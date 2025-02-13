Más de 25 mejores indicaciones de Gemini IA para mejorar la productividad

Erik Brynjolfsson y sus colegas de la Universidad de Stanford y el MIT llevaron a cabo un fascinante experimento con 5000 agentes de soporte al cliente de una gran corporación. Compararon a los agentes que trabajaban sin IA con los que utilizaban herramientas de IA para ver si había diferencias en la productividad. ¿Y adivina qué?

Los agentes que utilizan IA gestionaron un 13,8 % más de consultas por hora.

La calidad del trabajo mejoró ligeramente en un 1,3 % en términos de resolución satisfactoria de problemas.

Y lo que es aún más interesante: los clientes no sabían si los agentes utilizaban IA o no.

La IA también actuó como un ecualizador, ayudando a los agentes menos experimentados a rendir mejor y acelerando la curva de aprendizaje de los nuevos empleados. Dominar las herramientas de IA puede mejorar claramente la eficiencia y simplificar las tareas complejas.

Considera esta guía como un curso intensivo sobre el uso de la IA para mejorar la productividad: abarca todo, desde las mejores indicaciones de Gemini hasta potentes herramientas alternativas. También te sugeriremos herramientas de IA más potentes que puedes probar, ¡las cuales no necesitan indicaciones largas y laboriosas porque ya tienen el contexto que necesitan! 🧠

⏰ Resumen de 60 segundos Google Gemini IA es un modelo lingüístico multimodal avanzado que se integra con capacidades de razonamiento y permite soluciones adaptables en diferentes aplicaciones.

Es necesario escribir indicaciones detalladas y contextuales para que Gemini para Google responda a las consultas de los usuarios.

Las indicaciones son entradas estructuradas que se proporcionan a un modelo de IA para guiar sus respuestas.

Las limitaciones de Gemini IA incluyen imprecisiones ocasionales, posibles alucinaciones, personalización limitada y dificultades para manejar tareas complejas de manera eficiente.

ClickUp Brain es un asistente basado en inteligencia artificial que mejora la productividad mediante la automatización de tareas, el suministro de información útil y la oferta de soluciones personalizadas para la gestión de proyectos y la colaboración.

Comprender la IA de Gemini

a través de Gemini.

Gemini es la familia de modelos de IA más avanzada de Google, con importantes avances en dos versiones principales. La versión inicial Gemini 1.0 (diciembre de 2023) sentó las bases, mientras que Gemini 2.0 (diciembre de 2024) marcó un cambio hacia capacidades de IA más proactivas.

Evolución fundamental de Gemini

Gemini ha evolucionado significativamente desde su comprensión multimodal inicial hasta capacidades más avanzadas. Mientras que Gemini 1.0 se centraba en el procesamiento de diversas modalidades (texto, código, audio, imagen y vídeo), Gemini 2.0 hace hincapié en la acción autónoma y la toma de decisiones, mejorando su inteligencia general.

A pesar de estos avances, Gemini mantiene su estructura de modelo de tres niveles: Ultra para el rendimiento más potente, Pro para un enfoque equilibrado y Nano para la optimización móvil.

👀 ¿Sabías que...? El término «inteligencia artificial» se acuñó en 1956 en una conferencia celebrada en Dartmouth.

Nuevas funciones destacadas en Gemini para Google

La investigación profunda de Gemini te permite explorar temas complejos y desarrollar informes detallados. El asistente de IA ha mejorado el diálogo, el uso de herramientas y la memoria con Project Astra.

Luego está Project Mariner, que te permite interactuar con el contenido web a la perfección a través de un agente de IA basado en el navegador. Para los desarrolladores, Jules es un asistente de codificación impulsado por IA que se integra con GitHub para optimizar los flujos de trabajo.

La integración con juegos de Gemini lleva la experiencia de juego al siguiente nivel al proporcionar agentes de IA que analizan, comprenden y ayudan con las interacciones en tiempo real.

Aplicaciones prácticas para los usuarios.

Gemini está diseñado para gestionar las solicitudes de los usuarios de forma fluida en diversas herramientas, aplicaciones y servicios, tanto en el móvil como en la web.

Puedes acceder a ella a través de la aplicación Gemini (antes Bard), que cuenta con funciones de chat optimizadas. Se integra perfectamente con Google Workspace, incluyendo Search, Maps y Lens, para ofrecer una experiencia más conectada.

Puedes utilizar las funciones de Gemini en dispositivos móviles a través de dispositivos Pixel. Para un acceso más avanzado, los desarrolladores pueden aprovechar Gemini para Google a través de Google IA Studio y Vertex IA. Al mismo tiempo, las empresas pueden beneficiarse de soluciones empresariales personalizadas con opciones de personalización para adaptarse a necesidades específicas.

Las mejores indicaciones de Gemini IA para diferentes casos de uso.

Para obtener las respuestas más precisas de Gemini, sé claro y detallado en tus indicaciones. Si estás generando código o contenido, asegúrate de que tus instrucciones tengan palabras clave específicas y relevantes, y suficiente contexto.

Para evitar errores o confusiones, divide las instrucciones más largas en varias indicaciones.

¡Aquí tienes más de 25 de las mejores indicaciones de Gemini para ponerte en marcha!

1. Haz una lluvia de ideas para entradas de blog.

Supera el bloqueo del escritor generando ideas de contenido.

Indicación: «Dame 10 ideas para entradas de blog relacionadas con [tema] que sean interesantes y atractivas para un [público objetivo]. »

a través de Gemini.

2. Escribe descripciones de productos.

Crea descripciones de productos atractivas con fines de marketing y para el equipo de ventas.

Indicación: «Escribe tres descripciones concisas y persuasivas del producto [nombre del producto] destacando [función clave 1] y [función clave 2]. »

a través de Gemini.

3. Redacta pies de foto para redes sociales

Escribe pies de foto originales y atractivos para las redes sociales y mejora tu presencia digital.

Indicación: «Redacta cinco pies de foto creativos para las redes sociales para el lanzamiento de un [producto/servicio], centrándote en [beneficio clave] y utilizando hashtags relevantes».

a través de Gemini.

4. Reescribe el contenido existente.

Mejora el contenido existente basándote en los comentarios y las sugerencias del equipo.

Indicación: «Reescribe este artículo/texto [enlace] con un tono más conciso y persuasivo para una [plataforma específica] (por ejemplo, LinkedIn, Twitter). »

a través de Gemini.

5. Escribe contenido extenso.

Dale a Gemini instrucciones detalladas y obtén una entrada de blog en cuestión de minutos.

Indicación: «Escribe una entrada de blog cautivadora sobre [tema] en menos de 500 palabras, con el objetivo de llegar a [público]».

a través de Gemini.

6. Crea titulares

Identifica las necesidades de tu contenido y encuentra titulares llamativos y que capten la atención.

Indicación: «Genera 10 opciones de titulares únicos y llamativos para un artículo sobre [tema]. »

a través de Gemini.

7. Escribe líneas de asunto para tus correos electrónicos.

Crea asuntos de correo electrónico que sean propensos a ser abiertos.

Indicación: «Genera cinco asuntos de correo electrónico atractivos para una campaña de promoción que promocione [producto/servicio]. »

a través de Géminis .

8. Crea contenido de preguntas y respuestas.

Redacta secciones de preguntas frecuentes útiles para tu sitio web o materiales de soporte al cliente.

Indicación: «Genera cinco preguntas comunes que los clientes podrían tener sobre [producto/servicio] y proporciona respuestas concisas e informativas».

a través de Gemini.

9. Completa tu sitio web

Crea un texto atractivo para tu sitio web que comunique eficazmente el mensaje de tu marca.

Indicación: «Escribe una página «Acerca de nosotros» concisa e informativa para una [empresa] que destaque [los valores clave y la misión]. »

a través de Gemini.

10. Involucra a tu público

Sé creativo con Google Gemini y escribe llamadas a la acción únicas.

Indicación: «Genera tres llamadas a la acción contundentes para un [tipo de contenido] sobre [tema] dirigido a [público objetivo]. »

a través de Gemini.

11. Planifica los calendarios de los proyectos.

Cumpla con los plazos y evite los horarios desordenados con Google Gemini.

Indicación: «Crea un cronograma para el proyecto [nombre del proyecto] con [número] hitos clave y plazos».

a través de Gemini.

12. Comunicación y colaboración

¡Promete a tu equipo reuniones productivas y no vuelvas a llegar tarde a ninguna!

Indicación: «Escribe un conjunto conciso de instrucciones para [tarea] con los nuevos empleados».

a través de Gemini.

13. Elimina las situaciones incómodas

Fomenta la cohesión del equipo y mejora la dinámica de las reuniones con ideas creativas de Gemini para Google.

Indicación: «Escribe 10 actividades creativas para [tarea] para el equipo de [nombre del departamento}».

a través de Gemini.

14. Haz una lluvia de ideas sobre empresas.

Allana el camino para el pensamiento emprendedor e identifica nuevas oportunidades para alcanzar el éxito.

Indicación: «Genera una lista de 10 ideas de empresa potenciales relacionadas con [sector/interés]. »

a través de Gemini.

15. Mejora la comunicación con los clientes.

Mejora las interacciones con el servicio de atención al cliente y establece relaciones más sólidas con los clientes mediante respuestas refinadas y empáticas.

Indicación: «Redacta una respuesta de atención al cliente para [nombre del cliente] en relación con [número de pedido]. Discúlpate por el [problema] e infórmale de que estamos [describe lo que estás haciendo para resolver el problema]. Mantén un [tono de voz]. »

a través de Gemini.

16. Resuelve los problemas del lugar de trabajo.

Involucre a su equipo en la resolución colaborativa de problemas.

Indicación: «Genera una lista de cinco posibles soluciones para [problema] en nuestro [equipo/departamento]. »

a través de Gemini.

17. Fomenta la buena relación entre los equipos.

Acaba con el aburrimiento en el trabajo y mejora la moral del equipo con las soluciones creativas de Gemini.

Indicación: «Piensa en cinco soluciones creativas para mejorar [problema] dentro de [departamento/equipo]. »

a través de Gemini.

18. Mejora los procesos de trabajo.

Identifica los cuellos de botella, mantén el orden y estandariza las prácticas diarias, así como los procesos de trabajo a largo plazo.

Indicación: «Elabora una lista de control para [tarea] con el fin de garantizar la coherencia y minimizar los errores».

a través de Gemini.

19. Promueva el desarrollo de los empleados

Identifica y accede a valiosos recursos de aprendizaje. Da una indicación a Gemini para que capture una lista actualizada de los materiales adecuados en tu ámbito o área de interés.

Indicación: «Genera una lista de cinco recursos (libros, artículos, podcasts) que puedan ayudarme a mejorar mi [habilidad]. »

a través de Gemini.

20. Escribe guiones

Desarrolla ideas creativas para historias y experimenta con diferentes géneros cinematográficos.

Indicación: «Escribe un guion breve para una [tipo de escena] de una [tipo de película]. »

a través de Gemini.

21. Crea caracteres

Crea personajes ricos y convincentes para tus mundos ficticios. Puedes profundizar tanto como quieras, dotándolos de personalidades fuertes, atributos físicos únicos e historias o peculiaridades interesantes.

Indicación: «Genera cinco nombres de caracteres únicos y sus historias para una [novela de género/descripción]. »

a través de Gemini.

22. Escribe letras de canciones

Obtén ayuda para componer canciones y explora diferentes estilos musicales.

🧠Dato curioso: además de Gemini para Google, existen herramientas como AIVA y Boomy que permiten a cualquiera crear canciones rápidamente. Aunque AIVA es popular por la composición musical, también puede sugerir letras que encajan. Boomy genera tanto música como letras en el género y estilo preferidos por los usuarios.

Indicación: «Escribe la letra de una canción al estilo de [artista] sobre [tema]».

a través de Gemini.

23. Crea un tablero de inspiración

Visualiza y perfecciona tus conceptos de diseño con la ayuda del gusto de la IA, entrenado con miles de millones de puntos de datos.

Indicación: «Crea un tablero de inspiración para un [proyecto de diseño] centrándote en [paleta de colores/estilo]. »

a través de Gemini.

24. Escriba poesía

¿Quién dice que la poesía se limita a la expresión humana? Puedes explorar diferentes estilos poéticos y expresiones creativas con la IA (aunque la calidad del resultado puede no ser comparable a la de los versos humanos y la IA puede tender de forma predeterminada a un esquema de rima concreto).

Indicación: «Compone un poema breve sobre [tema] al estilo de [poeta]. »

a través de Gemini.

25. Escribe relatos cortos.

Supera el bloqueo del escritor y empieza a escribir relatos cortos.

Indicación: «Genera cinco ideas únicas para un relato corto sobre [tema]. »

a través de Gemini.

26. Crea textos publicitarios

Escribe textos publicitarios atractivos que conecten con tu público objetivo. Recuerda que es posible que tengas que modificarlos y perfeccionarlos para eliminar frases clichés generadas por IA y oraciones demasiado largas.

Indicación: «Escribe [número] opciones de textos publicitarios atractivos para [producto/servicio] dirigidos a [público objetivo]. Céntrate en [beneficio clave/propuesta de venta única]. »

a través de Gemini.

27. Traduce la información.

Accede a información y recursos sin barreras lingüísticas. Utilizar Gemini para traducciones puede resultar útil para las empresas internacionales, los viajes, la educación, el crecimiento personal y el desarrollo comunitario.

Indicación: «Traduce este texto [texto] a [idioma]. »

a través de Gemini.

28. Haz una pregunta

Si eres un usuario y te preguntas cómo hacerle una pregunta a la IA, escríbela en una indicación como el ejemplo.

Indicación: «[Formule una pregunta específica para obtener una respuesta concisa].»

Ejemplo: « ¿Cómo ser un ingeniero de indicaciones ?»

a través de Gemini.

29. Escribir código

Gemini IA puede crear fragmentos de código, funciones, programas o incluso aplicaciones basándose en tus instrucciones.

Indicación: «Escribe código [en lenguaje] para [tema]. »

a través de Gemini.

30. Genera ensayos

Introduce detalles específicos sobre el tipo de ensayos que necesitas de Gemini /IA y observa cómo los escribe. ¡Le pedimos que creara uno para la indicación de «cadena de pensamiento»!

Indicación: «Escribe un ensayo sobre [tema] con un límite de [número de palabras]. Asegúrate de incluir [palabras clave específicas y relevantes]. »

Ejemplo: «Escribe un ensayo de 700 palabras sobre las indicaciones de cadena de pensamiento. Asegúrate de incluir palabras clave relevantes como «modelo de lenguaje grande» y «indicaciones de cadena de pensamiento». »

a través de Gemini.

🧠 Dato curioso: Google bautizó su modelo avanzado de IA con el nombre de «Gemini» para simbolizar la dualidad de sus capacidades: la combinación del procesamiento del lenguaje con el razonamiento. Esto refleja las metas generales del sistema de IA Gemini, que consisten en proporcionar información altamente fiable y eficiente, al tiempo que se mantiene la flexibilidad en todas las aplicaciones. El nombre también se inspira en la idea de dualidad de la constelación de Géminis, que representa la adaptabilidad y la combinación de diferentes tecnologías para mejorar la experiencia del usuario.

¿Por qué es fundamental dominar las indicaciones?

Es necesario comprender el arte de escribir indicaciones para aprender a utilizar la IA de Google Gemini. Estas influyen en la calidad de la respuesta que obtienes del modelo de IA.

Una indicación es la información o instrucción que se proporciona a un modelo de lenguaje para generar una respuesta específica. Actúa como una consulta o punto de partida y guía a la IA sobre el tipo de resultado esperado. Puedes hacer una indicación en forma de pregunta, afirmación o ejemplo. Además, su calidad y claridad influyen significativamente en la respuesta de la IA.

Un usuario de Reddit explica por qué el diseño de las indicaciones es importante para tu interacción con un modelo de IA:

/IA es muy buena siguiendo indicaciones y replicando ejemplos. Por lo tanto, cuanto más específicos y exhaustivos sean tus mensajes y ejemplos, más se acercará el resultado a tus metas. Por ejemplo, «escribe una historia» frente a «escribe una novela épica de alta fantasía al estilo de JRR Tolkien, pero con las siguientes especies en lugar de elfos, enanos, humanos y hobbits».

La IA es muy buena siguiendo instrucciones y replicando ejemplos. Por lo tanto, cuanto más específicos y exhaustivos sean tus mensajes y ejemplos, más se acercará el resultado a tus metas. Por ejemplo, «escribe una historia» frente a «escribe una novela épica de alta fantasía al estilo de JRR Tolkien, pero con las siguientes especies en lugar de elfos, enanos, humanos y hobbits».

Características clave de una indicación

Estas son las características esenciales de una indicación bien estructurada:

Introducir consulta : Introduce la información o el comando para Gemini. Ejemplo: «Escribe cinco buenas prácticas básicas para usar Gemini».

Proporciona contexto : ofrece información de fondo o detalles específicos para guiar al modelo. Ejemplo: «Resume este párrafo en 100 palabras».

Sé específico: explica el formato, el estilo o el tono deseado de la respuesta. Ejemplo: «Escribe un blog atractivo y de conversación sobre la multitarea».

Personaliza: adapta las indicaciones para lograr resultados concretos y hazlas versátiles para diferentes casos de uso. Ejemplo: «Ajusta el texto adjunto a continuación para un estudiante universitario y ofrece comentarios positivos y negativos sobre la versión actual».

¡Mira este breve vídeo explicativo para dominar el arte de las indicaciones!

Ventajas de utilizar indicaciones de IA

El uso de plantillas de indicaciones de IA o la creación de las tuyas propias puede mejorar significativamente tu experiencia con Gemini. A continuación te explicamos cómo:

Crea indicaciones eficaces para generar resultados relevantes y de alta calidad.

Ahorra tiempo con indicaciones Gemini IA bien estructuradas e instrucciones claras.

Despierta tu creatividad utilizando indicaciones para inspirar ideas, tramas y conceptos novedosos.

Aborda diversas tareas con indicaciones informativas y de alta calidad adaptadas a diversas necesidades.

Mejora tus habilidades para escribir indicaciones mientras exploras diferentes temas y perspectivas.

Supera el bloqueo del escritor dejando que la IA genere ideas y explore posibilidades.

¡Veamos cómo podemos sacar partido a Gemini con estas indicaciones!

Limitaciones del uso de Gemini

Gemini es una herramienta útil para llevar a cabo múltiples funciones. Sin embargo, antes de confiar ciegamente en ella, presta atención a estas deficiencias del modelo de IA:

Aunque Gemini Advanced (versión de pago) promete seguridad de los datos, su versión gratuita carece de cifrado de extremo a extremo.

El modelo de IA puede alucinar información y generar respuestas que podrían necesitar verificación.

A menos que escribas indicaciones que le digan a Gemini qué hacer de manera muy clara, las respuestas no servirán para cumplir el propósito.

Debes dividir las tareas complejas en varias indicaciones separadas para obtener respuestas precisas de Gemini; este proceso puede llevar mucho tiempo.

Las limitadas capacidades de personalización de la herramienta no permiten a los usuarios adaptarla a sus necesidades específicas.

Las integraciones de Gemini se limitan al entorno de trabajo de Google.

Un usuario de Google Gemini IA en G2 dice:

El razonamiento de Gemini detrás de los resultados puede ser poco claro, lo que dificulta verificar la precisión y mitigar posibles sesgos. Esta opacidad puede resultar inquietante, especialmente para los usuarios que manejan información confidencial.

El razonamiento de Gemini detrás de los resultados puede ser poco claro, lo que dificulta verificar la precisión y mitigar posibles sesgos. Esta opacidad puede resultar inquietante, especialmente para los usuarios que manejan información confidencial.

Alternativas a Gemini que puedes explorar

¿Por qué quedarse estancado por los límites de las herramientas de IA de Gemini? Aprovecha ClickUp Brain, ¡tu asistente integral basado en IA!

ClickUp Brain conecta todas tus tareas, documentos y conocimientos del equipo dentro de ClickUp, la aplicación que lo tiene todo para el trabajo. Ahora, gestiona todos tus proyectos en una sola plataforma, sin necesidad de cambiar entre múltiples aplicaciones. ¿Lo mejor? ClickUp es compatible con mucho más que Google Workspace. Intégralo con más de 1000 aplicaciones que utilizas a diario.

📮ClickUp Insight: El 83 % de los trabajadores del conocimiento dependen principalmente del correo electrónico y el chat para la comunicación en el equipo. Sin embargo, casi el 60 % de su jornada laboral se pierde cambiando entre estas herramientas y buscando información. Con una aplicación integral para el trabajo como ClickUp, la gestión de proyectos, los mensajes, los correos electrónicos y los chats convergen en un solo lugar, mejorado por la IA integrada.

Así es como ClickUp Brain aborda algunos de los límites de Gemini:

Medidas de seguridad de la seguridad de los datos

Mientras que la versión gratuita de Gemini carece de cifrado de extremo a extremo, ClickUp Brain garantiza la privacidad de los datos al mantener la información confidencial y sensible para la empresa dentro de los límites seguros de tu entorno de trabajo. Esto garantiza que los datos confidenciales de la empresa permanezcan seguros.

Resultados sin errores.

Mientras que la IA de Google Gemini puede alucinar datos o producir información inexacta, el AI Knowledge Manager de ClickUp Brain recupera datos contextualmente precisos de tu entorno de trabajo. Al basar las respuestas en información interna verificada, minimiza la probabilidad de generar resultados engañosos.

📮ClickUp Insight: Recientemente hemos descubierto que alrededor del 33 % de los trabajadores del conocimiento envían mensajes a entre 1 y 3 personas al día para obtener la información que necesitan. Pero, ¿y si tuvieras toda la información documentada y fácilmente disponible? Con el AI Knowledge Manager de ClickUp Brain a tu lado, el cambio de contexto pasa a ser cosa del pasado. Solo tienes que hacer la pregunta desde tu entorno de trabajo y ClickUp Brain extraerá la información de tu entorno de trabajo y/o de las aplicaciones de terceros conectadas.

💡Consejo profesional: Puedes utilizar ClickUp Brain para buscar cualquier cosa en Internet. Encuentra hoteles, encuentra la ubicación de restaurantes, planifica vacaciones y mucho más con solo mover un dedo.

Indicación: «¿Puedes recomendarme lugares donde disfrutar del sushi en Nueva York?»

Busca cualquier cosa en Internet con ClickUp Brain

Facilidad para crear indicaciones

A diferencia de Gemini, que requiere indicaciones muy detalladas y precisas para obtener respuestas eficaces, ClickUp Brain cuenta con una interfaz intuitiva y una IA conversacional que entiende las consultas generales dentro del contexto de tus proyectos. Esto elimina la necesidad de una ingeniería de indicaciones excesivamente compleja.

Olvídate de las indicaciones demasiado complicadas con ClickUp Brain.

Gestión de tareas complejas

Con Gemini, dividir tareas complejas en múltiples indicaciones puede llevar mucho tiempo. ClickUp Brain consolida estos flujos de trabajo ofreciendo soluciones integradas dentro de un entorno de trabajo unificado, lo que permite a los usuarios abordar procesos de varios pasos sin tener que hacer malabarismos con varias indicaciones separadas.

Realiza tu trabajo más rápido con una sola indicación gracias a ClickUp Brain.

Personalización y flexibilidad

Las limitadas opciones de personalización de Gemini restringen su adaptabilidad a casos de uso específicos. Por el contrario, la escalabilidad y las amplias capacidades de integración de ClickUp Brain permiten a los usuarios adaptar las herramientas de IA a sus roles y sectores específicos, lo que lo convierte en una solución de productividad más versátil.

ClickUp Brain está integrado con Docs para la edición colaborativa.

💡Consejo profesional: Adapta los flujos de trabajo a las necesidades de tu equipo configurando plantillas para diferentes proyectos, tareas o iniciativas. A diferencia de Gemini, que tiene una personalización limitada, ClickUp Brain te permite configurar la plataforma para que se adapte a tus necesidades específicas, mejorando tu productividad.

Además de resolver los problemas que puedas tener con Gemini, ClickUp Brain también resulta útil para otras tareas, gracias a su capacidad para integrarse en tu entorno de trabajo y absorber toda la información.

Esto es lo que puede hacer por ti:

AI Project Manager : automatiza tareas rutinarias, como informes de progreso y actualizaciones del equipo, lo que te permite centrarte en iniciativas estratégicas.

IA Writer: ayuda a crear contenido de alta calidad adaptado a tu rol específico, mejorando la comunicación y la documentación.

Utiliza ClickUp AI para escribir más rápido y pulir tus textos, respuestas por correo electrónico y mucho más.

Mejor colaboración : facilita la coordinación entre equipos al proporcionar una fuente de información centralizada.

Escalabilidad : tiene compatibilidad con más de 100 herramientas para diversos tipos de trabajo, lo que lo hace adaptable a diversas necesidades profesionales y escalable a medida que crece su organización.

Resumir: Navega por una reunión o hilo concreto para resumir la información y destacar los puntos clave según tus necesidades.

Utiliza ClickUp Brain para resumir información y destacar puntos importantes en cuestión de minutos.

Sin duda, ha simplificado nuestra productividad, y gran parte de ello se debe a todas las diferentes integraciones y ClickApps que ofrece ClickUp. Las automatizaciones que pueden facilitarnos la vida y permitirnos centrarnos en los proyectos reales que tenemos entre manos son realmente beneficiosas para nosotros y para toda la empresa.

Sin duda, ha simplificado nuestra productividad, y gran parte de ello se debe a todas las diferentes integraciones y ClickApps que ofrece ClickUp. Las automatizaciones que pueden facilitarnos la vida y permitirnos centrarnos en los proyectos reales que tenemos entre manos son realmente beneficiosas para nosotros y para toda la empresa.

Aprovecha al máximo tu productividad con ClickUp.

Aunque herramientas como Google Gemini ofrecen funciones muy útiles, ClickUp Brain destaca por solucionar los límites habituales y ofrecer una personalización sin igual.

Gemini puede integrarse perfectamente con Google Workspace para solicitudes específicas de tareas, pero ClickUp se conecta no solo con Google, sino también con una amplia gama de otras herramientas. Además, ClickUp Brain puede analizar información de forma independiente y proporcionar respuestas sin indicaciones complejas.

¿Listo para experimentar flujos de trabajo de IA más inteligentes y eficientes? ¡Regístrate en ClickUp gratis!