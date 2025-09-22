Estudio de Forrester: ClickUp genera un retorno de la inversión del 384 % y un ahorro de 92 400 horas al tercer año

En el acelerado mundo digital actual, la dispersión del trabajo es el asesino silencioso de la productividad. Las herramientas desconectadas, la información aislada y los procesos manuales consumen tiempo y energía de los equipos en todas partes.

Pero, ¿y si pudiera recuperar esas horas, aumentar los ingresos y empoderar a su personal, todo en un solo lugar?

Eso es exactamente lo que revela el último estudio Total Economic Impact™ (TEI) de Forrester sobre ClickUp. Encargado por ClickUp y realizado por Forrester Research, este estudio independiente cuantifica el impacto real de consolidar el trabajo en un entorno de trabajo de IA convergente.

Los números: un retorno de la inversión que habla por sí solo

El riguroso análisis de Forrester reveló que, en tres años, una organización compuesta* que utilizaba ClickUp logró:

384 % de retorno de la inversión (ROI)

92 400 horas de productividad ahorradas al tercer año gracias a la automatización y la IA

3,9 millones de dólares en aumento de ingresos gracias a ClickUp

*periodo de amortización inferior a 6 meses

La base de lo que hacemos es la gestión del flujo de trabajo... No podríamos haber logrado estos resultados sin ClickUp.

La base de lo que hacemos es la gestión del flujo de trabajo... No podríamos haber logrado estos resultados sin ClickUp.

*Una organización compuesta es una empresa estadounidense con unos ingresos anuales de 150 millones de dólares y 1000 empleados. Es representativa de los clientes entrevistados y se utiliza para presentar el análisis financiero agregado.

A continuación, le ofrecemos un desglose visual de lo que estos números significan para usted:

Cómo ClickUp ofrece resultados: IA, automatización y convergencia

Beneficios acumulados por los usuarios de ClickUp durante un periodo de tres años. Fuente: Estudio TEI de Forrester

1. Libera la productividad mediante la automatización y la IA

Los equipos que utilizan ClickUp ahorran una media de 12 horas por empleado al mes al tercer año. Las funciones basadas en IA, como los resúmenes automáticos, la búsqueda empresarial con IA y la automatización del flujo de trabajo, eliminan las tareas repetitivas y los cambios de contexto, lo que permite a los equipos centrarse en el trabajo de mayor impacto.

Me encanta la IA. Me encanta AskAI. Es muy eficaz. Tengo un conjunto de paneles: cada día me levanto y los miro como si fueran un periódico para comprender cómo han avanzado los proyectos.

Me encanta la IA. Me encanta AskAI. Es muy eficaz. Tengo un conjunto de paneles: cada día me levanto y los miro como si fueran un periódico para comprender cómo han avanzado los proyectos.

2. Impulsar el crecimiento de los ingresos sin aumentar la plantilla

Al reasignar el tiempo ahorrado a proyectos que generan valor, las organizaciones observaron un aumento de siete veces en la producción en algunos departamentos y generaron 3,9 millones de dólares en nuevos ingresos en tres años. El entorno de trabajo centralizado de ClickUp permite a los equipos aceptar más clientes, lanzar más campañas y entregar más productos, sin necesidad de contratar a más personal.

Ahora gestionamos aproximadamente 500 tareas de operaciones de marketing al mes... Sin ClickUp, solo podríamos manejar aproximadamente la mitad de esa carga de trabajo.

Ahora gestionamos aproximadamente 500 tareas de operaciones de marketing al mes... Sin ClickUp, solo podríamos manejar aproximadamente la mitad de esa carga de trabajo.

ClickUp sustituye a las soluciones de gestión de proyectos fragmentadas, lo que reduce los costes de software heredado/a en un 60 % al tercer año y ahorra tiempo del administrador de TI. Eso supone un ahorro de 114 000 dólares para la organización compuesta, además del beneficio intangible de tener todo en un solo lugar.

Todas estas microcomunicaciones... se eliminan al instante si se hace correctamente, y eso es extremadamente valioso.

Todas estas microcomunicaciones... se eliminan al instante si se hace correctamente, y eso es extremadamente valioso.

4. Ofrecemos beneficios cuantificables para clientes y equipos más satisfechos

mayor satisfacción de los clientes:* los tiempos de respuesta más rápidos y un mejor seguimiento de los problemas elevaron las puntuaciones CSAT por encima de 90

Mejora de la experiencia de los empleados: la centralización de las tareas y la comunicación redujo el estrés y empoderó a los equipos

Una única fuente de información veraz: las actualizaciones en tiempo real y las actualizaciones en tiempo real y la gestión del conocimiento mantuvieron a todos alineados

Un año después, tras implementar ClickUp, pudo llevar a su padre a Disney World durante la temporada de impuestos. Esa es la diferencia que marcó ClickUp: pasar de las lágrimas en el baño a las sonrisas en Disney.

Un año después, tras implementar ClickUp, pudo llevar a su padre a Disney World durante la temporada de impuestos. Esa es la diferencia que marcó ClickUp: pasar de las lágrimas en el baño a las sonrisas en Disney.

📘 ¿Quiere ver el desglose completo? Descubra cómo ClickUp ayuda a las empresas a multiplicar por siete su producción y generar 3,9 millones de dólares en ingresos en el informe TEI de Forrester👇🏼

Por qué es importante

El estudio TEI de Forrester confirma lo que los clientes de ClickUp ya saben: consolidar el trabajo en una única plataforma basada en IA no solo aumenta la productividad, sino que supone una ventaja estratégica. Tanto si está ampliando su negocio, aumentando los ingresos o simplemente buscando devolverle el tiempo a su equipo, ClickUp ofrece resultados medibles.

Desde el retorno de la inversión en gestión de proyectos hasta el poder de un entorno de trabajo de IA convergente, los datos son claros: menos herramientas, más contexto y una automatización más inteligente crean un espacio para que los equipos hagan su mejor trabajo.

Desde el retorno de la inversión en gestión de proyectos hasta el poder de un entorno de trabajo de IA convergente, los datos son claros: menos herramientas, más contexto y una automatización más inteligente crean el espacio necesario para que los equipos den lo mejor de su trabajo.

¿Listo para ver el impacto completo? Descargar el estudio TEI de Forrester y descubra cómo ClickUp puede transformar su organización.