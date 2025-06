Cómo dibujar en Google Slides para mejorar tus presentaciones

¿Cuántas veces te has distraído durante una presentación y te has dado cuenta de que te has perdido los puntos más importantes? Es algo muy habitual.

Dado que la capacidad de atención media es de solo 10 a 15 minutos, tu público puede perderse fácilmente información clave con diapositivas con mucho texto.

Pero eso no tiene por qué ser así. Google Slides ofrece herramientas de presentación para dibujar libremente en tus diapositivas. Puedes resaltar ideas clave, esbozar dibujos complejos para aclarar conceptos o añadir anotaciones que garanticen que tu público no se pierda los puntos cruciales.

¡Lee esta entrada del blog para aprender a dibujar en Google Slides!

⏰ Resumen de 60 segundos Google Slides ofrece varias herramientas de dibujo, como Scribble para bocetos rápidos y Dibujos de Google para crear imágenes pulidas, como gráficos y diagramas

Es compatible con herramientas de terceros como Annotate para realizar anotaciones en tiempo real en una tableta gráfica

Las plantillas de mapas mentales de Google Slides son una forma excelente de organizar y conectar ideas de forma visual

La herramienta carece de colaboración en tiempo real para dibujar, y los diseños visuales avanzados, como degradados o dibujos de estilo vectorial, son limitados

Las pizarras de ClickUp permiten la colaboración en tiempo real, lo que permite a los equipos dibujar, añadir notas adhesivas y aportar ideas en un espacio organizado que se integra fácilmente con Google Slides

Con la integración de ClickUp con Google Slides, puedes sincronizar tareas y actualizaciones directamente en tus diapositivas, lo que garantiza que tu presentación se mantenga actualizada sin necesidad de ediciones manuales

Google Presentaciones ofrece un intervalo de herramientas de dibujo para que tus presentaciones sean más atractivas. Puedes añadir anotaciones rápidamente, crear imágenes detalladas o incluso marcar diapositivas sobre la marcha durante una sesión en directo.

Echemos un vistazo más de cerca a las principales herramientas de dibujo que puedes utilizar en Google Slides para mejorar tus presentaciones.

1. Scribble: dibujo rápido y a mano alzada

La herramienta Scribble es perfecta para añadir elementos rápidos y a mano alzada a tus diapositivas. Es especialmente útil cuando necesitas hacer un ajuste visual rápido, llamar la atención sobre áreas específicas o simplemente añadir toques personales a tu presentación.

🌟 Por qué es útil:

Velocidad y flexibilidad: dibuja algo rápidamente o destaca un punto sin necesidad de cambiar a una herramienta de diseño más compleja

Personalización en tiempo real: ajusta el color y el grosor de las líneas para que tus elementos visuales se adapten al diseño general de la diapositiva

Ideal para elementos visuales básicos: añade figuras sencillas, flechas o garabatos para llamar la atención sobre los puntos relevantes

2. Dibujos de Google: creación de imágenes estructuradas y detalladas

¿Quieres añadir elementos visuales a tus diapositivas que vayan más allá de las anotaciones básicas? Dibujos de Google es una herramienta excelente para crear gráficos profesionales y pulidos que encajan perfectamente en tus presentaciones. Desde gráficos personalizados hasta diagramas detallados del flujo de trabajo, puedes diseñar elementos visuales que transmitan ideas complejas de forma clara y eficaz.

🌟 Por qué es útil:

Precisión y control: controla totalmente el tamaño, la posición y la alineación de cada elemento

Ideal para diseños complejos: crea fácilmente diagramas de procesos , diagramas de flujo o incluso iconos personalizados

Integración perfecta: inserta elementos visuales en tus presentaciones de Google Slides y asegúrate de que los gráficos permanezcan alineados con el contenido

¿Necesitas anotar, resaltar o dibujar directamente en tus diapositivas durante una presentación en directo? Las herramientas de terceros, como la extensión Annotate Chrome, facilitan la interacción con tus diapositivas en tiempo real. Estas herramientas mejoran las presentaciones dinámicas al ayudarte a mantener a tu público interesado y centrado en los puntos clave.

🌟 Por qué es útil:

Portabilidad de las anotaciones: guarda tus dibujos para usarlos más tarde, lo que resulta útil cuando necesitas un registro de la discusión

Comentarios interactivos: Anota diapositivas para capturar visualmente las sugerencias de la audiencia directamente en la diapositiva durante una Anota diapositivas para capturar visualmente las sugerencias de la audiencia directamente en la diapositiva durante una sesión de lluvia de ideas

Anotaciones en directo: resalta tendencias de datos en gráficos o subraya frases clave en tiempo real para ayudar a tu público a mantenerse concentrado

🧠 ¿Sabías que más de 800 millones de personas utilizan Google Slides cada mes? Con la aplicación móvil de Google Slides, disponible para Android e iOS, junto con las versiones web y de escritorio, puedes crear y editar presentaciones en cualquier momento y lugar.

¿Cómo dibujar en Google Slides?

¿Quieres darle un toque personal a tu presentación de Google Slides? Ya sea un garabato rápido, un gráfico pulido o una anotación dinámica, aquí tienes tres formas divertidas y fáciles de dar rienda suelta a tu creatividad en tus diapositivas

Método 1: Utiliza la herramienta Scribble

La herramienta Dibujos de Google Slides te permite dibujar a mano alzada y empezar a usarla en un instante.

Paso 1: abre tu diapositiva

Inicia tu presentación de Google Slides

Selecciona la diapositiva en la que deseas dibujar

Paso 2: busca la herramienta Dibujar

Haz clic en Insertar en el menú superior

a través de Simple Slides

Pasa el cursor sobre Línea y, a continuación, selecciona Dibujo en el menú desplegable

Paso 3: ¡Empieza a dibujar!

El cursor se convertirá en un signo más

Haz clic, mantén pulsado y arrastra el ratón para dibujar en Google Slides

Suelta el ratón cuando hayas terminado y aparecerá tu dibujo

Cambiar el color: haz clic en el icono de color de línea en la barra de herramientas y elige tu tono favorito

Ajustar el grosor: utiliza la opción de grosor de línea para hacer las líneas más gruesas o más finas

Prueba diferentes estilos: añade efectos de rayas o puntos para dar variedad

💡 Consejos para sacar el máximo partido a Scribble: Mantén pulsada la tecla Mayús mientras dibujas para crear líneas rectas con las que subrayar texto o separar secciones

Usa el botón Deshacer si cometes un error, así no tendrás que volver a empezar el dibujo

Método 2: Dibujos de Google

Para diseños más complejos y pulidos, Dibujos de Google es tu herramienta ideal. ¡Te ofrece la libertad de crear imágenes de aspecto profesional con facilidad!

Paso 1: Abre Dibujos de Google

En tu Google Drive, haz clic en Nuevo > Más. Selecciona Dibujos de Google

Paso 2: crea tu diseño

Dibuja líneas y usa las herramientas de dibujo de Google, como figuras, cuadros de texto y colores, para crear tu obra maestra

Paso 3: Guardar e insertar

Cuando hayas terminado, ve a Archivo > Compartir. Haz clic en Publicar en la web para obtener un enlace

En Google Slides, haz clic en Insertar > Imagen, pega el enlace y añade dibujos a tu diapositiva

💡 Consejos para usar Dibujos de Google: Haz doble clic en el dibujo insertado para editarlo al instante siempre que necesites actualizaciones

Utiliza la paleta de colores para asegurarte de que tu dibujo complementa el diseño general de la diapositiva

Método 3: extensión Annotate

Para añadir elementos interactivos y dinámicos a tu presentación, prueba la extensión Annotate Chrome. Te permite dibujar, resaltar y anotar diapositivas en modo presentación o durante presentaciones en directo para captar la atención de tu público.

Paso 1: Instalar Anotar

Descarga la extensión desde Google Chrome Web Store

a través de Simple Slides

Paso 2: activa las anotaciones

Abre tu presentación de Google Slides

Haz clic en el icono Anotar en Chrome y selecciona Activar anotaciones para activar la barra de herramientas

Paso 3: Empieza a dibujar y resaltar

Usa la herramienta de lápiz, el resaltador o el cuadro de texto para dibujar o añadir anotaciones directamente en tus diapositivas

Personaliza colores, ajusta el grosor de las líneas o borra según sea necesario

Paso 4: Guarda tu trabajo

Guarda las anotaciones en Annotate.net para volver a consultarlas más tarde

📌 Bonus: ¿Quieres organizar tus ideas con mayor claridad? Prueba a utilizar plantillas de mapas mentales en Google Slides Los mapas mentales reflejan cómo nuestro cerebro conecta ideas de forma natural, lo que facilita ver las relaciones entre conceptos. Puedes crear tu propio mapa mental con figuras y líneas en Google Slides o buscar plantillas gratis en línea para empezar de inmediato

📖 Más información: Cómo dibujar en un documento de Microsoft Word

📖 Más información: Cómo dibujar en un documento de Microsoft Word

Limitaciones del uso de Google Slides para dibujar

Google Slides es una herramienta increíble para crear presentaciones. Es fácil de usar, colaborativa y funciona a la perfección con otras apps de Google. Pero cuando se trata del diseño visual y la función de dibujo, no es precisamente la opción preferida por todo el mundo.

Las funciones de diseño limitadas, la falta de personalización y una interfaz algo torpe dificultan la creación de presentaciones pulidas y profesionales. Las opciones de diseño y las transiciones son bastante básicas, lo que hace que su uso como diseñador resulte especialmente limitante.

Aunque cumple con lo básico, algunos usuarios pueden encontrarlo limitado para necesidades más avanzadas o detalladas. A continuación, se incluyen algunos problemas comunes que puedes encontrar al dibujar en Google Slides:

❗La colaboración en tiempo real no es suficiente para dibujar

La colaboración es uno de los puntos fuertes de Google Slides, pero dibujar es otra historia. Si trabajas con un equipo, no puedes dibujar en la misma diapositiva en tiempo real. Esto dificulta tareas como crear diagramas de lluvia de ideas o elementos visuales juntos durante sesiones en directo.

❗Carece de opciones avanzadas de diseño visual

Google Slides no es compatible con la adición de elementos visuales detallados, como gráficos en capas, diseños con degradados o precisión de estilo vectorial. Es ideal para dibujos sencillos, pero para añadir diseños más complejos puede ser necesario cambiar a una herramienta específica.

¿Quieres resaltar un punto o hacer un boceto durante una presentación en directo? Por desgracia, Slides no tiene funciones de anotación integradas. Tendrás que recurrir a herramientas de terceros, lo que supone un paso adicional.

❗Incómodo para el lápiz óptico o la entrada táctil

Dibujar con un lápiz óptico o en un dispositivo táctil puede resultar un poco incómodo. Las herramientas no están optimizadas para una entrada precisa, por lo que crear imágenes fluidas o detalladas puede resultar frustrante.

Aunque estas limitaciones no restan valor a Google Presentaciones en general, pueden dificultar el dibujo o la creación de imágenes detalladas. Si estas funciones son importantes para ti, es posible que debas explorar otras herramientas para suplir estas carencias.

Integración con ClickUp para mejorar las anotaciones de las presentaciones

Google Slides sin duda puede hacer que tus ideas se vean bien. Sin embargo, cuando se trata de colaboración dinámica y de convertir conceptos en acciones, es un poco como dibujar con una mano atada a la espalda.

Afortunadamente, ClickUp da un paso al frente para salvar el día.

ClickUp es la app para todo el trabajo, que ofrece todo lo que necesitas para optimizar tus procesos y dar vida a tus ideas de forma fluida y eficiente. Reúne tareas, colaboración y organización en un solo lugar.

La integración de ClickUp con Google Slides puede llevar tus presentaciones y tu trabajo en equipo al siguiente nivel. Es como tener lo mejor de ambos mundos. A continuación te mostramos cómo esta conexión (a internet) puede mejorar tanto tus presentaciones como los flujos de trabajo de tu equipo.

1. Colabora en tiempo real con tu equipo

¿Recuerdas lo fácil que era cuando todos se reunían alrededor de una pizarra en la misma sala, aportando ideas y resolviendo las cosas? Pues bien, las pizarras de ClickUp son prácticamente el equivalente digital, ¡pero mucho más flexibles!

Visualiza tus ideas creativas con Pizarras de ClickUp para hacerlas más interactivas

Inicia tu Pizarra de ClickUp e invita a tu equipo a colaborar, todo en un único espacio organizado. Puedes dibujar libremente, añadir figuras, notas adhesivas y mucho más, todo ello de forma que todo sea fácil de seguir.

Una vez que hayas terminado la lluvia de ideas, la planificación y la organización en ClickUp, es hora de convertir esas ideas en elementos de acción concretos.

A medida que añades notas, figuras o diagramas a tu Pizarra, puedes convertirlos instantáneamente en tareas. De esta forma, tan pronto como tu equipo esté listo para actuar, no tendrás que volver atrás y crear tareas manualmente. Ya estarán ahí, integradas en tu flujo de trabajo de ClickUp.

Convierte tus ideas en acciones en pocos segundos en Pizarras de ClickUp

Y por si fuera poco, las pizarras de ClickUp ofrecen increíbles opciones de integración. Puedes importar tarjetas en vivo desde documentos de ClickUp, tareas e incluso Google Slides para integrar todo lo que necesitas directamente en tu pizarra.

¿La función Pizarra? Me encanta. Esta herramienta se utilizaba a menudo durante las reuniones de equipo para intercambiar ideas o desarrollar más determinadas iniciativas.

¡Aprende a visualizar ideas con las pizarras de ClickUp!👇

📖 Más información: Las mejores herramientas de IA para pizarras que mejorarán tus flujos de trabajo

2. Integra Google Slides sin esfuerzo

Transferir tareas e ideas de ClickUp a Google Slides es igual de sencillo. Con la integración de ClickUp y Google Slides, todo en lo que hayas trabajado en ClickUp, ya sea una tarea, una nota o una actualización de un proyecto, se puede sincronizar directamente en tu presentación.

Vea visualizaciones sincronizadas en directo de los archivos de Google Drive en su entorno de trabajo con las integraciones de ClickUp

Ahora ya no tendrás que apresurarte a actualizar tus diapositivas manualmente cada vez que haya un cambio. Todo está bajo control y tus diapositivas se actualizan automáticamente.

3. Crea tu presentación perfecta en ClickUp Docs

¿Estás listo para llevar la preparación de tus presentaciones al siguiente nivel? Con todas tus tareas, notas e ideas perfectamente organizadas en ClickUp, puedes añadir fácilmente detalles a tu presentación y hacerla más impactante.

En lugar de guardar imágenes, gráficos u otro contenido disperso en diferentes apps, simplemente arrastra y suelta todo lo que necesites directamente en ClickUp Docs.

¿Quieres mostrar un diagrama de embudo de marketing? Colócalo en el documento. ¿Necesitas una tabla para comparar métricas de rendimiento? Añádela. Incluso puedes incrustar vídeos de YouTube, archivos PDF y diseños de Figma directamente en tus documentos, creando presentaciones más completas y dinámicas.

Incrusta contenido en documentos de ClickUp simplemente pegando un enlace

Y aquí está lo mejor: una vez que tengas listo el contenido, es muy fácil importarlo directamente a tu presentación de Google Slides.

Puedes compartir un documento de ClickUp con tu equipo, y ellos podrán acceder, realizar ediciones, añadir ideas e incluso crear actualizaciones visuales, todo en tiempo real.

¿Necesitas ayuda para crear una presentación? Puedes utilizar ClickUp Brain para crear un esquema de presentación.

Prueba ClickUp Brain gratis Crea esquemas de presentaciones y resúmenes con ClickUp Brain

4. Visualiza ideas para la presentación

¿No sabes por dónde empezar o cómo organizar tus ideas para la presentación?

Los mapas mentales de ClickUp proporcionan un espacio colaborativo para intercambiar ideas y esbozar tu presentación de forma creativa. Empieza con el tema principal y luego amplía con subtemas, tareas o conceptos para crear un flujo bien estructurado. Reorganiza o conecta ideas a medida que refinas tu plan, asegurándote de que la presentación sea coherente, fácil de seguir y esté visualmente correlacionada.

Divida su mapa mental en ramas con subtemas y detalles utilizando los mapas mentales de ClickUp

💡 Consejo profesional: Transmite rápidamente conceptos o comparte comentarios con ClickUp Clips. Estas breves grabaciones de pantalla son perfectas para guiar a tus compañeros de equipo a través de diseños de diapositivas o explicar sugerencias de diseño. Aportan claridad sin necesidad de mensajes largos ni reuniones adicionales, lo que ahorra tiempo y esfuerzo a tu equipo.

5. Usar plantillas de Pizarra

Puedes empezar con un lienzo en blanco (si te sientes muy creativo) o utilizar una de las plantillas de pizarra prediseñadas. Créenos, las plantillas son revolucionarias. Proporcionan una estructura clara a lo que, de otro modo, podría ser un espacio en blanco intimidante.

Elige una plantilla de Pizarra de ClickUp adecuada de la biblioteca para empezar

No importa si quieres trabajar en un diagrama, un esquema o un gráfico. Estas plantillas están diseñadas para casos de uso específicos, como el desarrollo de productos, la planificación de proyectos y la lluvia de ideas. Y no te preocupes, siempre puedes personalizarlas para adaptarlas a tus necesidades específicas.

Maximiza tu presentación y hazla más impactante con ClickUp

¡Y eso es todo sobre cómo dibujar en Google Slides! Dibujar en Google Slides añade un toque creativo a tus presentaciones, haciéndolas más atractivas y visualmente llamativas. Puedes dibujar a mano alzada, crear figuras o incluso añadir diseños personalizados que te ayudarán a destacar tus ideas y captar la atención.

Puedes dar un paso más con ClickUp. Integra a la perfección tus tareas, gráficos y diagramas en tus presentaciones de Google Slides para mantener todo organizado y actualizado. ¿Listo para potenciar tus presentaciones? ClickUp simplifica todo, desde la gestión de tareas hasta la colaboración en tiempo real.

¡Regístrate hoy mismo en ClickUp para que cada diapositiva cuente!