Anytype vs. Obsidian: Welche Notiz-App gewinnt 2025?

Sie möchten Ihre nächste große Idee ausarbeiten, Ihre Forschungsnotizen organisieren oder einfach nur Ihren digitalen Workspace aufräumen? Die richtige Notiz-App kann dabei den entscheidenden Unterschied machen.

Aber wie finden Sie bei so vielen Optionen in den App-Stores die perfekte Lösung für sich? Einige Apps legen den Schwerpunkt auf Flexibilität, während andere Struktur in den Vordergrund stellen; Sie brauchen nicht wirklich alle auffälligen Features, die sie bieten.

Zwei Schwergewichte sorgen jedoch für Aufsehen unter den Top-Anbietern: Anytype und Obsidian. Beide bieten einen einzigartigen Ansatz zum Organisieren Ihrer Gedanken, aber welches Produkt hält wirklich, was es verspricht?

In diesem Artikel vergleichen wir Obsidian und Anytype. Wir schauen uns ihre Features, Preise und Unterschiede genauer an. Außerdem stellen wir eine Alternative vor – ClickUp –, die beiden vielleicht sogar den Rang ablaufen könnte!

Anytype vs. Obsidian auf einen Blick

Hier ist ein kurzer Vergleich zwischen Obsidian und Anytype sowie ClickUp:

Feature Anytype Obsidian Bonus: ClickUp Benutzerdefinierte Anpassung und Flexibilität Hochgradig anpassbar mit einem blockbasierten System, das Benutzern die freie Strukturierung von Notizen ermöglicht Unterstützt umfangreiche Anpassungen durch Plugins, Designs und Bearbeitung auf Markdown-Basis Kombiniert leistungsstarke Anpassungsmöglichkeiten mit einer strukturierten Organisation und bietet Vorlagen, benutzerdefinierte Felder und erweiterte Filterfunktionen für maßgeschneiderte Workflows Offline-Zugriff Vollständig offline-first, mit lokalem Speicher und Optionen zur Synchronisierung Offline-First mit lokalem Speicher; Cloud-Synchronisierung über Obsidian Sync verfügbar Bietet einen Offline-Modus für Aufgaben und Dokumente, der auch ohne Internet für Produktivität sorgt, mit nahtloser Synchronisierung in der Cloud, wenn Sie online sind Organisation und Struktur Verwendet eine graphbasierte Struktur mit relationalen Datenbanken Grafische Ansicht, Backlinks und Ordner für das Wissensmanagement Bietet eine ausgewogene Balance zwischen visueller Organisation und strukturierter Aufgabenverwaltung mit Listen, Ordnern und einem hierarchischen Workspace Zusammenarbeit Ermöglicht Ihnen die Zusammenarbeit mit Ihrem Team in Echtzeit In erster Linie ein Tool für einen einzelnen Benutzer, allerdings ermöglichen Community-Plugins eine begrenzte Zusammenarbeit ClickUp wurde für nahtlose Teamarbeit entwickelt und ermöglicht die Zusammenarbeit in Echtzeit an Dokumenten, Aufgaben und Whiteboards mit Kommentarfunktionen und Freigabeoptionen Multimedia-Support Unterstützt Bilder, Videos und Dateianhänge in einer visuell ansprechenden Oberfläche Hauptsächlich textbasiert, unterstützt jedoch auch Bilder, Audio und PDFs Unterstützt Rich Media, Einbettungen und Dateianhänge direkt in Aufgaben und Dokumenten und verbessert so die Projektdokumentation Sicherheit und Datenschutz Bietet End-to-End-Verschlüsselung und einen Local-First-Ansatz, sodass Benutzer die vollständige Kontrolle über ihre Daten behalten Lokal gespeichert mit optionaler Verschlüsselung für Benutzer der Synchronisierung von Obsidian Sicherheit auf Unternehmensniveau mit detaillierten Berechtigungen, privaten Dokumenten und optionalem Gastzugriff für die kontrollierte Freigabe von Daten Such- und Organisationstools Erweiterte Suche mit Eigenschaften, Tags und Datenbankfilterung Leistungsstarke Suche mit tagbasierter Organisation, Backlinks und grafischer Ansicht ClickUp Connected Search bietet eine erweiterte globale Suche in ClickUp und verbundenen Apps, intelligente Filter und anpassbare Dashboards für eine effiziente Informationsbeschaffung Integrationen Begrenzte Integration von Drittanbietern; konzentriert sich auf ein in sich geschlossenes Ökosystem Umfangreiche Plugin-Bibliothek für die Integration mit Tools von Drittanbietern wie Todoist und Readwise Bietet über 1000 Integrationen mit beliebten Arbeits-Apps sowie Automatisierung zur Optimierung von Workflows Preise Kostenlos mit optionalen kostenpflichtigen Features in Entwicklung Kostenlos für den privaten Gebrauch, mit einem kostenpflichtigen Plan für Obsidian Synchronisierung und kommerzielle Nutzung Großzügiger Free-Plan mit robusten Features; Premium-Pläne bieten erweiterte Zusammenarbeit, Automatisierung und KI-gestützte Unterstützung; Anpassungen für Unternehmen verfügbar

Was ist Anytype?

via Anytype

Anytype ist eine App für Produktivität mit einem frischen, objektbasierten Ansatz für Notizen. Jeder Inhalt – egal ob Notiz, Aufgabe, Bild oder Datei – wird als eigenständiges Objekt behandelt. Sie können diese nach Belieben organisieren, verknüpfen und strukturieren. Anstatt sich mit verstreuten Schnellnotizen herumzuschlagen, bauen Sie ein modulares System auf, in dem alles nahtlos miteinander verbunden ist.

Mit anpassbaren Vorlagen wird sich wiederholende Arbeit einfacher. Erstellen Sie einmal eine Vorlage, und Anytype wendet sie automatisch auf ähnliche Objekte an, sodass Sie produktiv bleiben.

Anytype Features

Anytype geht mit seinem lokalen, dezentralen Ansatz einen Schritt weiter. Es nutzt einen privaten, vernetzten Workspace, der die Synchronisierung zwischen Geräten ohne Cloud ermöglicht.

Hier sind einige der wichtigsten Features:

Feature Nr. 1: Gemeinsame Workspaces und Zusammenarbeit

via Anytype

Ihre Notizen, Datenbanken und Projekte befinden sich in Spaces, separaten Arbeitsbereichen, in denen Sie verschiedene Aspekte Ihres Lebens organisieren können. Sie können bis zu 10 Spaces erstellen und so persönliche und berufliche Inhalte übersichtlich voneinander trennen.

Wenn Sie mit einem Team arbeiten, können Sie mit freigegebenen Spaces gemeinsam Projekte bearbeiten, kommentieren und verwalten, während alles lokal und sicher gespeichert wird.

Feature Nr. 2: Mindmap- und Grafikansicht für vernetztes Denken

via Anytype

Mit Anytype können Sie mithilfe von Mindmaps und Diagrammansichten visualisieren, wie Ihre Notizen miteinander verbunden sind. Anstelle von statischen Listen erhalten Sie eine interaktive Übersicht über verknüpfte Ideen, Projekte und Aufgaben – eine Art zweites Gehirn, wenn Sie so wollen.

Das Beste daran? Sie müssen keine Links manuell erstellen. Anytype ordnet Beziehungen zwischen Ihren Notizen automatisch zu und hilft Ihnen so, den Überblick zu behalten.

Feature Nr. 3: Widgets für schnelle Navigation

via Anytype

Ihre Seitenleiste ist nicht nur ein Menü. Es ist ein anpassbares Dashboard, das sich Ihrem Workflow anpasst. Mit Widgets können Sie häufig verwendete Objekte anheften, auf aktuelle Notizen zugreifen oder Aufgaben mit einem einzigen Klick filtern.

Sie können Widgets neu anordnen oder entfernen, um Ihren Workspace übersichtlich und frei von Ablenkungen zu halten.

Feature Nr. 4: Speicher und Löschung

via Anytype

Im Gegensatz zu den meisten Notiz-Apps speichert Anytype standardmäßig alles lokal, sodass Sie keine Internetverbindung benötigen, um auf Ihre Notizen zuzugreifen. Gelöschte Elemente bleiben im schreibgeschützten Modus, bis sie endgültig entfernt werden, sodass Sie die vollständige Kontrolle über Ihre Daten behalten.

Anytype verwendet ein Peer-to-Peer-System (P2P) für die Synchronisierung zwischen Geräten, sodass Ihre Daten niemals auf zentralen Servern gespeichert werden. Dank End-to-End-Verschlüsselung haben nur Sie Zugriff auf Ihre Notizen, was Anytype zu einer der datenschutzfreundlichsten KI-Apps für Notizen macht, die derzeit verfügbar sind.

Preise für Anytype

Starter: Kostenlos

Explorer: 48 $/Benutzer pro Jahr

Builder: 99 $/Benutzer pro Jahr

Mitentwickler: 299 $/Benutzer pro Jahr

Business: Benutzerdefinierte Preise

Was ist Obsidian?

via Obsidian

Obsidian ist keine typische Cloud-basierte App zum Notieren. Sie speichert Ihre Daten auf Ihrem Gerät, sodass Sie die vollständige Kontrolle über Datenschutz und Zugriff haben.

Im Gegensatz zu Apps wie Notion, die auf einem datenbankgestützten Ansatz basieren, verwendet Obsidian einen Wissensgraphen, um Ihre Ideen zu verbinden. Mit Markdown als Kernstück ist es perfekt für alle, die ein übersichtliches, ablenkungsfreies Schreibgefühl mit leistungsstarken Verknüpfungen lieben.

Obsidian Features

Obsidian ist mehr als nur eine App zum Notieren; es ist ein Tool zum Aufbau einer persönlichen Wissensdatenbank. Sie können ein System erstellen, das mit Ihnen wächst, indem Sie Notizen verknüpfen und Ihren Workspace anpassen.

Hier sind einige weitere Features im Überblick:

Feature Nr. 1: Der Wissensgraph

via Obsidian

Obsidian speichert nicht nur Notizen, sondern verknüpft sie zu einem dynamischen Informationsnetzwerk. Es verwendet bidirektionale Verknüpfungen, wodurch jede Notiz mit anderen verbunden wird und ein Wissensgrafik entsteht, mit dem Sie Ihre Gedanken visualisieren und navigieren können. Es ist fast wie Ihr zweites Gehirn.

Sie können innerhalb von Notizen Checklisten erstellen, um Erkenntnisse in die Tat umzusetzen. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie Beziehungen zwischen Ideen kartieren, den Fortschritt von Projekten nachverfolgen oder tägliche Aufgaben verwalten.

Feature Nr. 2: Plugins zur Optimierung Ihres Workspace

via Obsidian

Obsidian lebt eher von Plugins als von API-Integrationen. Ob Sie benutzerdefiniertes CSS, ein Kanban-Board, einen Audiorecorder oder sogar Seitenvorschauen benötigen, es gibt wahrscheinlich ein Plugin dafür. Durch diesen modularen Ansatz können Sie Obsidian ohne unnötigen Ballast an Ihren Workflow anpassen.

Mit den Vorlagen von Obsidian können Sie mit einem einzigen Befehl vorformatierte Inhalte in Ihre Notizen einfügen, was das Notieren noch schneller macht.

Feature Nr. 3: Obsidian Publish, um Ihre Notizen zu veröffentlichen

via Obsidian

Möchten Sie Ihre Notizen mit der Welt teilen? Mit Obsidian Publish können Sie direkt aus Ihrem Obsidian-Tresor eine öffentlich zugängliche Website erstellen. Sie können sogar eine benutzerdefinierte Domain verwenden und mehrere Tresore veröffentlichen – ideal für Forscher, Blogger oder Teams, die Wissen dokumentieren.

Preise für Obsidian

Free

Add-Ons:

Synchronisierung : 5 $ pro Benutzer und Monat

Veröffentlichung : 10 $/Website pro Monat

Catalyst : 25 $/Benutzer (einmalige Zahlung)

Kommerziell: 50 $/Jahr pro Benutzer

💡 Profi-Tipp: Verwenden Sie in Obsidian [[doppelte Klammern]], um sofort eine neue Notiz zu erstellen und sie mit bestehenden Ideen zu verknüpfen.

Anytype vs. Obsidian: Features im Vergleich

Bei der Wahl zwischen Anytype und Obsidian geht es nicht nur darum, eine Notiz-App auszuwählen, sondern auch darum, wie Sie Ihr Wissen erfassen, verbinden und verwalten möchten.

Wenn Sie sich für Obsidian entscheiden, erhalten Sie die volle Eigentümerschaft über Ihre Notizen mit lokalen Markdown-Dateien und einem umfangreichen Plugin-Ökosystem. Anytype hingegen bietet einen dezentralisierten, offline-first Ansatz mit einem strukturierten, blockbasierten System.

Beide haben begeisterte Anhänger, aber welche passt wirklich zu Ihrem Workflow?

Tauchen Sie ein in die wichtigsten Unterschiede, erweiterten Features und die Benutzerfreundlichkeit von Anytype und Obsidian, um eine fundierte Entscheidung zu treffen.

Feature Nr. 1: Benutzeroberfläche und Organisation

Das objektbasierte System von Anytype verfolgt einen visuellen Ansatz. Sie können Text, Bilder und Aufgaben als unabhängige Objekte verknüpfen und so eine strukturierte und dennoch flexible Organisation schaffen. Features wie Drag-and-Drop, eine grafische Ansicht und verschachtelte Seiten machen die Navigation intuitiv.

Obsidian hingegen ist textorientiert und auf Markdown basiert. Es organisiert Notizen in Tresoren und bietet mehrere geöffnete Fenster für Notizen nebeneinander. Es verfügt zwar nicht über ein blockbasiertes System, aber sein robuster Wissensgraph ermöglicht eine nahtlose Verknüpfung von Ideen.

🏆 Gewinner: Anytype Wenn Sie einen visuellen Ansatz mit strukturierten Verknüpfungen bevorzugen, ist Anytype intuitiver. Obsidian zeichnet sich durch Markdown-basierte Workflows aus, erfordert jedoch mehr benutzerdefinierte Anpassungen.

Feature Nr. 2: Backlinking und Wissensmanagement

Anytype organisiert Notizen als miteinander verbundene Objekte und zeigt ihre Beziehungen in einer interaktiven grafischen Ansicht an. Damit eignet es sich ideal für das persönliche Wissensmanagement.

Obsidian ist weithin bekannt für seine leistungsstarken Backlinks und sein Wissensdiagramm, die ein miteinander verbundenes Netz von Ideen bilden. Es ist nützlich für Forscher und Autoren, die große Mengen an Inhalten verwalten.

💡 Profi-Tipp: In Obsidian können Sie mit ![[Notizname]] eine Notiz in eine andere einbetten, sodass Sie den Inhalt in einer Vorschau anzeigen können, ohne zwischen den Notizen wechseln zu müssen.

🏆 Gewinner: Obsidian Dank der fortschrittlichen bidirektionalen Verknüpfung und grafischen Visualisierung eignet es sich besser für ein umfassendes Wissensmanagement.

Feature Nr. 3: Zusammenarbeit und Notizen freigeben

Mit den letzten Updates hat Anytype „Shared Spaces” eingeführt, die eine Zusammenarbeit in Echtzeit ermöglichen. In diesem Modus können mehrere Benutzer zusammenarbeiten, wobei alle Inhalte verschlüsselt bleiben und Eigentum der Benutzer bleiben. Die Funktionen für die Zusammenarbeit werden noch weiterentwickelt, und in kommenden Updates sind robustere Funktionen für gemeinsame Arbeitsbereiche und weitere Verbesserungen zu erwarten.

Obsidian bietet standardmäßig keine integrierten Features für die Zusammenarbeit in Echtzeit, wie z. B. die gleichzeitige Bearbeitung durch mehrere Benutzer innerhalb der App selbst. Mit Obsidian Publish (einem kostenpflichtigen Add-On) können Sie jedoch eine öffentliche Webseite erstellen, um Notizen freizugeben. Und die Zusammenarbeit in Echtzeit kann mithilfe von Plugins von Drittanbietern wie Relay erreicht werden.

🏆 Gewinner: Anytype Der Multiplayer-Modus von Anytype mit Shared Spaces ist ideal für die Zusammenarbeit in Echtzeit, während die Zusammenarbeit in Obsidian keine Bearbeitung in Echtzeit innerhalb der App ist, sondern eine koordinierte Veröffentlichung und manuelle Synchronisierung von Änderungen.

Feature Nr. 4: Automatisches Speichern und Offline-Modus

Beide Apps funktionieren offline außergewöhnlich gut.

Anytype speichert Notizen automatisch lokal und synchronisiert sie über ein verschlüsseltes Peer-to-Peer-Netzwerk (P2P) auf allen Geräten. Obsidian hingegen speichert alles lokal, aber für die Synchronisierung auf mehreren Geräten benötigen Sie Obsidian Sync (ein kostenpflichtiges Add-On).

🏆 Gewinner: Anytype Die kostenlose verschlüsselte Synchronisierung macht sie zu einer besseren Offline-First-Option.

Feature Nr. 4: Plattformübergreifende Verfügbarkeit

Anytype ist für Windows, macOS, iOS und Android verfügbar und dank der kostenlosen Synchronisierung können Sie nahtlos auf allen Geräten darauf zugreifen.

Obsidian ist zwar auch auf diesen Plattformen verfügbar, für die Synchronisierung von Notizen benötigen Sie jedoch möglicherweise ein kostenpflichtiges Add-On. Es gibt zwar Optionen von Drittanbietern für die Synchronisierung über iCloud, Google Drive oder OneDrive, diese sind jedoch möglicherweise nicht ganz zuverlässig.

🏆 Gewinner: Anytype Die kostenlose Synchronisierung zwischen verschiedenen Geräten macht sie noch kostengünstiger.

Feature Nr. 5: Preise

Anytype bietet kostenlosen Offline-Zugriff, lokalen Speicher und verschlüsselte Synchronisierung zwischen Geräten. Es gibt zwar kostenpflichtige Pläne für Premium-Features, die Kernfunktionen bleiben jedoch kostenlos.

Obsidian bietet lokalen Speicher, Markdown-Support und ein Wissensdiagramm in seinem persönlichen Plan. Der kommerzielle Plan umfasst die geschäftliche Nutzung und Support mit Priorität. Wesentliche Add-Ons wie verschlüsselte Synchronisierung und die Möglichkeit, Notizen online zu veröffentlichen, sind jedoch mit zusätzlichen Kosten verbunden.

🏆 Gewinner: Anytype Anytype bietet einen Plan mit grundlegenden Funktionen, während Obsidian für Schlüssel-Features wie Synchronisierung zusätzliche Kosten berechnet.

Obsidian vs. Anytype auf Reddit

Reddit-Benutzer haben unterschiedliche Perspektiven beim Vergleich von Obsidian und Anytype, die individuelle Vorlieben und Workflows widerspiegeln.

Einige Benutzer bevorzugen Obsidian aufgrund seines umfangreichen Plugin-Ökosystems und der direkten Speichermöglichkeiten für Dateien. Sie berichten auch, dass es eine bessere Suche und Backlink-Unterstützung bietet.

Das sagt Benutzer owlyph dazu:

Die beiden haben ziemlich unterschiedliche Workflows. Der Editor von AnyType ist etwas einfacher, wenn Sie mit Markdown nicht vertraut sind, und die Synchronisierung ist sehr fortschrittlich. Die Such- und Backlink-Unterstützung von Obsidian ist weitaus ausgefeilter.

Die beiden haben ziemlich unterschiedliche Workflows. Der Editor von AnyType ist etwas einfacher, wenn Sie mit Markdown nicht vertraut sind, und die Synchronisierung ist sehr fortschrittlich. Die Such- und Backlink-Unterstützung von Obsidian ist weitaus ausgefeilter.

Ein anderer Benutzer, gfarwell, weist in r/AnyType darauf hin:

Als ich versuchte, Obsidian durch Einbetten von Multimedia-Inhalten und Formatieren von allem schöner zu gestalten, wurde mir klar, dass Anytype die Struktur und Ästhetik bietet, die in Obsidian unnötigen Aufwand erfordern würde.

Als ich versuchte, Obsidian durch Einbetten von Multimedia-Inhalten und Formatieren von allem schöner zu gestalten, wurde mir klar, dass Anytype die Struktur und Ästhetik bietet, die in Obsidian unnötigen Aufwand erfordern würde.

Einige Benutzer erkennen die Stärken beider Plattformen und merken an, dass die Wahl von den spezifischen Anwendungsfällen und persönlichen Vorlieben abhängen kann. Ein Benutzer in r/productivity erwähnt beispielsweise:

Anytype ist eine gute gemeinsame Basis für Benutzer von Obsidian und Notion. Ich habe es ausprobiert, es hat mir gefallen, aber ich habe mich entschieden, wieder zu Obsidian zurückzukehren, weil: Ich habe mit Obsidian mehr Kontrolle über meine Daten (sowohl meine Notizen als auch meine persönlichen Daten) Nicht nur das, es ist auch mit vielen Themen, Erweiterungen und Ähnlichem besser anpassbar Andererseits können Sie mit Anytype viel schneller loslegen. Sie müssen nicht nach guten Erweiterungen suchen und sich keine Gedanken über die Synchronisierung machen.

Anytype ist eine gute gemeinsame Basis für Benutzer von Obsidian und Notion. Ich habe es ausprobiert, es hat mir gefallen, aber ich habe mich entschieden, wieder zu Obsidian zurückzukehren, weil: Ich habe mit Obsidian mehr Kontrolle über meine Daten (sowohl meine Notizen als auch meine persönlichen Daten) Nicht nur das, es ist auch mit vielen Themen, Erweiterungen und ähnlichem besser anpassbar

Andererseits können Sie mit Anytype viel schneller loslegen. Sie müssen nicht nach guten Erweiterungen suchen und sich keine Gedanken über die Synchronisierung machen.

Diese Perspektiven zeigen, dass die Wahl zwischen Anytype und Obsidian von individuellen Vorlieben abhängt, insbesondere in Bezug auf benutzerdefinierte Anpassungen, Datenkontrolle und die Bedeutung der Ästhetik im Workflow beim Notieren.

Lernen Sie ClickUp kennen: Die beste Alternative zu Anytype und Obsidian

Obsidian ist gut, wenn Sie Markdown lieben und alles lokal speichern möchten, während Anytype Ihnen auch offline ästhetisch ansprechendere Notizen bietet. Beide erfordern jedoch einen erheblichen manuellen Aufwand, um Notizen zu verknüpfen und zu organisieren, was Sie bei der Arbeit an mehreren Projekten verlangsamen kann.

ClickUp, die App für alles, was mit Arbeit zu tun hat, kombiniert Projektmanagement, Wissensmanagement und Chat – alles unterstützt durch KI, die Ihnen hilft, schneller und intelligenter zu arbeiten.

Es verbessert das Notieren, indem es Dokumente, Aufgaben, Mindmaps und KI-gestützte Automatisierung in einer nahtlosen Plattform integriert.

Bevor ich ClickUp verwendet habe, musste ich oft zwischen verschiedenen Plattformen jonglieren – E-Mails, Tabellen, Notiz-Apps und mehr. Diese Fragmentierung war nicht nur ineffizient, sondern führte auch zu Verwirrung und übersehenen Aufgaben. Die einheitliche Plattform von ClickUp fasst alle meine Aufgaben und Projekte zusammen, optimiert meinen Workflow und sorgt dafür, dass ich keine wichtigen Termine oder Aufgaben mehr verpasse.

Bevor ich ClickUp verwendet habe, musste ich oft zwischen verschiedenen Plattformen jonglieren – E-Mails, Tabellen, Notiz-Apps und mehr. Diese Fragmentierung war nicht nur ineffizient, sondern führte auch zu Verwirrung und übersehenen Aufgaben. Die einheitliche Plattform von ClickUp bringt alle meine Aufgaben und Projekte zusammen, optimiert meinen Workflow und sorgt dafür, dass ich keine wichtigen Termine oder Aufgaben mehr verpasse.

Hier sind die Features, die ClickUp zur perfekten Mischung aus den leistungsstarken Wissensmanagement-Features von Obsidian und den ästhetischen, vorgefertigten Workspaces von Anytype machen:

ClickUp ist die Nummer 1 in einem Punkt: ClickUp Notepad

Halten Sie Ihre Ideen überall und jederzeit mit ClickUp Notepad fest

Im Gegensatz zu Obsidian, das auf Plugins setzt, oder dem dezentralen Setup von Anytype, verbindet sich ClickUp Notepad mühelos mit Ihren Projekten, Checklisten und Team-Kollaborationen, ohne dass zusätzliche Arbeit (oder Apps) erforderlich sind. Es ist nicht nur ein Tool zum Notieren, sondern ein Kraftpaket für Produktivität.

Mit ClickUp Notepad können Sie:

Notieren Sie Ideen sofort mit umfangreichen Formatierungsoptionen und eingebetteten Medien

Verwandeln Sie Notizen mit nur wenigen Klicks in umsetzbare ClickUp-Aufgaben (komplett mit Fristen, Mitarbeitern und Prioritäten)

Synchronisieren Sie alle Ihre Geräte, damit Ihre Notizen immer dort sind, wo Sie sie brauchen (ohne zusätzliche Kosten für die Synchronisierung!)

ClickUp hat noch einen Vorteil: ClickUp Dokumente

Arbeiten Sie gemeinsam mit Ihrem Team an Ihren Notizen, Plänen, Vorschlägen und Berichten und bearbeiten Sie diese live in ClickUp Docs

Die Backlinking-Funktion von Obsidian eignet sich hervorragend für das persönliche Wissensmanagement, während das objektbasierte Setup von Anytype eine flexible Organisation ermöglicht. Beide erfordern jedoch viel manuelle Strukturierung.

ClickUp Dokumente ändern das:

Strukturieren Sie Dokumente nach Ihren Wünschen mit verschachtelten Seiten, Backlinks, Tabellen und Widgets, die Informationen direkt mit Ihren Aufgaben, Projekten und Zielen in ClickUp verbinden

Weisen Sie innerhalb des Dokuments Aktionselemente zu, versehen Sie Teamkollegen mit Kommentaren oder betten Sie Echtzeitdaten wie den Status von Aufgaben, Sprint-Zeitleisten oder Dashboards ein

Versionshistorie, Berechtigungen und Live-Zusammenarbeit erleichtern die Verwaltung sich weiterentwickelnder Dokumentationen über Teams hinweg.

ClickUp bietet außerdem leistungsstarke Vorlagen, mit denen Sie im Handumdrehen strukturierte Meeting-Notizen, SOPs, Projektbriefs und vieles mehr erstellen können. Im Gegensatz zu den persönlichen Notiz-/Objektvorlagen von Anytype sind die Vorlagen von ClickUp auf Ihre Workflows abgestimmt und ermöglichen Ihnen die Automatisierung der Erstellung und Verwaltung von Dokumenten.

📌 Halten Sie beispielsweise die Diskussionen Ihres Teams mit der ClickUp-Vorlage für Meeting-Notizen organisiert und handlungsorientiert.

Kostenlose Vorlage Vereinfachen Sie jedes Meeting mit intelligenten Vorlagen, die die nächsten Schritte mühelos organisieren, strukturieren und vorantreiben – mit der ClickUp-Vorlage für Meeting-Notizen

Mit integrierten Meeting-Richtlinien hilft sie Ihnen dabei, mühelos Tagesordnungen, wichtige Notizen und Aktionspunkte festzuhalten. Ganz gleich, ob Sie kurze tägliche Stand-up-Meetings oder intensive Strategiesitzungen durchführen – mit dieser Vorlage bleiben alle Meetings produktiv und gut dokumentiert.

Verwenden Sie die ClickUp-Vorlage für den Tagesplaner, um konzentrierte Arbeitssitzungen zu planen, Gewohnheiten nachzuverfolgen und Meetings nahtlos zu organisieren. Unterteilen Sie Ihren Tag mit benutzerdefinierten Aufgabenkategorien, Prioritätsbeschreibungen und visueller Nachverfolgung des Fortschritts.

Egal, ob Sie ein Unternehmens-Wiki erstellen, Notizen für Meetings machen oder SOPs dokumentieren möchten – ClickUp Docs verwandelt Informationen in Aktionen, ohne dass Sie zusätzliche Tools oder manuelle Hacks benötigen.

📖 Lesen Sie auch: Die besten Notiz-Apps für Mac

ClickUp hat noch einen Trumpf im Ärmel: ClickUp Brain

👀 Wussten Sie schon? Teams verbringen über 60 % ihrer Zeit damit, nach Kontext und zu erledigenden Elementen zu suchen.

Obsidian und Anytype eignen sich hervorragend für manuelle Notizen und Verknüpfungen, aber das Sortieren von Informationsbergen kann schnell überwältigend werden.

Extrahieren Sie mit ClickUp Brain sofort Erkenntnisse aus Meetings

ClickUp Brain automatisiert diesen Prozess und fasst Meeting-Notizen, Recherchen und Diskussionen sofort zu den wichtigsten Punkten und schnellen Antworten zusammen.

ClickUp Brain, im Gegensatz zu Obsidians DIY-Wissensgraphen oder Anytypes manueller Organisation, macht das Strukturieren von Informationen zum Kinderspiel. Dank KI-generierter Zusammenfassungen müssen Sie nicht mehr Seiten mit Notizen durchforsten, während die intelligente Extraktion dafür sorgt, dass wichtige Erkenntnisse nie verloren gehen.

Erhalten Sie automatische Meeting-Transkripte mit ClickUp AI Notetaker

ClickUp AI Notetaker ist ein Tool zum Erstellen von Notizen, das Meetings automatisch transkribiert, Erkenntnisse erfasst und Notizen für einen einfachen Zugriff organisiert. Es erfasst jedes Detail und verwandelt Ihre Meetings in strukturierte, umsetzbare Erkenntnisse.

Das Tool ist perfekt für Teams, die ihre Produktivität verbessern und auf dem gleichen Stand bleiben möchten. Es hilft Ihnen dabei:

Automatische Meeting-Transkripte und KI-gestützte Zusammenfassungen, damit Sie Anrufe nie wieder anhören müssen

Sofortige Erstellung von Aufgaben, bei der jedes Element einer Aktion zu einer zugewiesenen, nachverfolgbaren ClickUp-Aufgabe wird

Nahtlose Integration von Dokumenten, Speichern von Meeting-Notizen direkt in Ihrem Workspace, damit alles verbunden bleibt

Ein ClickUp-Benutzer auf Reddit teilt mit:

Ich habe mich heute für NoteTaker angemeldet und war angenehm beeindruckt. Mein alter Workflow war:– Transkription in Google Meet während des Anrufs aktivieren– auf die E-Mail-Transkription warten– Transkription kopieren/in einen benutzerdefinierten ChatGPT-Agenten für Meeting-Protokolle einfügen– Ausgabe kopieren/in das Client-Dokument in ClickUp einfügen– Aufgaben aus Aktionselementen erstellen– Protokolle/Notizen mit dem Team im ClickUp-Chat teilen Neuer Workflow:– ClickUp benachrichtigt mich über Meeting-Notizen– verschiebe sie in das Dokument des Clients– bitte die KI, die Aufgaben aus den nächsten Schritten mit Zuweisungen zu erstellen– teile die Notizen im ClickUp-Chat mit dem Team Ich bin wirklich beeindruckt davon, dass ich kein weiteres Tool benötige, um all das zu erledigen. Alles ist in der ClickUp-Oberfläche enthalten. Es lässt sich mit meinem Google Kalender verbinden und funktioniert einfach super nahtlos.

Ich habe mich heute für NoteTaker angemeldet und war angenehm beeindruckt. Mein alter Workflow war:– Transkription in Google Meet während des Anrufs aktivieren– auf die E-Mail-Transkription warten– Transkription kopieren/in einen benutzerdefinierten ChatGPT-Agenten für Meeting-Protokolle einfügen– Ausgabe kopieren/in das Client-Dokument in ClickUp einfügen– Aufgaben aus Aktionselementen erstellen– Protokolle/Notizen mit dem Team im ClickUp-Chat teilen

Neuer Workflow:– ClickUp benachrichtigt mich über Meeting-Notizen– verschiebe sie in das Dokument des Clients– bitte die KI, die Aufgaben aus den nächsten Schritten mit Zuweisungen zu erstellen– teile die Notizen im ClickUp-Chat mit dem Team

Ich bin wirklich beeindruckt davon, dass ich kein weiteres Tool benötige, um all das zu erledigen. Alles ist in der ClickUp-Oberfläche enthalten. Es lässt sich mit meinem Google Kalender verbinden und funktioniert einfach super nahtlos.

📮 ClickUp Insight: Laut unserer Umfrage zur Effektivität von Meetings nehmen fast 40 % der Befragten an 4 bis 8+ Meetings pro Woche teil, wobei jedes Meeting bis zu einer Stunde dauert. Das bedeutet, dass in Ihrem Unternehmen insgesamt unglaublich viel Zeit für Meetings aufgewendet wird. Was wäre, wenn Sie diese Zeit zurückgewinnen könnten? Der integrierte KI-Notizblock von ClickUp kann Ihnen helfen, Ihre Produktivität durch sofortige Zusammenfassungen von Meetings um bis zu 30 % zu steigern, während ClickUp Brain Sie bei der automatisierten Erstellung von Aufgaben und optimierten Workflows unterstützt und so stundenlange Meetings in umsetzbare Erkenntnisse verwandelt.

Upgrade auf ClickUp und erledigen Sie mehr mit Ihren Notizen

Obsidian und Anytype erfüllen Nischenanforderungen für Notizen, bringen jedoch auch Herausforderungen mit sich. Obsidian zeichnet sich durch lokale Markdown-Bearbeitung und Backlinking aus, aber die Verwaltung ohne Plugins und manuelle Verknüpfungen kann schnell überwältigend werden.

Anytype bietet ein dezentrales, offlinefähiges System mit objektbasierter Organisation, aber seine sich weiterentwickelnde Struktur kann sich experimentell anfühlen und lässt eine nahtlose Zusammenarbeit vermissen.

ClickUp hingegen bietet eine intuitive, umfassende Lösung, die leistungsstarke Notizen mit Automatisierung von Aufgaben, KI-gestützten Einblicken und Teamarbeit in Echtzeit kombiniert. Anstatt Zeit mit der Strukturierung Ihrer Notizen zu verbringen, lassen Sie ClickUp Ihre Ideen mühelos in die Tat umsetzen!

Warum sollten Sie sich mit unzusammenhängenden Notizen zufrieden geben, wenn Sie Ihren gesamten Workflow an einem Ort optimieren können?

Melden Sie sich noch heute kostenlos bei ClickUp an und erleben Sie besseres Notieren!