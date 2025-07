las 11 mejores alternativas a Brandfolder para la gestión de activos digitales

La campaña está a punto de comenzar, falta el logotipo y nadie recuerda dónde está la última versión.

¿Te suena familiar? 📁

Alguien jura que está en una carpeta compartida. Otra persona tiene una versión obsoleta. El diseñador está «fuera de la oficina». Ahora se está acabando el plazo.

Un buen sistema de gestión de activos digitales (DAM) debe simplificar la colaboración, no aumentar el caos. Brandfolder es una opción popular, pero no es la única. Si desea una mejor automatización, una colaboración fluida o precios más flexibles, vale la pena explorar muchas alternativas a Brandfolder.

Analicemos las mejores opciones para mantener tus activos organizados y tu equipo en movimiento. 🙌🏼

¿Por qué optar por alternativas a Brandfolder?

Aunque Brandfolder es una herramienta DAM sólida, es posible que no satisfaga las necesidades de todos los equipos.

Aquí es donde Brandfolder se queda corto, y lo que debería hacer un DAM moderno en su lugar.

Precios: Los precios de Brandfolder pueden ser elevados, especialmente para pequeñas empresas o startups que buscan soluciones rentables

Automatización limitada del flujo de trabajo: Aunque ofrece automatización básica, algunas alternativas proporcionan Aunque ofrece automatización básica, algunas alternativas proporcionan una optimización más avanzada del flujo de trabajo para agilizar la aprobación de activos y la colaboración

Limitaciones de personalización: Los usuarios que necesiten estructuras de metadatos muy personalizadas u opciones de personalización de marca pueden encontrar restrictivas las opciones de personalización de Brandfolder

Funciones de búsqueda avanzada: Algunas alternativas ofrecen búsqueda basada en IA, mejor etiquetado o filtrado más granular para una búsqueda más rápida de los activos

Problemas de escalabilidad: Los equipos o corporaciones en crecimiento pueden necesitar un almacenamiento, permisos e integraciones más flexibles que se adapten mejor a sus necesidades cambiantes

Preocupaciones sobre el soporte al cliente: Dependiendo de su plan, los tiempos de respuesta del soporte pueden no ser tan rápidos o completos como los de la competencia

Necesidades de integración: Si su equipo depende de Si su equipo depende de herramientas específicas de diseño, gestión de proyectos o contenidos , una alternativa con integraciones más profundas puede ser más adecuada

🧐 ¿Sabías que...? El 92 % de los empleados admite que dedica (o pierde) hasta ocho horas a la semana buscando archivos. Las herramientas de gestión de activos de datos pueden solucionar fácilmente esta pérdida de productividad.

Alternativas a Brandfolder de un vistazo

La herramienta de gestión de activos digitales adecuada facilita la organización y el uso compartido de los activos. A continuación, le ofrecemos un resumen de las mejores alternativas y lo que mejor hacen.

Herramienta Funciones clave Ideal para Precios ClickUp – Gestión integral de proyectos y activos – Búsqueda basada en IA – Seguimiento de metadatos personalizado – Automatización de activos Equipos que necesitan gestión de proyectos y activos en un solo lugar, con automatización y flujo de trabajo impulsados por IA Free Forever; personalización disponible para corporaciones Canto – Búsqueda visual con IA – Organización de colecciones y metadatos – Portales de contenido de marca Organizaciones que necesitan funciones basadas en IA y una organización de activos más sencilla con análisis integrados Precios personalizados Filecamp – Personalización de la marca – Uso compartido seguro de archivos – Permisos colaborativos Equipos que desean una marca personalizada y control sobre quién puede acceder y editar los activos Básico: 29 $/mes por usuario; Avanzado: 59 $/mes por usuario; Profesional: 89 $/mes por usuario Bynder – Almacenamiento centralizado de activos – Plantillas personalizables – Etiquetado de metadatos con IA Corporaciones que gestionan activos de marca estructurados y necesitan flujos de trabajo de aprobación Precios personalizados Nuxeo – Gestión del ciclo de vida del contenido – Clasificación basada en IA – Almacenamiento escalable Empresas con contenidos sujetos a estrictas normas de cumplimiento que requieren una automatización avanzada del flujo de trabajo y una gestión del ciclo de vida de los contenidos Precios personalizados Frontify – Integración de la guía de estilo de la marca – Colaboración en tiempo real – Módulos de flujo de trabajo escalables Equipos de marketing centrados en mantener la coherencia de la marca y colaborar de manera eficiente en los contenidos Precios personalizados Adobe Experience Manager – Integración con Adobe Creative Cloud – Entrega de contenido personalizado – Gestión multicanal Grandes organizaciones que necesitan una solución integral para la gestión de contenidos y activos digitales Precios personalizados Acquia DAM (Widen) etiquetado automático con IA, análisis robustos, almacenamiento escalable y controles de acceso Empresas que amplían sus necesidades de gestión de activos con potentes funciones de análisis e IA Precios personalizados MediaValet – Gestión colaborativa de activos – Etiquetado basado en IA – Permisos de usuario personalizables Equipos que necesitan una colaboración fluida y el uso compartido de archivos con potentes capacidades de búsqueda de activos Precios personalizados Aprimo – Gestión de recursos de marketing – Automatización del flujo de trabajo – Activos de marca centralizados Equipos de marketing que gestionan presupuestos, activos y proyectos con sólidas capacidades de gestión del flujo de trabajo Precios personalizados Lytho – Automatización del flujo de trabajo creativo – Colaboración en tiempo real – Funcionalidad de etiquetado y búsqueda basada en IA Equipos creativos que necesitan gestión de activos, coherencia de marca y automatización del flujo de trabajo Precios personalizados

🎉 Dato curioso: Los elementos de juegos como Fortnite y CS:GO tienen un valor real, y las skins raras se venden por miles de dólares.

Las 11 mejores alternativas a Brandfolder

Brandfolder no es la única opción para los sistemas de gestión de activos digitales. Tanto si busca mejores precios, más personalización o funciones avanzadas, hay muchas alternativas que pueden satisfacer sus necesidades.

Exploremos las mejores opciones a tener en cuenta. 📑

1. ClickUp (la mejor solución integral para la gestión de proyectos y activos)

La gestión de activos digitales no debe limitarse al almacenamiento, sino que debe optimizar todo el flujo de trabajo de los contenidos. Tanto si estás lanzando una nueva campaña como si gestionas la coherencia de la marca entre equipos, ClickUp te ayuda a pasar de la creación de activos a la ejecución sin cambiar de herramientas.

Como app, aplicación para todo el trabajo, ClickUp es la mejor alternativa a Brandfolder. Combina almacenamiento de archivos, documentación, gestión de tareas y búsqueda con IA en una única plataforma, para que tus activos estén donde realmente se realiza el trabajo.

📝 Colaboración en tiempo real con ClickUp Docs

La mayoría de las herramientas DAM almacenan activos, pero ¿qué pasa con los resúmenes, borradores o documentos estratégicos que los acompañan? Con ClickUp Docs , puedes crear, editar y colaborar en contenidos en tiempo real, directamente en el espacio de tu proyecto.

¿Necesitas redactar una estrategia para redes sociales? Abre un documento, añade tu contenido, inserta maquetas de diseño y etiqueta a tus compañeros de equipo para obtener comentarios rápidos. Los documentos permanecen conectados a las tareas relacionadas, por lo que cada actualización está enlazada contextualmente.

También puedes hacer que los documentos sean públicos, lo que es perfecto para compartir kits de marca o resúmenes de campañas con clientes o autónomos. Además, como se encuentran dentro de la jerarquía estructurada de ClickUp, encontrar el contenido adecuado es rápido e intuitivo.

ClickUp también funciona como un sistema de gestión del conocimiento, lo que facilita la creación de wikis, hubs de incorporación y glosarios de activos con páginas anidadas y enlaces inteligentes.

📮ClickUp Insight: Recientemente hemos descubierto que alrededor del 33 % de los trabajadores del conocimiento envían entre 1 y 3 mensajes al día para obtener la información que necesitan. Pero, ¿y si tuvieras toda la información documentada y fácilmente disponible? Con AI Knowledge Manager de ClickUp Brain a tu lado, cambiar de contexto es cosa del pasado. Simplemente haz la pregunta directamente desde tu entorno de trabajo y ClickUp Brain recuperará la información de tu entorno de trabajo y/o de las apps de terceros conectadas

🔎 Encuentre cualquier cosa al instante con la búsqueda conectada de ClickUp

Localice archivos y activos al instante con la búsqueda conectada de ClickUp

¿Cansado de buscar en carpetas, chats y correos electrónicos dispersos solo para encontrar un recurso?

La búsqueda conectada de ClickUp elimina el caos al indexar todo tu entorno de trabajo, desde documentos y tareas hasta comentarios y adjuntos. Solo tienes que escribir una palabra clave y encontrarás al instante lo que necesitas, incluso si has olvidado dónde lo guardaste.

Esto hace que ClickUp sea mucho más que una solución de almacenamiento: es el motor de búsqueda interno de tu equipo.

🧠 Flujos de trabajo y contenido impulsados por IA con ClickUp Brain

Recopila documentos relevantes, crea información clara y mantente al día de toda tu base de conocimientos con ClickUp Brain

Incluso los sistemas mejor organizados se colapsan cuando los flujos de trabajo son manuales. Ahí es donde entra en juego ClickUp Brain .

ClickUp Brain va más allá al encargarse de la creación de contenidos y la automatización por ti. Entiende el lenguaje natural, por lo que puedes generar contenidos, resumir información y automatizar flujos de trabajo con instrucciones sencillas.

Supongamos que necesita un correo electrónico de lanzamiento para un nuevo producto. Puede escribir: «Redactar un correo electrónico profesional anunciando el lanzamiento del nuevo producto de XYZ Corp». ClickUp Brain generará un borrador estructurado al instante, lo que le ahorrará tiempo.

También ayuda a configurar las automatizaciones de ClickUp.

Por ejemplo, puede decir: «Cada vez que se apruebe un activo de diseño, mueva la tarea a «Finalizado» y notifique al equipo de marketing». El asistente de IA configura este flujo de trabajo automáticamente, eliminando las actualizaciones manuales.

🏷️ Organiza y automatiza con los campos personalizados de ClickUp

Los metadatos son el alma de cualquier sistema DAM. ClickUp te permite ir más allá del simple etiquetado con Campos personalizados adaptados a tu flujo de trabajo.

Realice un seguimiento de los derechos de uso, el estado de aprobación, la relevancia de las campañas o el tipo de activo, todo ello desde su entorno de trabajo. Incluso puede filtrar, automatizar o visualizar estos atributos en paneles y informes.

Por ejemplo, un director creativo puede ver automáticamente todos los activos «Aprobados para redes sociales» que vencen esta semana y desencadenar flujos de trabajo de traspaso.

📦 Gestión optimizada de activos con plantillas

La plantilla de gestión de activos de ClickUp ayuda a los equipos a organizar archivos, realizar un seguimiento del estado de los activos y reducir los traspasos manuales, sin necesidad de crear sistemas desde cero.

Vista de calendario de reparaciones: programe y realice el seguimiento de las tareas de mantenimiento con un cronograma claro

Vista de costes de reparación: Registra los gastos de reparación para mejorar la elaboración de presupuestos

Vista Lista: Mantenga todos sus activos organizados en una única ubicación con función de búsqueda

Es un sistema listo para empezar a gestionar activos y flujos de trabajo relacionados de inmediato.

En general, diseñado para sustituir múltiples herramientas por una única plataforma unificada, ClickUp ayuda a los equipos a gestionar activos digitales, realizar el seguimiento de proyectos y colaborar en contenidos, todo ello impulsado por una IA que lo conecta todo.

Las mejores funciones de ClickUp

Mantenga conectados los activos relacionados: Enlace tareas, archivos y documentos con Enlace tareas, archivos y documentos con las relaciones de ClickUp para que los equipos siempre tengan la última versión de las guías de estilo, los logotipos o los activos de la campaña

Optimice las aprobaciones: revise imágenes, archivos PDF y vídeos directamente con revise imágenes, archivos PDF y vídeos directamente con la función Revisión de ClickUp añadiendo comentarios y marcas, lo que permite que los comentarios sean claros

Controla quién puede acceder y editar archivos: Restringe los derechos de edición, concede a los autónomos acceso de solo vista y protege los activos confidenciales de la marca

Gestione archivos desde cualquier lugar: acceda, apruebe y comparta activos sobre la marcha con la app móvil, lo que facilita que los equipos remotos se mantengan conectados (a internet)

Limitaciones de ClickUp

El plan Free Forever ofrece almacenamiento limitado, lo que puede no ser adecuado para equipos que trabajan con archivos de diseño de alta resolución o grandes recursos de vídeo

Las amplias opciones de personalización y el conjunto de funciones pueden resultar abrumadores al principio, y requieren tiempo para configurar eficazmente los flujos de trabajo de gestión de activos digitales

Precios de ClickUp

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4,7/5 (más de 10 040 opiniones)

Capterra: 4,6/5 (más de 4000 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre ClickUp?

Un usuario de G2 compartió su experiencia con ClickUp:

ClickUp nos permite alojar todos nuestros proyectos en un solo lugar con facilidad. En cada proyecto pueden surgir problemas u obstáculos que el equipo debe superar, pero ClickUp nos permite comunicarnos rápidamente con las personas con las que necesitamos contactar. Las automatizaciones nos han permitido tomar un proceso muy anticuado y que consumía mucho tiempo y hacerlo fluir de forma más rápida y precisa.

ClickUp nos permite alojar todos nuestros proyectos en un solo lugar con facilidad. En cada proyecto pueden surgir problemas u obstáculos que el equipo debe superar, pero ClickUp nos permite comunicarnos rápidamente con las personas con las que necesitamos contactar. Las automatizaciones nos han permitido tomar un proceso muy anticuado y que consumía mucho tiempo y hacerlo fluir de forma más rápida y precisa.

2. Canto (la mejor para la organización de activos digitales con IA)

a través de Canto

Canto facilita el seguimiento de tus activos digitales sin tener que buscar en infinitas carpetas. La búsqueda visual con IA te ayuda a encontrar imágenes, vídeos y documentos utilizando descripciones sencillas, colores u objetos.

¿Necesita compartir archivos? Esta herramienta de gestión de activos de marca le permite distribuir fácilmente activos a equipos, clientes o socios. También se integra con Adobe Creative Suite, WordPress y otras herramientas de marketing, para que su contenido se adapte perfectamente a los flujos de trabajo existentes.

Las mejores funciones de Canto

Encuentre activos al instante con una búsqueda que reconoce imágenes, vídeos y documentos basándose en palabras clave, colores y objetos

Comparte archivos sin esfuerzo utilizando portales de contenido de marca que facilitan la distribución de activos y mantienen la coherencia de la marca

Mantén el orden con colecciones, categorizando activos, añadiendo metadatos y estableciendo permisos de acceso para un mejor control

Utilice el análisis de activos integrado para realizar un seguimiento de quién ve, descarga y comparte contenido

Limitaciones de Canto

Los usuarios han informado de recargas inesperadas de la página durante las búsquedas, lo que causa inconvenientes y una posible pérdida del progreso

La personalización de la marca y las integraciones solo están disponibles en planes de nivel superior

Precios de Canto

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Canto

G2: 4,5/5 (más de 1470 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 680 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Canto?

Una reseña de G2 dice:

Canto facilita la organización de una gran cantidad de activos procedentes de fuentes dinámicas, y la búsqueda es muy sencilla. Me gusta que puedo ser muy preciso sobre cómo y dónde se almacenan los activos, y la personalización de los campos personalizados de metadatos es muy fácil.

Canto facilita la organización de una gran cantidad de activos procedentes de fuentes dinámicas, y la búsqueda es muy sencilla. Me gusta que puedo ser muy preciso sobre cómo y dónde se almacenan los activos, y la personalización de los campos personalizados de metadatos es muy fácil.

3. Filecamp (ideal para la gestión personalizable de activos digitales)

a través de Filecamp

Filecamp elimina las complicaciones de la gestión de activos digitales. Los archivos se almacenan de forma ordenada en un solo lugar, lo que facilita su búsqueda gracias a la búsqueda inteligente, las etiquetas y los metadatos.

El uso compartido de activos es igual de sencillo. La personalización de la marca da a los portales orientados al cliente un aspecto pulido, y los permisos granulares garantizan que solo las personas adecuadas tengan acceso. Las herramientas de colaboración integradas organizan los comentarios para que las aprobaciones no se pierdan en los hilos de correo electrónico.

Las mejores funciones de Filecamp

Comparte archivos de forma segura a través de enlaces protegidos con contraseña y permisos personalizables

Colabora sin problemas permitiendo a los miembros del equipo y a los socios externos acceder, revisar y aprobar activos dentro de la plataforma

Supervise el uso de los activos con herramientas detalladas de análisis y elaboración de informes que proporcionan información sobre cómo y cuándo se accede a los archivos

Accede a tus activos digitales sobre la marcha con la app móvil de Filecamp

Limitaciones de Filecamp

Algunos usuarios encuentran frustrante la función de búsqueda, y señalan que localizar archivos específicos puede llevar mucho tiempo

La ausencia de una función sólida de arrastrar y soltar ralentiza la edición

Aunque funcional, algunos usuarios describen la interfaz de usuario como obsoleta

Precios de Filecamp

Básico: 29 $ al mes por usuario

Avanzado: 59 $/mes por usuario

Profesional: 89 $ al mes por usuario

Valoraciones y reseñas de Filecamp

G2: 4,7/5 (más de 30 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 100 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Filecamp?

Una reseña de Capterra dice:

Software a buen precio, con excelentes funciones y capacidad de almacenamiento. La carga es un poco frustrante, pero esa ha sido mi experiencia con otros gestores de archivos. Las miniaturas de los archivos son una bendición para encontrar rápidamente el documento o archivo que buscas.

Software a buen precio, con excelentes funciones y capacidad de almacenamiento. La carga es un poco frustrante, pero esa ha sido mi experiencia con otros gestores de archivos. Las miniaturas de los archivos son una bendición para encontrar rápidamente el documento o archivo que buscas.

4. Bynder (la mejor para la gestión estructurada de activos de marca)

vía Bynder

Bynder ofrece a las empresas una forma optimizada de almacenar, gestionar y distribuir activos digitales, al tiempo que se mantienen las directrices de la marca. La plataforma proporciona a los equipos de marketing un acceso controlado al contenido aprobado, lo que garantiza la coherencia de la marca en todos los canales.

Sus herramientas de flujo de trabajo simplifican las aprobaciones, lo que ayuda a los equipos creativos a pasar del concepto a la publicación sin idas y venidas innecesarias.

Las mejores funciones de Bynder

Almacene y categorice los activos en una ubicación centralizada, lo que garantiza que los materiales de la marca se mantengan actualizados y sean fáciles de localizar

Reduzca el tiempo de producción con plantillas personalizables que permiten a los equipos de marketing generar materiales que cumplen con los estándares de la marca

Automatice las aprobaciones para obtener comentarios en tiempo real, control de versiones y revisiones de contenido estructuradas

Mejora la visibilidad de los activos mediante el etiquetado de metadatos con IA, que mejora los resultados de búsqueda en función del tipo de contenido y el uso

Limitaciones de Bynder

Las opciones de plantillas y las funciones de personalización son bastante limitadas

Existe una curva de aprendizaje para los usuarios que no están familiarizados con los sistemas de gestión de activos estructurados

La configuración inicial puede llevar tiempo debido a la necesidad de configurar el flujo de trabajo y los ajustes de permisos

Precios de Bynder

Precios personalizados

Valoraciones y opiniones de Bynder

G2: 4,5/5 (más de 920 opiniones)

Capterra: 4,5/5 (más de 220 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Bynder?

Una reseña de Capterra dice:

Aunque Bydner lo hace todo bien, algunas funciones que se encuentran en otros DAMS no están disponibles. Por ejemplo, Bynder no busca texto dentro de las imágenes (para etiquetarlas) y Bynder Studio no es compatible con archivos de InDesign. La importancia que le des a estas pequeñas funciones será una cuestión de preferencias personales.

Aunque Bynder lo hace todo bien, algunas funciones que se encuentran en otros DAMS no están disponibles. Por ejemplo, Bynder no busca texto dentro de las imágenes (para etiquetarlas) y Bynder Studio no es compatible con archivos de InDesign. La importancia que le des a estas pequeñas funciones será una cuestión de preferencias personales.

5. Nuxeo (ideal para gestionar ciclos de vida de contenidos complejos)

vía Nuexo

La principal fortaleza de Nuxeo reside en su capacidad para automatizar los flujos de trabajo de contenidos, garantizando que los activos se muevan sin problemas desde la creación hasta el almacenamiento, la distribución y el archivo.

La arquitectura modular de la herramienta permite a las empresas adaptar la plataforma a los requisitos específicos de cada sector, incluidos aquellos con estrictas normas de cumplimiento, como el financiero y el sanitario. El sistema también se integra con software de ERP y de colaboración documental, lo que lo convierte en la opción ideal para empresas con ecosistemas de contenido complejos.

Las mejores funciones de Nuxeo

Automatice la gestión del ciclo de vida de los activos definiendo flujos de trabajo que controlen las aprobaciones, el almacenamiento y las fechas de caducidad

Utiliza la clasificación basada en IA para etiquetar archivos de forma inteligente según el reconocimiento visual, el contenido del texto o las tendencias de uso anteriores

Configure los campos de metadatos para alinearlos con las normativas del sector, garantizando el cumplimiento legal y de seguridad de los activos digitales

Amplíe la capacidad de almacenamiento para dar cabida a extensas bibliotecas multimedia sin comprometer el rendimiento del sistema

Limitaciones de Nuxeo

Requiere conocimientos técnicos para una personalización completa, lo que lo hace menos accesible para equipos sin conocimientos técnicos

La interfaz de usuario prioriza la funcionalidad sobre la simplicidad, lo que puede ralentizar la adopción por parte de los nuevos usuarios

Algunas integraciones requieren un desarrollo personalizado, lo que prolonga los tiempos de configuración para las organizaciones con pilas de software únicas

Precios de Nuxeo

Precios personalizados

Valoraciones y opiniones de Nuxeo

G2: 4/5 (más de 70 opiniones)

Capterra: 4,2/5 (más de 30 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Nuxeo?

Una reseña de Gartner dice lo siguiente:

La plataforma es fiable, ágil y escalable. En ocasiones, la navegación puede ser inconsistente y solemos necesitar personalizarla mediante desarrollo, en lugar de poder hacerlo nosotros mismos.

La plataforma es fiable, ágil y escalable. En ocasiones, la navegación puede ser inconsistente y solemos necesitar personalizarla mediante desarrollo, en lugar de poder hacerlo nosotros mismos.

🧐 ¿Sabías que...? El primer tuit del fundador de Twitter, Jack Dorsey, «Just setting up my twttr» (Configurando mi twttr), se subastó por 2,9 millones de dólares como activo digital.

6. Frontify (ideal para la coherencia de la marca y la colaboración en contenidos)

a través de Frontify

Frontify ofrece un enfoque estructurado para la gestión de marcas, proporcionando un espacio central para almacenar, compartir y aplicar las directrices de marca. Enlaza los activos digitales directamente con las guías de estilo de la marca, lo que garantiza que los equipos siempre consulten los materiales aprobados más recientes.

Los flujos de trabajo de aprobación interactivos ayudan a los diseñadores, especialistas en marketing y gestores de marca a colaborar en tiempo real, lo que reduce los malentendidos.

Las mejores funciones de Frontify

Mantenga la integridad de la marca enlazando los activos digitales a una guía de estilo centralizada que mantiene a los equipos alineados con los estándares visuales

Simplifique las aprobaciones con funciones de colaboración en tiempo real, que incluyen comentarios en directo y flujos de trabajo de revisión estructurados

Mejora la eficiencia del flujo de trabajo almacenando logotipos, activos de campaña y plantillas de diseño en una biblioteca de fácil navegación

Adapta la plataforma a diferentes tamaños de equipos y necesidades de marca con módulos escalables que evolucionan a medida que crecen las empresas

Limitaciones de Frontify

La configuración inicial requiere esfuerzo, especialmente al migrar los activos de marca existentes al sistema

Algunas integraciones requieren una configuración manual, lo que puede ralentizar la adopción por parte de equipos con ecosistemas de software establecidos

Precios de Frontify

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Frontify

G2: 4,5/5 (más de 200 opiniones)

Capterra:4,8/5 (más de 80 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Frontify?

Una reseña de TrustRadius dice:

Muy adecuado para organizaciones que están iniciando su andadura en la creación de sistemas de diseño. Proporciona una base lista para usar que requiere un esfuerzo mínimo de configuración y puesta en marcha. Puede resultar limitado si se amplía a miles de elementos de diseño y múltiples usuarios; no lo hemos probado a una escala superior a decenas de usuarios.

Muy adecuado para organizaciones que están iniciando su andadura en la creación de sistemas de diseño. Proporciona una base lista para usar que requiere un mínimo esfuerzo de configuración y puesta en marcha. Puede resultar limitado si se amplía a miles de elementos de diseño y múltiples usuarios; no lo hemos probado a una escala superior a decenas de usuarios.

🎉 Dato curioso: Los activos digitales pueden incluir muchas cosas, como filtros de Snapchat, voces y personajes generados por IA, propiedades inmobiliarias virtuales e incluso mascotas digitales (como las de Nintendogs)

7. Adobe Experience Manager (el mejor para la gestión integral de contenidos)

a través de Adobe Experience Manager

Adobe Experience Manager (AEM) ofrece una plataforma robusta que combina la gestión de activos digitales con capacidades de gestión de contenidos, dirigida a corporaciones que buscan una solución unificada.

AEM permite a los equipos crear, gestionar y ofrecer experiencias digitales personalizadas a través de diversos canales, garantizando la coherencia y la eficiencia. Su integración con otras aplicaciones de Adobe Creative Cloud agiliza los flujos de trabajo, lo que permite una colaboración fluida entre los equipos creativos y de marketing.

Las mejores funciones de Adobe Experience Manager

Integración perfecta con las aplicaciones de Adobe Creative Cloud, lo que permite una colaboración eficiente entre diseñadores y profesionales del marketing

Ofrezca contenidos personalizados utilizando las avanzadas herramientas de segmentación y orientación de AEM para mejorar la interacción de los usuarios

Gestione y publique contenidos en múltiples canales, garantizando una experiencia de marca coherente

Limitaciones de Adobe Experience Manager

La implementación y la personalización pueden ser complejas y, a menudo, requieren conocimientos especializados

Las completas funciones de la plataforma tienen un coste elevado, lo que puede resultar prohibitivo para las organizaciones más pequeñas

Algunos usuarios han notado que el soporte al cliente de Adobe puede no siempre cumplir con las expectativas

El mantenimiento y la actualización de AEM requieren una gran experiencia técnica y recursos dedicados

Precios de Adobe Experience Manager

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Adobe Experience Manager

G2: 4,5/5 (más de 3400 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 3900 opiniones)

Qué opinan los usuarios reales sobre Adobe Experience Manager

Una reseña de G2 dice:

Experience Manager es una herramienta potente y probablemente la más óptima a nivel corporativo. Al conectar la biblioteca de activos por separado, los usuarios pueden organizar sus elementos visuales de forma independiente, y la biblioteca se conecta a la perfección para su uso en las páginas. La herramienta de etiquetado también es extremadamente robusta y permite al usuario crear páginas dinámicas sobre la marcha utilizando etiquetas.

Experience Manager es una herramienta potente y probablemente la más óptima a nivel corporativo. Al conectar la biblioteca de activos por separado, los usuarios pueden organizar sus elementos visuales de forma independiente, y la biblioteca se conecta a la perfección para su uso en las páginas. La herramienta de etiquetado también es extremadamente robusta y permite al usuario crear páginas dinámicas sobre la marcha utilizando etiquetas.

8. Acquia DAM (Widen) (Lo mejor para la gestión escalable de activos digitales)

a través de Acquia DAM

Acquia DAM (antes Widen) ofrece una plataforma flexible que ayuda a las marcas a gestionar y distribuir activos digitales de forma eficiente entre equipos y canales. Su interfaz fácil de usar y su esquema de metadatos configurable mejoran la capacidad de búsqueda y la personalización del flujo de trabajo.

Su escalabilidad lo hace adecuado para organizaciones de diferentes tamaños que desean centralizar la gestión de sus activos.

Las mejores funciones de Acquia DAM (Widen)

Mejora la visibilidad de los activos con el etiquetado automático basado en IA, que asigna automáticamente metadatos relevantes a los nuevos activos

Utilice análisis robustos para supervisar el rendimiento de los activos y la participación de los usuarios, lo que le permitirá tomar decisiones basadas en datos

Garantice un acceso seguro mediante el ajuste de los permisos y roles de los usuarios y la protección del contenido confidencial contra el uso no autorizado

Limitaciones de Acquia DAM (Widen)

Algunos usuarios han notado que la interfaz parece anticuada y que se beneficiaría de una modernización

La integración con determinadas herramientas de terceros puede requerir una configuración adicional

Precios de Acquia DAM (Widen)

Precios personalizados

Valoraciones y opiniones sobre Acquia DAM (Widen)

G2: 4,5/5 (más de 500 opiniones)

Capterra: 4,4/5 (más de 300 opiniones)

Qué opinan los usuarios reales sobre Acquia DAM (Widen)

Una reseña de G2 dice:

El DAM me parece relativamente fácil de usar. Al igual que con otras bases de datos, lleva un poco de tiempo acostumbrarse. Hay una serie de vídeos de formación que son muy útiles. Una vez que se accede a la modificación de activos individuales, hay varias formas de hacerlo: a través del propio sistema o descargando un archivo csv en el que se pueden realizar las modificaciones fuera de línea y, a continuación, cargar dicho documento para facilitar la adición de metadatos.

El DAM me parece relativamente fácil de usar. Al igual que con otras bases de datos, lleva un poco de tiempo acostumbrarse. Hay una serie de vídeos de formación que son muy útiles. Una vez que se accede a la modificación de activos individuales, hay varias formas de hacerlo: a través del propio sistema o descargando un archivo csv en el que se pueden realizar las modificaciones fuera de línea y, a continuación, cargar dicho documento para facilitar la adición de metadatos.

🧐 ¿Sabías que...? Los dominios basados en blockchain, como .eth o .crypto, pueden sustituir a las URL tradicionales de los sitios web y se consideran propiedad digital.

9. MediaValet (la mejor para la gestión colaborativa de activos digitales)

a través de MediaValet

MediaValet ofrece una plataforma de gestión de activos digitales basada en la nube para equipos creativos y de marketing que buscan herramientas colaborativas. Su interfaz fácil de usar y sus sólidas capacidades de búsqueda permiten a los equipos localizar y distribuir activos de manera eficiente.

La plataforma es compatible con integraciones con diversas herramientas creativas y de productividad, lo que mejora la continuidad del flujo de trabajo. Es versátil para equipos que desean mejorar la colaboración y la gestión eficiente de los activos.

Las mejores funciones de MediaValet

Facilite la colaboración con funciones que permiten a los equipos compartir, revisar y aprobar activos en tiempo real

Implemente funciones de búsqueda avanzada con etiquetado y metadatos basados en IA, lo que mejora la capacidad de descubrimiento de los activos

Personalice los permisos de los usuarios para controlar el acceso y mantener la seguridad en varios grupos de usuarios

Limitaciones de MediaValet

Algunos usuarios han expresado su deseo de contar con más opciones de personalización dentro de la plataforma

La interfaz de la plataforma podría ser más intuitiva y fácil de navegar

Precios de MediaValet

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de MediaValet

G2: 4,6/5 (más de 220 opiniones)

Capterra: 4,7/5 (más de 130 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre MediaValet?

Una reseña de G2 dice:

Represento a una organización miembro con secciones afiliadas. Necesitamos intercambiar grandes volúmenes de activos digitales con frecuencia, por lo que agradezco la facilidad con la que podemos asegurarnos de que todos utilizamos los archivos correctos. Además, estamos buscando formas de compartir recursos con nuestros miembros mediante galerías web y portales de marca; ellos no necesitan tener acceso al back-end, pero la interfaz ofrece un método muy limpio y organizado para compartir archivos.

Represento a una organización miembro con filiales afiliadas. Necesitamos intercambiar grandes volúmenes de activos digitales con frecuencia, por lo que agradezco la facilidad con la que podemos asegurarnos de que todos utilizamos los archivos correctos. Además, estamos buscando formas de compartir recursos con nuestros miembros mediante galerías web y portales de marca; ellos no necesitan tener acceso al back-end, pero la interfaz ofrece un método muy limpio y organizado para compartir archivos.

10. Aprimo (la mejor para la gestión de recursos de marketing)

vía Aprimo

Aprimo combina la gestión de activos digitales con la gestión de recursos de marketing, dirigiéndose a organizaciones que buscan optimizar sus operaciones de marketing. La plataforma permite a los equipos planificar, ejecutar y gestionar las actividades de marketing de manera eficiente, garantizando la alineación con las directrices de la marca.

Las sólidas herramientas de automatización del flujo de trabajo y colaboración de Aprimo facilitan la coordinación perfecta entre los miembros del equipo.

Las mejores funciones de Aprimo

Integra la gestión de recursos de marketing para planificar y supervisar de forma eficaz los presupuestos, las campañas y los proyectos de marketing

Garantiza la coherencia de la marca utilizando el repositorio centralizado para los activos aprobados y las directrices de marca

Obtenga información sobre el rendimiento del marketing y la utilización de los activos con funciones de análisis y elaboración de informes

Limitaciones de Aprimo

Es difícil compartir varias piezas con un usuario de una sola vez

El proceso de configuración y personalización es extenso

Los usuarios señalan que la interfaz de usuario y la experiencia de usuario podrían mejorarse, ya que son muy torpes

Precios de Aprimo

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Aprimo

G2: 4,3/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: No hay suficientes opiniones

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Aprimo?

Una reseña de Capterra dice:

En general, este programa ha sido útil, pero lleva tiempo aprender a utilizarlo. Sin duda, formaría a un pequeño grupo de personas para que se convirtieran en expertos y luego seguiría formando al resto. Tuvimos una sesión para toda la empresa que duró tres horas, así que es bastante.

En general, este programa ha sido útil, pero lleva tiempo aprender a utilizarlo. Sin duda, formaría a un pequeño grupo de personas para que se convirtieran en expertos y luego seguiría formando al resto. Tuvimos una sesión para toda la empresa que duró tres horas, así que es bastante.

11. Lytho (ideal para flujos de trabajo creativos y coherencia de marca)

vía Lytho

Lytho integra funciones de gestión de proyectos creativos, lo que permite a los equipos de marketing y diseño planificar, revisar y distribuir los activos de manera eficiente.

Las directrices de marca integradas garantizan que todos los miembros del equipo puedan acceder y utilizar los activos aprobados, lo que reduce las inconsistencias en las campañas. El sistema también es compatible con la etiquetado automático y la función de búsqueda, lo que ayuda a los equipos a localizar archivos rápidamente sin tener que clasificarlos manualmente en carpetas.

Las mejores funciones de Lytho

Automatice el etiquetado y la búsqueda de activos con la gestión de metadatos impulsada por IA, lo que facilita la búsqueda de los archivos digitales adecuados en grandes bibliotecas de contenido

Habilite la colaboración en tiempo real con funciones de anotación y aprobación que ayudan a los equipos a proporcionar comentarios sobre los diseños antes de finalizar el contenido

Mide el rendimiento de los activos mediante análisis integrados que realizan un seguimiento del compromiso, las tendencias de uso y la eficiencia del equipo a lo largo del tiempo

Limitaciones de Lytho

Requiere una configuración inicial y formación para personalizar los procesos de flujo de trabajo según los requisitos del equipo

El precio puede ser un inconveniente para equipos más pequeños que no necesitan todas las funciones de gestión de proyectos creativos

Algunos usuarios consideran que la interfaz es menos intuitiva en comparación con otros sistemas de gestión de activos digitales más sencillos

Precios de Lytho

Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Lytho

G2: 4,5/5 (más de 170 opiniones)

Capterra: 4,2/5 (más de 70 opiniones)

¿Qué opinan los usuarios reales sobre Lytho?

Una reseña de Capterra dice:

Algunos de los ajustes de la cuenta son un poco confusos de configurar, pero la formación y el soporte al cliente han sido excelentes. No he utilizado mucho la función de elaboración de informes, pero no parece ofrecer lo que buscaba, como cuántos trabajos se han enviado, cuántos se han completado, qué revisores están atrasados en la revisión, etc.

Algunos de los ajustes de la cuenta son un poco confusos de configurar, pero la formación y el soporte al cliente han sido excelentes. No he utilizado mucho la función de elaboración de informes, pero no parece ofrecer lo que buscaba, como cuántos trabajos se han enviado, cuántos se han completado, qué revisores están atrasados en la revisión, etc.

🧐 ¿Sabías que...? Se espera que el mercado de la gestión de activos digitales alcance un tamaño de 13 020 millones de dólares estadounidenses en 2030.

Reúna sus activos con ClickUp

La gestión de activos digitales debe ser sencilla, eficiente y sin frustraciones. El software de gestión de activos digitales adecuado mantiene todo organizado, accesible y fácil de colaborar, para que su equipo pueda centrarse en crear en lugar de buscar. Si su sistema actual le parece limitado, explorar mejores alternativas es una decisión inteligente.

ClickUp destaca por combinar la gestión de activos digitales con potentes herramientas de colaboración. Con la búsqueda basada en IA, los flujos de trabajo automatizados y la edición de documentos en tiempo real, todo se guarda en un solo lugar, para que siempre trabajes con los archivos correctos en el momento adecuado.

