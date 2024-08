Cómo optimizar el ratio de eficacia de marketing (MER)

¿Cuál es su presupuesto de marketing?

Y, ¿cuántas ventas ha dado como resultado?

La relación entre estos dos valores -ingresos totales y presupuesto total de marketing- es su eficiencia de marketing. Para cualquier profesional del marketing, propietario de una empresa o agencia que desee optimizar su gasto en dólares, el ratio de eficacia del marketing (MER) es una métrica fundamental.

El MER le indica claramente si sus actividades de marketing merecen la pena. En esta entrada de blog, veremos cómo.

¿Qué es el ratio de eficiencia de marketing (MER)?

El ratio de eficiencia de marketing (MER) es la relación entre sus ventas totales y su gasto total en marketing. Cuanto mayor sea su MER, mejor será su eficiencia.

MER = Ingresos totales/Gasto total en marketing

Por ejemplo, si gastó 120.000 $ en publicidad y marketing y obtuvo 900.000 $ en ventas, su MER es 900.000/120.000 = 7,5 veces. Esto significa que usted está ganando 7,5 veces los ingresos de su gasto en marketing.

Si crees que ya haces cálculos de ROI, estás en lo cierto. Todos los equipos de marketing calculan el retorno de la inversión (ROI) de sus gastos de distintas maneras.

El retorno de la inversión publicitaria (ROAS) mide los ingresos generados por cada dólar gastado en publicidad

mide los ingresos generados por cada dólar gastado en publicidad El valor del cliente a lo largo de su vida (CLV) mide los ingresos generados por cada cliente a lo largo de toda su vida

mide los ingresos generados por cada cliente a lo largo de toda su vida Las empresas de SaaS utilizan la tasa de retención de clientes (CRR), que es el porcentaje de clientes que permanecen en una empresa al final de un periodo determinado

Aunque todas estas métricas son excelentes, no miden la eficacia de los esfuerzos de marketing en su totalidad. Por ejemplo, el ROAS se centra en el gasto publicitario total y por canal. El valor del ciclo de vida del cliente abarca varios años.

El ratio de eficacia de marketing responde a una pregunta única y fundamental: ¿Están todos nuestros esfuerzos de marketing juntos generando ingresos positivos?

Rol del MER en el marketing digital

A diferencia de los canales tradicionales como la televisión o la publicidad impresa, el marketing digital trajo consigo la capacidad de recopilar y analizar datos para optimizar los resultados. Puede entrar en los detalles granulares de cada titular o cada vanity URL de su campaña.

Esta obsesión por los detalles debería traducirse también en la comprensión del impacto global de sus esfuerzos. Mientras que su anuncio social puede tener el mejor rendimiento, ¿cómo podemos saber que los anuncios de búsqueda de remarketing no han influido en el cliente?

Es aquí donde el MER juega un rol crucial.

Vista de 360 grados: El ratio de eficacia de marketing mide el rendimiento de todas las actividades de marketing juntas. Se tienen en cuenta todos los esfuerzos de marketing directos e indirectos realizados ese año.

Orientado a los resultados: A diferencia del coste por clic, el coste por contacto, etc., que son sólo métricas principales, el MER se centra en los resultados finales de la empresa. Ofrece una imagen clara y unificadora del marketing y los resultados kPI de ventas para directivos de empresas.

Centrado en la empresa: El MER eleva kPI de marketing desde la captación de clientes hasta el rendimiento en dólares de cada acción de marketing. Los responsables de marketing pueden decir "esto es cuánto dinero hemos ganado", lo que resulta mucho más convincente que "esto es cuánta gente ha hecho clic en nuestro anuncio de búsqueda"

Elimina los problemas de "atribución ": Todos los equipos de marketing tienen conflictos sobre la atribución: SEO, búsquedas, redes sociales y eventos, todos quieren reclamar un cliente potencial/venta como suyo. En realidad, ningún cliente realiza un recorrido corto y directo a través de un solo canal.

El MER elimina este conflicto al centrarse en la eficacia global en lugar de en las atribuciones individuales. Por lo tanto, calcular el MER también es mucho menos complejo. Veamos cómo hacerlo paso a paso.

Cómo calcular el Ratio de Eficacia Comercial de su equipo

El MER tiene dos elementos: Ingresos y gastos. La precisión de su cálculo del MER depende de que los datos de estos dos sean completos y exactos. Empiece por ahí.

1. Sume sus ingresos

Los ingresos deben englobar todas las ganancias atribuibles al marketing, desde las cifras de ventas directas hasta los flujos de ingresos indirectos, como el aumento de la notoriedad de marca que conduce a las ventas.

Sin embargo, si obtuvieras ventas por recomendación directa del director general, es posible que no sean atribuibles al marketing y, por tanto, no se incluyan.

2. Sume sus costes

Por el lado de los gastos, considere cada elemento de coste relacionado con el marketing. Aunque el gasto en publicidad es el más fácil, considere detenidamente si quiere incluir los salarios del equipo de marketing, los costes de herramientas, patrocinios, servicios de terceros, etc.

3. Haga los cálculos

Ahora, divide los ingresos totales entre los gastos totales. Esta es la parte sencilla. Por instancia, si tus ingresos totales son 800.000 y los gastos 500.000. Tu TCM es 800.000/500.000 = 1,6.

Cálculos avanzados en ClickUp

Si utiliza una herramienta como ClickUp para gestionar sus proyectos de marketing, este cálculo le resultará muy sencillo desde la misma ventana. Con Las funciones avanzadas de fórmula de ClickUp podrá realizar cálculos como y cuando lo necesite

¿Es 1,6 un MER suficientemente bueno? Para responder a esta pregunta, necesita un contexto.

4. Analizar resultados

En teoría, un MER más alto indica una estrategia de marketing más eficiente, lo que sugiere que sus esfuerzos de marketing se traducen en ingresos significativos. Por el contrario, un MER más bajo podría indicar la necesidad de reevaluar la estrategia.

Sin embargo, lo que es alto y lo que es bajo depende de varios factores, como:

Ciclo de ventas: Si su ciclo de ventas es de tres meses, no tiene sentido calcular su MER cada mes: los esfuerzos no se corresponderán con las ventas durante el mismo periodo.

Resultados anteriores: ¿Ha aumentado su MER con respecto al periodo de medición anterior? Si es así, lo está haciendo bien.

Puntos de referencia del sector: El MER no es una métrica universal para decir que 5 es bueno o 2 es malo. Un número bueno en SaaS puede no serlo en comercio electrónico. Por lo tanto, hay que conocer los puntos de referencia sectoriales y geográficos.

Pero una cosa es segura: si tu MER es inferior a 1, significa que estás gastando más de lo que ganas. Esto es bueno en la mayoría de los casos.

5. Obtenga información práctica

El análisis del MER no consiste sólo en reconocer un ratio alto o bajo, sino también en comprender lo que estos números significan para la salud y la eficacia del marketing de su empresa. Utilice el MER en combinación con otras métricas.

Utilice métricas complementarias: Aproveche el ROAS y el valor del ciclo de vida del cliente para obtener un mejor contexto. El MER proporciona la eficacia global del marketing, pero el ROAS ofrece el ROI del canal publicitario por sí solo. Puede optimizar su gasto viendo el ROAS como una métrica que se enrolla en su MER.

Considere los factores contribuyentes: Considere cómo las diferentes campañas publicitarias y puntos de contacto con el cliente afectan al MER. Por ejemplo, una campaña en las redes sociales puede generar más ingresos que un anuncio impreso. Los puntos de contacto con el cliente, como una consulta directa, pueden dar lugar a conversiones mucho mayores que las visitas ocasionales al sitio web. Fíjese en los valores atípicos de sus datos. Ten en cuenta también sus desviaciones.

Profundice en los detalles: Zoom en las métricas de Coste por Acción (CPA) y Coste por Mil (CPM). El CPA es el coste de adquisición de un cliente que realiza una acción específica, como realizar una compra o suscribirse a un boletín de noticias. CPM es el coste por cada mil impresiones.

Utilice el MER como vista de pájaro de la eficacia de su marketing y el CPA/CPM como detalles granulares. Si su CPA es alto para una acción específica -por ejemplo, suscribirse a un boletín de noticias cuesta más que participar en un seminario web- optimice su presupuesto de marketing en consecuencia.

Aunque el MER es una métrica excelente por varias razones, no está exenta de dificultades. Veamos cuáles son y cómo superarlos.

Desafíos que afectan negativamente al ratio de eficacia de marketing

El cálculo y la aplicación del MER conllevan su propio conjunto de desafíos, como los siguientes.

Calidad de los datos: Los datos inexactos o incompletos pueden distorsionar gravemente el MER y conducir a decisiones equivocadas. Por instancia, pasar por alto los dólares de marketing indirecto puede dar una imagen distorsionada de la eficiencia.

Escala de operaciones: El MER es una métrica de alto nivel. Esto significa que debe tener en cuenta todos los esfuerzos y costes de marketing. En una organización que gasta millones de dólares en docenas de canales de marketing, la información crítica puede perderse y afectar negativamente al MER.

Cambios en la dinámica del mercado: Factores como las fluctuaciones estacionales, los cambios económicos y la evolución de los comportamientos de los consumidores pueden influir en la eficacia de una campaña de marketing concreta y repercutir en el MER.

Modelos de atribución: El modelo que elija -por ejemplo, primer clic, último clic o multitoque- puede influir en el MER. Por ejemplo, si su modelo de atribución es el primer clic y su ciclo de ventas dura 12 meses, los resultados de sus esfuerzos no aparecerán en el periodo actual.

Enfoque a corto plazo: El MER no es adecuado para revisiones semanales/mensuales. La eficacia global de los esfuerzos de marketing no va a cambiar cada día. Al centrarse demasiado en los beneficios a corto plazo, los equipos pueden utilizar el MER de formas que no están pensadas para ello.

Integración de esfuerzos offline: El MER combina todos los esfuerzos de marketing. Sin embargo, no todas las actividades de marketing son iguales. Para las empresas que emplean una combinación de estrategias de marketing online y offline, no capturar todo el espectro de estos esfuerzos puede afectar al cálculo del MER.

A pesar de estos desafíos, las organizaciones pueden medir, seguir y mejorar el MER para obtener mejores resultados. He aquí cómo.

Mejorar el Ratio de Eficacia de Marketing

La mejor manera de mejorar el ratio de eficiencia de marketing es ir a lo básico y reforzar cada actividad.

Mejorar el compromiso con el cliente

Un cliente comprometido es un cliente comprador. Para mejorar el MER, invierta en mejorar el compromiso del cliente en todos los canales. Por ejemplo, creando contenido en las redes sociales que mantenga el interés del cliente o organizando seminarios web educativos para crear una comunidad.

Aumentar el valor del ciclo de vida del cliente

El MER suele calcularse para un periodo concreto. Por ejemplo, para calcular el MER del primer trimestre de 2024, se dividen los ingresos totales de enero a marzo de 2024 por el gasto total en marketing del mismo periodo. Puede medir el MER a lo largo del tiempo incorporando las tasas de retención de clientes y los ingresos de los clientes retenidos.

Comprender y aplicar las buenas prácticas para utilizar el MER

Algunas de las buenas prácticas más utilizadas son:

Crear sistemas de seguimiento de todos los esfuerzos y resultados de marketing

Recopilar datos relacionados con el marketing utilizando herramientas para la gestión de las relaciones con los clientes y la gestión de proyectos

Garantizar la exactitud de los datos de marketing asignando la responsabilidad a un empleado o equipo de operaciones de marketing

Utilizar los puntos de referencia adecuados para evaluar el rendimiento del MER

Utilizar las métricas para obtener una visión global y no un análisis granular

Utilizar el análisis predictivo y las pruebas A/B con el MER

El MER es una gran métrica que indica la eficacia de sus esfuerzos, pero hace muy poco para ayudar a optimizar sus inversiones. Por ejemplo, el MER es inútil si quiere decidir qué canal priorizar porque no tiene en cuenta la atribución en absoluto.

Sin embargo, el MER es una excelente forma de diseñar su marketing mix para mejorar los resultados generales. Aquí es donde el análisis predictivo y las pruebas A/B pueden ser de gran ayuda.

Análisis predictivo para planificar escenarios: Supongamos que su marketing mix se compone de un 30% de búsquedas, un 30% de redes sociales y un 40% de asociaciones. Si esta mezcla crea 4x MER, puede utilizar el análisis predictivo para simular escenarios con diferentes combinaciones para optimizar los resultados.

Pruebas A/B: Si no está preparado para invertir mucho dinero en herramientas de análisis predictivo, pruebe con pruebas A/B sencillas. Utilice dos combinaciones de marketing diferentes durante dos periodos distintos y mida el MER. Optimice en función de la opción que ofrezca un MER mayor.

No olvide la sabiduría tradicional: Las campañas de marketing más eficaces son las que consiguen que el cliente potencial se mueva. Utilice la personalización y el marketing relacional para acercarse a su público. Pruebe el impacto de estas campañas en su MER y redoble la apuesta por las mejores, aprovechando las herramientas de automatización del marketing.

¿Por qué molestarse si el MER no ayuda a los líderes a tomar decisiones específicas sobre la asignación de presupuestos o la eficacia de los canales? Averigüémoslo.

El MER en la estrategia y planificación de marketing

El ratio de eficacia de marketing es una métrica estratégica, no operativa. Desempeña un rol crucial a la hora de arrojar luz sobre el panorama general. Ofrece un punto de partida desde el que los equipos de marketing pueden acercarse a sus problemas o encontrar oportunidades de optimización.

Empezar por el MER

Comience con el ratio de eficiencia de marketing durante sus revisiones trimestrales/anuales o reuniones de liderazgo. Utilícelo para mostrar el impacto directo del marketing en los ingresos.

Compárelo con sus resultados de marketing anteriores y con los estándares del sector. Si está muy lejos del punto de referencia, profundice e identifique la causa raíz.

Utilícelo para mostrar el crecimiento

Especialmente en las nuevas empresas y en las pequeñas, el marketing juega un rol muy importante en el crecimiento de la empresa. Utilice el MER para demostrar el crecimiento: una ligera mejora del MER puede suponer un gran aumento de los ingresos.

Por ejemplo, su gasto en marketing fue de 100.000 dólares el año pasado, y sus ingresos fueron de 400.000 dólares, por lo que su MER es de 4. Este año, incluso un aumento de un punto en el MER puede suponer un aumento de 100.000 dólares en los ingresos.

Esto puede ser especialmente impactante a la hora de medir la productividad de las agencias de marketing . La agencia que ofrece un mayor MER es claramente la mejor opción.

Planifique su visión del marketing

Como corolario, también puede planificar sus esfuerzos de marketing en función de su MER. Utilizando el mismo ejemplo anterior, si su MER actual es de 4 y su meta de marketing es de 800.000 dólares de ingresos, necesita un presupuesto de marketing de 200.000 dólares.

Véalo como una suma de sus partes

Un buen MER necesita que todos los procesos sean eficientes, incluida la publicidad, el SEO, las redes sociales, las asociaciones, el rendimiento del equipo y mucho más. Una vez que conozcas tu MER global, haz Zoom en las métricas de eficiencia de cada uno de tus factores/canales.

Hemos discutido todas las grandes ideas y procesos en torno al MER. Antes de terminar, vamos a discutir algunas acciones que puede tomar hoy para optimizar su eficiencia de marketing.

Cómo optimizar el MER y alcanzar sus Metas de Marketing

Hemos dicho una y otra vez que para tener métricas fiables, se necesitan datos de buena calidad. Establezca las bases de ello con una sólida herramienta de gestión de proyectos como ClickUp.

Consolide su información

Consolide toda su información de marketing, como tareas, campañas, metas, miembros del equipo y carga de trabajo, para obtener un contexto completo. Normalmente, los equipos utilizan varias herramientas de gestión de tareas, CRM, apps de seguimiento de metas etc., para fines específicos. Consolidar toda esta información puede resultar difícil.

Una herramienta completa como El entorno de trabajo de ClickUp para equipos de marketing permite todo esto y mucho más.

Convierta el trabajo en equipo en datos con ClickUp

Varias organizaciones también utilizan ClickUp como su CRM con datos sobre las relaciones con los clientes.

Planifique sus esfuerzos de marketing

El MER se ve afectado por dos cosas: La productividad de su equipo y el ROI de los presupuestos de marketing. Realice un seguimiento de ambos desde ClickUp.

ClickUp Vista Carga de trabajo para la asignación de recursos

Carga de trabajo vista es su /ref/ https://clickup.com/es-ES/blog/52218/software-de-gestion-de-recursos-de-marketing/ software de gestión de recursos de marketing /%href/ que le permite ver el trabajo en curso, la productividad y la disponibilidad

La vista Calendario le muestra el ciclo de vida de las campañas

Panorámica del proyecto permite visibilidad de los estados de todas las actividades en curso

Si no sabe por dónde empezar, utilice cualquiera de estas opciones

/ref/ https://clickup.com/es-ES/blog/52220/plantillas-de-planes-de-marketing/ plantillas de planes de marketing /%href/

como trampolín.

Implementar un marketing eficaz

Haga que su práctica de marketing sea eficiente con una completa herramienta de gestión de proyectos. Agencias y equipos de marketing de todo el mundo utilizan ClickUp para crear y ejecutar campañas de marketing eficientes.

Metas de ClickUp y seguimiento del progreso

Divida sus proyectos en entornos de trabajo, carpetas, tareas y subtareas para mantenerse organizado

Asigne usuarios a las tareas para una mejor rendición de cuentas. Las tareas de ClickUp también tienen incorporada la función de chatear para que los equipos puedan colaborar contextualmente

Manténgase centrado en sus objetivos conMetas de ClickUp. Haga un seguimiento de su progreso para mantener al equipo alineado en lo que es importante

Elimine las tareas administrativas con herramientas de automatización del marketing comoAutomatizaciones ClickUp También puede escribir su informes creativos en ClickUp Docs y compártalos con sus agencias y consultores como desee

Control del rendimiento

Obtenga (elaboración de) informes en tiempo real sobre su ratio de eficacia de marketing con Panel de ClickUp . Personalícelo según sus necesidades. Haga clic en los distintos elementos del panel para ampliar los informes.

Información detallada con el panel de ClickUp

Preguntas frecuentes sobre el ratio de eficacia en marketing

1. ¿Qué es un buen ratio de eficiencia de marketing?

Como regla general, cualquier cifra superior a tres puede considerarse un buen ratio de eficiencia de marketing. Sin embargo, esto puede variar significativamente en función del tamaño de la organización, ubicación, industria, presupuesto de marketing, etc.

2. ¿Cómo se calcula la eficiencia de marketing?

La eficiencia de marketing se calcula como una relación entre los ingresos totales de marketing y los gastos totales de marketing. Un MER más bajo significa que los equipos necesitan optimizar el gasto en marketing.

3. ¿Qué es la eficiencia del proceso de marketing?

La eficiencia del proceso de marketing es el rendimiento que puede producir por cada dólar invertido. La meta principal de un líder de marketing es maximizar la eficiencia para optimizar los resultados de ingresos.

Mejore sus resultados de marketing con ClickUp

Para cualquier organización en crecimiento, el marketing es uno de los mayores gastos. Sin embargo, a menudo se ignora la correlación directa entre los ingresos y el gasto en marketing.

Mientras que los responsables de marketing se centran en el coste por clic, el coste por acción, el rendimiento de la campaña, etc., a menudo no tienen en cuenta el panorama general, es decir, la eficacia global del marketing, porque se trata de un cálculo complejo.

Pero no tiene por qué serlo

Cuando utiliza ClickUp como herramienta de gestión de proyectos para sus iniciativas de marketing, recopila de forma orgánica los datos necesarios para calcular el MER. ¿Y qué más? Puede utilizar la calculadora avanzada para hacer sus cálculos o dejar que el panel de ClickUp lo haga por usted. Agilice su marketing y optimice su eficacia. Pruebe ClickUp gratis/a hoy mismo .