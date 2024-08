Los 10 mejores trucos y estrategias para triunfar como autónomo

¿No te encanta la idea de ganar más dinero? Y ganar dinero trabajando de forma flexible -desde el lugar que te gusta y durante el número de horas que te apetece- suena como un sueño.

Sólo que fue la realidad para 64 millones de estadounidenses que trabajaban por cuenta propia en 2023 .

Aunque los autónomos disfrutan de autonomía y flexibilidad en su trabajo, dirigir una empresa por cuenta propia conlleva su parte de caos e imprevisibilidad.

Pero, ¿y si pudieras trabajar a tu aire Y evitarte quebraderos de cabeza? Los trucos del freelance. Son una fórmula mágica para ahorrar tiempo en un trabajo administrativo que te destroza el alma, conseguir clientes fijos y decir adiós al agotamiento.

Con los trucos para autónomos de eficacia probada que te presentamos en este artículo, podrás hacer que tu jornada fluya de forma productiva y acercarte al equilibrio entre vida laboral y personal que siempre has deseado.

Entender el trabajo autónomo: Cómo funciona

Trabajar como autónomo implica trabajar de forma independiente por proyectos o por contrato para varios clientes autónomos, en lugar de ser empleado por una única organización a largo plazo. Aunque tiene muchos atractivos, como el horario flexible y el trabajo variado, también conlleva retos.

Estos son algunos de los conocimientos y habilidades fundamentales que necesitarás para triunfar y crecer como autónomo.

Conocimientos de procedimiento

Algunos conocimientos procedimentales de freelance incluyen:

Saber cómo evaluar posibles proyectos y clientes para asegurarse de que encajan

Saber cómo ajustar las tarifas en función de sus habilidades, nivel de experiencia y presupuesto del cliente

Aprender las buenas prácticas de contratación, como tener un contrato de freelance sólido y una buena relación con el clientecondiciones de pago antes de empezar a trabajar* Familiarizarse con la facturación, el control de tiempo, la declaración de impuestos y otros procedimientos financieros

Por ejemplo, bloquear dos horas cada lunes por la mañana para enviar facturas y hacer el seguimiento de los pagos puede ser una sencilla táctica de procedimiento que le ahorre mucho tiempo en la persecución de los pagos.

Competencias esenciales

Más allá de los procedimientos, algunas de las habilidades esenciales para el intento correcto de trabajar como autónomo son:

Capacidad de comunicación : Comunicarse eficazmente con diversos clientes y ajustar las expectativas es crucial. Por ejemplo, responder con prontitud a los correos electrónicos de los clientes y aclarar ambigüedades ayuda a evitar frustraciones

: Comunicarse eficazmente con diversos clientes y ajustar las expectativas es crucial. Por ejemplo, responder con prontitud a los correos electrónicos de los clientes y aclarar ambigüedades ayuda a evitar frustraciones Autodisciplina : Como tú eres tu jefe como autónomo, necesitas autodisciplina para tener el trabajo terminado sin supervisión. Por ejemplo, ceñirse a un horario de trabajo determinado en lugar de trabajar en horas irregulares aumenta la productividad

: Como tú eres tu jefe como autónomo, necesitas autodisciplina para tener el trabajo terminado sin supervisión. Por ejemplo, ceñirse a un horario de trabajo determinado en lugar de trabajar en horas irregulares aumenta la productividad Gestión del tiempo : Gestionar el tiempo entre distintos proyectos y prioridades es fundamental como autónomo. Llevar un calendario para controlar todos los plazos puede ayudarle a completar más proyectos a tiempo y a no comprometerse en exceso

: Gestionar el tiempo entre distintos proyectos y prioridades es fundamental como autónomo. Llevar un calendario para controlar todos los plazos puede ayudarle a completar más proyectos a tiempo y a no comprometerse en exceso Marca personal: Construir una marca personal sólida que resuene con tu público objetivo ayuda a atraer clientes que encajan bien con tus habilidades. También aumentará tu credibilidad a largo plazo

Ahora que ya sabes lo que se necesita para ser autónomo, vamos a explorar algunos trucos probados para que la vida como autónomo te resulte más sencilla.

10 trucos de freelance para tener éxito

Aquí tienes 10 consejos y trucos probados que te ayudarán a ser productivo y rentable como autónomo y propietario de una pequeña empresa.

1. Automatización de tareas repetidas

Como autónomo, realizas tareas administrativas específicas de forma repetida: envío de correos electrónicos recordatorios a clientes, creación de facturas, preparación de contratos, etc. Repetir manualmente estas tareas puede consumir mucho tiempo y reducir la productividad. ¿La solución? La automatización.

Los flujos de trabajo automatizados se ejecutan en piloto automático en función de los desencadenantes que defina, lo que le permite centrarse en el trabajo de proyectos de alto valor y atender a los clientes.

Plataformas de productividad como ClickUp ofrecen varias funciones de automatización que pueden ayudar a los autónomos a poner en práctica este hack.

Seleccione entre más de 100 Automatizaciones para agilizar flujos de trabajo, tareas rutinarias, traspasos de proyectos y mucho más en ClickUp

Elija entre más de 100 Secuencias de automatización en ClickUp para agilizar su flujo de trabajo. O construya sus automatizaciones utilizando lenguaje natural a través de Cerebro ClickUp .

Puede automatizar las actualizaciones de estado de los proyectos, asignar tareas a su equipo e incluso enviar notificaciones para que todo fluya a la perfección sin necesidad de intervenir en ningún paso.

Por ejemplo, podría decir: cuando el estado de la tarea cambie a terminado, aplique la plantilla de factura mensual y envíe un correo electrónico solicitando la aprobación de la factura a la dirección de correo electrónico del cliente asociada a la tarea

2. Bloquee su día

Con los clientes compitiendo por tu atención a través de correos electrónicos y pings, por no mencionar tus propias distracciones como las redes sociales, tu concentración puede romperse fácilmente. El trabajo en profundidad lleva más tiempo, y tu forma de pensar y la calidad de tus resultados se resienten.

Un remedio excelente es el bloqueo del tiempo. Un truco de productividad favorito entre autónomos y empleados a tiempo completo, que consiste en dedicar bloques de tiempo específicos en tu calendario para centrarte en una sola tarea.

La clave para sacar el máximo partido de las sesiones de trabajo con tiempo bloqueado es eliminar las distracciones durante esos intervalos. Además, hay que evitar la multitarea, ya que el cambio de contexto puede reducir drásticamente la productividad.

Organice proyectos, planifique cronogramas y visualice su trabajo en la flexible vista Calendario de ClickUp

Los autónomos pueden utilizar Vista del Calendario de ClickUp para planificar sus días y semanas. Esta función le permite arrastrar y soltar tareas en franjas horarias, creando una estructura clara para su jornada laboral. Sincronizar los bloques de tiempo dentro de ClickUp con Google Calendar u otros calendarios externos también le permite mantener actualizados todos sus horarios.

ClickUp también incluye un modo de enfoque Documentos de ClickUp . Úsalo para concentrarte en lo que estás escribiendo eliminando otras distracciones en tu documento mientras escribes.

Puede elegir entre dos opciones:

Modo de enfoque por bloque

En el modo de enfoque por bloques, el texto circundante y el contenido de tu documento se atenuarán para que puedas centrarte en lo que estás escribiendo.

Utilice el modo de enfoque por bloques en ClickUp Docs para centrarse en lo que está escribiendo

Modo de enfoque de página

El modo de enfoque de página crea una experiencia de escritura minimalista al ocultar las barras laterales de Doc mientras se escribe.

Utilice el modo de enfoque de página en ClickUp Docs para ocultar la barra lateral y minimizar las distracciones

3. Diga no a las pérdidas de tiempo

Como pequeña empresa, es tentador decir que sí a todos los proyectos y clientes que se le presentan. Pero no todos los proyectos se ajustan a tus habilidades o valoraciones.

Aceptar proyectos mal pagados o que no se ajustan a tus puntos fuertes conduce a la frustración, a un trabajo de calidad media y, con el tiempo, al agotamiento.

Por eso es fundamental aprender a decir que no, con educación pero con firmeza. Rechaza los proyectos que no te entusiasmen o no se ajusten a tus conocimientos, remuneración y disponibilidad. Al principio puede resultar incómodo, pero con la práctica resulta más fácil.

¿Y cómo determinar qué proyectos aceptar y cuáles evitar?

En Funciones de seguimiento de tiempo de ClickUp ¡!

Controle el tiempo, establezca estimaciones, añada notas y vea informes de su tiempo desde cualquier lugar en ClickUp

Al controlar cuánto tiempo se dedica a las distintas tareas, los autónomos pueden analizar sus flujos de trabajo y detectar las áreas en las que el tiempo no se utiliza de forma eficaz. Registre el tiempo desde su escritorio, móvil o navegador web con Extensión gratuita de ClickUp para Chrome .

Añadir notas y rótulos a tus entradas de tiempo te permite enlazar fácilmente el tiempo de seguimiento a cualquier tarea en la que estés trabajando en ClickUp.

4. Programar el trabajo administrativo

Como autónomo, es fácil estar tan absorto en el trabajo de un proyecto que se ignoran las tareas administrativas. Pero ser autónomo también requiere que hagas trabajos administrativos como:

Enviar facturas

Seguimiento de los pagos

Declarar impuestos

Gestionar contratos

Aunque estas tareas parezcan mundanas, descuidarlas puede acarrear problemas importantes, como problemas de flujo de caja o sanciones fiscales.

Haga que su vida como autónomo sea más fluida dedicando tiempo a estas tareas de forma constante. En ClickUp, puede programar tareas administrativas mediante tareas periódicas y recordatorios.

Puedes asignar franjas horarias específicas para el trabajo de administrador y establecer tareas periódicas para aquellas que deban realizarse con regularidad, como la facturación semanal, para asegurarte de que nunca te olvidas de estas tareas esenciales.

5. Alinee su marca y su experiencia con las expectativas del cliente

¿Quieres atraer a clientes que encajen contigo? Uno de los mejores trucos para trabajar como autónomo es mostrar adecuadamente tus habilidades y experiencia.

Por ejemplo, si te gusta trabajar con startups tecnológicas en proyectos de contenido creativo, asegúrate de que tu sitio web, tus propuestas y tu cartera destaquen esta especialidad.

Estudia el sector, el estilo y la voz del cliente, y adapta tus propuestas y su cartera.

Aproveche Campos personalizados de ClickUp y etiquetas para hacer un seguimiento de cada uno de los proyectos de sus clientes en función de criterios como el sector, la formalidad, el nivel de conocimientos, etc. Revisar estas etiquetas ayuda a identificar patrones en los tipos de clientes y proyectos con los que mejor trabaja. A continuación, puede posicionar su marca de forma coherente para atraer a esos clientes.

Cree propuestas de proyecto profesionales y persuasivas con la plantilla de propuesta de proyecto para clientes de ClickUp

Un consejo rápido: Utilice Plantilla de propuesta de proyecto para clientes de ClickUp para agilizar el proceso de propuesta de proyectos y garantizar una experiencia de incorporación de clientes sin problemas.

6. Cuidado con las zonas horarias

Cuando se trabaja por cuenta propia con clientes internacionales de distintas zonas horarias, la comunicación puede resultar complicada.

Por ejemplo, programar una reunión de Zoom a las 10 de la mañana de tu hora sin darte cuenta de que es medianoche para el cliente en el extranjero puede causar frustración. O enviar mensajes urgentes por Slack mientras el cliente duerme puede afectar negativamente a su impresión sobre tu fiabilidad.

Por eso es crucial tener en cuenta las diferencias de zona horaria cuando se colabora a nivel global.

ClickUp se lo pone fácil. Ajuste su zona horaria personal en ClickUp para evitar confusiones con otros miembros de su entorno de trabajo, incluidos sus clientes y su equipo (disperso). De este modo, podrá mantener controladas sus tareas periódicas y sus fechas límite.

Con un poco de previsión de las zonas horarias, puedes programar de forma proactiva la comunicación y los plazos de las tareas durante las horas adecuadas para ambas partes. ¿El resultado? Clientes internacionales más felices y una reputación global más sólida.

7. Tómate descansos regulares y fija una hora límite

Como autónomo, es probable que no tengas un horario de trabajo estricto. Con la flexibilidad de poder trabajar en cualquier momento, el trabajo puede mezclarse fácilmente con tu tiempo personal. Y puedes seguir trabajando sin parar durante horas, intentando hacer malabarismos con múltiples clientes y plazos.

Ya lo sabes: ajustar los límites no es negociable. Pero es más fácil decirlo que terminarlo.

He aquí algunas formas de conseguirlo:

Pausas con coma : ¿No tienes tiempo para una pausa en toda regla? No pasa nada, haz una pausa con una coma. Levanta la vista de la pantalla y deja que tus ojos se centren en un objeto lejano durante un minuto para que descansen. O haz un ejercicio rápido de respiración o meditación de 2 minutos. También puedes levantarte de la mesa y caminar unos pasos o simplemente estirar las piernas

: ¿No tienes tiempo para una pausa en toda regla? No pasa nada, haz una pausa con una coma. Levanta la vista de la pantalla y deja que tus ojos se centren en un objeto lejano durante un minuto para que descansen. O haz un ejercicio rápido de respiración o meditación de 2 minutos. También puedes levantarte de la mesa y caminar unos pasos o simplemente estirar las piernas Hora límite: Establece una hora límite en la que dejes de aceptar nuevas solicitudes de trabajo para el día y deja espacio para el descanso y el rejuvenecimiento. Cualquier solicitud fuera de ese horario puede esperar hasta el día siguiente El cronómetro Pomodoro en ClickUp es una práctica herramienta que te indica que hagas pausas regulares. Estructurar las sesiones de trabajo con pausas incorporadas ayuda a mantener la máxima productividad sin acercarse al agotamiento.

8. Desarrollar procesos y crear Procedimientos Operativos Estándar (POE)

Como responsable de sus propias operaciones, tiene que desarrollar procesos y sistemas eficaces para completar el trabajo. Es probable que tenga procesos y tareas específicos que se repiten en todos los proyectos, como la incorporación de nuevos clientes, la creación de presentaciones de estrategias de contenido, etc.

Recordar cada paso cada vez que se realizan estas tareas repetitivas puede ser todo un reto. Los detalles pequeños pero importantes pueden pasar desapercibidos.

Disponer de POE, listas de control y plantillas para estos procesos puede ser la solución.

Identifique los flujos de trabajo comunes de sus proyectos y cree procesos estandarizados en torno a ellos utilizando Listas de control de tareas de ClickUp y plantillas. Aportarán más estructura y claridad a su trabajo.

Utilice las listas de control de tareas en ClickUp para no perder de vista sus compromisos a la vez que planifica los procesos

Por ejemplo, su lista de control del proceso de redacción de artículos podría tener este aspecto:

Búsqueda de ideas para el tema

Esbozar la estructura

Escribir el primer borrador

Edición y corrección

Añadir gráficos

Presentar el borrador final

Puedes utilizar listas de control para:

Crear tareas y anidar subtareas como listas de tareas pendientes dentro de los proyectos

Añadir personas asignadas a cada tarea o subtarea

Plantillas de flujos de trabajo frecuentes

9. Invierte en ti mismo

No caigas en la madriguera de la autocomplacencia mientras trabajas desde casa; mantener tus habilidades al día y aprender nuevas competencias relevantes te da una ventaja competitiva en el mundo de los autónomos. También hace que tu trabajo sea más estimulante.

Reserva un presupuesto y un tiempo al mes para el aprendizaje continuo. Utilízalo para hacer cursos, asistir a conferencias, comprar herramientas... cualquier cosa que aumente tus capacidades.

Con las Metas de ClickUp, manténgase en el buen camino para alcanzar sus objetivos con cronogramas claros, metas medibles y seguimiento automático del progreso

Utilice Metas de ClickUp para mejorar tus competencias. Establece una meta como "Completa 16 horas de desarrollo profesional este mes" para rendir cuentas. Divide esa meta en pequeñas tareas de aprendizaje semanales o diarias y prográmalas como cualquier otra tarea de trabajo.

Por ejemplo, un diseñador gráfico autónomo podría bloquear 2 horas todos los viernes para practicar nuevas técnicas de diseño a través de tutoriales en línea.

Trate las metas de aprendizaje como entregas de trabajo. La inversión se amortizará con creces cuando pueda ofrecer a sus clientes conocimientos más amplios o actualizados a precios más altos.

10. Socialice

Trabajar aislado todo el tiempo como autónomo puede pasar factura. Por eso es esencial dedicar tiempo a interacciones sociales significativas. Programa videollamadas para ponerte al día con tus amigos, asiste a eventos de networking, establece horarios de coworking con otros autónomos y socializa con regularidad.

Las conexiones sociales proporcionan un rejuvenecimiento emocional y compatibilidad que aumentan tu productividad. Establecer relaciones también puede dar lugar a referencias, colaboraciones y un sentimiento de comunidad, lo que es especialmente importante para quienes trabajan de forma independiente.

Los autónomos pueden aprovechar ClickUp para programar eventos de networking, hacer un seguimiento de los contactos y gestionar los seguimientos. Cómo utilizar Detección de colaboración de ClickUp puedes trabajar con otras personas en tiempo real, fomentando el trabajo en equipo y el compromiso dentro de la plataforma.

Mantenga el impulso en su viaje como autónomo con ClickUp

Poner en práctica estos trucos y buenas prácticas requiere cierto esfuerzo inicial. Pero la satisfacción de prosperar en tu carrera hace que merezca completamente la pena.

Cuando automatizas las tareas repetitivas, bloqueas el tiempo libre de distracciones, estableces límites y fomentas tus habilidades, tu productividad y rentabilidad como autónomo crecen exponencialmente.

Y lo que es igual de importante, estos trucos para trabajar por cuenta propia ayudan a evitar la frustración y el agotamiento, lo que permite un intento correcto y sostenible. La clave es empezar poco a poco. Céntrate en aplicar un solo truco cada vez, hasta que se convierta en un hábito, antes de añadir otro. Utiliza herramientas como ClickUp para agilizar el proceso.

En pocos meses trabajarás a un nivel superior al que habías alcanzado hasta ahora. Y disfrutarás aún más del viaje como autónomo. Regístrate en ClickUp y descubre todas estas ventajas hoy mismo

FAQs

1. ¿Cuál es la forma más fácil de hacerse autónomo?

La forma más fácil de trabajar como autónomo es empezar ofreciendo servicios que se ajusten a tus habilidades y llegar a clientes potenciales dentro de tus redes inmediatas y extendidas. Muchos autónomos también encuentran su primer proyecto en sitios de autónomos populares como Fiverr y Upwork.

Aquí tienes una guía rápida que te ayudará a empezar:

Identifica un conjunto de habilidades que puedas monetizar. Por ejemplo, redacción publicitaria, diseño gráfico, desarrollo de software, etc. Esto te ayudará a definir tu nicho

Crea una presencia en Internet donde tu público objetivo pueda encontrarte: sitios web y plataformas de freelance o plataformas de redes profesionales como Twitter y LinkedIn

Desarrolla tu cartera ofreciendo tus servicios y adquiriendo experiencia relevante o creando muestras de trabajo

Empieza a establecer contactos con otros autónomos y profesionales. Procura que tus interacciones sean humanas y no te dirijas a ellos únicamente para pedirles trabajo

Ponte en contacto directo con clientes potenciales y preséntales tus servicios como soluciones a sus problemas

Consejos profesionales: Crear un perfil en LinkedIn y establecer una red de contactos puede ponerte en contacto con clientes potenciales sin las molestias de tener que lanzar ofertas en frío o pujar por trabajos en plataformas para autónomos. Ofrecer servicios como diseñador web, redactor o consultor en tu comunidad local te permite empezar sin una compleja infraestructura online.

2. ¿Cómo puedo mejorar como autónomo?

Pon en práctica trucos para trabajar como autónomo, como desarrollar tus competencias básicas y sociales. Agiliza los flujos de trabajo con herramientas de gestión de proyectos como ClickUp y utiliza plantillas y POE para ahorrar tiempo en tareas repetitivas.

Busca la tutoría de autónomos con experiencia, haz cursos online sobre habilidades empresariales y sigue ampliando tus servicios para mejorar tus capacidades.

Por último, no te olvides de bloquear tiempo para el trabajo en profundidad, programar descansos regulares, decir no a los proyectos que te hacen perder el tiempo y encontrar un compañero de responsabilidad que te mantenga motivado.

3. ¿Qué habilidad es la mejor para trabajar por cuenta propia?

Más que las habilidades específicas, las habilidades interpersonales como la automotivación, la disciplina, la comunicación y la gestión del tiempo son vitales para el intento correcto de trabajar por cuenta propia.

Las habilidades más demandadas, como la programación, la redacción, el diseño gráfico, el marketing digital y la consultoría, facilitan la captación de clientes.

Ser un generalista adaptable capaz de ofrecer diversos servicios, como redes sociales, diseño web, compatibilidad administrativa, etc., abre más oportunidades.