,683 por cada 1000 puestos de trabajo)

Los desarrolladores de software se encargan de analizar las necesidades de los usuarios y de diseñar y desarrollar software para satisfacerlas, según el Manual de Perspectivas Ocupacionales de la BLS. Diseñan cada parte de una aplicación o sistema y coordinan cómo funcionarán juntos.

La informática es, en sí misma, el estudio de la resolución de problemas, por lo que las habilidades para resolver problemas están integradas en todos los aspectos del trabajo de un desarrollador de software. Al diseñar e implementar código, solucionar problemas y eliminar incidencias, y comunicarse de forma precisa y eficaz dentro de los equipos y entre ellos, los desarrolladores de software son expertos en la resolución de problemas.

Los desarrolladores de software perfeccionan sus habilidades para resolver problemas a través de la experiencia laboral, obteniendo certificaciones y credenciales adicionales, y manteniéndose al día con los rápidos avances de la industria. Fuera de sus funciones laborales principales, pueden contribuir con código a proyectos de código abierto, participar en retos de programación y hackatones, o ofrecer su tiempo como voluntarios a grupos sin ánimo de lucro centrados en crear soluciones de software para retos cívicos, como Code for America.

TODO LO QUE NECESITAS SABER SOBRE AGILEExplora este hub de artículos, guías y planos para comprender las metodologías Agile para equipos de software.

6. Físicos

indukas // Shutterstock

Porcentaje de trabajadores que resuelven problemas más de una vez al día : 60,3 %.

Empleo a nivel nacional: 20 020 (0,142 por cada 1000 puestos de trabajo)

Los físicos son científicos que estudian las interacciones entre la materia y la energía. Ya sea abordando el cambio climático, buscando nuevas partículas subatómicas o descubriendo cómo hacer que una mezcla para pastel de chocolate suba más rápido, los físicos resuelven problemas que nos rodean.

Desde lo épico hasta lo cotidiano, los físicos utilizan enfoques paso a paso, aplican soluciones pasadas a nuevos problemas, diagrama procedimientos y verifican resultados.

Los físicos se preparan para resolver problemas profundizando en los fundamentos de su campo, aprendiendo y practicando estrategias de resolución de problemas y participando en organizaciones profesionales. También pueden abordar problemas de física y acertijos en su tiempo libre y luego compartir soluciones y estrategias con sus colegas.

5. Directores ejecutivos

Gorodenkoff // Shutterstock

Porcentaje de trabajadores que resuelven problemas más de una vez al día : 61,8 %.

Empleo a nivel nacional: 200 480 (1,423 por cada 1000 puestos de trabajo)

Según la BLS, los altos ejecutivos planifican estrategias y políticas para garantizar que una organización cumpla sus metas, lo que incluye coordinar y dirigir las actividades de la empresa y la organización.

Reconocer las diferencias entre la situación actual de una organización y sus metas, y diseñar e implementar soluciones, a menudo en tiempo real, es fundamental para el rol de un ejecutivo.

Establecer estructuras para desarrollar nuevos productos, superar los déficits presupuestarios, mantenerse al día con la competencia, navegar por las regulaciones y gestionar las personalidades y el crecimiento profesional del personal son todo tipo de problemas que los ejecutivos deben resolver.

Los ejecutivos realizan programas de formación y desarrollo para mejorar sus habilidades de resolución de problemas y gestión. Pueden ofrecer voluntariamente su experiencia en gestión a una organización sin ánimo de lucro o convertirse en mentores de directivos más jóvenes. Los ejecutivos asisten a conferencias y talleres y se mantienen al día de las novedades de su sector para ampliar sus habilidades, incluida la resolución de problemas.

4. Enfermeras practicantes

Monkey Business Images // Shutterstock

Porcentaje de trabajadores que resuelven problemas más de una vez al día : 62,4 %.

Empleo a nivel nacional: 234 690 (1,666 por cada 1000 puestos de trabajo)

Según la BLS, los enfermeros practicantes diagnostican y tratan enfermedades agudas, episódicas o crónicas, de forma independiente o como parte de un equipo de atención médica, y pueden centrarse en la promoción de la salud y la prevención de enfermedades. Pueden participar en la solicitud, realización o interpretación de análisis de laboratorio y radiografías, y pueden recetar medicamentos.

Las enfermeras deben aplicar sus diversos conocimientos para manejar diversas situaciones durante sus turnos en un entorno en constante cambio. Pueden aplicar una solución de un grupo de pacientes a otro.

Por ejemplo, una enfermera describió cómo un analgésico que funcionaba para pacientes diabéticos con neuropatía ayudó a un paciente amputado que sufría de dolor nervioso profundo y que no respondía bien a los opioides tradicionales.

Los proveedores sanitarios que se mantienen al día de las investigaciones más recientes obtienen mejores resultados con sus pacientes. Las enfermeras practicantes pueden utilizar un enfoque basado en la evidencia para aplicar un proceso sistemático de revisión, análisis y traslación al mundo real de las últimas novedades en materia de atención sanitaria y evidencia científica. La formación, las conferencias y las redes sociales también proporcionan otras fuentes de información para perfeccionar las habilidades y los conocimientos.

3. Asesores financieros personales

Canva

Porcentaje de trabajadores que resuelven problemas más de una vez al día : 67,1 %.

Empleo a nivel nacional: 263 030 (1,867 por cada 1000 puestos de trabajo)

Según la BLS, los asesores financieros personales evalúan las necesidades financieras de sus clientes y les aconsejan sobre decisiones de inversión y sobre cómo navegar por las leyes fiscales y los seguros. Ayudan a sus clientes con metas a corto y largo plazo, como ahorrar para la universidad y la jubilación.

Ahorrar para la jubilación en un entorno con tipos de interés al alza, hacer frente al aumento de los costes universitarios y decidir qué hacer con los ingresos obtenidos por la venta de una vivienda son algunos de los problemas que pueden plantearse los clientes de un asesor financiero personal y que requieren soluciones personalizadas.

En cada caso, los asesores financieros personales definen los problemas de sus clientes, identifican las causas, exploran y deciden las soluciones, y las implementan, según Michael Sciortino, director general de Vesticor Advisors.

Las certificaciones, como las de planificador financiero certificado, analista financiero colegiado o consultor financiero colegiado, o los cursos de desarrollo profesional pueden mejorar las habilidades técnicas de los asesores financieros personales y proporcionar oportunidades estructuradas para aprender y aplicar estrategias probadas de resolución de problemas.

Participar en un programa pro bono a través de una organización profesional permite a los asesores aplicar sus conocimientos para ayudar a personas, familias y comunidades necesitadas, al tiempo que obtienen oportunidades adicionales para practicar cómo abordar problemas nuevos y urgentes.

2. Abogados

Canva

Porcentaje de trabajadores que resuelven problemas más de una vez al día : 68,1 %.

Empleo a nivel nacional: 681 010 (4,834 por cada 1000 puestos de trabajo)

Asesorar y representar a particulares, empresas y organismos gubernamentales en problemas legales y disputas son algunas de las principales obligaciones de los abogados.

Los abogados deben investigar y analizar problemas legales y asesorar a sus clientes. Evalúan todo tipo de decisiones legales, como sopesar las ventajas y desventajas de solicitar una sentencia frente a ofrecer un acuerdo en un caso, negociar contratos y responder a cartas de cese y desistimiento. La resolución de problemas es tan clave para la profesión jurídica que se situó en el primer lugar del informe de la Asociación Americana de Abogados sobre las habilidades fundamentales para los abogados, incluso por delante del análisis jurídico.

Los abogados se preparan para resolver problemas escuchando activamente, centrándose en los detalles de cada caso y leyendo sobre los últimos casos y estrategias legales. Los talleres especializados en resolución de problemas, los ejercicios, los juegos de rol y las simulaciones, a veces organizados a través de asociaciones profesionales, son otras formas en que los abogados pueden desarrollar sus habilidades.

1. Podólogos

Canva

Porcentaje de trabajadores que resuelven problemas más de una vez al día : 85,5 %.

Empleo a nivel nacional: 8840 (0,063 por cada 1000 puestos de trabajo)

Los podólogos son proveedores de atención médica y quirúrgica para personas con problemas en los pies, los tobillos y la parte inferior de las piernas, según el Manual de Perspectivas Ocupacionales de la BLS.

Los pacientes acuden a sus podólogos con problemas como dolor en el talón, juanetes, uñas encarnadas y problemas para caminar. Los podólogos escuchan y diagnostican el problema y prescriben soluciones en función de lo que se necesita, como ortesis, cremas médicas o fisioterapia.

Los podólogos perfeccionan sus habilidades para resolver problemas practicando y aprendiendo metodologías nuevas y consolidadas para el diagnóstico, y asistiendo a sesiones de formación y conferencias. También practican con regularidad y solicitan opiniones a pacientes y colegas para mejorar sus técnicas y los resultados de los pacientes.

Mejora tus habilidades para resolver problemas y aumenta tu eficiencia en la gestión con ClickUp.

En el acelerado mundo empresarial actual, ser eficaz a la hora de resolver problemas es fundamental para cualquier rol, especialmente para los de gestión o liderazgo. Afortunadamente, existen diversas herramientas que pueden ayudarle a optimizar su trabajo y gestionar sus tareas de forma eficiente.

ClickUp, en particular, es una herramienta de gestión de proyectos excepcional que puede ayudarte a mantenerte organizado y alcanzar tus metas. Con ClickUp, puedes realizar un seguimiento fácil de tu progreso, colaborar con los miembros de tu equipo y tomar medidas correctivas cuando sea necesario.

¡Prueba ClickUp gratis y lleva tu eficiencia en la gestión al siguiente nivel!

Escritor invitado: Ben Popken