Professionelle Vorlagen für Anschreiben zum Aufbau dauerhafter Verbindungen

Sie übernehmen eine neue Rolle? Sie möchten einen potenziellen Client ansprechen?

Ganz gleich, ob Sie sich selbst oder jemand anderen vorstellen möchten – ein professionelles Anschreiben sorgt für einen bleibenden ersten Eindruck.

Mit einer gut formulierten Vorlage für ein Anschreiben sparen Sie Zeit, bleiben fokussiert und präsentieren sich oder Ihr Unternehmen auf professionelle und ansprechende Weise.

In diesem Blog haben wir die 10 besten kostenlosen Vorlagen für Anschreiben zusammengestellt, die Sie noch heute für die Personalbeschaffung, das Networking oder die Kundengewinnung verwenden können. Lesen Sie weiter!

Was sind Vorlagen für Anschreiben?

Vorlagen für Anschreiben sind vorformatierte Dokumente, mit denen Sie ein professionelles und ansprechendes Anschreiben erstellen können. Diese Vorlagen dienen als strukturierte Vorlage, mit der Sie sich selbst oder andere klar und prägnant präsentieren können.

In der Regel enthält ein Anschreiben die folgenden Abschnitte: eine Begrüßung, eine kurze Vorstellung Ihrer Person oder der Person, die vorgestellt wird, relevante Qualifikationen, den Zweck der Vorstellung und Kontaktdaten.

Er schließt mit einer höflichen Verabschiedung, in der Sie Ihre Begeisterung für eine mögliche Zusammenarbeit oder zukünftige Kommunikation zum Ausdruck bringen.

Diese Vorlagen können für verschiedene Zwecke angepasst werden, z. B. für Jobempfehlungen, zur Vorstellung von Kollegen oder zur Kontaktaufnahme mit potenziellen Kooperationspartnern. Mit einer zuverlässigen Vorlage können Sie schnell eine beeindruckende Vorstellung erstellen, ohne bei Null anfangen zu müssen.

Diese Vorlagen enthalten in der Regel folgende Abschnitte:

Kopfzeile und Kontaktinformationen : Ihr Name, Ihre Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und das Datum

Anrede : Eine höfliche und professionelle Begrüßung, in der der Empfänger in der Regel mit seinem Namen angesprochen wird

Einleitender Absatz : Eine kurze Übersicht darüber, wer Sie sind (oder wen Sie vorstellen) und der Kontext der Vorstellung

Hauptteil : Details zu relevanten Erfahrungen, Qualifikationen oder zum Zweck der Vorstellung – warum diese Verbindung wichtig ist

Aufruf zum Handeln : Ein Vorschlag für die nächsten Schritte, z. B. ein Meeting, ein Telefonat oder die Fortsetzung der Korrespondenz

Abschlussformel : Eine höfliche Verabschiedung, die Wertschätzung und Offenheit für zukünftige Kontakte zum Ausdruck bringt

Signatur: Ihr Name, Titel und relevante Berufsbezeichnung oder Organisation

Diese Kernkomponenten sorgen dafür, dass Ihr Schreiben professionell, zielgerichtet und leicht verständlich ist, unabhängig vom Kontext.

Die 10 besten Vorlagen für Anschreiben auf einen Blick

Was macht eine gute Vorlage für ein Anschreiben aus?

Eine gute Vorlage für ein Anschreiben ist gut strukturiert, professionell und lässt sich leicht anpassen.

Sie sollen Ihnen dabei helfen, sich selbst oder andere positiv zu präsentieren – egal, ob Sie sich für eine neue Rolle bewerben, eine berufliche Veränderung anstreben oder einen Kollegen vorstellen – und dabei ein klares und prägnantes Format beizubehalten.

Hier sind einige Schlüsselelemente, auf die Sie achten sollten:

Wählen Sie eine klare Struktur: Achten Sie darauf, dass die Vorlage einem logischen Flow folgt, beginnend mit einer kurzen Einführung, gefolgt von zusätzlichen Informationen und endend mit einer höflichen Verabschiedung

Wählen Sie einen professionellen Ton: Die Sprache sollte höflich und dem Kontext angemessen sein, unabhängig davon, ob Sie potenzielle Arbeitgeber oder ein neues Team ansprechen

Fügen Sie wichtige Details hinzu: Schaffen Sie Platz für Ihren Namen, Ihren Titel, die erforderlichen Fähigkeiten und den Grund für Ihr Schreiben, ohne den Leser zu überfordern

Benutzerdefinierte Anpassung möglich: Passen Sie die Vorlage für verschiedene Zwecke an, indem Sie nach Bedarf Abschnitte hinzufügen oder entfernen

Konzentrieren Sie sich auf Klarheit: Verwenden Sie eine einfache, direkte Sprache, um Ihre Botschaft ohne unnötige Fachbegriffe oder langwierige Erklärungen zu vermitteln

➡️ Lesen Sie auch: Vorlagen für Karrierepläne zum Erstellen einer klaren Karriere-Roadmap

Die besten Vorlagen für Anschreiben, die Ihnen bei Ihrer beruflichen Kontaktaufnahme helfen

Hier finden Sie eine Liste der besten Vorlagen für Anschreiben, mit denen Sie sinnvolle berufliche Beziehungen aufbauen können:

1. ClickUp-Vorlage für E-Mails zur Vorstellung Ihres Unternehmens

Kostenlose Vorlage Starten Sie mit der E-Mail-Vorlage für Geschäftsvorstellungen von ClickUp, um einen bleibenden ersten Eindruck zu hinterlassen

Eine E-Mail zur Vorstellung legt den Grundstein, wenn Sie potenzielle Partner kontaktieren oder Ihr Unternehmen bei Clients vorstellen möchten. Eine solche E-Mail von Grund auf neu zu verfassen, kann zeitaufwändig sein, aber mit der Vorlage für E-Mails zur Vorstellung Ihres Unternehmens von ClickUp Business ist das ganz einfach.

Diese gebrauchsfertige Vorlage ist ideal für Einsteiger, die schnell und einfach professionelle und ansprechende E-Mails erstellen möchten. Sie hilft Ihnen dabei, klar zu erklären, wer Sie sind, was Sie tun und warum Sie sich melden, ohne dabei zu formell oder allgemein zu klingen. Die Vorlage eignet sich besonders für prägnante und wirkungsvolle Kaltakquise-E-Mails.

✨ Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Sparen Sie Zeit durch ein strukturiertes Format, das sich leicht anpassen lässt

Begeistern Sie Empfänger mit einer klaren und professionellen Botschaft

Verfolgen Sie den Fortschritt mit benutzerdefinierten Status für jede Einführungs-E-Mail

Erstellen Sie benutzerdefinierte Felder, um die Wirksamkeit Ihrer Betreffzeilen zu überwachen

🔑 Ideal für: Unternehmen, die einen positiven Eindruck hinterlassen möchten, wenn sie neue Clients, Partner oder Mitarbeiter per E-Mail kontaktieren.

🔎 Wussten Sie schon? 95 % der Menschen glauben, dass der erste Eindruck entscheidend ist, und 79 % sind überzeugt, dass sie jedes Mal einen guten Eindruck hinterlassen! Wir alle möchten wohl einen guten ersten Eindruck hinterlassen, oder?

2. ClickUp-Vorlage für Anschreiben

Kostenlose Vorlage Verwenden Sie die ClickUp-Vorlage für Anschreiben, um eine professionelle und personalisierte Vorstellung zu verfassen

Anschreiben sind ein Goldstandard, um sich selbst oder Ihr Unternehmen vorzustellen. Sie ermöglichen es Ihnen, potenziellen Arbeitgebern zu erklären, warum Sie für eine Position gut geeignet sind. Ein gut formuliertes Anschreiben kann Sie von anderen Bewerbern abheben und Ihnen helfen, von Personalverantwortlichen wahrgenommen zu werden.

Die ClickUp-Vorlage für Anschreiben ist ein gebrauchsfertiges Dokument, mit dem Sie in Sekundenschnelle ein professionelles und aussagekräftiges Anschreiben erstellen können. Verwenden Sie diese Vorlage, wenn Sie sich auf eine neue Stelle bewerben oder potenzielle Arbeitgeber kontaktieren. Geben Sie Ihre Daten ein, passen Sie den Inhalt an, und schon sind Sie fertig.

✨ Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Decken Sie alle wichtigen Details mit einem strukturierten Format ab, das Ihre Fähigkeiten, Ihre Ausbildung und Ihre Qualifikationen hervorhebt

Verwenden Sie eine geschäftliche Sprache, um einen professionellen Ton zu wahren

Passen Sie die Vorlage ganz einfach an verschiedene Bewerbungen oder Networking-Anforderungen an

🔑 Ideal für: Arbeitssuchende, die ein gut strukturiertes Anschreiben wünschen, um ihre Bewerbung aufzuwerten und sich von anderen Bewerbern abzuheben.

3. ClickUp-Vorlage „Das Team vorstellen“

Kostenlose Vorlage Präsentieren Sie Ihr Team mühelos mit der Vorlage „Das Team vorstellen“ von ClickUp

Die Vorstellung Ihres Teams ist eine hervorragende Möglichkeit, Verbindungen aufzubauen und die Talente hervorzuheben, die Ihr Unternehmen voranbringen. Eine sorgfältig gestaltete Vorlage für die Vorstellung Ihres Teams gibt Kunden und Clients einen Einblick in die Menschen hinter Ihrem Unternehmen und stärkt so die Moral Ihres Teams. Auf diese Weise wirkt Ihr Unternehmen sympathischer und menschlicher.

Die Vorlage „Das Team vorstellen“ von ClickUp macht diesen Prozess einfach und optisch ansprechend. Sie hilft Ihnen dabei, professionelle Profile für jedes Teammitglied zu erstellen, komplett mit deren Fähigkeiten, Leistungen, Rollen usw. Außerdem lässt sich mit dieser Vorlage alles ganz einfach aktualisieren, wenn Ihr Team wächst oder sich verändert.

✨ Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Erstellen Sie detaillierte Profile, die die Fähigkeiten und Leistungen jedes Team-Mitglieds hervorheben

Organisieren Sie Teamdetails mit benutzerdefinierten Feldern für Fähigkeiten, Rollen und Kontaktinformationen

Präsentieren Sie Ihr Team mithilfe der Tabellen- oder Kalenderansicht für ein übersichtliches und interaktives Layout

Halten Sie Informationen mit einfachen Aktualisierungen und Bearbeitung in Echtzeit auf dem neuesten Stand

🔑 Ideal für: Unternehmen, die ihre Teammitglieder vorstellen und die Fähigkeiten hervorheben möchten, die ihr Geschäft auszeichnen.

Das sagt ein Benutzer über ClickUp:

Die Kommunikation zwischen Clients, Führungskräften und Managern wird durch Formulare und die Zuweisung von Aufgaben und Listen optimiert. ClickUp eignet sich perfekt für die Arbeit mit großen Teams und deren Verwaltung mit der Teams-Funktion.

Die Kommunikation zwischen Clients, Führungskräften und Managern wird durch Formulare und die Zuweisung von Aufgaben und Listen optimiert. ClickUp eignet sich perfekt für die Arbeit mit großen Teams und deren Verwaltung mit der Teams-Funktion.

4. Vorlage für ein Geschäftseinführungsschreiben von Template. Net

via Template. net

Die Vorlage für ein Geschäftseinführungsschreiben von Template.net ist eine kostenlose, vollständig anpassbare und druckbare Vorlage, mit der Sie sich von Ihrer besten Seite präsentieren können. Sie bietet ein strukturiertes Format, das sicherstellt, dass Ihre Einführung wirkungsvoll und leicht verständlich ist.

Verwenden Sie diese Vorlage für ein Anschreiben, um Ihre Botschaft zu vermitteln, wenn Sie Ihre Dienstleistungen präsentieren oder Ihr Unternehmen neuen Clients oder potenziellen Geschäftspartnern vorstellen.

✨ Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Heben Sie die Kompetenz und Erfolge Ihres Unternehmens effizient hervor

Verwendet einen formellen, geschäftlich angemessenen Ton, um Glaubwürdigkeit zu vermitteln

Drucken Sie das Schreiben für persönliche Präsentationen oder den Versand per Post aus

🔑 Ideal für: Unternehmen, die neue professionelle Beziehungen aufbauen, ihre Dienstleistungen vorstellen oder sich potenziellen Clients klar und professionell präsentieren möchten.

💡 Profi-Tipp: Wenn Sie nicht weiterkommen, versuchen Sie es mit ClickUp Brain, um einen groben Entwurf für Ihr Anschreiben zu erstellen. Geben Sie einfach ein paar Details zu Ihrer Rolle und dem, was Sie mitteilen möchten, ein, und schon können Sie Ihre Gedanken professionell organisieren. Nutzen Sie mehrere LLMs in ClickUp Brain, um Ihre Briefe zu optimieren

5. Vorlage für ein Anschreiben zur Bewerbung von Template. Net

via Template. net

Stellen Sie sich vor: Ihr Lebenslauf landet auf dem Schreibtisch eines Personalverantwortlichen und fällt sofort aus der Masse heraus. Wie das? Mit einem gut formulierten Anschreiben, das Ihre Qualifikationen hervorhebt und gleichzeitig einen Einblick in Ihre Persönlichkeit und Ihre Begeisterungsfähigkeit gibt.

Die Vorlage für ein Anschreiben zur Bewerbung von Template.net ist benutzerfreundlich und sorgfältig zusammengestellt, um Ihr Lebenslauf- oder CV-Format zu ergänzen. Was macht diese Vorlage zu einer guten Wahl? Sie ist vielseitig genug, um sowohl für akademische als auch für unternehmerische Bewerbungen geeignet zu sein.

✨ Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Passen Sie Format, Schriftart und Farben an Ihren Stil an

Stellen Sie Ihre Fähigkeiten, Meilensteine und Karriereziele klar dar

Fügen Sie persönliche Details hinzu, um den Brief noch wirkungsvoller zu gestalten

Einfach herunterladen und direkt auf Template.net bearbeiten

🔑 Ideal für: Alle Arbeitssuchenden, unabhängig davon, ob sie sich für Positionen in Unternehmen oder im akademischen Bereich bewerben.

💡 Profi-Tipp: Gute Arbeitszeugnisse können entscheidend sein, um Ihre nächste Rolle zu bekommen. Wenden Sie sich an ehemalige Arbeitgeber, Mentoren oder Kollegen, die Ihre Fähigkeiten und beruflichen Leistungen bestätigen können, um Ihre Bewerbung glaubwürdiger zu machen.

6. Vorlage für ein Vorstellungsschreiben für neue Mitarbeiter von Template. Net

via Template. net

Der Start in einen neuen Job kann für neue Mitarbeiter und das Team, das sie willkommen heißt, überwältigend sein. Eine gut durchdachte Vorstellung kann jedoch den entscheidenden Unterschied ausmachen, insbesondere für diejenigen, die nach einem Remote-Vorstellungsgespräch neu hinzugekommen sind.

Anstelle einer allgemeinen, unpersönlichen Nachricht können Sie etwas freigeben, das das neue Teammitglied wirklich willkommen heißt. Die Vorlage für ein Anschreiben zur Vorstellung neuer Mitarbeiter von Template.net ist ideal für diesen Zweck.

Mit dieser Vorlage können Sie eine personalisierte Willkommensnachricht verfassen, die die Rolle und Fähigkeiten des neuen Mitarbeiters hervorhebt und gleichzeitig die Kultur Ihres Unternehmens widerspiegelt. Es ist ein praktisches Tool, egal ob Sie es an das unmittelbare Team oder die gesamte Organisation senden.

✨Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Personalisieren Sie die Vorlage mit dem vollständigen Namen, der Rolle und den Schlüsselkompetenzen des neuen Mitarbeiters

Verfassen Sie schnell eine ansprechende Begrüßungsnachricht, ohne bei Null anzufangen

Senden Sie sie an einzelne Teams oder das gesamte Unternehmen, um eine reibungslose Kommunikation zu gewährleisten

🔑 Ideal für: Personalverantwortliche und Manager, die neuen Mitarbeitern einen positiven Einstieg ermöglichen möchten, indem sie sie auf freundliche und professionelle Weise vorstellen.

💡 Profi-Tipp: Wenn Sie sich einem neuen Team vorstellen, teilen Sie Ihren beruflichen Hintergrund und Ihre Zinsen mit, um eine starke Verbindung aufzubauen. Diese Ausgewogenheit hilft Kollegen, Sie als zugänglich wahrzunehmen, und hebt gleichzeitig Ihre Fähigkeiten hervor.

7. Vorlage für ein Anschreiben zur Vorstellung eines Clients von Template. Net

via Template. net

Eine kohärente Botschaft ist entscheidend für eine dauerhafte Partnerschaft, wenn Sie einen neuen Client ansprechen oder Ihre Dienstleistungen erneut vorstellen möchten. Die Vorlage für ein Anschreiben zur Client-Vorstellung von Template.net bietet Ihnen genau das: eine übersichtliche Möglichkeit, Ihr Geschäft auf selbstbewusste und ansprechende Weise zu präsentieren und zu besprechen.

Diese Vorlage für ein Anschreiben macht Ihre Kontaktaufnahme effektiv und sympathisch. Sie unterstreicht Ihr Engagement für die Zufriedenheit Ihrer Clients und skizziert die nächsten Schritte, wodurch Sie von Anfang an Vertrauen aufbauen.

✨Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Stärken Sie die Beziehungen zu Ihren Clients mit einem professionellen, einladenden Tonfall

Präsentieren Sie Ihre Dienstleistungen selbstbewusst, um Glaubwürdigkeit aufzubauen

Vollständig anpassbar, druck- und E-Mail-fähig

🔑 Ideal für: Unternehmen, die sich neuen Clients vorstellen oder bestehende Partnerschaften stärken möchten.

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie Software-Tools für das Kompetenzmanagement, um relevante Fähigkeiten bei der Erstellung eines Vorstellungsschreibens nachzuverfolgen und zu präsentieren. So können Sie Ihre Stärken effektiv präsentieren, egal ob Sie sich neuen Clients oder Team-Mitgliedern vorstellen!

8. Vorlage für ein persönliches Anschreiben von Template. Net

via Template. net

Diese Vorlage für ein persönliches Anschreiben von Template.net eignet sich ideal für Bewerbungen um ein Praktikum, eine Ausbildungsposition oder einfach zum Ausbau Ihres beruflichen Netzwerks. Betrachten Sie es als eine prägnante Einführung im Stil eines Anschreibens, ideal für Situationen, in denen Sie sich selbstbewusst präsentieren möchten, ohne zu übertreiben.

Im Gegensatz zu langen, formellen Briefen ist diese Vorlage unkompliziert und persönlich. Sie eignet sich hervorragend, um eine professionelle und dennoch zugängliche Verbindung herzustellen, insbesondere wenn Sie potenzielle Mentoren oder Branchenexperten ansprechen möchten.

✨Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Starten Sie stark mit einer kurzen, ansprechenden Selbstvorstellung

Heben Sie relevante Fähigkeiten und Erfahrungen in einem übersichtlichen Format hervor

Einfach mit Ihren Angaben und Kontaktinformationen anpassen

🔑 Ideal für: Studenten, Praktikanten und Berufstätige, die sich kurz und prägnant vorstellen möchten.

➡️ Lesen Sie auch: Tipps und Strategien für die Jobsuche, die wirklich funktionieren

9. Vorlage für ein Visum-Einführungsschreiben von Template. Net

via Template. net

Die meisten Visumsanträge erfordern ein Anschreiben, ein obligatorisches Dokument, in dem Sie den Zweck Ihres Besuchs erläutern und zusätzliche Informationen zum gesamten Besuch bereitstellen. Dies kann eine Herausforderung sein, insbesondere wenn Sie sich hinsichtlich der Struktur oder der erforderlichen Angaben unsicher sind.

Die Vorlage für ein Visum-Einführungsschreiben von Template.Net ist ein großartiges Tool. Sie hilft Ihnen dabei, ein professionelles, klares und vollständiges Einführungsschreiben für die Bearbeitung von Visa zu erstellen. Diese Vorlage spart Ihnen Zeit und Aufwand, da sie ein Format zum Ausfüllen Ihrer Daten, Reiseinformationen und des Zwecks des Besuchs bietet.

✨Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Fügen Sie alle notwendigen Details hinzu, wie Ihren Reiseplan und den Zweck Ihres Besuchs

Passen Sie sie an verschiedene Visumsanforderungen an

Geben Sie klar Ihre Absicht an, nach dem Besuch wiederzukommen

Mit minimalen Anpassungen sofort druckbereit

🔑 Ideal für: Geschäftsleute, Studenten und Reisende, die ein formelles Anschreiben für Visumsanträge benötigen.

➡️ Lesen Sie auch: Der ultimative Leitfaden zum Verfassen eines erfolgreichen Angebots

10. Vorlage für ein Anschreiben von Vertex 42

via Vertex 42

Die letzte Vorlage in der Liste ist die Vorlage für ein Anschreiben von Vertex 42. Diese vielseitige Vorlage eignet sich perfekt für die Vorstellung einer Person oder eines Unternehmens, egal ob Sie jemanden für eine Stelle empfehlen oder zwei Unternehmen für eine Zusammenarbeit zusammenbringen möchten.

Füllen Sie die Lücken aus, fügen Sie relevante Details hinzu, und schon ist Ihr Anschreiben fertig. Das übersichtliche Design der Vorlage hilft Ihnen, wichtige Informationen zu präsentieren, ohne von vorne beginnen zu müssen.

✨Warum Sie diese Vorlage lieben werden

Passen Sie Abschnitte an, um sie für Jobempfehlungen, Networking oder Geschäftsvorstellungen anzupassen

Einfach zu bearbeitendes Format mit Lückentexten

Fügen Sie bei Bedarf Kontaktinformationen und zusätzliche Dokumente hinzu

🔑 Ideal für: Fachleute, Geschäftsinhaber und alle, die ein gut strukturiertes, anpassbares Anschreiben benötigen.

💡 Profi-Tipp: LinkedIn eignet sich perfekt, um Fähigkeiten zu bestätigen und Empfehlungen zu schreiben. Sie fragen sich, wie Sie überzeugende LinkedIn-Empfehlungen verfassen können? Hier sind einige Tipps, die Sie beachten sollten: Beginnen Sie damit, wie Sie die Person kennen und wie Ihre Arbeitsbeziehung aussieht ✍️

Heben Sie ihre herausragenden Eigenschaften, Leistungen oder Beiträge hervor 🌟

Halten Sie ihn prägnant, konkret und relevant für die Rolle oder Branche des Empfängers 🔗

Beenden Sie das Schreiben mit einer überzeugenden Empfehlung und einer Notiz, in der Sie Ihr Vertrauen in die Fähigkeiten des Empfängers zum Ausdruck bringen 🙌

Hinterlassen Sie mit ClickUp einen guten ersten Eindruck

Die Kunst der Vorstellung zu beherrschen, kann Türen zu neuen Möglichkeiten und dauerhaften Verbindungen öffnen. Wenn Sie ein neues Mitglied in Ihrem Team begrüßen oder einen potenziellen Client oder Personalvermittler kontaktieren, gibt eine gut formulierte Vorstellung den Ton für den Erfolg an.

Mit den Vorlagen für Einführungsschreiben von ClickUp können Sie den Prozess vereinfachen und sich in jeder Situation selbstbewusst vorstellen.

Möchten Sie Ihren Workflow noch weiter vereinfachen? Ergreifen Sie die Initiative und melden Sie sich bei ClickUp an!