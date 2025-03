Cómo utilizar la IA en marketing: 10 ejemplos eficaces

Vale, hora de la confesión. Yo solía ser el último "confía en tu instinto" de marketing. ¿Mi ritual? Trasnochar analizando los resultados de las pruebas A/B, hojas de cálculo que me hacían bizquear y charlas sobre cómo mis "instintos" de marketing salvarían el día.

Entonces vi los números: 60% de los vendedores ya utilizaban IA para superar sus metas, mientras que el 74% cree que será tan básico como tener una CRM para 2030 . Mente = alucinada.

Desde que me introduje en el marketing de IA, he visto cómo las campañas pasaban de ser conjeturas a convertirse en pura ciencia. Déjeme mostrarle 10 ejemplos que le harán preguntarse cómo hemos podido comercializar sin IA generativa.

Resumen de 60 segundos

La IA está transformando el marketing mediante la personalización de las experiencias de los clientes, la predicción de tendencias y la automatización de la creación de contenidos

Marcas como Nike, Starbucks y Volkswagen utilizan la IA para la creación de vídeos, mensajes personalizados y análisis predictivos

Las herramientas de IA ayudan a mejorar la segmentación de clientes, la generación de contenidos y la gestión de tareas, ahorrando tiempo y aumentando la eficacia del marketing

Los retos del marketing de IA incluyen la parcialidad, la exactitud de los datos, la ética y la seguridad

ClickUp ofrece una solución integral basada en IA para agilizar las estrategias de marketing y mejorar la eficiencia

La IA en las campañas de marketing

¿Alguna vez se ha preguntado cómo ese anuncio de LinkedIn para un seminario web sobre gestión de redes sociales le encuentra justo en el momento adecuado? ¿O cómo Instagram parece inundado de anuncios de grandes descuentos en el gadget exacto al que siempre has echado el ojo?

Estos son algunos de los ejemplos más comunes de marketing con IA, en los que algoritmos avanzados de aprendizaje automático predicen lo correcto para comercializar con el público adecuado en el momento adecuado.

¿Qué es la IA y cómo se aplica al marketing?

En esencia, la IA consiste en enseñar a las máquinas a pensar, adaptarse y aprender, como un estudiante hiperdotado que nunca se salta las clases. Utiliza tecnologías como el aprendizaje automático y el Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN) -términos extravagantes que significan que está mejorando a la hora de averiguar cosas basándose en datos.

Es más bien el Sherlock Holmes de la tecnología: analiza patrones, predice lo que vendrá y toma decisiones que parecen extrañamente humanas.

En marketing, IA se utiliza para:

🔮 Prever el comportamiento de los clientes y las tendencias futuras

📱 Crear anuncios que aparezcan en el momento perfecto

🎯 Segmentar audiencias para realizar campañas personalizadas

📝 Genera contenido para entradas de blog, redes sociales y correos electrónicos, acelerando la producción y mejorando el compromiso de los clientes

📧 Personaliza el marketing por correo electrónico adaptando el contenido y los tiempos de envío

💬 Monitoriza las redes sociales para seguir el sentimiento y las tendencias de la marca

¿Cuál es el resultado? Un marketing más inteligente y dirigido que conecta con las personas de forma natural y relevante.

El rol de la IA en la mejora de la experiencia del cliente y el crecimiento de la empresa

La IA en el marketing está cambiando las reglas del juego tanto para las empresas como para los consumidores:

🛍️ Compras personalizadas : La IA utiliza sus preferencias y sus compras anteriores para recomendarle exactamente lo que le va a encantar a continuación, se acabaron los desplazamientos interminables

: La IA utiliza sus preferencias y sus compras anteriores para recomendarle exactamente lo que le va a encantar a continuación, se acabaron los desplazamientos interminables Atención al cliente permanente : Los chatbots de IA son como los representantes de soporte al cliente más rápidos, trabajando día y noche para resolver problemas a la velocidad del rayo

: Los chatbots de IA son como los representantes de soporte al cliente más rápidos, trabajando día y noche para resolver problemas a la velocidad del rayo Predecir el futuro : La IA puede detectar tendencias antes de que se produzcan, lo que ayuda a las empresas a adelantarse a los acontecimientos con productos y servicios que los clientes ni siquiera sabían que necesitaban

: La IA puede detectar tendencias antes de que se produzcan, lo que ayuda a las empresas a adelantarse a los acontecimientos con productos y servicios que los clientes ni siquiera sabían que necesitaban 🛠️ Magia entre bastidores: La IA agiliza las operaciones de la empresa, ya se trate de predecir las necesidades de inventario o de ajustar las estrategias de precios

¿Siente curiosidad por saber cómo puede utilizar la IA para mejorar sus campañas? Eche un vistazo a este vídeo para conocer nuestros 3 consejos principales para el marketing con IA:

10 ejemplos de IA en marketing

Ahora que ya conoces el marketing con IA, vamos a sumergirnos en algunos ejemplos de marcas que utilizan la IA para mejorar su marketing estrategias.

1. Nike

Tipo de industria: Deportes

Caso de uso: Creación de vídeos con IA

Campaña "Never Terminada Evolving" de Nike con Serena Williams como protagonista

2023 de Nike Evolución nunca terminada mostró la innovación en IA creando un partido de tenis virtual entre Serena Williams de 1999 y su versión de 2017. La tecnología analizó la evolución de su estilo de juego -desde la selección de golpes hasta los movimientos en la pista- a lo largo de casi dos décadas.

La pieza central de la campaña fue una simulación de partido en YouTube, apoyada por un marketing específico en redes sociales que despertó el interés de los aficionados.

El resultado: El partido virtual acumuló vistas de 1,69 millones de suscriptores de YouTube. Además, triunfó en Cannes, donde ganó el Gran Premio de Artesanía Digital.

2. Starbucks

Tipo de industria: Alimentación y bebidas

Caso de uso: Mensajería personalizada

IA de Starbucks, Cerveza es como el barista definitivo con un don para los datos. No se limita a tomar tu pedido, sino que estudia tus hábitos: qué pides, cuándo nos visitas e incluso las tendencias en el comportamiento general de los clientes.

Con esta información, inicia una comunicación de marketing tan personal que parece escogida a dedo, incitando a los usuarios de la app a unirse al programa de recompensas con ofertas demasiado tentadoras como para ignorarlas.

El resultado: El uso inteligente de la IA dio sus frutos. Starbucks registró más de 4 millones de nuevos miembros.

3. Volkswagon

Tipo de industria: Automóvil

Caso de uso: Análisis predictivo

Volkswagen, que ya era un profesional de la automatización, decidió dejar que la IA tomara las riendas de las decisiones de compra de publicidad. En lugar de confiar en los instintos viscerales de su agencia de publicidad, que a menudo chocaban con los datos, Volkswagen se centró en aprovechar la IA para gestionar tareas complejas.

🎯El resultado: Volkswagen eliminó los costes ocultos que cobraba la agencia de medios y tomó decisiones más informadas. Esto condujo a un aumento del 14% en las ventas de los concesionarios .

4. Viajes Virgin

Tipo de industria: Viajes

Caso de uso: Personalización

Campaña "Jen IA" de Virgin Voyages con Jennifer López como protagonista

Virgin Voyages causó sensación con su descarada Campaña de IA de Jen . A primera vista, estaba protagonizada por Jennifer Lopez, o eso creía todo el mundo. ¿El giro? La J.Lo que aparecía en pantalla era en realidad una versión de IA a la que ponía voz un tipo llamado Kyle.

Pero Virgin Voyages no se quedó ahí.

Invitaron a los fans a crear invitaciones de viaje personalizadas con la herramienta Jen IA de su sitio web. Este giro lúdico e interactivo no sólo provocó risas, sino que también impulsó la participación de los clientes, consolidando a Virgin Voyages como la comidilla de la ciudad.

🎯El resultado: Jen IA se hizo viral con más de dos mil millones de impresiones, generando un enorme tráfico web, más de 25.000 invitaciones personalizadas y un gran aumento de las reservas.

5. Heinz

Tipo de industria: Alimentación y bebidas

Caso de uso: Refuerzo de marca

Heinz demostró que es el rey del ketchup con su 2022 Campaña de la I.A. Ketchup . Teamed with DALL-E 2, the text-to-image IA, and asked it to imagine 'ketchup'

No importaba la indicación: "botella de ketchup renacentista" o "tarjeta del tarot del ketchup", la IA seguía produciendo botellas al estilo Heinz.

¿La conclusión? Heinz no es sólo ketchup, es el ketchup. Fueron más allá e invitaron a los fans a crear su propio ketchup con IA en las redes sociales, lo que provocó una tendencia viral. Incluso grandes nombres como Ducati y Sportsnet se unieron a la diversión, convirtiendo a Heinz en la comidilla de Internet.

El resultado: La campaña obtuvo 1.150 millones de impresiones ganadas en todo el mundo y generó más de un 2.500% más de exposición que la inversión en medios. Además, la participación en las redes sociales se disparó, con un 38% más que en campañas anteriores.

6. Wowcher

Tipo de industria: Comercio electrónico

Caso de uso: Publicidad en redes sociales IA en la publicidad consiste en crear anuncios que parezcan hechos a medida, y Wowcher lo hace a la perfección. Teaming up with Phrasee's IA copywriting tech, they turned their social media posts and ads into personalized experiences.

Así, si eres de los que hacen clic en los anuncios de ofertas de vacaciones, la IA se da cuenta e inunda tu feed con irresistibles ofertas de viajes. Es como tener un comprador personal para las escapadas de tus sueños.

¿Cómo lo han conseguido? Wowcher ha puesto a prueba la IA, literalmente. Hicieron una prueba A/B, comparando cuatro anuncios generados por IA con uno escrito por humanos. Los anuncios generados por IA obtuvieron sistemáticamente valoraciones de 9 o 10 sobre 10, lo que demuestra que dieron en el clavo con su público.

El resultado: Esta estrategia basada en la IA condujo a un 31% en el coste por cliente potencial .

7. Mastercard

Tipo de industria: Servicios financieros

Caso de uso: Análisis competitivo

Cuando la pandemia sacudió las cosas, Mastercard Payment Gateway Services (MPGS) se enfrentó a un mercado en rápida transformación. Para mantener su ventaja, se apoyaron en Crayon, una plataforma basada en IA que se convirtió en su brújula competitiva. Uso de Crayon mastercard extrajo información basada en datos sobre lo que hacían sus rivales y señaló posibles amenazas antes de que se convirtieran en problemas.

**El resultado: Crayon hizo maravillas con MPGS.

En palabras de Mike Wienke, Director de Marketing de Productos Globales y Capacitación de Ventas,

Crayon da a los participantes una idea clara de cómo aborda el mercado cada competidor, lo que facilita la visión de Mastercard desde un punto de vista externo. Esto no sólo hace que el ejercicio sea mucho más eficaz, sino que también nos permite reunir a personas de toda la organización y abrir un diálogo en el que todos pueden aportar ideas valiosas

8. Nutella

Tipo de industria: Alimentación y bebidas

Caso de uso: Diseño

La campaña Nutella Única presenta 7 millones de diseños de rótulos de tarros

Nutella apostó por la IA en su campaña de Nutella Unica en la que se crearon 7 millones de rótulos de tarros únicos. Cada rótulo se diseñó para que pareciera exclusivo, aprovechando el amor de los fans por los productos personalizados.

Pero por muy exclusivo que fuera el diseño, el icónico logotipo de Nutella garantizaba que todos los tarros fueran reconocibles al instante. Lanzada en Italia, la campaña fue un éxito con una combinación de anuncios en Internet y televisión que dieron que hablar.

🎯El resultado: En sólo un mes, los 7 millones de tarros generados por IA se agotaron.

9. Kasasa

Tipo de industria: Servicios financieros

Caso de uso: Creación de contenidos

Kasasa muestra cómo La IA puede transformar el marketing de contenidos .

Kasasa tenía dificultades para planificar contenidos en un sector tan dinámico como el financiero. Aunque tenían un calendario editorial anual, necesitaban una forma de agilizar el proceso, validar ideas y acelerar las cosas. Al asociarse con MarketMuse, utilizaron resúmenes de contenidos basados en IA para crear contenidos atractivos y de alta calidad que resonaran con su audiencia y aumentaran la autoridad de su sitio web.

El resultado: A 92% de aumento del tráfico orgánico de un año a otro, un 83% más en la clasificación por palabras clave y un 28% más de tiempo en sus páginas.

10. The Economist

Tipo de industria: Medios de comunicación y edición

Caso de uso: Publicidad programática impulsada por IA

En 2017, The Economist estaba luchando con la caída de lectores hasta que intentaron algo inteligente: dejaron que la IA se encargara de su objetivo publicitario. La IA indagó en todo, desde el comportamiento web hasta los datos de los suscriptores, ayudándoles a entender quiénes eran realmente sus lectores y a encontrar personas similares a las que también les encantaría su contenido. Un gran cambio

El resultado: The Economist consiguió atraer a 3.6 millones de nuevos lectores consiguiendo un fantástico retorno de la inversión de 10:1 con sus campañas objetivo. También registraron un aumento del 9 % en suscriptores fieles entre 2020 y 2021.

IA para mejorar las estrategias de marketing digital

Crear una estrategia de marketing de IA no es tarea fácil. Se necesitan las herramientas de IA adecuadas y una inmersión profunda en diversas Casos de uso de IA para que todo funcione.

Vamos a entenderlo con un ejemplo.

Sarah, directora de marketing de una empresa de comercio electrónico, se esforzaba por racionalizar el flujo de trabajo de su equipo a pesar de destacar en tareas creativas. Aunque prosperaba en el desarrollo de campañas, los problemas de gestión de proyectos la llevaban al caos.

Su búsqueda de una solución la llevó a ClickUp la app, todo para el trabajo. Con capacidades para la gestión de documentos, conocimientos y proyectos en una potente plataforma respaldada por IA, ClickUp ayudó a consolidar los flujos de trabajo dispersos de su equipo en un solo sistema.

Como Sarah, Software de gestión de proyectos de marketing de ClickUp también puede ayudarle a automatizar flujos de trabajo, organizar proyectos sin problemas y obtener información en tiempo real sobre el rendimiento del equipo y el progreso de las campañas. Además, su asistente de IA puede ahorrarle horas de trabajo manual.

1. Segmentación de clientes y objetivos

Sarah creía conocer bien a sus clientes hasta que se dio cuenta de que sus mensajes no daban en el blanco. Fue entonces cuando recurrió a las herramientas de marketing de IA para profundizar en los datos de los clientes y extraer patrones que nunca habría detectado por sí misma.

De repente, pudo ver exactamente cómo se comportaba su público, qué les gustaba e incluso las pequeñas peculiaridades que los diferenciaban. Cerebro ClickUp llevó las cosas al siguiente nivel. En lugar de rebuscar ella misma en los datos, Sarah podía hacer preguntas pertinentes sobre segmentos de clientes o datos demográficos específicos.

📌 Indicación de ejemplo: ¿Cuál es el comportamiento de mis compradores habituales que no han comprado en los últimos 30 días?

Clasifique y filtre fácilmente los datos de los clientes de sus apps conectadas mediante ClickUp Brain

Y no sólo eso, Campos personalizados de ClickUp de ClickUp pueden ayudarla a capturar todo tipo de detalles de los clientes, como datos demográficos, historial de compras y cómo interactuaron con campañas anteriores. Además, podría crear segmentos específicos, como "clientes fieles que hace tiempo que no compran" o "compradores primerizos que buscan descuentos"

Clasifique, organice y gestione los datos de clientes y campañas de marketing con los Campos personalizados de ClickUp

2. Análisis de mercado y de la competencia La IA convierte los estudios de mercado de abrumadora a sencilla en un abrir y cerrar de ojos.

Cuando Sarah quiere conocer la opinión de los clientes sobre el lanzamiento de un nuevo producto, utiliza ClickUp Brain para analizar y resumir información clave procedente de reseñas, datos de la competencia y menciones en las redes sociales.

**Cómo le funciona a Sarah

Análisis de datos: Sarah puede cargar encuestas, comentarios o reseñas, y ClickUp Brain identifica tendencias y perspectivas procesables

Sarah puede cargar encuestas, comentarios o reseñas, y ClickUp Brain identifica tendencias y perspectivas procesables Investigación de la competencia: ClickUp Brain extrae datos de fuentes públicas para comparar ofertas, precios y estrategias, y ofrece informes rápidos

ClickUp Brain extrae datos de fuentes públicas para comparar ofertas, precios y estrategias, y ofrece informes rápidos Tendencias del sector: También analiza artículos, noticias y redes sociales para proporcionar información actualizada sobre las tendencias del mercado y las preferencias de los consumidores

📌 Indicaciones de ejemplo:

Analizar las tendencias actuales del mercado en la industria B2B SaaS. Identifique a los competidores clave, las proyecciones de crecimiento del mercado y las oportunidades emergentes de innovación

proporcionar un análisis competitivo de las principales empresas B2B que ofrecen software de gestión de proyectos. Comparar funciones, precios y opiniones de clientes

Cerebro ClickUp

Leer más: 15 plantillas Free de planes de marketing para crear una estrategia de marketing

3. Creación de contenidos

Sarah se enfrenta a menudo al temido bloqueo del escritor o a la presión de desarrollar nuevas ideas.

ClickUp Brain puede ahorrarle horas de lluvia de ideas y creación de contenidos, para que pueda centrarse en las partes divertidas del marketing, es decir, la creación de estrategias y la narración de historias.

Por ejemplo, cuando Sarah necesita una entrada de blog para las próximas rebajas, sólo tiene que escribir la idea. ClickUp Brain genera un esquema pegadizo, sugiere títulos atractivos, proporciona la estructura del contenido e incluso ofrece sugerencias de palabras clave para SEO.

Todo lo que Sarah tiene que hacer es afinar el tono y añadir la voz de su marca.

📌 Ejemplo de indicaciones:

escribe una entrada de blog atractiva sobre las ventas de vacaciones para las empresas de comercio electrónico

Sugerir palabras clave de SEO para una entrada de blog sobre ofertas de ventas de Año Nuevo

escribir un anuncio en Facebook para una venta flash de 24 horas de zapatos

Generar líneas de asunto para una campaña de correo electrónico de promoción de un descuento de verano en trajes de baño

Sugerir el texto de un anuncio de Google sobre el envío gratuito de todos los pedidos

redactar un correo electrónico persuasivo para promocionar el lanzamiento de nuestro último producto

Generar un titular de página de destino para una promoción de compra-uno-obtiene-uno-gratis

Escribe y edita contenidos de marketing de primera categoría con ClickUp Brain

4. Gestión de tareas

No todas las tareas de marketing merecen el mismo nivel de urgencia. ClickUp Brain analiza el historial de sus proyectos y la carga de trabajo de su equipo, y le ofrece consejos personalizados sobre lo que debe priorizar primero.

Además, si un proyecto se retrasa, también identifica el cuello de botella y lo notifica al equipo. Esto ayuda a priorizar las tareas, de modo que el equipo de marketing de Sarah puede centrarse rápidamente en lo que es urgente, como actualizar un anuncio de campaña o completar el borrador de una entrada de blog.

Además, si Sarah está trabajando en dos borradores de campaña de marketing similares, ClickUp Brain lo detecta y sugiere combinar o duplicar tareas para que todo vaya sobre ruedas.

Buscar duplicar o combinar tareas de marketing con ClickUp Brain

5. Automatización del marketing Automatización de los flujos de trabajo de marketing con IA desbloquea un potencial infinito.

Así es como ClickUp Brain puede poner esas interminables tareas de marketing en piloto automático:

Seguimiento de clientes potenciales: Creación automática de tareas y ajuste de recordatorios para enviar correos electrónicos de bienvenida personalizados e indicaciones de seguimiento

Creación automática de tareas y ajuste de recordatorios para enviar correos electrónicos de bienvenida personalizados e indicaciones de seguimiento Campañas de correo electrónico: Desencadenar correos electrónicos personalizados y automatizados basados en las acciones de los clientes, como ofertas posteriores a la compra

Desencadenar correos electrónicos personalizados y automatizados basados en las acciones de los clientes, como ofertas posteriores a la compra Informes de progreso de la campaña: Obtenga actualizaciones automáticas de las métricas de la campaña, con alertas para cualquier problema

Obtenga actualizaciones automáticas de las métricas de la campaña, con alertas para cualquier problema Recordatorios de tareas y plazos: Establezca recordatorios automáticos y plazos para cada tarea de marketing para mantener el seguimiento

**Más información Cómo utiliza ClickUp el equipo de marketing de ClickUp

Retos y consideraciones en el marketing de IA

Sólo se necesitaron unos pocos virus, fáciles de usar Herramientas de marketing de IA para que los expertos se suban al carro de la IA y mejoren sus campañas. Sin embargo, el marketing de IA no siempre es sencillo.

Esto es lo que hay que tener en cuenta:

Prejuicios: La IA aprende de los datos, y los datos no siempre son imparciales. Tenga cuidado con los prejuicios raciales, de género, culturales o socioeconómicos que se cuelan en sus estrategias de marketing

La IA aprende de los datos, y los datos no siempre son imparciales. Tenga cuidado con los prejuicios raciales, de género, culturales o socioeconómicos que se cuelan en sus estrategias de marketing Inexactitud: Malos datos equivale a malos resultados. Una información imprecisa sobre el cliente podría significar dirigir las botas de nieve a personas de Miami. Compruebe dos veces sus datos para mantener la IA en el buen camino

Malos datos equivale a malos resultados. Una información imprecisa sobre el cliente podría significar dirigir las botas de nieve a personas de Miami. Compruebe dos veces sus datos para mantener la IA en el buen camino Ética: La personalización excesiva puede resultar invasiva, como los anuncios hiperdirigidos o el uso de datos sin consentimiento. Equilibre la privacidad con la personalización para no asustar a su público

La personalización excesiva puede resultar invasiva, como los anuncios hiperdirigidos o el uso de datos sin consentimiento. Equilibre la privacidad con la personalización para no asustar a su público Sensibilidad y seguridad de los datos: La IA se basa en datos sensibles, por lo que es esencial una seguridad sólida. Si la protección es deficiente, se corre el riesgo de que se produzcan violaciones de la privacidad y problemas de cumplimiento

La IA se basa en datos sensibles, por lo que es esencial una seguridad sólida. Si la protección es deficiente, se corre el riesgo de que se produzcan violaciones de la privacidad y problemas de cumplimiento Transparencia: Con el auge del contenido de IA, hay que ser claro sobre su uso y dar crédito a quien corresponda para abordar las preocupaciones sobre la autoría y la propiedad intelectual

Consejos para dominar la IA en marketing:

🔍Pruebas y ajustes: Siga perfeccionando las campañas: la IA se nutre de la optimización de datos

❤️Stay humana: Deja que la IA potencie la creatividad, no que la sustituya. El toque humano marca la diferencia

🦸‍♂️IA como compinche: Utilice la IA para dar compatibilidad a su equipo, no para sustituirlo. Combine la eficiencia con el conocimiento humano

📚Entrene a su equipo: Asegúrese de que todo el mundo sabe manejar con eficacia las herramientas de IA

Tendencias futuras en marketing de IA

El mercado de la IA en el marketing tenía un valor de 15.840 millones de dólares en 2021 y está previsto que se dispare en más de 1.000 millones de euros 107.500 millones de dólares en 2028 . Esta repentina oleada de inversiones ya está transformando la forma en que las empresas utilizan la IA en sus estrategias.

Estas son algunas de las tendencias clave que configuran el futuro del marketing de IA:

1. IA emocional

La IA está aprendiendo a leer las emociones a través de expresiones faciales, tonos de voz o comportamientos, lo que permite interacciones más empáticas con los clientes.

📌 Ejemplo: Un bot de servicio detecta la frustración y responde con un tono tranquilizador o soluciones más rápidas. Las marcas también pueden analizar las reacciones emocionales a anuncios, logotipos o productos y enviar mensajes de marketing personalizados.

2. Realidad aumentada (RA) y realidad virtual (RV) impulsadas por IA

La IA está haciendo que la RA y la RV sean más personalizadas y prácticas, creando experiencias inmersivas que se adaptan en tiempo real.

Ejemplo: Las apps de realidad aumentada basadas en IA permiten a los usuarios visualizar los muebles de su espacio, mientras que las visitas a tiendas en RV ofrecen experiencias de compra atractivas e interactivas.

3. Integración de IA y Blockchain

Combinar IA con blockchain mejora la seguridad, autenticación y personalización en las campañas de marketing.

📌 Ejemplo: La IA analiza historiales de compra verificados por blockchain para un objetivo preciso, mientras que blockchain garantiza que las asociaciones con influencers son creíbles.

Más información: Cómo utilizar la IA para el marketing de afiliación (casos de uso y herramientas)

Obtenga un mayor ROI de su estrategia de marketing digital con ClickUp

Los profesionales del marketing de todo el mundo utilizan herramientas de IA para todo, desde la creación de contenidos hasta la recopilación de información sobre los clientes. Sin embargo, el verdadero problema es saber en qué herramientas confiar.

Aquí es donde entra ClickUp Brain. Se trata de un asistente todo en uno que gestiona diferentes esfuerzos de marketing, ya sea generando contenidos de marketing, analizando a la competencia o sugiriendo mejoras en la estrategia.

¿Y lo mejor? ClickUp Brain automatiza las tediosas tareas de marketing que ha estado posponiendo, como el seguimiento de clientes potenciales o el envío de correos electrónicos personalizados. De este modo, dispondrá de más tiempo para centrarse en la estrategia, la creatividad y el crecimiento de su empresa. Registrarse en ClickUp hoy mismo y experiméntalo tú mismo. 🙌