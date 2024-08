los 20 mejores regalos de productividad para tus amigos más productivos

A veces, las personas más difíciles de regalar son las que más te importan, sobre todo si tienen las cosas claras o se esfuerzan por convertir su rutina diaria en una ciencia.

Pero no te preocupes Estamos aquí para ayudarte, y sabemos exactamente cómo comprar para estas personas porque somos el mismo tipo de empollón Los obsesos de la organización, por así decirlo.

Y si tu persona especial es nueva en productividad y quieres profundizar un poco más, esta Lista sigue siendo un buen punto de partida.

Así que ponte tu vídeo favorito en Netflix y echa un vistazo a nuestras 20 mejores ideas de regalo para ayudar a todos los de tu lista a perfeccionar sus habilidades en 2024. 🎅🏼

Las 20 mejores ideas de regalo para los más productivos

¿Qué hace que la compra de una persona altamente productiva tan difícil es que normalmente no les gusta acumular mucho desorden en su día a día y especialmente en su espacio de trabajo.

Valoran la intención y la estructura en sus vidas, ¡pero también les gusta probar cosas nuevas! Es probable que hayan recibido innumerables cuadernos y calendarios, pero esta lista es mucho más que eso.

Estos elementos ayudarán a tu obseso especial de la productividad a sentirse más creativo y eficiente, y le proporcionarán esas mariposas de las mañanas de Navidad por las que todos suspiramos

Y si esa persona de tu lista no acaba de creérselo su flujo de trabajo estas ideas les ayudarán a hacer fluir la productividad a tiempo para 2022.

1.

ClickUp

Hazles el regalo perfecto: un año de ClickUp ¡!

Tanto si eres gestor de proyectos, ingeniero de software o alguien a quien le emociona añadir pegatinas a su Agenda diaria, ClickUp es la plataforma para ti .

Considere ClickUp como el planificador definitivo sin papel, que no ocupa espacio, no se pierde y no te dice cómo organizar tu día. Y sin embargo, ¡es mucho más que eso! En ClickUp puedes:

Equilibrar lo personal y lo profesionalmetas en un solo lugar y ajustarrecordatorios a lo largo del día para no perderte ni un detalle

Tengacontrol creativo total sobre el aspecto y las funciones de su entorno de trabajo convistas personalizables,colory nuevas funciones cada semana que los adictos a la productividad adorarán para mantenerse a la vanguardia

DescargarExtensión de ClickUp para Chrome y utilice la extensiónBloc de notas para eliminar esas libretas de repuesto, papel de borrador y notas adhesivas que tienes por toda la nevera y la mesilla de noche. Accede a él en cualquier momento desde tu teléfono para que nunca tengas que preocuparte si olvidaste la lista de Trader Joe's en la tabla de la cocina

Compra al por mayor para todos tus amigos y ahorrar aún más al pagar el año. 😉

¡Y eso no es todo!

Obtén un 15% de descuento en Unlimited usando el código: GIFTGUIDE15 ¿Ya tiene ClickUp? No hay problema, aquí tienes otras 19 ideas de regalo de primer nivel.

2.

Bloque de tiempo reloj de sobremesa

CRÉDITOS: Refinery29 Estos cronómetros son una adaptación de la técnica Pomodoro para la productividad. Y ¿sabías que pomodoro significa tomate en italiano? Eso acaba de hacer que este regalo sea 10 veces más mono, eh 🙂

El bloqueo del tiempo no es algo nuevo, pero es altamente efectivo. De hecho hay múltiples aplicaciones de bloqueo del tiempo disponibles actualmente en el mercado. Ajuste el cronómetro en cualquier lado para bloquear de 5 a 30 minutos para una sola tarea. Te sorprenderá todo lo que puedes terminar.

Consejo profesional: ¡Este es un gran elemento para cualquiera que se inicie en la productividad o que quiera ser más eficiente! Estos cronómetros te ayudan a crear un poco más de estructura a la vez que son divertidos de ver 😉

3.

Moleskine smart notebook

CRÉDITO: Moleskine Vale, ya sabemos que dijimos que nada de cuadernos, pero este es muy chulo... ¡y sin papel!

Piensa en este cuaderno como en una minipizarra que escanea tus documentos directamente a tu teléfono.

Da rienda suelta a tu creatividad Visualiza tu flujo de trabajo en un gráfico creado por ti mismo. Da rienda suelta a tu mente y garabatea durante 15 minutos para descansar durante el día. O anota esa increíble receta de pollo piccata que te acaba de contar tu amigo por teléfono. Este cuaderno puede con todo.

¿Y lo mejor? Puedes exportar tus notas a PNG o PDF y organizarlas en ClickUp 🤓

4.

Despertador al amanecer

CRÉDITO: Escotilla Estos relojes mejoran la calidad del sueño y el estado de ánimo, y un despertar feliz = ¡un día feliz! Un día productivo empieza con una buena noche de sueño y un despertar tranquilo.

Despiértate gradualmente con una luz que imita el amanecer. Alcanza su ajuste máximo en unos 30 minutos. Puedes seguir ajustando el reloj para que te despierte a la hora que elijas, ¡a veces también con un sonido!

También estamos a punto de entrar en la época en la que salimos a trabajar a oscuras y volvemos a casa a oscuras, ¡trate este reloj de amanecer como su propia fuente de terapia de luz!

5.

Oura ring

CRÉDITO: Anillo Oura Es caro. Pero si te lo puedes permitir, merece la pena.

A muchas personas productivas les encantan las cosas. Y no hablamos de cosas como una colección de más de 500 ranas de cerámica, sino de gadgets o herramientas que les ayuden a ser más productivos.

El anillo Oura será su próxima obsesión.

Realiza un seguimiento de su forma física, su sueño, su nivel de estrés, su disposición, su ritmo cardíaco, incluso el progreso de su negocio. Es impresionante la cantidad de datos que puede contener este anillo no invasivo. Y tiene estilo. 😎

6.

Multiherramienta Leatherman Rebar

CRÉDITO: Leatherman Casi como tener ClickUp en el bolsillo, esta pequeña herramienta cumple 17 funciones y puede ahorrarte tanto tiempo en pequeños trabajos en un apuro como espacio en el cajón de la cocina.

7.

Air pods o auriculares inalámbricos

Las personas productivas son multitarea Les gusta hacer las cosas con rapidez y eficacia, y los auriculares inalámbricos les ayudan a conseguirlo

Riega tus plantas mientras hablas con tu abuela, escucha tu reunión de trabajo sin molestar a tus compañeros de WFH, y oculta tu amor secreto por la banda sonora de Wicked a los extraños durante tu paseo matutino al trabajo.

8.

Teclado mecánico

CRÉDITO: mechanicalkeyboards.com Si aún no ha oído hablar de los teclados mecánicos, prepárese para añadirlos a su lista personal de deseos.

El signo revelador y embellecedor del teclado mecánico es el satisfactorio sonido click que emiten los muelles de las teclas.

Puede que no parezca gran cosa, pero créenos, es lo que te atrapará primero.

Estos teclados también se iluminan al pulsar las teclas, son totalmente personalizables y, para las personas que pasan mucho tiempo en el ordenador, esto aportará algo de diversión y satisfacción a la jornada laboral que no sabían que se estaban perdiendo.

Además, son perfectos para los entusiastas de los 90.

**9. Un año de..

Headspace A veces, el mejor regalo que puedes hacer es recordarte que el amor propio es lo primero

Headspace ofrece meditación para el estrés, la atención plena, el sueño, ¡y mucho más! No importa tu experiencia con ello.

La meditación está enlazada con un mejor estado de ánimo, una mejor salud mental, sueño y días más productivos, ¡todas cosas que nos encantan!

10.

Tile

CRÉDITO: Azulejo Es como Buscar mi iPhone pero para todo lo demás

Localiza elementos como las llaves, la cartera, tu última ubicación y mucho más, y sincronízalo con tu Amazon Echo o Google Assistant para no tener que adivinar dónde se esconden tus necesidades al salir por la puerta.

11. Un libro como

Essentialism Un poco de autoaprendizaje nunca viene mal a nadie, y los libros de desarrollo personal pueden ayudarte a priorizar tus tareas y aprovechar al máximo tu día. Además, quedan muy bien en una mesa de café.

Echa un vistazo a lista de libros aprobados por ClickUp que le ayudarán a poner en marcha hábitos saludables y productivos.

12.

Ember Taza de café

CRÉDITO: ember Que tu café sea fuerte, ¡y que esté caliente! Todo el tiempo

Si tu persona especial tiene días largos o se mete tanto en sus tareas que se olvida de tomarse el café, permítele ahorrarse un viaje al microondas y mantener su bebida caliente hasta la última gota.

Sus bebidas se mantendrán calientes todo el tiempo que necesite y podrá ajustar la temperatura a su gusto.

Viene en 16oz o 10oz y es ideal para uso en interiores o sobre la marcha.

13. A

**Banco de carga solar ¿Alguna vez has tenido esos días de trabajo en los que el único momento en el que sentías la luz del sol era a través de una ventana? ¿O en el camino hacia el coche? ¿O no la sentías en absoluto? Hay una solución fácil.

¡La productividad no se limita a un escritorio convencional! Sal a la calle y no te dejes limitar por un enchufe para alimentar tus dispositivos.

Los bancos de energía solar te permiten llevar tu ajuste WFH a casi cualquier parte y muchos de ellos se cargan solos en unas 6 horas.

14.

Timbuk2 autoridad mochila

CRÉDITO: Timbuk2 Aquí cabe un MacBook Pro de 16 pulgadas ¡Que es enorme! Literal y figuradamente

También es elegante, de género neutro, y tiene un montón de bolsillos.

Estos pueden vender a cabo muy rápido, pero esta mochila de la misma marca tiene capacidad para un portátil del mismo tamaño y un aspecto similar.

15. Una planta de interior calmante

Si no puedes salir a la calle durante tu jornada laboral, llévate un poco de aire libre.

Las plantas purifican el aire, tranquilizan las habitaciones y hacen que la gente se sienta orgullosa de cuidarlas. Y el aire limpio es el primer paso hacia una mente limpia

Y para los que no tienen un pulgar verde, las suculentas están llenas de color, requieren un mínimo de agua y son magníficas a la vista

Bonus: **Ideas de regalos para clientes !

16. Un dispositivo de ruido blanco o para dormir

Especialmente si tu pareja tiene muchas cosas en la cabeza, los dispositivos para dormir son una gran solución para dormir mejor y tener mejores días.

Algunos dispositivos incluso tienen despertadores incorporados para que pueda despertarse tan poco a poco como se fue a dormir

17.

Roomba de iRobot Elimine una cosa más de su lista de control con un aspirador Roomba automatizado.

Permita que Roomba le ayude a mantener su espacio WFH en orden y probablemente asuste a su perro. Pero no en el mal sentido Solo lo suficiente para un vídeo de Instagram divertidísimo.

PeacockTV/ GIFER

18. CBD

No te preocupes, aquí no hay negocios raros. Por si no lo sabes, tomar CBD tiene un montón de beneficios y hay montones de tipos diferentes para distintos fines. Algunas opciones de CBD están incluso diseñadas para mejorar tu concentración a lo largo del día y contienen otras vitaminas como la B12 para darte el impulso que necesitas para conquistar el día.

19.

**Soporte portátil Salve su postura y el dolor de cuello con un soporte portátil para portátil que se inclina hacia usted para evitar encorvarse sobre el teclado.

Esta opción portátil se pliega para facilitar su transporte

20.

Hamaca de pie

CRÉDITO: ELEVAR Escritorio Ahh, por último, pero no menos importante, la hamaca de pie. No pasa nada si te parece un poco graciosa, forma parte de su encanto. Pero también es probable que te encante en secreto.

¡Quítate un peso de encima! Descanse los pies y manténgalos en movimiento cómodamente.

Preparados, listos, ¡tiempo de calidad!

Las compras navideñas pueden ser estresantes, pero no tienen por qué serlo.

Lo mejor de cualquiera de estas ideas de regalos productivos es que demuestran lo mucho que has pensado en las personas de tu lista.

Pero al fin y al cabo, lo más significativo que puedes regalar a alguien es el regalo del tiempo, por eso se llama regalo. 🎁

Tú y esa persona especial podéis aprovechar el tiempo extra para ver una película navideña, devolver algo a la comunidad o, tal vez, dejar de tener que revisar los correos electrónicos del trabajo mientras disfrutan de su café matutino en 2022.

Así que ahorra un día cada semana estas fiestas con el regalo de ClickUp ¡y aprovecha ese tiempo extra haciendo algo que te haga sentir feliz! 😌