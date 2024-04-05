Los mejores cursos de IA para ayudarte a desarrollar tus conocimientos sobre IA en 2025.

La inteligencia artificial (IA) es la simulación de la inteligencia humana capaz de realizar tareas y procesos que antes requerían la intervención humana.

La IA puede leer, escribir, crear, analizar y chatear contigo.

Si eres nuevo en el campo de la IA, aquí tienes un resumen.

La inteligencia artificial incluye ramas como el aprendizaje automático y el big data. El aprendizaje automático permite a los ordenadores aprender a partir de datos y mejorar su rendimiento sin necesidad de una programación explícita (directa).

Por su parte, el Big Data se refiere a grandes conjuntos de información que los sistemas de IA examinan para encontrar patrones y conocimientos.

También se derivan de la misma rama la IA fuerte y la IA débil. La IA fuerte es capaz de realizar funciones cognitivas similares a las de los seres humanos, mientras que la IA débil está diseñada para realizar tareas específicas con la intervención humana.

Los avances en IA pueden parecer difíciles de seguir. Pero no te preocupes, hay cursos específicos de IA que te ayudarán a comprender estos conceptos.

Este artículo te presentará los 10 mejores cursos que te enseñarán sobre la inteligencia artificial y sus diversas aplicaciones.

Cursos de IA que puedes realizar

Los cursos de inteligencia artificial (IA) ofrecen conocimientos profundos sobre la inteligencia artificial, sus aplicaciones, consideraciones éticas y asesoramiento profesional.

A continuación, hemos seleccionado los mejores cursos de IA para principiantes, intermedios y expertos en 2024.

1. Introducción a la inteligencia artificial

El curso Introducción a la IA se puede realizar a tu propio ritmo y ofrece una panorámica detallada de la IA, cubriendo sus fundamentos, aplicaciones e impacto social. El curso te enseña en un lenguaje sencillo términos como aprendizaje automático, aprendizaje profundo y redes neuronales.

También tendrás acceso a casos de uso real de la IA y descubrirás cómo la IA está transformando diversos sectores, desde la sanidad hasta las finanzas. Aprenderás sobre las cuestiones éticas relacionadas con la IA, como el sesgo en los algoritmos, los problemas de privacidad y el impacto en el empleo.

En este curso, también recibirás consejos sobre cómo iniciar una carrera profesional en IA. Al finalizar, comprenderás mejor la inteligencia artificial, sus conceptos y lo que significa para el futuro.

Puntos clave

Análisis completo de la terminología , los conceptos y las aplicaciones de la IA.

Explicaciones accesibles sobre el aprendizaje automático y las redes neuronales.

Casos de uso real de la inteligencia artificial en diferentes sectores.

Asesoramiento profesional por parte de expertos para los entusiastas de la IA.

Explora las consideraciones éticas y el impacto de la IA.

¿A quién va dirigido?

Profesionales de TI y marketing

Profesores y educadores de IA que intentan utilizar la IA para tareas repetitivas, como la planificación de clases.

Detalles del curso

Valoraciones: 4,7 (más de 12 000 opiniones)

Nivel del curso: Principiante

Duración: 8 horas

Precio: Inscríbete gratis.

2. Certificado profesional en IA aplicada de IBM

El curso Certificado profesional en IA aplicada de IBM te enseña a crear chatbots y asistentes virtuales de IA para sitios web sin escribir una sola línea de código.

El curso de inteligencia artificial comienza con una introducción a la ingeniería básica de indicaciones y luego se adentra en la creación de soluciones de IA utilizando los servicios de IA de IBM Watson, API y Python con un mínimo o ningún conocimiento de código.

A través de ejercicios prácticos, el curso también te enseña cómo aplicar técnicas de visión artificial utilizando Python, OpenCV y Watson para crear e implementar modelos personalizados de clasificación de imágenes en la nube.

Este curso trata sobre el aprendizaje y el avance profesional. Con formación de nivel profesional directamente de IBM (una autoridad líder en IA), los estudiantes pueden crear herramientas de IA personalizadas basadas en su velocidad de aprendizaje y sus necesidades para mejorar su experiencia de aprendizaje.

Al finalizar el curso, obtendrás acceso exclusivo a recursos profesionales, como comentarios personalizados sobre currículos, herramientas interactivas y simulacros de entrevistas, así como soporte profesional práctico con la guía de búsqueda de empleo de Coursera.

Puntos clave

Introducción y aplicaciones de la IA generativa.

Creación de chatbots basados en IA sin necesidad de escribir código

Desarrollo de aplicaciones de IA con Python y Flask

Dominio de las técnicas de visión artificial.

Creación de aplicaciones de IA con las API de Watson

¿A quién va dirigido?

Estudiantes

Desarrolladores

Profesionales de TI

Consultores tecnológicos

Aficionados a la IA

Detalles del curso

Valoraciones: 4,6 (más de 6500 opiniones)

Nivel: Principiante

Duración: 3 meses a razón de 10 horas semanales.

Precio: 32,75 $ al mes.

3. Especialización en aprendizaje automático

Fuente de la imagen: Medium

La especialización en aprendizaje automático es un programa de especialización de tres cursos creado en colaboración entre DeepLearning. IA y Stanford Online.

El curso ofrece una amplia introducción al aprendizaje automático moderno, desde la creación de modelos de aprendizaje predictivo utilizando NumPy y sci-kit-learn hasta el entrenamiento de redes neuronales con TensorFlow. Además, el curso cubre los árboles de decisión y los métodos de conjunto.

Sin embargo, necesitas conocimientos básicos de código para realizar este curso. El programa de especialización se divide en tres cursos:

Curso 1: Aprendizaje automático supervisado: regresión y clasificación

Curso 2: Algoritmos de aprendizaje avanzado

Curso 3: Aprendizaje no supervisado, recomendadores, aprendizaje por refuerzo

Al finalizar esta especialización, tendrás un profundo conocimiento de los conceptos y técnicas clave del aprendizaje automático, además de habilidades prácticas que podrás aplicar en situaciones reales.

Puntos clave

Comprender cómo crear modelos predictivos con NumPy y sci-kit-learn.

Creación y entrenamiento de redes neuronales para la clasificación de datos con TensorFlow (una herramienta popular para el aprendizaje profundo).

Aprender a utilizar árboles de decisión y métodos de conjunto.

Explora las buenas prácticas y técnicas de desarrollo de ML.

¿A quién va dirigido?

Estudiantes que cursan estudios en ciencia de datos o aprendizaje automático.

Profesionales que desean mejorar sus habilidades en aprendizaje automático.

Personas con interés en el modelado predictivo y el análisis de datos.

Detalles del curso

Valoración: 4,9 (más de 19 000 opiniones)

Nivel: Principiante

Duración: 3 meses, 9 horas a la semana.

Precio: 32,75 $ al mes.

4. Especialización en aprendizaje profundo

Aprenderás a crear y entrenar redes neuronales avanzadas en Especialización en aprendizaje profundo . El curso te ayudará a comprender cómo ajustar los ajustes necesarios para obtener un mejor rendimiento y aplicar estas técnicas en situaciones prácticas.

El curso enseña redes neuronales recurrentes (RNN), procesamiento del lenguaje natural (NLP) e incrustaciones de palabras, lo que te permitirá trabajar con datos de texto de forma eficaz.

A continuación, profundiza en técnicas avanzadas como el uso de tokenizadores HuggingFace y modelos transformadores para tareas como el reconocimiento de entidades nombradas (NER) y la respuesta a preguntas.

Descubrirás formas de mejorar la precisión de tus modelos utilizando TensorFlow. Este curso de IA está diseñado para proporcionarte una sólida comprensión del aprendizaje profundo con mucha experiencia práctica.

Puntos clave

Creación y entrenamiento de redes neuronales artificiales avanzadas.

Aplicación práctica de técnicas de aprendizaje profundo.

Trabajar con datos de texto, incluyendo NLP y word embeddings.

Utilización de tokenizadores y modelos transformadores de HuggingFace.

Mejora de la precisión de los modelos con TensorFlow

¿A quién va dirigido?

El curso está dirigido a entusiastas del aprendizaje profundo con conocimientos intermedios de Python y nociones básicas de álgebra lineal y aprendizaje automático.

Detalles del curso

Valoración: 4,9 (más de 132 000 opiniones)

Nivel: Intermedio

Duración: 3 meses a razón de 12 horas semanales.

Precio: 32,75 $ al mes.

5. Python para ciencia de datos, IA y desarrollo

Este curso, impartido por Joseph Santarcangelo, un experimentado científico de datos de IBM, te ayudará a dominar Python (el lenguaje líder en ciencia de datos y desarrollo de software).

El curso explica conceptos fundamentales de programación como variables, estructuras de datos y funciones, esenciales para cualquier proyecto de Python. También aprenderás técnicas de web scraping utilizando API y herramientas como Beautiful Soup.

Además, el curso ofrece más de 20 evaluaciones y cuestionarios para que los alumnos se adentren en la teoría del aprendizaje cognitivo. Al finalizar, dominarás el uso de bibliotecas de Python como Pandas y NumPy, herramientas esenciales para la manipulación y el análisis de datos.

Puntos clave

Dominar los fundamentos de Python para la ciencia de datos y la inteligencia artificial (IA)

Explora las técnicas de web scraping con Beautiful Soup.

Cómo utilizar Pandas y NumPy para la manipulación de datos.

Aprende a desarrollar código utilizando Jupyter Notebooks.

Aplicación de la lógica de programación Python: variables, estructuras de datos, ramificaciones, bucles, funciones, objetos y clases.

¿A quién va dirigido?

Principiantes con interés en la informática.

Aquellos que aspiran a tener un trabajo en ciencia de datos y aprender habilidades esenciales de inteligencia artificial.

Desarrolladores que desean aprender Python para tareas relacionadas con datos.

Detalles del curso

Valoración: 4,6 (más de 34 800 opiniones)

Nivel: Principiante

Duración: 26 horas aproximadamente.

Precio: Inscríbete gratis.

6. Certificado profesional de ingeniería de IA de IBM

El curso Certificado profesional en ingeniería de IA de IBM te ayudará a comprender los fundamentos del aprendizaje automático y el aprendizaje profundo. Aprenderás a implementar algoritmos y procesos de aprendizaje automático en Apache Spark para un procesamiento escalable.

Además, aprenderás sobre marcos populares como Keras, PyTorch y TensorFlow, y cómo te ayudan a crear modelos de aprendizaje profundo y redes neuronales. Este curso te proporcionará todas las habilidades esenciales para la ingeniería de IA.

Puntos clave

Comprender los fundamentos del aprendizaje automático y el aprendizaje profundo.

Implementación de algoritmos de aprendizaje automático en Apache Spark

Creación de modelos de aprendizaje profundo con Keras, PyTorch y TensorFlow.

Habilidades esenciales para la ingeniería de IA.

¿A quién va dirigido?

Para aquellos con interés en la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático (ML), especialmente si están empezando o quieren mejorar en ello.

Detalles del curso

Valoración: 4,5 (más de 5500 opiniones)

Nivel: Intermedio

Duración: 3 meses, 9 horas a la semana.

Precio: 32,75 $ al mes.

7. Especialización en gestión de productos de IA

El curso Especialización en gestión de productos de IA de la Universidad de Duke es una serie de tres cursos. El curso presenta cómo funciona el aprendizaje automático y luego profundiza en el uso del ML para resolver problemas.

Impartido por Jon Reifschneider, director de estudios de máster en IA, este curso se centra en la aplicación de principios de diseño centrados en el ser humano para desarrollar productos de IA que prioricen la privacidad y cumplan con los estándares éticos.

El curso completo se divide en tres minicursos:

Curso 1: Fundamentos del aprendizaje automático para gestores de productos

Curso 2: Gestión de proyectos de aprendizaje automático

Curso 3: Factores humanos en la IA

Al finalizar esta especialización, obtendrás información sobre los principales proyectos de aprendizaje automático utilizando procesos y buenas prácticas de ciencia de datos estándar en la industria.

Puntos clave

Identificar soluciones de aprendizaje automático para problemas del mundo real.

Información sobre los procesos de ciencia de datos estándar del sector.

Mitigar los riesgos éticos y de privacidad en los proyectos de IA.

Aplicación de principios de diseño centrados en el ser humano al desarrollo de productos /IA.

¿A quién va dirigido?

Gestores de producto

Profesionales de la empresa

Ejecutivos

Profesionales de TI

Detalles del curso

Valoración: 4,7 (más de 300 opiniones)

Nivel: Principiante

Duración: 3 meses a razón de 4 horas semanales.

Precio: 26,07 $ al mes.

8. Certificado profesional de análisis de datos de Google

Este curso te ayuda a dominar habilidades analíticas esenciales, como la limpieza, el análisis y la visualización de datos, utilizando herramientas populares como hojas de cálculo, SQL, programación R y Tableau.

Aprenderás a limpiar y organizar datos de manera eficiente para su análisis y a visualizar los resultados mediante paneles y presentaciones.

Los proyectos listos para incluir en tu portafolio te ayudarán a demostrar tu competencia a posibles empleadores y a obtener un certificado reconocido por Google, lo que te cualificará para títulos de trabajo muy demandados, como analista de datos, analista de datos junior o analista de datos asociado.

Puntos clave

Comprender las prácticas y los procesos que utilizan los analistas de datos en su trabajo.

Aprende y domina habilidades analíticas clave como la limpieza, el análisis y la visualización de datos, y herramientas como SQL, programación R, Tableau y mucho más.

Aprende a visualizar y presentar los resultados de los datos en paneles y herramientas de visualización de uso común, como Tableau.

¿A quién va dirigido?

Personas que desean pasar a desempeñar roles como analista de datos o analista de datos junior.

Aquellos con interés en dominar herramientas como SQL, R y Tableau para el análisis de datos.

Detalles del curso

Valoración: 4,8 (más de 130 000 opiniones)

Nivel: Principiante

Duración: 3 meses a razón de 15 horas semanales.

Precio: 9,36 $ al mes.

9. Especialización en Fundamentos de IA para todos

El curso Fundamentos de IA para todos es un curso autodidáctico para personas con pocos o ningún conocimiento previo sobre IA. El curso tiene como objetivo proporcionar una comprensión sólida de la IA, sus aplicaciones y términos críticos como el aprendizaje automático, el aprendizaje profundo y las redes neuronales.

La experiencia práctica con los servicios de IA de IBM Watson te ayudará a crear asistentes virtuales para diferentes fines. Al finalizar el curso, habrás desarrollado e implementado con éxito un chatbot de IA en un sitio web sin necesidad de escribir código.

Puntos clave

Sólida comprensión de los conceptos y aplicaciones de la IA.

Explora las aplicaciones reales de la IA generativa.

Aprende y practica técnicas de ingeniería rápida en modelos generativos de IA.

Creación de chatbots basados en IA sin una sola línea de programación.

¿A quién va dirigido?

Para todos aquellos que sienten curiosidad por la IA, independientemente de sus conocimientos técnicos, y desean explorar sus aplicaciones sin necesidad de tener conocimientos de programación.

Detalles del curso

Valoración: 4,7 (más de 2400 opiniones)

Nivel: Principiante

Duración: 3 meses, 3 horas a la semana.

Precio: 32,75 $ al mes.

10. Especialización en IA para empresas

El curso AI For Business Specialization (Especialización en IA para empresas) de la Universidad de Pensilvania te enseña los fundamentos de la IA y el aprendizaje automático, y cómo utilizar estas tecnologías para diversas aplicaciones en tu empresa.

En este curso se tratan ampliamente temas como la ética y los riesgos de la IA, el diseño de marcos de gobernanza justos para su uso y la gestión de personas dentro de las funciones de RR. HH. impulsadas por el aprendizaje automático.

Al finalizar este curso, obtendrás un certificado profesional de la Universidad de Pensilvania y estarás bien equipado con herramientas valiosas para triunfar en el mundo de las empresas.

Puntos clave

Aprende los fundamentos de la IA y el aprendizaje automático para las empresas.

Explora los casos de uso de la IA en marketing y finanzas.

Desarrollo de estrategias de implementación para IA, ML y Big Data.

Comprender la ética, los riesgos y los marcos de gobernanza en IA

Exploración de estrategias de gestión para funciones de RR. HH. basadas en el aprendizaje automático.

¿A quién va dirigido?

Ejecutivos de empresas

Directivos de diversos sectores

Profesionales de RR. HH.

Analistas de datos

Detalles del curso

Valoración: 4,8 (más de 400 opiniones)

Nivel: Principiante

Duración: 3 meses, 3 horas a la semana.

Precio: 52,80 $ al mes.

Preguntas frecuentes

1. ¿Qué curso es el mejor para IA?

El mejor curso para ti depende de tus metas de aprendizaje, tu experiencia y tus preferencias. Cada curso ofrece contenidos únicos y se centra en diferentes aspectos de la IA.

Por ejemplo, si eres nuevo en el campo de la IA y deseas una introducción general, los cursos Fundamentos de IA para todos o IA para empresas son excelentes opciones.

Del mismo modo, si te interesa el aprendizaje profundo, Deep Learning Specialization debería ser tu opción preferida. Pero, de nuevo, debes tener en cuenta tus intereses, tu nivel de experiencia y los resultados que deseas obtener a la hora de realizar la selección del curso más adecuado para ti.

2. ¿Cómo puedo empezar a estudiar IA?

Los cursos en línea son la mejor manera de aprender inteligencia artificial. Investiga y averigua qué cursos en línea son los mejores para ti. Mira cuáles se ajustan a tu presupuesto y elige el programa ideal.

Practica la programación en Python o R y participa en comunidades de IA para obtener soporte. Realiza proyectos para aplicar tus habilidades en IA y explora áreas especializadas como el procesamiento del lenguaje natural.

3. ¿Qué es la IA y qué abarcan los cursos de IA?

La inteligencia artificial (IA) utiliza la inteligencia humana en los sistemas informáticos. Los cursos de IA abarcan el aprendizaje automático, el aprendizaje profundo y el procesamiento del lenguaje natural.

Los cursos de IA te enseñan a crear sistemas de IA que pueden aprender de los datos, comprender el lenguaje humano y tomar decisiones. Al realizar cursos de IA, puedes adquirir habilidades valiosas para una carrera en IA y estar preparado para realizar el trabajo en proyectos en diversas industrias.