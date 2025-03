TickTick vs. Things 3: ¿Qué gestor de tareas es mejor en 2025?

Las tareas se acumulan, los plazos se acercan y tu mente es una mezcla caótica de recordatorios y listas de control.

Te preguntas: "¿Por dónde empiezo?" ¿Le resulta familiar? A todos nos ha pasado.

Aquí es donde un buen

/ref/ https://clickup.com/es-ES/blog/2162/pendiente-lista-app/ app de listas de tareas pendientes /%href/

puede ayudarte. Puede organizar tus tareas en un solo lugar, despejar tu mente y darte la inigualable satisfacción de tachar elementos. ✅

Entre las muchas apps de listas de tareas pendientes, TickTick y Things 3 destacan por su eficacia y flexibilidad en la gestión de tareas. Pero, ¿cuál es la más adecuada para ti?

En este post, hablaremos de TickTick frente a Things 3 para ayudarte a encontrar la herramienta más adecuada para organizar tu trabajo y tu vida personal. 📋✨

¿Qué es TickTick?

as it is redundant. as it is redundant. as it is redundant. as it is redundant. as it is redundant.

/%img/ TickTick TickTick es un asistente de productividad personal que te ayuda a organizar y seguir proyectos de trabajo y metas individuales en un solo lugar. Como app de listas de tareas pendientes, permite crear varias listas, añadir tareas mediante notas de voz, convertir correos electrónicos en tareas, establecer recordatorios de tareas y añadir tareas periódicas para crear una programación diaria. 📆

También tiene funciones útiles como un calendario y un tablero Kanban, que son buenos para gestionar proyectos y colaborar con tu equipo. Además, el cronómetro Pomodoro te ayuda a centrarte en las tareas esenciales, una función destacada en la comparativa TickTick vs. Things 3.

Funciones de TickTick

TickTick ofrece muchas funciones para la gestión de tareas, el seguimiento de hábitos y la colaboración en equipo. Veamos algunas de sus funciones clave:

1. Gestión de tareas a través de listas

/%img/ TickTick Si prefiere un diseño de lista sencillo y claro para el seguimiento de sus tareas diarias, TickTick puede ser una gran adición a su conjunto de herramientas digitales. Ofrece dos tipos de listas para la gestión de tareas: 'Lista normal' y 'Lista inteligente'

Puede utilizar la función Lista normal para clasificar las tareas en "Trabajo", "Personal", "Educación" o cualquier otra categoría para mejorar la eficacia. Esto también le ayuda a gestionar las tareas de diferentes proyectos en un solo lugar.

A continuación viene la función Lista inteligente. Filtra las tareas en función de las fechas límite, etiquetas, prioridades, ubicación y otras condiciones.

📌 Por ejemplo, puedes ver en la lista "Hoy" todas las tareas que vencen hoy. Del mismo modo, la lista "Próximos 7 días" muestra las tareas que vencen en una semana.

Sin embargo, la función Lista inteligente sólo está disponible en la suscripción Premium.

2. Entrada y gestión de tareas

/%img/ TickTick Una de las funciones destacadas de TickTick es su entrada y gestión inteligente de tareas, que simplifica la creación y organización de tareas. En lugar de ajustar manualmente fechas límite, prioridades o etiquetas, TickTick utiliza el procesamiento del lenguaje natural para reconocer estos detalles a medida que escribe.

📌 Por ejemplo, si escribe (o dice) "Presentar el informe trimestral el viernes a las 15:00", TickTick ajustará automáticamente la fecha límite y el recordatorio de esa tarea.

Con TickTick, puedes organizar tareas sin esfuerzo utilizando listas, etiquetas y niveles de prioridad. Te ayuda a gestionar múltiples proyectos sin sentirte abrumado. TickTick también es compatible con la entrada rápida de tareas a través de comandos de voz, para que pueda añadir nuevas tareas sobre la marcha, por lo que es perfecto para personas ocupadas que necesitan una gestión de tareas rápida y eficiente.

3. Múltiples alertas y recordatorios

vía TickTick El sistema de alertas y recordatorios TickTick te garantiza que siempre estarás al tanto de tus tareas. Puedes ajustar múltiples recordatorios o 'Alertas molestas' para las tareas para asegurarte de que nunca se te pasa una fecha límite de una tarea o un evento importante. Su función de recordatorio de repetición funciona bien para reuniones semanales, cumpleaños o fechas límite de facturas.

Lo que lo hace más especial es la posibilidad de personalizar los recordatorios basados en la ubicación. Puedes ajustar alertas para horas o fechas concretas o incluso para cuando llegues a una ubicación determinada.

📌 Por ejemplo, puedes recibir un ping para recoger la compra cuando estés cerca de la tienda.

TickTick también te permite elegir cómo recibir las alertas, ya sea a través de una notificación, correo electrónico o notificación push en tu smartwatch.

4. Vistas flexibles del Calendario

/%img/ TickTick TickTick simplifica aún más la gestión de tareas a través de su flexible vista de Calendario, que ofrece una forma visual y personalizable de organizar tu agenda. Puede ver sus tareas de cinco maneras: Diaria, Semanal, Mensual, Quincenal y Cronograma. ⏳

El Calendario de TickTick ofrece una función de arrastrar y soltar fácil de usar, que le permite ajustar los plazos de las tareas o reprogramar eventos sin interrumpir toda su agenda. Además, TickTick se integra con calendarios de terceros como Google Calendar, lo que le permite gestionar todas sus citas, reuniones y plazos en un solo lugar. Esto convierte a TickTick en un eficiente app, aplicación de planificación diaria .

5. Cronómetro pomodoro

/%img/ TickTick ¿Necesitas ayuda para mantener la concentración? El cronómetro Pomodoro incorporado de TickTick está creado para aumentar la concentración y la productividad. Puedes programar sesiones de trabajo de 25 minutos para tareas de prioridad, seguidas de un breve descanso.

El cronómetro se integra perfectamente con su Lista de tareas, lo que le permite iniciar una sesión directamente desde cualquier tarea. TickTick también realiza un seguimiento de tus sesiones Pomodoro para ver cuánto tiempo has estado trabajando y cuántos descansos te has tomado. Esto te ayuda a mantener la motivación y el seguimiento.

Incluso puedes reproducir ruido blanco de fondo mientras el cronómetro Pomo está encendido para mejorar tu concentración. 🧘

💡Consejo profesional: Para maximizar tu productividad, prueba a combinar el cronómetro Pomodoro con una lista de reproducción dedicada a la concentración. Elige música instrumental o sonidos de la naturaleza que te ayuden a concentrarte, minimizar las distracciones y mejorar tu capacidad para permanecer en la zona durante tus sesiones de trabajo. 🔥

Precios TickTick

Gratis

Premium: $35.99/año

Leer más: TickTick vs. ClickUp: ¿Qué app de gestión de tareas es mejor?

¿Qué es Things 3?

/%img/ Cosas 3 Things 3 es una app de gestión de tareas elegante y fácil de usar para usuarios de Apple. Se trata de una alternativa popular a TickTick y combina un bonito diseño con funciones intuitivas, lo que facilita la organización de tus tareas y la productividad. ⚡

Tanto si gestionas proyectos personales, tareas relacionadas con el trabajo o metas a largo plazo, Things 3 proporciona un entorno optimizado y libre de distracciones para ayudarte a centrarte en lo que más importa.

Es ideal para dividir los proyectos más grandes en pasos manejables y organizarlo todo.

Funciones de Things 3

Estas son las funciones más útiles de Things #:

1. Desglose y títulos del proyecto

vía Cosas 3 Things 3 destaca por su función de estructuración de proyectos. En lugar de gestionar una larga lista de tareas pendientes, puedes agrupar tareas relacionadas bajo títulos específicos, dando a tu proyecto una jerarquía visual clara. Esta es una de las funciones más elogiadas cuando se compara TickTick con Things 3.

Imagina que trabajas en una campaña o evento de gran envergadura. En lugar de mirar una caótica lista de tareas, puedes organizarlo todo por categorías: "Investigación", "Planificación" y "Ejecución", con las tareas individuales ordenadas debajo.

Así es más fácil centrarse en una sección cada vez sin perder de vista la meta general. Además, la claridad visual ayuda a reducir el estrés al proporcionar una hoja de ruta para completar las tareas.

2. Botón mágico más

vía Cosas 3 El botón Magic Plus de Things 3 es más que una forma de añadir tareas: es tu atajo a la productividad. Imagina poder capturar rápidamente tareas o ideas en el momento en que te vienen a la cabeza, sin importar en qué parte de la app te encuentres. Así funciona el botón Magic Plus. ✨

Captura nuevas tareas o ideas al instante, sin importar en qué parte de la app te encuentres. ¿Necesitas añadir algo en el último minuto? Sólo tienes que pulsar y añadirlo, y quedará ordenado sin interrumpir tu flujo de trabajo.

3. Listas de control

vía Cosas 3 La función de lista de control de Things 3 te ayuda a contextualizar tus tareas, por lo que es perfecta para dividir tareas complejas en pequeños pasos.

📌 Por ejemplo, en lugar de "Planificar evento".. crear una lista de control de 'Reservar lugar', 'Organizar catering' y 'Enviar invitaciones' para tenerlo todo organizado y localizable'

4. Búsqueda rápida

vía Cosas 3 La función de búsqueda rápida de Things 3 te permite encontrar exactamente lo que necesitas sin tener que rebuscar en listas interminables.

Con sólo pulsar unas teclas, puedes buscar tareas, pendientes, proyectos y detalles específicos en toda tu lista de tareas.

Imagínese que está en medio de un día ajetreado y necesita localizar esa tarea crucial enterrada en las profundidades de un proyecto. En lugar de perder el tiempo desplazándote o buscando en carpetas, pulsa Búsqueda rápida, escribe una palabra clave y voilà: todo lo relevante aparecerá al instante.

5. Recordatorios puntuales

vía Cosas 3 Los recordatorios oportunos de Things 3 te ayudan a estar al tanto de las tareas cruciales. Tanto si se trata de una reunión importante como de un plazo personal, Things 3 te ofrece varias formas sencillas de ajustar recordatorios.

Puedes hacer clic para añadir recordatorios directamente mientras planificas tus tareas pendientes, lo que simplifica el ajuste de alertas cuando planificas tus tareas. Sólo tienes que pulsar "Añadir recordatorio", elegir la hora y listo.

¿Prefieres escribir?

Con el analizador de fechas en lenguaje natural de Things 3, puedes escribir recordatorios como "Tom, 8 pm", y la aplicación entenderá y ajustará automáticamente la hora por ti.

Para los amantes de las soluciones manos libres, la integración con Siri te permite establecer recordatorios hablando directamente a tu iPhone. Sólo tienes que decir: "En Cosas, recuérdame que envíe un mensaje a Alex mañana a las 5 de la mañana", y tu recordatorio de Apple estará listo.

Precios de Things 3

Pago único por cada uno de tus dispositivos iOS:

Mac: 49,99

49,99 iPad: $19.99

$19.99 iPhone y Apple Watch: $9.99

$9.99 Vision Pro: 29,99

TickTick vs. Things 3: Comparación de funciones

Tanto TickTick como Things 3 ofrecen impresionantes funciones de gestión de tareas y apps pendientes, cada una con un toque único. Aquí tienes una rápida Panorámica de sus funciones para que puedas elegir la herramienta más adecuada para completar tareas:

Correct the headers and cells to make it a valid markdown table format. Restructure this section into a correct markdown table format.

Tabla comparativa de funciones de TickTick vs. Things 3

1. Gestión de tareas

TickTick

TickTick brilla por su capacidad para gestionar varias listas de tareas en una sola pantalla, lo que lo convierte en una excelente opción para hacer malabarismos con varios aspectos de tu vida y trabajar en un solo lugar.

Things 3

Por otro lado, Things 3 impresiona con su desglose de proyectos y sus títulos. Estos permiten estructurar grandes proyectos en secciones manejables y proporcionan una jerarquía visual y una organización claras.

🏆 Ganador: TickTick por equilibrar numerosas tareas en diferentes proyectos con su vista Lista múltiple optimizada

2. Recordatorios y alertas

TickTick

TickTick ofrece un amplio intervalo de opciones de personalización para tus recordatorios y alertas. Puedes ajustar horas, fechas y ubicaciones específicas e incluso elegir los patrones de sonido y vibración. También puedes conectar TickTick con tu calendario y otras aplicaciones para estar siempre informado.

Cosas 3

En cambio, Things 3 brilla por su función Fastlane, que garantiza que los recordatorios se sincronizan al instante en todos tus dispositivos. Esto significa que cuando ajustas un recordatorio en tu teléfono, se actualiza inmediatamente en tu ordenador y tableta, manteniendo tus notificaciones consistentes y puntuales.

🏆 Ganador: Things 3 gracias a su función Fastlane, que garantiza actualizaciones en tiempo real en todos los dispositivos

3. Gestión del tiempo

TickTick

El cronómetro Pomodoro de TickTick destaca por sus sesiones de enfoque integradas, que te ayudan a aumentar la productividad con intervalos de trabajo y descansos estructurados. Esta función es ideal para los usuarios que prefieren un enfoque cronometrado para gestionar su trabajo.

Además, TickTick tiene una función de matriz de Eisenhower en la que puedes organizar tus tareas en cuatro categorías: "Urgente e importante", "No urgente e importante", "Urgente y sin importancia" y "No urgente y sin importancia" Te ayuda a identificar las tareas importantes y urgentes para que puedas terminarlas antes.

Cosas 3

Things 3, sin embargo, no incluye un cronómetro Pomodoro pero ofrece vistas flexibles del calendario y recordatorios puntuales que pueden ayudar indirectamente con la gestión del tiempo.

🏆 Ganador: TickTick por las funciones de cronómetro Pomodoro y matriz Eisenhower

TickTick vs. Things 3 en Reddit

También comprobamos los comentarios de los usuarios en Reddit para ver qué herramienta es mejor. He aquí un vistazo a lo que dicen los usuarios de Reddit sobre TickTick vs. Things 3.

Un Usuario de Reddit dejó muy clara su opinión sobre Cosas 3.

Things 3 es sencilla, pero lo que más me gusta y lo que la diferencia de muchas apps es que su sincronización entre dispositivos es increíble. La sencillez y la posibilidad de recoger el trabajo desde cualquier lugar la sitúan por delante de la mayoría de las aplicaciones."_

Otro usuario sugiere probando TickTick y Things 3 y utilizar el que mejor se adapte a tus necesidades.

Supongo que todo se reduce a la filosofía de ambas apps. Things es muy obstinada en cómo cree que debes gestionar tus tareas. Así que todo parece un poco cerrado y restringido Pero, para algunas personas, eso es bueno. Yo incluido. Things es la app que más uso. Se ajusta a cómo quiero gestionar mis tareas. Es mínima y tiene las funciones que necesito, nada más. Y es un placer usarla Otras personas quieren más flexibilidad y control y poder usar una herramienta que puedan personalizar un poco más con la forma en que funciona su cerebro. Eso es TickTick _He pasado mucho tiempo con ambas y personalmente he sido más productivo y me he agobiado menos con Things."

Conoce ClickUp-La Mejor Alternativa a TickTick vs. Things 3

Ahora, puedes decidir si elegir TickTick vs. Things 3. Sin embargo, la "Cosa" es que si elige TickTick, podría perder la capacidad de dividir los proyectos en tareas o hitos más sencillos. Y, si eliges Things 3, tendrás que renunciar a la función de control de tiempo.

Así que, si todavía estás indeciso entre TickTick y Things 3, permítenos presentarte lo siguiente ClickUp . Combina los puntos fuertes de ambas aplicaciones y ofrece aún más funciones gratis/a. Además, como aplicación web y móvil, garantiza la accesibilidad multiplataforma.

ClickUp es una robusta herramienta de gestión de tareas que ofrece funciones completas para agilizar su flujo de trabajo y aumentar la productividad en sus tareas diarias. Descubramos cómo es una potente herramienta de TickTick y Cosas 3 alternativa .

planifique, organice y colabore en cualquier proyecto con ClickUp Tasks sin perderse nada_

Gestión avanzada de tareas

En Tareas de ClickUp es como su centro de productividad personal. Puede crear tareas, añadir categorías de tareas añadiendo etiquetas y estados, y ajustar las prioridades de las tareas. Esto le ayuda a organizar y filtrar tareas como un profesional.

Puede añadir contexto a sus tareas con Campos personalizados, como proyecto, ubicación, cliente, etc. Además, las Tareas de ClickUp le permiten enlazar tareas relacionadas y dependientes para realizar un seguimiento del progreso de las tareas e identificar los bloqueos. Esta capacidad la convierte en la favorita en la carrera TickTick vs. Things 3 vs. otras aplicaciones de listas de tareas pendientes, gracias a su avanzada personalización y flexibilidad.

siga el progreso de las tareas, establezca prioridades e identifique los cuellos de botella con las tareas de ClickUp

En lugar de ceñirse a estados predeterminados como 'Abierto' o 'Cerrada', ClickUp le permite crear estados personalizados que se alinean perfectamente con su flujo de trabajo. Puede tener estados como "En curso", "En espera de revisión" o "Bloqueado", lo que proporciona más claridad sobre la situación de cada tarea.

cree estados según sus necesidades y haga un seguimiento profesional con los estados personalizados de ClickUp

Dependiendo de lo que funcione mejor para el proyecto, también puede ver sus tareas de diferentes maneras, ya sea una Lista, un Tablero Kanban o una vista Calendario. Las subtareas se pueden personalizar para que muestren exactamente la información que necesita cuando la necesita.

visualiza tus tareas de diferentes maneras con ClickUp Views_

ClickUp no sólo sirve para la gestión de proyectos o el seguimiento de tareas en equipo. Puede utilizarlo fácilmente para gestionar sus proyectos personales o los eventos de su calendario. A continuación le mostramos cómo nuestros usuarios confían en ClickUp como herramienta personal IA lista de tareas pendientes app .

vía Reddit Pero eso no es todo.

Con Cerebro ClickUp clickUp Brain /%href/ es un asistente personal de IA que automatiza la gestión de tareas proporcionando resúmenes de tareas e informes de progreso diarios. También automatiza los elementos de acción, la planificación de subtareas y la cumplimentación de datos.

automatice sus tareas periódicas sin esfuerzo con ClickUp Brain_

Pero esto no es todo.

ClickUp Brain también puede analizar los datos del proyecto para mejorar la toma de decisiones, estimar costes, optimizar la asignación de recursos, predecir las necesidades de capacidad, agilizar la gestión de equipos y controlar los riesgos potenciales, todo ello en tiempo real. Gestionar tareas nunca había sido tan fácil con ClickUp Tasks y ClickUp Brain.

toma decisiones informadas con las sugerencias perfectas de ClickUp _Brain

Recordatorios rápidos y sencillos

Los recordatorios de las apps de gestión de tareas pueden parecer notificaciones molestas que te irritan. Recordatorios de ClickUp ofrece un sistema personalizable que le mantiene informado sobre sus tareas sin que se sienta molesto.

Puedes codificar tus recordatorios por colores, modificar los ajustes para adaptarlos a tu estilo y asegurarte de que siempre vas por delante de tus plazos.

esté siempre al tanto de lo que tiene que hacer con ClickUp Reminders_

La función Bandeja de entrada funciona también como app de gestión de tareas y Calendario, lo que facilita el seguimiento de todo en un mismo lugar. Pestañas como "Siguiente", "Terminada" y "No programada" te permiten saber lo que está por llegar, lo que está terminado y lo que aún necesita una fecha límite.

Los recordatorios de ClickUp son muy potentes gracias a la posibilidad de correlacionar archivos como fotos, notas de voz o ubicaciones de mapas a sus recordatorios. Esta función le mantiene a usted y a su equipo organizados y al día. Además, con más de 1.000 integraciones, es fácil sincronizar tus recordatorios con Google Calendar, Outlook, Zoom e incluso Amazon Alexa.

Con la función "Recordatorios Delegados", también puedes ajustar recordatorios y notificaciones para tu equipo, asegurándote de que no se olvida ninguna tarea. Tanto si se trata de recordatorios recurrentes como de sincronizar tus aplicaciones de calendario, ClickUp te ayuda a mantener el control sobre tu agenda.

establece recordatorios a los miembros de tu equipo con ClickUp Reminders_

Plantilla de lista de tareas pendientes del Calendario

¿Se siente abrumado por una interminable lista de tareas pendientes? Es hora de poner orden en el caos En Plantilla de lista de tareas pendientes del Calendario ClickUp viene en tu ayuda.

Esta plantilla le ayuda a visualizar sus metas y tareas para que pueda planificar su día o semana como un profesional. Se acabaron las prisas por cumplir los plazos o sentirse perdido en un mar de tareas pendientes.

Plantilla de Lista de Tareas del Calendario de Clickup

La plantilla también ayuda a clasificar sus tareas en categorías claras para que pueda ver exactamente lo que hay que hacer y cuándo. Le ofrece una vista detallada de cada tarea, lo que le permite realizar un seguimiento del progreso, establecer plazos y mantenerse al día.

Con esta plantilla, puedes:

Programar tareas fácilmente

Organizar las tareas en diferentes categorías para mejorar la productividad

Añadir el contexto de la tarea y realizar un seguimiento de su progreso

Aumente su productividad con la plantilla de lista de tareas pendientes del Calendario de ClickUp. Es hora de dejar de planificar y empezar a conseguir resultados.

Control de tiempo sin fisuras

Una gestión eficaz de las tareas requiere un seguimiento del tiempo dedicado a cada una de ellas. ClickUp facilita esta tarea gracias a su función integrada de Control de tiempo que le permite registrar la duración de las tareas sin problemas.

Puede iniciar y detener el cronómetro desde cualquier dispositivo y utilizar el recordatorio global para registrar el tiempo de varias tareas. Esto le permite ajustar las prioridades de las tareas, asignar los recursos de forma eficiente e identificar los cuellos de botella.

control del tiempo dedicado a cada tarea y priorización de tareas con la función de seguimiento del tiempo de ClickUp

ClickUp: El fin del debate TickTick vs. Things 3

Mientras que las apps de productividad TickTick y Things 3 aportan sólidas funciones, ClickUp emerge como la solución definitiva para la gestión de tareas, el plan diario y la colaboración en equipo.

Desde una potente gestión de tareas hasta vistas personalizables, recordatorios avanzados y herramientas basadas en IA, ClickUp va más allá del simple seguimiento de tareas. La versión gratuita ofrece todo esto. Regístrate gratis, gratuito/a con ClickUp hoy mismo, ¡y comprueba cómo transforma tu forma de trabajar! 🚀