10 mejores alternativas a ProWritingAid en 2024

Los escritores somos meticulosos. Pasamos incontables horas redactando frases, preocupándonos por la elección de palabras, corrigiendo errores y esforzándonos por eliminar los molestos errores gramaticales.

Ahí es donde entran en juego herramientas como ProWritingAid, que nos echan una mano para detectar errores y perfeccionar nuestro trabajo. Pero, ¿sabías que hay todo un mundo de alternativas a los correctores gramaticales esperando a ser descubiertas?

ProWritingAid es una herramienta muy útil para los escritores, pero no es la única opción que existe. Tanto si buscas una alternativa más asequible, como funciones específicas como Asistencia de escritura AI o una herramienta gratuita que se adapte a un estilo de escritura diferente, hay una alternativa perfecta a ProWritingAid esperando a ser descubierta.

¿Qué deberías buscar en una alternativa a ProWritingAid?

La alternativa ideal a ProWritingAid depende únicamente de tus necesidades de escritura. Aquí hay algunas características clave y factores a considerar:

Capacidades avanzadas frente a necesidades básicas: Compruebe si hay una amplia variedad de características para nivelar su finura de escritura. Muchas herramientas integran comprobadores de plagio para garantizar la originalidad. La escritura AI es una característica útil, y las herramientas que pueden ayudar con la lluvia de ideas creativa, la reescritura de oraciones y la generación de diferentes estilos de escritura son un gran punto a favor

Integración: Selecciona una herramienta de escritura IA que se integre con tu software de escritura preferido. Busque opciones que ofrezcan extensiones de navegador, aplicaciones de escritorio o integraciones con plataformas de escritura populares

Precio: Decida si un plan gratuito con características básicas es suficiente o si necesita las funcionalidades avanzadas que ofrecen las suscripciones de pago. Algunas herramientas incluso ofrecen opciones de compra única

Público objetivo: Busca herramientas que se adapten a estilos de escritura o sectores específicos. Puedes seleccionarlas con características y funcionalidades que se ajusten a tus objetivos específicos de escritura

Si conoce su proceso de escritura y sus prioridades, podrá reducir las opciones de alternativas a ProWritingAid y encontrar una que se adapte a sus necesidades herramienta de escritura que complementa a la perfección su flujo de trabajo de escritura.

Las 10 mejores alternativas a ProWritingAid para usar en 2024

Vamos a sumergirnos en las 10 mejores alternativas a ProWritingAid para 2024, explorando sus fortalezas y debilidades para ayudarte a tomar una decisión informada:

1. ClickUp

Lo mejor para la escritura impulsada por IA

sigue la pista de tus escritos con el panel de control personalizable de ClickUp y la función Docs ClickUp va más allá de la gestión tradicional de proyectos, ofreciendo un conjunto de funciones diseñadas para potenciar a los equipos y elevar su flujo de trabajo. Lo más destacado es Documentos de ClickUp clickUp Docs es una potente herramienta de colaboración y creación de documentos. Permite a los miembros del equipo dejar comentarios, hacer un seguimiento de las revisiones y asegurarse de que todo el mundo está de acuerdo.

Aquí es donde las cosas se ponen interesantes: ClickUp Docs se integra perfectamente con Cerebro ClickUp clickUp Brain, un asistente de escritura basado en inteligencia artificial que actúa como gurú de la gramática y entrenador de estilo.

Piensa en notas para sesiones de brainstorming, propuestas de proyectos o textos de marketing, todo ello alojado en una plataforma central y accesible.

pregunte a la inteligencia artificial de ClickUp Brain y utilice sus sugerencias para perfeccionar los borradores existentes o generar ideas creativas

Ya se trate de corrección gramatical, refinamiento estilístico o mejora de la claridad, ClickUp Brain actúa como su editor virtual, ayudándole a pulir su escritura y a garantizar un mensaje profesional e impactante. Puedes poner a trabajar a la AI Writer de ClickUp Brain y redactar contenidos para correos electrónicos, documentos o incluso sesiones de brainstorming creativo.

Las mejores características de ClickUp

Crea impresionantes documentos, wikis y bases de conocimiento con una amplia variedad de plantillas pre-construidas

Colaborar en tiempo real con su equipo, asignar tareas y plazos dentro de los documentos

Aproveche las sólidas funciones de formato y edición de ClickUp Doc para producir contenidos de aspecto profesional

Elimine las erratas y los errores gramaticales con las completas funciones de corrección gramatical de ClickUp Brain

Perfeccione su estilo de redacción con sugerencias sobre la estructura de las frases, la elección de palabras y la claridad general

Trabaje con ClickUp sin problemas gracias a las funciones de inteligencia artificial de ClickUp Brain

Limitaciones de ClickUp

ClickUp Brain es una función adicional con un coste adicional

Precios de ClickUp

**Gratis para siempre

Ilimitado: $7/mes por usuario

$7/mes por usuario Empresas: $12/mes por usuario

$12/mes por usuario Empresa: Contactar para precios

Contactar para precios ClickUp Brain: Añadir a cualquier plan de pago por $7 Espacio de trabajo por miembro al mes

Valoraciones y críticas de ClickUp

G2 : 4.7/5 (9,000+ reseñas)

: 4.7/5 (9,000+ reseñas) Capterra: 4.6/5 (4.000+ reseñas)

2. Grammarly

El mejor corrector gramatical general

via Grammarly Grammarly destaca por ser una herramienta bien establecida y y fácil de usar . Mientras escribes, analiza tu texto, identificando y resaltando posibles errores gramaticales, ortográficos y de puntuación. Esta información inmediata le permite corregir los problemas a medida que escribe, garantizando que su mensaje sea pulido y profesional.

Ofrece sugerencias de claridad y concisión, ayudando a refinar la estructura de las frases y la elección de palabras. Grammarly se adapta a una gran variedad de estilos y propósitos de escritura. Tanto si estás redactando un correo electrónico comercial formal, una entrada de blog informal o un texto creativo, Grammarly puede ajustar sus sugerencias para garantizar que tu redacción se ajusta al tono y a la audiencia previstos.

Las mejores características de Grammarly

Conductacorrección en tiempo realrevisa la gramática, los errores ortográficos y la puntuación

Obtén sugerencias avanzadas para mejorar la claridad, la estructura de las frases y el vocabulario

Encuentra las palabras perfectas con las sugerencias del tesauro de Grammarly y amplía tu vocabulario

Garantice la originalidad con el verificador de plagio de Grammarly, que escanea vastas bases de datos en línea para identificar posibles duplicaciones de contenido

Mantenga la coherencia de su marca integrando la guía de estilo de su organización con Grammarly para respetar automáticamente las preferencias de estilo

Limitaciones de Grammarly

El plan gratuito ofrece funciones limitadas y no incluye un comprobador de plagio ni sugerencias de estilo avanzadas

Es posible que no siempre detecte errores gramaticales matizados, errores de gramática y puntuación, ni comprenda estructuras de oraciones complejas

Funcionalidad limitada para la escritura creativa, donde los estilos poco convencionales y la escritura técnica podrían ser marcados como errores ortográficos

Precios de Grammarly

**Plan gratuito

Premium : 30 $/mes

: 30 $/mes Empresas: 25 $/mes por usuario

Calificaciones y reseñas gramaticales

G2 : 4.7/5 (8.400+ reseñas)

: 4.7/5 (8.400+ reseñas) Capterra: 4.7/5 (7.000+ reseñas)

3. Slick Write

Centrado en la claridad y la concisión

vía escritura rápida Slick Write analiza tu texto y te ofrece sugerencias para mejorar tu redacción. Identifica y ayuda a eliminar las redundancias que pueden entorpecer el mensaje. Además, ofrece recomendaciones para mejorar la fluidez de las frases y la legibilidad en general, garantizando que su texto vaya directo al grano y resuene en su audiencia.

La herramienta no se limita a corregir errores gramaticales. Entiende que una redacción clara y concisa es clave para una comunicación eficaz. Esta herramienta gratuita te ayuda a redactar frases fáciles de entender y que dejen una impresión duradera. Tanto si eres un escritor experimentado como si estás empezando, Slick Write puede ser un valioso recurso en tu caja de herramientas de escritura.

Las mejores características de Slick Write

Analiza la estructura de tus frases y te sugiere mejoras para que sean más fluidas y concisas

Elimina las frases repetitivas y las oraciones hinchadas con la función de detección de redundancias de Slick Write

Utiliza los sinónimos y alternativas sugeridos para mejorar el impacto de tus escritos

Obtén una imagen clara de la complejidad de tu redacción con la puntuación de legibilidad de Slick Write

Limitaciones de Slick Write

Conjunto de funciones limitado en comparación con los correctores gramaticales de pago (no hay comprobaciones gramaticales más allá de los errores básicos)

La retroalimentación puede ser repetitiva, especialmente para escritos largos

Carece de funciones avanzadas, como la comprobación de plagios o las sugerencias específicas de género

Opciones de integración limitadas (principalmente herramientas web)

Precios de Slick Write

**Uso gratuito

Calificaciones y reseñas de Slick Write

G2: NA

NA Capterra: No hay suficientes reseñas

4. Linguix

Asistente de escritura basado en IA

vía linguix Linguix aprovecha el poder de la inteligencia artificial para analizar su estilo de escritura, identificar áreas de mejora y ofrecer sugerencias perspicaces que eleven su mensaje general. Aunque la gramática es una base fundamental, Linguix reconoce que es sólo una pieza del rompecabezas.

Al centrarse en el estilo, la claridad, la fluidez e incluso el apoyo multilingüe, Linguix ofrece una solución integral para cualquier persona que desee mejorar su escritura. Tanto si eres un escritor experimentado como si acabas de empezar, Linguix puede guiarte.

Las mejores características de Linguix

Analice su estilo de redacción y reciba sugerencias para perfeccionar su lenguaje y garantizar que su mensaje sea claro, conciso y tenga el impacto deseado

Elimine la complejidad innecesaria y elabore frases que fluyan sin esfuerzo.

Acceda a soporte multilingüe para inglés, francés, alemán, español, polaco y portugués

Reciba sugerencias gramaticales y de claridad para varios idiomas, asegurándose de que su mensaje se entiende y resuena más allá de las fronteras

Reformule la estructura de las frases manteniendo el sentido gracias a la función de paráfrasis

Reciba sugerencias inteligentes de sinónimos y frases alternativas

Integración con varias plataformas, como Google Docs, Gmail y navegadores web

Limitaciones de linguix

En ocasiones, las sugerencias de la IA pueden ser demasiado cautelosas o no reflejar el tono de la redacción

Información limitada sobre el plagio en comparación con los verificadores de plagio específicos

Precios de linguix

**Plan gratuito

Personal Pro: $15/mes

$15/mes Empresas: 40 $/mes

Valoraciones y críticas de Linguix

G2: 4.5/5 (120+ opiniones)

4.5/5 (120+ opiniones) Capterra: 4.6/5 (90+ opiniones)

5. PaperRater

Adaptado a la escritura académica

página de PaperRater PaperRater PaperRater entiende los desafíos únicos de la escritura académica y ofrece características que atienden directamente a este público. Se trata de un corrector gramatical diseñado específicamente para ayudar a estudiantes y académicos detectando errores y ofreciendo sugerencias para mejorar los trabajos académicos.

PaperRater puede ser tu aliado a la hora de realizar un trabajo de fin de curso, elaborar una propuesta de investigación o finalizar una tesis. Aprovecha sus funciones para identificar y corregir errores gramaticales, mejorar el vocabulario y garantizar el formato adecuado de las citas.

Las mejores características de PaperRater

Identifica errores gramaticales comunes en la escritura académica con algoritmos especialmente entrenados

Asegúrese de que sus ensayos, trabajos de investigación y otros documentos están pulidos y libres de errores

Obtenga sinónimos y frases alternativas de uso común en la escritura académica, llevando su comunicación al siguiente nivel

Reciba orientación sobre citas, ayudándole a evitar errores de formato comunes y garantizando que sus referencias sean claras y precisas

Integración con herramientas populares como Slack y HubSpot

Limitaciones de PaperRater

Funciones limitadas en el plan gratuito, con comprobación de plagio y sugerencias de citas reservadas para los planes de pago

La retroalimentación puede estar orientada hacia un estilo académico formal, que puede no ser adecuado para todos los tipos de escritura

Carece de funciones avanzadas como sugerencias de escritura basadas en IA o comentarios específicos por género

Precios de PaperRater

**Plan gratuito

Premium: 14,95 $/mes

Calificaciones y reseñas de PaperRater

G2: 4.5/5 (más de 20 reseñas)

4.5/5 (más de 20 reseñas) Capterra: 4.4/5 (10+ opiniones)

6. Ginger

Revisión gramatical con un giro

vía jengibre Ginger es un potente corrector gramatical y ortográfico, pero sus capacidades van mucho más allá de la detección de errores básicos. Esta innovadora herramienta le ayuda a elaborar contenidos claros, concisos y atractivos que lleguen a su público.

Su sólido motor de corrección identifica y rectifica errores, desde erratas y faltas de puntuación hasta problemas gramaticales más complejos. Además, Ginger también ofrece funciones diseñadas para mejorar el estilo y la claridad de su redacción.

Las mejores funciones de Ginger

Obtenga sugerencias perspicaces que le ayudarán a reformular frases para mejorar la claridad y la concisión con la herramienta de parafraseo integrada de Ginger

Utilice el diccionario integrado para explorar sinónimos y frases alternativas

Escuche su texto leído en voz alta con la función de texto a voz

Atiende a una audiencia global con el soporte multilingüe disponible en los planes de pago. Así podrá comunicarse con eficacia

Se integra con varias plataformas, como Microsoft Word, Gmail y navegadores web

Limitaciones del jengibre

Las sugerencias de reformulación de frases pueden resultar a veces poco naturales o incómodas

Las funciones de texto a voz no siempre captan a la perfección el tono de voz deseado

Precios del jengibre

**Plan gratuito

Premium: 7,99 $ /mes

Valoraciones y críticas de Ginger

G2: 4.3/5 (35+ opiniones)

4.3/5 (35+ opiniones) Capterra: 4/5 (80+ opiniones)

7. Quillbot

Maestro de la reformulación

/%img/ quillbot Quillbot es una herramienta de parafraseo diseñada para ayudarte a reescribir frases conservando su significado original. Es una gran opción para cualquiera que quiera evitar el plagio o simplemente reformular un texto existente para darle mayor claridad o variedad.

Es su ventanilla única para la paráfrasis creativa y el perfeccionamiento exhaustivo de la escritura. Esta innovadora herramienta va más allá del intercambio básico de sinónimos. Ofrece una amplia gama de modos de parafraseo para satisfacer sus necesidades específicas.

Las mejores características de Quillbot

Elige entre varios modos de parafraseo, incluido el "Estándar" para cambios sutiles y el "Fluidez" para reescrituras más creativas

Escribe paráfrasis refinadas con el modo estándar que mantienen la esencia del texto original

Reescriba de forma más creativa con el modo fluidez, que le permite explorar nuevas formas de expresar sus ideas

Asegúrese de que su texto parafraseado mantiene un tono sofisticado y pulido con el modo Formal

Acceda a reformulaciones únicas y originales en el modo creativo, perfecto para realizar lluvias de ideas o generar nuevos contenidos

Ajusta el nivel de sinónimos para una paráfrasis personalizada

Limitaciones de Quillbot

La versión gratuita tiene un número limitado de paráfrasis y carece de corrección gramatical

La dependencia excesiva de los sinónimos a veces puede dar lugar a una redacción poco natural que requiera una edición manual

Funcionalidad limitada para textos complejos o creativos que requieran un tono específico

Precios de Quillbot

Plan gratuito (paráfrasis limitadas)

(paráfrasis limitadas) Mensual: $9.95/mes

$9.95/mes Semestral: $6.66/mes

$6.66/mes Anual: $4.99/mes (facturado anualmente)

Calificaciones y reseñas de Quillbot

**G2: 4,4/5 (más de 25 opiniones)

Capterra: 4.5/5 (130+ opiniones)

8. Wordtune

Frases con estilo

/%img/ wordtune Al igual que Quillbot, Wordtune se centra en los errores gramaticales, ayudándote a reescribir frases manteniendo su significado original. Sin embargo, Wordtune hace hincapié en preservar el tono y el estilo de su escritura junto con la claridad.

Wordtune entiende que el tono juega un papel crucial en la comunicación efectiva. Tanto si está redactando una entrada humorística en un blog como una propuesta formal de negocios, las funciones de detección y preservación del tono de Wordtune garantizan que el tono deseado se mantenga coherente durante todo el proceso de reescritura.

Las mejores características de Wordtune

Aproveche los múltiples modos de reescritura: Opciones como 'Casual', 'Formal' y 'Corto' se adaptan a diferentes necesidades estilísticas

Obtenga sugerencias de sinónimos para mejorar la variedad de frases sin perder el sentido

Utilice la potencia del resumidor para crear resúmenes instantáneos y ahorrar mucho tiempo y recursos en el proceso

Mantenga el tono deseado (por ejemplo, humorístico, serio) durante la reescritura gracias a la función de detección del tono

Explore fórmulas alternativas, descubra nuevas maneras de expresar sus ideas e inyecte nueva energía a su escritura

Acceda a las respuestas de AI para saber y aprender más sobre la marcha gracias a las opiniones de expertos procedentes de fuentes fiables

Limitaciones de Wordtune

Como otros /ref/ https://clickup.com/blog/productivity-apps-for-writers/ herramientas de parafraseo /%href/ las frases complejas pueden requerir edición para garantizar la exactitud tras la reescritura

Funcionalidad limitada para la detección de plagio (más adecuado para parafrasear que para crear contenido original)

Precios de Wordtune

Plan gratuito (reescritura limitada al día)

(reescritura limitada al día) Plan Premium : 24,99 $/mes

: 24,99 $/mes Plan ilimitado : 37,50 $/mes

: 37,50 $/mes Empresas: Precios personalizados (funciones adicionales para equipos)

Valoraciones y críticas de Wordtune

G2 : 4.6/5 (170+ opiniones)

: 4.6/5 (170+ opiniones) Capterra: 4.4/5 (70+ opiniones)

9. Copy.ai

Tu máquina de contenidos creativos

via Copy.ai Copy.ai no es su ortografía estándar y corrector gramatical . Es un asistente de escritura con inteligencia artificial diseñado para ayudarte a generar formatos de texto creativos para marketing, publicaciones en redes sociales y otras necesidades de contenido. No se trata sólo de contenido preconstruido. También ofrece herramientas de brainstorming y generación de ideas para poner en marcha tu flujo creativo.

Para aquellos que buscan más opciones de generación de contenidos, funciones ampliadas y mayores límites de producción, los planes de pago satisfacen las necesidades de empresas en crecimiento, creadores de contenidos y agencias de marketing. Copy.ai puede transformar tu proceso de creación de contenidos, tanto si trabajas en solitario como si eres director de marketing de contenidos o propietario de una agencia creativa.

Las mejores características de Copy.ai

Genera introducciones de entradas de blog, leyendas de redes sociales, descripciones de productos y mucho más

Crea introducciones cautivadoras y esquemas estructurados para guiar la escritura de tu blog y garantizar la participación del lector

Genera pies de foto pegadizos para las redes sociales que llamen la atención y atraigan tráfico a tus perfiles

Utiliza plantillas que incluyan textos de marketing por correo electrónico, variaciones de anuncios e incluso textos de ficción creativa

Elija entre varios tonos de redacción, como persuasivo o informativo

Se integra con algunas plataformas de marketing y gestión de contenidos

Obtén un nivel gratuito con funciones limitadas, mientras que los planes de pago ofrecen más opciones y funcionalidades de generación de contenidos

**Limitaciones de copy.ai

El contenido generado puede requerir edición y ajustes para adaptarse perfectamente a la voz de su marca y a sus necesidades específicas

En ocasiones, los resultados pueden carecer de originalidad o contener incoherencias fácticas, lo que requiere una revisión cuidadosa

Capacidades limitadas de revisión gramatical y edición (más adecuado para la generación de contenidos que para la corrección)

**Precios de Copy.ai

**Plan gratuito

**Pro: 36 $/mes

Empresa: Precios personalizados

Calificaciones y reseñas de copy.ai

G2: 4.7/5 (170+ opiniones)

4.7/5 (170+ opiniones) Capterra: 4.5/5 (60+ opiniones)

10. Jasper

Creación de contenidos de larga duración impulsada por la inteligencia artificial

vía jasper.ai_ Jasper es un Asistente de escritura AI que va más allá de la revisión gramatical y la edición. Destaca en la generación de contenidos de formato largo, lo que lo convierte en una valiosa herramienta para blogueros, profesionales del marketing y otros profesionales. Dile a Jasper lo que necesitas y observa cómo genera contenido relevante y de alta calidad que se ajusta perfectamente a tu visión.

La herramienta actúa como copiloto de la IA y ofrece un completo conjunto de funciones para agilizar el proceso de creación de contenidos, mejorar la redacción y dominar el marketing de contenidos. Le ayuda a crear contenidos largos de alta calidad desde cero o utilizando plantillas prediseñadas.

Las mejores funciones de Jasper

Genere formatos de contenido de formato largo: Crea entradas de blog, textos para sitios web, artículos y mucho más desde cero o utilizando plantillas

Cree contenidos en "modo jefe" introduciendo comandos e instrucciones sencillas

Reutilice entradas de blog antiguas, revitalice el texto del sitio web y asegúrese de que su biblioteca de contenidos se mantiene fresca y atractiva

Optimice sus contenidos para los motores de búsqueda y consiga el éxito en el marketing de contenidos

Elija entre una variada selección de estilos y tonos de contenidos

Reescriba y mejore los contenidos existentes con la herramienta de mejora de contenidos

Elija entre varios estilos y tonos de contenido

Limitaciones de Jasper

Hay una curva de aprendizaje para los principiantes

El contenido generado puede requerir edición para garantizar la precisión, la veracidad y la perfecta alineación con la voz de su marca

Capacidades limitadas de revisión gramatical y edición (más adecuado para la generación de contenidos que para la corrección)

**Precios de Jasper

**Creador:39 $/mes (facturación anual)

**Equipos:99 $/mes (facturación anual)

Empresas: Precios personalizados

Calificaciones y reseñas de Jasper

G2: 4.7/5 (1200+ opiniones)

4.7/5 (1200+ opiniones) Capterra: 4.8/5 (1800+ opiniones)

Encuentra tu alternativa perfecta a ProWritingAid

Como puedes ver, no hay una respuesta única para todas las alternativas a ProWritingAid. La elección de la herramienta ideal depende de tus necesidades específicas y de tu estilo de escritura. Tanto si deseas un análisis gramatical en profundidad, sugerencias de escritura basadas en IA o una herramienta para mejorar la claridad de las oraciones, hay una opción ahí fuera esperando para elevar tu nivel de escritura.

Te recomendamos que pruebes las versiones de prueba gratuitas que ofrecen muchas de estas herramientas. Esto te permitirá experimentar y descubrir qué plataforma complementa mejor tu flujo de trabajo. Lo más importante es encontrar una herramienta que le permita expresarse con claridad, confianza e impacto. En esencia, ClickUp hace todo esto y mucho más. El verdadero poder de ClickUp reside en la sinergia de sus funciones.

ClickUp Docs proporciona un plataforma de colaboración para elaborar sus contenidos, mientras que ClickUp Brain ofrece orientación en tiempo real para elevar su calidad. Con las sólidas funcionalidades de gestión de proyectos, las herramientas de comunicación y las capacidades de gestión de tareas de ClickUp, dispondrá de una solución integral para agilizar su flujo de trabajo y alcanzar sus objetivos.

¿A qué espera? Empieza a explorar ClickUp ¡hoy mismo!