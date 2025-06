Google Slides vs. PowerPoint: una comparación detallada

He usado PowerPoint durante muchísimos años. Cuando lo usaba a diario, me encantaban todas sus funciones, mejoré mis habilidades y podía hacer bastantes cosas que me parecían productivas y geniales. Cuando dejé de trabajar en un departamento en el que tenía que usarlo a diario, descubrí que Google Slides era más adecuado para mí. Me gustaba la comodidad de tenerlo online y lo fácil que era colaborar con otras personas. Sé que PowerPoint ahora está en línea y que se puede colaborar con él, pero realmente he disfrutado más usando Google Slides. Sin embargo, hay funciones que echo de menos y, a veces, no me doy cuenta hasta que las necesito, jejeje. Hay un equilibrio, uso ambos, pero la mayoría de las veces utilizo Google Slides.