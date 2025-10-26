20 Notion-Planer-Vorlagen, um Ihr Leben zu organisieren

Ein guter Planer hilft Ihnen bei Ihrer persönlichen Organisation.

Damit können Sie alle Ihre Aufgaben nach Belieben organisieren und manchmal sogar nach Dringlichkeit planen. Was früher mit Bleistift und Kalender erledigt wurde, ist heute mit digitalen Planern viel leistungsfähiger.

Notion-Planer-Vorlagen, darunter die Notion-Zeiterfassung-Vorlage für das Notion-Projektmanagement, bieten Ihnen zusätzliche Features wie Zeiterfassung, Vision Boards und Kalender-Synchronisierung.

Ihre Aufgaben können sogar in externen tools wie Google Kalender angezeigt werden, sodass Sie Doppelbuchungen vermeiden können.

Um Ihnen den Einstieg zu erleichtern, finden Sie hier einige der besten kostenlosen Notion-Planer, die als All-in-One-Lösung dienen, einfach zu bedienen und äußerst effizient sind.

Die besten Notion-Planer-Vorlagen auf einen Blick

Hier finden Sie eine Übersichtstabelle mit den besten Notion- und ClickUp-Planer-Vorlagen:

Was macht eine gute Notion-Planer-Vorlage aus?

Stellen Sie sich vor, Sie öffnen am Montag Ihren Laptop und sehen Ihren gesamten Wochenplan auf einen Blick in Ihrem Kalender: Meetings, die im Kalender markiert sind, farbcodierte To-do-Listen, Kontrollkästchen für Gewohnheiten und sogar einen Speiseplan für Donnerstag.

Das ist die Arbeit einer kostenlosen Vorlage-Planer aus der Notion-Vorlage-Galerie.

Eine gut gestaltete Notion-Vorlage organisiert Ihre Zeit und hilft Ihnen dabei, sowohl kurzfristige Aufgaben als auch langfristige Ziele mithilfe von Tools wie einer Notion-Vorlage zur Nachverfolgung zu verfolgen. Um es klar zu sagen: Dies sind die Merkmale einer zuverlässigen Vorlage:

✅ Definiert klar seine Verwendung, sei es für tägliche Aufgaben, einen Wochenplaner oder Projektmanagement

✅ Sorgt für eine übersichtliche Struktur mit organisierten Abschnitten, Filtern und verknüpften Ansichten

✅ Ermöglicht eine flexible Benutzerdefinierung von Layout, Farbe, Symbolen und Tags und ist damit eine der besten benutzerdefinierten Vorlagen

✅ Bietet mehrere Plan-Ansichten: Tagesplaner, Wochenübersicht und Monatsziele

✅ Nutzt integrierte Notion-tools wie Datenbanken, Notion Habit Tracker und Kalender-Synchronisierung

20 Notion-Planer-Vorlagen

Suchen Sie nach einer Möglichkeit, Ihren Tag, besondere Anlässe, Reisen oder das ganze Jahr effizienter zu organisieren?

Hier sind die 20 effizientesten Planer und beliebtesten Notion-Vorlagen, mit denen Sie Ihre Zeit optimal nutzen können:

1. Ultimative Lebensplaner-Vorlage

via Notion

Planen Sie einen Karrierewechsel, möchten Sie regelmäßig trainieren oder Ihre impulsiven Ausgaben reduzieren? Der Ultimate Life Planner von Notion ist in vielen Situationen nützlich, insbesondere für die persönliche Entwicklung.

Diese Vorlage wurde für Personen entwickelt, die eine Struktur für ihre persönlichen, finanziellen und Wellness-Ziele benötigen, ohne zwischen mehreren tools wechseln zu müssen. Mit einem integrierten Wochenplaner, einem Finanz-Tracker, einem Ernährungsprotokoll und Projektmanagement-Seiten bietet sie Ihnen eine vollständige Übersicht über Ihr Leben an einem Ort.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Integriert Wellness, Finanzen und persönliche Entwicklung in einem nahtlosen Dashboard

Mit anpassbaren Layouts können Sie Prioritäten setzen, was am wichtigsten ist, von Ernährungsprotokollen bis hin zu Projekt-Meilensteinen

Integrierte Tracker und Visualisierungen helfen Ihnen, Trends zu erkennen und Fortschritte in allen Bereichen Ihres Lebens zu feiern.

✨ Ideal für: Personen, die Wellness, Finanzen und langfristige persönliche Ziele in einem einheitlichen Workspace unter einen Hut bringen möchten.

💡 Profi-Tipp: Haben Sie Schwierigkeiten, Meetings fokussiert und auf Kurs zu halten? Tipps zur Planung eines Meetings mit ClickUp zeigen Ihnen, wie Sie strukturierte Tagesordnungen und Aktionspunkte direkt in Ihrem Arbeitsbereich erstellen können.

2. Aufgabe-Manager-Vorlage

via Notion

Es ist Montagmorgen, und Ihr Posteingang ist voll mit verstreuten Ideen, halbfertigen Zu-erledigen-Aufträgen und vergessenen Terminen. Die Task-Manager-Vorlage hilft Ihnen, Ordnung zu schaffen, indem Sie Zu-erledigen-Listen an einem Ort erfassen und dann nach Priorität und Zeitleiste organisieren.

Verwenden Sie das Priority Center, um zu sehen, was überfällig ist, was als Nächstes ansteht und wie viel Sie bereits abgeschlossen haben. Diese Vorlage ist ideal für alle, die einen Tagesplaner mit einem strukturierten Ansatz benötigen.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Schaffen Sie sofort Ordnung in Ihrem Kopf, indem Sie alle Aufgaben, Ideen und Termine an einem einzigen, übersichtlichen Ort festhalten

Das Priority Center zeigt Ihnen, was dringend und überfällig ist, damit nichts übersehen wird

Flexible Ansichten (Liste, Tafel, Kalender) passen sich Ihrem Arbeitsablauf an – egal, ob Sie Checklisten lieben oder lieber visuell planen

✨ Ideal für: Alle, die einen strukturierten Tagesplaner suchen, um Aufgaben zu erfassen, zu priorisieren und zu erledigen, ohne sich überfordert zu fühlen.

3. Vorlage für die Geldverwaltung

via Notion

Ganz gleich, ob Sie mehrere Konten verwalten oder Ihre wöchentlichen Ausgaben im Griff behalten möchten: Die Vorlage „Money Tracker“ und der Finanz-Tracker, professionelle Rechnungen und die Notion-Rechnungsvorlage bieten Ihnen einen vollständigen Überblick über Ihre Finanzen in einer übersichtlichen Notion-Vorlage.

Kategorisieren Sie ganz einfach Ausgaben, protokollieren Sie Einnahmen und überwachen Sie Überweisungen, während die integrierte Notion-Vorlage zur Verfolgung von Abonnements Ihnen hilft, überraschende Gebühren zu vermeiden.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Verschaffen Sie sich einen Überblick über Ihre gesamte finanzielle Situation, von Einkommensquellen bis hin zu wiederkehrenden Ausgaben und Abonnements

Dank intelligenter Kategorisierung und Diagrammen lassen sich Budgets und Ausgaben mühelos nachverfolgen

Der Tracker für Abonnements sorgt dafür, dass Sie nie wieder von vergessenen Verlängerungen oder versteckten Gebühren überrascht werden

✨ Ideal für: Freiberufler, Studenten oder Fachleute, die mehrere Konten verwalten und ihre finanzielle Situation verbessern möchten.

4. Vorlage für einen Social-Media-Kalender (mit Notion AI)

via Notion

Es ist Donnerstagnachmittag, und Ihr Vorgesetzter hat gerade nach dem Inhalt für die nächste Woche gefragt, aber Sie sind noch dabei, Beiträge aus drei verschiedenen Dokumenten zusammenzustellen.

Der Social-Media-Kalender löst dieses Problem, indem er Ihnen eine Notion-Vorlage zum Entwerfen, Planen und Organisieren all Ihrer Social-Media-Inhalte bietet. Umschalten Sie zwischen Kalender- und Board-Ansicht, um plattformübergreifend zu planen, und nutzen Sie Notion AI, um sofort Ideen für Beiträge zu generieren oder Entwürfe zu überarbeiten.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Plan, entwerfen und terminieren Sie Inhalt für jede Plattform an einem Ort

Nutzen Sie Notion AI, um Ideen für Beiträge zu sammeln, Inhalt wiederzuverwenden und Ihren Veröffentlichungsworkflow zu optimieren

Schalten Sie zwischen Kalender- und Board-Ansicht um, um sofort zu sehen, was wann ansteht

✨ Ideal für: Content-Ersteller und Marketingteams, die Veröffentlichungspläne für mehrere Plattformen verwalten und Beiträge wiederverwenden.

5. Vorlage für Abonnement-Tracker

via Notion

Die Vorlage „Subscription Tracker” hilft Ihnen mit einem einfachen, übersichtlichen Dashboard, den Überblick über wiederkehrende Ausgaben zu behalten. Sehen Sie alle Ihre aktiven Abonnements, die letzten Verlängerungsdaten und ob Zahlungen überfällig oder abgeschlossen sind.

Mit einer „Bezahlen“-Schaltfläche und einem jährlichen Kosten-Diagramm ist dieser Notion-Abonnement-Tracker perfekt für Freiberufler, Studenten und alle, die die Kontrolle über ihr monatliches Budget zurückgewinnen möchten.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Das visuelle Dashboard bietet Ihnen einen sofortigen Überblick über alle aktiven Abonnements, Verlängerungsdaten und die monatlichen Gesamtausgaben

Mit einem Klick auf „Bezahlen“ und jährlichen Kosten-Diagrammen können Sie Ihre Zahlungen verwalten und Budgetüberschreitungen vermeiden

Perfekt für Freiberufler, Studenten oder alle, die ihre wiederkehrenden Ausgaben ohne Aufwand kontrollieren möchten

✨ Ideal für: Benutzer, die eine einfache Möglichkeit zur Nachverfolgung wiederkehrender Ausgaben suchen und Verlängerungstermine im Blick behalten.

💡 Profi-Tipp: Sind Sie es leid, zwischen fünf verschiedenen Apps hin und her zu wechseln , nur um organisiert zu bleiben? Kostenlose Notion-Vorlagen für Notizen, Aufgaben und mehr bieten über 50 Vorlagen, mit denen Sie Ihre Arbeit an einem Ort zentralisieren können. Keine überladenen Tabs mehr!

6. Vorlage für Hochzeitsplaner: Budget, Ablaufplan, Aufgaben und mehr

via Notion

Sechs Monate vor Ihrer Hochzeit fühlen Sie sich von Anrufen von Lieferanten, Gast-Listen und Pinterest-Boards überwältigt. Diese Notion-Planer-Vorlage bringt alles zusammen.

Von Ihrem Budget-Tracker und Ihrer RSVP-Liste bis hin zu Verträgen und Design-Inspirationen ersetzt diese umfassende Vorlage verstreute Notizen. Nutzen Sie die To-Do-Listen und die Zeitleiste, um Ihren Zeitplan einzuhalten, und das Moodboard, um sich mit Ihrem Partner oder Planer auf Themen abzustimmen.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Zentralisiert jedes Detail – von Lieferantenkontakten bis hin zu Gast-Listen

Der integrierte Budget-Tracker und die Zeitleiste sorgen dafür, dass Sie Ihren Plan einhalten und Ihr Budget nicht überschreiten

Moodboards und Inspirationsgalerien erleichtern es Ihnen, sich auf Themen zu einigen und Ihre Vision mit anderen zu freigeben

✨ Ideal für: Paare, die eine Hochzeit planen und alles von den Anbietern bis zur Liste an einem Ort organisieren möchten.

7. Vorlage für Gruppenaufgaben von Studierenden

via Notion

Die Vorlage „Student Group Assignment” ist Ihr Ausweg aus der Last-Minute-Panik.

Mit speziellen Bereichen zum Zuweisen von Verantwortlichkeiten, Speichern von Links und Nachverfolgung von To-do-Listen bringt es Struktur in chaotische Gruppenarbeit. Fügen Sie Meeting-Notizen, Termine und sogar eine gemeinsame Playlist hinzu, damit Teamarbeit weniger Stress und mehr Fortschritt bedeutet.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Weisen Sie Rollen zu, führen Sie Nachverfolgung des Fortschritts und speichern Sie Ressourcen in einem gemeinsamen Hub – keine hektischen Gruppenchats mehr

Integrierte Meeting-Notizen und Termin-Erinnerungen sorgen dafür, dass alle Beteiligten auf dem Laufenden bleiben und sich an ihre Aufgaben halten

Freigegebene Playlists und anpassbare Bereiche machen die Teamarbeit angenehmer und stressfreier

✨ Ideal für: Studierende oder Schüler, die an Gruppenprojekten arbeiten und Klarheit sowie gemeinsame Verantwortung benötigen.

8. Passwort-Vorlage

via Notion

Die Passwortvorlage bietet ein einfaches und benutzerfreundliches tool, mit dem Sie alle Ihre Anmeldedaten an einem sicheren, übersichtlichen Ort speichern können. Ganz gleich, ob Sie persönliche Konten, Arbeitszugänge oder gemeinsamen Zugriff mit einem Team verwalten – mit dieser Notion-Vorlage haben Sie Ihre Benutzernamen und Passwörter immer griffbereit.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Speichern Sie alle Ihre Anmeldedaten sicher an einem verschlüsselten, leicht zugänglichen Speicherort

Organisiert Konten nach Kategorien (Arbeit, privat, freigeben), damit Sie sie schnell finden, wenn Sie sie am dringendsten benötigen

Keine Probleme mehr mit Passwort-Zurücksetzungen und Sperrungen – Sie werden nie wieder aus Ihren Konten ausgesperrt

✨ Ideal für: Alle, die mehrere Konten verwalten und nach einem sicheren, zentralisierten Login-Speicher suchen.

💡 Profi-Tipp: Wenn Ihre Liste zu erledigen Ihren Planer immer weiter übersteigt, hilft Ihnen unser Blog „Die besten Tagesplaner-Apps” dabei, die richtige App für Ihren Alltag zu finden, von flexiblen Aufgabenmanagern bis hin zu vollwertigen Produktivitätssystemen wie ClickUp.

9. Ultimative Vorlage für einen Lesebuch-Tracker

via Notion

Der Ultimate Reading Book Tracker hilft Ihnen dabei, konsequent zu bleiben, indem Sie Ihre Leseliste organisieren, Seiten nachverfolgen und Notizen dazu machen können. Jedes Buch erhält eine eigene Seite für Gedanken, Zitate und Markierungen.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Organisieren Sie Ihre Liste, Ihren Fortschritt und Ihre Reflexionen in einem optisch ansprechenden, ablenkungsfreien Raum

Auf speziellen Seiten für jedes Buch können Sie während des Lesens Zitate, Notizen und persönliche Erkenntnisse festhalten

Die Nachverfolgung des Fortschritts motiviert Sie, konsequent zu bleiben und Ihr Leseziel zu erreichen, Seite für Seite

✨ Ideal für: Leser, die ihre Lesziele konsequent verfolgen und Schlüsselerkenntnisse reflektieren möchten.

10. All-in-One-Planer-Vorlage von Christine Tay

via Notion

Die All-in-One-Notion-Planer-Vorlage von Christine Tay fasst alle Ihre Aufgaben in einer übersichtlichen, intuitiven Vorlage zusammen, die einfach zu navigieren und zu personalisieren ist. Von To-do-Listen und Leseprotokollen bis hin zu Ihrer Wunschliste und Ihren langfristigen Zielen bietet sie Ihnen ein System, mit dem Sie sowohl alltägliche Aufgaben als auch die Gesamtplanung verwalten können.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Kombiniert To-do-Listen, Leseprotokolle, Wunschlisten und langfristige Ziele in einem einzigen, intuitiven Dashboard

Einfach anzupassen – fügen Sie Ihre eigenen Abschnitte, Symbole und Farben hinzu, um sie Ihrem Stil anzupassen

Optimiert sowohl tägliche Aufgaben als auch die Gesamtplanung, sodass nichts untergeht

✨ Ideal für: Vielbeschäftigte Berufstätige, die persönliche Aufgaben, Leseprotokolle und Wunschlisten über ein einziges Dashboard verwalten.

11. Vorlage für die Weihnachtsfeier-Planung

via Notion

Es sind noch zwei Wochen bis zu Ihrer Weihnachtsfeier, und die Rückmeldungen, das Menü und das Budget sind über Text und Haftnotizen verstreut. Die Vorlage „Weihnachtsfeier-Planer” fasst alles zusammen, damit Sie die Feier tatsächlich genießen können!

Diese Notion-Planer-Vorlage hilft Ihnen dabei, Ihre Gästeliste zu verfolgen, Gerichte zu organisieren und Ihr Budget einzuhalten. Im Grunde genommen ist dies Ihr unverzichtbares Tool, um Herausforderungen in letzter Minute zu reduzieren.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Konsolidiert Gast-Listen, Menüs und Budgets, sodass Sie jedes Detail planen können, ohne verstreute Notizen oder Tabellenkalkulationen

Visuelle Checklisten und Erinnerungen helfen Ihnen, den Überblick über RSVPs, Einkäufe und Vorbereitungen zu behalten – kein Chaos in letzter Minute mehr

Entwickelt für stressfreies Hosting, damit Sie sich auf unvergessliche Momente konzentrieren können, anstatt sich um die Logistik zu kümmern.

✨ Ideal für: Gastgeber, die Feiertagsfeiern planen und sich dabei auf das Budget, die Gästeliste und eine stressfreie Koordination konzentrieren möchten.

via Notion

Sie brauchen diesen einen hilfreichen Artikel, aber er ist in Ihrem Browser-Verlauf oder einer zufälligen Registerkarte, die Sie letzte Woche geschlossen haben, begraben. Und wer weiß, wo?

Die Notion-Vorlage „Links, Verknüpfungen und Abzeichen“ bietet einen zentralen Ort, an dem Sie wichtige Ressourcen, tools, Speisepläne und bevorzugte Seiten speichern können. Sie ist ideal für Studenten, Forscher und Digitalprofis und sorgt dafür, dass alles organisiert und mit einem Klick zugänglich ist.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Zentralisieren Sie alle wichtigen Links, Ressourcen und Verknüpfungen für sofortigen Zugriff – keine verlorenen Registerkarten oder Lesezeichen mehr

Anpassbare Abzeichen und Kategorien erleichtern die Organisation nach Projekt, Thema oder Priorität

Perfekt für Studenten, Forscher und Digitalprofis, die einen zentralen Hub für alle ihre wichtigen tools und Referenzen benötigen

✨ Ideal für: Studenten, Forscher und digitale Arbeitnehmer, die schnellen Zugriff auf wichtige tools und Referenzen benötigen.

📖 Lesen Sie auch: Die besten kostenlosen digitalen Planer-Apps

13. Reiseplaner, Reiseplan, Bucket-List-Vorlage

via Notion

Sie haben endlich Ihren Traumurlaub geplant, der seit drei Jahren auf Ihrer Bucket List steht.

Aber es gibt ein Problem: Ihr Flug ist in wenigen Tagen, Ihre Hotelbestätigung ist in Ihrem Posteingang vergraben, Ihr Reiseplan befindet sich noch in Ihrer Notizen-App und Sie haben gerade festgestellt, dass Sie vergessen haben, die Zugfahrpläne zwischen den Städten zu überprüfen.

Wenn das auf Sie zutrifft, hilft Ihnen die Reiseplaner-Vorlage von Notion dabei, alles zu organisieren. Diese Notion-Vorlage für Reiseplaner wurde für Reisende entwickelt, die sich ein nahtloses Erlebnis wünschen. Sie enthält Abschnitte für die Planung mehrerer Reiseziele, die Nachverfolgung von Ausgaben in verschiedenen Währungen und Platz für Reiseberichte.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Organisieren Sie alle Aspekte Ihrer Reise, von Reiserouten und Buchungen bis hin zu Budgets und Bucket-Listen, an einem Ort

Dank der Planung mehrerer Reiseziele und der währungsspezifischen Nachverfolgung lassen sich komplexe Reisen einfach verwalten

Mit der integrierten Journaling-Funktion können Sie Erinnerungen, Fotos und Gedanken während Ihrer Reise festhalten

✨ Ideal für: Reisende, die Mehrfachreisen planen und Logistik, Budgets und Erinnerungen nachverfolgen möchten.

14. Janice Studies' Vorlage für ein Student-Dashboard

via Notion

Das Student Dashboard von Janice Studies bietet Ihnen eine zentrale, benutzerfreundliche Oberfläche, über die Sie Ihr gesamtes akademisches und privates Leben verwalten können.

Mit dieser Vorlage können Sie ganz einfach die Nachverfolgung von Aufgaben, Prüfungen und täglichen To-dos durchführen und gleichzeitig Notizen und Zeitpläne für jeden Kurs organisieren, um Last-Minute-Lernen zu vermeiden.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Kombinieren Sie Aufgaben, Prüfungen, Notizen und Zeitpläne in einem einzigen, übersichtlichen akademischen Dashboard

Visuelle Tracker und Erinnerungen helfen Ihnen, Termine einzuhalten und Last-Minute-Stress zu vermeiden

Anpassbar für jedes Studienpensum, ideal für Schüler und Studenten

✨ Ideal für: Studierende, die ihre Aufgaben, Prüfungen und Kurs-Notizen in einem zentralen akademischen Dashboard verwalten.

15. Vorlage für eine Reise-Packliste

via Notion

Sie sind am Flughafen und plötzlich fällt Ihnen ein, dass Sie Ihr Ladegerät vergessen haben!

Die Vorlage „Reise-Packliste” hilft Ihnen, solche Momente zu vermeiden, indem sie alles, was Sie benötigen, nach Kategorien organisiert: Kleidung, Elektronik, Toilettenartikel und mehr. Fügen Sie ganz einfach in letzter Minute Elemente zu Ihrer Einkaufsliste hinzu, planen Sie Outfits für jeden Tag und haken Sie gepackte Elemente unterwegs auf Ihrem Smartphone ab.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Kategorisiert wichtige Dinge zum Packen (Kleidung, Elektronik, Toilettenartikel), damit Sie nie wieder ein Element vergessen

Interaktive Checklisten und Outfit-Planer helfen Ihnen dabei, smarter zu packen und Überpacken zu vermeiden

Dank des mobilfreundlichen Designs können Sie Ihre Liste auch unterwegs aktualisieren, bis kurz vor Ihrer Abreise

✨ Ideal für: Vielreisende, die sicherstellen möchten, dass sie nichts Wichtiges vergessen oder zu viel für eine Reise einpacken.

📖 Lesen Sie auch: kostenlose Vorlagen und Beispiele für Arbeitspläne

16. Vorlage für Ziele und Gewohnheiten

via Notion

Wie oft haben Sie schon beschlossen, eine neue Sprache zu lernen?

Die Vorlage „Goals and Habits Tracker” hilft Ihnen dabei, indem sie eine Verbindung zwischen Ihren Zielen und einem täglichen System herstellt. Unterteilen Sie Ihre Ziele nach Zeitleiste – 12 Wochen, 12 Monate oder 5 Jahre – und verfolgen Sie sie in verschiedenen Lebensbereichen wie Karriere, Wellness und persönliches Wachstum.

Diese Notion-Ziel-Nachverfolgungs-Vorlage hilft Ihnen dabei, konsequent zu bleiben und Ihren Fortschritt anhand übersichtlicher Fortschrittsprotokolle visuell zu verfolgen.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Teilen Sie große Ziele in umsetzbare tägliche Gewohnheiten auf, damit Sie motiviert bleiben und sich selbst zur Rechenschaft ziehen können

Visuelle Protokolle des Fortschritts und Zeitleisten helfen Ihnen, Ihren Fortschritt über Wochen, Monate oder Jahre hinweg zu verfolgen

Anpassbar für jeden Lebensbereich – Karriere, Wellness, Lernen oder persönliche Entwicklung

✨ Ideal für: Alle, die durch strukturierte Nachverfolgung von Zielen und Gewohnheiten eine langfristige persönliche oder berufliche Weiterentwicklung anstreben.

17. Vorlage für Reisekostenabrechnung und Budget tool

via Notion

Haben Sie schon einmal eine Gruppenreise organisiert, bei der Sie ständig Mahlzeiten und Fahrten aufteilen mussten und niemand mehr weiß, wer was bezahlt hat?

Das tool „Travel Expense Tracker & Budget” löst dieses Problem, indem es allen ermöglicht, ihre Ausgaben in Echtzeit zu erfassen, sogar in verschiedenen Währungen. Mit automatischer Umrechnung und reisespezifischen Aufschlüsselungen hilft es Ihnen, Ihre Abrechnung ohne umständliche Berechnungen nach der Reise zu erledigen.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Dank Echtzeit-Ausgabenprotokollierung und automatischer Währungumrechnung lassen sich Gruppenreisen ganz einfach verwalten

Dank der auf Reisende zugeschnittenen Aufschlüsselungen weiß jeder, wer was bezahlt hat – ohne umständliche Berechnungen nach der Reise

Visuelle Budgetübersichten helfen Ihnen, die Nachverfolgung zu gewährleisten und übermäßige Ausgaben zu vermeiden

✨ Ideal für: Gruppenreisende, die Kosten aufteilen, gemeinsame Budgets verwalten und Ausgaben in Echtzeit nachverfolgen müssen.

18. Einladung zu einer Gruppenreise mit Umfrage Vorlage

via Notion

Nehmen wir an, Sie möchten einen Wochenendausflug mit Freunden planen. Die Hälfte der Mitglieder hat ihre Teilnahme noch nicht bestätigt, und beim Chatten kann man sich nicht auf die Aktivitäten einigen.

Die Notion-Vorlage „Einladung zu einer Gruppenreise mit Umfrage” vereinfacht alles mit einem RSVP-Formular, freigegebenen Reisedetails und integrierten Umfragen, um über Aktivitäten oder Termine abzustimmen.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Integrierte RSVP-Formulare und Umfragen optimieren die Entscheidungsfindung in Gruppen – keine endlosen Chatten-Threads mehr

Zentralisiert Reisedetails, Termine und Aktivitätsoptionen für eine einfache Koordination

Macht den Plan unterhaltsam und demokratisch und stellt sicher, dass jeder zu Wort kommt

✨ Ideal für: Reiseveranstalter, die Termine, Aktivitäten und Anmeldungen koordinieren, ohne chaotisches Chatten.

📖 Lesen Sie auch: kostenlose Google Docs-Vorlagen für Zeitpläne

19. Vorlage für die Nachverfolgung von Weihnachtsgeschenken

via Notion

Der Holiday Gift Tracker hilft Ihnen dabei, jedes Geschenk in einer kostenlosen Notion-Vorlage zu planen, zu budgetieren und auf einer Registerkarte im Blick zu behalten. Das Beste daran ist, dass Sie Geschenkideen, Kaufstatus, Ausgaben pro Person und Lieferstatus mit einem übersichtlichen, visuellen Layout nachverfolgen können.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Verfolgen Sie Geschenkideen, Kaufstatus und Budgets für alle Personen auf Ihrer Liste – keine doppelten Geschenke oder vergessenen Empfänger mehr

Dank des übersichtlichen Layouts sehen Sie auf einen Blick, für wen Sie noch Geschenke kaufen müssen und wie viel Sie bereits ausgegeben haben

Perfekt für organisiertes, stressfreies Weihnachtseinkaufen und durchdachte Geschenke

✨ Ideal für: Reiseveranstalter, die Termine, Aktivitäten und Anmeldungen koordinieren, ohne chaotisches Chatten.

📖 Lesen Sie auch: kostenlose Monats-Kalender-Vorlagen, um Ihre Zeit zu organisieren

20. Vorlage für einen Reiseplaner für Roadtrips

via Notion

Sie sind auf halber Strecke Ihrer Reise und wissen nicht mehr, in welcher Stadt Sie als Nächstes Halt machen wollten oder wo sich das Restaurant befindet, das Sie unbedingt ausprobieren wollten? Das kennen wir.

Der Road Trip Travel Planner hilft Ihnen dabei, jedes Detail im Voraus in Karte zu bringen, einschließlich eines ästhetischen Notion-Dashboards für Ihre Tankstopps und landschaftlich reizvollen Umwege.

Mit einer eingebetteten Google Karte, einer visuellen Reiseroute und einem integrierten Ausgaben-Tracker ist diese Notion-Vorlage perfekt für Reisende, die Struktur wünschen, ohne dabei auf Spontaneität verzichten zu müssen.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Planen Sie jede Station, jede Mahlzeit und jeden malerischen Abstecher mit einer interaktiven Reiseroute und integrierten Google Karten

Der integrierte Ausgaben-Tracker und die Packlisten sorgen dafür, dass Ihre Reise von Anfang bis Ende gut organisiert ist

Das ästhetische Dashboard macht das Planen und Dokumentieren Ihres Abenteuers genauso unterhaltsam wie die Reise selbst

✨ Ideal für: Geschenkgeber, die Geschenke für Familie, Freunde und Kollegen Plan, budgetieren und organisieren möchten.

Limitations von Notion

Notion-Planer-Vorlagen eignen sich hervorragend für den Einstieg, passen sich jedoch selten an Ihre tatsächliche Arbeit an.

Daneben gibt es bei Notion noch einige andere Probleme, die Sie kennen sollten, bevor Sie den Sprung wagen:

Die meisten Vorlagen basieren auf dem Arbeitsablauf anderer Personen, nicht auf Ihrem eigenen, was oft zu Umgehungslösungen oder zum Zusammenbruch wichtiger Systeme führt, nur um sie nutzbar zu machen

Eine zu benutzerdefinierte Vorlage kann schnell zu Datenbankproblemen, fehlerhaften Filtern oder doppelten Strukturen führen, die mehr Unordnung als Klarheit schaffen

Vorlagen lassen sich in der Regel nicht gut an veränderte Prioritäten anpassen , wie beispielsweise den Wechsel von persönlicher Nachverfolgung zu teamorientiertem Projektmanagement

Der kostenlose Plan von Notion limitiert die Nutzung durch Teams auf 1.000 Blöcke , was für kollaborative Workspaces frustrierend sein kann

Je mehr sich Ihr Workflow weiterentwickelt, desto wahrscheinlicher ist es, dass Sie statische Vorlagen, die keine Automatisierung, nahtlose Integration oder dynamische Aufgabe unterstützen, hinter sich lassen werden

Welche Alternativen zu Notion gibt es? Finden wir es heraus.

Alternative Notion-Vorlagen

Im Gegensatz zu Notion basiert ClickUp nicht auf statischen Vorlagen, die Sie ständig anpassen müssen.

Die Vorlagen verfügen über integrierte Automatisierungen, native Zeiterfassung, wiederkehrende Aufgaben und Echtzeit-Zusammenarbeit und lösen damit die häufig auftretenden Probleme der Überanpassung und begrenzten Skalierbarkeit, die bei vielen Notion-Planer-Vorlagen zu finden sind.

Wenn Sie nach anpassungsfähigeren, langfristigen Lösungen suchen, finden Sie hier 10 ClickUp-Planer-Vorlagen, die sich besser für sich wandelnde Anforderungen eignen.

1. ClickUp-Vorlage für den Tagesplaner

Kostenlose Vorlage herunterladen Bleiben Sie organisiert, ohne Ihr System ständig umstrukturieren zu müssen – mit der ClickUp-Tagesplaner-Vorlage

Sind Sie es leid, Notion-Vorlagen anzupassen, nur um einen normalen Tag zu organisieren? Die ClickUp-Tagesplaner-Vorlage bietet Ihnen ein gebrauchsfertiges Layout mit Drag-and-Drop-Aufgabe.

Diese Tagesplaner-Vorlage erfordert buchstäblich keine manuelle Einrichtung und verfügt sogar über integrierte Prioritäten und eine visuelle Nachverfolgung des Fortschritts.

Ganz gleich, ob Sie Meetings, private Erledigungen oder termingebundene Arbeiten unter einen Hut bringen müssen, diese Vorlage hilft Ihnen dabei, Aufgaben zu kategorisieren (Arbeit, Privat, Ziele), Prioritäten zu verwalten und den ganzen Tag über konzentriert zu bleiben.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Gebrauchsfertiges Layout mit Drag-and-Drop-Aufgabe – keine manuelle Setup erforderlich

Integrierte Prioritäten und visuelle Nachverfolgung helfen Ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren

Kategorisieren Sie Aufgaben nach Arbeit, Privatleben oder Zielen, um eine ganzheitliche Ansicht über Ihren Tag zu erhalten

✨ Ideal für: Fachleute und Privatpersonen, die einen zuverlässigen Manager für Aufgaben im Alltag mit integrierter Priorisierung suchen.

📖 Lesen Sie auch: kostenlose Goodnotes-Vorlagen für digitale Notizen

2. ClickUp-Vorlage für Tagesprotokolle

Kostenlose Vorlage herunterladen Wenn Sie sich auf die Nachverfolgung von Gewohnheiten oder die Projektverantwortung konzentrieren, probieren Sie die ClickUp-Vorlage für das Tagesprotokoll aus

Wenn Sie mehr als nur eine Checkliste benötigen, um Ihren Tag zu reflektieren, bietet Ihnen die ClickUp-Tagesprotokoll-Vorlage eine strukturierte Sichtbarkeit über alles, was Sie erledigt haben.

Mit dieser Vorlage können Sie Aufgaben protokollieren, Fortschritte notieren und den Fertigstellungsstatus in Echtzeit in Ansicht anzeigen. Dank integrierter Felder für Fälligkeitstermine, Prioritäten und Notizen erhalten Sie ein laufendes Archiv Ihrer täglichen Arbeit, ohne wie in Notion mehrere verknüpfte Datenbanken erstellen zu müssen.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Die strukturierte Nachverfolgung Ihrer täglichen Aktivitäten unterstützt Sie dabei, Gewohnheiten aufzubauen und Ihre Leistung zu überprüfen

Dank Echtzeit-Protokollierung und Statusangaben zu fertiggestellten Aufgaben bleiben Sie verantwortungsbewusst und motiviert

Dank integrierter Felder für Fälligkeitsdaten, Prioritäten und Notizen sind mehrere Datenbanken überflüssig

✨ Ideal für: Benutzer, die eine strukturierte Nachverfolgung ihrer täglichen Aktivitäten wünschen, um Gewohnheiten aufzubauen und ihre Leistung zu überprüfen.

👀 Wissenswertes: Der erste kommerzielle Tagesplaner wurde Anfang des 20. Jahrhunderts von einem britischen Unternehmen namens Letts eingeführt. Das Unternehmen ist bis heute tätig, was die zeitlose Beliebtheit von Planern unterstreicht.

3. ClickUp-Vorlage für den täglichen Stundenplan

Kostenlose Vorlage herunterladen Schaffen Sie sich mit der Tagesstundenplan-Vorlage von ClickUp einen Tagesrhythmus, der sowohl Konzentration als auch Flexibilität unterstützt

Wenn Ihr Tag vergeht, ohne dass Sie wissen, wo die Zeit geblieben ist (ich schaue Sie an, Instagram Reels), bringt diese Vorlage Struktur in jede Stunde.

Die ClickUp-Vorlage für den täglichen Stundenplan hilft Ihnen dabei, Zeit für Aufgaben, Meetings, Pausen und konzentriertes Arbeiten einzuplanen. Sie eignet sich perfekt für Studenten, die ihre Kurse organisieren möchten, oder Berufstätige, die intensive Arbeit mit Administrator in Einklang bringen müssen.

Im Gegensatz zu manuellen Planern wird es automatisch mit Echtzeit-Nachverfolgung aktualisiert, sodass Sie Zeitfresser erkennen und Ihre Routine optimieren können.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Teilen Sie Ihren Tag stundenweise ein, um maximale Konzentration und Flexibilität zu erreichen

Automatische Aktualisierungen mit Echtzeit-Nachverfolgung helfen Ihnen, Zeitfresser zu erkennen und Ihre Routinen zu optimieren

Perfekt für Studenten und Berufstätige, die konzentrierte Arbeit, Meetings und Pausen unter einen Hut bringen müssen

✨ Ideal für: Personen, die Zeitblöcke oder strukturierte Routinen nutzen und jede Stunde des Tages optimal nutzen möchten.

4. ClickUp-Vorlage für den täglichen Aktivitätsbericht von Mitarbeitern

Kostenlose Vorlage herunterladen Mit der ClickUp-Vorlage für tägliche Aktivitätsberichte Ihrer Mitarbeiter müssen Sie bei Leistungsbeurteilungen nicht mehr raten

Wenn Sie ein Team über mehrere Projekte hinweg leiten, kann man leicht den Überblick darüber verlieren, wer was macht. Das heißt, bis die Fristen zu verfallen beginnen.

Die Vorlage für den täglichen Aktivitätsbericht der Mitarbeiter bietet Managern eine klare Echtzeit-Ansicht über das Abschließen der täglichen Aufgaben, den Zeitaufwand und die Produktivität. Diese Vorlage ist besonders vorteilhaft für Remote-Teams oder Rollen, die sich auf den Betrieb konzentrieren.

Es verfolgt die individuelle Leistung, hebt Verzögerungen hervor und hilft durch strukturierte Felder für Aufgabe-Protokolle und integrierte Berichterstellung dabei, die Verantwortlichkeit zu stärken.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Bietet Managern eine klare Echtzeit-Ansicht über das Abschließen der täglichen Aufgaben und die Produktivität

Nachverfolgt die individuelle Leistung und hebt Verzögerungen hervor, um die Verantwortlichkeit zu verbessern

Ideal für Remote-Teams und operativ ausgerichtete Rollen, die eine strukturierte Berichterstellung benötigen

✨ Ideal für: Manager und Teamleiter, die die Leistung ihrer Mitarbeiter und die täglichen Ergebnisse verschiedener Projekte in der Nachverfolgung haben.

👀 Wissenswertes: Produktivitätsexperten sagen, dass 10 Minuten Plan am Morgen bis zu 2 Stunden verschwendeten Aufwand im Laufe des Tages einsparen können. Planer helfen dabei, diese Stunden zurückzugewinnen.

5. ClickUp-Projektplaner-Vorlage

Kostenlose Vorlage herunterladen Markieren Sie Hindernisse, bevor sie Ihre Zeitleiste durcheinanderbringen, mit der ClickUp-Projekt-Planer-Vorlage

Sie haben ein neues Projekt gestartet, und nach drei Tagen sind die Aufgaben verstreut, die Zeitleiste vage und die Rollen im Team unklar.

Die ClickUp-Projektplaner-Vorlage behebt dieses Problem schnell, indem sie Ihnen einen einzigen, strukturierten Arbeitsbereich bietet, in dem Sie Ergebnisse organisieren, Verantwortlichkeiten zuweisen und den Fortschritt in Kanban-, Listenansicht oder Kalender visualisieren können.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Organisieren Sie Ergebnisse, weisen Sie Verantwortlichkeiten zu und visualisieren Sie Fortschritt in einem Arbeitsbereich

Mehrere Ansichten (Kanban, Liste, Kalender) passen sich jedem Projektmanagement an

Integrierte Blocker und Zeitleisten-Nachverfolgung sorgen dafür, dass Projekte im Zeitplan bleiben und Teams aufeinander abgestimmt sind

✨ Ideal für: Teams, die komplexe Projekte planen und einen besseren Überblick über Fortschritte, Rollen und Zeitleisten benötigen.

📖 Lesen Sie auch: kostenlose Google Kalender-Vorlagen

6. ClickUp-Vorlage für den Urlaubsplaner

Kostenlose Vorlage herunterladen Koordinieren Sie ganz einfach und konzentrieren Sie sich darauf, Ihre Freizeit zu genießen – mit der Urlaubsplaner-Vorlage von ClickUp

Die Koordination von Reisedetails wie Reisedaten, Unterkünfte und Dokumente kann sehr aufwendig sein, insbesondere wenn mehrere Personen beteiligt sind.

Die ClickUp-Urlaubsplaner-Vorlage fasst alle Ihre Urlaubspläne – Flüge, Unterkünfte, Aktivitäten und Reisedokumente – an einem zentralen Ort zusammen. Koordinieren Sie ganz einfach Termine, führen Sie Nachverfolgung, wer wohin fährt, und speichern Sie wichtige Dateien wie Reservierungen oder Reisepläne in einer sicheren Ansicht.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Zentralisieren Sie alle Urlaubspläne – Flüge, Unterkünfte, Aktivitäten und Dokumente – an einem sicheren Space.

Koordinieren Sie ganz einfach Termine und führen Sie Nachverfolgung darüber, wer wo hingeht, wenn Sie Gruppenreisen oder Familienurlaube planen.

Speichern Sie wichtige Dateien wie Reservierungen und Reisepläne, um jederzeit schnell darauf zugreifen zu können.

✨ Ideal für: Familien oder Gruppenreisende, die Urlaubslogistik wie Buchungen, Dokumente und Zeitpläne verwalten.

👀 Wissenswertes: Benjamin Franklin verwendete bereits im 18. Jahrhundert eine Methode, die dem heutigen Planer ähnelt. Er unterteilte seine Tage in bestimmte Zeit-Blöcke – eine frühe Version des Zeitblockings, die wir auch heute noch verwenden.

7. ClickUp-Kalender-Zu-erledigen-Liste-Vorlage

Kostenlose Vorlage herunterladen Mit der ClickUp-Kalender-Zu-erledigen-Liste-Vorlage können Sie sich ganz auf das Wesentliche konzentrieren, ohne zwischen verschiedenen tools wechseln zu müssen.

Eine übersichtliche Kalender-Ansicht kann entscheidend sein, wenn sich Aufgaben häufen und Termine überschneiden.

Die ClickUp-Kalender-Zu-erledigen-Liste-Vorlage kombiniert Terminplanung und Aufgabenverfolgung in einem flexiblen Layout, sodass Sie Ihre täglichen Prioritäten verwalten und gleichzeitig vorausplanen können. Sie können Aufgaben in Kategorien organisieren, Fälligkeitsdaten zuweisen und Ihre Workload über Tage oder Wochen hinweg visualisieren.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Kombiniert Terminplanung und Nachverfolgung von Aufgaben in einem einzigen, flexiblen Layout.

Organisieren Sie Aufgaben nach Kategorien, weisen Sie Fälligkeitstermine zu und visualisieren Sie die Workload über Tage oder Wochen hinweg.

Konzentrieren Sie sich auf Ihre täglichen Prioritäten und planen Sie gleichzeitig mit übersichtlichen Kalender-Ansichten voraus.

✨ Ideal für: Benutzer, die ihre Aufgaben visuell verwalten und ihre Zeit mit übersichtlichen Tages- und Wochenansichten planen möchten.

💡 Profi-Tipp: Wenn Sie versuchen, Projekte in Notion zu verwalten, aber immer wieder auf Hindernisse stoßen, finden Sie in unserem Blogbeitrag „Wie man Notion für Projektmanagement nutzt“ eine Übersicht darüber, was funktioniert, was nicht funktioniert und wie Sie Ihren Workflow ohne Überlastung optimieren können.

8. ClickUp-Jahreskalender-Vorlage

Kostenlose Vorlage herunterladen Bringen Sie Struktur in Ihr Jahr, ohne sich um den manuellen Plan kümmern zu müssen, mit der Jahreskalender-Vorlage von ClickUp.

Zur Jahresmitte versuchen Sie verzweifelt, sich an das Datum der Produkteinführung zu erinnern – oder schlimmer noch, Sie haben eine wichtige Frist nicht abgeschlossen.

Die ClickUp-Jahreskalender-Vorlage bietet Ihnen eine umfassende Übersicht über alle Ihre Aufgaben.

Mit monatlichen Aufschlüsselungen und visuellen Zeitleisten hilft es Ihnen, langfristige Ziele zu verfolgen und immer einen Schritt voraus zu sein.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Bietet eine umfassende Übersicht über alle Aufgaben, Termine und Ereignisse des Jahres.

Monatliche Aufschlüsselungen und visuelle Zeitleisten helfen Ihnen dabei, langfristige Ziele und Meilensteine zu verfolgen.

Verhindert versäumte Termine und sorgt dafür, dass Sie immer einen Schritt voraus sind.

✨ Ideal für: Strategische Planer und Teams, die einen umfassenden Jahresüberblick benötigen, um Termine, Ereignisse und Meilensteine zu planen.

9. ClickUp-Wochenkalender-Vorlage

Kostenlose Vorlage herunterladen Behalten Sie Ihre Woche in Karte und verwalten Sie sie mit der ClickUp-Wochenkalender-Vorlage.

Ihre Woche beginnt gut, aber am Mittwoch überschneiden sich Meetings, Termine rücken näher und Ihr Zeitplan gerät außer Kontrolle.

Die ClickUp-Wochenkalender-Vorlage bringt Klarheit in das Chaos, indem sie Ihnen ermöglicht, Ihre gesamte Woche mit visuell ansprechenden Aufgaben, Ereignissen und Zeitblöcken zu planen.

Mit Echtzeit-Updates und Drag-and-Drop-Planung eignet es sich perfekt, um die Prioritäten Ihres Teams auszugleichen, wöchentliche Planerziele zu verwalten und persönliche Verpflichtungen im Blick zu behalten.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Planen Sie Ihre gesamte Woche mit visuell ansprechenden Aufgaben, Ereignissen und Zeit-Blöcken.

Echtzeit-Updates und Drag-and-Drop-Planung erleichtern die Abwägung der Prioritäten.

Perfekt für die Verwaltung mehrerer Aufgaben, Meetings und Ereignisse innerhalb eines Zeitraums von 7 Tagen.

✨ Ideal für: Einzelpersonen oder Teams, die mehrere Aufgaben, Meetings und Ereignisse innerhalb eines Zeitraums von 7 Tagen verwalten.

👀 Wissenswertes: In Japan gibt es eine ganze Subkultur, die sich der Ästhetik von Planern widmet und „Jibun Techo” genannt wird. Dabei verzieren die Menschen ihre Planen mit Aufklebern, Kalligraphie und Kritzeleien, um das Planen zu einer Freude zu machen. Das ähnelt fast dem Bullet Journaling!

10. ClickUp-Blog-Planer-Vorlage

Kostenlose Vorlage herunterladen Entwickeln Sie mit der ClickUp-Blogplaner-Vorlage eine konsistente Inhalt-Strategie, die das Wachstum Ihrer Zielgruppe unterstützt.

Großartig, Ihre Blogs laufen gut! Aber es gibt ein kleines Problem: Ihre Inhalte sind über Notizbücher, Dokumente und halbfertige Entwürfe verstreut.

Die ClickUp Blog-Planer-Vorlage verwandelt fragmentierte Inhalte in einen übersichtlichen Produktionsworkflow. Planen Sie Beiträge nach Kategorie oder Kampagne, weisen Sie Fristen zu und verfolgen Sie den Fortschritt von der Idee bis zur Veröffentlichung.

Egal, ob Sie als Einzelautor oder Teil eines Inhalts-Teams arbeiten, diese Vorlage hilft Ihnen dabei, Ihren Zeitplan einzuhalten und reibungslos zusammenzuarbeiten.

🌼 Warum Sie diese Vorlage lieben werden:

Verwandeln Sie fragmentierte Inhalte in einen klaren Produktionsworkflow, von der Idee bis zum veröffentlichten Beitrag!

Planen Sie Beiträge nach Kategorie oder Kampagne, weisen Sie Fristen zu und verfolgen Sie den Fortschritt an einem Ort.

Unterstützt einzelne Autoren und Content-Teams mit wiederkehrenden Zeitplänen und freigegebener Verantwortung.

✨ Ideal für: Blogger und Content-Teams, die Inhalte nach einem wiederkehrenden Zeitplan planen und produzieren und dabei mithilfe eines umfassenden Tools gemeinsam Eigentümerschaft freigeben.

Ein kleiner Klick für Sie, ein riesiger Fortschritt für Ihren Workflow

Planer-Vorlagen können eine Vielzahl von Aufgaben erfüllen. Ob Sie eine Hochzeit organisieren, persönliche Gewohnheiten nachverfolgen oder Ihr gesamtes akademisches Jahr planen – eine gute Planer-Vorlage sorgt für Struktur und Klarheit.

Notion-Planer-Vorlagen sind zwar ein hervorragender Ausgangspunkt, doch die meisten Benutzer stoßen aufgrund der limitierten Automatisierung und der zeitaufwändigen benutzerdefinierten Anpassung irgendwann auf Herausforderungen.

Hier verändert ClickUp die Situation auf subtile Weise. Mit dynamischen Ansichten, integrierten Automatisierungen und Zusammenarbeit in Echtzeit helfen Ihnen ClickUp-Vorlagen nicht nur dabei, organisiert zu bleiben, sondern auch schneller voranzukommen.

Tatsächlich berichten Teams, die den ClickUp-Client RevPartners nutzen, von einer 64-prozentigen Verbesserung der Servicebereitstellungsgeschwindigkeit, wodurch Zeit frei wird, die normalerweise für die Zusammenstellung von Informationen aufgewendet wird.

Wenn Sie bereit sind, Ihre Pläne nicht mehr nur zu verwalten, sondern auch umzusetzen, melden Sie sich jetzt bei ClickUp an!