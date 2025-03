¿Cómo añadir un Calendario a Discord?

Discord se está convirtiendo poco a poco en un organizador de eventos para muchos.

Aunque los usuarios de Discord llevan años pidiendo una función nativa de Calendario, aún no ha debutado.

Entonces, ¿cómo hacer más fácil la gestión de tus eventos de Discord? Aquí es donde entra en juego el poder de la integración.

Vamos a aprender cómo agregar un calendario a Discord para que puedas organizar, programar y compartir actualizaciones de eventos dentro de tu comunidad sin esfuerzo. 📆

Mientras Discord no tiene un calendario en toda regla, que ofrece algunas funciones útiles para la programación de eventos.

La función "Eventos programados" de Discord te permite crear eventos en tu servidor. Sólo tienes que hacer clic en "Interesado" y recibirás una notificación cuando comience el evento. Es una herramienta práctica, pero tiene sus limitaciones.

Aunque Discord muestra tus eventos en una lista, no ofrece una vista de calendario en la que puedas hacer un seguimiento de los eventos por día, semana o mes. Si quieres una experiencia de calendario completa, tendrás que añadir manualmente los eventos de Discord a una app, aplicación de calendario externa.

Discord te permite enlazar nuevos eventos a calendarios de Google, Yahoo u Outlook. Lamentablemente, tendrás que hacer esto cada vez que crees un nuevo evento.

Por ahora, la función 'Eventos programados' funciona para las necesidades básicas, pero si buscas una forma más organizada de seguir y gestionar eventos, sincronizar con un calendario externo es tu mejor opción.

'Eventos' y 'calendarios' se utilizan a menudo indistintamente en Discord. Aunque Discord no tiene una función de calendario dedicada, puedes programar y gestionar eventos utilizando sus otras funciones integradas.

Aquí tienes algunas formas de añadir y gestionar eventos:

Integrar Discord con Google Calendar hace que programar reuniones y enviar recordatorios de eventos sea mucho más fácil.

La sincronización entre ambos garantiza que cualquier actualización de tus eventos de Google Calendar se refleje automáticamente en Discord, manteniendo a todo el mundo informado.

Sin embargo, Discord no tiene una función de Calendario nativa, por lo que necesitarás herramientas de terceros para esta integración.

💡 Consejo profesional: Considera la posibilidad de crear un Calendario de Google compartido al que puedas añadir todos los eventos de tu comunidad de Discord. A continuación, puede conceder acceso a este calendario a otras personas que necesitan ver los eventos. Sin embargo, es posible que necesite varios Google Calendar si está coordinando eventos a través de varias comunidades de Discord.

A continuación se presentan algunas de las deficiencias de la programación en Discord que le convencería de buscar mejores y más robustas herramientas de calendario y software de gestión de reuniones :

Si buscas mejores formas de agilizar la planificación de eventos, algunas de ellas son Trucos para Discord podrían ayudar, pero para una funcionalidad completa, una herramienta de calendario dedicada podría seguir siendo la mejor opción.

Puede utilizarlo para gestionar eventos y compartir recordatorios y actualizaciones de eventos con su comunidad de Discord sin tener que cambiar entre varias apps. También dispone de plantillas de calendario personalizables para el seguimiento de sus próximos eventos por día, semana o mes, lo que facilita enormemente la organización.

Además, utiliza Chat ClickUp para reunir a los administradores de tu comunidad o a los miembros de tu equipo en un espacio de trabajo centralizado. Le permite colaborar directamente dentro de la plataforma que utiliza para la gestión de eventos.

Descubra cómo Integración de Discord puede elevar tu juego:

Plantilla de lista de tareas del Calendario ClickUp

A continuación le mostramos cómo puede utilizarla para agilizar su flujo de trabajo:

Las ventajas plantilla de calendario gratis/a son muchas: desde ahorrarle la molestia de crear un calendario desde cero hasta mantenerle pendiente de sus obligaciones, hace mucho por transformar la planificación de eventos.

He utilizado ClickUp para organizar y gestionar pequeños y grandes eventos y proyectos en los que trabajo. Me han resultado especialmente útiles la función de Calendario, las funciones de dependencia y las funciones de encuesta. Es el mejor software de gestión de proyectos que he utilizado nunca