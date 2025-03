15+ Plantillas gratuitas de gestión de proyectos Notion

Es lunes por la mañana y su equipo está reunido en torno a la mesa de reuniones, luchando por alinear las prioridades de la semana. Los plazos se acercan, las tareas se acumulan y la comunicación parece una maraña. 91% de los profesionales de la gestión de proyectos se enfrentan a retos organizativos similares.

Tanto si se trata de coordinar un proyecto a gran escala con múltiples participantes como de gestionar las prioridades de las tareas diarias, contar con las herramientas adecuadas puede marcar la diferencia. Con toneladas de herramientas gratuitas, gratuitas/a plantillas de gestión de proyectos notion ofrece una solución flexible y estructurada para la gestión de proyectos.

Exploremos cómo puede utilizar las plantillas de Notion para solucionar sus problemas de gestión de proyectos y mejorar los resultados de los mismos.

¿Qué son las plantillas de gestión de proyectos de Notion?

Las plantillas de gestión de proyectos de Notion son marcos prediseñados que ayudan a organizar la planificación, ejecución y seguimiento de los proyectos. Proporcionan un diseño estructurado para registrar tareas, cronogramas, recursos y roles de equipo, facilitando a los gestores de proyectos y equipos la visualización de su trabajo y la colaboración eficaz.

Las plantillas de gestión de proyectos en Notion ofrecen formatos estandarizados, ahorrando tiempo y reduciendo errores. Le permiten centrarse en las actividades críticas del proyecto en lugar de documentarlas desde cero. Además, puede personalizarlas para adaptarlas a diferentes tipos de proyectos y metodologías, como Agile, Waterfall o Kanban.

¿Qué hace buena a una plantilla de gestión de proyectos Notion?

Una buena plantilla de gestión de proyectos Notion debe ser clara, personalizable, eficiente y fácil de usar. Esto es lo que hay que buscar:

Claridad y organización: Las tareas, plazos y responsabilidades deben ser fácilmente visibles

Las tareas, plazos y responsabilidades deben ser fácilmente visibles Personalización: Debe adaptarse a las diferentes necesidades del proyecto y permitir ajustes a medida que el proyecto evoluciona

Debe adaptarse a las diferentes necesidades del proyecto y permitir ajustes a medida que el proyecto evoluciona Eficiencia: Debe ayudar a ahorrar tiempo automatizando o simplificando la gestión y el seguimiento de las tareas

Debe ayudar a ahorrar tiempo automatizando o simplificando la gestión y el seguimiento de las tareas Facilidad de uso: La plantilla debe ser intuitiva y requerir una formación mínima para que los miembros del equipo puedan utilizarla

La plantilla debe ser intuitiva y requerir una formación mínima para que los miembros del equipo puedan utilizarla Funciones esenciales: Debe tener listas de tareas, cronogramas y seguimiento del progreso para una ejecución fluida del proyecto

Debe tener listas de tareas, cronogramas y seguimiento del progreso para una ejecución fluida del proyecto **Facilidad de integración:La compatibilidad con otras herramientas de colaboración puede mejorar el trabajo en equipo y la comunicación

15 Free Notion Plantillas de gestión de proyectos

Echa un vistazo a esta colección de 15 gratis, gratuito/a Notion gestión de proyectos plantillas para facilitarle el trabajo. Sea cual sea su metodología de gestión de proyectos estas plantillas están diseñadas para mejorar la organización de las tareas y el seguimiento del progreso.

Cada una de las plantillas de gestión de proyectos Notion que aparecen a continuación tiene un enfoque específico y es ideal para determinados propósitos o equipos. Siga leyendo para saber más.

1. Seguimiento de problemas de Notion

vía Notion La Notion Issue Tracker Template es para equipos de desarrollo de software que quieren una forma estructurada de gestionar y resolver los problemas del proyecto.

Ayuda a realizar el seguimiento de errores, solicitudes de funciones y tareas periódicas, priorizar el backlog y organizar las tareas en sprints. También se puede conectar a otras herramientas como GitHub, Figma, Slack, y más.

Ideal para: Seguimiento de errores por equipos de ingeniería, gerentes de producto y equipos ágiles.

2. Plantilla de hoja de ruta del producto Notion

vía Notion.so La plantilla de hoja de ruta de productos de Notion es una completa herramienta diseñada para ayudar a los equipos a gestionar eficazmente todo el ciclo de vida del producto. Permite a los equipos hacer un seguimiento de las ideas de producto, las funciones clave y el progreso del desarrollo desde el concepto hasta el lanzamiento.

La plantilla de hoja de ruta del producto está pensada para el desarrollo ágil de hojas de ruta y registra todo, desde la estrategia de producto de alto nivel hasta las hojas de ruta detalladas de las funciones. Puede utilizar esta plantilla gratuita de Notion para visualizar su plan de lanzamiento y su mapa estratégico. Garantiza la alineación de los planos del producto y la correlación de metas entre los equipos.

✨ Ideal para: Desarrollo ágil de hojas de ruta

3. Plantilla CRM de ventas Notion

vía Notion.so El Notion Sales CRM Template es para empresas que necesitan un sistema simple y eficaz para gestionar clientes potenciales y relaciones con los clientes.

Pretende ser una alternativa ligera al software CRM tradicional. Ofrece una interfaz limpia y personalizable para el seguimiento de clientes potenciales, la organización de los canales de ventas, y la documentación de los puntos de contacto.

ideal para: CRM para equipos de ventas, autónomos y propietarios de pequeñas empresas

**Lea también Cómo crear un panel en Notion

4. Plantilla del Kit de Inicio de Notion Business

vía Notion.so El Kit de inicio de Notion Business Plantilla proporciona una solución completa para gestionar las operaciones de la empresa de forma eficaz. Es perfecta para quienes buscan una herramienta todo en uno para el seguimiento de metas, la gestión de clientes y la mejora de los flujos de trabajo internos.

Esta plantilla es adecuada para empresas que buscan lo último en sistemas de productividad para mejorar la colaboración en equipo, mantenerse organizadas y alcanzar metas estratégicas.

ideal para: Gestión de operaciones para emprendedores y fundadores de startups

5. La plantilla de la sala de datos de Notion Startup

vía Notion.so La plantilla de sala de datos para startups de Notion está diseñada para fundadores de startups y empresarios que se están preparando para recaudar fondos y necesitan un espacio centralizado y organizado para almacenar documentos y datos importantes de la empresa.

Ofrece a los inversores potenciales una vista clara y en profundidad de las operaciones, finanzas y planes estratégicos de su empresa.

✨ Ideal para: Recaudación de fondos para startups

6. Plantilla de planificación de redes sociales Notion

vía Notion.so El Notion Social Media Planner Template es para los gerentes de medios sociales y propietarios de pequeñas empresas que necesitan un sistema organizado para la planificación, programación y seguimiento de proyectos relacionados con su contenido de medios sociales.

Es perfecta para individuos o equipos que buscan mantener un calendario de publicación coherente en varias plataformas, optimizar su estrategia de medios sociales y mejorar su presencia en línea.

ideal para: Gestión de contenidos en redes sociales para pequeñas empresas

7. Plantilla de proyectos y tareas de Notion

vía Notion.so La plantilla de proyectos y tareas de Notion es ideal para gestores de proyectos, jefes de equipo y equipos multifuncionales que necesitan un sistema flexible y completo para gestionar proyectos de cualquier envergadura.

Se adapta a equipos de diversos sectores, desde el desarrollo de software hasta el marketing. Les permite realizar el seguimiento de proyectos, tareas e hitos en diferentes vistas, como vistas de cronograma, tableros Kanban o calendarios.

✨ Ideal para: Gestión de proyectos flexible y completa

8. Plantilla de hoja de ruta Notion Simple

vía Notion.so La plantilla Notion Simple Roadmap ofrece una forma sencilla de seguir y organizar el trabajo de un proyecto. Se adapta a equipos que trabajan en entornos ágiles, permitiéndoles gestionar proyectos por epics, sprints, tareas y errores.

Esta plantilla es perfecta para jefes de producto, equipos de ingeniería y jefes de proyecto que necesitan múltiples vistas de su base de datos de proyectos, como el seguimiento por estado, ingeniero o jefe de producto.

✨ Ideal para: Gestión de proyectos sencillos

9. Plantilla de investigación de usuarios Notion

vía Notion.so Los investigadores de UX, los jefes de producto y los equipos de diseño que necesiten una forma organizada de programar, seguir y gestionar sus actividades de investigación de usuarios pueden aprovechar la plantilla de investigación de usuarios de Notion.

Es perfecta para equipos que realizan entrevistas, encuestas o pruebas de usabilidad. Les permite supervisar el progreso de las tareas de investigación, registrar los hallazgos y mantener una visión clara del estado de la investigación.

✨ Ideal para: Investigación UX

💡Pro Tip: Puede utilizar Formularios Notion para recabar la opinión de los usuarios sobre qué funciones les resultan más útiles o qué funciones adicionales les gustaría ver.

10. Plantilla de reuniones de planificación de sprints de Notion

vía Notion.so La plantilla de reuniones de planificación de sprints de Notion es adecuada para equipos que desean mejorar su proceso de planificación de sprints generando fácilmente entradas para las reuniones, revisando sprints anteriores y planificando los próximos.

Es ideal para equipos ágiles, Scrum Masters y gestores de proyectos que necesitan una herramienta estructurada y eficiente para planificar y organizar sus reuniones de sprint.

✨ Ideal para: Planificación de reuniones de sprints

11. Notion Plantilla de lista de control de lanzamiento de productos

vía Notion.so La plantilla de lista de control de lanzamiento de productos de Notion proporciona una forma interactiva y dinámica de gestionar las tareas relacionadas con el lanzamiento, asignar responsabilidades, establecer plazos y enviar recordatorios. Como tal, es imprescindible para los jefes de producto, equipos de marketing y nuevas empresas que se preparan para el lanzamiento de productos de alto riesgo.

Esta plantilla es perfecta para crear responsabilidad, promover la colaboración y mantener la transparencia durante el lanzamiento del producto.

✨ Ideal for: Preparación del lanzamiento de productos para equipos de marketing y startups

12. Plantilla de Calendario de Contenidos de Notion

vía Notion.so Los creadores de contenidos, equipos de marketing y directores editoriales no necesitan buscar más allá de la plantilla de calendario de contenidos de Notion para planificar su cadencia de publicación en todas las plataformas de medios. Es perfecta para aquellos que necesitan un sistema de colaboración para planificar, organizar y hacer un seguimiento de su estrategia de contenidos.

Esta plantilla es perfecta para aquellos que desean mantener un calendario de publicación cohesivo, realizar un seguimiento de los entregables y garantizar la alineación con su hoja de ruta de contenidos.

ideal para: Seguimiento de la creación y publicación de contenidos

13. Plantilla de activos de marca Notion

vía Notion.so Dirigida a equipos de marketing, directores de marca y diseñadores, la plantilla de activos de marca Notion ofrece un sistema centralizado para organizar y gestionar los activos de marca. Es para equipos que buscan hacer un seguimiento de archivos esenciales como logotipos, imágenes, fuentes y otros materiales de marca.

Esta plantilla es perfecta para quienes necesitan una forma sencilla de etiquetar y clasificar los activos por tipo de archivo o aplicación. Garantiza que los miembros del equipo puedan acceder y utilizar rápidamente los activos adecuados para campañas de marketing, proyectos de diseño o esfuerzos de coherencia de la marca.

✨ Ideal para: Gestión de activos de marca

14. Plantilla de sprint de diseño de Notion

vía Notion.so La Notion Design Sprint Template está pensada para equipos de diseño, diseñadores UX/UI y jefes de producto que necesitan un sistema estructurado para gestionar e iterar proyectos de diseño.

Se adapta a los equipos que trabajan en sprints creativos, lo que les permite realizar un seguimiento del progreso, incorporar los comentarios de los usuarios, y mover de manera eficiente los proyectos desde la ideación hasta la completada.

ideal para la gestión de proyectos de diseño

15. Notion Plantilla de Calendario de Redes Sociales

vía Notion.so La Plantilla de Calendario de Redes Sociales de Notion está dirigida a gestores de redes sociales, creadores de contenidos y equipos de marketing que necesiten una herramienta de colaboración para redactar, planificar y organizar las publicaciones en redes sociales.

Esta plantilla es perfecta para gestionar la estrategia en las redes sociales. Ayuda a garantizar la coherencia de los calendarios de publicación y a coordinar fácilmente todas las campañas.

✨ Ideal for: Gestión de la estrategia de redes sociales

Estas plantillas son el punto de partida perfecto para abordar distintos tipos de proyectos en todas las funciones. Pero, ¿son suficientemente completas? ¿O existen opciones mejores? Averigüémoslo

Limitaciones de Notion en la gestión de proyectos

Aunque Notion es una potente herramienta para la gestión de proyectos, no está exenta de límites. Como cualquier plataforma, tiene áreas en las que puede quedarse corta para algunos usuarios. Aquí hay algunas limitaciones fundamentales a tener en cuenta al explorar Notion para sus necesidades de gestión de proyectos:

Curva de aprendizaje pronunciada : La flexibilidad de Notion puede resultar abrumadora para los nuevos usuarios. En comparación con las herramientas de gestión de proyectos más tradicionales, Notion puede tener una curva de aprendizaje más pronunciada, especialmente para aquellos que no están familiarizados con su enfoque basado en bases de datos

: La flexibilidad de Notion puede resultar abrumadora para los nuevos usuarios. En comparación con las herramientas de gestión de proyectos más tradicionales, Notion puede tener una curva de aprendizaje más pronunciada, especialmente para aquellos que no están familiarizados con su enfoque basado en bases de datos Capacidades offline limitadas: Aunque Notion ofrece algunas funciones offline, sus capacidades son limitadas en comparación con las completamente offlinesoftware de gestión de proyectos. Como herramienta basada en la nube, Notion depende de una conexión (a internet) estable para una función óptima

Aunque Notion ofrece algunas funciones offline, sus capacidades son limitadas en comparación con las completamente offlinesoftware de gestión de proyectos. Como herramienta basada en la nube, Notion depende de una conexión (a internet) estable para una función óptima Sin control de tiempo nativo: A diferencia de algunas herramientas de gestión de proyectos, Notion carece de funciones nativas de control de tiempo, lo que podría ser un inconveniente para los equipos que necesitan controlar de cerca las horas trabajadas en cada proyecto

A diferencia de algunas herramientas de gestión de proyectos, Notion carece de funciones nativas de control de tiempo, lo que podría ser un inconveniente para los equipos que necesitan controlar de cerca las horas trabajadas en cada proyecto Funciones limitadas: Notion ofrece una base sólida para la gestión de proyectos, con herramientas como Gráficos de Gantt pero carece de algunas funciones especializadas que se encuentran en las herramientas dedicadas a la gestión de proyectos, como el control de tiempo detallado para la facturación

Notion ofrece una base sólida para la gestión de proyectos, con herramientas como Gráficos de Gantt pero carece de algunas funciones especializadas que se encuentran en las herramientas dedicadas a la gestión de proyectos, como el control de tiempo detallado para la facturación Problemas de rendimiento con grandes proyectos: Notion puede volverse lento y difícil de gestionar con grandes cantidades de datos. Puede experimentar retrasos cuando varios usuarios están editando grandes bases de datos simultáneamente, lo que lo hace menos ideal para la gestión de proyectos que implican grandes conjuntos de datos o alta actividad de los usuarios

Plantillas alternativas de Notion

Si busca una plantilla Notion alternativa que aborda los retos anteriores, no busque más allá de ClickUp . Como potente software de gestión de proyectos, ClickUp ofrece muchas funciones que pueden ayudarle a mejorar sus flujos de trabajo, la colaboración en equipo y la productividad.

A diferencia de Notion, ClickUp incorpora herramientas de gestión de proyectos como diagramas de Gantt, control de tiempo y amplias funciones de elaboración de informes que se adaptan a diversas metodologías de proyectos, desde Agile hasta Waterfall.

Estas son algunas de las plantillas de ClickUp más populares que puede utilizar para la gestión de proyectos:

1. La plantilla de gestión de proyectos de ClickUp

Utilice la plantilla de gestión de proyectos de ClickUp para asegurarse de que el proyecto se completa con éxito

En ClickUp plantilla de gestión de proyectos está diseñada para ayudar a gestionar proyectos complejos. Esta plantilla ofrece las herramientas necesarias para planificar, organizar y ejecutar cada tarea con eficacia.

Esta plantilla le permite:

Crear listas detalladas de tareas, asignar roles y realizar un seguimiento de los plazos con gráficos de Gantt, calendarios o listas

Actualizar estados de tareas, ajustar prioridades y ver el progreso en tiempo real, asegurándose de que cada miembro del equipo conoce sus responsabilidades y plazos

Integración perfecta con otras herramientas. Puede realizar un seguimiento del tiempo, gestionar presupuestos y comunicar actualizaciones sin salir de la plataforma ClickUp

✨ Ideal para: Equipos de todos los tamaños que buscan una solución completa pero fácil de usar para gestionar sus proyectos.

2. Plantilla de cartera de gestión de proyectos ClickUp

Obtenga una vista general de todos los proyectos en curso utilizando la plantilla de cartera de gestión de proyectos de ClickUp

Cuando se trabaja con varios proyectos a la vez, mantenerlo todo organizado puede resultar abrumador. En ClickUp Project Management Portfolio Template (Plantilla de cartera de gestión de proyectos de ClickUp) es su solución para gestionar sin esfuerzo una amplia matriz de proyectos.

Con esta plantilla, podrá:

Agrupar y supervisar proyectos individuales, realizando un seguimiento del progreso, los plazos y los recursos en una ubicación centralizada

Tomar decisiones basadas en datos con múltiples Vistas personalizadas en ClickUp como Lista, Tabla y Cronograma, que le ayudarán a visualizar su cartera de la forma que necesite

Realice un seguimiento de la salud, prioridad y presupuesto de los proyectos, e identifique riesgos o cuellos de botella más fácilmente con Campos personalizados de ClickUp ✨ Ideal para: Tanto iniciativas internas como proyectos de clientes para mantener un control completo y estar al tanto de cada parte móvil.

3. Plantilla de informe de gestión de proyectos de ClickUp

Mantenga informadas a todas las partes interesadas de las últimas novedades del proyecto con la plantilla de informes de gestión de proyectos de ClickUp

En Plantilla de informes de gestión de proyectos ClickUp ayuda a los equipos a recopilar la información esencial del proyecto, como las autorizaciones de las partes interesadas, la descripción general del proyecto, los entregables, los hitos clave, las métricas de éxito y el alcance.

Al utilizar esta plantilla, los Teams pueden asegurarse de que todos los aspectos críticos de un proyecto están documentados y son fácilmente accesibles, lo que facilita una mejor comunicación y colaboración entre los miembros del equipo y las partes interesadas.

✨ Ideal para: Equipos que se inician en la gestión formal de proyectos

4. Plantilla de libro de jugadas para la gestión de proyectos de ClickUp

Simplifique el proceso de su proyecto y garantice la coherencia entre proyectos con la plantilla del libro de jugadas de gestión de proyectos de ClickUp

En Plantilla de libro de jugadas de ClickUp para la gestión de proyectos es esencial para los gestores de proyectos que abordan proyectos complejos y de varias fases.

Puede organizar tareas, cronogramas y metas, manteniendo a todos los involucrados en la misma página. Con funciones de seguimiento en tiempo real, esta plantilla facilita el control del progreso y garantiza la coherencia en todos los proyectos.

Campos personalizados como Bloqueado, Revisión interna, A dos, Completada, y en curso le permiten hacer un seguimiento de las fases del proyecto, mientras que Campos personalizados como Presupuesto, Entregable, y Equipo de entrega garantizan que los detalles clave sean fácilmente accesibles.

ideal para: Alinear el progreso de sus proyectos con las operaciones tradicionales de su empresa.

5. La plantilla del plan de tareas de ClickUp para la gestión de proyectos

Utilice la plantilla del plan de tareas de gestión de proyectos de ClickUp para dividir proyectos complejos en partes manejables

Piense en el Plantilla del plan de tareas de ClickUp para la gestión de proyectos como la hoja de ruta de su proyecto, diseñada para guiar eficazmente a su equipo de principio a fin. Ya sea para gestionar cronogramas, delegar trabajo o supervisar todo el flujo de trabajo del proyecto, esta plantilla es la solución perfecta para entregar los proyectos a tiempo y sin salirse del presupuesto.

Puede organizar sus tareas en una vista Lista para actualizaciones rápidas, una vista Tablero para una gestión al estilo Kanban, o una vista Calendario para mantener los plazos bajo control.

Campos personalizados le permiten priorizar el trabajo, estimar el esfuerzo, y el seguimiento de las dependencias entre las tareas. También puede mejorar el seguimiento del proyecto con reacciones a comentarios y tareas asignadas. También puede gestionar varios proyectos con personas asignadas, seguimiento de etiquetas y otras funciones de supervisión.

ideal para: Equipos que desean transformar objetivos de alto nivel en elementos de trabajo procesables y rastreables.

6. Plantilla de marco de gestión de proyectos ClickUp

Utilice la plantilla del marco de gestión de proyectos de ClickUp para simplificar las tareas mediante la creación de subcategorías

En Plantilla del marco de gestión de proyectos ClickUp es perfecta para equipos que desean organizar y hacer un seguimiento de las tareas con facilidad.

Estas son algunas de las funciones más destacadas de esta plantilla:

Está dividida en secciones como Definición del proyecto, Calendario, Coste, Riesgo, Logística y Gestión

Cada sección desglosa las tareas en pasos más pequeños y procesables. También puede asignar tareas, prioridades y responsabilidades mediante notas adhesivas codificadas por colores, lo que simplifica el seguimiento del progreso

El Tablero se puede personalizar para adaptarlo a las necesidades de su equipo. Le permite hacer un seguimiento de las tareas, los plazos y los costes, al tiempo que mantiene a todo el mundo al tanto de lo que hay que terminar

✨ Ideal for: Teams that need a robust guideline to create and start a new project.

7. Plantilla de revisión de la gestión de proyectos de ClickUp

Obtenga un resumen general y una revisión de su proyecto con la plantilla de revisión de gestión de proyectos de ClickUp

En Plantilla de revisión de la gestión de proyectos ClickUp proporciona un diseño claro para revisar el progreso del proyecto, documentar los comentarios y hacer una lista de elementos de acción para mejorar los resultados futuros.

A continuación se explica por qué es útil esta plantilla:

Incluye secciones para el título, la ubicación y el calendario del proyecto, así como espacio para añadir el logotipo de la empresa y personalizar los documentos

La sección Detalles de la revisión del proyecto incluye una tabla para el seguimiento de información crucial, como el cliente, el director del proyecto y las fechas de las reuniones. También incluye un espacio para el nombre del facilitador de la revisión, para mantener todo organizado

La sección Panorámica del proyecto resume las metas, los antecedentes y los costes del proyecto. Esto mantiene a todo el mundo informado sobre el progreso del proyecto, facilitando la colaboración

Un útil panel de navegación a la derecha enumera secciones como Rendimiento del proyecto, Revisión y Elementos de acción

✨ Ideal para: Facilitar revisiones detalladas del proyecto

8. Plantilla de enfoque de gestión de proyectos ClickUp

Utilice la plantilla de enfoque de gestión de proyectos de ClickUp para mantener un calendario sencillo que facilite la gestión de proyectos

En Plantilla de enfoque de gestión de proyectos ClickUp está diseñada para guiarle desde las primeras fases de planificación de un proyecto hasta su ejecución final. Proporciona una hoja de ruta intuitiva para alinear las tareas y objetivos de su proyecto con las metas de su organización. Esta plantilla ofrece la estructura necesaria para garantizar el intento correcto, ya sea el lanzamiento de una nueva iniciativa, el desarrollo de software o la coordinación de un evento.

Con esta plantilla, podrá:

Delinear rápidamente los hitos del proyecto, asignar tareas a los miembros del equipo y supervisar el progreso en tiempo real

Los campos y estados personalizables le permiten clasificar las tareas, realizar un seguimiento de las dependencias y establecer plazos, todo ello en una ubicación centralizada

Aprovechar la plantilla de enfoque de gestión de proyectos de ClickUp puede ayudarle a gestionar sus proyectos con eficacia, ahorrar tiempo y garantizar la responsabilidad de todo su equipo.

✨ Ideal para: Planificar proyectos de todos los tamaños y a todos los niveles

9. Plantilla de requisitos para la gestión de proyectos ClickUp

Utilice la plantilla de requisitos de gestión de proyectos de ClickUp para ayudar a los equipos en el seguimiento de las necesidades de los proyectos

En Plantilla de requisitos para la gestión de proyectos ClickUp está diseñada para ayudar a los equipos a recopilar y hacer un seguimiento de las necesidades esenciales de los proyectos. Ya se trate del lanzamiento de un producto, el desarrollo de software o la ejecución de una campaña de marketing, esta plantilla proporciona un marco claro para documentar todos los requisitos del proyecto.

La plantilla garantiza que no se pase por alto ningún detalle. Puede:

Esbozar especificaciones técnicas para captar las necesidades de las partes interesadas

Recopilar y clasificar los requisitos del proyecto, asignar la propiedad y realizar un seguimiento de su progreso

Utilizar herramientas visuales como listas, paneles y cronogramas para supervisar el estado de los requisitos, gestionar las dependencias y garantizar la alineación del equipo

✨ Ideal para: Registrar con precisión el alcance y los requisitos del proyecto para planificarlo mejor

10. Plantilla de hoja de cálculo para la gestión de proyectos ClickUp

Utilice la plantilla de hoja de cálculo de gestión de proyectos de ClickUp para organizar mejor las tareas en las distintas fases

En Plantilla de hoja de cálculo para la gestión de proyectos ClickUp es ideal para quienes prefieren un enfoque más tradicional de la gestión de proyectos. Ofrece un diseño familiar que facilita la gestión de tareas, cronogramas, recursos y presupuestos en un solo lugar.

Tanto si se trata de un solo proyecto como de varias iniciativas, la plantilla ayuda a mantener la claridad y la organización en cada fase.

Cada fase está claramente rótulo con las tareas y proyectos completados o en curso, para mantener la estructura

Combina a la perfección la sencillez de las hojas de cálculo con las herramientas avanzadas de gestión de proyectos que ofrece ClickUp

La plantilla también permite agrupar tareas por fases del proyecto, lo que facilita centrarse en partes específicas del proyecto en un momento dado

✨ Ideal para: Gestión de proyectos flexible y basada en hojas de cálculo

Las plantillas de ClickUp proporcionan una solución más dinámica, automatizada y basada en datos para la gestión de proyectos, por lo que son más adecuadas para equipos que buscan eficacia y escalabilidad que el enfoque más básico y manual de Notion.

Integran hilos de comentarios, archivos adjuntos y discusiones dentro de las tareas, ofreciendo a los equipos un espacio de colaboración dentro de cada tarea. Esto garantiza que toda la comunicación, los documentos y las actualizaciones se alojen en un solo lugar, proporcionando contexto para cada fase del proyecto, sin necesidad de cambiar de plataforma.

Antes de utilizar ClickUp, me costaba encontrar una plataforma que pudiera adaptarse al crecimiento de mi equipo. Probé Hive App, Notion, Asana, Basecamp y Wrike, pero ninguna de ellas era tan fácil de usar ni tan bonita

Olivia Wheeler, CEO, Acton Circle

Optimiza tu flujo de trabajo con las plantillas de ClickUp

El uso de una plantilla eficaz de gestión de proyectos puede simplificar sustancialmente sus flujos de trabajo. Aunque las más de 15 plantillas gratuitas de gestión de proyectos Notion descritas anteriormente ofrecen flexibilidad y personalización para la organización de sus proyectos, es posible que no tengan todo lo que necesita.

Notion es excelente por su sencillez y versatilidad, y ofrece funciones esenciales como la gestión de tareas y el seguimiento del progreso. Sin embargo, si quiere olvidarse de los quebraderos de cabeza que supone la gestión de proyectos, ClickUp es su mejor opción.

¿Por qué esperar? Regístrese para obtener una cuenta ClickUp gratuita ¡hoy mismo!