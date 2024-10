15 mejores alternativas a Snagit para capturar y editar pantallas sin esfuerzo

Snagit es una popular herramienta de captura y grabación de pantalla para la creación de contenidos. Es intuitiva, fácil de usar y bastante versátil, lo que la convierte en una de las mejores herramientas de recorte para Mac y Windows.

El software te permite hacer capturas de pantalla, grabar vídeos de pantalla de alta calidad y añadir anotaciones para comunicar procesos sin problemas.

Sin embargo, una vez que tus necesidades de edición de vídeo avanzan, esta herramienta puede no ser suficiente. Aunque Snagit es estupendo para principiantes, puede resultar frustrante cambiar de una herramienta a otra para completar un solo proyecto. Y por si eso no fuera suficientemente limitante, Snagit no tiene un plan gratuito. 😑

Como alguien que ha experimentado estas decepciones en el pasado, déjame ayudarte a encontrar la mejor alternativa de Snagit disponible.

Desde sólidas herramientas de edición hasta software gratuito/a de grabación de pantalla, hay algo para todos. Empecemos

¿Qué deberías buscar en una alternativa a Snagit?

Mientras buscaba la alternativa ideal a Snagit, tuve en cuenta algunos atributos para encontrar las mejores opciones disponibles.

Estas son algunas de las funciones que debes buscar:

Capacidades de edición: Opta por una herramienta potente que ofrezca funciones de edición avanzadas, como añadir transiciones, animar texto y editar audio. Snagit carece de estas funciones, por lo que una alternativa más completa es beneficiosa

Opta por una herramienta potente que ofrezca funciones de edición avanzadas, como añadir transiciones, animar texto y editar audio. Snagit carece de estas funciones, por lo que una alternativa más completa es beneficiosa Compatibilidad: Busca herramientas de edición que sean compatibles con todos los dispositivos y sistemas operativos. Snagit está diseñado específicamente para usuarios de Windows y Mac. Por lo tanto, para una mayor flexibilidad, busca una herramienta que también funcione para usuarios de Linux

Busca herramientas de edición que sean compatibles con todos los dispositivos y sistemas operativos. Snagit está diseñado específicamente para usuarios de Windows y Mac. Por lo tanto, para una mayor flexibilidad, busca una herramienta que también funcione para usuarios de Linux Coste: Elige herramientas de edición que ofrezcan un plan gratuito/a o que tengan un precio razonable por sus funciones para gestionar tu presupuesto

Elige herramientas de edición que ofrezcan un plan gratuito/a o que tengan un precio razonable por sus funciones para gestionar tu presupuesto Facilidad de uso: Elige una herramienta que requiera una curva de aprendizaje mínima o nula. Esto hará que sea fácil para usted para navegar de forma regular

Evaluando las herramientas en función de estos factores, he encontrado las 15 mejores alternativas a Snagit para seguir creando contenido de forma más eficiente.

Las 15 mejores alternativas a Snagit para capturar y editar pantallas fácilmente

Aquí están 15 de las mejores herramientas de grabación de pantalla que puede utilizar como una alternativa Snagit:

1. ClickUp (Lo mejor para una comunicación ágil con grabación de pantalla incorporada)

ClickUp, una suite de gestión del trabajo totalmente funcional, es una gran alternativa a Snagit. Con una interfaz intuitiva y sólidas funciones de colaboración, es fácilmente una de mis mejores soluciones para capturar y editar capturas de pantalla y grabaciones de pantalla.

Aquí tienes dos de sus funciones avanzadas que demuestran por qué:

utilice ClickUp Clips para crear sin esfuerzo grabaciones de su pantalla y webcam_

Con Clips ClickUp con ClickUp Clips, puedo tomar recortes de toda mi pantalla o de zonas específicas y compartirlos con mi equipo. También me permite convertir cualquier grabación de pantalla en una tarea, lo que significa que puedo utilizarla para asignar tareas y compartir ideas, algo que no es posible hacer verbalmente.

con ClickUp Brain, transcriba todas sus grabaciones de pantalla con precisión en cuestión de segundos, todo ello con la potencia de la IA

Por si no fuera suficiente ayuda, Cerebro ClickUp va un paso más allá. Me permite transcribir el contenido de mi grabación de pantalla capturada para facilitar su comprensión. Así, independientemente del contenido de la pantalla de mi ordenador, puedo generar transcripciones precisas -con marcas de tiempo y fragmentos- y compartirlas con mi equipo para minimizar las posibilidades de falta de comunicación.

Las mejores funciones de ClickUp

Capture simultáneamente su pantalla y su cámara web para crear atractivos tutoriales y presentaciones

Añade comentarios o instrucciones a tus grabaciones y compártelas al instante mediante enlaces para facilitar la colaboración

Almacena automáticamente las grabaciones en la nube, garantizando un fácil acceso desde cualquier dispositivo

Incruste los clips directamente enDocumentos de ClickUp para una documentación más completa del proyecto

Permita debates y toma de decisiones más productivos compartiendo clips para su revisión por el equipo

Límites de ClickUp

Los nuevos usuarios pueden enfrentarse a una ligera curva de aprendizaje

Precios de ClickUp

Gratis Forever

Unlimited: $7/mes por usuario

$7/mes por usuario Business: 12 $/mes por usuario

12 $/mes por usuario Empresa: Contactar para precios

Contactar para precios ClickUp Brain: Añadir a cualquier plan de pago por $7 por miembro al mes

Valoraciones y reseñas de ClickUp

G2: 4.7/5 (9,000+ opiniones)

4.7/5 (9,000+ opiniones) Capterra: 4.6/5 (4,000+ opiniones)

2. Icecream Screen Recorder (Mejor para grabación y edición básica de pantalla)

/%img/ Icecream Screen Recorder Icecream Screen Recorder es una herramienta de captura de pantalla disponible para Windows, Mac y dispositivos Android.

Para mí, la sencilla interfaz de la herramienta es su mejor aspecto. Si eres principiante, también te resultará muy completa.

Icecream Screen Recorder alberga casi todas las funciones que uno necesita para crear contenido básico de captura de pantalla. También te permite grabar audio y añadir la vista de tu webcam a una grabación de pantalla.

Icecream Screen Recorder mejores funciones

Utiliza funciones básicas de edición de capturas de pantalla como anotaciones, figuras y texto

Captura la pantalla completa o áreas seleccionadas según sea necesario

Gestiona las capturas de pantalla y los vídeos fácilmente desde la app

Exporta el contenido capturado en múltiples formatos, incluyendo MP4 y JPEG

Limitaciones de Icecream Screen Recorder

Funciones de edición avanzadas limitadas en comparación con otros editores

La versión gratuita tiene marcas de agua en las grabaciones

Leer más: Los mejores grabadores de pantalla gratis, sin marcas de agua

Precios de Icecream Screen Recorder

Gratis Forever

Licencia de 1 año: $29.95 (facturado anualmente)

$29.95 (facturado anualmente) Licencia de por vida: $79.93 (una sola vez)

$79.93 (una sola vez) Paquete de vídeo PRO: $217 (una sola vez)

Icecream Screen Recorder valoraciones y comentarios

G2: 4.1/5 (20+ opiniones)

4.1/5 (20+ opiniones) Capterra: 4/5 (30+ opiniones)

3. Greenshot (Lo mejor para capturar y anotar rápidamente capturas de pantalla)

www.snagit.com Instantánea verde Greenshot es una herramienta dedicada a la captura de pantalla que permite capturar imágenes web a pantalla completa, desplazarse por imágenes web y seleccionar secciones de páginas web, así como anotarlas, resaltarlas y difuminarlas.

La herramienta es ligera y fácil de usar. Me gusta especialmente su rápido tiempo de respuesta: hace que hacer capturas de pantalla de vídeo sea muy fácil.

Las mejores funciones de Greenshot

Haz capturas de pantalla rápidamente con atajos de teclado personalizables

Anota capturas de pantalla con una serie de opciones, como flechas, cuadros de texto y resaltados

Guarda automáticamente la captura en el portapapeles para pegarla rápidamente en otras aplicaciones

Edita la captura de pantalla inmediatamente a través del editor de imágenes integrado

Limitaciones de Greenshot

Funciones limitadas para la edición de capturas de pantalla

Sin función de grabación de vídeo

Precios de Greenshot

Free Forever (gratis/a)

Valoraciones y reseñas de Greenshot

G2: 4.8/5 (160+ críticas)

4.8/5 (160+ críticas) Capterra: 4.9/5 (30+ críticas)

4. ShareX (Lo mejor para personalizar y compartir capturas de pantalla avanzadas)

shareX ShareX Si tuviera que recomendar una sola herramienta de captura de pantalla bastante funcional para Windows, sería ShareX. Es versátil y ofrece amplias funciones de edición.

Te permite capturar imágenes a pantalla completa, imágenes de regiones personalizadas, ventanas activas y mucho más, así como pantallas y GIFs. En cuanto a la edición, ShareX te permite hacer mucho más que anotaciones: puedes pixelar, recortar y añadir pegatinas a tus capturas de pantalla.

ShareX mejores funciones

Aprovecha las funciones avanzadas de edición de imágenes, incluidos los efectos y el embellecimiento

Graba vídeos y capturas de pantalla de alta calidad en múltiples formatos

Extrae texto de capturas de pantalla mediante el OCR integrado

Comparte contenidos directamente en varias plataformas y servicios en línea

Límites de ShareX

Interfaz de usuario desordenada

Implica una curva de aprendizaje pronunciada para los principiantes

Precios de ShareX

Free Forever (gratis/a)

Valoraciones y reseñas de ShareX

G2: 4.8/5 (70+ críticas)

4.8/5 (70+ críticas) Capterra: NA

5. Screenpresso (Lo mejor para crear tutoriales detallados con capturas de pantalla)

www.snagit.com Screenpresso La siguiente en mi lista de las mejores alternativas a Snagit es Screenpresso, una herramienta de captura de pantalla que funciona también como un grabador de pantalla .

El software es bastante fácil de navegar y tiene un editor incorporado, por lo que no tienes que cambiar entre aplicaciones para crear un tutorial con capturas de pantalla.

Screenpresso te permite publicar tus resultados en Google Drive, Dropbox, OneDrive, etc., para compartirlos directamente con tu equipo.

Las mejores funciones de Screenpresso

Crea tutoriales con anotaciones y voz en off

Utiliza un robusto editor integrado para anotar y mejorar las imágenes capturadas

Compartir capturas rápidamente a través de un simple enlace URL

Realice copias de seguridad de las capturas en el almacenamiento en la nube de acceso seguro

Límites de Screenpresso

Corta duración de la grabación de vídeo en la versión gratuita/a

Soporte limitado de formatos de archivo para las exportaciones

Precios de Screenpresso

Free Forever (gratuito/a)

Pro: $14.99/usuario (una sola vez)

$14.99/usuario (una sola vez) Empresa: 438 $ (una sola vez)

Valoraciones y reseñas de Screenpresso

G2: 4.6/5 (30+ opiniones)

4.6/5 (30+ opiniones) Capterra: NA

6. Loom (Lo mejor para grabar y compartir capturas de pantalla de vídeo)

via Loom Loom es una popular herramienta profesional de grabación de pantalla con funciones avanzadas de edición y una interfaz fácil de usar.

Permite crear mensajes de vídeo de alta calidad y con tecnología IA, así como editarlos, compartirlos e incrustarlos para facilitar la colaboración. Además, la herramienta también te permite resumir vídeos de pantalla con IA .

Sin embargo, recientemente cambiaron las inclusiones de su plan Free, por lo que ahora necesitarás un plan de pago si deseas editar vídeos en Loom.

Loom mejores funciones

Graba tu pantalla mientras capturas imágenes de la webcam

Captura tanto las acciones de la pantalla como el audio, incluyendo la entrada del micrófonoGenerar transcripciones Si quieres una herramienta para capturar pantallas y elementos específicos de la pantalla, Monosnap está entre las mejores alternativas gratuitas a Snagit. Está disponible tanto para Windows como para Mac.

La herramienta ofrece funciones básicas de grabación y edición de pantalla. Para mí, el mejor aspecto de Monosnap es su larga lista de integraciones.

Las mejores funciones de Monosnap

Captura ventanas a pantalla completa, parcial o con desplazamiento

Añade texto, anotaciones y figuras a las capturas de pantalla

Integración con servicios en la nube como Google Drive y Dropbox para almacenamiento y uso compartido

Realiza capturas de pantalla al instante con atajos de teclado personalizables

Límites de Monosnap

Las funciones avanzadas requieren una suscripción de pago

Puede tener problemas de rendimiento en dispositivos de gama baja

Precios de Monosnap

Free Forever (gratuito/a)

No comercial: $3/mes

$3/mes Comercial: $10/usuario/mes

Valoraciones y reseñas de Monosnap

**G2:NA

Capitulares: NA

11. OBS Studio (Lo mejor para capturas de pantalla de vídeo de alta calidad)

www.snagit.com Estudio OBS Otra alternativa a Snagit que recomiendo encarecidamente es OBS Studio, un versátil grabador de pantalla herramienta .

El programa tiene un intervalo de funciones innovadoras. Le permite mezclar vídeo y audio configurar escenas, cambiar el diseño del vídeo, etc. Además, es compatible con todos los sistemas operativos: Windows, MacOS y Linux.

OBS Studio mejores funciones

Graba pantallas en alta resolución hasta 4K

Crea complejas transiciones de escenas con múltiples fuentes de grabación

Mejore el contenido capturado con filtros y efectos de vídeo

Mezcla audio con opciones avanzadas para música de fondo y entrada de micrófono

Transmita en directo directamente a plataformas como YouTube y Twitch

Limitaciones de OBS Studio

Centrado principalmente en la grabación de vídeo, no en capturas de pantalla

Los nuevos usuarios pueden enfrentarse a una ligera curva de aprendizaje

Precio de OBS Studio

Free Forever (gratuito/a)

OBS Studio valoraciones y comentarios

G2: 4.6/5 (120 críticas)

4.6/5 (120 críticas) Capterra: 4,7/5 (1.050 opiniones)

12. Droplr (Mejor para simples capturas de pantalla editables)

www.snagit.com Droplr Droplr es una potente alternativa a Snagit, gracias a su amplio intervalo de funciones y a su sencilla interfaz de usuario.

Con Droplr puedes grabar contenido de audio y vídeo de la pantalla y subirlo y guardarlo utilizando cualquier aplicación de almacenamiento en la nube. Además, la herramienta genera un enlace para compartir la captura con tu equipo al instante.

Las mejores funciones de Droplr

Graba vídeos junto con las capturas de pantalla

Almacena las capturas en la nube para su acceso y gestión

Colabora con tu equipo utilizando enlaces y comentarios compartidos

Se integra perfectamente con varias herramientas y aplicaciones de productividad como Slack, Documentos de Google, etc.

Limitaciones de Droplr

Herramientas básicas de edición para capturas de pantalla

Algunos usuarios informan de problemas de conexión (a internet)

Precios de Droplr

Pro Plus: $8/mes

$8/mes Team: $9/mes por usuario

$9/mes por usuario Empresa: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de Droplr

G2: 4.5/5 (390+ opiniones)

4.5/5 (390+ opiniones) Capterra: 4.5/5 (110+ opiniones)

13. Shottr (Lo mejor para capturas de pantalla básicas de Mac)

Shottr Shottr es una herramienta de captura de pantalla diseñada explícitamente para MacOS. Cuenta con una interfaz fácil de usar y funciones básicas de compatibilidad con la comunicación y la colaboración cotidianas.

La herramienta te permite hacer capturas de pantalla (tanto a pantalla completa como con desplazamiento), editarlas, añadir fondos, eliminar objetos, combinar dos capturas y mucho más.

Las mejores funciones de Shottr

Edita capturas de pantalla con opciones como recortar, anotar, superponer, redimensionar, etc.

Organiza y busca en tu historial de capturas de pantalla

Personaliza los atajos de teclado para un acceso rápido

Límites de Shottr

Funciones avanzadas limitadas en comparación con la competencia

No soporta otros sistemas operativos como Windows y Linux

Precios de Shottr

Free Forever (gratuito/a)

Nivel básico: $8

$8 **Club de amigos:25

Valoraciones y reseñas de Shottr

**G2:NA

Capterra: NA

14. FastStone Capture (Lo mejor para captura de pantalla ligera y edición)

vía Captura FastStone FastStone Capture es otra robusta herramienta de captura de pantalla que he utilizado y me ha gustado. Permite realizar capturas de pantalla y anotaciones de páginas web, objetos de pantalla, menús y mucho más sin esfuerzo. Además, ofrece funciones de grabación de pantalla que le permiten capturar la actividad de la pantalla.

FastStone también está disponible como extensión para el navegador Chrome, por lo que se puede utilizar en diferentes dispositivos, lo que para mí es una gran ventaja.

Las mejores funciones de FastStone Capture

Captura de pantalla utilizando varios métodos, incluyendo a mano alzada y ventanas de desplazamiento

Anota y mejora las capturas con un potente editor integrado

Comparte capturas fácilmente a través del correo electrónico y servicios en la nube como OneNote, Word, Excel, etc.

Utilice la versión portátil de la herramienta para acceder sobre la marcha sin necesidad de instalación

Limitaciones de FastStone Capture

Interfaz de usuario anticuada

Funciones de edición de vídeo mínimas

Precios de FastStone Capture

Licencia de por vida: $19.95 (una sola vez)

$19.95 (una sola vez) Licencia familiar: 49,95 $ (una sola vez)

Valoraciones y reseñas de FastStone Capture

G2: 4.7/5 (27 opiniones)

4.7/5 (27 opiniones) Capterra: NA

15. MangoApps Recorder (Mejor para anotar y compartir capturas de pantalla)

/%img/ Grabador MangoApps MangoApps es una plataforma de entorno de trabajo que ofrece un conjunto de funciones. Sin embargo, para mí destaca su herramienta de captura de vídeo.

MangoApps Recorder (antes TinyTake) permite crear, anotar y compartir capturas de pantalla con sólo unos clics. La herramienta también tiene una interfaz intuitiva y capacidades personalizables.

Las mejores funciones de MangoApps Recorder

Añade comentarios y anotaciones a tus capturas

Sube las capturas automáticamente a la nube para acceder a ellas fácilmente

Colabora utilizando enlaces compartidos y comentarios en las capturas

Limitaciones de MangoApps Recorder

No tiene plan gratuito/a; los planes de pago son relativamente más caros

Puede tener problemas de rendimiento en dispositivos antiguos

Algunos usuarios informan de incidencias y errores

Precios de MangoApps Recorder

Básico: $99/mes

$99/mes **Estándar:149 $/mes

**Profesional:299 $/mes

Enterprise: Precios personalizados

Valoraciones y reseñas de MangoApps Recorder

G2: 4.2/5 (120+ opiniones)

4.2/5 (120+ opiniones) Capterra: 4.4/5 (140+ opiniones)

Captura y edita capturas de pantalla con la mejor alternativa a Snagit-ClickUp

Las capturas de pantalla y las grabaciones de pantalla pueden parecer poca cosa, pero no lo son. Dado que estos recursos facilitan la creación de contenidos, la comunicación y la colaboración, es esencial asegurarse de que son de primera categoría y están optimizados.

Aunque Snagit ayuda hasta cierto punto, tiene varios inconvenientes que lo hacen inadecuado para mis diferentes necesidades. Evalúa las distintas alternativas de Snagit en el contexto de tus necesidades individuales para elegir la más adecuada para ti.

Si no puedes elegir, entonces elige ClickUp.

Esta herramienta de gestión del trabajo todo en uno utiliza IA para ayudarte a capturar y editar grabaciones de pantalla, para que puedas crear, comunicarte y colaborar. Además, también ofrece un intervalo realmente amplio de herramientas para mantenerte creativo y productivo. Así que no esperes más regístrate en ClickUp hoy mismo.