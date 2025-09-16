Lösung für Arbeitsüberlastung: Der CTO des Feldes von ClickUp über KI und die Zukunft der Arbeit

Wie Arbeit-Ausbreitung wirklich aussieht

Ich habe meine Karriere damit verbracht, Unternehmen dabei zu helfen, das Chaos der Arbeitsausbreitung zu beseitigen. Das ist kein theoretisches Problem, sondern die tägliche Realität für Teams, die in manuellen Prozessen, Legacy und einem Flickenteppich aus unverbundenen tools versinken. Ich sehe die Schmerzen in ihren Augen, wenn sie von einem weiteren Tag berichten, der mit Status-Updates verloren gegangen ist, von einem weiteren Projekt, das durch Missverständnisse entgleist ist, von einer weiteren verpassten Gelegenheit, weil Informationen in einem Silo gefangen waren.

Die Kosten der Arbeitausbreitung

Lassen Sie uns das in Zahlen ausdrücken: 2,5 Billionen Dollar an verlorener Produktivität pro Jahr. Hinter dieser Nummer stehen jedoch echte Menschen – Teams, die sinnvolle Arbeit zu erledigen wollen, aber mit Chaos zu kämpfen haben.

Diagramm zur Arbeitsausbreitung

Mein Platz in der ersten Reihe: Geschichten aus dem Feld

Der „Aha“-Moment bei VaynerMedia

Eine Geschichte, auf die ich immer wieder zurückkomme, ist eine Demo, die ich mit VaynerMedia durchgeführt habe. Sie evaluierten ClickUp, und ich war dort, um über Ressourcenmanagement zu sprechen – ehrlich gesagt ein heikles Thema, da wir noch einige Features entwickeln. Aber als ich ihnen erklärte, wie ihr Team die Arbeit tatsächlich in ClickUp zu erledigen hätte – nicht nur Stunden protokollieren oder Status aktualisieren, sondern zusammenarbeiten, erstellen und ausführen –, machte es plötzlich Klick.

Ihr Champion, Mika, hielt mich auf:

„Moment mal, hier wird tatsächlich die Arbeit zu erledigen?

Diese Pause, diese Erkenntnis ist es, die mich antreibt. Es ist der Moment, in dem jemand erkennt, dass Konvergenz nicht nur möglich ist – sie findet tatsächlich statt.

Kunden sind geteilter Meinung: Überfordert oder überdimensioniert

Ich spreche jeden Tag mit zwei Arten von Benutzern.

Die erste Gruppe ist von manuellen Prozessen überfordert. Sie wissen, dass etwas nicht funktioniert, wissen aber nicht, wo sie anfangen sollen. Sie sind in alten Arbeitsweisen gefangen und halten an Features aus Legacy PMO tools fest, weil „wir das schon immer so erledigt haben“

Die zweite Gruppe befindet sich am anderen Ende des Spektrums – sie möchte ihre eigenen KI-Lösungen von Grund auf neu entwickeln. Sie verfügt über Ingenieure, Ehrgeiz und einen echten Innovationswillen – aber was als Fortschritt beginnt, wird schnell zu einem Wirrwarr von tools, die nicht miteinander kommunizieren. Es handelt sich nicht mehr nur um Arbeitsausbreitung, sondern um KI-Ausbreitung. Unterschiedliche Modelle, unverbundene Ergebnisse und kein freigegebener Kontext. Ich habe gesehen, wie dies den Schwung zum Erliegen gebracht hat.

Beiden Gruppen fehlt dasselbe: Konvergenz.

Die Kraft, alles – Kontext, Kommunikation, Ausführung – in einem einheitlichen Workspace und auf einer Plattform zusammenzuführen.

Die Kunst des Möglichen: Warum es bei der KI-Konvergenz um Lehren und nicht um Verkaufen geht

Wenn ich Führungskräfte zum ersten Mal treffe, sage ich ihnen, dass es nicht meine Aufgabe ist, Software zu verkaufen. Meine Aufgabe ist es, ihnen die Kunst des Möglichen beizubringen. Ich möchte ihnen zeigen, dass eine Plattform für Produktivität nicht nur ein Projektmanagement-Tool mit KI-Funktionen ist. Es ist eine neue Art zu arbeiten – ein Wechsel vom Jonglieren mit vielen Aufgaben hin zum Aufbau von etwas Bleibendem.

Konvergenz: Das Gegenmittel gegen Arbeitausbreitung

Ich habe beobachtet, wie Unternehmen versucht haben, die Zersplitterung der Arbeit durch den Kauf weiterer tools zu lösen. Sie glauben, dass die nächste App oder KI-Feature die Wunderwaffe sein wird. Aber jede neue Punktlösung ist nur ein weiterer Ball, den man jonglieren muss – ein weiteres Beispiel für die Zersplitterung der tools, die zu Kontextverlust und fragmentierter Ausführung führt.

Konvergenz bedeutet etwas anderes: Es geht darum, Silos aufzubrechen, Verbindungen herzustellen und Teams an einem Ort leben und arbeiten zu lassen. Wenn Sie Konvergenz erreichen, gewinnen Sie nicht nur an Effizienz, sondern auch an Klarheit, Dynamik und Raum für echte Innovationen.

Bei Konvergenz geht es nicht darum, mehr tools hinzuzufügen. Es geht darum, Ihre Arbeit, Ihre Daten und Ihre Unterhaltung endlich zusammenzuführen.

Wie echte KI-Integration aussieht

Lassen Sie mich Ihnen ein konkretes Beispiel geben. Ich habe kürzlich mit einem Kunden zusammengearbeitet, der drei verschiedene tools verwendete, um Verkaufsgespräche zu verwalten, Kundenfeedback zu verfolgen und Folgeaktionen zuzuweisen. Sie kopierten manuell Notizen aus Gong, aktualisierten Gainsight und versendeten dann Aufgaben per E-Mail.

Als wir alles in ClickUp zusammenführten, begann die KI-gestützte Automatisierung damit, Anrufe zu transkribieren, Aktionspunkte zu kennzeichnen und Folgeaufgaben zuzuweisen – alles an einem Ort.

Kein Kopieren und Einfügen mehr. Kein Kontextverlust mehr zwischen den Systemen. ✅

Das Team konnte die gesamte Customer Journey einsehen, in Echtzeit zusammenarbeiten und sich tatsächlich auf den Aufbau von Beziehungen konzentrieren, anstatt sich um die Logistik zu kümmern.

Wie konvergierte Workspaces mit KI-Unterstützung die Arbeitsausbreitung lösen

Ich habe gelernt, dass man Arbeitsausbreitung nicht durch zusätzliche tools beheben kann. Man behebt sie, indem man weniger Orte schafft, an denen sich Arbeit verstecken kann.

Das ist es, was wir mit ClickUp aufbauen – und was ich jeden Tag nutze. Mit ClickUp Brain muss ich nicht mehr zwischen einer Notiz-App, einem Aufgabenmanager und einem Dokument-Editor hin- und herspringen. Ich kann ein Meeting zusammenfassen, es in Aktionspunkte umwandeln und tatsächlich Dinge vorantreiben – ohne jemals den Ort zu verlassen, an dem die Arbeit stattfindet. Da die KI den Kontext versteht, in dem ich arbeite, fühlt es sich weniger wie ein tool an, sondern eher wie ein Teamkollege. Das ist der Unterschied, den kontextbezogene KI ausmacht – sie generiert nicht nur, sondern arbeitet auch mit.

Mit ClickUp Brain können Sie mühelos Ideen sammeln, organisieren und umsetzen

Eine der Funktionen, die ich als überraschend wertvoll empfinde, ist die Möglichkeit, innerhalb von ClickUp Brain zwischen großen Sprachmodellen zu wechseln. An manchen Tagen brauche ich Geschwindigkeit. An anderen Tagen sind Tonfall oder Tiefe wichtiger. Diese Flexibilität – ohne zwischen Plattformen hin- und herspringen zu müssen – hat dazu geführt, dass KI sich weniger wie ein Zusatzmodul und mehr wie ein echter Kooperationspartner anfühlt.

Und dann gibt es noch Talk to Text . Das hat mich überrascht. Früher habe ich zwischen den Meetings oft Ideen verloren – großartige Gedanken, auf die ich nie zurückgekommen bin. Jetzt sage ich sie einfach laut, und sie werden direkt in ClickUp zu Aufgaben oder Dokumenten. Kein Tippen. Kein Nachjagen. Einfach ... da. Mit ClickUp Brain Max auf dem Desktop wird diese Erfahrung noch besser – jede gesprochene Idee landet sofort am richtigen Ort und kann sofort umgesetzt werden.

Mit Talk to Text in ClickUp Brain MAX können Sie Ideen festhalten, Anweisungen freigeben und Aufgaben viermal schneller erledigt werden

Das ist der Punkt, der bei meinen Gesprächen mit anderen Führungskräften am meisten Anklang findet. Alle kämpfen mit zu vielen tools und zu wenig Zeit. Aber wenn sie sehen, was mit Konvergenz möglich ist – wenn Arbeit, Kontext und / AI an einem Ort zusammenkommen –, verändert sich etwas. Sie fragen nicht mehr: „Wie können wir das Chaos beheben?“, sondern: „Was könnten wir aufbauen, wenn es uns nicht im Weg stünde?“

Dann weiß ich, dass sie es gesehen haben.

Die Herausforderung des Change Managements hinter der Arbeitsausbreitung

Warum es so schwer ist, sich von Legacy-Systemen zu trennen

Das Änderungsmanagement ist der schwierigste Teil meiner Arbeit. Ich verstehe, warum Unternehmen an Legacy-Systemen festhalten – sie sind vertraut und geben sogar ein Gefühl der Sicherheit. Aber Sicherheit ist der Feind des Fortschritts.

Ich habe gesehen, wie sich Teams verändert haben, als sie endlich losgelassen haben. Sie gewinnen Zeit zurück, reduzieren Reibungsverluste und setzen Kreativität frei – und beseitigen so einen großen Verlust an Produktivität in allen Teams. Aber es erfordert Mut, den Status in Frage zu stellen und zuzugeben, dass das, was Sie hierher gebracht hat, Sie nicht dorthin bringen wird, wo Sie hinwollen.

Eine praktische Checkliste für die Umsetzung von Veränderungen Zuhören und anpassen: Fordern Sie Feedback ein und seien Sie bereit, Ihren Ansatz anzupassen. Beginnen Sie mit einem Prozess: Versuchen Sie nicht, alles auf einmal zu überarbeiten. Wählen Sie einen Schwachpunkt aus und lösen Sie ihn. Zeigen, nicht erzählen: Demonstrieren Sie die Auswirkungen der Konvergenz anhand realer Beispiele aus Ihrem eigenen Team. Feiern Sie kleine Erfolge: Veränderungen sind schwierig – erkennen Sie Fortschritte an und geben Sie Erfolgsgeschichten frei

Schrittweise Einführung: Menschen dort abholen, wo sie stehen, und ein Meeting veranstalten

Eine Sache, die ich gelernt habe, ist, dass man Veränderungen nicht erzwingen kann.

Man muss die Menschen dort abholen, wo sie stehen. Manchmal bedeutet das, klein anzufangen – ein Legacy tool zu ersetzen, einen Prozess zu automatisieren, einem Team zu zeigen, was möglich ist.

Aber jeder Schritt in Richtung Konvergenz ist ein Schritt weg von der Arbeitsausbreitung. Und sobald die Menschen den Unterschied erkennen, wollen sie nicht mehr zurück.

Ratschlag für Führungskräfte: Geben Sie sich nicht mit weniger zufrieden

Die Kosten der Untätigkeit

Wenn Sie eine Führungskraft sind, habe ich folgende Herausforderung für Sie: Geben Sie sich nicht zufrieden. Lassen Sie Ihre Zukunft nicht von Trägheit bestimmen. Arbeitsausbreitung ist nicht unvermeidlich. Konvergenz ist in Reichweite, aber Sie müssen sie wollen.

Fragen Sie sich selbst: Bauen Sie für die Zukunft oder erhalten Sie nur die Vergangenheit? Befähigen Sie Ihre Teams oder zwingen Sie sie, die Arbeit an Ihren Systemen zu verrichten?

Aufbau einer Kultur der kontinuierlichen Verbesserung

Die besten Führungskräfte, die ich kenne, fördern eine Kultur der kontinuierlichen Verbesserung. Sie ermutigen zu Experimenten, belohnen Neugier und scheuen sich nicht, Gewohntes hinter sich zu lassen.

Bei KI und Konvergenz geht es nicht nur um Technologie, sondern auch um die richtige Einstellung. Es geht darum, daran zu glauben, dass Arbeit besser sein kann, und dann die harte Arbeit zu erledigen, um dies zu erreichen.

Blick in die Zukunft: Die Zukunft der Arbeit ist konvergiert

Wie sich Rollen und Teams weiterentwickeln werden

Mit dem Rückgang der Arbeitsausbreitung sehe ich eine Weiterentwicklung der Rollen. Wir werden mehr „Agent Manager” brauchen – Menschen, die KI und menschliche Zusammenarbeit koordinieren können. Prompt Engineering wird zu einer Kernkompetenz werden. Teams werden kleiner und agiler sein und sich auf Ergebnisse konzentrieren, nicht nur auf Output.

👉 Mein Aufruf zum Handeln

Wenn Sie dies lesen, denken Sie bereits darüber nach, was als Nächstes kommt. Mein Rat: Machen Sie den ersten Schritt. Hinterfragen Sie Ihre Annahmen. Probieren Sie etwas Neues aus.

Work Sprawl ist ein Problem, das wir gemeinsam lösen können. Konvergenz ist der Weg, um es zu erledigen.