Die 10 besten Chatbots für Wissensdatenbanken zur Automatisierung des Kundensupports

Was sollten Sie bei einem Chatbot für Wissensdatenbanken beachten?

Die Auswahl des richtigen Basis-Chatbots ist in etwa so, wie einen neuen Support-Mitarbeiter einzustellen. Nur dass dieser rund um die Uhr arbeitet, keine Pausen macht und mit zunehmendem Wissen immer besser wird.

Hier sind die wichtigsten Punkte, auf die Sie achten sollten:

1. Künstliche Intelligenz, die echte Menschen versteht

Sie möchten einen Chatbot, der mehr kann als nur Skripte abarbeiten. Achten Sie auf leistungsstarke künstliche Intelligenz und generative KI-Features. So kann der Bot komplexe Probleme wirklich verstehen, relevante Antworten liefern und die Unterhaltung in einem natürlichen Gesprächsformat aufrechterhalten. Ein intelligenter Chatbot kann sogar komplexe Abfragen ohne menschliches Zutun bearbeiten.

2. Nahtlose Integration in Ihre Wissensdatenbank

Ihr Chatbot sollte mit Ihrer bestehenden Wissensdatenbank zusammenarbeiten. Ob es sich um eine FAQ-Seite oder um detailliertere Support-Inhalte handelt, der Chatbot sollte in der Lage sein, alles zu scannen, um schnell genaue Informationen zu liefern.

3. Personalisierte Erfahrung für Ihre Kunden

Ein guter Chatbot wirkt nicht roboterhaft. Mit der richtigen Stimme und Persönlichkeit kann er den Ton Ihrer Marke widerspiegeln und gleichzeitig personalisierte Antworten bieten, die auf die unterschiedlichen Bedürfnisse Ihrer Kunden zugeschnitten sind. Außerdem sollte er sich anhand früherer Unterhaltungen anpassen und Ihre Trainingsdaten nutzen, um sich im Laufe der Zeit zu verbessern.

🧠 Wussten Sie schon? Die alten Ägypter schufen um das 3. Jahrhundert v. Chr. in der Bibliothek von Alexandria eines der ersten bekannten systematischen Wissensarchive. Es war nicht nur eine Bibliothek, sondern ein früher Wissens-Hub, in dem Gelehrte Schriftrollen verwalteten, Informationen kuratierten und sogar Daten nach Themen klassifizierten. In gewisser Weise praktizierten sie Wissensmanagement schon Tausende von Jahren, bevor dieser Begriff überhaupt geprägt wurde!

4. Self-Service-Optionen, die wirklich helfen

Das Ziel ist es, Benutzer zu den richtigen Self-Service-Ressourcen zu führen und sie nicht einfach hin und her zu schicken. Ein gut konzipierter Chatbot sollte Kunden dabei helfen, komplexe Aufgaben selbst zu lösen und den Bedarf an Live-Agenten zu reduzieren. Dies spart nicht nur Zeit, sondern verbessert auch die Zufriedenheit Ihrer Kunden und Ihres Support-Teams.

5. Einblicke, die Ihnen helfen zu wachsen

Ein guter Chatbot beantwortet nicht nur Fragen, sondern zeigt Ihnen auch, wo Ihre Wissenslücken liegen. Achten Sie auf Features wie Analysen oder Dashboards, die Kundenfragen hervorheben, die Effektivität des Chatbots nachverfolgen und Aktualisierungen Ihrer Wissensdatenbank vorschlagen, wenn sich Ihr Produkt weiterentwickelt. Dies ist der Schlüssel zum Aufbau einer intelligenteren Wissensmanagementstrategie.

6. Flexibilität, Skalierbarkeit und Kostentransparenz

Ihre Anforderungen heute sind nicht dieselben wie in sechs Monaten. Suchen Sie nach einer Lösung, die mit Ihnen wächst – egal, ob es darum geht, komplexere Probleme zu lösen, mehr Benutzertypen zu bedienen oder verschiedene KI-Plattformen anzubinden. Achten Sie darauf, dass die Preise zu Ihrem Unternehmen passen und keine versteckten Gebühren für die Skalierung anfallen.

Der richtige Chatbot wird sich wie eine Erweiterung Ihres Teams anfühlen – intuitiv, hilfreich und intelligent genug, um selbst die kniffligsten Kundenfragen zu verstehen. Mit einer soliden Wissensdatenbank und den richtigen KI-Features bieten Sie nicht nur Support, sondern jedes Mal ein besseres Erlebnis.

Die 10 besten Chatbots für Wissensdatenbanken auf einen Blick

Hier ist eine Tabelle mit den 10 besten Chatbots für Wissensdatenbanken aus Ihren Inhalten, die Ihrem gewünschten Format entspricht:

Name des Tools Schlüssel-Features Am besten geeignet für Preise ClickUp Brain KI-gestützte vernetzte Suche, kontextbezogene Antworten, automatisierte Meeting-Zusammenfassungen, benutzerdefinierte Eingabeaufforderungen, Aufgabenvorschläge, Integration von Wissensmanagement, nahtlose Erstellung von Aufgaben, Berechtigungen, Kundensupport, kontinuierliches Lernen Skalierbarer, KI-gesteuerter Kundenservice für Unternehmen Free Forever; Kostenpflichtige Pläne ab 7 $/Benutzer/Monat Intercom Fin KI Fin AI Engine™, mehrsprachig, benutzerdefiniertes Training, Selbstüberprüfung der Antworten, Automatisierung komplexer Workflows, Bildverständnis Skalierbarer, KI-gesteuerter Kundenservice, Unternehmen 14-tägige kostenlose Testversion; kostenpflichtige Pläne ab 0,99 $/Lösung (mind. 50/Monat) Tidio Live-Chat + KI-Chatbot, visueller Workflow-Builder, Multi-Channel-Posteingang, Nachverfolgung von Website-Besuchern, vorgefertigte Vorlagen Kleine und mittlere Unternehmen, Vertriebs- und Support-Teams Kostenlos; kostenpflichtige Pläne ab 29 $/Monat Botpress Visueller Flow-Builder, autonome Knoten, Bereitstellung auf mehreren Plattformen, über 100 Sprachen, Sicherheit für Unternehmen Entwickler, Unternehmen, benutzerdefinierte KI-Chatbots Pay-as-you-go; Bezahlpläne ab 79 $/Monat Ada Reasoning Engine™, Multichannel (Web, Mobil, Social Media, Sprache), benutzerdefinierte Anpassung an Ihre Marke, Integrationen (Salesforce, Zendesk), Echtzeit-NLP Große Unternehmen, automatisierter und skalierbarer Support Benutzerdefinierte Preise Kommunicate No-Code-Builder, Multi-Plattform-Bereitstellung, KI-Vorschläge, Live-Chat-Integration, Leistungsanalyse KMUs, erschwingliche KI + Live-Chat, einfaches Setup Kostenpflichtige Pläne ab 100 $/Monat Zoho Desk KI-Assistent (Zia), Sentimentanalyse, Automatisierung, Multi-Channel, Zoho-Integrationen, Remote-Support Erschwinglicher Helpdesk mit zahlreichen Features, KMUs Kostenlos (3 Agenten); kostenpflichtige Pläne ab 20 $/Agent/Monat SAAS First KI-Chatbot, Live-Chat, Wissensdatenbank, CRM, Mehrsprachig, Automatisierte FAQ, Einhaltung des Datenschutzes All-in-One-Helpdesk, Kundenbindung Kostenlose Testversion; kostenpflichtige Pläne ab 9 $/Mitglied/Monat Guru Workflow-Integration, Überprüfung von Inhalten, Integration von Slack/MS Teams/Salesforce, KI-Schreibassistent, zentralisiertes Wissen Integriertes Wissensmanagement, Überprüfung von Inhalten Kostenlos (3 Benutzer); kostenpflichtige Pläne ab 12 $/Benutzer/Monat Zendesk KI-gestützte Antworten, automatisierte Weiterleitung, Agentenunterstützung, mehrere Sprachen, Automatisierung von Workflows, Wissensdatenbank Umfassender Kundenservice, große/komplexe Teams Kostenpflichtige Pläne ab 69 $/Monat

Die 10 besten Chatbots für Wissensdatenbanken

1. ClickUp

Testen Sie ClickUp Brain kostenlos Erhalten Sie sofortige Antworten, Aufgabenübersichten und intelligente Vorschläge mit ClickUp Brain – Ihrem stets verfügbaren KI-Agenten

ClickUp Brain, der KI-gestützte Assistent innerhalb von ClickUp, wurde entwickelt, um die häufigsten Probleme von Teams zu beseitigen: Zeitverschwendung bei der Suche nach Informationen, Wissenssilos, inkonsistente Support-Antworten und Engpässe beim Onboarding.

Durch die Integration von ClickUp Brain und Connected Search mit Dokumenten, Aufgaben und Unterhaltungen können Sie mit ClickUp Fragen in natürlicher Sprache stellen und sofort kontextbezogene Antworten aus Ihrer internen Wissensdatenbank erhalten – ohne endloses Durchsuchen von Dokumenten oder Anfragen an Teamkollegen.

ClickUp Brain ist besonders wertvoll für den internen Team-Support und Kundenservice-Teams, da es jedem ermöglicht, Richtlinien, Dokumente oder Produktdetails in Sekundenschnelle zu finden. Ein neues Teammitglied kann beispielsweise fragen: „Wie sieht unser Onboarding-Prozess aus?“ und erhält sofort aktuelle und genaue Schritte, ohne auf einen Manager warten zu müssen.

Mit der vernetzten Suche können Sie ganz einfach relevante Dateien und verbundene Ressourcen aus Ihrem Workspace sowie integrierte Apps von Drittanbietern abrufen

Support-Mitarbeiter können damit sofort Fehlerbehebungsanleitungen oder die neuesten Produkt-Updates abrufen und so konsistente und markengerechte Antworten an Kunden gewährleisten. Nach wichtigen Meetings kann die Kombination aus KI-Notizbuch und Brain Transkripte zusammenfassen, Aktionselemente extrahieren und Aufgaben vorschlagen – so geht nichts unter und Follow-ups werden nie vergessen.

Mithilfe benutzerdefinierter Eingabeaufforderungen können Sie sogar wiederkehrende Abfragen automatisieren und Antworten auf häufig gestellte Fragen standardisieren, sodass Ihr Team mehr Zeit für wertschöpfende Arbeit hat. Brain liefert außerdem intelligente, aufgabenbezogene Vorschläge, beispielsweise durch das Anzeigen verwandter Dokumente, das Empfehlen der nächsten Schritte oder das Verknüpfen von Wissensartikeln direkt mit Aufgaben, sodass Teams organisiert und proaktiv arbeiten können.

Wenn Sie noch einen Schritt weiter gehen möchten, können Autopilot Agents innerhalb von ClickUp eingreifen und anhand der Informationen in Ihrem Workspace kontextbezogene Antworten liefern. Sie können sie sogar so konfigurieren, dass sie bestimmte Funktionen ausführen.

Trainieren Sie benutzerdefinierte Autopilot-Agenten in ClickUp, um Workflows im Wissensmanagement zu bearbeiten

All dies ist nahtlos in die robusten Wissensmanagement- und Aufgaben-Features von ClickUp integriert, sodass die Wissensdatenbank Ihres Unternehmens jederzeit zugänglich und nutzbar ist.

KI-gestützte vernetzte Suche: Mit der vernetzten Suche können Sie alle Ihre Dokumente, Aufgaben, Kommentare und Unterhaltungen sofort durchsuchen. Finden Sie Antworten in Sekundenschnelle, auch wenn Sie nicht wissen, wo die Informationen gespeichert sind

Kontextbezogene, workspace-bewusste Antworten: Erhalten Sie Antworten, die auf die individuellen Inhalte Ihres Unternehmens zugeschnitten sind, und keine generischen Web-Ergebnisse. Brain versteht den Kontext Ihres Workspace und liefert präzise, relevante Informationen

Automatisierte Meeting-Zusammenfassungen: Fassen Sie Meeting-Protokolle zusammen, heben Sie wichtige Entscheidungen hervor und extrahieren Sie automatisch Aktionselemente, sodass Nachverfolgungen und Verantwortlichkeiten mühelos werden

Benutzerdefinierte Eingabeaufforderungen und Workflows: Erstellen Sie wiederverwendbare Eingabeaufforderungen für FAQs, Onboarding oder Prozessbeschreibungen. Standardisieren Sie den Support und die interne Kommunikation mit einheitlichen, markengerechten Antworten

Aufgabenbezogene Vorschläge: Brain empfiehlt die nächsten Schritte, verlinkt verwandte Dokumente und zeigt ähnliche Aufgaben oder den historischen Kontext an, sodass Teams doppelte Arbeit vermeiden und vorhandenes Wissen nutzen können

Integration von Wissensmanagement: Organisieren, taggen und verwalten Sie das gesamte Wissen Ihres Unternehmens an einem Ort mit ClickUp Knowledge Management, sodass Informationen stets aktuell und zugänglich sind

Nahtlose Erstellung von Aufgaben: Wandeln Sie Erkenntnisse, Aktionselemente oder Entscheidungen aus Dokumenten und Transkripten sofort in umsetzbare Aufgaben um, weisen Sie Eigentümer zu und legen Sie Fälligkeitsdaten fest – alles direkt auf derselben Plattform.

Detaillierte Berechtigungen und Freigabe: Legen Sie fest, wer Wissensressourcen anzeigen, kommentieren oder bearbeiten darf, damit sensible Informationen sicher bleiben und gleichzeitig eine einfache Zusammenarbeit ermöglicht wird

Support für Kundenservice-Teams: Ermöglichen Sie Ihren Kundenservice-Teams schnellere und genauere Antworten, indem Sie Fehlerbehebungsanleitungen, Richtlinien und Produkt-Infos sofort bereitstellen

Kontinuierliches Lernen: Brain passt sich an Ihr wachsendes Workspace an und verbessert sich ständig, sodass Sie Informationen mit zunehmendem Umfang Ihrer Wissensdatenbank immer leichter finden

Die Qualität der Antworten hängt davon ab, wie gut Ihre interne Dokumentation organisiert und gepflegt ist

Neue Benutzer benötigen möglicherweise etwas Zeit, um zu lernen, wie sie effektive Eingabeaufforderungen für optimale Ergebnisse erstellen können

G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)

Capterra: 4,6/5 (über 4.000 Bewertungen)

Alexander Haywood, CTO von Liquid Barcodes, sagt:

Wir haben bereits Zehntausende Euro eingespart, da unsere Teams keine Zeit damit verschwenden, zu erklären, wo sich welche Informationen befinden. Mit ClickUp ist alles auf einer Plattform vereint. Teams sehen die Ziele, Listen und Dashboards. Alle sind auf dem Laufenden!

Wir haben bereits Zehntausende Euro eingespart, da unsere Teams keine Zeit damit verschwenden, zu erklären, wo sich welche Informationen befinden. Mit ClickUp ist alles auf einer Plattform vereint. Teams sehen die Ziele, Listen und Dashboards. Alle sind auf dem Laufenden!

2. Intercom Fin AI (Am besten geeignet für skalierbare, KI-gesteuerte Automatisierung des Kundenservice)

über Intercom Fin AI

Lernen Sie Intercom Fin AI kennen, einen beeindruckenden KI-Agenten für den Kundenservice, der wirklich neue Maßstäbe setzt. Er wurde entwickelt, um einen Großteil der Kundenfragen sofort und präzise zu beantworten und so Ihr Support-Team zu entlasten, damit es sich auf schwierigere Aufgaben konzentrieren kann. Stellen Sie sich Fin als Ihre hocheffiziente erste Verteidigungslinie im Kundensupport vor.

Was Intercom Fin auszeichnet, ist seine Fähigkeit, wirklich zu verstehen, was Kunden fragen. Dank seiner speziellen Fin AI Engine™ kann es komplexe Fragen aufnehmen, ihnen einen Sinn geben und dann präzise Antworten liefern. Unabhängig davon, ob Sie bereits die Kundenservice-Tools von Intercom oder eine andere Helpdesk-Software wie Zendesk oder Salesforce verwenden, lässt sich Fin nahtlos integrieren und bietet Ihnen so eine flexible Möglichkeit, Ihr aktuelles Support-Setup mit intelligenter KI zu optimieren.

Trainieren Sie Fin mit all Ihren einzigartigen Geschäftsinhalten – Artikeln aus dem Hilfecenter, internen Support-Dokumenten, PDFs und sogar Webseiten

Verfeinern Sie Kundenfragen aktiv, um sie besser zu verstehen, und überprüfen Sie Ihre eigenen Antworten, um Fehler zu vermeiden

Erkennen und lösen Sie Probleme in über 45 Sprachen und bedienen Sie so Kunden weltweit.

Automatisieren Sie komplexere Vorgänge wie Stornierungen oder Rückerstattungen in der gewünschten Reihenfolge und integrieren Sie diese in andere Systeme

Kann Bilder lesen und verstehen

Die Leistung von Fin hängt wirklich davon ab, wie gut und vollständig Ihre Wissensdatenbank ist

Für sehr große Unternehmen mit hohem Support-Aufkommen können die Kosten, insbesondere bei einer lösungsbasierten Preisgestaltung, schnell steigen

14-tägige kostenlose Testversion verfügbar

Bezahlte Pläne beginnen bei 0,99 $ pro Lösung (mindestens 50 Lösungen pro Monat)

G2: 4,5/5 (über 3000 Bewertungen)

Capterra: 4,5/5 (über 1000 Bewertungen)

Eine Bewertung von G2 lautet:

Wir können so viel mehr Kunden mit dem gleichen hohen Serviceniveau unterstützen, den sie von uns gewohnt sind. Fin wird immer besser und passt sich sehr gut an die komplexen Fragen an, die gestellt werden. Unser Produkt ist eben komplex. Die meisten Probleme sind insofern einzigartig, als dass Clients ähnliche Fragen stellen, diese aber auf sehr unterschiedliche Weise oder mit sehr unterschiedlichen Anwendungsfällen für die einzelnen Features. Fin ist in der Lage, unsere Ressourcen zu nutzen, um gute Antworten zu geben.

Wir können so viel mehr Kunden mit dem gleichen hohen Serviceniveau unterstützen, den sie von uns gewohnt sind. Fin wird immer besser und passt sich sehr gut an die komplexen Fragen an, die gestellt werden. Unser Produkt ist eben komplex. Die meisten Probleme sind insofern einzigartig, als dass Clients ähnliche Fragen stellen, diese aber auf sehr unterschiedliche Weise oder mit sehr unterschiedlichen Anwendungsfällen für die einzelnen Features. Fin kann unsere Ressourcen nutzen, um gute Antworten zu geben.

3. Tidio (Am besten geeignet für kleine bis mittlere Unternehmen, die eine All-in-One-Lösung für Live-Chat und KI-Chatbot benötigen)

via Tidio

Tidio ist wie ein freundlicher, vielseitiger Assistent für Ihre Website, der Live-Chat und KI-Chatbots in einem übersichtlichen Paket vereint. Es ist besonders bei kleinen und mittleren Unternehmen beliebt, da es ihnen hilft, den Kundensupport und den Umsatz zu steigern, ohne zu kompliziert oder teuer zu werden.

Das Tool fungiert als zentraler Hub, über den Sie in Echtzeit mit Website-Besuchern chatten können und intelligente KI häufige Fragen beantwortet, auch wenn Sie nicht da sind.

Tidio zeichnet sich durch eine umfassende Lösung aus, die Live-Chat, robuste KI (den KI-Agenten „Lyro“) sowie E-Mail- und Social-Media-Integrationen aus einem einzigen Dashboard bietet. Die Lösung ist benutzerfreundlich, selbst für technisch weniger versierte Benutzer, sodass diese schnell automatisierte Antworten einrichten und effektiver mit Kunden interagieren können.

Interagieren Sie in Echtzeit mit Website-Besuchern, bieten Sie sofortigen Support und wandeln Sie Besucher in Leads um

Erstellen Sie automatisierte Workflows mit einem visuellen Drag-and-Drop-Builder, um Kunden durch Verkaufstrichter oder Supportprozesse zu führen

Verwalten Sie alle Kundenunterhaltungen aus Live-Chat, E-Mail, Facebook Messenger und Instagram an einem Ort

Sehen Sie in Echtzeit, wer sich auf Ihrer Website befindet, einschließlich der Seiten, die sie gerade besuchen, um proaktiven Support oder Verkaufshilfe anzubieten

Wählen Sie aus Dutzenden vorgefertigter Chatbot-Vorlagen für verschiedene Anwendungsfälle wie Lead-Generierung, Kundensupport und Wiederherstellung abgebrochener Warenkörbe

Kann gelegentlich Leistungsprobleme aufweisen oder auf bestimmten Geräten langsam laden, wie von einigen Benutzern berichtet

Die Integration mit bestimmten CRM-Systemen kann für Benutzer manchmal schwierig einzurichten sein

Unterstützt nicht die Verwaltung von Client-Chats über WhatsApp direkt innerhalb der Kernplattform für alle Pläne

Basis: Kostenlos

Starter: 29 $/Monat (monatliche Abrechnung)

Wachstum: Ab 59 $/Monat (monatliche Abrechnung)

Plus: Ab 749 $/Monat

Premium: Ab 2999 $/Monat.

G2: 4,7/5 (über 1.000 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 400 Bewertungen)

Eine Bewertung von Capterra lautet:

Es ist ein fantastisches Tool, um Kundenanfragen über den Live-Chat viel schneller zu lösen, oft ohne dass eine Weiterleitung an einen Berater erforderlich ist. Häufig gestellte Fragen, die leicht zu beantworten sind, werden von der KI erledigt, was den Flow der Unterhaltungen reduziert. Es hilft, die Produktivität der Mitarbeiter zu verbessern, da sie sich auf speziellere Fälle konzentrieren können, die mehr Aufmerksamkeit erfordern.

Es ist ein fantastisches Tool, um Kundenanfragen über den Live-Chat viel schneller zu lösen, oft ohne dass eine Weiterleitung an einen Berater erforderlich ist. Häufig gestellte Fragen, die leicht zu beantworten sind, werden von der KI erledigt, was den Flow der Unterhaltungen reduziert. Es hilft, die Produktivität der Mitarbeiter zu verbessern, da sie sich auf speziellere Fälle konzentrieren können, die mehr Aufmerksamkeit erfordern.

4. Botpress (Am besten geeignet für Entwickler und Unternehmen, die hochgradig anpassbare, KI-gestützte Chatbots erstellen möchten)

via Botpress

Botpress ist eine leistungsstarke Open-Source-Plattform, die Ihnen bei der Entwicklung von KI-Chatbots und Sprachassistenten die Zügel in die Hand gibt. Sie ist vielseitig einsetzbar und spricht sowohl erfahrene Entwickler an, die sich gerne intensiv mit der benutzerdefinierten Anpassung beschäftigen, als auch diejenigen, die einen visuellen Drag-and-Drop-Ansatz schätzen.

Mit Botpress erstellen Sie nicht nur einen einfachen FAQ-Bot, sondern entwickeln ausgefeilte Unterhaltungserlebnisse, die verstehen, lernen und sich mit der Zeit verbessern können.

Damit können Sie komplexe Unterhaltungsabläufe visuell erstellen, fast wie beim Zeichnen eines Flussdiagramms, und gleichzeitig flexibel in nahezu jedes System oder jeden Kanal integrieren, den Sie benötigen. Dies macht es zu einer ersten Wahl für Unternehmen, die ihren Kundenservice automatisieren, interne Abläufe optimieren oder die Benutzerinteraktion mit intelligenten KI-Agenten über mehrere Plattformen hinweg verbessern möchten.

Entwerfen Sie komplexe Unterhaltungs-Flows mit einer Drag-and-Drop-Oberfläche, die die Erstellung von Bots intuitiv macht

Enthält autonome Knoten, spezialisierte KI-Agenten und KI-Karten für intelligente Interaktionen, unterstützt durch die neuesten LLMs

Unterstützt die Bereitstellung auf verschiedenen Plattformen wie WhatsApp, Slack, Instagram, Facebook Messenger und Websites

Automatische Übersetzung in über 100 Sprachen für globale Reichweite und die Bearbeitung vielfältiger Benutzerinteraktionen

Sicherheit auf Unternehmensniveau und skalierbare Infrastruktur für große Organisationen

Kann aufgrund der erweiterten benutzerdefinierten Optionen für Anfänger eine steilere Lernkurve haben

Die Abhängigkeit von externen LLM-Anbietern könnte sich bei extrem hoher Nutzung auf die Betriebskosten und Skalierbarkeit auswirken

Einige Benutzer berichten von Schwierigkeiten bei der Einrichtung von Integrationen mit bestimmten CRM-Systemen

Pay-as-you-go

Plus: 79 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Team: 446 $/Monat (jährliche Abrechnung)

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

G2: 4,6/5 (über 300 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Eine Bewertung von G2 lautet:

Botpress ist sowohl leistungsstark als auch benutzerfreundlich – es gibt nicht viel, was Sie nicht tun können, wenn Sie sich darauf konzentrieren. Es hat die Fähigkeiten dazu. Ich finde es toll, dass es eine große Benutzerbasis in Discord gibt und die Community sich gegenseitig offen hilft.

Botpress ist sowohl leistungsstark als auch benutzerfreundlich – es gibt nicht viel, was Sie nicht tun können, wenn Sie sich darauf konzentrieren. Es hat die Fähigkeiten dazu. Ich finde es toll, dass es eine große Benutzerbasis in Discord gibt und die Community sich gegenseitig offen hilft.

5. Ada (Am besten geeignet für große Unternehmen, die ihren Kundensupport mit fortschrittlicher KI automatisieren und skalieren möchten)

via Ada

Ada ist eine führende KI-gestützte Plattform zur Automatisierung des Kundenservice, die entwickelt wurde, um eine große Anzahl von Kundenanfragen sofort und präzise zu bearbeiten.

Er ist besonders beliebt bei großen Unternehmen, die die Belastung ihrer Support-Teams deutlich reduzieren und ihren Kunden einen wirklich intelligenten Self-Service bieten möchten.

Im Kern nutzt Ada seine proprietäre „Reasoning Engine™“, um die Absichten der Kunden zu verstehen, Verbindungen zu verschiedenen Wissensquellen herzustellen und sogar Maßnahmen innerhalb von Geschäftssystemen zu ergreifen. Dies macht Ada zu einer leistungsstarken Lösung für die Automatisierung von Problemlösungen über eine Vielzahl von Kanälen hinweg, darunter Web-Chat, mobile Apps, E-Mail, soziale Medien und sogar Sprache, mit dem Ziel, rund um die Uhr einen außergewöhnlichen Kundensupport zu bieten.

Versteht und beantwortet Kundenabfragen in Echtzeit mithilfe fortschrittlicher natürlicher Sprachverarbeitung (NLP)

Bietet sofortige, präzise Antworten auf häufig gestellte Fragen und Routineanfragen

Passen Sie Chatbots mit einzigartigen Schnittstellen an den Ton, Stil und die Identität Ihrer Marke an

Einsatz über Web-Chat, mobiles SDK, soziale Kanäle (Facebook Messenger, WhatsApp, Instagram), SMS und Sprache

Nahtlose Verbindung mit bestehenden Tools wie Salesforce, Zendesk und Shopify für einen reibungslosen Daten-Flow

Die Implementierung kann komplex und herausfordernd sein, insbesondere bei der Integration in bestehende Live-Agent-Lösungen

Für einige Benutzer könnte die Schulung für Endkunden auf der Plattform unzureichend sein. Die Benutzererfahrung kann in bestimmten Bereichen weniger intuitiv sein

Benutzerdefinierte Preise

G2: 4,6/5 (über 100 Bewertungen)

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

Eine Bewertung von Capterra lautet:

Mir gefällt besonders, dass Ada immer superschnell ist, wenn es darum geht, die neuesten Innovationen in die Softwarelösung zu integrieren. Die Lösung ist außerdem sehr intuitiv und erfüllt alle meine persönlichen Anforderungen an eine gute dialogorientierte KI. Der Support durch die Mitarbeiter ist ebenfalls sehr gut.

Mir gefällt besonders, dass Ada immer superschnell ist, wenn es darum geht, die neuesten Innovationen in die Softwarelösung zu integrieren. Die Lösung ist außerdem sehr intuitiv und erfüllt alle meine persönlichen Anforderungen an eine gute dialogorientierte KI. Der Support durch die Mitarbeiter ist ebenfalls sehr gut.

6. Kommunicate (Am besten geeignet für Unternehmen, die einen erschwinglichen, benutzerfreundlichen KI-Chatbot mit robuster Live-Chat-Integration suchen)

via Kommunicate

Kommunicate positioniert sich als umfassende Kunden-Messaging-Plattform, die sich perfekt für Unternehmen eignet, die KI-Chatbots mit nahtlosem Live-Chat-Support durch Menschen kombinieren möchten. Aufgrund seiner benutzerfreundlichen Oberfläche und seiner wettbewerbsfähigen Preise ist es besonders für kleine und mittlere Unternehmen attraktiv. Stellen Sie sich ein Tool vor, das nicht nur häufig gestellte Kundenfragen sofort beantwortet, sondern auch genau weiß, wann eine komplexere Abfrage an Ihr menschliches Team weitergeleitet werden muss, wodurch der gesamte Betrieb effizienter wird.

Die besten Features von Kommunicate

Erstellen Sie KI-Chatbots mit Kompose, dem intuitiven, codefreien visuellen Builder, oder integrieren Sie beliebte KI-Engines wie Dialogflow und Googles Generative AI

Setzen Sie Chatbots und Live-Chat auf verschiedenen Plattformen ein, darunter WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram und mobile SDKs (iOS, Android)

Bietet KI-gestützte Vorschläge, Zusammenfassungen und Übersetzungen, damit menschliche Mitarbeiter schneller und genauer reagieren können

Verfolgen Sie die Leistung des Chatbots, die Kundenzufriedenheit , die Lösungsquoten und den Verlauf der Unterhaltungen, um eine kontinuierliche Optimierung zu gewährleisten

Passen Sie die Sprache und den Tonfall des Chatbots an den Tonfall und die Richtlinien Ihrer Marke an

KI-Funktionen können für Unternehmen, die eine sehr tiefgreifende, spezialisierte KI-Integration benötigen, unzureichend sein

Die Anpassung an komplexe, einzigartige Workflows ist möglicherweise weniger flexibel als bei stark entwicklerorientierten Plattformen

Einige Benutzer berichten von gelegentlichen Problemen oder längeren Setup-Zeiten für bestimmte Integrationen

Lite: 100 $/Monat (monatliche Abrechnung)

Erweitert: 200 $/Monat (monatliche Abrechnung)

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

G2: 4,8/5 (über 20 Bewertungen)

Capterra: 4,7/5 (über 100 Bewertungen)

Eine Bewertung von G2 lautet:

Als Neuling im Bereich Programmierung war ich begeistert davon, wie einfach sich der KI-Chatbot von Kommunicate einrichten ließ. Die Bedienung war intuitiv und unkompliziert, sodass ich ohne Probleme einen Website-Chatbot starten konnte.

Als Neuling im Bereich Programmierung war ich begeistert davon, wie einfach sich der KI-Chatbot von Kommunicate einrichten ließ. Er war intuitiv und unkompliziert, sodass ich ohne Probleme einen Website-Chatbot starten konnte.

7. Zoho Desk (Am besten geeignet für Unternehmen, die einen erschwinglichen, funktionsreichen Helpdesk mit integrierter KI suchen)

über Zoho Desk

Zoho Desk ist ein umfassendes KI-Tool für den Kundenservice, das sowohl Agenten als auch Kunden unterstützt. Stellen Sie sich einen Helpdesk vor, der nicht nur Kundenabfragen organisiert, sondern auch KI nutzt, um Fragen zu beantworten, Agenten anzuleiten und sogar die Stimmung der Kunden vorherzusagen.

Was Zoho Desk auszeichnet, ist sein starker Fokus auf Erschwinglichkeit in Verbindung mit einer Vielzahl von Features, darunter der KI-Assistent Zia. Es zentralisiert Kundeninteraktionen aus verschiedenen Kanälen, bietet eine robuste Automatisierung und lässt sich nahtlos in andere Zoho-Produkte integrieren, sodass Sie eine ganzheitliche Ansicht der Customer Journey erhalten.

Bietet sofortige Antworten auf Kundenfragen mithilfe von Artikeln aus der Wissensdatenbank, schlägt Antworten für Agenten vor und analysiert die Kundenstimmung

Analysiert die Stimmung und das Sentiment der Kunden und hilft den Agenten dabei, ihre Antworten individuell anzupassen

Mit Antwortvorschlägen, Ticket-Zusammenfassungen und Automatisierungsregeln zur Steigerung der Effizienz Ihrer Agenten

Verbindung mit anderen Zoho-Produkten (wie CRM) und beliebten Apps von Drittanbietern zur Zentralisierung von Daten

Bietet Remote-Bildschirmfreigabe und -steuerung für praktische Fehlerbehebung

Einige Benutzer berichten gelegentlich über lange Ladezeiten oder Leistungsprobleme während der Spitzenzeiten

Während sie für integrierte Zoho-Benutzer stark sind, erfordert die eigenständige Leistung für Nicht-Zoho-Unternehmen möglicherweise mehr Setup

Die fortschrittlichsten KI-Funktionen sind oft in höherwertigen Plänen enthalten, was die Gesamtkosten erhöhen kann

Kostenlos: (bis zu 3 Agenten)

Standard: 20 $/Agent/Monat (monatliche Abrechnung)

Professional: 35 $/Agent/Monat (monatliche Abrechnung)

Enterprise: 50 $/Agent/Monat (monatliche Abrechnung)

15-tägige kostenlose Testversion für kostenpflichtige Pläne verfügbar

G2: 4,4/5 (über 6.500 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 2000 Bewertungen)

Eine Bewertung von Capetrra lautet:

Die Verwaltung eines Teams, das Client-Fragen beantwortet, und die Navigation im System selbst sind dank der Einfachheit und Intuitivität des Systems sowie der umfangreichen Personalisierungsoptionen, die durch die Automatisierungs- und Workflow-Features bereitgestellt werden, ein Kinderspiel.

Die Verwaltung eines Teams, das Fragen von Clients beantwortet, und die Navigation im System selbst sind dank der Einfachheit und Intuitivität des Systems sowie der umfangreichen Personalisierungsoptionen, die durch die Automatisierungs- und Workflow-Features bereitgestellt werden, ein Kinderspiel.

8. SAAS First (Am besten geeignet für Unternehmen, die eine All-in-One-Lösung für KI-gestützten Helpdesk und Kundenbindung suchen)

über SAAS First

SAAS First bietet einen neuen Ansatz für den Kundensupport und bündelt einen KI-gestützten Chatbot, Live-Chat, eine Wissensdatenbank und CRM-Features in einem einzigen, einheitlichen System. Es wurde für Unternehmen entwickelt, die die Interaktion mit ihren Kunden grundlegend verändern möchten und über den traditionellen Support hinaus zu einer intelligenten, sofortigen Kundenbindung gelangen möchten.

Die wahre Stärke von SAAS First liegt in seinem einheitlichen Design. Anstatt verschiedene Tools zusammenzuflicken, erhalten Sie eine einzige Plattform, um KI-Agenten und Kundenunterhaltungen über verschiedene Kanäle hinweg zu verwalten. Dabei geht es nicht nur um Effizienz, sondern auch darum, ein nahtloses, konsistentes Markenerlebnis zu bieten und gleichzeitig wertvolle Einblicke in das Kundenverhalten zu gewinnen.

Bietet rund um die Uhr Kundensupport mit mehrsprachigen Funktionen und liefert schnelle, präzise Antworten

Personalisieren Sie Chatbot-Interaktionen, damit sie zum Tonfall und Stil Ihrer Marke sowie zu den spezifischen Kundenbedürfnissen passen

Automatische Erstellung und Aktualisierung eines dynamischen FAQ-Bereichs auf Grundlage von Erkenntnissen aus Kundenanfragen

Speichert und verwaltet Kundendaten an einem Ort mit integriertem CRM, wodurch Effizienz und Zugriff verbessert werden

Gewährleistet die Einhaltung der Datenschutzgesetze, um Kundendaten zu schützen und Vertrauen aufzubauen.

Die Integration mit hochspezialisierten oder weniger verbreiteten Systemen von Drittanbietern kann einige Herausforderungen mit sich bringen

Kostenlose Testversion verfügbar

Basisplan: 9 $/Mitglied/Monat (monatliche Abrechnung)

Add-On: Benutzerdefinierte Preise

G2: Nicht genügend Bewertungen

Capterra: Nicht genügend Bewertungen

9. Guru (Am besten geeignet für integriertes Wissensmanagement mit Workflows zur Überprüfung von Inhalten)

via Guru

Guru ist eine dynamische Plattform, die dafür sorgt, dass Ihr Team immer genau die richtigen Informationen hat, wenn es sie braucht. Stellen Sie sich ein System vor, in dem Antworten Ihre Mitarbeiter aktiv finden und endloses Suchen in verstreuten Dokumenten überflüssig wird.

Diese Plattform ist als zentrale Informationsquelle für Ihr Unternehmen konzipiert und macht Informationen abteilungsübergreifend zugänglich und vertrauenswürdig. Guru legt außerdem Wert auf verifiziertes Wissen und eine nahtlose Workflow-Integration.

Anstelle eines statischen Repositorys nutzt Guru KI, um relevante Informationen vorzuschlagen, und ermöglicht es Experten, Inhalte zu pflegen und zu überprüfen, um deren Richtigkeit sicherzustellen. Dies ist besonders leistungsstark für die Vertriebsunterstützung, den Kundensupport und die interne Kommunikation, wo aktuelle Informationen auf Knopfdruck den entscheidenden Unterschied ausmachen können.

Stellt Benutzern relevante Informationen und Ressourcen direkt in ihrem Workflow zur Verfügung, wodurch langwierige Suchvorgänge entfallen

Liefert personalisierte, kontextbezogene Antworten in Apps wie Slack und Chrome über anpassbare Wissensagenten

Die Verbindung zu beliebten Tools wie Slack, Microsoft Teams, Salesforce und Zendesk macht Wissen dort zugänglich, wo Teams bereits arbeiten.

Konsolidiert Informationen aus verschiedenen Quellen in einer einzigen, leicht durchsuchbaren Plattform

Hilft Teams beim Erstellen und Verfeinern von Inhalten, indem Fachjargon automatisch entfernt und die Verständlichkeit mit einem KI-Schreibassistenten verbessert wird

Eingeschränkte Bearbeitungsoptionen für bestimmte Kartenelemente, was die erweiterte Formatierung einschränken kann

Einige Benutzer finden die Selbsthilfe-Feature weniger intuitiv als erwartet

Gelegentlich langsame Ladezeiten bei größeren Wissensdatenbanken oder bestimmten Integrationen.

Starter: Kostenlos (bis zu 3 Benutzer)

Builder: 12 $/Benutzer/Monat (monatliche Abrechnung)

Experte: 15 $/Benutzer/Monat (monatliche Abrechnung)

Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

G2: 4,6/5 (über 2000 Bewertungen)

Capterra: 4,8/5 (über 600 Bewertungen)

Eine Bewertung von G2 lautet:

Guru macht es super einfach, auf vertrauenswürdige Informationen zuzugreifen, ohne Ihren Workflow zu unterbrechen. Die Browser-Erweiterung ist unverzichtbar, sie zeigt Antworten direkt in Tools wie Gmail und Zendesk an. Die Suche ist schnell und zuverlässig, und das Überprüfungssystem hilft dabei, die Inhalte korrekt und aktuell zu halten. Das hat unserem CS-Team eine Menge Zeit gespart und die Konsistenz auf ganzer Linie verbessert.

Guru macht es super einfach, auf vertrauenswürdige Informationen zuzugreifen, ohne Ihren Workflow zu unterbrechen. Die Browser-Erweiterung ist unverzichtbar, sie zeigt Antworten direkt in Tools wie Gmail und Zendesk an. Die Suche ist schnell und zuverlässig, und das Überprüfungssystem hilft dabei, Inhalte korrekt und aktuell zu halten. Das hat unserem CS-Team eine Menge Zeit gespart und die Konsistenz auf ganzer Linie verbessert.

10. Zendesk (Am besten geeignet für umfassende Kundenservice-Lösungen mit integrierter KI und leistungsstarker Automatisierung)

via Zendesk

Zendesk ist ein umfangreiches Ökosystem, das alle Facetten des Kundenservice abdeckt. Für Unternehmen, insbesondere solche, die schnell wachsen oder komplexe Kundeninteraktionen verwalten, bietet Zendesk eine robuste Suite von Tools, die traditionelle Supportkanäle nahtlos mit modernster KI und Automatisierung verbinden. Das Ziel ist es, den Support für Agenten effizient und für Kunden mühelos zu gestalten – alles über eine einheitliche Oberfläche.

Seine Fähigkeit, verschiedene Support-Funktionen, von Ticketing und Live-Chat bis hin zu Wissensdatenbanken und hochentwickelten KI-Agenten, in einem intuitiven System zu zentralisieren, hebt Zendesk von seinen Mitbewerbern ab. Es wurde entwickelt, um Self-Service zu ermöglichen, die Workload der Agenten zu reduzieren und ein personalisiertes Kundenerlebnis zu bieten, sei es durch automatisierte Antworten oder optimierte menschliche Interaktionen.

Die besten Features von Zendesk

Erstellt neue, dynamische Antworten und unterstützt Agenten mit Zusammenfassungen, Tonwechseln und der Generierung von Inhalten

Kategorisiert eingehende Anfragen automatisch nach Absicht, Sprache und Stimmung und leitet sie an den richtigen Mitarbeiter oder Bot weiter

Bietet KI-gestützte Unterstützung für menschliche Mitarbeiter, liefert Kontext, schlägt Antworten vor und automatisiert Aktionen innerhalb von Workflows

Entwerfen Sie Gesprächs-Flows für FAQs und häufig gestellte Fragen mit Optionen für die Eskalation an einen Mitarbeiter

Erkennt und reagiert in mehreren Sprachen und bietet so globalen Support

Einschränkungen von Zendesk

Beim Übergabeprozess zwischen Bots und menschlichen Agenten kann manchmal der Kontext verloren gehen, sodass Kunden Informationen wiederholen müssen

Die Integration mit bestimmten externen Systemen oder komplexen benutzerdefinierten Workflows erfordert möglicherweise technisches Fachwissen

Einige Benutzer berichten von Herausforderungen bei der Berichterstellung und Analyse und benötigen tiefere Einblicke für umsetzbare Elemente

Preise für Zendesk

Suite Team: Ab 69 $/Monat

Suite Growth: Ab 115 $/Monat

Suite Professional: Ab 149 $/Monat

Suite Enterprise: Benutzerdefinierte Preise

14-tägige kostenlose Testversion für Suite-Pläne verfügbar

Bewertungen und Rezensionen zu Zendesk

G2: 4,3/5 (über 6000 Bewertungen)

Capterra: 4,4/5 (über 4000 Bewertungen)

Was sagen echte Benutzer über Zendesk?

Eine Bewertung von Capterra lautet:

Ich habe eine bessere Kontrolle über die Kundeninteraktionen und der Workflow des Teams ist übersichtlicher geworden. Außerdem hilft es uns, fehlende Tickets zu reduzieren und unsere Antworten zu organisieren.

Ich habe eine bessere Kontrolle über die Kundeninteraktionen und der Workflow des Teams ist übersichtlicher geworden. Außerdem hilft es, verpasste Tickets zu reduzieren und unsere Antworten zu organisieren.

