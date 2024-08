Cómo utilizar Sora AI para crear contenido de texto a vídeo

Nota: Sora AI aún no está disponible para el público en general. Actualmente, Open AI proporciona acceso a un selecto grupo de artistas, diseñadores y cineastas para probar la herramienta.

La promesa fundamental de la tecnología de IA generativa es la capacidad de crear algo nuevo en respuesta a las indicaciones del usuario. Herramientas como ChatGPT, Gemini de Google, Copilot de Microsoft, etc., son Generadores de texto de IA .

DALL-E y Midjourney generan imágenes en respuesta a un texto. Sora, de Open AI, promete crear vídeos realistas a partir de instrucciones de texto. Es una de las pocas que ofrecen IA de texto a vídeo, lo que suscita un inmenso interés entre los creativos.

Veamos cómo funciona y cómo utilizarla para tus necesidades de contenido de vídeo.

¿Qué es Sora AI?

Sora AI es una herramienta de inteligencia artificial generativa que crea vídeos realistas a partir de texto. Creada por Open AI, puede crear personajes, animales, paisajes, perspectivas, imágenes en stop-motion, etc., basándose en la descripción textual proporcionada por el usuario.

Captura de pantalla de un vídeo demostrativo en openai.com/sora

Cómo funciona Sora: La ciencia detrás de la IA

Como Herramientas de escritura de IA (ChatGPT) y herramientas de generación de imágenes (DALL-E), Sora crea vídeos en lugar de texto/imágenes.

El modelo de la IA de Sora se entrena en vídeos con texto alternativo que explica lo que ocurre en el vídeo. A partir de ahí, Sora asocia palabras a imágenes, que luego utiliza para generar vídeos según las indicaciones. Algunas de las principales características de Sora AI son las siguientes.

Características clave de Sora AI

Sora, que toma su nombre de la palabra japonesa que significa cielo, se supone que posee un potencial creativo ilimitado. Algunas de las capacidades de Sora son:

1. Texto a vídeo

Fundamentalmente, Sora es un Herramienta de creación de contenidos de IA que toma como entrada unas pocas palabras y crea vídeos como salida.

Por ejemplo: "Muestra un platillo volante sobrevolando la Estatua de la Libertad al mediodía" y crea el vídeo casi al instante.

2. Alta definición

Sora puede generar vídeos de alta definición con tipos específicos de movimiento, sujeto y fondo.

3. Un minuto de duración

Actualmente, Sora es un Generador de contenidos de IA para vídeos de hasta un minuto.

4. Múltiples tomas en un solo vídeo

Sora AI puede contar una historia o hacer un vídeo convincente incluyendo múltiples tomas -como acercamientos, panorámicas, primeros planos, etc.- que tengan un estilo y unos personajes coherentes.

Precios de Sora AI

Sora AI aún no se ha hecho público. Te informaremos de los precios cuando sepamos más.

Cómo usar Sora AI

El público en general no puede utilizar Sora AI, ya que aún no se ha lanzado. Actualmente, Open AI está dando acceso a un selecto grupo de artistas, diseñadores y cineastas para probar la herramienta.

Sin embargo, puedes leer un informe completo sobre el funcionamiento de Sora en su sitio web. Incluye una serie de aspectos técnicos, como:

Uso de LLM y datos visuales

Duración, resoluciones y relaciones de aspecto

Encuadre y composición

Capacidad para avisar con imágenes y vídeos (además de texto)

capacidad de simulación en 3D

Aplicaciones potenciales de Sora y casos de uso

La IA generativa ha creado inmensas posibilidades en todos los sectores y casos de uso, acelerando exponencialmente la producción de contenidos. Sora AI no iba a ser menos. Algunos de los casos de uso que se están explorando actualmente son:

Demostraciones de productos y anuncios

Las marcas pueden crear demostraciones de productos y anuncios en vídeo por una fracción del coste y el tiempo necesarios hoy en día. Los cineastas pueden alimentar el modelo de IA con sus largometrajes y crear imaginativos trailers de películas con elementos clave.

Vídeos sociales

Los influencers de Instagram y los profesionales creativos pueden crear vídeos de alta calidad a escala con fines promocionales y de entretenimiento.

Películas

El cine, especialmente las películas de fantasía o ficción histórica, puede cobrar vida de forma tan instantánea como imaginada.

Prototipos

Los cineastas y artistas visuales pueden presentar proyectos ambiciosos creando breves prototipos de vídeo generados por IA. Esta técnica también puede aplicarse a prototipos de recorridos de clientes, formación en línea, diseño arquitectónico, etc.

Dada la incipiente madurez de Sora AI, lo anterior son sólo los puntos de partida. El potencial de una herramienta de conversión de texto en vídeo como Sora AI puede abrir grandes posibilidades de velocidad y escala en la producción de vídeo.

Ventajas del uso de Sora AI

Sora AI hace posible la producción de vídeo, que ha requerido mucho tiempo, energía e inversión. Algunas de las mayores ventajas de herramientas como Sora AI para generar vídeos son:

Velocidad: Sora AI puede crear vídeos cortos en pocos minutos, lo que de otro modo llevaría al menos un par de semanas.

Escala: Sora AI puede generar docenas de vídeos sin limitaciones de habilidades o tiempo, como la IA basada en texto generadores de párrafos que pueden crear contenidos en cuestión de minutos.

Flexibilidad: La herramienta puede crear tomas en gran angular, primeros planos, verticales, horizontales y varios formatos más, que de otro modo requerirían varios equipos y repeticiones. También puede ampliar vídeos existentes sin esfuerzo de producción adicional.

Rehacer: Al crear vídeos con Sora AI, corregir errores o rehacer partes del vídeo es más fácil hasta alcanzar un nivel satisfactorio manteniendo la calidad visual.

Imaginación: Sora AI te permite visualizar lo imposible, creando escenas imaginativas y personajes de fantasía. También es un gran Herramienta de IA para presentaciones que permite la creatividad y el compromiso en lo que solía ser mundano.

Screengrab of a "small, round, fluffy creature with big expressive eyes" video from openai.com/sora

Problemas comunes a los que se enfrentan los usuarios de la IA de Sora

El principal inconveniente de Sora AI es que aún no está disponible para su uso público. Además, el modelo presenta varias deficiencias:

Incapacidad para simular la física de una escena compleja

Representar la causalidad

Discernimiento de detalles espaciales

Contenido engañoso en los vídeos generados por IA

Críticas de Sora AI en Reddit

Mientras el público espera el lanzamiento de Sora AI, algunos expertos en la materia han tenido la oportunidad de jugar con ella. Aquí tienes algunos comentarios de Reddit.

Demostrando las limitaciones de la capacidad de Sora para crear contenidos originales, un Usuario de Reddit dice un canguro de dibujos animados baila en una discoteca. Se ve claramente que es alguna toma de una película. El baile no es una coincidencia (nada lo es); es el baile exacto o uno muy similar de una toma específica.

Lo mismo ocurre con todos los ejemplos de vídeo que aparecen ahí. Se podría pensar que es un vídeo generado originalmente, pero no es más que una entrada mezclada. No puedes ir más allá de las secuencias que utilizaste para entrenarte. Nunca"

Hablando de la calidad de la película, Air Head de niños tímidos , a Un usuario de Reddit dice absolutamente increíble. Sólo parte del camino a través de cabeza hueca, pero esto es lo que quieren decir con la interrupción adecuada.

Este calibre de calidad, a un nivel tan bajo de dificultad para producir, permitirá que muchas historias no contadas lleguen a la luz del día. Tengo esperanzas"

Aunque la esperanza bulle, los usuarios normales aún no pueden acceder a Sora AI. Así que, mientras tanto, aquí tienes algunas alternativas.

Herramientas de IA alternativas a Sora AI

Aunque Sora es la herramienta que más ha dado que hablar, no es la única disponible en la actualidad. Make-A-Video de Meta y Lumiere de Google se encuentran en distintas fases de desarrollo.

Synthesia es un software de generación de vídeos con IA que puedes utilizar de inmediato. Aunque sólo puede crear vídeos con avatares de IA y voz en off, permite escala y velocidad en la creación de vídeos para demostraciones, argumentos de venta, vídeos de formación, etc.

Varias herramientas utilizan las capacidades de la IA para facilitar la creación y el acceso a los vídeos.

/ref/ https://clickup.com/ai Cerebro ClickUp /%href/ es un potente Herramienta de transcripción de IA para vídeos existentes, reuniones, seminarios web, etc

Clips ClickUp le permite crear grabaciones de pantalla y compartirlas sin esfuerzo

Con ClickUp, puedes acceder a una amplia gama de funciones de gestión de proyectos y AI por tan sólo 5 $ al mes.

Precios de ClickUp

Gratis para siempre

Ilimitado: 7 $/mes por usuario

Business: 12 $/mes por usuario

Empresa Contactar para precios

Cerebro ClickUp: Disponible en todos los planes de pago por 5 $/miembro del espacio de trabajo/mes

Bonus: Si eres animador o productor, aquí tienes los mejores

software de gestión de proyectos para la producción de vídeo

Ponga a trabajar la IA generativa con ClickUp

El entusiasmo y la expectación en torno al modelo de conversión de texto en vídeo de la IA generativa son máximos. A medida que los usuarios se sientan más cómodos con herramientas como ChatGPT y Midjourney, Sora AI pronto se unirá a la pila de herramientas organizativas.

Sin embargo, aún no hemos llegado a ese punto. Ninguna de las herramientas más esperadas -como Sora, Make-A-Video, Lumerire, etc.- está disponible públicamente.

Así que, hasta que la tecnología sea accesible y funcional, utilicemos la potente

Herramientas de IA

disponibles en la actualidad.

ClickUp Brain es la primera red neuronal del mundo que conecta tareas, documentos, personas y el conocimiento de su empresa con IA.

Haz preguntas, crea contenido de texto, automatiza los standups, crea plantillas y mucho más con ClickUp.

.