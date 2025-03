Las 10 mejores alternativas a Kindle Scribe que puedes probar

Hoy en día, se pueden tomar notas con cuadernos digitales, y hay un montón de ellos disponibles.

De hecho, se prevé que el mercado de los cuadernos digitales crezca hasta un alcance los 3.820 millones de dólares en 2030 en cualquier caso, el número de opciones puede resultar abrumador. Aunque el Kindle Scribe ha acaparado el mercado, decidí explorar algunas alternativas.

Tras una exhaustiva investigación y pruebas prácticas con la ayuda de mi equipo, he elaborado una lista de 10 herramientas excepcionales para tomar notas. Cada herramienta es compatible con estrategias para tomar notas la toma de apuntes te ayuda a retener la información y a mantenerte organizado, lo que, en última instancia, aumenta tu productividad.

Qué debería buscar en las alternativas a Kindle Scribe?

Ya sea para leer, dibujar o principalmente tomar notas, hay un dispositivo que se adapta mejor a cada tarea. La elección consiste en comprender y equilibrar lo que más necesita: algo que pueda integrarse fácilmente con sus herramientas existentes y que, al mismo tiempo, le proporcione una experiencia sólida a la hora de tomar notas.

Destacan dispositivos como reMarkable 2 o Kobo Elipsa, pero la elección depende en última instancia de tu caso de uso particular.

Esto es lo que me pareció más importante a la hora de buscar una alternativa adecuada:

Caso de uso principal: ¿Quieres un dispositivo para leer, dibujar o tomar notas? Saber la respuesta a esta pregunta sienta las bases de tu elección

Compatibilidad: Comprueba si el dispositivo funciona bien con tus aplicaciones o servicios en la nube preferidos

Calidad de la pantalla: La alta resolución y el tamaño de la pantalla son importantes, especialmente si trabajas con contenido detallado

Duración de la batería: Tener un dispositivo que dure todo el día sin recargas constantes es una gran ventaja

Facilidad de uso: El software intuitivo y las interfaces fáciles de usar pueden marcar la diferencia en productividad

Estas consideraciones me ayudaron a elegir las mejores tabletas de tinta electrónica.

Las 10 mejores alternativas a Kindle Scribe

Ahora que sabemos qué buscar en las herramientas para tomar notas, vamos a explorar algunas opciones que se adaptan a diferentes estilos de trabajo y opciones de estilo de vida. He aquí 10 herramientas que podrían ser una buena alternativa a Kindle Scribe.

1. reMarkable 2 (La mejor para una escritura minimalista y sin distracciones)

Si buscas una experiencia de escritura sencilla y centrada, este lector de libros electrónicos te impresionará. Es como un puente entre el papel tradicional y la comodidad digital.

Aunque puede que no ofrezca todas las comodidades de otros lectores electrónicos, es perfecto para aquellos que quieren leer novelas gráficas y anotar pensamientos. Pude hacer todo esto sin distracciones, ya que ni las notificaciones ni las alertas de las apps interrumpieron mi concentración.

vía reMarkable 2

reMarkable 2 mejores funciones

Convierte la escritura a mano en texto, lo que me resultó muy útil durante una lluvia de ideas

Se sincroniza automáticamente con la nube de reMarkable, lo que facilita el acceso a las notas desde cualquier dispositivo

Ofrece 47 diseños de página integrados y notas adhesivas para ayudarte a mantener organizadas tus notas personales y de trabajo

limitaciones de reMarkable 2

Sólo puedes ver los archivos una vez sincronizados con otros dispositivos, no puedes editarlos

El lápiz tarda un poco en funcionar, aunque me acostumbré después de un tiempo

reMarkable 2 precios

Tableta: 379

2. Onyx Boox pestaña Ultra (Mejor para multitarea con aplicaciones Android)

La Onyx Boox Tab Ultra es un híbrido único, y me ha parecido una de las tabletas de tinta electrónica más versátiles que existen. Funciona con Android, por lo que puedo acceder a Google Play y descargar apps como correo electrónico, navegadores e incluso herramientas de productividad, algo que no encontrarás en la mayoría de las tabletas de tinta electrónica.

Es una buena opción si buscas un lector de libros electrónicos que no se limite a leer o tomar notas.

vía Onyx Boox Pestaña Ultra

Onyx Boox Tab Ultra mejores funciones

Escanea documentos con una cámara integrada

Trabaja con varios formatos de archivo, como PDF, EPUB y MOBI. Esta flexibilidad te permite importar y anotar múltiples tipos de documentos, dándote acceso a tus notas desde diferentes fuentes

Multitarea utilizando dos apps una al lado de la otra

Limitaciones de Onyx Boox Tab Ultra

Las tareas de escritura o de entrada de datos a veces se ralentizan, especialmente cuando se hace un uso intensivo como la edición de documentos

Se agota más rápido en comparación con otras tabletas de tinta electrónica debido a sus capacidades multitarea

Precios Onyx Boox Tab Ultra

Precio inicial: $649

3. Kobo Elipsa 2E (Mejor diseño ecológico)

Cuando probé el Kobo Elipsa 2E, una de las primeras cosas que me llamó la atención fue su énfasis en la sostenibilidad. El dispositivo cuenta con un 85% de plástico reciclado, lo que atrae inmediatamente a usuarios concienciados con el medio ambiente como yo.

La tableta de tinta electrónica tiene una pantalla de 10,3 pulgadas que funciona bien como lector electrónico y dispositivo para tomar notas.

Aunque la resolución de la pantalla (227 PPI) no es tan nítida como la de otros lectores de libros electrónicos como el Kindle Scribe, hace el trabajo terminado.

vía Kobo Elipsa 2E

Kobo Elipsa 2E mejores funciones

Lee, escribe y dibuja en la espaciosa pantalla táctil de 10,3 pulgadas

Ajusta tanto el brillo como la temperatura del color para una lectura más cómoda

Utiliza la conversión de escritura a texto y dibuja o anota tus documentos directamente mediante notas adhesivas en línea

Limitaciones del Kobo Elipsa 2E

Ocasionalmente causa cambios de página no deseados al escribir rápidamente

El diseño se siente menos premium comparado con alternativas construidas en metal

Precio del Kobo Elipsa 2E

Kobo Elipsa 2E: $399.99 (Incluye Kobo Stylus 2 y SleepCover)

4. Fujitsu Quaderno A5 (Mejor dispositivo ligero para tomar notas)

Cuando probé por primera vez el Fujitsu Quaderno A5, me sorprendió su diseño ligero y su perfil delgado. Este dispositivo es ideal para quienes se desplazan constantemente. Con sólo 240 gramos de peso, es superportátil.

La tableta de tinta electrónica tiene una pantalla de 10,3 pulgadas, que proporciona una cómoda experiencia a la hora de tomar notas.

Sin embargo, lo que más destaca es la experiencia de escritura orgánica del dispositivo. Ajusta el grosor de las líneas en función de la fuerza con la que aprieto, lo que da una sensación muy parecida a la de escribir en papel.

vía Fujitsu Quaderno A5

Fujitsu Quaderno A5 mejores funciones

Elija entre plantillas de papel personalizables, incluidas páginas rayadas, cuadriculadas y en blanco, que se adaptan a diferentes estilos y necesidades a la hora de tomar notas

Resalte, subraye y anote con mayor precisión gracias a las funciones avanzadas de anotación en PDF y reconocimiento de texto

Marque las páginas esenciales de sus notas o documentos para acceder inmediatamente a la información crítica

Limitaciones de Fujitsu Quaderno A5

Carece de funciones más avanzadas, como la conversión de escritura a texto

El dispositivo te limita a sus funciones integradas ya que no es compatible con apps de terceros

Precios Fujitsu Quaderno A5

Fujitsu Quaderno A5: $499.99 (lápiz óptico incluido)

5. iPad Pro (Mejor para trabajo versátil y consumo de medios)

El iPad Pro es una potencia multitarea. Está un paso por encima de las tabletas de tinta electrónica tradicionales porque ofrece mucho más que simplemente tomar notas. Puedo dibujar, editar vídeos y cambiar rápidamente entre aplicaciones de trabajo y entretenimiento.

vía Apple

iPad Pro mejores funciones

Toma notas, dibuja y realiza tareas profesionales con facilidad

Experimenta una latencia cercana a cero con una conversión de escritura a texto impecable

Disfruta de una pantalla vibrante y detallada, perfecta para leer, escribir y diseñar

Accede a miles de apps de toma de notas, productividad y creatividad

Límites del iPad Pro

Una de las opciones más caras, especialmente con accesorios como el Apple Pencil y el Magic Keyboard

Cuando se usa de forma intensiva, la duración de la batería puede disminuir más rápido que la de una tableta de tinta electrónica dedicada

Precios del iPad Pro

iPad Pro de 11 pulgadas: A partir de 999 dólares

A partir de 999 dólares iPad Pro de 12,9 pulgadas: A partir de 1.299 dólares

6. MeeBook (lo mejor para usuarios con poco presupuesto)

Cuando probé el MeeBook, me sorprendió la cantidad de funciones que incluía para un dispositivo de este precio. Es una gran alternativa si buscas algo asequible sin renunciar a lo básico.

La pantalla de 10,3 pulgadas del MeeBook permite tomar notas sin problemas, sobre todo si se combina con el lápiz óptico.

Aunque no tiene el mismo tacto premium ni las mismas funciones avanzadas que dispositivos como el iPad Pro o el reMarkable 2, es un dispositivo sólido si tu principal necesidad es tomar notas digitales.

vía Meebook

Las mejores funciones de MeeBook

Marca y guarda cambios en PDF fácilmente

Organiza tus notas y documentos sin necesidad de aplicaciones de terceros

Accede a tus notas desde múltiples dispositivos porque siempre están respaldadas y actualizadas

Limitaciones de MeeBook

No admite apps de terceros, lo que podría restringir funciones adicionales

Carece de funciones avanzadas como la conversión de escritura a texto, lo que podría limitar su utilidad para usuarios profesionales

Precios de MeeBook

MeeBook P10 Pro: 295,83 $ (incluye lápiz óptico)

7. Supernote (lo mejor para escritores)

Si aprecias una experiencia de escritura fluida y sin complicaciones, Supernote es tu solución.

Su función más destacada es su pantalla autorreparable: la superficie lisa te da la sensación de escribir en papel, y cualquier arañazo desaparece en 24 horas. La pantalla no es tan sensible como la del iPad Pro, pero es suficiente para tomar notas a diario.

vía Supernota

Las mejores funciones de Supernote

Disfruta de un uso prolongado con este dispositivo, ya que dura semanas con una sola carga

Toma notas en un entorno dedicado a la escritura sin distracciones como notificaciones, feeds de redes sociales o anuncios

Sincroniza con servicios en la nube como Dropbox y OneDrive para acceder fácilmente a tus notas

Límites de Supernote

Limitado a las funciones incorporadas, por lo que no hay acceso a software adicional

La pantalla se actualiza un poco más lento en comparación con otros dispositivos, lo que puede hacer que la navegación un poco lento

Precios de Supernote

Supernote: 299

8. MobiScribe (El mejor para personalizar)

MobiScribe es un compañero de viaje perfecto para cualquiera que necesite un dispositivo ligero y portátil para tomar notas. Me gustó su diseño compacto: es lo bastante pequeño para llevarlo en el bolso y muy fácil de transportar.

El software MobiScribe Origin permite personalizar aún más la toma de notas ajustando los tipos de bolígrafo y organizando los documentos en carpetas.

vía MobiScribe

Las mejores funciones de MobiScribe

Toma notas y conviértelas en texto rápidamente con la función de reconocimiento de escritura a mano

Utilízalo sin cansar la vista y disfruta de una sensación similar al papel gracias a la pantalla de tinta electrónica

Sincroniza con Google Drive y Dropbox para guardar y compartir archivos

Disfruta de varios días de uso con una sola carga

Limitaciones de MobiScribe

No hay compatibilidad con apps de terceros para casos de uso avanzados

Frecuencia de actualización lenta al navegar por documentos grandes o PDFs

Precios de MobiScribe

MobiScribe Origin: $269

9. Rocketbook (Mejor en la categoría de cuadernos reutilizables)

El diseño reutilizable de Rocketbook lo hace destacar; puedes escribir tus notas con un bolígrafo especial y limpiar las páginas con un paño húmedo cuando hayas terminado. Esta función puede cambiar las reglas del juego para alguien que toma muchas notas y malgasta papel.

Rocketbook tiene estas páginas con cuadrícula de puntos que ofrecen flexibilidad para escribir, dibujar o crear diagramas.

vía Rocketbook

Las mejores funciones de Rocketbook

Utiliza sus funciones de escaneado inteligente para capturar y organizar fácilmente tus notas manuscritas

Elige entre varias plantillas de página, como páginas rayadas, cuadriculadas y en blanco, así como plantillas especializadas para listas de tareas pendientes, planificadores, etc

Organice fácilmente sus notas manuscritas en línea mediante códigos QR personalizados: es como tenernotas adhesivas en línea Limitaciones de Rocketbook

Sensación de escritura limitada en comparación con una tableta de tinta electrónica dedicada

Requiere bolígrafos especiales que pueden no proporcionar la experiencia de escritura más suave, como el bolígrafo de Kindle Scribe

Precio del Rocketbook

Rocketbook: $34 (Incluye bolígrafo y paño de microfibra)

10. Sony DPT-RP1 (Ideal para profesionales de la investigación)

Después de probar el Sony DPT-RP1, me di cuenta de que se dirige a un público específico: los que trabajan habitualmente con archivos PDF y documentos de gran tamaño.

Esta tableta de tinta electrónica tiene una pantalla de tinta electrónica de 13,3 pulgadas, lo que la convierte en una de las más grandes del mercado. Ese tamaño es una verdadera ventaja a la hora de leer informes detallados o trabajos académicos. No es necesario hacer zoom ni desplazarse con tanta frecuencia, especialmente en comparación con dispositivos de tinta electrónica más pequeños como Rocketbook o MobiScribe.

vía Sony DPT-RP1

Sony DPT-RP1 mejores funciones

Escriba con fluidez gracias a la tecnología de lápiz óptico de última generación

Configura atajos personalizables para funciones de uso frecuente, como el acceso a plantillas o herramientas específicas

Vea dos documentos uno al lado del otro gracias a la función de pantalla dividida. Toma notas mientras consultas otro documento o comparas dos notas

Limitaciones del Sony DPT-RP1

Soporta principalmente PDFs y no maneja bien otros tipos de documentos

Carece de compatibilidad con apps de terceros o funciones de toma de notas más potentes

Precios del Sony DPT-RP1

Sony DPT-RP1: 599 $ (modelo estándar)

Otras herramientas para tomar notas

Aunque no es un dispositivo de bloc de notas digital, ClickUp destaca en la toma de notas digital si buscas una solución flexible que integre a la perfección tareas y notas. ClickUp combina la toma de notas con una sólida gestión de tareas, por lo que es ideal para algo más que apuntar ideas. Puedes escribir y crear notas con un estilo tanto estructurado como libre.

Echa un vistazo a algunas funciones de ClickUp que lo convierten en un profesional de la toma de notas digital.

Bloc de notas de ClickUp: Sencillo, rápido y accesible ClickUp Bloc de notas es la mejor solución para anotar ideas rápidamente sin tener que abrir un documento entero o una aplicación.

Lo que destaca de inmediato es su rapidez y accesibilidad. Puedo abrir el Bloc de notas desde cualquier dispositivo -escritorio o teléfono móvil- y se sincroniza al instante. Esta experiencia fluida me permite mantener mi flujo incluso cuando cambio de un dispositivo a otro.

Organiza y toma notas con ClickUp Bloc de notas

Me gusta la sencillez de ClickUp Bloc de notas. No está sobrecargado de funciones, lo que lo hace ideal para esos momentos en los que necesito capturar una idea rápida o hacer un lista de tareas pendientes .

También aprecio su integración en el ecosistema de ClickUp. Una vez que apunto una nota, puedo convertirla rápidamente en una tarea o elemento de acción. Es perfecto para tenerlo todo organizado sin necesidad de múltiples apps o plataformas.

Solía vivir de mis notas escritas, pero después de dos días de evaluar ClickUp, supe que era la solución para mí ._

Alaina Maracotta, Marketing de eventos de Vida Health

ClickUp Docs: Hub central para todas las necesidades de toma de notas Documentos de ClickUp es mi herramienta favorita para tomar notas más detalladas. Pruébalo cuando necesites un espacio para organizar notas de reuniones, ideas de proyectos e incluso sesiones de brainstorming. Lo que te impresionará es la facilidad para crear documentos estructurados que no son meras notas estáticas, sino interactivas. Puedes enlazar tareas al instante, incrustar documentos y compartirlos con tu equipo.

Toma notas y colabora con tu equipo fácilmente con ClickUp Docs

Una de las ventajas más significativas de ClickUp Docs es la colaboración. A diferencia de otras herramientas para tomar notas, puedo invitar a los miembros del equipo a editar, comentar y desarrollar ideas directamente dentro del documento. Es como tener un espacio de trabajo en vivo donde las ideas evolucionan en tiempo real.

Y como ClickUp Docs se integra completamente con otras funciones de ClickUp, puedo asignar elementos de acción directamente desde el documento, convirtiendo los debates en tareas tangibles. Esta función hace que mi flujo de trabajo sea mucho más fluido.

ClickUp Brain: Tome notas de forma más rápida e inteligente

Los escépticos sobre el uso de IA para tomar notas deberían probar Cerebro ClickUp . La herramienta de escritura con IA de ClickUp puede ayudar con todo, desde resumir notas largas hasta sugerir formas de organizar el contenido.

Cuando tengo poco tiempo, ClickUp Brain me ayuda a redactar borradores o a organizar mis notas de forma más estructurada.

Toma nota de todos tus progresos con ClickUp Brain

Lo que más me gusta de ClickUp Brain es lo intuitivo que es. Por ejemplo, si estoy anotando notas de una reunión, puedo pedirle a la herramienta que me resuma los puntos clave o que genere elementos de acción a partir del debate. Y como se integra perfectamente con ClickUp, sintetiza la información de mis tareas, archivos y notas. Como resultado, ClickUp Brain adapta todas sus respuestas a mis necesidades.

Plantilla de notas diarias de ClickUp

Cuando descubrí por primera vez Plantilla de notas diarias de ClickUp no me había dado cuenta de lo mucho que me iba a simplificar el día. Este plantilla para tomar notas me ayudó a organizarlo todo en un solo lugar. No es sólo un lugar donde apuntar notas: está diseñada para estructurar tu día y que puedas mantener la concentración y la productividad.

Plantilla de notas diarias de ClickUp

He aquí cómo me ayudó la plantilla:

Estructura mi día: Divide mi día en partes manejables y proporciona espacio para reflexionar sobre mis logros al final del día

Divide mi día en partes manejables y proporciona espacio para reflexionar sobre mis logros al final del día Gestiona tareas y prioridades: Me permite hacer un seguimiento de las tareas esenciales y urgentes y clasificarlas por prioridades

Me permite hacer un seguimiento de las tareas esenciales y urgentes y clasificarlas por prioridades Personaliza el diseño: Presenta un formato claro y fácil de seguir que puedo ajustar para adaptarlo a mi flujo de trabajo, incluidas secciones para la lluvia de ideas y la planificaciónnotas de reunión Mejora la productividad: Centraliza todas mis necesidades diarias en un solo lugar, lo que aumenta significativamente mi productividad general

Presenta un formato claro y fácil de seguir que puedo ajustar para adaptarlo a mi flujo de trabajo, incluidas secciones para la lluvia de ideas y la planificaciónnotas de reunión

ClickUp-La mejor app para tomar notas en tus tareas

Después de explorar y evaluar varias alternativas a Kindle Scribe, he obtenido información valiosa sobre las diversas opciones para mejorar la toma de notas y la productividad. Cada herramienta de toma de notas ofrece funciones y ventajas únicas que se adaptan a necesidades específicas, por lo que resulta bastante sencillo elegir la más adecuada para usted.

Como persona que valora la eficacia y la productividad sin fisuras, recomiendo encarecidamente el uso de ClickUp app, aplicación para tomar notas . Sus diversas funciones y capacidades estrechamente integradas la convierten en una opción sólida para cualquiera que desee mejorar su flujo de trabajo. Registrarse en ClickUp para experimentar una plataforma integral que permite una gestión de proyectos eficiente, gestión de tareas, fácil toma de notas y colaboración impecable.