Cómo utilizar el marketing conversacional para obtener los máximos beneficios

En un mundo en el que las bandejas de entrada están inundadas de correos electrónicos cursis y mensajes de texto con mensajes de tono, muchos clientes buscan algo diferente: una conversación genuina con una marca y sus representantes, sin la presión de tener que tomar una decisión al instante.

Ahí es donde entra en juego el marketing conversacional. Introduce el toque humano en el marketing, sustituyendo los lanzamientos robóticos por una comunicación real, sin cadenas adjuntas.

El marketing conversacional se centra en crear una conexión humana, lo que lo convierte en un método especialmente eficaz estrategia de comunicación de marketing para fidelizar a los clientes y aumentar las ventas.

Piense en correos electrónicos que sus clientes quieran leer, anuncios que quieran terminar de ver y textos largos que mantengan su atención hasta el final.

Todo ello es posible gracias a estrategias prácticas de marketing conversacional. Con el aplicaciones de mensajería con las herramientas necesarias para captar más clientes potenciales, crear conexiones genuinas y convertir clientes potenciales en clientes fieles.

¿Qué es el marketing conversacional?

El marketing conversacional es un nuevo enfoque basado en el diálogo para interactuar con los clientes. La combinación de canales de comunicación automatizados con puntos de contacto humanos estratégicos permite a los profesionales del marketing crear "bucles de conversación continuos", es decir, diálogos que evolucionan con cada interacción para mejorar la experiencia del cliente.

¿Por qué necesita el marketing conversacional?

Los profesionales del equipo de ventas y marketing están sometidos a una presión constante para destacar y llamar la atención. Con tanto ruido, ofrecer una experiencia personalizada puede parecer casi imposible.

Por eso, el marketing conversacional se ha convertido en la solución a la que recurren las empresas para aumentar la interacción personalizada. Gracias a los chatbots, el chat en directo y los mensajes personalizados, las marcas interactúan con los clientes al instante y responden a sus necesidades independientemente de en qué punto del proceso de compra se encuentren.

En lugar de hacer que los clientes esperen días para recibir una respuesta o dejarlos colgados después de rellenar formularios, esta estrategia garantiza que cada interacción sea directa, inmediata y verdaderamente humana.

Aproximadamente 79% de las empresas informan de que la integración de bots de marketing conversacional ha mejorado la fidelidad de los clientes, ha aumentado las ventas y ha incrementado los ingresos, lo que beneficia tanto a los clientes como a las empresas.

Ahora que ya conoce el marketing conversacional y sus ventajas, vamos a hablar de los componentes clave que hacen que este enfoque sea eficaz.

Elementos clave del marketing conversacional

Crear una estrategia de marketing conversacional de éxito significa combinar varios elementos para atraer a su público. Cada elemento acerca a su marca a ofrecer una experiencia personalizada e intuitiva.

Las conversaciones se producen al ritmo del cliente

El marketing conversacional se reúne con los clientes en sus propios términos. En lugar de esperar que los clientes participen sólo durante las horas establecidas, este enfoque permite a los clientes iniciar y finalizar conversaciones a su antojo.

Si bien la compatibilidad en tiempo real es fantástica, también lo es tener la flexibilidad de responder cuando el cliente lo desee, especialmente cuando un día ajetreado implica interrumpir y reanudar las conversaciones más tarde.

Las conversaciones pueden ampliarse sin problemas

Dado que las interacciones se producen al ritmo del cliente, las empresas necesitan una forma escalable de satisfacer las necesidades de todos. Herramientas de IA para la atención al cliente resultan muy útiles para responder a preguntas rutinarias y ofrecer compatibilidad instantánea cuando no es posible mantener conversaciones en directo con los representantes.

Los chatbots pueden orientar a los clientes y ofrecer soluciones sin sustituir la interacción humana. Esta flexibilidad hace que la experiencia del cliente sea positiva y atractiva.

El chatbot de H&M integrado en su sitio web de atención al cliente

Por ejemplo, H&M utiliza un chatbot para ayudar a los clientes con el seguimiento de pedidos, la búsqueda de productos y las devoluciones, garantizando una experiencia de compra fluida.

Las conversaciones ayudan a obtener información a través del contexto

Todos sabemos cómo se sienten las conversaciones sin contexto. Torpes y repetitivas. Con el marketing conversacional, cada interacción tiene una historia de fondo, y el acceso a los datos del cliente ayuda a que las conversaciones fluyan con naturalidad.

Supongamos que un cliente contactó ayer con una pregunta sobre un producto y ahora pregunta por un proceso de devolución. Un sistema contextual significa que los equipos de soporte o los bots pueden retomar la última interacción, evitando que los clientes repitan detalles y haciendo que la experiencia sea personalizada.

El uso de un CRM y el seguimiento de las interacciones en todos los puntos de contacto garantizan que este contexto fluya de un chat al siguiente. La experiencia del cliente mejora cuando cada interacción se basa en conversaciones anteriores, intereses en el producto o hábitos de navegación, lo que agiliza las respuestas y refuerza la confianza en la marca.

Las conversaciones se producen en los canales que prefieren los clientes

El marketing conversacional se reúne con los clientes en las plataformas que más utilizan, ya sean aplicaciones de chat como Facebook Messenger, chat web o incluso SMS. Al hacer que el servicio de atención al cliente esté disponible a través de sus canales preferidos, permite que los clientes interactúen donde se sientan más cómodos.

Los consumidores de hoy en día están acostumbrados a acceder a la información de forma rápida y sencilla, por lo que si un mensaje de chat rápido o un chatbot pueden resolver un problema, no deberían tener que permanecer interminablemente en espera en un número 1-800 para obtener respuestas.

**Lea también las 10 mejores aplicaciones de marketing digital para profesionales del marketing digital

Cómo implementar una estrategia de marketing conversacional

La creación de conversaciones significativas, ya sea con representantes de ventas o chatbots, puede convertir a los visitantes en clientes más rápido que el marketing tradicional. De hecho, los clientes tienen un 63% más de probabilidades de volver a su sitio web después de un chat interesante.

Sin embargo, incorporar el marketing conversacional a los procesos de ventas y al recorrido del cliente puede requerir cierto plan.

Para que el marketing conversacional funcione sin problemas, debe crear una experiencia centrada en el usuario en lugar de limitarse a promocionar productos. Sus equipos de ventas, servicio y marketing deben dar prioridad a la creación de relaciones sobre las transacciones.

Eche un vistazo a este enfoque paso a paso para que su estrategia de marketing digital sea más conversacional.

Paso nº 1: identifique primero sus metas y métricas

Antes de empezar a construir una estrategia de conversación, piense en cómo será el intento correcto para usted.

¿Quieres aumentar las ventas con recomendaciones de productos personalizadas a través de Facebook Messenger?

¿O tal vez estás más centrado en mejorar la satisfacción del cliente y te preocupas por una alta valoración de las conversaciones?

Aquí tienes algunas métricas que pueden ayudarte a medir la eficacia de tu marketing conversacional:

Ventas y generación de clientes potenciales : Clientes potenciales generados, tasas de conversión o valor medio de los pedidos

: Clientes potenciales generados, tasas de conversión o valor medio de los pedidos Compromiso : Tiempos de respuesta, número de interacciones o mensajes intercambiados

: Tiempos de respuesta, número de interacciones o mensajes intercambiados Notoriedad : Alcance, impresiones o porcentaje de clics

: Alcance, impresiones o porcentaje de clics Fidelidad y satisfacción del cliente: Índices de retención, valor de vida del cliente, CSAT o puntuaciones NPS

Paso nº 2: Defina sus mensajes clave

La clave del marketing conversacional es una comunicación clara, por lo que definir los puntos de sus mensajes es crucial.

Imagine que usted es el cliente y piense qué captaría su atención: ¿un descuento por tiempo limitado? ¿Una invitación para desbloquear contenido gratuito/a a cambio de una dirección de correo electrónico?

Empiece con un mensaje sencillo y convincente y céntrese en un punto principal. Puede empezar con un mensaje de bienvenida atractivo y luego dejar que la conversación fluya de forma natural hacia otras áreas, como las opiniones de los clientes o las sugerencias de productos.

No olvide ser breve y pertinente.

Paso #3: Decidir qué canales de comunicación utilizar

Para empezar con el marketing conversacional, céntrate en canales como tu sitio web, aplicaciones de mensajería y plataformas sociales. Considere estas opciones:

Automatización del chat en directo de Facebook con bots

Añade un widget de chat en directo en tu sitio web

Integrar un chatbot de Instagram

Configurar un chatbot de WhatsApp para empresas

Sin embargo, no todos los canales funcionan de la misma manera.

Si planea sugerir productos, una plataforma de chat como Facebook Messenger podría ser ideal. Pero si su meta es responder a las preguntas de los clientes, un chatbot en su sitio web podría ser más adecuado para la compatibilidad con preguntas frecuentes.

Paso #4: Formar a su equipo para que utilice eficazmente las herramientas de conversación Herramientas de marketing de IA como los chatbots y las respuestas enlatadas, le permiten interactuar con cientos de clientes sin problemas. Sin embargo, utilizar estas herramientas con eficacia requiere un poco de experiencia.

Merece la pena practicar varios escenarios para gestionar las consultas habituales de los clientes, sobre todo porque algunos pueden sentirse frustrados si su experiencia con el chatbot no es la esperada.

Incluso puedes ajustar las notificaciones móviles para cualquier interacción que requiera un agente en directo. La formación de su equipo en las herramientas y los escenarios comunes marcará una gran diferencia en la fluidez de la experiencia para los clientes.

Paso #5 Diseñe y pruebe sus chatbots antes de lanzarlos

Un chatbot eficaz debe permitir a los clientes interactuar con la misma naturalidad con la que lo harían con una persona, creando una experiencia receptiva, personal e ininterrumpida. Cuando los chatbots están bien diseñados, pueden aumentar las ventas hasta un 67 .

Para empezar, considere la posibilidad de diseñar diagramas de flujo de chatbot que ofrezcan múltiples opciones para las rutas de conversación. Muchas herramientas vienen con constructores visuales e incluso plantillas de chatbot ya preparadas, lo que facilita la creación de la estructura adecuada para interacciones fluidas y significativas.

Paso 6: Seguimiento de los resultados y optimización de los flujos de conversación

Una vez establecida la estrategia, no pierdas de vista los resultados. Esto es fácil si has ajustado métricas claras. Si el rendimiento no está donde te gustaría, puedes analizar la tasa de abandono de cada mensaje del chatbot.

Estos datos revelarán si un mensaje en particular puede estar disuadiendo a los clientes o si sus intereses están cambiando.

Insider tip: Cómo el Chatbot y la IA conversacional de ClickUp mejoran la gestión de tareas y la colaboración en equipo

Aunque hoy en día los profesionales del marketing disponen de más canales que nunca para llegar a los clientes, es cada vez más difícil abrirse camino entre tanto ruido. Por término medio, una persona recibe miles de mensajes de marketing al día y, sin embargo, los índices de interacción siguen disminuyendo.

Pero el marketing conversacional no es un canal más. Está cambiando radicalmente la conexión entre marcas y clientes.

Para sacar el máximo partido del marketing conversacional, se necesitan las herramientas adecuadas herramientas de gestión de proyectos de marketing . ¿Y si le dijéramos que existe una herramienta que se ocupa de la mayoría de sus necesidades y lo mantiene todo organizado?

Sí, esa herramienta es ClickUp, creado para equipos de marketing .

ClickUp for Marketing Teams actúa como una única fuente de verdad para todas sus estrategias de marketing conversacional

A continuación le explicamos cómo ClickUp puede ayudarle a crear, implementar, supervisar y mejorar su estrategia y campañas de marketing conversacional:

Integrar la gestión de tareas con funciones de conversación basadas en IA

Con más de 1.000 integraciones de ClickUp incluyendo chatbots y herramientas de automatización como Zapier, ChatGPT y DALL-E, puedes automatizar la gestión de tareas basándote en las interacciones con los clientes.

Por ejemplo, cuando un cliente hace una pregunta, el chatbot puede capturar instantáneamente esa consulta y crear una tarea en ClickUp. Esto significa que los miembros del equipo pueden resolver los problemas de los clientes sin registrar manualmente cada interacción. Además, los datos de las interacciones con los clientes se pueden analizar directamente en ClickUp, lo que permite tomar medidas.

Utilice ClickUp Chat para compartir actualizaciones, enlazar recursos y trabajar juntos en un solo lugar

Además, con Chat ClickUp con ClickUp Chat, los equipos pueden colaborar a la perfección en un solo lugar, sin tener que cambiar entre herramientas de gestión de proyectos y de comunicación. Puede interactuar uno a uno con sus colegas o crear grupos para involucrar a más personas en cualquier conversación. Incluso puede enlazar conversaciones específicas con estrategias de marketing conversacional relacionadas o tareas de campaña en ClickUp y viceversa, manteniendo el contexto a través de múltiples conversaciones.

Generación y seguimiento de tareas a partir de Mensajes en ClickUp Chat con la función FollowUps

Los SyncUps en el chat hacen que sea más cómodo realizar una llamada de audio o vídeo con sus compañeros de equipo, mientras que los FollowUps le permiten generar una tarea a partir de un mensaje y asignarla a la persona responsable.

Trabaje de forma asíncrona con su equipo, asigne tareas y reciba actualizaciones con los Comentarios asignados de ClickUp

Con Comentarios asignados en ClickUp sus comentarios y opiniones sobre cualquier Tarea de ClickUp se transforman en elementos de acción rastreables, eliminando las idas y venidas asociadas a otras plataformas. Esta función también organiza los hilos de discusión de tareas para reducir el caos de información, manteniendo todo lo relevante al alcance de la mano.

Caso práctico: ClickUp 🤝 Cartoon Network

El dinámico equipo de redes sociales de Cartoon Network tuvo que lidiar con complicados flujos de trabajo en varias herramientas de gestión de proyectos. Por ejemplo, trasladar una publicación a sus canales de redes sociales cada día requería sincronizarla y actualizarla en sus herramientas de gestión de tareas y de calendario, lo que suponía una pérdida de tiempo.

Con ClickUp como única fuente de información, ahorran tiempo y se adelantan a su calendario de publicaciones. De hecho, han duplicado su producción sin aumentar el tamaño del equipo .

Y esto es sólo el principio.

Los equipos de marketing pueden utilizar las funciones de IA de ClickUp para identificar tendencias, como las preguntas más frecuentes o los puntos débiles más comunes, lo que les permite adaptar sus estrategias. Los equipos pueden ajustar sus mensajes y ofertas para conseguir una mayor interacción con los clientes.

Obtén respuestas a todas tus preguntas con ClickUp Brain el 90% de los profesionales del marketing que utilizan IA la ven como el futuro de la generación de contenidos.

Asistente personal de IA de ClickUp, Cerebro ClickUp puede hacer maravillas para todas sus necesidades de contenido y elevar las interacciones con los clientes, lo que lo convierte en uno de los mejores sitios web del mercado mejores alternativas a ChatGPT .

Imagínese preguntar: "¿Qué novedades hay sobre nuestra campaña en las redes sociales?" y obtener una respuesta rápida sobre la situación del proyecto. ClickUp Brain puede incluso sugerir consejos para que sus esfuerzos de marketing conversacional sean más impactantes

También actúa como herramienta de resumen para proyectos a gran escala en los que se necesitan actualizaciones rápidas y concisas, como en el soporte al cliente o la consultoría.

Cree ideas de contenido personalizadas analizando los datos demográficos de la audiencia, las tendencias actuales y las metas de marketing con ClickUp Brain

ClickUp Brain genera automáticamente puestas al día diarias y actualizaciones de todos los proyectos, proporcionando a los usuarios una visión clara del estado, prioridades y plazos. También proporciona actualizaciones puntuales para mantener a su equipo en el buen camino.

Obtenga respuestas instantáneas a sus consultas, actualizaciones del estado de sus tareas, recordatorios de plazos, resúmenes de notas, etc

¿Tiene una reunión programada con poca antelación? Trabaje de forma inteligente y aproveche ClickUp Brain para generar materiales previos a la reunión, como órdenes del día, puntos de debate y presentaciones de diapositivas.

ClickUp Brain revisará las notas de reuniones anteriores para identificar áreas clave de interés, temas recurrentes, preguntas sin resolver y todos los detalles relevantes que contribuyeron a la reunión actual.

Genere agendas previas a las reuniones utilizando ClickUp Brain

ClickUp Brain no se limita a responder a las consultas. Organiza el trabajo de forma activa:

La creación de tareas contextuales : La IA analiza las conversaciones en el chat de ClickUp y crea automáticamente tareas a partir de los mensajes, con procesamiento del lenguaje natural para asignar niveles de prioridad

: La IA analiza las conversaciones en el chat de ClickUp y crea automáticamente tareas a partir de los mensajes, con procesamiento del lenguaje natural para asignar niveles de prioridad Gestión inteligente de dependencias: Puede utilizar ClickUp Brain para identificar y sugerir automáticamente dependencias de tareas basadas en el contexto de la conversación y en patrones históricos

👀 Bonificación: Descubra Casos de uso de ChatGPT para hacerse una mejor idea de cómo aprovechar al máximo el potencial de esta herramienta de IA para elevar sus estrategias y mejorar sus flujos de trabajo.

Todas estas funciones de ClickUp le permiten personalizar sus interacciones de marketing en función del historial del cliente y del contexto del proyecto y ejecutar ideas de marketing conversacional sin esfuerzo.

Ejemplos de marketing conversacional

Ahora que ya sabe cómo crear una estrategia de marketing conversacional eficaz, aquí tiene algunos ejemplos reales que le servirán de inspiración.

Soporte en directo

Aunque a primera vista la compatibilidad en directo puede no parecer una función de marketing, tiene un impacto significativo en la experiencia de sus clientes con su marca.

Deleite a sus clientes ofreciéndoles líneas de ayuda las 24 horas del día, los 7 días de la semana, o ajustando una cuenta de Twitter exclusiva para consultas de ayuda. Un servicio de atención al cliente de alta calidad aumenta sus ventas de forma natural.

vía Nordstrom 📌 Ejemplo:

El chat de estilistas de Nordstrom es un ejemplo excelente de cómo la compatibilidad en directo puede mejorar la experiencia del cliente e impulsar las ventas. Los clientes tienen acceso a estilistas personales que ofrecen recomendaciones en tiempo real adaptadas a sus gustos, tamaño y presupuesto.

A través del chat, los clientes reciben ayuda para confeccionar conjuntos para ocasiones específicas, como bodas o entrevistas de trabajo. Los estilistas ayudan a mezclar y combinar elementos de todo el catálogo de Nordstrom, creando una experiencia de compra guiada que hace que las elecciones de estilo sean más fáciles y agradables.

Experiencias postventa

Aunque sus productos vuelen de las estanterías, debe centrarse en la comunicación postventa.

Un método sencillo pero eficaz es enviar correos electrónicos de seguimiento para comprobar si los clientes están disfrutando de sus compras y si tienen alguna pregunta. Este paso, aparentemente menor, puede aumentar significativamente la repetición de la empresa.

vía Chewy en Twitter 📌 Ejemplo:

La empresa de comida para mascotas Chewy envía de vez en cuando notas de agradecimiento escritas a mano o incluso retratos personalizados de mascotas a sus clientes. También ofrecen de forma proactiva reembolsos por comida para mascotas sin abrir y sugieren donarla a refugios locales. Estos detalles personales sorprenden y encantan, ya que demuestran que se interesan por las mascotas y no sólo por la venta.

Marketing por correo electrónico

En lugar de bombardear a los clientes con boletines genéricos que no consiguen captar su atención, apueste por la creatividad y la interacción genuina para fomentar la fidelidad a la marca.

¿Por qué no incluir una encuesta rápida en su correo electrónico para pedir opiniones sobre su experiencia? Incluso puede utilizar simples emoticonos sonrientes para medir el grado de satisfacción. Cuanto más fácil sea para los clientes responder, más probabilidades habrá de que participen.

vía Booking.com 📌 Ejemplo:

Booking.com hace un trabajo fantástico para que el marketing por correo electrónico parezca más una conversación útil que un discurso de ventas. Después de que alguien reserva un viaje, Booking.com envía un seguimiento personalizado, que incluye consejos sobre atracciones cercanas, opciones de transporte y recomendaciones gastronómicas locales.

En lugar de un simple "gracias por reservar", estos correos electrónicos muestran un profundo conocimiento de lo que el viajero podría necesitar realmente, creando una interacción más atractiva y orientada al valor.

Personalización en las interacciones con los clientes

Una de las aplicaciones más eficaces del marketing conversacional es la personalización. Hace que los clientes se sientan vistos, valorados y comprendidos, cualidades clave para generar confianza y fidelidad.

Las conversaciones personalizadas resultan humanas y cercanas, lo que anima a los clientes a responder, hacer preguntas y profundizar. Este compromiso puede profundizar su relación con la marca y aumentar la probabilidad de que vuelvan.

📌 Ejemplo:

Sephora es un maestro en la mezcla de marketing conversacional con personalización. Lo hace a través de herramientas como sus cuestionarios Color IQ y Skincare IQ, que preguntan a los usuarios por su tipo de piel, sus preocupaciones y sus preferencias, y luego recomiendan productos en función de esas respuestas.

Pero Sephora no se detiene ahí: también ha sido pionera en la tecnología de prueba virtual con su herramienta Virtual Artist. Esta herramienta permite a los usuarios "probarse" el maquillaje digitalmente, utilizando la realidad aumentada para ayudarles a ver cómo quedan los distintos tonos en su piel incluso antes de hacer la compra. Estas tácticas funcionan no solo porque son interactivas, sino también porque eliminan la fricción en el proceso de toma de decisiones, lo que hace que comprar sea más fácil, más rápido y mucho más divertido.

Ventas conversacionales a través de las redes sociales

Los estudios demuestran que 72% de los clientes B2B esperan que las empresas conozcan a fondo sus necesidades y les ofrezcan experiencias personalizadas. Las redes sociales son un lugar excelente para pendiente esto, gracias a su proximidad y accesibilidad tanto al cliente como a la marca.

vía Wendy's en X 📌 Ejemplo:

Wendy's ha dominado el arte de las conversaciones guiadas en las redes sociales utilizando una voz única y descarada que involucra activamente a sus seguidores. Con frecuencia responden a los comentarios y etiquetas de los usuarios con respuestas ingeniosas y acordes con la marca, y se permiten "asar" a sus competidores para suscitar una mayor participación.

Beneficios del marketing conversacional

Cuando se ejecuta con eficacia, el marketing conversacional puede ayudar a las empresas a destacar en un mercado saturado. Veamos algunas de sus ventajas clave.

Mejora la generación de oportunidades

El marketing conversacional le permite captar información valiosa y cualificar clientes potenciales en tiempo real captando la atención de los visitantes a través de mensajes de chat en su tienda o sitio web. Esto es especialmente beneficioso para usuarios nuevos y anónimos.

Al ofrecer compatibilidad personalizada en tiempo real, crea una experiencia atractiva que fomenta un compromiso más profundo y aumenta las posibilidades de conversión.

Llegue a los clientes a través de sus canales preferidos

Clientes realizan el 90% de sus búsquedas en Internet -a menudo en plataformas como TikTok- antes de comprar en la tienda.

Interactúan con varios puntos de contacto a lo largo de su recorrido de compra, por lo que es crucial satisfacer sus expectativas y conectar con ellos estén donde estén.

Puede captar clientes en sus entornos preferidos utilizando múltiples canales, como SMS, WhatsApp y mensajería in situ.

Adoptar una estrategia de marketing conversacional multiplataforma permite a las marcas mejorar la experiencia del cliente. Las conversaciones contextuales y relevantes ayudan a construir relaciones más sólidas, aumentan la satisfacción del cliente e impulsan más conversiones.

Trabajar en equipo de forma más eficaz

Los chatbots de marketing conversacional simplifican los procesos de comunicación, ayudándole a automatizar las respuestas y a gestionar las consultas de los clientes con eficacia.

Al entrenar a los chatbots para que reconozcan las preguntas más comunes y ofrezcan respuestas relevantes, su equipo puede ahorrar tiempo y recursos. De este modo, pueden centrarse en tareas más complejas y, en última instancia, mejorar la productividad y la satisfacción de los clientes (y, por cierto, también la de los empleados)

Acelere el proceso de ventas

El marketing conversacional también integra a la perfección los esfuerzos de marketing y ventas. Esta sinergia ayuda a que los clientes avancen por el embudo de ventas con mayor rapidez.

Por ejemplo, los chatbots pueden identificar clientes potenciales cualificados y enviarlos directamente a los representantes de ventas o programar reuniones en tiempo real.

Obtener información sobre las preferencias de los clientes

Las conversaciones directas con los clientes proporcionan información valiosa sobre lo que les gusta y lo que no.

Esta información es valiosa y puede aprovecharse para mejorar los productos, perfeccionar los procesos y mejorar las interacciones con los clientes y el contenido en general.

Integración del marketing conversacional con otras estrategias

Para maximizar el impacto del marketing conversacional, es esencial integrarlo con otras estrategias de marketing.

Este enfoque no solo mejora el compromiso del cliente, sino que también crea una experiencia fluida a través de múltiples puntos de contacto.

El enfoque omnicanal

Este enfoque garantiza que los clientes reciban una experiencia coherente en todos los canales, como sitios web, redes sociales y aplicaciones de mensajería.

Según un estudio de Harvard Business Review, las empresas que aplican una estrategia omnicanal conservan, de media, 89% de sus clientes frente al 33% de los que tienen una estrategia omnicanal débil.

Mediante la integración de herramientas como chatbots e IA conversacional a través de estos canales, las empresas pueden mantener la continuidad en las interacciones con los clientes, mejorando aún más la experiencia global. Esta integración permite respuestas rápidas y eficaces, que son fundamentales para reducir los tiempos de espera y aumentar la satisfacción del cliente

Creación de un recorrido unificado del cliente

La integración del marketing conversacional ayuda a crear una experiencia del cliente unificada, en la que cada interacción se basa en la anterior.

Un informe de Salesforce reveló que 70% de los consumidores dicen que los procesos conectados son muy importantes para ganar su empresa.

Mediante el uso de herramientas de marketing conversacional en varias plataformas, las empresas pueden garantizar que los clientes reciban una atención personalizada e información relevante en cada fase de su viaje. Esta coherencia mejora la experiencia del cliente e impulsa mayores tasas de conversión, y los estudios demuestran que las marcas con un fuerte compromiso del cliente pueden ver tasas de crecimiento de los ingresos hasta 5,5 veces superiores que sus competidores.

Convierta conversaciones en conversiones con ClickUp

El marketing conversacional funciona en todas las fases del recorrido del cliente online.

Tanto si un visitante está explorando su marca, como si un cliente potencial está buscando información sobre sus productos o un cliente existente necesita compatibilidad con su compra reciente, el marketing conversacional puede ayudar a guiar a los clientes a través del proceso de compra de forma más eficaz. También es una forma eficaz de generar confianza y reforzar la gestión de las relaciones con los clientes.

¡Y una herramienta que puede mejorar significativamente esta experiencia es ClickUp! Con ClickUp, los equipos pueden hacer un seguimiento de las consultas, responder con prontitud y analizar los datos de los clientes en un solo lugar, lo que garantiza una comunicación fluida. Además, las integraciones de ClickUp y las automatizaciones basadas en IA ayudan a agilizar las respuestas y a asignar tareas en función de las interacciones con los clientes, lo que mejora la eficiencia.

Con estas capacidades, el potencial para agilizar el flujo de trabajo y mejorar las relaciones con los clientes es inmenso.

¿Por qué esperar? Pruebe ClickUp hoy mismo ¡!