Gestión del cambio en la era de la IA: contexto, convergencia y el camino hacia una verdadera transformación de la IA

Por qué la gestión del cambio es el factor decisivo, ahora más que nunca

Si actualmente dirige un equipo o una organización, sabrá que el terreno bajo sus pies está cambiando.

El ritmo de cambio en el lugar de trabajo es implacable, especialmente cuando se trata de navegar por la transformación de la IA. He dedicado mi carrera a ayudar a las organizaciones a adaptarse y puedo afirmar con certeza que la verdadera diferencia entre los equipos que prosperan y los que se estancan no es el conjunto de herramientas, sino la eficacia con la que gestionan el cambio.

Y la urgencia de hacerlo bien nunca ha sido mayor.

Sin una gestión del cambio adecuada, invertir en nueva tecnología no le proporcionará el resultado que busca. Los líderes deben reflexionar profundamente sobre cómo se realiza el trabajo, cómo colaboran los equipos y cómo se crea valor a partir de las nuevas herramientas.

Hay mucho más en juego que nunca, y la urgencia de gestionar correctamente el cambio de la IA nunca ha sido mayor.

La proliferación del trabajo: el coste oculto de la fragmentación

Antes de unirme a ClickUp, gestionaba los sistemas empresariales de una gran empresa del sector sanitario. Contábamos con todas las herramientas SaaS imaginables, incluidas plataformas de cuenta, recursos humanos, ingeniería, marketing e inversión.

Cada equipo tenía sus propios favoritos y ninguno de ellos se comunicaba con los demás. ¿El resultado? Cuellos de botella persistentes, horas perdidas e interrupciones constantes de TI solo para obtener una actualización del estado.

Esto es la proliferación del trabajo: la proliferación de herramientas desconectadas, flujos de trabajo fragmentados y contexto perdido, un obstáculo para una gestión eficaz del cambio. Enmarcarlo como un problema de TI es no entenderlo. Es un problema de empresa, simple y llanamente. Cuando la información está dispersa y los equipos cambian de un sistema a otro, la productividad disminuye, la innovación se estanca y el compromiso decae. También tiene un alto coste financiero: 2,5 billones de dólares perdidos en productividad global.

Incluso cuando las empresas intentan solucionarlo, las implementaciones suelen quedarse cortas.

Cuando intentamos implementar Jira para marketing en mi antigua empresa, el equipo asistió diligentemente a la formación, pero luego volvió directamente a sus pizarras. ¿Por qué? Porque no les habíamos explicado por qué era importante el cambio, cómo les ayudaría o qué apoyo recibirían.

La adopción fracasa no porque las herramientas no funcionen, sino porque las personas no ven cómo el cambio establece la conexión con su trabajo diario.

La carrera hacia la convergencia: por qué el contexto es todo

Harvard Business Review descubrió que los empleados dedican el 61 % de su tiempo a transmitir información, buscarla o actualizarla en diversas herramientas.

Cada día, nuevas herramientas y tecnologías prometen facilitar el trabajo, pero la mayoría de las organizaciones acaban con más silos y más complejidad. El verdadero avance se produce cuando se converge el trabajo, el conocimiento y el contexto en un solo lugar, un principio básico de la gestión del cambio y la transformación de la IA.

Porque la verdad es que la IA, la automatización y la transformación digital solo son tan potentes como el contexto al que pueden acceder. Si tiene que alimentar su herramienta de IA manualmente cada vez, sigue haciendo doble trabajo. El futuro pertenece a las organizaciones que unifican el contexto, donde el trabajo, el conocimiento y los datos conviven, y la inteligencia puede operar a la perfección dentro de los flujos de trabajo reales. Y este futuro está llegando, esté usted preparado o no.

Para comprender el impacto real de los flujos de trabajo fragmentados, recientemente hemos realizado una encuesta a trabajadores del conocimiento sobre cómo convierten las conversaciones en elementos. Los resultados revelan una brecha crítica: la mayoría de los equipos siguen dependiendo de métodos manuales o inconsistentes para realizar un seguimiento de los siguientes pasos, y muy pocos utilizan herramientas específicas de gestión de proyectos. Esta falta de estructura hace que a menudo se pasen por alto tareas importantes, lo que dificulta que los equipos se mantengan alineados y sean productivos.

La mayoría de los equipos siguen realizando un seguimiento de las acciones de forma manual o inconsistente, mientras que solo una pequeña parte utiliza herramientas de gestión de proyectos, lo que provoca que se pierdan seguimientos y se reduzca la productividad

En ClickUp, esta es nuestra estrella polar. Nos fundamos con el objetivo de aumentar la productividad de las personas y, para ello, vamos más allá de la creación de funciones para crear una base en la que el contexto esté unificado, los flujos de trabajo tengan conexión y los equipos puedan moverse más rápido con menos fricciones. Las organizaciones que actúen ahora, que rompan los silos y converjan su trabajo, definirán la próxima década.

Pero primero, necesita una forma de comprender cuál es su situación actual. Ahí es donde entra en juego la Matriz de Transformación de IA.

La matriz de transformación de la IA: diagnostique cuál es su situación actual

Para ayudar a las organizaciones a ver dónde se encuentran y hacia dónde deben dirigirse, utilizo la Matriz de Transformación de IA, una herramienta práctica para diagnosticar su estado actual y trazar un camino a seguir.

aquí tiene una representación visual de la matriz de transformación de la IA: *

Desde la estrategia hasta la ejecución: vea dónde se encuentra su empresa en la matriz de transformación de la IA

Los cuatro cuadrantes de la matriz de transformación de la IA

Bajo contexto, baja convergencia: aquí es donde comienzan la mayoría de las organizaciones. Las herramientas están fragmentadas, los datos están dispersos y la inteligencia tiene un límite, ya que se limita a proyectos piloto aislados. Las soluciones manuales son la norma, y cada nueva iniciativa parece como reinventar la rueda *alto contexto, baja convergencia: algunos equipos poseen datos valiosos y una gran experiencia, pero estos permanecen aislados. Los proyectos pueden parecer prometedores, pero es imposible ampliarlos porque el flujo del contexto no se extiende a través de la organización Bajo contexto, alta convergencia: aquí ha unificado sus herramientas, pero los datos y los conocimientos que alimentan la inteligencia siguen siendo escasos u obsoletos. La automatización es posible, pero los resultados son genéricos y carecen de impacto porque sigue faltando el contexto Alto contexto, alta convergencia: Este es el meta. El trabajo, el conocimiento y el contexto están unificados. La inteligencia opera dentro de flujos de trabajo en tiempo real, proporcionando información personalizada y automatizaciones que realmente marcan la diferencia. Los equipos dedican menos tiempo a buscar y más tiempo a crear valor

Así que empieza por responder con sinceridad a la pregunta: ¿Dónde me encuentro en esta matriz? Según mi experiencia, la mayoría de las empresas piensan que están más avanzadas de lo que realmente están.

La siguiente pregunta es: ¿Cómo sigo adelante? Ahí es donde la gestión del cambio se convierte en el puente.

Del diagnóstico a la acción: por qué la gestión del cambio es el puente

Comprender su lugar en la matriz es solo el principio.

El verdadero reto, y la oportunidad, es avanzar hacia el cuadrante superior derecho, una zona que se caracteriza por un alto contexto y una alta convergencia.

Vale la pena repetirlo: la tecnología por sí sola no le llevará a su objetivo. Pero las personas sí.

El viaje de la fragmentación a la convergencia, de los datos aislados al contexto unificado, es fundamentalmente un viaje de las personas, y la columna vertebral de cualquier estrategia de transformación digital eficaz.

Requiere cambiar la mentalidad, crear nuevos hábitos y sentar las condiciones para un cambio sostenible. Ni siquiera las herramientas más avanzadas del mundo darán resultado si sus equipos no han dado confirmación y se han comprometido con la idea. También necesita líderes que den ejemplo y procesos flexibles que apoyen la mejora continua.

Describiré esto con los cuatro pilares de la gestión del cambio: las palancas que impulsan a las organizaciones a pasar de saber lo que hay que cambiar a hacerlo realidad.

Los cuatro pilares de la gestión del cambio y cómo los ponemos en práctica en ClickUp

Así es como se aplican en la práctica los cuatro pilares de la gestión del cambio.

Los cuatro pilares (patrocinio ejecutivo, aceptación del equipo, defensores y cambio incremental) son esenciales para una gestión del cambio exitosa

El cambio comienza desde arriba. Los mejores líderes no solo aprueban el cambio, sino que se sumergen en él. Utilizan la plataforma, aprenden sus peculiaridades y su valor, luego comunican la visión y se aseguran de que los equipos tengan lo que necesitan. El patrocinio ejecutivo tiene visibilidad, es vocal y es continuo.

Cómo se ve esto en ClickUp:

Nuestro director ejecutivo y nuestro director de operaciones participan regularmente en iniciativas de IA, hacen uso compartido de sus propios flujos de trabajo y celebran los éxitos en los canales de toda la empresa

Los directivos predican con el ejemplo utilizando ClickUp y herramientas de IA en su propio trabajo diario y compartiendo el resultado

Cuando los ejecutivos dan ejemplo, establecen un estándar para todos los demás

Consiga la seguridad del apoyo visible de los altos directivos

Elabore una estrategia de comunicación clara para que los líderes comuniquen las razones del cambio y los beneficios esperados

Asigne el tiempo, el presupuesto y el personal necesarios para un intento correcto de implementación

Facilite a los líderes el uso de las nuevas herramientas y el uso compartido activo de sus experiencias

2. Compromiso del equipo: implíquese desde el principio y con frecuencia

Los cambios impuestos desde arriba rara vez se mantienen. Los mejores resultados se obtienen cuando los equipos se sienten con propiedad desde el principio. Involucre a los miembros del equipo desde el principio, invíteles a probar el nuevo cambio y cree bucles de retroalimentación cuando ofrezcan sugerencias de mejora. A continuación, invíteles a mostrar cómo el cambio repercute de forma significativa en su trabajo.

Cómo se ve esto en ClickUp:

Organizamos concursos de IA en toda la empresa en los que cualquier persona, de cualquier departamento, puede presentar sus propios flujos de trabajo basados en IA

Los envíos ganadores se muestran en nuestros principales canales de chat para inspirar a otros y difundir ideas

La participación abarca el equipo de ventas, las finanzas, las operaciones de personal y el marketing, no solo el producto y la ingeniería

pasos para impulsar la aceptación del equipo:*

Involucre a los miembros del equipo desde el principio en la implementación y la toma de decisiones

Cree canales abiertos para que el personal pueda hacer uso compartido de sus opiniones, inquietudes y sugerencias

Utilice los comentarios para perfeccionar los flujos de trabajo y demostrar capacidad de respuesta

Explique claramente cómo afectan los cambios al trabajo diario y responda a la pregunta «¿qué ventajas me aporta?»

Reconozca públicamente las contribuciones, incluso si no se adoptan todas las sugerencias

3. Identifique a sus campeones: salve la brecha

Los campeones son agentes de cambio en su organización que establecen la conexión entre el liderazgo y el resto de la organización. Son muy respetados, innovadores y conocen a fondo cómo se termina realmente el trabajo. Los campeones no solo evangelizan, sino que construyen, resuelven problemas e inspiran confianza en el proceso de cambio.

Cómo se ve esto en ClickUp:

Los campeones lideran desde la vanguardia, arremangándose para ayudar a sus compañeros de equipo a adoptar nuevas herramientas

Mi equipo y yo organizamos talleres y seminarios web semanales en los que tanto los expertos como los principiantes pueden aprender, hacer preguntas y obtener asistencia práctica

Cuando los equipos se encuentran con obstáculos, los campeones y los miembros de mi equipo dan un paso adelante para resolver problemas, crear flujos de trabajo de forma conjunta y compartir las buenas prácticas

Pasos para empoderar a los campeones:

Seleccione campeones respetados e innovadores con sólidos conocimientos sobre flujos de trabajo

Involúcrelos como consultores, constructores y promotores del cambio

Involucre a los campeones desde el principio en las sesiones de formación y manténgalos presentes durante las implementaciones

Capacite a los campeones para reforzar los mensajes, abordar las preocupaciones y modelar la adopción

Asegúrese de que los defensores actúen como embajadores activos del cambio en toda la organización

4. Acepte el cambio incremental: genere impulso

Intentar cambiarlo todo a la vez genera resistencia. El impulso se genera cuando los equipos pueden experimentar con seguridad, personalizar su experiencia y celebrar el progreso a lo largo del camino.

Cómo se ve esto en ClickUp:

Cada concurso de IA se centra en un flujo de trabajo o problema empresarial, con mejoras iterativas a lo largo del tiempo

Se anima a los equipos a personalizar su experiencia, con límites claros sobre lo que se puede y no se puede cambiar

Los usuarios crean vistas privadas que se adaptan a sus necesidades sin dejar de cumplir con los estándares de la organización

Los pequeños logros se celebran en canales de toda la empresa, lo que refuerza el progreso como un viaje continuo

Pasos para adoptar el cambio incremental:

Implemente los cambios en fases manejables para generar impulso

Permita a los equipos probar nuevas funciones y sugerir mejoras

Establezca límites para flujos de trabajo flexibles frente a fijos

Permita la personalización con vistas privadas y experimentación segura

Asóciese con líderes para difundir la adopción y normalizar el cambio como una práctica de uso compartido

El rol del gerente: convertir la visión en acción

Los grandes líderes predican con el ejemplo, y los gerentes son el eje central de cualquier transformación. En ClickUp, se espera que los gerentes comuniquen el «por qué» y el «cómo», faciliten la retroalimentación y modelen los comportamientos que esperan de los miembros de su equipo.

Cómo se ve esto en ClickUp:

Los gerentes no son meros espectadores. Participan en talleres, comparten sus propios logros en materia de flujo de trabajo y animan a sus equipos a presentar sus propuestas al concurso

Apoyan a los campeones, crean espacios seguros para la experimentación y utilizan ellos mismos nuevas herramientas

Pasos para los gerentes:

Explique claramente el propósito y el proceso del cambio

Facilite la retroalimentación abierta y aborde las inquietudes

Utilice nuevas herramientas y procesos junto con sus equipos

Prove compatibilidad y colabore con los campeones

El rol del gestor de éxito del cliente

Cuando ayudamos a nuestros clientes a implementar ClickUp, el proceso que fomentamos es el mismo. Y aquí, nuestros gestores de éxito del cliente (CSM) son socios clave en la transformación.

Cómo se ve esto en ClickUp:

Nuestros CSM ofrecen servicios de asesoramiento, ayudan con el plan y comparten las buenas prácticas

Impulsan los resultados empresariales, facilitan las revisiones ejecutivas y garantizan que los equipos tengan acceso a formación y recursos

Nos ayudan a realizar el seguimiento de los KPI, a ejecutar programas de «formación de formadores» y a establecer la conexión (a internet) con nuevas funciones y seminarios web

pasos para aprovechar su CSM:*

Utilice los servicios de asesoramiento para la gobernanza y las buenas prácticas

Desarrolle planes de intento correcto personalizados y forme a formadores internos

Utilice el compromiso con los KPI y la elaboración de informes para realizar un seguimiento del progreso

Aproveche los recursos disponibles, como la formación y los seminarios web

Planificar para el intento correcto: en qué apoyarse

Los lanzamientos de intento correcto no se producen por casualidad ni por buenas intenciones. Deben diseñarse y planificarse estratégicamente.

Cómo se ve esto en ClickUp:

Hacemos las puestas en marcha por fases, con hitos y comunicaciones claros

Identificamos las limitaciones desde el principio, como la escasez de recursos, los retos técnicos o las prioridades contrapuestas, y las abordamos de forma directa

Definimos los MVP para cada iniciativa, establecemos metas medibles y creamos equipos de proyecto multifuncionales

*pasos para planear el intento correcto

Decida entre una puesta en marcha única o una implementación por fases en función de la preparación de la organización

Establezca hitos realistas y comuníquelos con claridad

Identifique los posibles obstáculos desde el principio

Aclare qué significa «producto mínimo viable» para su transformación

Establezca objetivos medibles para el nuevo sistema o proceso

Reúna un equipo multifuncional que incluya un patrocinador, defensores, responsables de implementación, apoyo a la formación y evaluadores

Incorporación de la inteligencia en el cambio

Uno de los mayores obstáculos para el cambio no es la resistencia directa, sino la fricción. Las personas quieren adoptar nuevas formas de trabajo, pero si eso implica más pasos, más herramientas o más gastos generales, tienden a volver a sus viejos y cómodos hábitos.

Aquí es donde ClickUp Brain y ClickUp Brain Max cambian las reglas del juego. En lugar de pedir a los equipos que recuerden nuevos procesos, Brain integra la inteligencia directamente en el flujo de trabajo diario.

ClickUp Brain permite buscar información de forma universal en tareas, documentos y comentarios. En lugar de preguntarse «¿Dónde está esa actualización?», los equipos solo tienen que preguntarle a Brain y obtienen la respuesta al instante permite buscar información de forma universal en tareas, documentos y comentarios. En lugar de preguntarse «¿Dónde está esa actualización?», los equipos solo tienen que preguntarle a Brain y obtienen la respuesta al instante

clickUp Brain MAX va más allá: captura actualizaciones a través de entrada de voz, convierte notas en elementos* y e incluso muestra automáticamente el trabajo urgente entrada de vozelementos* y e incluso muestra automáticamente el trabajo urgente

Pregunte a ClickUp Brain y obtenga actualizaciones en tiempo real, documentos y acciones de tareas

Al reducir la carga cognitiva y facilitar las acciones correctas, los nuevos hábitos se consolidan de forma natural y sostenible.

Lecciones desde la primera línea

Consideraciones para una transición fluida a la convergencia

La gestión del cambio no es una lista de control, sino un trabajo continuo que consiste en escuchar, iterar y celebrar los éxitos. En ClickUp, hemos organizado concursos de IA, ofrecido incentivos y difundido los intentos correctos en los canales de toda la empresa. Pero el mayor impacto proviene de crear hábitos y mostrar a los equipos cómo la herramienta resuelve sus problemas de trabajo específicos. Nada impacta más que ver cómo tu problema se resuelve ante tus propios ojos.

Uno de mis momentos que marcan como favoritos fue en un evento de Secret Supper en Ciudad de México. Hice una demostración de un flujo de trabajo automatizado para puntuar las llamadas de equipo de ventas y generar contenido para campañas. Ver cómo la gente se daba cuenta de que «esto realmente resuelve mi problema» fue un punto de inflexión.

Esos momentos de revelación son los que impulsan la adopción real.

La urgencia del ahora

El impulso acelerado hacia la convergencia de contextos —la combinación de flujos de trabajo, contextos y IA— significa que la ventana para obtener una ventaja competitiva se está reduciendo. Las organizaciones que tratan la gestión del cambio como una estrategia, y no como una idea de último momento, superarán al resto.

Si está iniciando su propia transformación, no espere más. Empiece poco a poco, celebre los éxitos, empodere a sus campeones y nunca pierda de vista a las personas que están en el centro del cambio. Las organizaciones que actúan ahora, aquellas que unifican el contexto de trabajo, reducen la dispersión laboral e impulsan la transformación de la IA, definirán el futuro del trabajo.

Construyamos juntos algo mejor.