los 10 mejores servidores Discord para ingenieros de software en 2024

"Discord es solo para jugadores."_ 🎮

Ya no La plataforma se ha convertido en una app de mensajería comunitaria en la que puedes colaborar con gente afín y entablar conversaciones.

Entre las muchas comunidades, hay servidores Discord específicos para ingenieros de software.

Estos servidores tienen canales dedicados a temas como el desarrollo web, Python, Java, C++, bases de datos, etc. Muchos servidores de ingeniería de software también tienen canales para la revisión de código, tutoriales e incluso ofertas de empleo. En resumen, los servidores Discord son minas de oro para los profesionales del software.

Puedes unirte fácilmente a estos servidores para conectar con expertos en software, acceder a recursos gratuitos como bibliotecas y frameworks, y unirte a proyectos de código abierto para perfeccionar tus habilidades de codificación.

Hemos elaborado una lista de los 10 mejores servidores Discord para ingenieros de software en los que podrás relacionarte con profesionales del sector.

Importancia de los servidores Discord para ingenieros de software

Los servidores Discord son ideales para compartir ideas, establecer contactos con desarrolladores y obtener experiencia de primera mano en el desarrollo de software. Aquí hay algunas razones por las que los ingenieros de software se unen a las comunidades de desarrolladores de Discord:

Conectarse con expertos en software y participar en sesiones de uso compartido de conocimientos

Colaborar en proyectos de código abierto o retos de codificación para crear una cartera de proyectos

Acceder a recursos y formación gratuitos/a para mejorar sus habilidades

Recibir valiosos comentarios sobre códigos y orientación sobre proyectos

Explora los Tableros de Empleo y encuentra trabajos paralelos para iniciar tu carrera como desarrollador

Obtenga consejos para preparar una entrevista de desarrollo de software

Puedes unirte a servidores que ofrecen canales separados para debates sobre lenguajes de programación específicos, como JavaScript, HTML, Python, PHP, etc. Esto facilita que los desarrolladores publiquen sus consultas en el canal adecuado y obtengan respuestas al instante. Además, algunas comunidades más pequeñas también tienen foros específicos para la resolución de problemas.

Los mejores servidores Discord para ingenieros de software

1. La guarida del código

www La Guarida del Código Con más de 148.000 miembros, La Guarida del Código es el lugar perfecto para desarrolladores novatos. Aquí encontrarás expertos en lenguajes de programación para JavaScript, Rust, Python y TypeScript que pueden ayudarte con problemas de código.

También puedes participar en debates y divertidos hackathons, pedir consejo profesional a los miembros y utilizar el espacio tech-talk para obtener orientación sobre proyectos.

¿Qué es único?

Relaciónate con expertos

Participa en eventos de código en grupo

Recibe las últimas actualizaciones sobre tendencias tecnológicas y eventos comoconferencias sobre ingeniería de software ### 2. Reactiflux

vía Reactiflux Con más de 2.20.000 miembros, Reactiflux es uno de los servidores Discord más populares para ingenieros de software. Es una comunidad de chat para discusiones en torno a React JS, React Native, Redux, Jest, Relay y lenguajes de programación GraphQL.

El servidor alberga sesiones de preguntas y respuestas para principiantes para aprender programación de desarrolladores expertos. También puedes encontrar oportunidades de trabajo en este servidor para hacer crecer tu carrera.

¿Qué es único?

Únete a su "Looking-for-group", un foro dedicado a encontrar colaboradores para proyectos no comerciales

Accede a bibliotecas y otros recursos gratuitos/a

Explora su Tablero de trabajo

3. DevCord

vía DevCord ¿Buscas formas poco convencionales de encontrar trabajo de desarrollador de software? Puedes unirte a DevCord . Es un servidor de Discord para ingenieros de software con más de 30.000 miembros donde puedes relacionarte con otros desarrolladores, discutir proyectos y obtener opiniones sobre tu trabajo.

Pero eso no es todo Puedes chatear con otros desarrolladores web sobre bibliotecas, frameworks, juegos y mucho más.

¿Qué es lo único?

Trabajar en proyectos de código abierto

Explora Tableros de trabajo para teletrabajo

Únete a un espacio dedicado a la revisión de código

4. SpeakJS

www.speakjs.com SpeakJS Según Statista, JavaScript es el lenguaje más lenguaje de programación popular en todo el mundo. Así que, si estás buscando recursos para aprender JavaScript e impulsar tu carrera, deberías unirte a SpeakJS .

Utiliza este espacio para mejorar tus conocimientos del lenguaje entablando conversaciones con desarrolladores experimentados y recibiendo comentarios sobre tu código.

¿Qué es único?

Accede a bibliotecas y frameworks JavaScript como jQuery, React, Angular, Vue, etc.

Encuentra listas de trabajo únicas

Obtén comentarios de expertos sobre código JavaScript

5. El Hangout del Programador

www. programmer's hangout. com El Hangout del programador ¿Quieres ampliar tu base de conocimientos de lenguajes de programación populares, como PHP, JavaScript, c-sharp, Python, Ruby, Rust y Kotlin? El Hangout del programador es una excelente comunidad a la que unirse.

Este servidor de Discord cuenta con más de 170.000 miembros y da la bienvenida tanto a principiantes como a ingenieros de software experimentados. El servidor tiene una sección de recursos dedicada para encontrar artículos y fragmentos de código sobre desarrollo de bots, desarrollo móvil, desarrollo web y criptografía.

¿Qué es único?

Accede a tutoriales y proyectos de código abierto para principiantes

Consulta las noticias mensuales y los canales de eventos para estar al día de las últimas novedades y eventos tecnológicos

Asiste a sesiones de formación sobre desarrollo de juegos, teoría de procesos, etc.

Discutir temas como carrera profesional, bases de datos y DevOps

6. Desarrolladores perezosos

vía Desarrolladores perezosos Como su nombre indica, la función Desarrolladores perezosos El servidor Discord es una comunidad para tener las tareas de software pendientes terminadas. Aquí, puedes descargar scripts y códigos para automatizar las monótonas tareas de desarrollo de software para que puedas centrarte en las tareas de prioridad.

Con más de 10.000 miembros, la comunidad Lazy Developers ofrece recursos para resolver problemas comunes de código y proyectos de código abierto para principiantes.

Por ejemplo, puede utilizar el canal de recursos de ayuda general para solucionar problemas tras una actualización del sistema, buscar un compañero de estudios o encontrar un mentor de desarrollo de software .

¿Qué es único?

Participar en conversaciones informales sobre desarrollo de software

Resolver retos de la comunidad para diferentes lenguajes de programación

Participar en sorteos y otros eventos

7. TensorFlow

via TensorFlow ¿Tiene alguna pregunta técnica sobre codificación, IA o blockchain? Pregúntale al TensorFlow comunidad. Este servidor de Discord para ingenieros de software cuenta con más de 17.000 miembros con diferentes niveles de experiencia.

Puedes unirte a la comunidad para obtener ideas sobre código y buenas prácticas, colaborar con desarrolladores, recibir comentarios sobre diseños/funciones y asistir a eventos locales. El servidor también tiene una sección para contratar ingenieros de software para que puedas encontrar trabajo fácilmente en esta plataforma.

¿Qué es único?

Únete a grupos de discusión de inteligencia artificial y aprendizaje automático para aprender sobre aplicaciones de aprendizaje profundo y redes neuronales

Trabajar en proyectos interesantes en el nicho de aprendizaje profundo

Accede a tutoriales para proyectos de IA/ML

8. CodeSupport

vía Soporte de código En CodeSupport servidor, con más de 31.000 miembros, ayuda a novatos e ingenieros de software experimentados a obtener respuestas sobre código y desarrollo web.

Etiqueta a los miembros con colores para especificar su rol. Por ejemplo, los 'expertos verificados' del servidor están etiquetados en verde, así que cuando veas esta etiqueta, sabrás que estás recibiendo información precisa.

El servidor también cuenta con espacios dedicados a hablar de música, comida, juegos y mascotas. Puedes ponerte en contacto con desarrolladores principiantes o experimentados para hablar de tus intereses generales o compartir una conversación típica día en tu vida como desarrollador de software .

CodeSupport también ofrece un programa de mentores en el que puedes emparejarte con mentores para acelerar el aprendizaje.

¿Qué es único?

Obtén ayuda con revisiones de código (Java, C++, Python, HTML, etc.)

Participa en discusiones de grupo con expertos

Obtenga ayuda en tiempo real para problemas de código

9. Python

vía Python Python es un servidor de Discord centrado únicamente en proyectos, frameworks y librerías del lenguaje de programación Python. Su canal de ayuda permite a los usuarios publicar consultas, obtener comentarios sobre el código,discutir proyectos de software y metas de la ingeniería de software y buscar asesoramiento profesional.

Python también cuenta con un espacio independiente para acceder a diversos recursos de desarrollo de software, como libros, cursos, podcasts, ideas para proyectos y tutoriales.

¿Qué tiene de especial?

Accede a canales específicos para obtener respuestas a consultas relacionadas con microcontroladores, pruebas unitarias y desarrollo web

Obtén información exclusiva sobre desarrollo web a través de encuestas

Conozca el mejores preguntas para entrevistas para entrevistas de trabajo específicas de Python

10. Nodeiflux

vía Nodeiflux Procedente de los moderadores de Reactiflux, Nodeiflux es un servidor Discord con más de 14.000 miembros para discusiones relacionadas con el desarrollo de Node.js y el uso de JavaScript del lado del servidor.

La comunidad guía a los desarrolladores en el desarrollo backend y ayuda con las revisiones de código. Puedes usar el servidor para encontrar trabajos, relacionarte con desarrolladores expertos y acceder a recursos para mantenerte al día sobre la tecnología Node js últimas tendencias en software .

¿Qué es único?

Únase a una comunidad exclusiva para desarrolladores de Node.js y JavaScript del lado del servidor

Participa en concursos de código para mejorar tus habilidades

Colabora con otros desarrolladores de Node.js en tiempo real

Bonus leer: Si no eres un fan de Discord, prueba estos 10 Alternativas a Discord para chatear en grupo

Acceso a recursos en Discord

Los servidores de Discord no son sólo para colaborar con desarrolladores, encontrar trabajos o trabajar en proyectos de código abierto. También son ideales para acceder a recursos gratuitos/a que fomentan la compatibilidad.

Aquí tienes algunos recursos a los que puedes acceder en los servidores Discord.

Solución de problemas

Servidores de Discord como The Programmer's Hangout, DevCord, Hacker Cabin y The Coding Den proporcionan comunidades de compatibilidad para la resolución de problemas. Puedes compartir problemas específicos de código, errores o solicitudes de funciones para obtener comentarios de expertos y participar en eventos de codificación para adquirir experiencia práctica en la resolución de problemas.

Bibliotecas y marcos de trabajo

Varias comunidades de Discord, como SpeakJS, Reactiflux y Nodeiflux, ofrecen bibliotecas para lenguajes como React, Angular, Node.js, etc., que pueden acelerar tu proceso de desarrollo de software. También puedes utilizar Integraciones de Discord para conectarse directamente a servidores y acceder a bibliotecas y otras apps de terceros para un acceso más amplio a los recursos de código.

Colaboración en proyectos

Servidores de Discord como The Coding Den, DevCord, Lazy Developers y The Programmer's Hangout ofrecen proyectos de código abierto para ingenieros de software. Discord también alberga varios proyectos de código abierto sobre dominios y lenguajes específicos, como Appwrite, Blink, Deno, etc., para que los profesionales del software colaboren en escenarios del mundo real.

Otras herramientas para ingenieros de software

En Servidores Discord ofrecen recursos de compatibilidad para el desarrollo de software, es difícil completar proyectos con éxito sin un hub de trabajo integral.

Aquí es donde necesitas herramientas de gestión de proyectos y colaboración como ClickUp ¡!

gestione proyectos de software y acelere los procesos de desarrollo con ClickUp_ ClickUp para equipos de software simplifica el ciclo de vida del desarrollo. Tiende un puente entre los equipos de desarrollo, técnicos y no técnicos y reúne todos los recursos en un espacio de trabajo unificado. Esto es lo que ClickUp ofrece para acelerar los procesos de desarrollo.

Personalice su espacio

Ajuste un espacio exclusivo para el desarrollo de software utilizando Espacios ClickUp y agilice su proceso de desarrollo de software. Por ejemplo, cree espacios de proyecto titulados QA, sprints, etc. También puede crear carpetas independientes para listas de tareas y bases de datos de proyectos.

establezca espacios dedicados para que su equipo de desarrollo de software gestione el flujo de trabajo con ClickUp Spaces_

Utilice listas para compilar sus tareas o elementos de acción. Puede crearlas:

Listas independientes, como una lista de proyectos de código abierto en los que esté trabajando

Listas dentro de carpetas

Lista de solicitudes de funciones dentro de una carpeta de productos

Automatización de tareas

Crear Tareas de ClickUp para cada elemento de acción de su lista. Añade detalles en la descripción de la tarea y ponte manos a la obra para ejecutar las tareas una a una.

ClickUp también le ayuda a automatizar tareas y a centrarse por completo en el desarrollo del producto. Incluso puede personalizar los estados de las tareas para realizar un seguimiento más rápido del estado del proyecto. Un ejemplo de estados de tarea personalizados sería "Pendiente", "Completada" y "En espera de comentarios"

asigne elementos de acción y realice el seguimiento del progreso del proyecto con Tareas de ClickUp

Gestionar sprints

¿Está estresado por alcanzar las metas del proyecto dentro de los plazos establecidos? Puede utilizar Sprints en ClickUp para fijar fechas de sprint, asignar elementos de acción y establecer prioridades. Lo mejor de todo es que puede visualizar el progreso de su equipo con respecto a los objetivos fijados mediante gráficos de avance.

metas de desarrollo de software más rápidas con ClickUp Sprints

Gestionar backlogs

ClickUp también le ayuda a crear flujos de trabajo flexibles que se adaptan a las necesidades de su equipo. Por ejemplo, puede crear procesos de automatización para que los backlogs se centren más en las tareas técnicas.

En cuanto a los informes de errores, recopile las solicitudes de problemas utilizando Formularios ClickUp y conviértalos en tareas rastreables. Enlaza tus tareas a archivos específicos o hilos de conversación, añade etiquetas, prioriza y gestiona los atrasos con estados y campos personalizados.

obtenga opiniones de los usuarios y conviértalas en mejoras con ClickUp Forms_

Obtenga resúmenes de proyectos

¿Desea obtener un resumen rápido de cómo va su proyecto? Utilice Cerebro ClickUp para obtener actualizaciones instantáneas de los proyectos. Incluso automatiza tareas y la cumplimentación de datos, y crea tablas y plantillas. También puede utilizar ClickUp Brain para crear documentación de desarrollo, hojas de ruta, ideas de productos, etc.

obtenga actualizaciones instantáneas del proyecto en sus sprints con ClickUp Brain_

Complete proyectos de software con éxito con ClickUp

La conexión con expertos del mismo campo que el tuyo acelera el crecimiento profesional. Y eso es lo que hace Discord, una aplicación para chatear basada en la comunidad. Sus servidores te conectan a múltiples subcomunidades de ingeniería de software en las que puedes relacionarte con otras personas, acceder a recursos y obtener sugerencias adicionales sobre desarrollo de sitios web, desarrollo de juegos, programación y mucho más.

Sin embargo, labrarse una carrera como ingeniero de software es algo más que aprender habilidades.

Debe ser capaz de aplicar sus habilidades estratégicamente para completar proyectos. Aquí es donde resulta útil un software de gestión de proyectos como ClickUp. ClickUp ayuda a agilizar y automatizar los flujos de trabajo para que pueda centrarse mejor en la consecución de metas. Regístrese gratis, gratuito/a ¡en ClickUp para entregar proyectos de software de forma eficiente!