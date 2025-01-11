Notebook LM vs. Obsidian: ¿qué aplicación para tomar notas es mejor?

¿Alguna vez te has sentido abrumado por una avalancha de notas? Notas de reuniones dispersas por una aplicación, listas de tareas del equipo garabateadas en un diario y grandes ideas que se te escapan antes de que puedan tomar forma.

Puede resultar abrumador.

Ahí es donde la aplicación de toma de notas adecuada puede cambiarlo todo. Herramientas como NotebookLM y Obsidian optimizan tus flujos de trabajo, conectan tus ideas y ponen orden en el caos.

En esta entrada del blog, compararemos estas dos herramientas y exploraremos sus funciones únicas, puntos fuertes y diferencias para ayudarte a decidir cuál se adapta mejor a tu estilo. Y si ninguna de las dos te convence del todo, no te vayas, porque tenemos una opción comodín que podría llevarse todo el protagonismo.

Entremos en el debate Notebook LM vs. Obsidian y encontremos la aplicación perfecta para tus necesidades de toma de notas.

¿Qué es NotebookLM?

a través de Notebook LM

Desarrollada por Google Labs, NotebookLM es una innovadora herramienta de IA para tomar notas que representa un cambio de los repositorios de notas estáticos a los sistemas de conocimiento dinámicos e interactivos.

Se convierte en un experto al cargar archivos PDF, vídeos, documentos y sitios web. Resumir los archivos cargados y generar resultados creativos basados en tus materiales, completando la información con fuentes relevantes.

Además, como se trata de tu Notebook, tus datos nunca se utilizan para entrenar el algoritmo de NotebookLM.

Las mejores funciones de NotebookLM

NotebookLM ofrece varias funciones que ayudan a estudiantes, investigadores, autónomos y empresas a aumentar su productividad.

Veamos cómo puedes utilizar NotebookLM para mejorar tu flujo de trabajo:

Función n.º 1: panorámicas de audio

Imagina convertir tus documentos en conversaciones al estilo de un podcast entre dos voces de IA. Puedes escuchar estas discusiones «en profundidad» con un solo clic y absorber la información cargada sobre la marcha.

NotebookLM escanea las conversaciones transcritas para localizar información específica, lo que te ahorra la molestia de tener que revisar largos archivos de audio en busca de detalles clave. También te permite generar un enlace de audio público y compartirlo con tu equipo.

Función n.º 2: Búsqueda de citas

NotebookLM captura respuestas a tus preguntas con citas que están enlazadas con las fuentes originales. Esto significa que siempre sabrás de dónde proviene la información sin perder tiempo verificando manualmente los datos en los motores de búsqueda.

Su función clave es que las respuestas del chat se basan únicamente en las fuentes que tú proporcionas, a menos que le pidas que haga algo creativo, como reescribir una historia.

📌 Nota: NotebookLM tiene actualmente compatibilidad con varios tipos de fuentes, entre los que se incluyen Documentos de Google, Google Slides, archivos PDF, archivos Markdown, URL web, URL de vídeos públicos de YouTube y archivos de audio.

Función n.º 3: análisis de varios documentos

Notebook LM puede analizar varios artículos y documentos simultáneamente, lo que te ayuda a encontrar temas comunes, opiniones diferentes y nuevas tendencias entre diversas fuentes.

Es como tener un asistente de investigación superpoderoso que puede comprender rápidamente una gran cantidad de información, ahorrándote tiempo y esfuerzo.

Función n.º 4: Formatos estructurados para proyectos de escritura

NotebookLM convierte las notas desordenadas en documentos organizados. Elige un conjunto de notas y pide a la herramienta que cree algo nuevo. Basándose en tu petición, te sugerirá formatos como un esquema temático o una guía de estudio.

Puedes escribir instrucciones personalizadas para convertir tus notas en un boletín informativo por correo electrónico, un guion, un plan de marketing y mucho más. Una vez que hayas completado el borrador, puedes exportarlo a Documentos de Google para realizar las ediciones finales.

Precios de NotebookLM

De uso gratuito (actualmente en fase beta).

¿Qué es Obsidian?

vía Obsidian

Obsidian es una aplicación para tomar notas flexible y centrada en la privacidad, con múltiples complementos y temas que se adaptan a tu forma de pensar y trabajar. Almacena las notas localmente en tu dispositivo, lo que te permite acceder a ellas rápidamente, incluso sin conexión.

Las mejores funciones de Obsidian

Varias funciones de Obsidian facilitan la toma de notas. Explorémoslas juntos:

Función n.º 1: listas de tareas pendientes

Obsidian te permite diseñar un formato estandarizado para tu lista de tareas pendientes y dividir las tareas en secciones, como reuniones con clientes, planes de entrenamiento o proyectos creativos.

También te permite realizar un seguimiento y gestionar tareas en todo tu almacén de Obsidian. Puedes realizar consultas sobre tareas, marcarlas como terminadas desde cualquier lugar y utilizar funciones como fechas límite, tareas periódicas, fechas de finalización, subconjuntos de listas de control y filtrado avanzado.

Función n.º 2: Vista gráfica

La vista gráfica de Obsidian te ofrece una vista general de todo tu archivo, mostrando cómo se interconectan todas tus notas.

Cada nota aparece como un nodo, y las líneas representan los enlaces entre ellos. Puedes ampliar grupos específicos, filtrar por etiquetas o enlaces y personalizar la apariencia para facilitar la exploración visual de ideas complejas.

Función n.º 3: Visualización en lienzo

Obsidian tiene una herramienta integrada llamada «Canvas» que te permite correlacionar ideas en forma de tarjetas en un tablero. Puedes mover, agrupar y conectar estas tarjetas como quieras, creando una representación no lineal de tus pensamientos.

Puedes incrustar notas adhesivas en línea, imágenes, archivos PDF, vídeos, audio y artículos directamente en ella. Además, los archivos de Canvas se almacenan localmente en un formato JSON abierto, lo que facilita su integración con otras herramientas, aplicaciones, scripts y plantillas de Obsidian.

Función n.º 4: Diversas opciones de publicación

Ahora puedes convertir tus notas de texto sin formato e imágenes en un sitio web que se puede compartir. Obsidian Publish te permite crear una wiki pública, una base de conocimientos o un jardín digital, haciendo que tus pensamientos e información sean accesibles en línea.

Puedes personalizar completamente el aspecto de tu sitio Obsidian Publish con CSS y Javascript. Otras funciones incluyen vistas previas al pasar el cursor para mostrar rápidamente las páginas enlazadas y una edición rápida de texto, todo ello gracias a la simplicidad de Markdown.

También puedes utilizar páginas apiladas para navegar por los enlaces en paneles horizontales, como si estuvieras hojeando documentos, y enlaces inversos que crean una lista automática de las páginas que hacen referencia a la que estás viendo.

Precios de Obsidian

Uso personal: Gratis Forever.

Uso comercial: 50 $ al año por usuario.

Sincronización (complemento): 5 $ al mes por usuario, facturado mensualmente.

Publicar (complemento): 10 $ al mes por usuario, facturado mensualmente.

NotebookLM vs. Obsidian: comparación de funciones

A primera vista, puede resultar difícil distinguir entre NotebookLM y Obsidian basándose únicamente en sus funciones principales. La siguiente tabla ofrece una panorámica de sus principales diferencias.

Función NotebookLM Obsidian Asistente de IA ✅ ❌ Colaboración en tiempo real ✅ ✅ Gráfico de conocimiento ❌ ✅ Enlaces externos ❌ ✅ Aplicación móvil ✅ ✅ Sincronización entre dispositivos ✅ ❌ Funcionalidad sin conexión ❌ ✅ Compatibilidad con Markdown ❌ ✅ Corrector ortográfico ✅ ✅ Compatibilidad con API ❌ ✅ Incrustar desde sitios de terceros ✅ ✅

Ahora, profundicemos en los detalles más específicos.

Función n.º 1: interfaz de usuario y organización de la investigación

NotebookLM simplifica tu flujo de trabajo ayudándote a combinar documentos y extraer ideas clave, lo que la hace perfecta para tareas como estudiar o hacer lluvias de ideas. Por ejemplo, puede resumir capítulos, responder preguntas y crear ayudas para el estudio que te ayudarán a concentrarte en el aprendizaje.

Obsidian, por su parte, ofrece un sistema de almacenamiento personalizable con funciones como vistas en paneles divididos. Esto te permite trabajar en varias notas al mismo tiempo, lo que resulta excelente para realizar múltiples tareas y explorar conexiones entre ideas.

Ganador 🏆 Ambas herramientas de IA son excelentes, ¡así que elige la que mejor se adapte a tu flujo de trabajo! Si valoras los resúmenes y la automatización basados en IA, NotebookLM es la mejor opción.

Pero si la personalización y el control son imprescindibles para ti, Obsidian toma la delantera.

Función n.º 2: Enlaces externos y gestión del conocimiento

El sistema de gestión del conocimiento de NotebookLM se centra en los enlaces a las fuentes. Al resumir o responder preguntas, establece conexiones entre las respuestas y sus fuentes originales después de navegar por Internet. Esta transparencia lo hace muy útil para investigadores o cualquier persona que necesite llevar un seguimiento del origen de su información.

Por el contrario, Obsidian adopta un enfoque gráfico. Te permite crear una «red» de pensamientos e ideas interconectados, perfecta para crear wikis personales o sistemas de conocimiento a largo plazo. Con su función Canvas, puedes ver cómo todo se relaciona desde una vista de alto nivel.

Ganador 🏆 ¡De nuevo, empate! NotebookLM es ideal para el seguimiento de fuentes, perfecto para académicos e investigadores.

Obsidian destaca por sus herramientas visuales, ideales para crear sistemas de conocimiento interconectados.

Función n.º 3: Colaboración en equipo

Si tu equipo utiliza Google Workspace, NotebookLM se integrará perfectamente en tus flujos de trabajo. Esta herramienta de IA te permite cargar una presentación de marketing, generar resúmenes o ideas y compartirlos directamente con tus compañeros, lo que te permite mejorar la coordinación y la productividad.

Obsidian, por otro lado, está más orientada al uso individual. Aunque es posible el uso compartido de archivos con plugins o herramientas de terceros, no es tan fluido como las funciones de colaboración de NotebookLM.

Sin embargo, Obsidian ofrece un historial completo de versiones para cada nota, lo que facilita el seguimiento de los cambios, algo especialmente útil cuando hay varios usuarios involucrados.

Ganador 🏆 ¡NotebookLM toma la delantera! Para los equipos, la perfecta integración de NotebookLM con Google Workspace y las funciones de colaboración de su herramienta de IA permiten aprovechar todo el potencial de la productividad compartida. Obsidian destaca en los flujos de trabajo individuales, pero se queda corto en lo que respecta a la colaboración nativa en equipo.

Función n.º 4: Funcionalidad sin conexión y almacenamiento de datos

NotebookLM funciona casi en su totalidad en la nube, utilizando los servidores de Google para analizar y organizar tus documentos. Esto significa que necesitarás una conexión a internet para aprovechar sus funciones.

Aunque es beneficiosa para la accesibilidad y la colaboración, NotebookLM podría no satisfacer a los usuarios que necesitan potentes capacidades sin conexión o que están preocupados por la privacidad de los datos.

Por el contrario, Obsidian se enorgullece de ser una aplicación que funciona principalmente sin conexión. Utiliza archivos abiertos y no propietarios que evitan el bloqueo y conservan los datos cargados. Este enfoque te da tranquilidad en cuanto a la privacidad y te garantiza que podrás seguir trabajando sin conexión a internet.

Ganador 🏆 Obsidian gana en este aspecto. Su diseño offline-first y el uso de formatos de archivo no propietarios garantizan que los usuarios mantengan la propiedad total de sus datos mientras realizan su trabajo sin conexión.

NotebookLM vs. Obsidian en Reddit

Cuando investigamos NotebookLM vs. Obsidian, utilizamos Reddit para determinar qué opinan los usuarios.

Como dice un usuario:

Todo lo que guardo en Obsidian es mío, para siempre, y si así lo decido, completamente privado y local. Todo lo que guardo en NotebookLM no es mío mientras Google lo decida y está lejos de ser privado, independientemente de lo que yo quiera. El factor «cool» me da igual si no puedo estar seguro de que mis datos están a salvo, protegidos y serán míos para siempre.

Todo lo que guardo en Obsidian es mío, para siempre, y si así lo decido, completamente privado y local. Todo lo que guardo en NotebookLM no es mío mientras Google lo decida y está lejos de ser privado, independientemente de lo que yo quiera. El factor «cool» me da igual si no puedo estar seguro de que mis datos están a salvo, con seguridad y son míos para siempre.

Por otro lado, otro usuario de Reddit elogia la utilidad de NotebookLM para los estudiantes con poco tiempo:

Ahora mismo estoy devorando informes técnicos sobre seguridad. A menudo tengo múltiples fuentes, y suelen ser confusas. Introduzco toda la información que tengo, escucho la panorámica y luego la cuestiono sin descanso. Pido ejemplos en campos relacionados que entiendo mejor, pregunto por las preguntas frecuentes y luego pido pruebas retrospectivas. Como soy estudiante a tiempo completo y tengo dos trabajos, acabo haciendo gran parte de esto en el autobús, entre clases, turnos, etc. Es como tener un administrador de investigación a tiempo completo para un tema muy específico.

Ahora mismo estoy devorando informes técnicos sobre seguridad. A menudo tengo múltiples fuentes, y suelen ser confusas. Introduzco toda la información que tengo, escucho la panorámica y luego la cuestiono sin descanso. Pido ejemplos en campos relacionados que entiendo mejor, pregunto por las preguntas frecuentes y luego pido pruebas retrospectivas. Como soy estudiante a tiempo completo y tengo dos trabajos, acabo haciendo gran parte de esto en el autobús, entre clases, turnos, etc. Es como tener un administrador de investigación a tiempo completo para un tema muy específico.

Aunque NotebookLM y Obsidian tienen muchas otras opiniones de usuarios en Reddit, ambas herramientas tienen sus detractores. Entonces, ¿de qué lado te posicionas en esta batalla de herramientas de IA para tomar notas?

No pierdas el hilo, porque queremos que te familiarices con una plataforma de productividad todo en uno.

Conoce ClickUp: la mejor alternativa a NotebookLM y Obsidian.

Tanto NotebookLM como Obsidian son excelentes a su manera. Pero, ¿qué pasa si necesitas algo más que tomar notas? ¿Qué pasa si quieres combinar tus notas con la gestión de tareas, la colaboración en equipo y el seguimiento de proyectos, todo en un solo lugar?

Entra en ClickUp, una sólida alternativa a NotebookLM y Obsidian. Es una completa herramienta de productividad que mejora tu vida y tu trabajo.

Exploremos juntos sus funciones. 👇

ClickUp's One Up n.º 1: ClickUp Documenti

ClickUp Docs te permite crear wikis, bases de conocimiento, listas de control o notas detalladas adaptadas a tus preferencias. También puedes utilizar opciones de estilo intuitivas, como tiras, tablas y edición de texto enriquecido.

Además, sus páginas anidadas y enlaces externos te ayudan a crear un sistema de gestión de documentos interconectado con la ventaja añadida de vincularlos a tus tareas y proyectos para mantener tu flujo de trabajo en marcha.

Crea, colabora y organiza tus ideas sin problemas con ClickUp Documentos.

Y aquí está la gran novedad: puedes convertir cualquier nota en una tarea, asignársela a ti mismo o a un miembro del equipo y realizar el seguimiento del progreso sin salir del documento. Es perfecto para aquellos que quieren que sus ideas y tareas pendientes estén en el mismo espacio.

👀 ¿Sabías que compartir tus documentos dentro de la plataforma es igual de fácil? Genera una URL compartible y controla los permisos para decidir quién puede realizar la edición: tu equipo, partes interesadas externas o el público en general.

ClickUp's One Up #2: ClickUp Bloc de notes

Imagina poder capturar sin esfuerzo pensamientos fugaces, enlaces y tareas pendientes sin interrumpir tu flujo de trabajo. ClickUp Bloc de notas lo hace realidad gracias a su solución integrada para tomar notas rápidamente dentro de tu flujo de trabajo actual.

Captura y organiza ideas al instante con ClickUp Bloc de notas, manteniendo tus notas accesibles y sincronizadas en todos tus dispositivos.

Tus notas se almacenan en la misma plataforma que tus tareas, calendarios y metas, lo que facilita la coordinación del equipo sin tener que utilizar varias aplicaciones.

Además, tus notas son privadas de forma predeterminada, lo que garantiza que nadie más en tu entorno de trabajo pueda verlas. Esto te permite anotar tus pensamientos personales sin preocuparte por el uso compartido de información confidencial.

💡Consejo profesional: Utiliza la extensión de Chrome de ClickUp para capturar notas desde cualquier lugar de la web. Puedes guardar solo la información que necesitas, como enlaces importantes o fragmentos, con un solo clic, sin interrumpir tu flujo de trabajo.

ClickUp's One Up #3: ClickUp Brain

Combina la toma de notas con la inteligencia artificial y crearás un sistema en el que todo es relevante contextualmente. Eso es lo que ofrece ClickUp Brain.

Este asistente con IA te ayuda a trabajar de forma más inteligente y rápida, desde generar nuevas ideas hasta pulir el trabajo ya realizado.

Accede a todo el conocimiento de tu empresa con ClickUp Brain.

Una de las funciones más destacadas de ClickUp Brain es su capacidad para vincular notas a tareas y proyectos. Esto significa que tus notas ya no son ideas aisladas que quedan en el vacío. En cambio, puedes anotar una idea durante una reunión y convertirla en una tarea para un miembro específico del equipo.

Accede más rápidamente a la información y las acciones de las notas de las reuniones con ClickUp Brain.

Lo que hace que esta aplicación sea especialmente potente para tomar notas es lo fácil que resulta refinar tus ideas.

En lugar de revisar notas desordenadas o ideas sin estructurar, deja que ClickUp Brain haga el trabajo pesado. Imagina anotar los puntos clave durante una reunión y, en cuestión de segundos, tener un correo electrónico profesional o un borrador de contenido listo para el uso compartido. Ese es el poder de ClickUp Brain. 💪

💡Consejo profesional: Utiliza indicaciones detalladas para obtener mejores resultados con ClickUp Brain. Por ejemplo: «Convierte las notas sobre [tema] en un esquema de blog» o «Redacta un correo electrónico sobre [actualización]». Sé específico con las tareas y observa cómo transforman tus ideas en contenido organizado sin esfuerzo.

ClickUp's One Up #4: Búsqueda conectada

La búsqueda conectada de ClickUp unifica tus archivos, documentos y herramientas en un solo lugar, lo que te permite encontrar fácilmente lo que necesitas, independientemente de dónde esté almacenado.

Además, al integrar tus aplicaciones favoritas, como Google Drive, Slack y Figma, tendrás toda tu tecnología al alcance de la mano, todo desde una sola barra de búsqueda en ClickUp.

Encuentre archivos e información en ClickUp y las aplicaciones conectadas mediante la búsqueda conectada.

Y se vuelve más potente con el tiempo. A medida que la usas, se adapta a tus necesidades y ofrece resultados personalizados y más relevantes.

Por ejemplo, puedes añadir comandos de búsqueda personalizados, como atajos a enlaces, y almacenar texto para más tarde, lo que te permitirá disfrutar de una experiencia de búsqueda intuitiva.

Mi empresa utiliza ClickUp como su principal programa de gestión de tareas. Todos los miembros del equipo, incluida la dirección, utilizan ClickUp a diario para múltiples departamentos: operaciones, recursos humanos, ventas y marketing. Los documentos de ClickUp contienen todas las políticas y procedimientos de nuestra empresa. El panel supervisa las tareas y proyectos de nuestros clientes y de la empresa. Su automatización ayuda a evitar la duplicación de esfuerzos. Su función de Búsqueda universal, que permite buscar en programas integrados, ahorra mucho tiempo. Mi equipo se ha beneficiado de sus nuevas funciones de IA a la hora de crear manuales de procedimientos y resumir su carga de trabajo, tareas diarias y otros detalles.

Mi empresa utiliza ClickUp como su principal programa de gestión de tareas. Todos los miembros del equipo, incluida la dirección, utilizan ClickUp a diario para múltiples departamentos: operaciones, recursos humanos, ventas y marketing. Los documentos de ClickUp contienen todas las políticas y procedimientos de nuestra empresa. El panel de control supervisa las tareas y proyectos de nuestros clientes y de la empresa. Su automatización ayuda a evitar la duplicación de esfuerzos. Su función de búsqueda universal, que permite buscar programas integrados, ahorra mucho tiempo. Mi equipo se ha beneficiado de sus nuevas funciones de IA a la hora de crear manuales de procedimientos y resumir su carga de trabajo, tareas diarias y otros detalles.

ClickUp's One Up #5: Plantillas prediseñadas

¿Por qué reinventar la rueda cuando ClickUp ofrece más de 1000 plantillas listas para usar que te permiten estructurar tus estrategias de toma de notas y darles un toque profesional?

Tomemos como ejemplo la plantilla de notas de reuniones de ClickUp.

Descargar esta plantilla Captura tu agenda, notas o tareas pendientes con la plantilla de notas de reuniones de ClickUp.

Está repleta de funciones que te ayudarán a realizar tu mejor trabajo en menos tiempo:

Vincula tus documentos y tareas para poder consultar fácilmente la información relacionada mientras trabajas.

Importa tu contenido anterior desde otras aplicaciones para disfrutar de un formato enriquecido y una edición colaborativa.

La plantilla ClickUp Knowledge Base es otro recurso fantástico para pasar de las notas de reuniones al uso compartido de conocimientos entre todo el equipo. Con secciones para artículos de conocimiento, preguntas frecuentes y recursos, es perfecta para organizar y compartir conocimientos entre tu equipo.

Descargar esta plantilla Almacena y realiza el uso compartido de conocimientos internos con la plantilla de base de conocimientos de ClickUp.

Para ofrecerte aún más, se integra con Connected IA, lo que facilita más que nunca enlazar tus conocimientos con tus flujos de trabajo.

Toma notas de forma inteligente con ClickUp.

Tanto NotebookLM como Obsidian son herramientas sólidas. Puedes recopilar todas tus notas y pensamientos y visualizarlos de la forma que consideres más adecuada.

Pero, ¿qué ocurre cuando tus necesidades evolucionan, los equipos crecen y cambiar entre varias herramientas se convierte en una molestia?

Es entonces cuando necesitas una solución que se adapte a tus necesidades. ClickUp es la herramienta de productividad perfecta para tomar notas, gestionar tareas y ejecutar proyectos.

¡Por eso somos la aplicación que lo tiene todo, para el trabajo!

Regístrate hoy mismo en ClickUp de forma gratuita y compruébalo por ti mismo.