las 10 mejores herramientas de corrección gramatical de 2024

Hasta la redacción más convincente puede perder su brillo si se encuentra un error gramatical o de puntuación. Escritores, editores y gestores de contenidos buscan constantemente el Santo Grial de la corrección herramientas de redacción que pueden evitar estos escollos.

Publicar contenidos con errores gramaticales u ortográficos puede dañar no sólo su credibilidad, sino también sus oportunidades de empresa. En un escenario así, las herramientas de revisión gramatical se han convertido en los héroes anónimos de la palabra escrita, diseñadas para pulir la prosa hasta la perfección.

Tanto si está escribiendo una novela como si está afinando una entrada de blog o redactando una propuesta de negocio, el corrector gramatical adecuado es un aliado indispensable en su búsqueda de contenidos impecables.

¿Qué debe buscar en un corrector gramatical?

El mejor corrector gramatical le ayudará a evitar errores y a avanzar hacia la claridad y la precisión. Esto es lo que debe tener en cuenta a la hora de preseleccionar herramientas para usted o su empresa:

Precisión en la corrección de errores: Busque herramientas que destaquen en la identificación y rectificación de errores gramaticales, faltas de ortografía, errores de puntuación y palabras comúnmente confundidas. El mejor corrector gramatical minimizará el número de errores que se cuelan

Cobertura exhaustiva: Opta por un corrector gramatical que vaya más allá de los errores ortográficos y gramaticales básicos e incluya funciones avanzadas como la concordancia sujeto-verbo, las reglas de puntuación, la elección de palabras y las estructuras oracionales complejas

Versatilidad entre plataformas: La herramienta ideal se integra a la perfección con varias aplicaciones, desde Microsoft Word y Documentos de Google hasta navegadores a través de extensiones, garantizando una escritura sin errores dondequiera que redacte su contenido

Asistencia de escritura mediante IA: Los correctores gramaticales avanzados emplean IA para ofrecer sugerencias gramaticales, corrección de pruebas, mejoras de vocabulario e incluso herramientas de parafraseo, haciendo que su escritura sea más clara y atractiva

Detección de plagio : Una herramienta de revisión gramatical en línea de primer nivel también incluye funciones de comprobación de plagio, lo que le ayuda a garantizar la originalidad y evitar el contenido duplicado

Soporte de variantes lingüísticas: Los escritores profesionales que se dirigen a un público internacional se beneficiarán de las herramientas de comprobación gramatical que ofrecen compatibilidad con diferentes variantes lingüísticas del inglés (US, UK, CA, AU)

Facilidad de uso: Busque un corrector gramatical que sea fácil de usar, ya sea una versión gratuita para escritores ocasionales o una versión premium con funciones más avanzadas para escritores y editores profesionales

Recursos de aprendizaje adicionales: Las mejores herramientas de revisión gramatical también proporcionan comentarios que ayudan a mejorar sus habilidades de escritura con el tiempo, incluyendo explicaciones de las reglas gramaticales inglesas y sugerencias para evitar errores comunes como la voz pasiva o las oraciones torpes

Las 10 mejores herramientas de corrección gramatical para 2024

Con muchas aplicaciones en línea que prometen perfeccionar tu prosa, la cuestión no es sólo cuáles están disponibles, sino cuáles son las más eficaces y precisas. Estas son las 10 mejores herramientas de revisión gramatical para usar en 2024 y asegurarse de que sus escritos no sólo no contienen errores, sino que están pulidos al máximo.

1. ClickUp

el asistente de escritura con IA de ClickUp Brain te ayuda a escribir más rápido y a pulir gramaticalmente tus contenidos

ClickUp, tradicionalmente conocido por su destreza en la gestión de proyectos, también permite la revisión gramatical y la mejora de la escritura con funciones que se adaptan a los escritores profesionales, gestores de contenidos, y cualquier persona que necesite contenido de punto.

Para aquellos que buscan mejorar su escritura al tiempo que gestionan proyectos de manera eficiente, ClickUp presenta una herramienta convincente de doble propósito. Su capacidad para integrarse con Grammarly y ofrecer sugerencias basadas en IA la convierten en una herramienta valiosa para garantizar una redacción pulida y sin errores.

Las mejores funciones de ClickUp

Cerebro ClickUp La aplicación Hemingway es un corrector gramatical en línea conocido por simplificar y reforzar la prosa. Su objetivo son las frases largas y complejas y los errores comunes, lo que la convierte en una herramienta inestimable para escritores que buscan la brevedad y el impacto en sus escritos.

Las mejores funciones de Hemingway

Utilice la puntuación de legibilidad para identificar oraciones complejas y simplificarlas para una redacción más clara

Aumente la eficacia de sus escritos reduciendo al mínimo los adverbios

Identifique las frases en voz pasiva para mejorar su redacción en general

Utilice la app de escritorio para la edición fuera de línea y la publicación directa

Limitaciones de Hemingway

Carece de la profundidad de los controles gramaticales y ortográficos de otros correctores gramaticales gratuitos/a

Muchos usuarios prefierenAlternativas a Hemingway ya que no tiene función de comprobación de plagio

Comentarios limitados sobre problemas avanzados de redacción, como el estilo y el tono

Precios de Hemingway

Versión en línea: Gratuito/a

Gratuito/a Aplicación de escritorio: Compra única de 19,99 $, disponible para Windows y Mac

Valoraciones y críticas de Hemingway

G2: 4.4/5 (40+ reseñas)

4.4/5 (40+ reseñas) Capterra: 4.4/5 (10+ reseñas)

4. QuillBot

vía quillbot QuillBot es conocido por sus innovadoras herramientas de redacción y parafraseo basadas en IA, diseñadas para mejorar la calidad y claridad del contenido escrito en diversas plataformas.

Su exclusivo motor de parafraseo y sus herramientas de escritura integradas lo convierten en uno de los favoritos de estudiantes, investigadores y escritores profesionales. Para explorar cómo QuillBot se compara con sus competidores, considere leer sobre Alternativas a QuillBot .

Las mejores funciones de QuillBot

Utilice la herramienta de paráfrasis para reformular el texto con el fin de mejorar la claridad o modificar el tono

Detecte y corrija errores gramaticales, asegurándose de que sus textos se ajustan a las reglas de la gramática inglesa

Mantenga la integridad académica comprobando la originalidad de los textos

Resuma artículos, trabajos y documentos en puntos clave para una rápida comprensión

Elegir entre un intervalo de modos de redacción, como formal, sencillo, creativo, etc., para adaptarse a diversos contextos

Limitaciones de QuillBot

La versión gratuita tiene límites en cuanto a funciones como la longitud del texto que se puede procesar y el acceso a opciones avanzadas de parafraseo

Algunos usuarios pueden considerar que las sugerencias de la herramienta de parafraseo son menos precisas para textos complejos o técnicos

Precios de QuillBot

Versión gratis

Premium: A partir de 9,95 $/mes

Valoraciones y críticas deQuillBot

**G2: 4,4/5 (más de 100 opiniones)

Capterra: 4.6/5 (130+ reseñas)

5. Wordtune

vía G2 Wordtune adopta un enfoque único para reescribir y refinar frases, empleando IA para sugerir alternativas más naturales, precisas y fluidas para cualquier texto. Es especialmente útil para hablantes de inglés no nativos y para cualquiera que desee mejorar el flujo y la legibilidad de sus escritos.

Para quienes busquen un intervalo más amplio de opciones, explore Alternativas a Wordtune pueden proporcionar información sobre las diferentes funciones y características disponibles en el mercado.

Las mejores funciones de Wordtune

Obtenga ideas basadas en IA enreescribir frases para mejorar la claridad y el estilo

Sugerencias en tiempo real para mejorar la estructura de las frases y la elección de palabras

Adapta el tono de tus escritos a la finalidad o al público al que van dirigidos

Utiliza la extensión de Chrome para trabajar en Documentos de Google, el correo electrónico y las redes sociales

Limitaciones de Wordtune

Las funciones avanzadas están reservadas a la versión Premium

Soporte de idiomas limitado, centrado principalmente en el inglés

Precios de Wordtune

Versión gratuita

Plus: 24,99 $/mes, valoraciones y reseñas de Wordtune

Valoraciones y críticas de Wordtune

G2: 4.6/5 (más de 20 opiniones)

4.6/5 (más de 20 opiniones) Capterra: 4.4/5 (70+ opiniones)

¿Quieres más información? Lee nuestro_ Comparación Wordtune vs. Grammarly

6. Writer

vía G2 Writer.com se dirige específicamente a empresas y escritores profesionales que buscan un completo asistente de escritura IA y herramienta de corrección que aplica las guías de estilo, comprueba los errores gramaticales y ortográficos y garantiza la coherencia del contenido en grandes equipos.

Las mejores funciones de redacción

Añada guías de estilo personalizadas para imponer estilos de redacción específicos y la voz de la marca en todos los documentos

Identifique errores y mejore la gramática, el estilo y el tono con el corrector avanzado de gramática y estilo

Mantenga la coherencia en el uso de términos técnicos y jerga

Garantice la originalidad del contenido y evite el plagio

Limitaciones de redacción

Diseñado principalmente para su uso en corporaciones, puede no ser adecuado para usuarios individuales o equipos pequeños

Coste más elevado para acceder a todas las funciones

Precios de la redacción

Precios personalizados para equipos y empresas, basados en las necesidades específicas y la escala de uso

Valoraciones y reseñas de redactores

G2: 4,4/5 (más de 30 opiniones)

4,4/5 (más de 30 opiniones) Capterra: 4.5/5 (10+ opiniones)

7. Ginger

vía G2 Ginger Software es una completa herramienta de revisión gramatical y ortográfica diseñada para mejorar las habilidades de escritura corrigiendo en tiempo real un amplio intervalo de errores gramaticales, errores ortográficos y palabras mal utilizadas. Sus funciones exclusivas están dirigidas tanto a hablantes nativos como a los que están aprendiendo inglés como segunda lengua.

Las mejores funciones del jengibre

Corrige todo tipo de errores gramaticales, ortográficos y combinaciones de palabras mal utilizadas

sugerencias para reformular frases para mejorar la claridad o el estilo

Traduce tus escritos a más de 40 idiomas

Benefíciese de sesiones de práctica personalizadas basadas en su escritura para mejorar sus conocimientos de inglés

Utilice la extensión del navegador para Chrome, Safari y Firefox para un flujo de trabajo de escritura sin problemas

Limitaciones del jengibre

Algunas funciones avanzadas requieren una suscripción premium

Precios de Ginger

Versión gratuita

Premium: 7,49 $/mes (facturación anual)

Valoraciones y críticas de Ginger

**G2: 4,3/5 (más de 50 opiniones)

Capterra: 4.0/5 (85 opiniones)

8. Linguix

vía G2 Linguix es un Asistente de escritura basado en IA que va más allá de la revisión gramatical básica para ofrecer conocimientos avanzados de escritura, sugerencias de plantillas y oportunidades personalizadas de aprendizaje de idiomas. Está diseñado para particulares, profesionales y equipos que desean mejorar la calidad de su comunicación escrita.

Las mejores funciones de linguix

Detecta y corrige errores complejos de gramática, puntuación y estilo

Obtén información sobre tus patrones de escritura, lo que te ayudará a identificar áreas de mejora

Utilice el "modo secreto" para comprobar contenidos confidenciales sin almacenarlos

Cree plantillas reutilizables para agilizar la redacción

Trabaja de la forma que más te convenga con su navegador Integraciones con Chrome, Firefox y Edge, junto con un editor web independiente para una compatibilidad completa con la escritura

Limitaciones de linguix

Funciones como las sugerencias de escritura y los fragmentos son principalmente beneficiosas para usuarios frecuentes o profesionales, y posiblemente ofrecen menos valor para los escritores ocasionales

Las sugerencias e ideas más avanzadas están bloqueadas en el plan Premium

Precios de linguix

Versión gratis

Premium: A partir de 8 $/mes (facturación anual)

Valoraciones y críticas de linguix

G2 : 4.5/5 (120+ opiniones)

: 4.5/5 (120+ opiniones) Capterra: 4,6/5 (90+ reseñas)

9. LanguageTool

vía herramienta de lenguaje LanguageTool es una versátil herramienta de corrección gramatical, estilística y ortográfica compatible con varios idiomas, además del inglés. Su sofisticado algoritmo corrige errores gramaticales comunes y ofrece sugerencias de estilo, por lo que es adecuado para un amplio intervalo de usuarios, incluidos hablantes no nativos, profesionales y estudiantes.

Las mejores funciones de LanguageTool

Realiza correcciones en más de 20 idiomas, incluyendo inglés, alemán, español, francés y más

Detecta errores gramaticales y problemas de estilo y obtén sugerencias para mejorar tu escritura

Añade palabras a un diccionario personal, evitando marcar repetidamente ciertos nombres o términos

Trabaja con facilidad gracias a su extensión del navegador para Chrome, Firefox y Microsoft Edge, y a su integración con Microsoft Word, Documentos de Google y LibreOffice

Limitaciones de LanguageTool

Algunas funciones avanzadas y el intervalo completo de sugerencias solo están disponibles en la versión premium

Es posible que no capte todos los matices de los textos escritos por usuarios con gran dominio de idiomas o jerga profesional específica

Precios de LanguageTool

Versión gratuita

Premium para particulares: A partir de 19 $/mes

A partir de 19 $/mes Premium para equipos: Precios personalizados

Valoraciones y críticas de LanguageTool

G2: 4.4/5 (30+ opiniones)

4.4/5 (30+ opiniones) Capterra: 4.3/5 (40+ opiniones)

10. GrammarCheck

vía revisión gramatical GrammarCheck ofrece una plataforma sencilla y fácil de usar para revisar la gramática y la ortografía. Dirigido a escritores ocasionales, estudiantes y profesionales que buscan una revisión rápida de su texto, no requiere registro ni instalación, por lo que es accesible para su uso inmediato.

Las mejores funciones de GrammarCheck

Simplemente pegue su texto en el editor gratuito/a para obtener correcciones gramaticales y ortográficas instantáneas

Obtenga correcciones directas para mejorar su escritura sin necesidad de realizar ajustes complejos

Acceda en línea desde cualquier lugar sin necesidad de descargar nada

Limitaciones de GrammarCheck

Carece de la profundidad de análisis y de las funciones avanzadas que se encuentran en herramientas de revisión gramatical más completas como LanguageTool o Grammarly

No tiene compatibilidad con errores ortográficos contextuales o problemas gramaticales avanzados

Precios de GrammarCheck

**Gratis/a

Valoraciones y reseñas de GrammarCheck

G2: No hay suficientes reseñas

No hay suficientes reseñas Capterra: 4.7/5.0 (95+ votos)

Mejora tu escritura con las herramientas de revisión gramatical

A la hora de seleccionar herramientas de revisión gramatical, es crucial no sólo buscar el mejor corrector gramatical gratuito, sino elegir una herramienta que aborde los matices específicos de sus necesidades de escritura.

Desde evitar errores comunes como los de puntuación hasta asegurarse de que su prosa está libre de errores gramaticales, la herramienta adecuada hace algo más que corregir la ortografía: eleva su escritura.

Entre la plétora de opciones, ClickUp emerge como una solución integrada para gestionar tareas al tiempo que mejora la calidad de su escritura. Con capacidades que van más allá del corrector ortográfico o de puntuación estándar, ClickUp ofrece funciones avanzadas como herramientas de parafraseo y sugerencias gramaticales, combinando a la perfección la gestión de proyectos con una sólida asistencia a la escritura.

Es un completo aliado para cualquiera que desee dominar la escritura eficaz en múltiples plataformas. Empieza con ClickUp ¡hoy mismo!