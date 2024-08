Perplexity AI frente a ChatGPT: ¿Qué herramienta de IA es la adecuada para usted?

Imagina que estás de vacaciones y te tropiezas con una flor misteriosa. ¿Qué haces? Muy fácil. Le pides al chatbot de IA de tu teléfono que la identifique.

Olvídate de los viejos tiempos en los que la inteligencia artificial sólo vivía en los libros de ciencia ficción. Hoy en día, los modelos de IA son esenciales para nuestras vidas, ya que resuelven nuestros problemas cotidianos.

Dos conocidos modelos lingüísticos de gran tamaño (LLM) lideran este cambio: Perplexity IA y ChatGPT. Ambas herramientas de IA son estupendas, pero ¿cuál es mejor?

Eso es lo que vamos a analizar en este blog. Analizaremos Perplexity IA frente a ChatGPT, sus funciones clave, ventajas e inconvenientes y planes de precios para que puedas elegir la que mejor se adapte a ti. Y para hacer las cosas más emocionantes, ¡le mostraremos una opción de bonificación que le robará el protagonismo!

Así pues, descubramos la mejor opción Herramienta de IA ¡de 2024!

¿Qué es la IA de perplejidad?

vía IA de perplejidad Perplexity IA no es el típico chatbot: tiene una función de motor de búsqueda basado en IA o, como a sus creadores les gusta llamarlo, una función de "motor de respuestas" que funciona como un chatbot.

Lanzada en 2022, Perplexity IA entiende tus preguntas mejor que los motores de búsqueda normales. Puedes hacerle preguntas en un lenguaje sencillo y Perplexity AI consultará varias fuentes, como bases de datos académicas, noticias, YouTube y Reddit, para darte respuestas precisas y actualizadas.

Lo que diferencia a Perplexity IA es que no se limita a buscar palabras clave, sino que trata de entender lo que quieres decir. Analiza tu pregunta, tus interacciones anteriores y lo que ya sabes para generar respuestas precisas y muy útiles.

Además, es excelente con el texto y puede manejar diferentes medios como imágenes, vídeos y audio. Esto lo hace muy útil para investigadores, escritores, artistas, músicos y programadores. Pueden utilizarlo para hacer preguntas, crear contenidos y resumir información.

Funciones de IA Perplexity

Algunas diferencias clave y funciones únicas que hacen que Perplexity IA destaque son:

1. Búsqueda web en tiempo real

Perplexity IA está siempre al día de lo que ocurre en Internet en tiempo real.

A diferencia de los motores de búsqueda tradicionales, que tardan en ponerse al día, este motor de búsqueda basado en IA escanea y analiza continuamente la web a medida que suceden las cosas. Tanto si buscas las últimas actualizaciones, noticias de última hora o cualquier otra cosa que te interese, Perplexity te ofrece la información más actualizada.

Siempre podrás estar al día de los últimos acontecimientos, ya que está diseñado para mantenerte informado en tiempo real. Piensa en ello como si tuvieras un reportero de noticias de bolsillo sin el micrófono y la necesidad constante de atención.

2. Cita transparente de la fuente

vía IA de perplejidad Perplexity IA se toma en serio la credibilidad y quiere que confíes en la información que comparte.

Por eso cita las fuentes de todos sus resultados de búsqueda, para que puedas ver exactamente de dónde procede la información.

Esta transparencia es crucial para las personas que necesitan información fiable para investigar o tomar decisiones inteligentes basadas en datos precisos.

Imagínatelo como un amigo que no sólo te cuenta cosas, sino que también te muestra los libros, sitios web o fuentes que ha leído. Perplexity IA hace lo mismo y te da citas para que puedas comprobar la información y asegurarte de que es fiable. Es como tener un corrector de datos integrado

También te ayuda a profundizar en el tema.

3. Integración de diversas fuentes

Perplexity IA no se limita a los sitios web habituales y a los resultados de búsqueda estándar. Profundiza en diversas fuentes, desde revistas académicas hasta informes del sector y debates en las redes sociales.

Considéralo como un compañero que no se limita a leer un libro, sino que busca en bases de datos académicas, el Wolfram Alpha base de conocimientos para física y matemáticas, YouTube, Reddit y noticias.

Obtendrás una gran cantidad de información, incluidos los últimos artículos y referencias sobre temas específicos.

Perplejidad Precios IA

Gratis

Pro: $20/mes por usuario

¿Qué es ChatGPT?

vía OpenAI ChatGPT es el primer chatbot de IA creado por OpenAI en noviembre de 2022. Destaca por ser un gran modelo de lenguaje (LLM) que utiliza una tecnología inteligente llamada Generative Pretrained Transformer (GPT) para hablar como un ser humano real.

Este robot de IA puede hacer muchas cosas, como traducir idiomas y crear contenidos extraordinarios desde cero. Y más de 180 millones de usuarios pueden dar fe de su versatilidad

Puedes utilizar la versión básica, GPT-3.5, de forma gratuita/a o hacerte con la más sofisticada, ChatGPT Plus, con la superpotente GPT-4, previo pago.

¿Y lo mejor? GPT-4 no es sólo para chatear. Puede crear documentos, resolver problemas matemáticos complejos e incluso entender imágenes.

Funciones de ChatGPT

Así, qué funciones únicas hacen que ChatGPT funcione a las mil maravillas como el primer chatbot de su clase? Veamos.

1. Procesamiento del lenguaje natural

¿Qué hace que ChatGPT sea tan bueno hablando como un humano? Su capacidad de procesamiento del lenguaje natural.

Puedes chatear con él de forma natural; te entenderá perfectamente utilizando sus algoritmos inteligentes. A su vez, obtendrás respuestas similares a las humanas, avanzadas y personalizadas.

Digamos que estás planeando un viaje y no estás seguro de adónde ir. Sólo tienes que decirle a ChatGPT cuáles son tus intereses y preferencias. Te hará sugerencias útiles y recordará tus preferencias.

Así, si las primeras opciones no se ajustan del todo a lo que tienes en mente, puedes pedir más ideas y ChatGPT te proporcionará rápidamente otras mejores.

Lo mejor es que ChatGPT también entiende chistes, referencias y sarcasmos. Así, puedes obtener respuestas inteligentes de tipo humano que tienen sentido, lo que la convierte en una de las mejores Herramientas de redacción con IA que existen.

2. Chat de voz e imagen

vía OpenAI ¡Ya puedes mantener conversaciones en tiempo real con ChatGPT usando imágenes! 📷

Imagina que te gusta la jardinería y fotografías una planta misteriosa en tu jardín. ChatGPT puede identificar la planta, compartir consejos de cuidado e incluso sugerir plantas compañeras para tu jardín.

En otro orden de cosas, si capturas una imagen de un complejo problema matemático, el chatbot te dará explicaciones y soluciones paso a paso.

También puedes utilizar la función de chat de voz de ChatGPT para crear la lista de reproducción ideal o incluso para que te cuente datos interesantes sobre lugares emblemáticos. Recientemente, OpenAI incluso ha trabajado con actores de doblaje cualificados para añadir seis opciones de voz diferentes para que puedas elegir tu voz y tono preferidos para ChatGPT.

3. Experiencia lingüística

Las barreras lingüísticas no existen con ChatGPT. ¿Por qué? Porque se nutre de un amplio conjunto de datos de 570 GB procedentes de todos los rincones de Internet.

Todos esos datos han dotado a este chatbot de IA de un enorme vocabulario que lo convierte en un lingüista experto. Domina el lenguaje cotidiano y también puede descifrar términos poco comunes y técnicos en cuestión de segundos.

Puedes chatear con él en más de 200 idiomas gracias a su formación en múltiples lenguas de todo el mundo

Precios de ChatGPT

Gratis

Plus: $20/mes por usuario

$20/mes por usuario Team: 30 $/mes por usuario

30 $/mes por usuario Enterprise: Precios personalizados

Bonus_: Gratis Plantillas de indicaciones ChatGPT para ti

Perplejidad IA vs. ChatGPT: Comparación de funciones

Comparemos ahora las dos herramientas en detalle.

Citas de fuentes Sí No | Precios | Planes gratuitos y de pago | Planes gratuitos y de pago |

Generación de contenidos

Todas las herramientas de IA son excelentes para crear contenidos. Lo importante es qué tipo de contenido crean. Exploremos el contenido específico creado tanto por Perplexity como por ChatGPT.

Perplexity IA

La IA de Perplexity no es la más creativa a la hora de crear contenidos

Sin embargo, es excelente a la hora de generar contenidos precisos y actualizados. Especialmente a la hora de proporcionar información detallada y contextualmente relevante.

Sus respuestas son claras y directas, por lo que es ideal para responder preguntas y ofrecer información exhaustiva. Así pues, Perplexity destaca en tareas como investigar y resumir información, donde ser preciso y fiable es súper importante. Puede que no sea tu primera opción para tareas de escritura creativa.

ChatGPT

ChatGPT es ideal para crear todo tipo de contenidos, por lo que es más versátil que Perplexity. Puedes utilizarlo para crear poemas, código, guiones, música, correos electrónicos y mucho más.

ChatGPT es único porque puedes pedirle un tono, estilo y formato específicos, lo que te da más control sobre el resultado de tu creación.

Calidad de respuesta

La calidad de las respuestas de IA determina lo útiles que pueden ser para un caso de uso concreto. Perplexity IA y ChatGPT muestran respuestas de alta calidad con ligeras diferencias.

Perplejidad IA

Perplexity IA destaca a la hora de abordar preguntas complejas y ofrecer respuestas precisas y perspicaces. Te proporciona un resumen claro para responder a tus consultas y te ofrece citas, para que puedas verificar la información y profundizar en el tema.

Al centrarse en la precisión y la profundidad, Perplexity brilla por sus respuestas exhaustivas y fiables.

ChatGPT

ChatGPT adopta un enfoque diferente. Sus respuestas suenan más humanas, lo que lo convierte en un excelente compañero para conversaciones informales, exploración de ideas y lluvias de ideas. ¿El truco? No revela las fuentes de información.

Aunque es ideal para usos generales, como generar contenido de texto y responder a preguntas sencillas, ChatGPT puede no ser tan hábil como Perplexity a la hora de realizar un aprendizaje profundo y ofrecer respuestas en profundidad o compatibilidad con una investigación exhaustiva sobre un tema específico.

Precisión factual

Un bot de IA que da respuestas erróneas no será útil para nadie. Comprobemos qué chatbot ofrece mejores resultados: ChatGPT frente a Perplexity IA.

Perplejidad IA

Perplexity IA extrae respuestas de varias páginas web en directo, incluidas bases de datos académicas, canales de medios sociales y medios de noticias globales. Este amplio intervalo garantiza que los usuarios reciban la información más actualizada y precisa disponible.

Puedes verificar la información proporcionada y explorar los temas en profundidad gracias al compromiso de Perplexity con la transparencia, evidente a través de las citas de las fuentes.

Por lo tanto, si la precisión es su principal objeto, este "motor de respuestas" es preferible.

ChatGPT

La precisión factual de ChatGPT se basa en su enorme conjunto de datos recopilados hace varios años, lo que lo hace más propenso a proporcionar información obsoleta o potencialmente inexacta.

Aunque es un campeón en chats amistosos y creatividad, puede no ser ideal si buscas los datos más actuales y precisos.

La exactitud de ChatGPT depende de la calidad de las fuentes de su conjunto de datos, y puede que no siempre garantice la precisión, especialmente en el caso de los detalles factuales. Si tienes la versión Plus (de pago), obtendrás respuestas más precisas, ya que Plus incluye la posibilidad de navegar por Internet en lugar de basarse únicamente en datos de entrenamiento.

Conversación natural

¿Quién habla más como un humano: ¿Perplexity o ChatGPT? Averigüémoslo.

Perplexity IA

Perplexity IA está entrenada principalmente en hechos y datos organizados para el aprendizaje automático, lo que la hace buena para responder a preguntas claras y específicas.

Sin embargo, cuando se le hacen preguntas abiertas, poco estructuradas o confusas, Perplexity puede tener dificultades para entenderlas. Sus respuestas a este tipo de preguntas pueden no resultar tan naturales y atractivas como las de ChatGPT.

Esto significa que la herramienta de IA todavía está trabajando para mejorar sus habilidades de conversación natural.

ChatGPT

ChatGPT es un profesional de la conversación natural gracias a la formación en GPT de OpenAI.

Es experto en responder a todo tipo de preguntas, ya sean sencillas o complejas. Puede dar respuestas detalladas y útiles, incluso si le haces preguntas abiertas o desafiantes sin respuestas claras.

Si quieres un chat amigable e información útil y no te preocupa demasiado la precisión, ChatGPT es una gran elección.

Perplejidad IA vs. ChatGPT: ¿Quién es mejor?

Es difícil declarar un claro ganador ya que tanto Perplexity IA como ChatGPT tienen desventajas.

Perplexity IA es tu gurú de la investigación: su gran precisión y su información actualizada le permiten profundizar en temas específicos y elaborar resúmenes detallados. Pero cuando se trata de escritura creativa, se queda corto.

Por su parte, ChatGPT es un versátil todoterreno. Es muy creativo y puede crear prácticamente cualquier tipo de contenido. Responde rápidamente a las preguntas cotidianas y es un excelente compañero para el público en general. Pero no se ha actualizado desde septiembre de 2021, por lo que podría cometer algunos errores. OpenAI añadió una función de navegación a ChatGPT para superar este inconveniente, pero solo está disponible para los usuarios de ChatGPT Plus.

Perplexity IA vs. ChatGPT en Reddit

Hemos decidido echar un vistazo a las opiniones de los usuarios de Reddit para profundizar en la batalla entre ChatGPT y la IA de Perplexity.

La mayoría de los usuarios parecen utilizar ambas herramientas cómodamente en función de sus respectivos casos de uso.

Puntos clave de nuestra investigación:

he pagado por ambas, y puedo decir sin ningún género de dudas que para tareas que requieren gran precisión, respuestas largas y numerosas indicaciones de seguimiento (interacciones conversacionales), ChatGPT de OpenAI hace un trabajo notablemente superior. Por otro lado, Perplexity destaca en la navegación por Internet y la búsqueda de información muy específica. También maneja relativamente bien la interacción PDF en Claude 2 en modo de escritura"

Sin embargo, un Redditor dejó muy claro que Perplejidad no era la mejor opción para el contenido creativo, y ChatGPT es el ganador obvio en ese caso.

chatGPT es más creativo y la interfaz de usuario es más limpia. Sin embargo, Perplexity utiliza una temperatura más baja. Aunque eso puede provocar menos alucinaciones. Por lo demás, he probado ampliamente las salidas de escritura y de chatear. Perplexity Pro es menos creativo y más directo con las indicaciones"_

Conoce ClickUp-La Mejor Alternativa al Debate IA vs ChatGPT de Perplexity

¿Y si tuviéramos una herramienta de IA que combinara la precisión milimétrica de Perplexity con la creatividad sin límites de ChatGPT?

Pues ya la tienes.

Gestione sus proyectos fácilmente mediante IA, más de 15 vistas personalizadas y tareas de ClickUp automatizadas

Conozca ClickUp: una solución todo en uno, integrada en IA, para la gestión de proyectos y una solución excelente alternativa a ChatGPT y Perplexity IA.

Diga adiós a la gestión de múltiples herramientas y dé la bienvenida a una plataforma fácil de usar con todo tipo de funciones dentro de un único espacio de trabajo.

ClickUp tiene todo lo que necesita para dirigir una empresa con éxito, desde edición avanzada de texto y plantillas de redacción de contenidos para robustecer gestión de tareas e integración sin problemas con más de 1000 aplicaciones

Es tu aliado definitivo para cumplir los plazos, agilizar los flujos de trabajo y mejorar la productividad general.

Tanto si eres una empresa emergente dedicada a la investigación como una leyenda del marketing, ClickUp se adapta a todo el mundo. Simplifica la planificación de tareas, la colaboración en equipo y el seguimiento del progreso de los proyectos, todo cómodamente bajo un mismo techo.

Mejora tu IA con ClickUp Brain

Resuelve tus tareas de 30 minutos en 30 segundos con ClickUp Brain Cerebro ClickUp es un potente asistente de IA diseñado para resolver tareas rápidamente, ahorrar tiempo y aumentar la productividad de su equipo. Con una gestión de proyectos y conocimientos basada en IA y una Asistente de escritura basado en IA y estarás listo para trabajar más rápido y de forma más inteligente.

ClickUp Brain proporciona respuestas instantáneas sobre el contexto específico de Business mientras su equipo colabora en tareas, proyectos y documentos dentro de ClickUp. Puede generar presentaciones personales y de equipo bajo demanda, resumir tareas e hilos de comentarios, y mucho más.

Cree contenidos excepcionales con el asistente de redacción IA basado en roles de ClickUp, que le ayuda:

Resumir todo su texto

Reducir las lagunas de comunicación mejorando su redacción

Aportar ideas para blogs, redes sociales y eventos

Redactar rápidamente correos electrónicos profesionales

Redacte informes de proyecto detallados sin esfuerzo

Elabore preguntas de encuesta perspicaces

Planifique reuniones con agendas bien estructuradas y mucho más

Tanto si te dedicas a la gestión de proyectos como al marketing, los recursos humanos o las ventas, ClickUp Brain puede colaborar con cualquiera. Es el asistente virtual de sus sueños

Gestione todos sus documentos con ClickUp Docs

Colabore con los miembros de su equipo en ClickUp Docs para personalizar fuentes, añadir relaciones entre tareas o enlazar a tareas directamente en el documento

¿Se ahoga diariamente en una enorme pila de documentos? Manténgase a flote con Documentos ClickUp .

Utilice ClickUp Docs para crear, editar, almacenar y compartir todos sus documentos cruciales sin complicaciones. No es sólo un espacio para sus pensamientos; usted y su equipo pueden editar los documentos juntos en tiempo real.

Colabora desde donde estés dejando comentarios, asignando tareas sobre la marcha y convirtiendo partes de tu documento directamente en tareas. Una vez que tu documento esté listo, puedes enlazarlo a una tarea para organizarlo todo ordenadamente en una ubicación centralizada.

Ajuste cada aspecto del trabajo con ClickUp Docs y asegúrese de que sus documentos se alinean perfectamente con sus tareas, proyectos y el flujo de trabajo único de su equipo.

Haga un seguimiento de sus proyectos con la herramienta de gestión de proyectos de ClickUp

Controle sus proyectos con la herramienta de gestión de proyectos de ClickUp

Si sus proyectos y metas están por todas partes, utilice Gestión de proyectos de ClickUp para ponerlos en pedido.

Combínelo con ClickUp Brain y acelere planes de proyecto automatizando tareas como la generación de subtareas y el resumen de comentarios.

Con un enfoque en la gestión de prioridades, puede mantener los detalles de su proyecto visibles y alineados con las metas de la empresa. ClickUp hace hincapié en la transparencia para la aprobación rápida de las partes interesadas, apoyando la compatibilidad a través de funciones como documentos y chatear.

ClickUp agiliza la planificación de proyectos y la colaboración en equipo, con la ayuda de la automatización para eliminar el trabajo innecesario. Obtenga una Panorámica completa, con visibilidad de los cuellos de botella, riesgos, problemas de recursos y mucho más con paneles en tiempo real, manteniendo a los equipos por delante en el progreso del proyecto.

Precios de ClickUp

Free Forever (Gratis para siempre)

(Gratis para siempre) Unlimited: 7 $/usuario al mes

7 $/usuario al mes Business: 12 $/usuario al mes

12 $/usuario al mes Empresa: Contactar para precios

Contactar para precios ClickUp Brain está disponible en todos los planes de pago por 5$ por miembro del entorno de trabajo al mes

¡Actualice su experiencia de IA con ClickUp!

¿Necesita una solución de IA todo en uno que supere a Perplexity y ChatGPT? Elija ClickUp.

Disfrute de lo mejor de ambos mundos con una gestión de proyectos superior y funciones de IA de primer nivel. Utilice ClickUp para simplificar la gestión de información y tareas y mejorar la productividad mediante una potente automatización.

Estructure sus ideas y manténgase alineado con sus metas con la ayuda de ClickUp y sus ilimitadas posibilidades de IA.

Regístrate ¡gratis/a hoy mismo!