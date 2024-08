Cómo crear un cuadro de mando ejecutivo: Guía paso a paso

Un cuadro de mandos eficaz es como la sala de control de su empresa.

Le muestra lo que está ocurriendo en un momento dado a través de datos procesables, pero sin agobiarle con detalles innecesarios. Obtienes una visión clara y visual de la salud financiera de tu empresa, los indicadores clave de rendimiento (KPI), la gestión de las relaciones con los clientes y otra información que necesitas para hacer grandes movimientos con confianza. 💯

El único problema es que crear un cuadro de mando de alto nivel no es tarea fácil. Tienes que reunir un montón de sistemas de negocio y métricas críticas, lo que puede parecer desalentador.

Para darte una ventaja, te mostraremos cómo debe ser un cuadro de mando ejecutivo robusto y cómo crear uno desde cero sin trabajo tedioso.

¿Qué es un cuadro de mando ejecutivo?

Un cuadro de mando ejecutivo es una representación visual de datos y KPI que los ejecutivos de nivel C utilizan para realizar un seguimiento de procesos empresariales y actividades. Extrae información de diversas fuentes para proporcionar información procesable sobre el rendimiento de la empresa.

En función de su finalidad, el cuadro de mandos puede ser un resumen ejecutivo de informes e indicadores clave de rendimiento (KPI) de varias funciones empresariales o una visión general de alto nivel de un sector específico. En cualquier caso, se trata de convertir montones de datos en bruto en un resumen conciso y dinámico que ayude al directivo a tomar decisiones basadas en hechos.

Para cumplir este propósito con eficacia, un cuadro de mando ejecutivo debe basarse en datos (casi) en tiempo real y, preferiblemente, actualizarse sin trabajo manual. Esto permite a los ejecutivos mantenerse actualizados sobre el progreso del proyecto y el rendimiento general en todo momento. 📈

Ventajas de crear un cuadro de mando ejecutivo

Si eres un responsable de la toma de decisiones, deberías implementar cuadros de mando ejecutivos por cinco razones clave:

**No puede (ni debe) estar directamente involucrado en todo lo que ocurre en su empresa. Un cuadro de mandos ejecutivo le proporciona la información necesaria para mantener un firme control de las actividades de su empresa, que tal vez no pueda obtener de primera mano **Más informaciónproceso de toma de decisiones-Las decisiones impactantes requierenuna planificación meticulosalo último que quiere es tomar decisiones a ciegas. Con un panel de control robusto, todos los datos necesarios estarán justo delante de usted, por lo que no tendrá que pasar horas o días reflexionando sobre su próximo movimiento Mejora de la comunicación: tanto si está preparando la junta anual de accionistas como si necesita comunicar cambios importantes a sus empleados, un cuadro de mandos ejecutivo tiene un valor incalculable para crear su material de presentación y respaldar todo lo que diga con datos actuales Un cuadro de mandos le ofrece una instantánea en tiempo real de la salud general de su empresa, que puede utilizar para identificar las principales áreas de mejora y mejorar su rendimientoajustar sus operaciones5. Seguimiento y alineación de objetivos-Puede utilizar un cuadro de mandos ejecutivo para seguimiento de varios objetivos diferentes departamentos y asegurarse de que están alineados con sus estrategia general . Compartir el cuadro de mandos con su equipo también puede ser una excelente manera de mantenerlos motivados y comprometidos

5 Tipos de cuadros de mando ejecutivos

Existen varios tipos de cuadros de mando ejecutivos que responden a diferentes propósitos y usuarios. Repasemos los más comunes para darte una idea general de lo que debe incluir cada uno. 📊

Cuadro de mando financiero

Los cuadros de mando financieros son utilizados por directores financieros y accionistas que necesitan una vista de pájaro del bienestar financiero de una empresa. Normalmente consolidan informes relacionados con lo siguiente:

Estados de tesorería

Cuentas por pagar y por cobrar

Márgenes de beneficios

Análisis de gastos

Un aspecto crucial de los cuadros de mando financieros es el análisis de tendencias, que utiliza datos históricos para identificar patrones y anomalías financieras (por ejemplo, caídas estacionales de ingresos o picos de costes). Estas tendencias se utilizan para la previsión financiera y ayudan a la empresa a organizar su presupuesto más eficazmente.

Los cuadros de mando financieros también pueden utilizarse para análisis de riesgos. Por ejemplo, puedes utilizar los datos de flujo de caja del cuadro de mando para mitigar los riesgos de liquidez y asegurarte de que no te quedas sin fondos accesibles. 💸

Los informes financieros periódicos son cruciales para supervisar el rendimiento de una empresa, y un cuadro de mando le ayuda a estar al tanto de las métricas clave sin tener que rebuscar en informes individuales. Te permite ajustarte al presupuesto y evitar sobrecostes innecesarios.

Cuadro de mando estratégico

Un cuadro de mando estratégico ofrece información valiosa sobre el rendimiento de su empresa según sus objetivos a largo plazo . Puede abarcar varios KPI, desde su cuota de mercado y el retorno de la inversión en grandes proyectos hasta compromiso de los empleados y satisfacción. Los detalles dependen de los objetivos de la empresa, por lo que no hay dos cuadros de mando idénticos.

Los cuadros de mando estratégicos pueden utilizarse para varios fines, entre los que destacan:

Revisiones y ajustes del plan a largo plazo

Asignación de recursos

Alineación con los objetivos a largo plazo de la empresa

También puede utilizar un cuadro de mando estratégico para realizar un análisis comparativo comparando sus resultados con los de la competencia. Esto le dará una mejor idea de su posición en el mercado y le ayudará a determinar el camino a seguir. ️

Cuadro de mando operativo

A diferencia de un cuadro de mando estratégico, un cuadro de mando operativo es granular y se centra en las actividades cotidianas. Además de proporcionar al director de operaciones una visión más profunda de funciones y procesos específicos, ayuda a los gestores y jefes de equipo a combatir las ineficiencias y a optimizar los flujos de trabajo .

El aspecto más importante de un cuadro de mando operativo son los datos en tiempo real, ya que permiten resolver problemas con rapidez. El cuadro de mandos hace un seguimiento de muchas métricas esenciales, como:

Producción

Niveles y tendencias de inventario

Utilización de recursos

Normas de calidad

Si están bien construidos, los cuadros de mando operativos son muy dinámicos e interactivos, lo que le permite hacer un seguimiento continuo de sus procesos clave e identificar los cuellos de botella. Puede utilizar los datos proporcionados para convertir su empresa en una máquina bien engrasada y asegurarse de que todo se mueve sin problemas. 🏭

Cuadro de mandos de gestión de proyectos

Un cuadro de mando de gestión de proyectos se utiliza a menudo para realizar un seguimiento de la cartera completa de proyectos de la empresa. Sin embargo, también se puede utilizar para proyectos individuales que requieren una atención especial o amplios recursos.

El cuadro de mandos debe incluir información crítica sobre un proyecto, como:

Tareas clave junto con las personas asignadas, plazos y otros detalles

Objetivos conhitos correspondientes y KPI

Costes previstos y datos en tiempo real sobre los gastos reales

Muchos cuadros de mando de gestión de proyectos utilizan Diagramas de Gantt para presentar cronogramas detallados que permitan a los responsables de la toma de decisiones seguir el progreso y hacer ajustes si es necesario. Estos cuadros de mando son especialmente útiles para comunicarse con partes interesadas en el proyecto y mantenerlos al tanto de las últimas actualizaciones.❗

Cuadro de mando de marketing

Los CMO necesitan tomar muchas decisiones con rapidez para estar al tanto de las nuevas tendencias y ejecutar eficazmente estrategias de marketing . Por eso, un cuadro de mandos de marketing completo es esencial para mantener la ventaja competitiva de su empresa.

El cuadro de mandos debe ofrecer una visión general de los canales de marketing clave de la empresa (anuncios de pago, redes sociales, canales tradicionales, etc.) para permitirle evaluar rápidamente su eficacia. Puede utilizar estos datos para decidir qué es lo que funciona mejor, redoblar los esfuerzos y eliminar las tácticas menos eficaces.

Un cuadro de mando de marketing también alberga información importante sobre tu público objetivo, lo que te permite personalizar tus esfuerzos de marketing para aumentar su eficacia. 🎯

Lo más kPI más destacados que se suelen encontrar en los cuadros de mando de marketing incluyen

Costes de adquisición de clientes

Métricas SEO (porcentaje de rebote, porcentaje de clics, conversiones, etc.)

Valor de vida del cliente

Puntuación neta del promotor

Cómo crear un cuadro de mando ejecutivo sólido en cinco sencillos pasos

Una vez que haya elegido el cuadro de mando ejecutivo que desea crear, siga estos pasos para construirlo desde cero:

Paso 1: Elija su software de cuadro de mando

Tu elección software del cuadro de mandos necesita marcar muchas casillas, sobre todo

Amplias opciones de personalización

Sólidovisualización de datos características

Integraciones con plataformas populares

Una interfaz fácil de usar

Funciones de delegación de tareas y colaboración

Si necesita un plataforma visual de gestión de proyectos que cubre todo esto y mucho más, ClickUp puede ser una excelente opción. Con Cuadros de mando ClickUp con los cuadros de mando de ClickUp, puede visualizar las métricas clave y analizar los datos para tomar decisiones sin esfuerzo.

Dispone de más de 50 widgets que puede personalizar a su gusto, lo que garantiza una flexibilidad total. La plataforma también ofrece varias opciones de visualización de datos, desde simples gráficos circulares y roll-ups de progreso hasta completos diagramas de Gantt para el seguimiento de los plazos de los proyectos.

Utilice los cuadros de mando de ClickUp para crear resúmenes dinámicos de los datos más importantes de su empresa

Puede configurar un cuadro de mando dinámico que evolucionará junto con sus datos conectándolo a numerosas fuentes de datos (que trataremos con más detalle un poco más adelante en esta guía). Gracias a la interfaz intuitiva de ClickUp, puede crear una visión general elaborada de todas sus métricas clave sin esfuerzo.

ClickUp incluye numerosas plantillas de cuadros de mando integradas que puede utilizar para reducir el trabajo manual, como por ejemplo:

Cada plantilla de cuadro de mando ejecutivo se puede adaptar a su flujo de trabajo, fuentes de datos y otros detalles específicos para que pueda ajustar todo hasta el más mínimo detalle. 🔧

Paso 2: Especificar el objetivo y los usuarios principales

Definir tu(s) objetivo(s) es un paso vital para crear tu cuadro de mando, ya que determinará todo lo que mostrará, incluidos tus KPI, proyectos y tareas, etc. 🗓️

Dentro de cada tipo de cuadro de mando ejecutivo, hay varios objetivos específicos que puede establecer . Por ejemplo, si está creando un cuadro de mando estratégico, algunos de los objetivos principales pueden ser:

Un aumento del 12% de la cuota de mercado en los próximos tres años

Expansión a tres nuevos países en un periodo de dos años

La incorporación de 20 nuevos empleados en los próximos cuatro años

Sea cual sea el objetivo que se fije, Objetivos de ClickUp puede ayudarle a realizar un seguimiento sin esfuerzo. Hay varios gráficos y tablas para elegir en función de su objetivo (objetivos monetarios, roll-ups de progreso, porcentajes, etc.).

Utilice ClickUp Goals para controlar su progreso en todo momento a través de datos procesables

También puede establecer plazos para los objetivos y las tareas relacionadas para definir un calendario claro. Comparta los objetivos con todos los implicados para mantenerlos en la misma página, y fomentará la transparencia y la responsabilidad.

Otra consideración importante es el grupo de usuarios del cuadro de mando, que puede no ser tan obvio como parece a primera vista. Por ejemplo, crear un cuadro de mando de marketing no significa necesariamente que el CMO sea el único usuario. El CFO también podría querer tener acceso a él, ya que les permite tomar decisiones importantes sobre la asignación de presupuestos. 💰

En este caso, el cuadro de mando debería contener datos financieros como el ROI de campañas específicas y desgloses de costes. Ten en cuenta a todos los ejecutivos que puedan beneficiarse del cuadro de mandos y asegúrate de que todos obtienen datos relevantes.

Paso 3: Elija sus KPIs

Los datos más importantes que verá en un cuadro de mando ejecutivo están relacionados con sus KPI. Los controlará para asegurarse de que avanza hacia el objetivo elegido y tomar medidas correctivas si es necesario.

Su cuadro de mando debe incluir tanto los KPI que intenta mejorar como los que supervisa para su mantenimiento. Las métricas específicas dependen de tu objetivo, así que céntrate en las más impactantes.

Si volvemos al ejemplo de la cuota de mercado, algunos KPI de los que puede hacer un seguimiento incluyen:

Número de ventas en un plazo determinado

Tasa de retención de clientes

Puntuación neta del promotor

Clientes que repiten y recomendaciones

Cree cuadros de mando detallados de KPI en ClickUp para analizar, visualizar y priorizar su trabajo

Puede ser una buena idea consultar a sus equipos y a otras partes interesadas a la hora de decidir los KPI que va a controlar, ya que podrían proporcionarle información valiosa que no podría obtener de otro modo. 🤓

Cuando elija sus KPI, recuerde que está creando un cuadro de mando de alto nivel. No hay lugar para las métricas de vanidad y los KPI granulares que no tienen un impacto directo en las decisiones ejecutivas.

Por ejemplo, el número de ventas anuales es un KPI de alto nivel que puede ramificarse en muchos KPI de bajo nivel (tráfico y conversiones del sitio web, tiempo medio de conversión, ratio presupuesto-cierre, etc.). En lugar de incluir todos esos indicadores de bajo nivel, céntrese en el panorama general y deje que el responsable del departamento correspondiente entre en más detalles.

Paso 4: Conectar el cuadro de mando a las fuentes de datos

No tiene mucho sentido tener un cuadro de mando que no se sincronice con frecuencia o en tiempo real, en función de tus objetivos y KPI. Para garantizar que no haya manual de datos que pueden dar lugar a costosos errores, debe integrar el cuadro de mandos con las distintas fuentes de datos y plataformas que utilicen sus equipos.

Si crea un cuadro de mando con ClickUp, podrá desarrollar un ecosistema cohesionado sin complicaciones ni procesos técnicos complejos. Por ejemplo, puede delegar trabajo utilizando Tareas de ClickUp y enriquece tu panel de control con widgets que extraen todos los datos necesarios del proyecto en tiempo real. 🕛

Aumente la productividad racionalizando las tareas y utilizando las adaptables vistas de ClickUp para organizar y supervisar todos los tipos de trabajo

ClickUp también ofrece más de 1.000 integraciones con aplicaciones de terceros para que pueda conectar numerosas aplicaciones sin coste alguno Esto hace que la plataforma sea muy adaptable a diversos flujos de trabajo, lo que le permite crear cuadros de mando de alto nivel y granulares en muy poco tiempo.

Si no encuentra sus plataformas actuales entre las integraciones nativas de ClickUp, puede utilizar la función API de ClickUp para crear otras personalizadas.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, ClickUp ofrece total libertad para crear cuadros de mando robustos y dinámicos que minimicen el trabajo manual y cuenten la historia de su empresa con tanto o tan poco detalle como desee. Si necesita algo de inspiración, puede consultar estos ejemplos de cuadros de mando de ClickUp .

Paso 5: Actualizar el panel de control según sea necesario

Una vez que el cuadro de mando esté en funcionamiento, pida a los usuarios que le den su opinión para poder ajustar el diseño, la relevancia de los datos y la funcionalidad general si es necesario. Lo mejor es tener un **bucle de retroalimentación continua para que el cuadro de mandos presente la situación de su empresa con una precisión milimétrica. 📍

También debes actualizar el cuadro de mandos si cambian las circunstancias de tu empresa. Tal vez vayas a lanzar un nuevo producto, reestructurar algunos departamentos o realizar otros cambios importantes que puedan causar un efecto dominó significativo en toda tu organización. En este caso, asegúrate de que el cuadro de mandos refleja estos cambios para poder hacer un seguimiento de su impacto.

Puede ser una buena idea revisar el cuadro de mando con directivos y empleados de distintos niveles para obtener una opinión global sobre su eficacia. Incluya a todas las partes relevantes en el proceso, y su cuadro de mando apoyará la evolución de su empresa.

Cree un cuadro de mando ejecutivo y haga crecer su empresa sin conjeturas

Un cuadro de mando bien elaborado puede facilitar mucho la vida a su equipo ejecutivo. Siga los pasos anteriores para crear uno y se ahorrará muchos quebraderos de cabeza a la hora de tomar decisiones importantes. También mantendrá un control total sobre cada cosa importante que ocurra en su empresa, lo que le aportará claridad y tranquilidad.

ClickUp puede ayudarle a obtener estas ventajas sin necesidad de grandes inversiones ni de un equipo completo de expertos en tecnología. Todas sus funciones clave se presentan de forma intuitiva, y obtendrá valiosos consejos para sacarles el máximo partido. Para crear un sólido cuadro de mando ejecutivo sin esfuerzo, cree una cuenta ClickUp hoy mismo !