Cómo hacer una pregunta a la IA: consejos de expertos para sacar el máximo partido a tus herramientas de IA

La inteligencia artificial (IA) ha salido oficialmente de las películas de ciencia ficción y se ha incorporado directamente a los dispositivos electrónicos de nuestra vida cotidiana. 🤖

Gracias a los chatbots basados en IA, como ChatGPT, obtener respuestas a cualquier pregunta es tan sencillo como enviar un texto a un amigo. Esto resulta muy útil para generar ideas, realizar investigaciones y redactar cualquier tipo de contenido.

¿Y lo mejor de todo?

El tiempo de respuesta. El aprendizaje es inmediato.

Pero aquí está la cuestión:

Si quieres obtener respuestas relevantes sin perder tiempo, debes saber cómo formular preguntas a la IA de manera eficaz. No, no es nada del otro mundo: solo tienes que saber qué errores evitar y qué técnicas utilizar.

Ahí es donde entra en juego esta práctica guía.

Y si te interesa conocer el contexto general de la IA, profundizaremos en su funcionamiento y analizaremos las consideraciones éticas y de privacidad. De este modo, a la hora de elegir herramientas de IA, sabrás qué aspectos debes tener en cuenta, como las limitaciones de los datos de entrenamiento y el tratamiento de los datos.

¿Listo? ¡Empecemos!

Comprender la IA y cómo funciona

La IA es un campo de la informática que crea robots y sistemas informáticos para realizar tareas similares a las humanas con mayor precisión y en una fracción del tiempo. ⚡

Esto se consigue a través de diferentes ramas de la IA, como:

Aprendizaje automático : Utiliza algoritmos y grandes conjuntos de datos para crear modelos de autoaprendizaje. Estos modelos permiten a los sistemas informáticos aprender de forma autónoma a partir de nuevos datos, reconocer patrones y tomar decisiones.

Aprendizaje profundo: Esta rama del aprendizaje automático imita al cerebro humano. Al igual que las neuronas del cerebro, utiliza redes neuronales artificiales (un conjunto de algoritmos complejos) para aprender a partir de enormes cantidades de datos. Así que, si alimentas una red neuronal con imágenes de gatos y perros, aprenderá a identificar otros gatos y perros 🐱 🐶

Procesamiento del lenguaje natural (PLN): Una rama de la IA que enseña a los ordenadores y a los robots a interactuar con el lenguaje humano, tal y como lo hacemos nosotros. De este modo, la IA puede comprender las palabras habladas y escritas, interpretarlas y responder de una manera que tenga sentido para nosotros.

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Hoy en día, la IA es sinónimo de las potentes tecnologías que hacen funcionar nuestras aplicaciones y dispositivos favoritos. Entre las opciones más populares se incluyen:

ChatGPT y ClickUp AI para para generar contenido en respuesta a nuestras consultas

Amazon , Netflix y Spotify para recomendar productos, películas y canciones basándose en nuestro comportamiento y preferencias anteriores

Siri, Alexa y el Asistente de Google para comprender y responder a nuestros comandos verbales

Tesla para tomar decisiones de conducción en tiempo real en la carretera

Errores comunes que cometen las personas al hacer preguntas a la IA

Los modelos de lenguaje a gran escala (LLM), como ChatGPT de OpenAI, se han convertido en una herramienta imprescindible para realizar con facilidad tareas personales y profesionales, como redactar correos electrónicos, generar código y elaborar planes de marketing. 📝Pero si acabas de empezar con la IA, es probable que cometas muchos errores y te frustres con las respuestas. Por eso saber cómo formular preguntas a la IA es clave. Para evitar complicaciones y ahorrar tiempo, aquí tienes algunos errores comunes que debes evitar al hacer preguntas a la IA.

1. Hacer preguntas vagas

Aunque las herramientas de IA cuentan con muchas funciones avanzadas, leer la mente no es una de ellas.

La calidad de las respuestas que recibas depende de la claridad y el nivel de detalle de tu consulta. Si tus preguntas son vagas o la información proporcionada es inexacta, es probable que recibas respuestas genéricas, incorrectas o que no se ajusten a lo que necesitas.

Antes de pulsar «enviar» en tu pregunta, tómate un momento para pensar qué es lo que quieres saber e incluye tantos detalles relevantes (como el propósito, el contexto y las preferencias) como sea posible. ✍️

2. Proporcionar poco o ningún contexto

Las herramientas de IA suelen necesitar contexto para comprender la intención detrás de una pregunta. De lo contrario, obtendrás respuestas técnicamente correctas, pero irrelevantes e inaplicables a tu caso.

Plantea tu pregunta a la herramienta de IA incluyendo quién, qué, dónde, cuándo y por qué.

Supongamos que necesitas ayuda para planificar un evento. Es fundamental hacer una mención del tipo de evento, su ubicación, la fecha y quiénes asistirán. Este contexto permite a la IA adaptar sus sugerencias de lugares, actividades y logística para satisfacer las necesidades específicas de tu evento.

3. Esperar que la IA lo entienda al instante en todo momento

Esperar que la IA acierte a la primera en todas las ocasiones es un poco poco realista: la IA es inteligente, pero no es perfecta.

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Por ejemplo, si le preguntas a la IA sobre las buenas prácticas en marketing digital, es posible que obtengas una respuesta que abarque un amplio intervalo de temas. En lugar de sentirte frustrado y rendirte, tu guía orienta a la IA para que acote su respuesta. 🎯

Es como hacerle una pregunta a un amigo. A veces, tendrás que modificar tu pregunta, aclarar puntos específicos o añadir detalles adicionales para obtener la información que necesitas.

4. No verificar la veracidad de los resultados

Las herramientas de IA generan respuestas utilizando conjuntos de datos más grandes de lo que el cerebro humano puede procesar de una sola vez. Sin embargo, pueden cometer errores sin avisarte de que no están seguras.

Si utilizas la IA para obtener las últimas estadísticas sobre el uso de Internet, es posible que te proporcione cifras desactualizadas procedentes de bases de datos poco fiables. Debes contrastar estos datos (con fuentes fiables y actualizadas) para asegurarte de que son correctos antes del uso compartido con otras personas.

Aunque esto pueda parecer mucho trabajo, es mucho más rápido que buscar toda esa información por tu cuenta.

Retos a los que se enfrenta la IA a la hora de dar respuestas

Aunque evites los errores comunes que acabamos de comentar, la IA sigue teniendo límites. Comprenderlos puede ayudarte a gestionar y utilizar mejor las respuestas que recibas.

Las herramientas de IA se basan en los datos con los que se han entrenado, que pueden no incluir la información o las tendencias más recientes.

Imagina que quieres informarte sobre los últimos dispositivos en materia de energías renovables. Si la última actualización de datos de la IA fue hace seis meses, es posible que no tenga en cuenta los avances o debates recientes.

Una buena idea es comprobar tú mismo los datos más recientes o verificar cuándo se actualizó por última vez la IA. Así te asegurarás de no perderte nada nuevo y podrás tomar decisiones con la información más reciente. 🧐

2. Capacidad para resolver problemas

Dado que la IA depende de sus datos de entrenamiento, puede tener dificultades para resolver problemas de forma creativa y responder a preguntas complejas.

Por ejemplo, si le pides a la IA que redacte un plan Business, puede generar un esquema básico basado en las plantillas y la información de sus datos de entrenamiento. Es posible que no incluya ciertos detalles clave propios de tu idea de empresa. 💡

Teniendo esto en cuenta, plantéate utilizar la IA para complementar tu experiencia y creatividad, no para crearlo todo desde cero. Proporciónale toda la información posible sobre tu idea de empresa y perfecciona su respuesta con tus conocimientos y tu punto de vista.

3. Sesgo algorítmico

Si los datos utilizados para entrenar a una IA tienen algún sesgo —intencionado o no—, las respuestas de la IA lo reflejarán. Por ejemplo, si le pides a la IA consejos sobre contratación y ha sido entrenada con datos que muestran principalmente a hombres en roles de liderazgo, podría sugerir prácticas que favorezcan a los hombres.

Depende de los ingenieros de aprendizaje automático garantizar que los datos de entrenamiento no contengan sesgos. Sin embargo, como usuario, debes ser consciente de esta posibilidad.

Saber esto te permite evaluar las respuestas de la IA de forma crítica, detectar sesgos y proporcionar comentarios (al modelo de IA y a los desarrolladores) para implementar correcciones.

Métodos prácticos para hacer preguntas a la IA

Las preguntas que escribes en una herramienta de IA (también conocidas como «indicaciones») influyen en la calidad de sus respuestas. Optimizar estas indicaciones (también conocido como «prompt engineering») mejora significativamente tus resultados.

Aquí tienes cinco métodos prácticos para mejorar tus indicaciones y generar respuestas más precisas.

1. Utiliza indicaciones para la IA

Empezar con una indicación básica en una nueva ventana del chatbot es un buen primer paso a la hora de hacer preguntas a la IA. Esto funciona bien para preguntas sencillas como «¿Cuál es la capital de Francia?» o «¿Qué es la fotosíntesis?».

Pero, ¿qué pasa si necesitas formular preguntas detalladas pero quieres acelerar el proceso o no estás seguro de cómo hacerlo? ¡Utiliza plantillas de indicaciones para IA! 🤩

Crea fácilmente campañas segmentadas, recopila información y datos para identificar tipos de clientes, y genera ideas para contenidos y promociones con el fin de aumentar la interacción y las conversiones con la plantilla «Chat GPT Prompts for Marketing» de ClickUp.

Con ClickUp, puedes acceder a cientos de opciones, entre las que se incluyen:

Mejor aún, utiliza ClickUp AI, que incluye más de 100 plantillas de indicaciones listas para usar para cada rol y caso de uso. Por ejemplo, para el departamento de marketing, las plantillas de indicaciones te ayudan a redactar descripciones de productos, planificar eventos, crear resúmenes de campañas y mucho más.

2. Sé específico

Para evitar respuestas genéricas de la IA, debes formular preguntas específicas. Esto implica incluir tantos detalles como sea posible, como el propósito de tu contenido, el estilo de redacción preferido, el formato de salida (tabla, CSV, HTML), el público objetivo y cualquier indicación específica sobre lo que se debe y no se debe hacer.

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Por ejemplo, «¿Me puedes ayudar a escribir un correo electrónico?» es una petición imprecisa. Una pregunta mejor sería: «Redacta un correo electrónico profesional dirigido a un cliente en el que se pida disculpas por el retraso del proyecto. Haz una mención a nuestro compromiso con la calidad y ofrece un descuento por las molestias causadas. No culpes a nadie ni proporciones detalles técnicos excesivos».

Cuantos más detalles proporciones, más cerca estará la IA de identificar y ofrecerte la respuesta exacta que necesitas. 📌

3. Proporcione suficiente contexto

Además de ser específico, proporcionar contexto es otra forma de obtener respuestas precisas. Puedes proporcionar contexto de las siguientes maneras:

Describir situaciones concretas: En lugar de decir «Dame algunas ideas de contenido para mi empresa de cuidado de la piel», describe una situación: «Estoy diseñando una campaña de marketing para productos de cuidado de la piel ecológicos con objetivo de llegar a los millennials. ¿Qué ideas de contenido conectarían con mi público?».

Ejemplos: En lugar de decir «Recomiéndame algunos libros buenos», podrías decir: «Me ha gustado leer El alquimista y Siddhartha. ¿Me puedes recomendar libros con temas o estilos de escritura similares?».

Hacer que la IA adopte una personalidad: Por ejemplo, «Imagina que eres un bloguero de viajes especializado en viajes económicos. ¿Cuáles son tus cinco destinos de viaje económicos favoritos para 2024?».

La especificidad resulta útil cuando necesitas ayuda con estrategias empresariales personalizadas, recomendaciones personalizadas y resolución de problemas técnicos. 🛠️

4. Utiliza un lenguaje conciso

Evita utilizar jerga o frases complejas que puedan confundir a la IA: mantén la sencillez. Esto facilita que la IA comprenda lo que quieres y te proporcione respuestas útiles.

Por ejemplo, en lugar de preguntar: «¿Cuáles son las buenas prácticas de SEO para mejorar el posicionamiento en los resultados de búsqueda?», podrías preguntar: «¿Cómo puedo hacer que mi sitio web aparezca en una posición más alta en los resultados de búsqueda de Google?».

La pregunta modificada utiliza un lenguaje sencillo y prescinde de la jerga del SEO y el SERP para transmitir la misma idea, por lo que es más probable que obtenga una mejor respuesta.

5. Prueba diferentes entradas

Recuerda que es posible que la IA no acierte a la primera.

Entonces, ¿qué haces cuando aplicas todas las técnicas anteriores pero sigues sin obtener la respuesta que buscas? La respuesta es sencilla: vuelve a intentarlo.

Esto implica reformular toda la pregunta (modificando su estructura o aportando más detalles) o hacer preguntas de seguimiento sobre partes concretas de la respuesta anterior.

Después de repasar esto unas cuantas veces, empezarás a dar con lo que mejor funciona para diferentes aplicaciones y casos de uso. 💪

Ventajas de utilizar la IA

Una vez que le cojas el truco a la redacción de indicaciones eficaces, el uso de herramientas de IA generativa como ChatGPT y ClickUp AI te permitirá superar el bloqueo del escritor y generar borradores en cuestión de segundos.

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Pero ClickUp AI va un paso más allá con más ventajas:

Disponibilidad multiplataforma las 24 horas del día, los 7 días de la semana: ClickUp AI es un asistente de IA disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a través de la web y de aplicaciones para escritorio, Android e iOS. Puedes obtener ayuda en cualquier momento y en cualquier lugar, ya sea que estés trabajando hasta tarde, de viaje o cambiando de dispositivo.

Flujos de trabajo fluidos: Utiliza ClickUp AI para optimizar las operaciones empresariales y los proyectos convirtiendo las notas de las reuniones en tareas, desglosando las tareas en subtareas y generando actualizaciones del estado de los proyectos.

Aumento de la productividad: ClickUp AI ClickUp AI aumenta la productividad al ayudarte a encontrar rápidamente información específica en grandes conjuntos de datos y a resumir documentos largos y hilos de chat. Esto te libera tiempo a ti y a tu equipo para que podáis centraros en tareas complejas y creativas 🙌

Traducciones: Utiliza la Utiliza la acción «Traducir» de ClickUp AI para crear contenido en una docena de idiomas diferentes.

Consideraciones éticas y de privacidad en las conversaciones con IA

La IA tiene muchas ventajas, pero también plantea problemas éticos y de privacidad. Esto es lo que necesitas saber para asegurarte de que utilizas las herramientas de IA de forma responsable.

1. El rol de las cookies HTTP en la IA

Las cookies HTTP son pequeños archivos que se guardan en tu dispositivo cuando visitas sitios web. Normalmente se utilizan para recordar tu comportamiento y tus preferencias anteriores.

Estos datos se introducen en aplicaciones de IA que personalizan las interacciones futuras en estos sitios web. Aunque esto mejora tu experiencia de usuario en general, también plantea preocupaciones en materia de privacidad.

Los datos recopilados por las cookies pueden utilizarse de formas que no esperabas. Supongamos que visitas a menudo sitios web sobre salud. Las cookies almacenarán y utilizarán esta información para influir en los anuncios y el contenido que ves en otros sitios.

Algunas de las mejores formas de contrarrestar esto son obtener más información sobre la IA y las políticas de privacidad de los sitios web, limitar o bloquear las cookies de seguimiento y borrar regularmente las cookies de su dispositivo.

2. Privacidad y seguridad de los datos en las aplicaciones de chatbots con IA

Las aplicaciones de chatbot suelen necesitar acceso a datos personales para ofrecer respuestas relevantes y útiles. Sin embargo, el uso compartido excesivo de información puede ser arriesgado, especialmente en lo que respecta a datos confidenciales.

Es importante saber cómo estos chatbots protegen y utilizan los datos que compartes. Por supuesto, muchas aplicaciones de chatbot utilizan un cifrado robusto y normas estrictas de protección de datos para proteger tu información y evitar un uso indebido. 🔒

Sin embargo, los niveles de seguridad pueden variar, por lo que es más seguro consultar sus políticas de privacidad y comprender qué permisos estás concediendo.

De esta forma, podrás disfrutar de las ventajas de la IA sin perder el control sobre tu información privada y reduciendo el riesgo de violaciones de la privacidad.

3. Pérdida de puestos de trabajo

A medida que se vuelvan más avanzados, los sistemas de IA asumirán tareas como las de asistente virtual, gestión de redes sociales, soporte al cliente y fabricación.

Según un estudio publicado en Sage Journals, el 14 % de los trabajadores ya ha perdido su empleo a causa de la IA. Se prevé que esta cifra aumente, ya que cada vez más empresas planifican reducir su plantilla mediante el uso de la IA y otras estrategias de automatización. 👀

¿Cuál es la solución? Las empresas deberían poner en marcha programas de formación que ayuden a sus equipos a adaptarse y a destacar gracias a la IA. Esto podría implicar invertir en habilidades humanas que la IA no puede replicar y enseñar a los empleados a aprovechar la IA en su trabajo.

Mientras tanto, los empleados pueden tener una vista positiva sobre este cambio, como un impulso para mejorar sus habilidades y seguir siendo flexibles. Participar en los programas de formación que ofrecen las empresas o explorar nuevos cursos sobre tecnología es una excelente manera de empezar.

4. Consumo energético

Desarrollar y mantener sistemas de IA a gran escala requiere mucha energía. Esto suscita preocupaciones sobre la contribución de la IA a las emisiones de carbono, que tienen un impacto negativo en nuestro medio ambiente. 🌱

A medida que la IA se integra cada vez más en nuestra vida cotidiana, resulta cada vez más difícil ignorar su huella medioambiental. Pero hay formas en las que los desarrolladores y usuarios de IA podemos actuar: promoviendo el uso de fuentes de energía renovables en los centros de datos y la investigación de modelos de IA que consuman menos energía.

Lograr progreso significativo en este ámbito llevará tiempo. Pero hoy mismo podemos iniciar la conversación sobre cómo construir un futuro sostenible con la IA.

ClickUp Brain

Prueba ClickUp Brain ahora Pregunta sobre tareas, documentos y personas con ClickUp Brain

ClickUp Brain es una solución de IA todo en uno diseñada para optimizar el trabajo mediante la automatización de tareas, el suministro de respuestas instantáneas basadas en el conocimiento de la empresa y la mejora de la redacción. Incluye tres herramientas principales: el AI Knowledge Manager para consultar tareas, documentos y personas; el AI Project Manager para automatizar actualizaciones y reuniones diarias; y el Redactor con IA para crear contenido y respuestas rápidamente. La IA de ClickUp se integra en flujos de trabajo y aplicaciones, mejorando la productividad y la coordinación.

ChatGPT

ChatGPT es un modelo de lenguaje de IA desarrollado por OpenAI, diseñado para generar texto similar al humano a partir de la información que recibe. Es capaz de comprender y responder a un amplio intervalo de temas, lo que lo hace útil para responder preguntas, generar contenido creativo, ayudar con el código, la redacción y mucho más. ChatGPT funciona gracias a un procesamiento avanzado del lenguaje natural y se utiliza habitualmente para tareas como el soporte al cliente, la creación de contenido, la tutoría y la automatización en diversos sectores. Se puede integrar en aplicaciones, sitios web y flujos de trabajo para mejorar la productividad.

Google Gemini

Google Gemini es una familia de modelos de lenguaje a gran escala diseñados para ser más potentes y versátiles que los modelos anteriores. Es capaz de procesar y generar diversos tipos de contenido, incluyendo texto, código, audio, imágenes y vídeo. Esta versatilidad lo hace adecuado para una amplia gama de tareas y preguntas. Gemini supone un avance significativo en la tecnología de IA y se espera que tenga un impacto considerable en diversas aplicaciones.

El futuro del trabajo es más inteligente con ClickUp AI

Saber cómo formular una pregunta a la IA se resume en lo siguiente:

Haz las preguntas adecuadas para obtener las mejores respuestas de la IA y piensa bien qué detalles incluir y cuáles omitir. Esto aumenta tu productividad, pero también te permite controlar los problemas relacionados con la privacidad y la ética. ✅

Con más de 100 indicaciones basadas en roles y una interfaz fácil de usar, ClickUp AI es la herramienta educativa y de redacción perfecta para estudiantes (y principiantes) que necesitan ayuda adicional para iniciarse en la IA.

Puedes explorar las funciones avanzadas de ClickUp AI para usuarios avanzados y empresas, que permiten gestionar operaciones comerciales, proyectos y documentos.

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