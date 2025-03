10 plantillas gratuitas de formularios de evaluación de entrevistas

La contratación puede parecer sencilla: publicar un puesto de trabajo, realizar entrevistas y elegir a un candidato. Pero los profesionales de RR.HH. saben que se trata de una de las responsabilidades más difíciles y arriesgadas de cualquier organización.

En cada contratación no se trata sólo de encontrar las competencias clave y la persona adecuada para la cultura, el equipo y las metas a largo plazo de la empresa. Entonces, ¿hay alguna forma de hacer que la contratación sea más eficaz?

La respuesta es plantillas de formularios de evaluación de entrevistas. Estas plantillas pueden transformar procesos de RRHH desorganizados y subjetivos en procesos medibles y objetivos. Describen claramente los puntos fuertes y débiles de cada candidato, así como su potencial, garantizando que las entrevistas de trabajo no sean meras conversaciones, sino evaluaciones intencionadas.

Exploremos las mejores plantillas de formularios de evaluación de entrevistas.

¿Qué son las plantillas de formularios de evaluación de entrevistas?

Las plantillas de formularios de evaluación de entrevistas son documentos estructurados diseñados para ayudar a los reclutadores y a los equipos de RRHH a evaluar las solicitudes de empleo de forma sistemática. Proporcionan un marco claro para analizar las competencias de un candidato, incluidos los conocimientos técnicos, las habilidades interpersonales, la capacidad para resolver problemas y la alineación cultural.

Esto garantiza que cada candidato sea evaluado de forma justa, en función de los requisitos específicos del rol. Por ejemplo, si está contratando a un desarrollador de software, el formulario de evaluación de la entrevista podría incluir secciones para evaluar la competencia en código, la experiencia en proyectos y el trabajo en equipo.

Las plantillas de evaluación de entrevistas también pueden incluir preguntas abiertas.

**Digamos que está contratando para un rol de liderazgo. El formulario puede incluir indicaciones abiertas, como:

Evalúe su capacidad para motivar a un equipo

Describir cómo el candidato ha demostrado su liderazgo en roles anteriores

Las indicaciones detalladas y las secciones de evaluación adaptadas permiten a los entrevistadores registrar observaciones específicas, lo que facilita la revisión posterior de los candidatos. Estas plantillas son especialmente útiles para la toma de decisiones en grupo, cuando se necesitan aportaciones de múltiples partes interesadas.

Pero en medio de un mar de plantillas de formularios de evaluación de entrevistas, ¿cómo elegir la que mejor se adapte a sus necesidades? No se preocupe: ¡también nos ocupamos de eso!

¿Qué hace que un formulario de evaluación de entrevistas sea una buena plantilla?

Un formulario de evaluación bien diseñado garantizará que todos los candidatos sean evaluados con los mismos criterios, reduciendo los sesgos y mejorando la calidad general de las decisiones de contratación.

Tanto si desea contratar a un becario como a un director financiero, aquí tiene algunos factores clave que debe tener en cuenta en una plantilla de evaluación de entrevistas:

📝 Criterios de evaluación claros: Define categorías como habilidades técnicas, habilidades blandas y ajuste cultural para una evaluación estructurada

Define categorías como habilidades técnicas, habilidades blandas y ajuste cultural para una evaluación estructurada 🎯 Preguntas de entrevista específicas para cada rol: Incluya indicaciones adaptadas a los requisitos del puesto, como preguntas basadas en escenarios o en el comportamiento. Por ejemplo, una posición de ventas puede priorizar las habilidades de comunicación y persuasión, mientras que un rol técnico puede enfatizar la resolución de problemas y el conocimiento técnico

Incluya indicaciones adaptadas a los requisitos del puesto, como preguntas basadas en escenarios o en el comportamiento. Por ejemplo, una posición de ventas puede priorizar las habilidades de comunicación y persuasión, mientras que un rol técnico puede enfatizar la resolución de problemas y el conocimiento técnico Puntuación estandarizada: Utilice una escala numérica coherente para valorar cada criterio, garantizando una contratación justa

Utilice una escala numérica coherente para valorar cada criterio, garantizando una contratación justa ✍️ Sección de notas: Proporcione espacio para que los entrevistadores anoten observaciones específicas o ideas no recogidas en categorías predefinidas

Proporcione espacio para que los entrevistadores anoten observaciones específicas o ideas no recogidas en categorías predefinidas 📎 Posibilidad de adjuntar documentos: Incluya secciones separadas para añadir currículos o carteras

10 Plantillas de Formularios de Evaluación de Entrevistas ClickUp un software todo en uno que ayuda a agilizar los procesos de RRHH, ha creado las mejores plantillas de formularios de evaluación de entrevistas.

Estas plantillas ayudan a las empresas a encontrar el talento adecuado y a hacer que los vida de un RRHH menos caótica. Explora las plantillas a continuación

1. Plantilla de Formulario de Evaluación ClickUp

Plantilla de Formulario de Evaluación de Empleados de ClickUp

¿Se dispone a realizar evaluaciones semestrales o anuales del rendimiento para ascensos o primas de equipo? La plantilla Plantilla de Formulario de Evaluación ClickUp es la herramienta perfecta para evaluar las habilidades y el rendimiento de sus empleados.

La plantilla tiene un formulario fácil de rellenar que incluye campos para horas trabajadas, descripciones del puesto y valoraciones de las habilidades técnicas y de comunicación, garantizando evaluaciones justas y estructuradas. Ayuda a seguir el progreso de los empleados y a identificar áreas de mejora.

Además, puede añadir un campo para premios y logros adicionales con el fin de identificar a los miembros del equipo con mayor rendimiento.

🎯 Cómo utilizar esta plantilla de forma eficaz:

Recorre la Vista de inicio para obtener una visión general del proceso de evaluación

para obtener una visión general del proceso de evaluación Utilice la Vista Lista para comparar fácilmente las evaluaciones de varios empleados y realizar un seguimiento del estado actual de la evaluación de cada empleado

para comparar fácilmente las evaluaciones de varios empleados y realizar un seguimiento del estado actual de la evaluación de cada empleado Cree formularios de evaluación personalizados para cada empleado con la Vista del formulario de evaluación

🌟 Ideal para: Jefes de equipo y RRHH para revisiones de rendimiento o evaluaciones trimestrales.

💡Consejo profesional: Anota ejemplos concretos o citas para compatibilidad con las valoraciones. Por ejemplo, en lugar de "parecía preparado", escribe: "Presentó un plan detallado para manejar las objeciones de los clientes."

2. Plantilla de matriz de selección de personal ClickUp

Plantilla de matriz de selección de ClickUp Hiring

Su proceso de contratación está en pleno apogeo, pero le cuesta hacer un seguimiento de los estados de las solicitudes. La plantilla Plantilla de matriz de selección de personal de ClickUp agiliza el proceso de contratación organizando todos los perfiles de candidatos para roles similares en una ubicación centralizada.

Esta plantilla permite comparar fácilmente las solicitudes y valoraciones en función de su selección inicial, entrevista o aptitudes. Garantiza un proceso de contratación justo y objetivo. Lo mejor es que puede ajustar los criterios de evaluación, planificar cuándo realizar las entrevistas y asignar tareas de contratación a los miembros del equipo.

🎯 Cómo utilizar esta plantilla de forma eficaz:

Organiza todos los detalles sobre los candidatos, incluida en qué fase de la entrevista se encuentran y a qué departamento se han presentado con la Vista de base de datos de candidatos

Realice un seguimiento de qué miembro del equipo está entrevistando a un candidato y vea la fecha y hora de la entrevista con la vista Programación de entrevistas

Asigne a los miembros del equipo las convocatorias de las entrevistas mediante la vista Asignación de convocatorias

🌟 Ideal for: Teams looking to standardize their hiring process and make objective, data-driven hiring decisions.

3. Plantilla ClickUp para contratar candidatos

Plantilla ClickUp para contratar candidatos

En Plantilla ClickUp para la contratación de candidatos visualiza el proceso de contratación para ayudar a tomar decisiones de contratación informadas y eficientes.

¿Desea asignar tareas específicas a cada candidato? Conexión a Formulario ClickUp , Formulario de Google, Typeform, o cualquier herramienta de aplicación vía Zapier para compartir tareas automáticamente.

Incluso puede utilizar escalas de valoración personalizables para evaluar tareas o utilizar tablas interactivas y tableros de seguimiento para comparar el rendimiento de diferentes candidatos. La plantilla también te permite crear listas de control y recordatorios para todas las tareas de RRHH, intercambiar puntos de vista, discutir roles y proporcionar feedback sobre los candidatos directamente dentro del sistema.

🎯 Cómo utilizar esta plantilla de forma eficaz:

Visualice las tareas de contratación específicas de la ubicación con la vista Mapa

Agregue datos granulares como expectativas salariales y perfiles de LinkedIn utilizando Campos personalizados

Supervise cada fase del proceso de contratación con la vista Seguimiento de candidatos de RRHH

Supervisar los candidatos seleccionados y rechazados junto con la justificación de cada decisión con la Vista Lista Completa

🌟 Ideal para: Equipos de adquisición de talento y reclutadores que buscan agilizar el proceso de preselección de candidatos y mejorar la colaboración durante las unidades de contratación.

4. Plantilla ClickUp de gestión de entrevistas e informes

Plantilla de gestión de entrevistas e informes de ClickUp

En Plantilla de gestión de entrevistas e informes de ClickUp proporciona un enfoque estructurado para evaluar cualitativa y cuantitativamente a los candidatos.

El formulario de informe de entrevista ayuda a los entrevistadores a añadir detalles del candidato, como la posición y el departamento, y un informe narrativo que resume su opinión general. Incluye opciones desplegables para habilidades de comunicación y técnicas, ajuste cultural y experiencia, todos ellos valorados como "Excelente", "Bueno", "Aceptable" o "No aceptable" Y, por supuesto, ¡puedes personalizarlos todos!

La plantilla se amplía con dos pestañas adicionales, "Informes de entrevistas" y "Estado de los informes", para ofrecer representaciones visuales detalladas de evaluaciones de los candidatos .

🎯 Cómo utilizar esta plantilla de forma eficaz:

Realice un seguimiento en tiempo real del progreso de cada informe del candidato con la Vista de estado del informe

Almacene y organice todos sus informes con la Vista de informes de entrevistas

Configure el proceso de recogida de opiniones de los candidatos con la vista Guía de inicio

🌟 Ideal para: Especialistas en RRHH y paneles de contratación que gestionan grandes volúmenes de entrevistas y buscan una (elaboración de) informes detallados para tomar mejores decisiones de contratación.

🧠 ¿Lo sabías? 28% de los candidatos quieren conocer de antemano su proceso de entrevista. Recuerde que la transparencia es clave para crear una experiencia positiva para el candidato.

5. Plantilla para correlacionar habilidades ClickUp

Plantilla de mapas de habilidades ClickUp

En Plantilla de Mapas de Habilidades ClickUp evalúa las habilidades específicas del puesto y las habilidades interpersonales de los candidatos. Puede personalizar el formulario de evaluación de competencias para valorar la competencia de los candidatos en diversas áreas, como el liderazgo, la comunicación y las competencias técnicas.

¿Y lo mejor? Todas las valoraciones se realizan con emojis La vista Mapa de competencias correlaciona el nombre de cada candidato con sus valoraciones, ofreciendo una rápida visión de conjunto de sus capacidades en diferentes áreas. Esto hace que sea más fácil identificar los puntos fuertes y débiles de cada candidato y tomar decisiones de contratación informadas.

🎯 Cómo utilizar esta plantilla de forma efectiva:

Identifique las habilidades blandas de todas las contrataciones potenciales utilizando la Vista de habilidades blandas

Explore las habilidades técnicas de los candidatos utilizando la Vista de habilidades técnicas

Analizar qué candidatos tienen habilidades específicas del puesto utilizando la Vista de habilidades específicas del puesto

🌟 Ideal para: Planificadores de la fuerza de trabajo y líderes de equipos que buscan identificar brechas de habilidades y alinear estratégicamente las competencias de los empleados con las metas de la organización.

🧠 ¿Lo sabías? Normalmente se tarda alrededor de 42 días en cubrir una posición de trabajo . Es tiempo suficiente para aprender un nuevo hobby o ver una serie de televisión

6. Plantilla de reclutamiento y contratación ClickUp

Plantilla de selección y contratación de ClickUp

En Plantilla de reclutamiento y contratación de ClickUp le ayuda a gestionar fácilmente las ofertas de empleo y la contratación de candidatos.

La plantilla incluye una pestaña Todos los roles para realizar un seguimiento de todos los roles abiertos, asegurándose de que se mantiene actualizado sobre las posiciones disponibles. Las pestañas Proceso de contratación y calendario ayudan a supervisar el estado de los candidatos, desde la solicitud inicial hasta la selección final, manteniendo su proceso de contratación súper organizado.

¿Tiene que dar su opinión? Terminada. ¿Quiere abrir un nuevo rol? Muy fácil. Esta plantilla también cuenta con una pestaña de fácil uso Formulario de solicitud de empleo, que permite a los candidatos enviar sus solicitudes fácilmente.

🎯 Cómo utilizar esta plantilla de forma eficaz:

Cree calendarios de entrevistas y añada detalles como el salario deseado, el departamento, los intereses y el rol mediante la vista Calendario

Realice un seguimiento de las ofertas de empleo y de las solicitudes de los candidatos con la Vista de canal de contratación

Personalice el formulario de solicitud de empleo para recopilar detalles específicos del rol de los candidatos

🌟 Ideal para: Gerentes y agencias de reclutamiento que manejan procesos de contratación de extremo a extremo y necesitan un hub centralizado para organizar tareas y comunicaciones.

7. ClickUp Formulario de Evaluación Tarea Plantilla

Plantilla de tareas del formulario de evaluación de ClickUp

Si hay una plantilla que maneja el ciclo completo de contratación de una empresa, esa es la de Plantilla de tarea del Formulario de Evaluación de ClickUp .

Puede utilizar esta plantilla para crear una lista de control detallada para evaluar las solicitudes de empleo. Añada elementos de acción como 'Revisión del currículum', 'Selección inicial' y 'Evaluación de competencias técnicas' y asigne tareas a los miembros de su equipo para garantizar una evaluación objetiva de cada candidato.

Además, puede incorporar escalas de valoración para diferentes habilidades, permitiendo a los evaluadores ofrecer una vista matizada de las fortalezas y debilidades de cada candidato

🎯 Cómo utilizar esta plantilla de forma eficaz:

Añadir más Campos personalizados para habilidades como "Resolución de problemas" o "Adaptabilidad" para una evaluación general de un candidato

Cree listas de control separadas para comprobar las referencias y la evaluación posterior a la entrevista

Añada prioridades a las tareas y ajuste los plazos para garantizar una contratación más rápida

🌟 Ideal para: Jefes de equipo y jefes de departamento que realizan evaluaciones estructuradas de los empleados para hacer un seguimiento de las métricas de rendimiento individual y de equipo.

💡Consejo profesional: En la plantilla de evaluación, dedica una sección a las impresiones generales y las recomendaciones, resumiendo si el candidato encaja bien y por qué.

8. Plantilla de informe de evaluación ClickUp

Plantilla de informe de evaluación ClickUp

¿Quiere una plantilla para principiantes para realizar una evaluación en profundidad de los posibles candidatos? En Plantilla de informe de evaluación de ClickUp es el recurso ideal. Aunque esta plantilla es para la evaluación de empleados, puede personalizarla para evaluar las habilidades y el rendimiento de los solicitantes de empleo.

Te ayuda a evaluar el rendimiento a través de múltiples factores, como la evaluación del comportamiento, la evaluación de habilidades, el ajuste cultural y las tareas situacionales. También puedes añadir valoraciones basadas en KPI como el potencial de liderazgo, las habilidades de colaboración y la capacidad de resolución de problemas.

La plantilla ofrece categorías predefinidas para añadir comentarios: Supera las expectativas, Cumple las expectativas, Por debajo de las expectativas o Necesita mejorar.

cómo utilizar esta plantilla de forma eficaz:

Añada una "sección de apreciación" para destacar las competencias de cualquier candidato

Incluya notas adicionales o áreas de mejora en la sección de comentarios

Reúna todos los datos y elabore un informe de evaluación exhaustivo para todos los candidatos

🌟 Ideal para: Gerentes y directores generales que revisan y crean informes anuales de evaluación.

9. Plantilla de proceso de entrevista ClickUp

Plantilla del proceso de entrevista de ClickUp

En Plantilla del proceso de entrevista de ClickUp le ayuda a realizar entrevistas estructuradas dividiendo las fases de la entrevista en segmentos. Por ejemplo, el segmento "Entrevista inicial" incluye una descripción general de la empresa y preguntas específicas sobre el rol para evaluar la experiencia del candidato.

La sección "Comprobación de referencias" destaca esta plantilla, lo que le permite centrarse en los comentarios cualitativos de relaciones profesionales anteriores. **Incluye indicaciones clave como la duración de la colaboración, los puntos fuertes, la adaptabilidad a los comentarios y mucho más para verificar las habilidades y la experiencia del candidato

🎯 Cómo utilizar esta plantilla eficazmente:

Incrusta currículos y cartas de presentación directamente dentro de la plantilla para facilitar su consulta

Aprovecha los mapas conceptuales para hacer una lluvia de ideas sobre preguntas de seguimiento o próximos pasos

Cree un proyecto independiente para cada vacante y asigne tareas a los miembros del equipo para garantizar la rendición de cuentas

🌟 Ideal para: Coordinadores de RRHH y entrevistadores en sectores sensibles que requieren comprobaciones de antecedentes de alto nivel.

✨ Dato curioso: Patagonia, una empresa de ropa para actividades al aire libre, evalúa a los candidatos en función de sus habilidades y su conexión (a internet) con la vida al aire libre y el compromiso con la sostenibilidad. Así que alinearse con la misión de una empresa puede ser tan importante como la experiencia técnica a la hora de contratar.

10. Plantilla de formulario de comentarios de ClickUp

Plantilla de Formulario ClickUp Feedback

Un proceso de contratación fluido es esencial para RRHH y los candidatos. Mejora su marca de empleador y le ayuda a atraer talento de calidad. Por lo tanto, si desea recopilar críticas constructivas e identificar áreas para mejorar el proceso de contratación de los candidatos, el Plantilla de Formulario ClickUp Feedback es justo lo que necesita.

Este formulario ayuda a crear un sistema de gestión de comentarios recopilando información de los candidatos. También puede utilizar la plantilla para hacer preguntas como "¿Cómo valoraría la experiencia general que le hemos proporcionado?

🎯 Cómo utilizar esta plantilla eficazmente:

Personaliza el formulario de opiniones utilizando la vista Iniciar aquí

Almacene y organice las opiniones recibidas de cada candidato utilizando la Vista de opiniones

Gestione todas las ideas relacionadas con la retroalimentación y las estrategias de lluvia de ideas para mejorar el proceso de reclutamiento con Vista Tablero de Recomendaciones

🌟 Ideal para: Equipos de RRHH y líderes de organizaciones que desean recopilar comentarios procesables de empleados, clientes o partes interesadas para impulsar mejoras.

🧠 ¿Sabía usted? Un asombroso 55.9% de los candidatos afirman no haber recibido ningún informe tras una entrevista fallida, y sólo el 5,5% considera útil el que reciben.

