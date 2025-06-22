Las 10 mejores herramientas de análisis de vídeo con IA para obtener información más inteligente

¿Se está ahogando en horas de vídeo, buscando ese momento clave? Podría ser un Clip crucial para su empresa o un momento digno de viralizarse, pero revisar manualmente el metraje es una pérdida de tiempo.

Los analizadores de vídeo con IA son herramientas inteligentes que ven, etiquetan y analizan vídeos por usted. Desde la detección de objetos y la transcripción de discursos para reuniones de negocios importantes hasta el desglose de imágenes de partidos deportivos, estas plataformas basadas en IA convierten la sobrecarga de vídeo en información instantánea. Se acabaron los rebobinados interminables y las conjeturas: ahora tiene a su alcance datos estructurados y fáciles de buscar.

Pero, ¿qué herramienta es la mejor para sus necesidades de contenido de vídeo? Analicemos las mejores herramientas de análisis de vídeo con IA y sus funciones para transformar la forma en que extrae información y toma decisiones.

Los mejores analizadores de vídeo con IA de un vistazo

Herramienta Funciones principales Lo mejor para Precios* ClickUp Grabación de vídeo de pantalla y cámara web con Clips, transcripción y resumen con IA para vídeos y notas de voz, AI Notetaker para capturar, resumir y analizar reuniones. Equipos de todos los tamaños (particulares, pequeñas empresas, medianas empresas, grandes corporaciones) que buscan análisis de vídeo basado en IA y automatización de flujos de trabajo. Plan Free disponible; personalización disponible para corporaciones. Google Cloud Video Intelligence Detección de cambios en las tomas, seguimiento de objetos, detección de contenido explícito, transcripción de voz. Pequeñas y medianas empresas que necesitan un análisis de vídeo escalable. Prueba gratuita disponible; planes empresariales con funciones adicionales. Amazon Rekognition Vídeo Reconocimiento facial y de actividades, detección de contenido inseguro, análisis de transmisiones en tiempo real. Pequeñas y medianas empresas que necesitan reconocimiento facial y detección de actividad en tiempo real. Versión de prueba gratuita disponible; precios escalables para corporaciones. Microsoft Azure Vídeo Analyzer Detección de movimiento, análisis espacial, resumen de vídeo, integración con los servicios de Azure. Empresas medianas y corporaciones que desean integrar información de vídeo basada en IA en aplicaciones basadas en la nube. Prueba gratuita disponible; planes empresariales disponibles; integración con el ecosistema de Microsoft. IBM Watson Vídeo Analytics Detección de eventos en tiempo real, reconocimiento facial, análisis de multitudes e integración con IBM Nube. Empresas medianas y corporaciones que necesitan detección de anomalías y extracción de metadatos basadas en IA. Planes empresariales disponibles; precios personalizados para las necesidades de las corporaciones. Análisis de vídeo con IA de Valossa Reconocimiento de rostros y logotipos, clasificación de escenas, marcado de contenido explícito. Pequeñas y medianas empresas que desean extraer información detallada del contenido de vídeo. Prueba gratuita disponible; planes Enterprise personalizados. Twelve Labs Detección de momentos clave, indexación visual-textual, comprensión multimodal de vídeos. Pequeñas y medianas empresas que necesitan búsqueda de vídeo basada en IA. Prueba gratuita disponible; planes empresariales con acceso a API. ScreenApp Grabación de pantalla con transcripción, resúmenes con IA y detección de momentos destacados. Particulares y pequeñas empresas que necesitan transcripciones de vídeo automatizadas y resúmenes de contenido. Plan Free disponible; planes de pago para funciones premium. VideoInsights. IA Extracción de fragmentos destacados, resúmenes automáticos, etiquetado con IA para clips con función de búsqueda. Desde pequeñas empresas hasta medianas empresas, especialmente en el sector de los medios de comunicación. Versión de prueba gratuita disponible; planes de pago con funciones adicionales. API de análisis de vídeo de Eden IA Acceso API agregado a múltiples modelos de IA de vídeo, fácil integración y optimización de costes. Pequeñas y medianas empresas que necesitan proveedores de análisis de vídeo con IA múltiple. Prueba gratuita disponible; modelo de pago por uso.

¿Qué debe buscar en un analizador de vídeo con IA?

El analizador de vídeo con IA adecuado puede marcar la diferencia en la eficiencia con la que se extrae información de los vídeos. Estas son las funciones y los casos de uso más comunes que hay que buscar para obtener los mejores resultados:

Precisión y capacidades de reconocimiento: busque funciones de IA que detecten rostros, texto e incluso emociones con precisión.

Procesamiento en tiempo real: elija una herramienta que analice las imágenes en tiempo real para obtener información instantánea.

Información útil: asegúrese de que la IA no solo analice, sino que también proporcione recomendaciones, tendencias o resúmenes significativos que ayuden a tomar decisiones.

Escalabilidad y rendimiento: asegúrese de que el analizador se adapta sin problemas, desde el manejo de unos pocos vídeos hasta cientos o miles, según sus necesidades.

Personalización y flexibilidad: seleccione una herramienta que le permita ajustar los parámetros de detección a sus necesidades específicas.

Integración y compatibilidad: asegúrese de que la conexión es perfecta con su software, servicios en la nube o sistemas de seguridad existentes.

Seguridad y cumplimiento normativo: confirme que cumple con las normativas de privacidad, como el RGPD o la HIPAA, si maneja datos confidenciales.

Coste y retorno de la inversión: considere modelos gratis o de pago por uso para pequeñas empresas, mientras que las corporaciones pueden necesitar soluciones avanzadas.

Los 10 mejores analizadores de vídeo con IA

Ahorre tiempo, mejore la información, simplifique el análisis de vídeo y tome decisiones rápidas basadas en datos con estas herramientas de análisis de vídeo:

1. ClickUp (la mejor para el análisis de vídeo basado en IA y la automatización del flujo de trabajo)

Pruebe ClickUp Clips ahora mismo. Captura y transcribe conversaciones con ClickUp Clips.

¿Ve vídeos largos y toma notas manualmente? Con ClickUp, la aplicación para todo lo relacionado con el trabajo, eso es cosa del pasado. Combina la gestión de proyectos, la gestión del conocimiento y el chat, todo ello impulsado por IA que le ayuda a trabajar de forma más rápida e inteligente.

Para los profesionales del vídeo, los analistas y los equipos que trabajan con contenido de vídeo, ClickUp automatiza el resumen, ayuda a extraer decisiones y conclusiones clave, y convierte los conocimientos basados en IA en acciones, todo ello dentro de su flujo de trabajo.

¿Cómo? A través de ClickUp Clips.

Esta función facilita la grabación de la cámara web y la pantalla, la edición de vídeo, la colaboración y el uso compartido.

¿Tienes curiosidad por saber cómo funciona Clips? Míralos en acción a continuación:

Ya sea que esté creando tutoriales, informes de incidencias, sesiones de capacitación o actualizaciones de proyectos, Clips le ayuda a grabar fácilmente su pantalla y añadir una voz en off. Combine eso con el asistente de IA nativo de ClickUp, ClickUp Brain, y genere automáticamente transcripciones que convierten sus palabras habladas en texto buscable y procesable.

Convierta los clips de ClickUp en tareas prácticas.

Una vez grabado, puede consultar rápidamente los puntos clave, convertir los Clips en tareas de ClickUp y compartirlos a través de un enlace para que su equipo pueda verlos, comentarlos y tomar medidas, todo ello sin salir de ClickUp.

ClickUp Brain no solo transcribe tus vídeos y audios palabra por palabra, sino que ofrece transcripciones muy precisas con marcas de tiempo que facilitan la búsqueda y revisión de partes específicas de tu contenido.

Esta potente función de transcripción transforma horas de palabras habladas en texto claro y organizado, lo que ayuda a los equipos a encontrar rápidamente lo que necesitan sin tener que rebobinar o tomar notas sin cesar.

¿Tiene poco tiempo? Brain también resume las transcripciones para una revisión rápida y responde a cualquier pregunta que tenga sobre la transcripción, utilizando comandos de lenguaje natural. En lugar de analizar manualmente horas de archivos de vídeo y audio, puede descubrir instantáneamente tendencias, identificar momentos importantes y convertir el contenido de los Clips en elementos de acción estructurados.

Deja que ClickUp Brain resuma y analice tus Clips por ti.

A diferencia de otras herramientas, ClickUp no solo analiza los medios, sino que hace que su contenido esté realmente conectado y sea procesable. Con ClickUp Connected Search, puede encontrar al instante clips relevantes, debates anteriores y actualizaciones de proyectos en todo su entorno de trabajo, sin tener que buscar en archivos ni cambiar de aplicación.

Esto es diferente a simplemente pedir información a la IA, ya que Connected Search extrae fácilmente datos de todos tus documentos, tareas y clips de ClickUp, lo que te proporciona resultados completos y ricos en contexto en un solo lugar.

Los equipos pueden adjuntar fácilmente información de vídeo a las tareas, asignarlas e incorporar resúmenes generados por IA directamente en su flujo de trabajo diario, todo ello mientras mantienen la seguridad de los datos y potencian la colaboración. Y si quieres un asistente inteligente para tus reuniones, prueba ClickUp AI Notetaker para grabar y transcribir todo con precisión.

Captura cada detalle sin esfuerzo con Notetaker de ClickUp.

Recibirá directamente en su bandeja de entrada una transcripción editable y claramente etiquetada con los puntos importantes, las decisiones y los elementos a tomar resaltados, para que no tenga que preocuparse por perderse nada. De esta manera, su equipo estará en sintonía sin esfuerzo adicional.

🦄 Al combinar ClickUp Clips, ClickUp Brain, ClickUp Connected Search y herramientas de IA como AI Notetaker, ClickUp organiza la forma en que gestionas, analizas y colaboras en el contenido de vídeo, todo ello dentro de un único entorno de trabajo conectado.

Las mejores funciones de ClickUp

Resuma vídeos largos en transcripciones con función de búsqueda , lo que le permitirá ahorrar tiempo en revisiones y en la toma de decisiones.

Colabore en Clips grabados y tareas relacionadas en tiempo real añadiendo comentarios, asignando tareas y realizando el uso compartido de información dentro de ClickUp.

Convierta la información obtenida de los vídeos directamente en tareas, elementos y actualizaciones de proyectos.

Optimice los vídeos con el etiquetado y la categorización basados en IA para una rápida recuperación.

Sincronización entre plataformas: integra el análisis de vídeo con IA con más de 1000 herramientas, como Zoom y Loom, en ClickUp.

Limitaciones de ClickUp

Un amplio intervalo de funciones puede dar lugar a una curva de aprendizaje más pronunciada.

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 000 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4400 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Una reseña de Reddit dice lo siguiente:

La función «Grabar Clip» es increíble, gracias ClickUp. ¡Crear tareas a partir de un vídeo corto sin salir de ClickUp es increíble! Puedo crear tareas a partir de problemas que puedo mostrar con un vídeo corto, en lugar de escribirlas. ¡Muchas gracias!

La función «Grabar Clip» es increíble, gracias ClickUp.

¡Crear tareas a partir de un vídeo corto sin salir de ClickUp es increíble! Puedo crear tareas a partir de problemas que puedo mostrar con un vídeo corto, en lugar de escribirlas. ¡Muchas gracias!

2. Google Cloud Video Intelligence (la mejor opción para el análisis de vídeo escalable con detección de objetos y reconocimiento de voz)

a través de Google Cloud Video Intelligence

Google Cloud Video Intelligence ofrece análisis de alta precisión, lo que lo hace perfecto para la moderación de contenidos, la gestión de medios y la seguridad.

¿Necesita detectar objetos, transcribir discursos o marcar contenido explícito? Esta herramienta le ofrece todo lo que necesita en varios idiomas.

Tanto si trabaja con vídeos de YouTube, imágenes de vigilancia o archivos multimedia, estas herramientas permiten buscar y utilizar archivos de audio y vídeo, al tiempo que mantienen la seguridad de sus datos y la eficiencia de su flujo de trabajo.

Las mejores funciones de Google Cloud Video Intelligence

Identifique personas, objetos y escenas con gran precisión.

Convierta el audio en transcripciones con función de búsqueda.

Analice las grabaciones de vídeo para obtener información en tiempo real.

Integre estas herramientas con las aplicaciones y los flujos de trabajo existentes.

Implemente el etiquetado de metadatos basado en el aprendizaje automático.

Limitaciones de Google Cloud Video Intelligence

Aplica límites de uso que pueden limitar la velocidad de procesamiento y las solicitudes.

Interpreta erróneamente manipulaciones sutiles, lo que da lugar a rótulos o detecciones inexactos.

Precios de Google Cloud Video Intelligence para vídeos

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Google Cloud Video Intelligence para vídeos

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Google Cloud Video Intelligence para vídeos?

Una reseña de G2 dice:

Contamos con un enorme catálogo de vídeos para nuestros esfuerzos de marketing en la empresa y, gracias a Google Cloud Video Intelligence, pudimos buscar e identificar rápidamente momentos concretos en los vídeos, separar las señales del ruido y recuperar información relevante.

Contamos con un enorme catálogo de vídeos para nuestros esfuerzos de marketing en la empresa y, gracias a Google Cloud Video Intelligence, pudimos buscar e identificar rápidamente momentos concretos en los vídeos, separar las señales del ruido y recuperar información relevante.

📮 ClickUp Insight: Los datos de la encuesta sobre la eficacia de las reuniones de ClickUp sugieren que casi la mitad de todas las reuniones (46 %) cuentan con solo entre 1 y 3 participantes. Aunque estas reuniones más pequeñas pueden estar más centradas, podrían sustituirse por métodos de comunicación más eficientes, como una mejor documentación, actualizaciones asincrónicas grabadas o soluciones de gestión del conocimiento. Los comentarios asignados en las tareas de ClickUp le permiten añadir contexto directamente en las tareas, realizar el uso compartido de mensajes de audio rápidos o grabar actualizaciones de vídeo con ClickUp Clips, lo que ayuda a los equipos a ahorrar un tiempo valioso y garantiza que se sigan produciendo debates importantes, ¡pero sin perder tiempo! 💫 Resultados reales: equipos como Trinetrix están experimentando una reducción del 50 % en conversaciones y reuniones innecesarias gracias a ClickUp.

3. Amazon Rekognition Vídeo (la mejor para el reconocimiento facial y la detección de actividades en tiempo real)

a través de Amazon Rekognition Vídeo

¿Busca una forma de automatizar el análisis de vídeo a gran escala? Amazon Rekognition Video es muy popular porque puede detectar y analizar objetos, personas y actividades en tiempo real.

También ofrece sólidas funciones de reconocimiento facial y moderación de contenidos, lo que lo hace ideal para contenidos de vídeo personalizados y sensibles en materia de seguridad, información sobre los clientes y cumplimiento normativo. Su información en tiempo real y su perfecta integración con los servicios de AWS permiten a las empresas aprovechar el aprendizaje automático para el análisis de vídeo sin necesidad de una configuración compleja.

Las mejores funciones de Amazon Rekognition Vídeo

Analice archivos de vídeo y audio en contenidos de vídeo a gran escala.

Modere el contenido detectando imágenes inapropiadas o restringidas.

Integre con los servicios de AWS para procesar grandes volúmenes.

Limitaciones de Amazon Rekognition Vídeo

El soporte solo incluye formatos MPEG-4 y MOV codificados con H. 264.

Falta de documentación detallada para determinados lenguajes de programación.

Precios de Amazon Rekognition Vídeo

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Amazon Rekognition Vídeo

G2: 4,3/5 (más de 20 opiniones)

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Amazon Rekognition Vídeo?

Un crítico de G2 reflexiona sobre su experiencia:

API fácil de usar, paquetes muy clasificados para referencia. Se pueden configurar fácilmente diversos requisitos.

API fácil de usar, paquetes muy clasificados para referencia. Se pueden configurar fácilmente diversos requisitos.

4. Microsoft Azure Video Analyzer (la mejor opción para integrar información de vídeo basada en IA en aplicaciones basadas en la nube)

a través de Microsoft Azure Video Analyzer

¿Desea integrar el análisis de vídeo basado en IA en sus aplicaciones basadas en la nube? Microsoft Azure Video Analyzer puede ayudarle. El servicio facilita la extracción, el análisis y la integración de información de vídeo mediante los sólidos servicios de IA de Azure.

El análisis de vídeo de Azure también ayuda a los minoristas a mejorar las operaciones en la tienda sin necesidad de realizar un seguimiento manual. La IA supervisa el tráfico peatonal, el flujo de clientes y los tiempos de permanencia en áreas clave. Esto revela patrones, como cuellos de botella en las cajas o espacios infrautilizados, sobre los que los equipos pueden actuar rápidamente.

¿El resultado? Operaciones más fluidas, mejor dotación de personal y una experiencia de compra más eficiente.

Las mejores funciones de Microsoft Azure Video Analyzer

Integre fácilmente con los servicios de IA de Azure, IoT y almacenamiento en la nube.

Analice las transmisiones de vídeo para garantizar la seguridad de los datos, el cumplimiento normativo y la eficiencia operativa.

Automatice los flujos de trabajo mediante desencadenantes basados en eventos detectados.

Procese vídeos a gran escala utilizando IA basada en la nube, lo que reduce las necesidades de infraestructura local.

Limitaciones de Microsoft Azure Video Analyzer

Solo tiene compatibilidad con RTSP con flujos RTP intercalados (en los que tanto las señales de control (como reproducción, pausa) como los datos multimedia (el vídeo/audio real) se envían juntos a través de un canal), excluyendo RTP sobre UDP (en el que el vídeo/audio se envía por separado a través de una ruta más rápida, pero menos fiable).

Precios de Microsoft Azure Video Analyzer

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Microsoft Azure Video Analyzer

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

Qué opinan los usuarios reales sobre Microsoft Azure Video Analyzer

Un crítico de G2 dice:

Me gusta la transcripción y traducción automáticas, que proporcionan una transcripción precisa del habla a texto en varios idiomas. Aparte de esto, otras funciones que me gustan son el reconocimiento facial, la detección de objetos, el análisis sentinal, la extracción de palabras clave y la capacidad de búsqueda.

Me gusta la transcripción y traducción automáticas, que proporcionan una transcripción precisa del habla a texto en varios idiomas. Aparte de esto, otras funciones que me gustan son el reconocimiento facial, la detección de objetos, el análisis sentinal, la extracción de palabras clave y la capacidad de búsqueda.

🧠 Dato curioso: Hollywood está recurriendo a la IA para producir películas de forma más inteligente. Lionsgate se ha asociado con Runway para desarrollar herramientas de análisis de vídeo que mejoran la planificación, la edición y el etiquetado de contenidos, organizando la gestión de la producción como nunca antes se había hecho.

5. IBM Watson Video Analytics (la mejor opción para la detección avanzada de anomalías y la extracción de metadatos basadas en IA)

a través de IBM Watson Vídeo Analytics

IBM Watson Video Analytics está diseñado para ayudar a las empresas a aprovechar el poder de la información en tiempo real que proporcionan los vídeos. Mantiene su planta de producción más segura y eficiente. Su IA puede supervisar los entornos de trabajo para detectar infracciones de seguridad, como la falta de equipos o la presencia de personas en zonas restringidas.

También detecta retrasos, equipos inactivos o rutas bloqueadas que ralentizan la producción. Al convertir el vídeo en información en tiempo real, IBM Watson le ayuda a reducir el riesgo y a mantener el buen funcionamiento de las operaciones.

Las mejores funciones de IBM Watson Video Analytics

Detecte anomalías identificando movimientos inusuales.

Extraiga metadatos detallados, incluidos objetos y rostros.

Utilice la inteligencia artificial predictiva para la previsión de riesgos potenciales mediante el análisis de patrones inusuales en las transmisiones de vídeo.

Analice las interacciones humanas estudiando los gestos, los movimientos y los patrones de comportamiento.

Extraiga información valiosa de archivos de audio, simplificando el análisis del contenido hablado.

Limitaciones de IBM Watson Video Analytics

Implanta límites a las llamadas a la API y a las capacidades de procesamiento en la versión de prueba.

Precios de IBM Watson Vídeo Analytics

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de IBM Watson Video Analytics

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

6. Valossa IA Video Analysis (la mejor para una comprensión profunda del contenido)

a través de Valossa IA Vídeo Análise

Valossa IA Video Analysis examina el contenido de los vídeos analizando las narrativas, el contexto y las señales emocionales, lo que proporciona información significativa al instante.

Diseñado pensando en la moderación de contenidos publicitarios y multimedia, Valossa ayuda a las empresas a automatizar el etiquetado de vídeos, detectar contenidos sensibles y personalizar las experiencias de los espectadores. Es una herramienta muy útil que transforma los vídeos sin procesar en información valiosa, simplificando y agilizando los flujos de trabajo y garantizando que los contenidos se ajusten a las directrices de la marca y a las preferencias del público.

Las mejores funciones del análisis de vídeo con IA de Valossa

Reconozca escenas y temas, identificando ubicaciones, entornos y estados de ánimo.

Detecte contenido sensible y escenas explícitas para una moderación automatizada.

Analice el contexto de los vídeos para potenciar la segmentación publicitaria.

Limitaciones del análisis de vídeo con IA de Valossa

El límite de la prueba gratuita es de 30 minutos.

Los créditos de análisis no utilizados caducan al final de cada suscripción.

Precios de Valossa IA Video Analysis

Precios personalizados

Valossa IA Vídeo Análisis: valoraciones y reseñas

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

🧠 Dato curioso: En la película de suspense Fall, estrenada en 2022, el director Scott Mann utilizó la IA para suavizar los diálogos después de que las improvisaciones de los actores pusieran en riesgo la valoración de la película como «R». En lugar de volver a rodar o recurrir a un doblaje poco natural, se utilizó la IA para ajustar el lenguaje digitalmente, lo que permitió mantener la película dentro de la valoración deseada sin perder el ritmo.

7. Twelve Labs (la mejor para la búsqueda de vídeos basada en IA)

a través de Twelve Labs

Estás intentando encontrar esa frase de ese carácter secundario en esa escena, pero volver a ver todo el vídeo no es una opción. Ahí es donde entra en juego la búsqueda de vídeo con IA de Twelve Labs.

Identifica al instante momentos y conceptos específicos, lo que le ahorra tiempo y esfuerzo. Perfecta para profesionales de los medios de comunicación, educadores y empresas, esta herramienta transforma las bibliotecas de vídeo en recursos totalmente buscables y ricos en datos.

Las mejores funciones de Twelve Labs

Aplique el aprendizaje automático para analizar el habla, las imágenes y las acciones en el contexto de los vídeos.

Integre flujos de trabajo con compatibilidad API para desarrolladores.

Compatibilidad con búsquedas multilingües.

Escanee vídeos de YouTube, detecte momentos clave y genere transcripciones.

Limitaciones de Twelve Labs

Se basa en grandes conjuntos de datos para un entrenamiento eficaz de los modelos.

Precios de Twelve Labs

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Twelve Labs

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

👀 ¿Sabías que...? La IA no solo ayuda con la edición de vídeos, ¡sino que se está convirtiendo en una fuente de ingresos a tiempo completo! Algunos creadores ganan 60 000 dólares al mes con contenido generado por IA.

8. ScreenApp (la mejor para transcripciones automáticas de vídeo y resumenes de contenido)

a través de ScreenApp

Imagina tener una montaña de contenido de vídeo que revisar. En lugar de perder horas volviéndolo a ver, ScreenApp te permite generar automáticamente transcripciones precisas y resúmenes concisos en segundos, convirtiendo tu vídeo en texto estructurado y fácil de buscar. Esto facilita la revisión, el uso compartido y la reutilización del contenido con solo unos pocos clics.

Además, gracias a su compatibilidad con numerosos idiomas, es perfecta para equipos internacionales que trabajan en diferentes regiones.

Las mejores funciones de ScreenApp

Analice vídeos de YouTube, detecte momentos clave y genere transcripciones para facilitar la búsqueda.

Comprenda y utilice sus vídeos de forma más eficaz.

Resumir vídeos largos en conclusiones clave.

Integre con herramientas de almacenamiento en la nube y colaboración.

Limitaciones de ScreenApp

Impone un límite a la duración de la grabación y a la capacidad de almacenamiento en el plan Free.

Precios de ScreenApp

Free

Crecimiento: 30 $ al mes

Empresa: 69 $ al mes

Valoraciones y reseñas de ScreenApp

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ScreenApp?

Un crítico de Capterra y usuario de ScreenApp describe su experiencia:

Lo que más nos gusta de Screenapp es lo fácil que resulta crear y compartir vídeos. Contamos con un equipo de tamaño considerable y todos pueden utilizar Screenapp para grabar su contenido con un solo enlace, lo cual es una de sus mejores funciones.

Lo que más nos gusta de Screenapp es lo fácil que resulta crear y compartir vídeos. Contamos con un equipo de tamaño considerable y todos pueden utilizar Screenapp para grabar su contenido con un solo enlace, lo cual es una de sus mejores funciones.

💡 Consejo profesional: Utilice herramientas de análisis de vídeo con IA para identificar qué escenas captan más la atención de los espectadores. Al analizar la participación de la audiencia, puede optimizar sus vídeos para lograr el máximo impacto.

9. VideoInsights. IA (la mejor para obtener información inteligente de vídeos para empresas y medios de comunicación)

a través de VideoInsights.ia

Buscar tendencias, momentos clave o la participación de la audiencia en horas y horas de vídeo no debería suponer una pérdida de tiempo. VideoInsights. IA hace que reutilizar el contenido de vídeo sea increíblemente fácil y rápido.

Su IA detecta automáticamente los momentos más destacados, lo que evita a los equipos tener que revisar horas de grabaciones. Ya sea una cita, un aumento en la participación de la audiencia o una mención clave de un producto, la herramienta lo muestra al instante.

Esto significa que los equipos de marketing de vídeo pueden convertir rápidamente vídeos largos en clips cortos para redes sociales, campañas de correo electrónico o anuncios pagados. Si crea contenido a gran escala, esta sola función puede transformar la rapidez con la que publica y promociona.

Las mejores funciones de VideoInsights.ia

Analice la participación de la audiencia y ayude a las empresas a optimizar su estrategia de contenido.

Genere informes automatizados con información sobre el rendimiento y las tendencias.

Utilice el análisis de vídeo en tiempo real para la transmisión en directo y la vigilancia.

Integre con almacenamiento en la nube y herramientas de IA para automatizar fácilmente el flujo de trabajo.

Limitaciones de VideoInsights. IA

Requiere vídeos de entrada de alta calidad.

Precios de VideoInsights. IA

Free

Avanzado: 10 $/usuario al mes

Profesional: 20 $/usuario al mes

Enterprise: Precios personalizados

VideoInsights. IA valoraciones y reseñas

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre VideoInsights. IA?

Un crítico de Capterra comparte su experiencia:

Me gusta tener todas mis cámaras en un solo lugar donde pueda ver todas las transmisiones en directo. También me gusta poder hacer el software personalizado e implementarlo cuando hay una actualización del programa.

Me gusta tener todas mis cámaras en un solo lugar donde pueda ver todas las transmisiones en directo. También me gusta poder hacer el software personalizado e implementarlo cuando hay una actualización del programa.

10. API de análisis de vídeo Eden AI (la mejor para una integración perfecta de múltiples proveedores de IA)

a través de Eden IA

¿Por qué limitarse a una sola IA cuando puede aprovechar el poder de muchas? La API de análisis de vídeo de Eden AI ofrece una solución flexible y rentable para integrar múltiples proveedores de análisis de vídeo basados en IA en un único flujo de trabajo.

Esta flexibilidad permite a las empresas comparar varios modelos de IA, cambiar fácilmente de proveedor y optimizar los costes, todo ello sin estar vinculadas a un único proveedor. Con Eden AI, puede elegir las mejores herramientas para sus necesidades, lo que hace que el análisis de vídeo sea más inteligente y eficiente.

Las mejores funciones de la API de análisis de vídeo de Eden IA

Extraiga información como la detección de objetos, el reconocimiento de escenas y la conversión de voz a texto.

Permita un cambio sencillo de proveedor para optimizar el rendimiento y los precios.

Simplifique la integración de API para que el análisis de vídeo con IA sea accesible.

Disfrute de un modelo de pago por uso, que garantiza la rentabilidad y la escalabilidad.

Limitaciones de la API de análisis de vídeo de Eden IA

Implemente un límite en el acceso a determinados proveedores de IA, lo que hace que algunas funciones sean exclusivas.

Precios de la API de análisis de vídeo de Eden IA

Pago por uso

Premium: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Eden IA Video Analysis API

G2: No hay suficientes reseñas.

Capterra: No hay suficientes reseñas.

¿Qué opinan los usuarios reales sobre la API de análisis de vídeo de Eden IA?

Un crítico de Product Hunt y usuario de Eden IA Video Analysis API afirma:

El enfoque de Eden AI para la integración de la IA es realmente ingenioso. Abstraen los diferentes proveedores y ofrecen una función de comparación y contraste muy sencilla que permite a los desarrolladores elegir al proveedor adecuado desde el primer momento.

El enfoque de Eden AI para la integración de la IA es realmente ingenioso. Abstrayen los diferentes proveedores y ofrecen una función de comparación y contraste muy sencilla que permite a los desarrolladores elegir al proveedor adecuado desde el primer momento.

ClickUp: donde la información de la IA se une a la ejecución

La mayoría de los analizadores de vídeo con IA hacen un trabajo fantástico a la hora de extraer información de sus grabaciones de vídeo, pero esa información no sirve de nada si se queda ahí, acumulando polvo digital en su entorno de trabajo. Necesita un lugar donde capturarla, organizarla y utilizarla de verdad.

Ahí es donde ClickUp destaca. Es su centro de comandos impulsado por IA, donde los vídeos y la información que estos proporcionan se convierten en tareas, los flujos de trabajo se ejecutan de forma automática y la colaboración se produce en tiempo real. Se acabaron las ideas perdidas y los datos dispersos: solo una ejecución fluida, desde el análisis hasta la acción.

¡Regístrese gratis en ClickUp y convierta las grabaciones de su empresa en resultados reales!