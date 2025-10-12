15 Notion-Ziele-Vorlagen, um Ihre Ziele zu organisieren und zu erreichen

Haben Sie jemals das Gefühl, dass Ihre Ziele völlig durcheinander sind? Damit sind Sie nicht allein.

Ganz gleich, ob Sie als Teamleiter mehrere Projekte gleichzeitig jonglieren, als Personalmanager die Entwicklung Ihrer Mitarbeiter nachverfolgen oder einfach nur persönlichen Erfolg anstreben – die Zielverfolgung ist ein echter Lebensretter. Wenn jedoch Ziele nicht erreicht werden und Zeitleiste durcheinander geraten, bricht Chaos aus.

Hier kommt eine Notion-Ziel-Vorlage ins Spiel.

Millionen von Menschen vertrauen auf Notion. Es ist flexibel, visuell und ideal für den Aufbau von Systemen zur Nachverfolgung und Erreichung aller Ziele. Werfen wir einen Blick auf die 15 besten Notion-Zielvorlagen, die Ihnen helfen, Ihre Ziele zu organisieren, Aktionspläne zu erstellen und Ihre Wünsche zu verwirklichen.

*was macht eine gute Notion-Ziel-Vorlage aus?

Eine gut gestaltete Notion-Ziel-Vorlage hilft Ihnen dabei, Ihre Ziele zu klären, umsetzbare Schritte zu erstellen und sich auf Ihre Ziele zu konzentrieren. Sie bietet Ihnen ein visuelles System zum Planen, zur Nachverfolgung und zum Reflektieren.

Hier erfahren Sie, worauf Sie bei den besten Notion-Zielen achten sollten:

Klare Zielhierarchie : Ihre : Ihre Notion-Vorlage sollte Ihnen dabei helfen, Ihre übergeordneten Ziele in kleinere, nachverfolgbare Aufgaben zu unterteilen, um Prioritäten zu definieren und Verwirrung zu vermeiden

Integrierte Fortschritts-Leisten : Diese helfen Ihnen dabei, Ihren Fortschritt zu visualisieren, motiviert zu bleiben und kleine Erfolge auf dem Weg zu feiern

Flexible Aktionspläne : Die Vorlage sollte Platz bieten, um Ziele in konkrete Schritte mit Fälligkeitsterminen zu unterteilen, damit die tägliche Planung einfacher und effektiver wird

Zeitleiste- und Meilenstein-Nachverfolgung : Es sollten Fristen und wichtige Kontrollpunkte festgelegt werden, um Hektik in letzter Minute zu vermeiden

Gewohnheiten und Routinen überprüfen : Die Ziel-Nachverfolgungs-Vorlage soll Ihnen dabei helfen, persönliche Routinen und die Gewohnheiten im Bereich der Arbeit zu verfolgen, um langfristigen Erfolg zu unterstützen

Wöchentliche und monatliche Überprüfungen : Dies sollte Ihnen helfen, regelmäßig über Ihre Erfolge und Rückschläge nachzudenken, um Ihren Rahmen für die Zielsetzung zu verbessern

Visuelle Dashboards: Die Vorlage muss visuelle Elemente wie Kanban-Boards, Kalender oder Tabellen enthalten, damit Ihr System interaktiv und leicht zu navigieren ist

💡 Verwenden Sie die obige Checkliste, um jede Vorlage zu bewerten, bevor Sie sich festlegen.

Ziele-Vorlagen auf einen Blick

Hier ist eine Tabelle mit einer Zusammenfassung der Top 15 Notion-Ziele und Top 8 ClickUp-Alternativen:

Die 15 besten Notion-Ziel-Vorlagen zur Nachverfolgung und zum Erreichen Ihrer Ziele

Hier sind Notion-Ziel-Vorlagen, die zu Ihrem Leben, Ihrem Workflow und Ihren Zielen passen:

1. Vorlage für die jährliche Planung von Notion

via Notion

Mit der Vorlage für die jährliche Planung von Notion können Sie sicherstellen, dass alle auf gemeinsame Ziele und operative Pläne hinarbeiten. Sie dient als zentrale Drehscheibe für Ihren gesamten Planungsprozess und ermöglicht es Ihrem Team, auch die anspruchsvollsten Ziele zu erreichen.

Diese Vorlage sorgt für Klarheit und Effizienz bei Ihrer Jahresplanung, sodass Sie den Fortschritt nachverfolgen, Projekte verwalten und wichtige Informationen griffbereit halten können.

Hier sind die Gründe, warum es Ihnen gefallen wird:

Sehen Sie sich Ihren Kalender an, um alle wichtigen Termine und Ereignis-Typen zu verstehen

Greifen Sie auf die Plan-Deliverables zu, um die Ergebnisse Ihrer Planung zu sehen

Erhalten Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Plan, um schnell Lösungen für gängige Probleme zu finden

🔑 Ideal für: Wachsende Unternehmen und skalierende Teams, um einen klaren und effektiven jährlichen Planungsprozess zu orchestrieren.

2. Vorlage für Unternehmensziele von Notion

via Notion

Die Ziel-Vorlage von Notion bietet eine zentralisierte Lösung für die Definition, Nachverfolgung und Verwaltung der Ziele Ihres Unternehmens und sorgt dafür, dass alle auf dem gleichen Stand bleiben. Sie trägt dazu bei, Klarheit über die täglichen Aufgaben zu schaffen und die Arbeitsmoral zu steigern, indem sie die Ziele im Vordergrund hält.

Diese Vorlage hilft Ihnen dabei, Ablenkungen zu vermeiden, indem sie den Wissenstransfer systematisiert und die gemeinsame Erarbeitung Ihrer Ziele unterstützt.

Hier sind die Gründe, warum es Ihnen gefallen wird:

Verfolgen Sie Ziele nach Thema, Abteilung, Zeitleiste und Priorität

Überwachen Sie den Status Ihrer Ziele und sehen Sie, was gerade in Bearbeitung ist oder bereits fertiggestellt wurde

Arbeiten Sie mit Kollegen zusammen und laden Sie sie als Mitwirkende ein

🔑 Ideal für: Geschäfte jeder Größe, von Start-ups bis hin zu Unternehmen, um gemeinsame Ziele zu vereinheitlichen und zu erreichen.

3. Ziel-Tracker-Vorlage von Notion

via Notion

Die Zielverfolgungs-Vorlage von Notion bietet ein ästhetisches Dashboard, mit dem Sie Ihre Ziele, Aufgaben und Fortschritte übersichtlich organisieren können. So bleiben Sie voll und ganz auf Ihre Prioritäten fokussiert.

Sie werden begeistert sein, wie die Vorlage das Zielmanagement vereinfacht, indem sie Ziele in überschaubare Schritte unterteilt. Sie hilft Ihnen dabei, den tatsächlichen Fortschritt zu überwachen und Erfolge mit automatischer Nachverfolgung zu feiern.

Hier sind die Gründe, warum es Ihnen gefallen wird:

Führen Sie die Nachverfolgung Ihrer Ziele nach Status, Priorität und Fristen durch

Organisieren Sie Ziele nach Kategorien wie Karriere, Gesundheit oder Finanzen

Konzentrieren Sie sich auf das, was jetzt wichtig ist, mit Tages- und Wochenansichten

🔑 Ideal für: Studenten und Berufstätige, die mit mobilfreundlichen Vorlagen strukturierte Produktivität suchen, um ihre persönlichen, fitnessbezogenen oder finanziellen Ziele unterwegs zu erreichen.

4. SMART Ziel-Tracker-Vorlage von Notion

via Notion

Der SMART Ziel-Tracker von Notion wurde sorgfältig auf Basis des SMART-Frameworks entwickelt. Er hilft Ihnen dabei, spezifische, messbare, erreichbare, relevante und zeitgebundene Ziele zu definieren.

Diese Vorlage bietet vollständige Klarheit und stellt sicher, dass Sie Ihre Ziele planen, priorisieren und konkrete Fortschritte erzielen. Sie werden feststellen, wie leistungsstark diese Vorlage ist, wenn es darum geht, große Ziele in erreichbare Meilensteine zu unterteilen, mit automatischer Nachverfolgung des Fortschritts auf der Grundlage fertiggestellter Aufgaben.

Hier sind die Gründe, warum es Ihnen gefallen wird:

Teilen Sie Ziele in erreichbare Meilensteine mit Fälligkeitsdatum auf

Verwalten Sie Aufgaben, die sowohl mit Zielen als auch mit Meilensteinen verknüpft sind, effizient

Sehen Sie sich automatische Berechnungen des Fortschritts in Echtzeit für jedes Ziel an

🔑 Ideal für: Alle, die persönliche, geschäftliche, Fitness- und Studienziele erreichen möchten oder ihre Produktivität und ihr Projektmanagement verbessern wollen.

5. 12-Wochen-Planer-Vorlage von Notion

via Notion

Die 12-Wochen-Planer-Vorlage von Notion hilft Ihnen dabei, ehrgeizige Ziele zu setzen und zu erreichen. Sie sorgt für die nötige Dringlichkeit und Verantwortlichkeit, um das Wichtigste in einem konzentrierten 12-Wochen-Sprint zu erledigen. Konzentrieren Sie sich ganz gezielt, indem Sie Ziele in wöchentliche Maßnahmen aufteilen und den täglichen Fortschritt verfolgen.

Hier sind die Gründe, warum es Ihnen gefallen wird:

Legen Sie 12-Wochen-Ziele mit klaren Kriterien und Zielen fest und verwalten Sie diese

Setzen Sie sich Jahresziele und erreichen Sie diese mit Konsequenz und klarer Nachverfolgung

Messen Sie die wöchentliche Leistung automatisch mit Ausführungsergebnissen

🔑 Ideal für: Produktivität-Enthusiasten, Creator, Unternehmer und Ziel-Setter, die ambitionierte Ziele konsequent erreichen möchten.

6. Vorlage „Goals Tracker“ (mit Aufgaben verknüpft) von Notion

via Notion

Mit der Vorlage „Goals Tracker (Tasks-Linked)” von Notion können Sie übergeordnete Ziele direkt mit den spezifischen Aufgaben verknüpfen, die zu ihrer Verwirklichung führen. Sie ist ideal, wenn Sie möchten, dass Ihre Ziele und täglichen Aktivitäten ohne manuelle Aktualisierungen synchronisiert bleiben.

Hier sind die Gründe, warum es Ihnen gefallen wird:

Definieren und verfolgen Sie langfristige Ziele mit klaren Status und Kategorien

Verknüpfen Sie jedes Ziel mit umsetzbaren Aufgaben, um die Ausführung auf Kurs zu halten

Zeigen Sie den Fortschritt an, der automatisch aktualisiert wird, sobald Aufgaben abgeschlossen sind

🔑 Ideal für: Einzelpersonen und kleine Teams, die persönliche oder Projektziele verwalten, um ihre Ziele zu definieren, zu verfolgen und abzuschließen.

7. OKRs-Tracker-Vorlage von Notion

via Notion

Die OKRs-Tracker-Vorlage von Notion bietet einen strategischen Ansatz für die Zielsetzung und eine klare Struktur für die Nachverfolgung Ihrer Ziele. Sie hilft Ihnen dabei, hochgesteckte Ziele zu setzen, die mit Ihrer Vision übereinstimmen, sodass Sie stets mit dem Wesentlichen arbeiten können.

Mit dieser Vorlage zur Zielsetzung können Sie Ihren Fortschritt anhand quantifizierbarer Metriken nachverfolgen und so sicherstellen, dass Sie auf dem richtigen Weg sind, um Ihre gewünschten Ergebnisse zu erzielen.

Hier sind die Gründe, warum es Ihnen gefallen wird:

Erstellen Sie maßgeschneiderte OKRs mit Beispiel-Zielen und -Ergebnissen

Nutzen Sie eine benutzerfreundliche Oberfläche, um Ihre Ziele einzugeben und zu aktualisieren

Verfolgen Sie Ziele nach Jahr oder Quartal, um Ihren Aufwand zu fokussieren

🔑 Ideal für: Unternehmer, Teamleiter und einzelne Mitwirkende, die persönliches Wachstum, Teamleistung oder den Erfolg ihres Unternehmens anstreben.

8. S. M. A. R. T-Ziel-Vorlage von Notion

via Notion

Die S.M.A.R.T.-Ziel-Vorlage von Notion führt Sie durch jeden Schritt der S.M.A.R.T.-Kriterien für umsetzbare Ziele.

Die Vorlage bietet einen klaren, strukturierten Rahmen, der Ihnen dabei hilft, effektive Ziele zu definieren. Damit gewinnen Sie Klarheit in Ihrem Zielsetzungsprozess und können Ihre Ziele im Laufe der Zeit verfeinern.

Hier sind die Gründe, warum es Ihnen gefallen wird:

Definieren Sie persönliche Ziel mithilfe der geführten Eingabeaufforderungen

Teilen Sie Ziele in spezifische, messbare Komponenten auf

Stellen Sie sicher, dass Ihre Ziele erreichbar und für Ihr Leben relevant sind

🔑 Ideal für: Personen, die Klarheit in ihren persönlichen und beruflichen Zielen suchen, um ihre Träume in erreichbare Realitäten zu verwandeln.

9. Ziele-Tracker-OS-Vorlage von Notion

via Notion

Die Notion-Vorlage „Goals Tracker OS“ führt Sie durch die Einstellung Ihrer Vision, die Definition Ihrer Ziele und die Verwaltung Ihrer Projekte.

Sie werden sich besser organisiert, fokussierter und inspirierter fühlen, wenn Sie Ihre Jahresvision entwickeln, konkrete Ziele festlegen und diese in kleine Schritte unterteilen. So können Sie intelligent planen und selbstbewusst handeln.

Hier sind die Gründe, warum es Ihnen gefallen wird:

Verbinden Sie Ihre Ziele mit Ihrer Vision und unternehmen Sie sinnvolle Schritte, um sie zu erreichen

Verfolgen Sie den Fortschritt anhand von Fortschrittsleisten, um sich bei jedem Schritt visuell zu motivieren

Skizzieren und verwalten Sie große Projekte mit Fristen und Fortschritten

🔑 Ideal für: Fachleute, die sich persönlich weiterentwickeln und frühzeitig Jahresziele planen, deren Nachverfolgung und Erreichung von Erfolg anstreben.

10. Vorlage für Vermögens- und Zielverfolgung von Notion

via Notion

Die Vorlage „Wealth and Goal Tracker“ von Notion bietet eine klare Übersicht über alle Ihre liquiden und physischen Vermögenswerte an einem Ort. Sie sehen sowohl Ihre kurzfristigen als auch Ihre langfristigen Verbindlichkeiten und wissen so genau, wo Sie finanziell stehen.

Setzen Sie sich finanzielle Ziele und legen Sie Mittel für Notfälle oder den lang ersehnten Urlaub zurück.

Hier sind die Gründe, warum es Ihnen gefallen wird:

Analysieren Sie Trends und finden Sie Bereiche mit Verbesserungspotenzial für finanzielle Stabilität

Erstellen Sie spezielle Bereiche für alle Ihre verschiedenen Finanzen

Verschaffen Sie sich einen vollständigen Überblick über Ihr Nettovermögen, um strategische Entscheidungen zu treffen

🔑 Ideal für: Berufseinsteiger, die einen Rahmen benötigen, um die Nachverfolgung ihrer Finanzen zu gewährleisten und ihre Jahresziele im Blick zu behalten.

11. Solo Sprint Ziel-Vorlage von Notion

via Notion

Die Solo Sprint Goal Builder-Vorlage von Notion hilft Ihnen dabei, lang gehegte Ziele zu erreichen, indem sie Ihnen hilft, nicht zu viel zu grübeln und Sie zum Handeln zu motivieren.

Es verwandelt ehrgeizige Ziele in einen einfachen, fokussierten 7-Tage-Sprint, mit dem Sie Dinge schnell zu erledigen können, ohne sich zu verausgaben. Sie gewinnen Klarheit über Prioritäten und wandeln Ihr Ziel in überschaubare tägliche Schritte um.

Hier sind die Gründe, warum es Ihnen gefallen wird:

Teilen Sie Ihr Ziel in klare, umsetzbare tägliche Schritte auf

Beseitigen Sie Ablenkungen und Entscheidungsmüdigkeit mit einem fokussierten Plan

Erstellen Sie einen ehrlichen Checkpoint, um sicherzustellen, dass Sie auf dem richtigen Weg bleiben

🔑 Ideal für: Einzelpersonen und Fachleute, die mit Prokrastination oder überwältigenden Zielen zu kämpfen haben und Projekte schnell abschließen oder neue Gewohnheiten entwickeln müssen.

12. Einfache Liste: To-Do-Liste-Vorlage von Notion

via Notion

Die einfache To-Do-Liste-Vorlage von Notion hilft Ihnen dabei, organisiert zu bleiben, indem Sie Ihre täglichen Aufgaben effektiv verwalten. Sie optimiert Zu-Erledigen und verhindert vergessene Besorgungen und Haftnotizen.

Fügen Sie Aufgaben hinzu, sobald sie anfallen, und verknüpfen Sie sie mit relevanten Bereichen wie „Arbeit“ oder „Projekte zu Hause“. Diese einfache, aber leistungsstarke Lösung sorgt mit minimalem Setup für Ordnung.

Hier sind die Gründe, warum es Ihnen gefallen wird:

Haken Sie Aufgaben ab, sobald Sie sie abgeschlossen haben, um die Nachverfolgung des Fortschritts zu gewährleisten

Gruppieren Sie verwandte Aufgaben mithilfe der Areas-Datenbank

Erstellen Sie eine Ansicht von Aufgaben über verschiedene Zeiträume hinweg: heute, in Kürze, diese Woche

🔑 Ideal für: Vielbeschäftigte Fachleute, die ihr tägliches Aufgabe-Management und ihre Organisation vereinfachen und persönliche oder berufliche To-dos effektiv verwalten möchten.

💡 Profi-Tipp: Nehmen Sie sich regelmäßig Zeit (wöchentlich, monatlich, vierteljährlich), um Ihre Ziele und Fortschritte zu überprüfen. Diese regelmäßige Reflexion ermöglicht es Ihnen, Strategien anzupassen, Meilensteine zu feiern und Hindernisse proaktiv anzugehen.

13. Ziel-Suite-Vorlage von Notion

via Notion

Die Zielmanagement-Suite-Vorlage von Notion optimiert Ihre Ziele und erfasst jedes Meeting-Detail, sodass Ideen in die Tat umgesetzt werden können. So können Sie sich auf das Erreichen von Ergebnissen konzentrieren, was für ein effektives Workflow-Management von entscheidender Bedeutung ist.

Die dynamische Nachverfolgung des Fortschritts und die übersichtlichen Meeting-Protokolle bieten eine zentrale Aufzeichnung von Diskussionen und Entscheidungen.

Hier sind die Gründe, warum es Ihnen gefallen wird:

Überwachen Sie den Fortschritt des Ziels visuell mit automatischen Updates

Heften Sie alle Ihre Meetings an, um Notizen einfach aufzuschlüsseln

Finden Sie Informationen schnell mit intuitiven Filter- und Sortierfunktionen

🔑 Ideal für: Unternehmer, Solopreneure und Teams, die an gemeinsamen Zielen arbeiten und nach Möglichkeiten suchen, ihre Arbeit zu verwalten.

14. Vorlage für Unternehmens-OKRs von Notion

via Notion

Die OKR-Vorlage für Unternehmen von Notion hilft Ihrem Team, auf Kurs zu bleiben, indem sie allgemeine Ziele in überschaubare Jahres- und Quartalsziele unterteilt. Sie steigert die Gesamtleistung und Produktivität.

Profitieren Sie von der übersichtlichen Überwachung der Schlüssel-Ergebnisse für jedes Ziel, sodass alle über den Fortschritt und mögliche Herausforderungen auf dem Laufenden bleiben.

Hier sind die Gründe, warum es Ihnen gefallen wird:

Verfolgen Sie wichtige Ergebnisse, um den Fortschritt für jedes Ziel zu überwachen

Sehen Sie sich den Fortschritt des Unternehmens und den Status einzelner Ziele in Ansicht an

Identifizieren Sie potenzielle Herausforderungen frühzeitig, um Probleme proaktiv zu lösen

🔑 Ideal für: Unternehmen und Teams jeder Größe, die OKRs implementieren und deren Nachverfolgung betreiben, die Teamausrichtung verbessern und die Erreichung strategischer Ziele sicherstellen möchten.

15. Ziel-Hub-Vorlage von Notion

via Notion

Die Ziel-Nachverfolgung-Hub-Vorlage von Notion hilft Ihnen dabei, Ihre Ziele schnell zu erreichen. Sie bietet flexible Features, mit denen Sie Ihre persönliche Produktivität, berufliche Projekte oder lebenslangen Ambitionen im Blick behalten können.

Die Vorlage hilft Ihnen dabei, abgeschlossene Aufgaben und Ziele nach Monat und Jahr zu verfolgen, und bietet Ihnen eine Übersicht über Ihren Fortschritt. So bleiben Sie motiviert und verwandeln Ihre Ziele in greifbare Erfolge.

Hier sind die Gründe, warum es Ihnen gefallen wird:

Verfolgen Sie Aufgaben, um zu sehen, wie viele Sie diesen Monat und dieses Jahr bereits abgeschlossen haben

Organisieren Sie Ziele nach Wichtigkeit, um den gezielten Aufwand zu optimieren

Fügen Sie mit einem Klick schnell neue Ziele, Aufgaben oder Bereiche hinzu

🔑 Ideal für: Personen, die ihre Produktivität steigern oder verschiedene Projekte verwalten, planen und ihre Ziele erreichen möchten.

Limit-Einschränkungen von Notion

Notion ist ein Kraftpaket, wenn es um Produktivität geht. Sie können Ihre Projekte planen, tägliche To-Do-Listen erstellen und einen umfassenden Ziel-Tracker an einem Ort aufbauen. Wenn Sie jedoch schon seit einiger Zeit Notion-Zielvorlagen verwenden, sind Sie wahrscheinlich auf einige Dinge gestoßen, die Sie ausbremsen.

Hier sind einige Einschränkungen von Notion, die Sie beim Aufbau Ihres Ziel-Systems berücksichtigen sollten:

1. Grundlegende Erinnerungen, aber begrenzte Komplexität

Notion unterstützt Erinnerungen über Datumsangaben und @remind, aber die erweiterten Planungsfunktionen (robuste wiederkehrende Erinnerungen, Zurückstellen, detaillierte Erinnerungsregeln) sind im Vergleich zu speziellen Aufgabe-Apps limit.

2. Der Offline-Zugriff kann unzuverlässig sein

Sie können einige Inhalte offline anzeigen und bearbeiten (insbesondere auf Mobilgeräten), aber eine vollständige, zuverlässige Offline-Nutzung – insbesondere für große Datenbanken – ist nach wie vor ungewiss.

3. Keine integrierte Zeiterfassung

Nachverfolgung, wie viel Zeit Sie für Aufgaben aufwenden? Dann benötigen Sie eine Integration. Dies schränkt Ihre Möglichkeiten ein, Effizienz und Fortschritt direkt in Ihrer Notion-Ziel-Vorlage zu messen.

4. Benutzerdefinierte Vorlagen-Anpassung für Anfänger

Ja, Sie können Vorlagen anpassen. Aber wenn Sie sich nicht gut mit Datenbanken und Formeln auskennen, kann die Personalisierung Ihrer Ziel-Vorlagen wie ein technisches Rätsel erscheinen.

5. Die Features für die Zusammenarbeit sind verbesserungswürdig

Wenn Sie Notion mit einem Team verwenden, kann es zu Verzögerungen bei Echtzeit-Bearbeitungen und Kommentaren kommen, was es weniger ideal für die Abstimmung von Zielen in einer schnelllebigen Umgebung macht.

Sehen Sie sich als Nächstes an: Vorlagen geben die Richtung vor, KI sorgt dafür, dass Sie am Ball bleiben. Erfahren Sie, wie ein KI-Assistent Ziele in tägliche Prioritäten umwandeln, intelligente Erinnerungen senden und Fortschritte verfolgen kann – damit Ihr Plan die Woche übersteht.

Alternative Notion-Vorlagen

Notion-Vorlagen eignen sich zwar hervorragend zum Erstellen benutzerdefinierter Systeme, ihre Einrichtung ist jedoch zeitaufwändig – insbesondere, wenn Sie Automatisierung, Erinnerungen oder Zusammenarbeit integrieren möchten.

ClickUp, die Alles-App für die Arbeit, bietet über 1.000 anpassbare Vorlagen für Produktivität, Projektplanung und ja, auch für das Ziel. Sie erhalten intelligente Features wie wiederholende Aufgaben, Erinnerungen, Dashboards, Fortschrittsverfolgung und Teamzusammenarbeit in Echtzeit – alles an einem Ort.

Wenn Sie also Ziele verfolgen, Meilensteine visualisieren, klare Ziele setzen und Fälligkeitsdaten im Blick behalten möchten, sind die vorgefertigten Vorlagen von ClickUp die besten Notion-Alternativen.

💡 Wenn Sie integrierte Erinnerungen, Dashboards und Automatisierungen wünschen, ohne diese von Grund auf neu erstellen zu müssen, sind diese ClickUp-Ziel-Vorlagen einen Blick wert.

1. ClickUp SMART-Ziel-Vorlage

Kostenlose Vorlage herunterladen Planen, verfolgen und erreichen Sie jedes SMART-Ziel mit der ClickUp SMART-Zielvorlage

Die ClickUp SMART Ziele-Vorlage ist Ihr ideales Framework, um vage Ambitionen in umsetzbare, messbare Ergebnisse zu verwandeln. Diese Vorlage basiert auf dem SMART-Framework und hilft Ihnen dabei, Ziele zielgerichtet und klar zu strukturieren, zu visualisieren und zu verfolgen.

Ganz gleich, ob Sie persönliche SMART-Ziele verwalten, ein neues Projekt starten oder Ihr Team auf die Quartalsziele ausrichten – die Vorlage hilft Ihnen, fokussiert und motiviert zu bleiben.

Hier sind die Gründe, warum es Ihnen gefallen wird:

Definieren Sie Ihre Ziele bewusst und legen Sie messbare Ergebnisse fest

Bleiben Sie verantwortungsbewusst, indem Sie den Fortschritt in Echtzeit nachverfolgen

Organisieren Sie Ziel-bezogene Aufgaben, ohne sich überfordert zu fühlen

🔑 Ideal für: Teamleiter, Solopreneure, Personalmanager, Marketingfachleute und Produktteams, die eine Struktur benötigen, um monatliche Ziele, Team-OKRs oder langfristige Ziele zu verfolgen.

🔎 Wussten Sie schon? Das „SMART”-Ziel (spezifisch, messbar, erreichbar, relevant, terminiert) gab es nicht immer. Es wurde in den 1980er Jahren sehr populär und beweist, dass sich sogar die Zielsetzung weiterentwickelt! ⏳📈

2. ClickUp SMART Ziele-Plan Vorlage

Kostenlose Vorlage herunterladen Bleiben Sie fokussiert und erreichen Sie Ihre Ziele mit der ClickUp SMART Goals Action Plan Vorlage

Die ClickUp-Vorlage „SMART Goals Action Plan” hilft Ihnen dabei, Ihre Absichten in Erfolge umzusetzen, indem Sie einen strukturierten, schrittweisen Plan erstellen. Ganz gleich, ob Sie alleine arbeiten oder ein Team leiten, diese Vorlage stellt sicher, dass Ihre Ziele auf dem SMART-Framework basieren.

Damit können Sie große Ziele in überschaubare Meilensteine unterteilen, Ihre Aufgaben effektiver organisieren und jede Phase des Fortschritts nachverfolgen.

Hier sind die Gründe, warum es Ihnen gefallen wird:

Legen Sie Fristen fest, um auf Kurs zu bleiben und Hektik in letzter Minute zu vermeiden

Bleiben Sie organisiert, indem Sie Ihre SMART -Ziele visuell und effizient nachverfolgen

Bleiben Sie am Ball, indem Sie Erinnerungen festlegen und regelmäßig Ihren Fortschritt überprüfen

weitere Informationen zum Festlegen professioneller Zielsetzungen in der Arbeit finden Sie in diesem Video

🔑 Ideal für: Projektmanager, HR-Teams, Unternehmer oder alle Fachleute, die persönliche oder teambezogene Ziele strategisch festlegen, deren Nachverfolgung und mit Verantwortlichkeit erreichen möchten.

🧠 Wissenswertes: Die Tradition, Neujahrsvorsätze zu fassen, reicht etwa 4000 Jahre zurück! Sie begann bei den alten Babyloniern, die zu Beginn des Jahres ihren Göttern versprachen, ihre Schulden zu begleichen und geliehene Objekte zurückzugeben. Das ist eine wirklich lange Tradition, Ziele zu erreichen! 🗓️🎐

3. ClickUp OKRs-Vorlage

Kostenlose Vorlage herunterladen Unterstützen Sie Ihr Team bei der strategischen Zielsetzung und überwachen Sie den Fortschritt mit der ClickUp-OKR-Vorlage

Die ClickUp-OKR-Vorlage skizziert eine grundlegende Struktur für die OKR-Entwicklung und stellt sicher, dass Ihre Ziele klar sind und mit Ihrer übergeordneten Vision übereinstimmen. Sie ermöglicht es Ihnen, Ziele in überschaubare OKR-Listen aufzuteilen, sodass Sie den Fortschritt das ganze Jahr über kontinuierlich überwachen können.

Dies ist ein unschätzbarer Vorteil, um die Konzentration Ihres Teams aufrechtzuerhalten und den Erfolg Ihrer strategischen Ziele voranzutreiben.

Hier sind die Gründe, warum es Ihnen gefallen wird:

Setzen Sie Ziele und verfolgen Sie deren Erreichung effektiv

Visualisieren Sie Ihre Ziele und wichtigsten Ergebnisse in verschiedenen Ansichten

Plan und überprüfen Sie Ihren Planungsrhythmus für kontinuierliche Verbesserungen

🔑 Ideal für: Teams, Abteilungen und Organisationen jeder Größe, die ein leistungsstarkes System für die strategische Zielsetzung und Leistungsnachverfolgung benötigen.

Das sagt Juan Casian, CEO von Atrato, über ClickUp:

Für mich ist es wichtig, immer auf dem Laufenden zu sein, wie wir uns unseren größeren Zielen nähern. ClickUp verschafft mir schnell die hohe Sichtbarkeit, die ich brauche und die wir mit unseren bisherigen tools nicht hatten.

Für mich ist es wichtig, immer auf dem Laufenden zu sein, wie unser Fortschritt zu unseren größeren Zielen aussieht. ClickUp verschafft mir schnell die hohe Sichtbarkeit, die ich brauche und die wir mit unseren bisherigen tools nicht hatten.

4. ClickUp-Vorlage für tägliche Ziele

Kostenlose Vorlage herunterladen Planen Sie tägliche Aufgaben, bleiben Sie fokussiert und erreichen Sie langfristige Ziele mit der ClickUp-Vorlage für tägliche Ziele

Die ClickUp-Vorlage für tägliche Ziele hilft Ihnen dabei, kurzfristige Ziele zu setzen, die langfristige Erfolge fördern. Ganz gleich, ob Sie ein Team leiten oder den persönlichen Fortschritt nachverfolgen – diese Vorlage sorgt dafür, dass Ihre täglichen Prioritäten klar und umsetzbar bleiben.

Die Vorlage hilft Ihnen dabei, fokussiert zu bleiben, Ihre Produktivität zu steigern und konsistente Gewohnheiten zu entwickeln, die zum Erfolg führen. Anstatt sich von To-dos überwältigen zu lassen, können Sie nun Ihre Erfolge planen, überwachen und feiern.

Hier sind die Gründe, warum es Ihnen gefallen wird:

Teilen Sie größere Ziele in kleinere, umsetzbare Elemente auf

Priorisieren Sie Ihre wichtigsten Aufgaben und konzentrieren Sie sich auf das, was wirklich zählt

Verfolgen Sie Ihren täglichen Fortschritt, um motiviert und verantwortungsbewusst zu bleiben

🔑 Ideal für: Freiberufler, Teamleiter, Unternehmer oder Studenten, die Aufgaben effizient ausführen und durch tägliche Konsequenz Schwung für größere Ziele aufbauen möchten.

➡️ Lesen Sie auch: Wie man effektive Führungsziele Einstellung und erreicht

5. ClickUp-Vorlage für Jahresziele

Kostenlose Vorlage herunterladen Verfolgen Sie den Fortschritt, planen Sie strategisch und erreichen Sie Ihre jährlichen Meilensteine mit der ClickUp-Vorlage für Jahresziele

Die ClickUp-Vorlage für Jahresziele ist Ihr Leitfaden für die klare und abgestimmte Einstellung und Erreichung langfristiger Ziele. Anstatt sich mühsam an Ihre Jahresziele zu erinnern, sorgt diese Vorlage dafür, dass jedes Ziel eine hohe Sichtbarkeit, Umsetzbarkeit und eine Verknüpfung mit Ihrer Gesamtstrategie besitzt.

Teilen Sie komplexe Ziele in überschaubare Aufgaben auf, arbeiten Sie nahtlos mit Ihrem Team zusammen und verfolgen Sie Ihre Fortschritte das ganze Jahr über.

Hier sind die Gründe, warum es Ihnen gefallen wird:

Definieren Sie klare Ziele, um Ihre Vision mit der Umsetzung in Einklang zu bringen

Teilen Sie Ihre Ziele in kleinere, nachverfolgbare Aufgaben auf

Legen Sie Zeitleisten und Kontrollpunkte fest, um den laufenden Fortschritt zu überwachen

🔑 Ideal für: Abteilungsleiter, Eigentümer, HR-Teams und Führungskräfte von Non-Profit-Organisationen, die Jahresziele oder unternehmensweite Ziele über einen Kalender hinweg verwalten.

📮 ClickUp Insight: 63 % unserer Umfrageteilnehmer ordnen ihre persönlichen Ziele nach Dringlichkeit und Wichtigkeit – aber nur 25 % organisieren sie nach Zeitrahmen. Was bedeutet das? Sie wissen, was wichtig ist, aber nicht unbedingt, wann es wichtig ist. ⏳ ClickUp Ziele, erweitert durch die KI-Unterstützung von ClickUp Brain, bringt Klarheit in diesen Prozess. Es hilft Ihnen, große Ziele in zeitgebundene, umsetzbare Schritte zu unterteilen. ClickUp Brain liefert intelligente Vorschläge für Zeitleiste und hält Sie mit Echtzeit-Fortschritt-Aktualisierungen und automatischen Status-Änderungen auf dem Laufenden, während Sie Aufgaben abschließen. 💫 Echte Ergebnisse: Benutzer berichten von einer Verdopplung ihrer Produktivität nach dem Wechsel zu ClickUp.

6. ClickUp-Vorlage für Jahresziele

Kostenlose Vorlage herunterladen Verwandeln Sie Ihre Jahresziele in klare Aktionspläne und verfolgen Sie Ihren Fortschritt mit der ClickUp-Vorlage für Jahresziele

Die ClickUp-Vorlage für Jahresziele ist Ihr All-in-One-System zur Einstellung, Planung und Nachverfolgung der wichtigsten Ziele Ihres Teams für das Jahr. Sie hilft Ihnen, organisiert zu bleiben, wichtige Aufgaben zu priorisieren und sicherzustellen, dass alle aufeinander abgestimmt sind und Verantwortung übernehmen.

Indem Sie große Ziele in kleinere, umsetzbare Schritte unterteilen, können Sie den Fortschritt nachverfolgen, sich schnell anpassen und das ganze Jahr über Schwung halten.

Hier sind die Gründe, warum es Ihnen gefallen wird:

Weisen Sie klare Verantwortlichkeiten und Zeitleiste zu, um die Verantwortlichkeit Ihres Teams zu stärken

Verfolgen Sie regelmäßig den Fortschritt, um sicherzustellen, dass nichts übersehen wird

Arbeiten Sie problemlos mit Ihrem Team zusammen, um eine bessere Abstimmung und ein besseres Ergebnis zu erzielen

🔑 Ideal für: Teamleiter, Projektmanager und Betriebsleiter in Unternehmen, Start-ups oder gemeinnützigen Organisationen, die an der Jahresplanung, strategischen Wachstum oder OKR-Ausrichtung arbeiten.

🧠 Wissenswertes: Der „Zeigarnik-Effekt” besagt, dass Menschen sich besser an unvollendete Aufgaben erinnern als an fertiggestellte. Das bedeutet, dass ein teilweise erledigtes Ziel oder eine teilweise erledigte Aufgabe tatsächlich im Gedächtnis bleiben kann! 🤔📝

7. ClickUp-Vorlage für Unternehmensziele und OKR

Kostenlose Vorlage herunterladen Richten Sie Teams aus und messen Sie Ergebnisse mit der ClickUp-Vorlage für Unternehmensziele und OKR

Die ClickUp-Vorlage für Unternehmensziele und OKR bietet Ihnen die perfekte Struktur, um strategische Ziele in Ihrem gesamten Unternehmen zu definieren, zu verfolgen und zu erreichen. Sie hilft dabei, den Aufwand jedes Teams auf die wichtigen Unternehmensziele auszurichten.

Durch die Festlegung klarer Ziele und messbarer Schlüsselergebnisse können Sie die Leistung verbessern, die Verantwortlichkeit erhöhen und alle Beteiligten fokussiert halten.

Hier sind die Gründe, warum es Ihnen gefallen wird:

Teilen Sie Ziele in Schlüssel-Ergebnisse auf, um sie einfach zu verfolgen und zu bewerten

Erstellen Sie Aktionspläne mit klaren Schritten, um jedes Ziel zu erreichen

Überwachen Sie regelmäßig den Fortschritt Ihres Teams, um auf Kurs zu bleiben und schnell Anpassungen vornehmen zu können

in diesem Video erfahren Sie, wie Sie OKRs mithilfe von Status, benutzerdefinierten Feldern und Ansichten in ClickUp verwalten können.

🔑 Ideal für: Perfekt für Personalverantwortliche, Projektleiter und Abteilungsleiter in SaaS-Unternehmen sowie wachsende Teams, die Ziele abstimmen und Leistungen verfolgen möchten.

8. ClickUp-Vorlage für die Verfolgung persönlicher Gewohnheiten

Kostenlose Vorlage herunterladen Entwickeln Sie bessere Gewohnheiten und bleiben Sie mit der ClickUp-Vorlage „Personal Habit Tracker“ auf Kurs

Die ClickUp-Vorlage „Personal Habit Tracker” hilft Ihnen dabei, Ihre täglichen Routinen und persönlichen Ziele einzuhalten. Ganz gleich, ob Sie eine neue Gewohnheit aufbauen oder eine alte ablegen möchten, diese Vorlage hilft Ihnen dabei, motiviert zu bleiben.

Die Vorlage bringt Ihre Ziele mit nachverfolgbaren Aufgaben und leicht verständlichen Zeitleisten zur Sichtbarkeit. Anstelle von verstreuten Erinnerungen oder mentalen Notizen haben Sie alles an einem Ort, um sicherzustellen, dass Sie Ihre Gewohnheiten beibehalten.

Hier sind die Gründe, warum es Ihnen gefallen wird:

Setzen Sie sich tägliche oder wöchentliche Ziele, um Routinen konsequent zu etablieren

Verfolgen Sie Ihren Fortschritt im Laufe der Zeit, um verantwortungsbewusst und motiviert zu bleiben

Verschaffen Sie sich eine schnelle Übersicht über Ihre Gewohnheiten, um zu erkennen, woran noch Arbeit erforderlich ist

🔑 Ideal für: Vielbeschäftigte Berufstätige, Studenten oder Menschen, die sich für ihre persönliche Weiterentwicklung interessieren und ihre täglichen Routinen verbessern, ihre Wellness-Gewohnheiten verfolgen und sich an langfristigen Zielen committen möchten.

💡 Profi-Tipp: Teilen Sie ehrgeizige Ziele in kleinere, überschaubare Meilensteine auf. Das macht den Prozess weniger überwältigend, sorgt für regelmäßige Erfolge und hilft Ihnen, motiviert zu bleiben, da Sie kontinuierlichen Fortschritt sehen.

*erreichen Sie Ihre persönlichen Zielsetzungen wie ein Profi mit ClickUp!

Bei der Ziel-Nachverfolgung geht es nicht nur um Organisation, sondern auch um Dynamik. Wenn Sie bereit sind, Ihre Vision Boards mit echtem, messbarem Fortschritt zu verbinden, ist ClickUp genau das Richtige für Sie. Von SMART-Zielen bis hin zur Jahresplanung finden Sie hier gebrauchsfertige Vorlagen, mit denen Sie große Ideen in beständige Erfolge verwandeln können. Starten Sie kostenlos und sehen Sie, wie ClickUp Ihnen hilft, jeden Meilenstein mit Klarheit und Zuversicht zu erreichen

Bei der Ziel-Nachverfolgung geht es nicht nur um Organisation, sondern auch um Dynamik.

Wenn Sie bereit sind, Ihre Vision Boards mit echtem, messbarem Fortschritt zu verbinden, ist ClickUp genau das Richtige für Sie. Von SMART-Zielen bis hin zur Jahresplanung finden Sie hier gebrauchsfertige Vorlagen, mit denen Sie große Ideen in beständigen Erfolge verwandeln können.

Starten Sie kostenlos und sehen Sie selbst, wie ClickUp Ihnen hilft, jeden Meilenstein mit Klarheit und Zuversicht zu erreichen